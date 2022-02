Dàn người đẹp Hoa hậu Việt Nam diện áo dài nền nã ngày đầu năm mới

Dịp Tết năm nay, Ngọc Bích hạn chế ra ngoài do ảnh hưởng của dịch vẫn nặng nề. "Ngọc Bích có nhiều thời gian hơn cho gia đình và người thân hơn. Bích cùng bố mẹ dọn nhà và chuẩn bị một cái Tết đơn giản nhưng ấm cúng. Hi vọng, năm mới đến mọi người sẽ luôn bình an, mạnh khỏe và hạnh phúc"- Ngọc Bích chia sẻ.