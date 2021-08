Đề nghị truy tố ông Tất Thành Cang trong vụ bán 32ha đất công cho Cty Quốc Cường Gia Lai

Hôm nay (20/8), Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TPHCM kết thúc điều tra, chuyển Viện kiểm sát, đề nghị truy tố ông Tất Thành Cang (cựu Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM) và 9 bị can - cùng tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí” theo Điều 219 BLHS.

Đường vào khu đất 32ha Phước Kiểng, Nhà Bè

Cả 10 bị can bị đề nghị truy tố do liên quan tới sai phạm chuyển nhượng 32ha đất ở xã Phước Kiển, Nhà Bè và 169.229m2 đất của Dự án khu dân cư Ven Sông Tân Phong, quận 7 từ Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và xây dựng Tân Thuận (Cty Tân Thuận) cho Cty Quốc Cường Gia Lai. Việc chuyển nhượng đất không qua đấu giá trái với quy định gây thất thoát số tiền rất lớn cho nhà nước.

Theo Cơ quan ANĐT, ngày 24/2017, Cty Tân Thuận thuộc Văn phòng Thành uỷ TPHCM, có công văn 349 báo cáo, đề xuất xử lý phần đất bồi thường của công ty ở xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TPHCM; báo cáo một số nội dung liên quan khác trong hoạt động của công ty.

Văn phòng Thành ủy sau đó có văn bản 485 thông báo cho Cty Tân Thuận. Theo đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lúc bấy giờ là ông Tất Thành Cang có ý kiến chỉ đạo, chấp thuận chủ trương cho Cty Tân Thuận được chuyển nhượng phần đất đã đền bù, công trình đã đầu tư tại dự án Khu dân cừ Phước Kiển. Văn bản nêu rõ: Văn Phòng Thành ủy cũng truyền đạt ý kiến của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, giao Hội đồng thành viên Cty Tân Thuận lựa chọn nhà đầu tư, đàm phán, thỏa thuận việc thực hiện chuyển nhượng phần đất đã đền bù, công trình đã đầu tư.

Bên trong khu đất 32ha Phước Kiểng

Ông Tất Thành Cang cũng giao Văn phòng Thành ủy chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện chủ trương nêu trên. Báo cáo kết quả với Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trong tháng 5/2017.

Ngoài ra, từ đề xuất của Văn phòng Thành ủy tại tờ trình 1206 ngày 25/5/2017, về chuyển nhượng phần đất đã đền bù tại dự án Khu dân cư Phước Kiển, giữa Cty Tân Thuận và Cty Quốc Cường Gia Lai, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang có ý kiến: "Chấp thuận chủ trương, giao Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc Cty Tân Thuận quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai việc chuyển nhượng phần đất đã đền bù, công trình đã đầu tư tại dự án Khu dân cư Phước Kiển..."

Toàn khu đất có diện tích khoảng 50 hecta tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TPHCM là đất nông nghiệp do các hộ dân sử dụng. Cty Tân Thuận đã thỏa thuận chuyển nhượng đất với các hộ dân từ năm 2001 đến năm 2011 được khoảng 323.287m2 đất (32,3ha/50ha) không liền thửa (đất da beo) trong tổng diện tích đất quy hoạch thực hiện dự án là 50ha.

Cty Tân Thuận và Cty Quốc Cường Gia Lai ký hợp đồng chuyển nhượng với giá 1.768.000đ/m2. Theo Cơ quan ANĐT, quá trình chuyển nhượng 32ha đất ở Phước Kiển đã có sai phạm, không đảm bảo nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch. Phần ông Tất Thành Cang, theo Cơ quan ANĐT là tự ý chấp thuận cho cấp dưới thực hiện chuyển nhượng mà không báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM

Tại Dự án khu dân cư Ven Sông Tân Phong, ông Trần Công Thiện vào ngày 28//11/2017 đã ký chuyển nhượng một phần dự án với giá 20 triệu đồng/m2 cho Cty Quốc Cường Gia Lai, không đảm bảo nguyên tắc thị trường, gây thiệt hại cho vốn nhà nước.

Ở Dự án khu dân cư Ven Sông Tân Phong này, ông Phan Thanh Tân (cựu Phó Chánh Văn phòng Thành ỷ) là người ký văn bản chấp thuận chủ trương cho Cty Tân Thuận chuyển nhượng cho Cty Quốc Cường Gia Lai.

Cựu Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang, theo Cơ quan ANĐT là chưa có tài liệu. chứng cứ thể hiện liên quan Dự án khu dân cư Ven Sông Tân Phong, nên không có cơ sở xem xét.

Đề nghị truy tố 10 bị can:

Ông Tất Thành Cang (cựu Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM), ông Phạm Văn Thông (cựu Phó chánh Văn phòng Thành ủy), ông Huỳnh Phước Long (cựu Trưởng phòng quản lý đầu tư kinh doanh vốn, Văn phòng Thành ủy), ông Phan Thanh Tân (cựu Phó chánh Văn phòng Thành ủy), ông Trần Công Thiện (cựu Tổng giám đốc Cty Tân Thuận), ông Nguyễn Văn Minh (cựu Chủ tịch HĐTV Cty Tân Thuận), ông Trần Tấn Hải (cựu Phó tổng giám đốc công ty), Nguyễn Thị Ngọc Bích (cựu kế toán trưởng), Nguyễn Hoàng Việt (cựu kiểm soát viên) và Nguyễn Xuân Tùng (cựu Trưởng phòng Kinh doanh tổng hợp Cty Tân Thuận) - Cả 10 bị can cùng bị khởi tố tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”.