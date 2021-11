Địch Lệ Nhiệt Ba lấp ló vòng một gợi cảm, ‘tình địch’ khoe chân dài miên man trên thảm đỏ

Địch Lệ Nhiệt Ba là một trong mỹ nhân nổi bật nhất thảm đỏ Lễ trao giải GQ - Man Of The Year 2021 (Người đàn ông của năm do GQ bình chọn) khi xuất hiện trong chiếc đầm hoa sát nách ngọt ngào mà không kém phần gợi cảm.