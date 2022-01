Dàn người đẹp HHVN mặc đồng phục đỏ rực, khuấy động ngày hội Chủ nhật Đỏ

Đây là lần thứ 2 Người đẹp Tài năng Doãn Hải My của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2020 tham dự ngày hội hiến máu do báo Tiền Phong tổ chức. Cô cho biết luôn cảm thấy may mắn và vinh dự khi được tham gia một hoạt động quy mô lớn và vô cùng ý nghĩa, nhân đạo như Chủ nhật Đỏ.