Đám hỏi "siêu dễ thương" của hai runner Hải Phòng

Tại giải Tiền Phong Marathon 2021 do báo Tiền Phong tổ chức ở Gia Lai vừa qua, HPR tham dự với hơn 40 runner. Tuấn Anh và Huyền My cũng cùng nhau song hành trên đường chạy tại ngày hội ở Pleiku. Tuấn Anh hoàn thành cự ly 21km trong 2 giờ 35 phút, còn Huyền My chạy 10km trong 90 phút.