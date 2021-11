Chiêu dìm giá đất của Chủ tịch Công ty Vimedimex

TP - 5ha đất ở huyện Đông Anh (Hà Nội) ban đầu được định giá 500 tỷ đồng, nhưng sau đó bị can Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn dược Vimedimex (Công ty Vimedimex) đã câu kết với một số cán bộ để dìm giá, đưa 3 công ty “sân sau” tham gia đấu giá, rồi thâu tóm khu đất này với giá rẻ hơn gần một nửa.

Cán bộ tiếp tay thâu tóm đất giá thấp

Như Tiền Phong đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Vimedimex và 7 bị can về tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Đáng chú ý, trong số các đồng phạm với bà Loan có 4 bị can là nhân viên Công ty cổ phần tư vấn thẩm định giá và đầu tư Hà Nội và cán bộ thuộc Ban Quản lý dự án huyện Đông Anh.

Các bị can nêu trên bị cáo buộc có hành vi thông đồng, dìm giá trong quá trình đấu giá quyền sử dụng khu đất gần 5ha ở thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, TP Hà Nội (tên thương mại là dự án Helianthus Center Red River), gây thiệt hại 200 tỷ đồng.

Ngày 10/11, thông tin thêm về diễn biến điều tra vụ án, Công an TP Hà Nội cho biết, ngoài 8 bị can nêu trên, CQĐT đã tạm giữ và triệu tập thêm hơn 10 người khác liên quan để phục vụ điều tra.

Theo cơ quan công an, sau khi UBND TP Hà Nội có chủ trương giao cho Ban quản lý dự án Đông Anh chủ trì việc tổ chức bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng khu đất phía Đông Nam thôn Cổ Dương (xã Tiên Dương, huyện Đông Anh), cán bộ thuộc Ban quản lý dự án Đông Anh đã liên hệ với công ty thẩm định giá khảo sát giá trị khu đất bán đấu giá, điều chỉnh giá từ khoảng 500 tỷ đồng xuống còn 300 tỷ đồng.

Để hoàn thiện chứng từ thẩm định giá, các đối tượng đã lập khống 12 phiếu khảo sát để đưa vào hồ sơ. Bằng nhiều thủ đoạn, công ty thẩm định giá đã hạ giá thẩm định đất xuống còn 17,6 triệu đồng/m2 làm cơ sở để xác định giá khởi điểm của khu đất đấu giá. Trong khi, giá giao dịch thực tế tại thời điểm thẩm định khoảng từ 60 - 70 triệu đồng/m2.

Lùm xùm liên quan đường dây thuốc giả Liên quan đến vụ án “Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 Canada”, kết quả điều tra bổ sung nêu rõ, khi bắt được bị can chủ mưu là Nguyễn Lê Xuân Khang sẽ phục hồi điều tra, làm rõ hành vi phạm tội và liên quan của các cá nhân tại các doanh nghiệp dược. Trong đó, CQĐT sẽ làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan tại Công ty TNHH Dược phẩm Vimedimex (còn gọi là Vimedimex con) và một công ty khác trong việc đề nghị Cục quản lý Dược cấp Visa cho 7/9 loại thuốc mang nhãn mác Health 2000 Canada. Ngoài ra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan tại 2 công ty trên cùng Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex (còn gọi là Vimedimex mẹ), theo công bố, công ty này do Nguyễn Thị Loan làm Chủ tịch HĐQT và một số công ty khác trong việc nhập khẩu tiêu thụ 7/9 loại thuốc mang nhãn mác Health 2000 Canada.

Sau khi Hội đồng thẩm định giá đất duyệt mức giá sàn là hơn 18 triệu đồng/m2 để tổ chức đấu giá, có 6 công ty đăng ký tham gia đấu giá. Trong đó, Nguyễn Thị Loan, đã đưa 3 công ty vào tham gia đấu giá là Công ty cổ phần bất động sản Thanh Trì, Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Mỹ Đình và Công ty cổ phần phát triển nhà ở Bắc Từ Liêm.

Ngày 20/11/2020, UBND huyện Đông Anh tổ chức xác định điều kiện của các nhà đầu tư đăng ký tham gia và loại 2 công ty do hồ sơ không đủ điều kiện so với yêu cầu của hồ sơ mời đấu giá. Trước thời điểm tổ chức đấu giá, 1 công ty tham gia đã xin rút hồ sơ không tiếp tục tham gia đấu giá. Còn lại 3 công ty tham gia đấu giá đều trực thuộc Công ty Vimedimex do Nguyễn Thị Loan điều hành.

“Trước khi tham dự đấu giá, Loan đã chỉ đạo các nhân viên bỏ các bước giá theo giá khởi điểm trong 3 vòng, đến vòng 4 thì cả 3 công ty đều đồng loạt không tiếp tục tham gia đấu giá, với mục đích đơn vị tổ chức đấu giá sẽ bốc thăm để lựa chọn công ty trúng đấu giá. Nếu bốc trúng ai trong số 3 công ty thì dự án vẫn thuộc về Loan” - cơ quan công an cho biết.

Vẫn theo cơ quan điều tra, căn cứ phương án, quy định đấu giá đã được UBND huyện Đông Anh phê duyệt, đấu giá viên tổ chức cho 3 nhà đầu tư bốc thăm và kết quả đã xác định Công ty cổ phần phát triển nhà ở Bắc Từ Liêm là nhà đầu tư trúng đấu giá tại cuộc đấu giá với giá trúng đấu giá là hơn 326 tỷ đồng (hơn 20 triệu đồng/m2).

Sau khi trúng đấu giá quyền sử dụng đất thuộc dự án, Công ty cổ phần phát triển nhà ở Bắc Từ Liêm đã thực hiện bán 21/96 căn biệt thự và liền kề, tổng trị giá hợp đồng là hơn 311 tỷ đồng. Theo ước tính, Công ty cổ phần phát triển nhà ở Bắc Từ Liêm đã thu lợi khoảng 200 tỷ đồng.

Được biết, cuối tháng 10/2021, UBND TP Hà Nội đã có quyết định hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng khu đất phía Đông Nam thôn Cổ Dương (xã Tiên Dương, huyện Đông Anh - Dự án Helianthus Center Red River).

Chân dung “bà trùm” công ty nghìn tỷ đồng

Khi bị khởi tố, bà Nguyễn Thị Loan (SN 1970, quê Hòa Bình) có trình độ học vấn Tiến sĩ kinh tế. Theo thông tin công bố, bà Loan là Chủ tịch HĐQT Công ty Vimedimex, Công ty Cổ phần Y Dược phẩm VIMEDIMEX, Công ty cổ phần Dược phẩm Vimedimex 2.

Trước đó, bà Loan đảm nhiệm nhiều chức vụ như: Kế toán trưởng Công ty TNHH Thịnh Phát; Trưởng phòng Quản lý rủi ro - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam; Phó Chủ tịch Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á.

Tiền thân của Công ty Vimedimex là một doanh nghiệp được thành lập từ năm 1984 chuyên kinh doanh dược phẩm và thiết bị y tế. Sau thời gian dài hoạt động, năm 2009, Công ty Vimedimex được thành lập. Hiện công ty này có số vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng.

Từ năm 2012 đến nay, bà Nguyễn Thị Loan giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty Vimedimex, hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm, y tế, tài chính và kinh doanh bất động sản.

Trong những năm trở lại đây, Công ty Vimedimex được biết đến khi thực hiện hàng loạt dự án bất động sản lớn ở Hà Nội với thương hiệu Vimefulland, được thành lập năm 2014 với kỳ vọng mang tới những sản phẩm nhà ở cao cấp.

Trong số những dự án của Vimefulland phải kể đến là các khu biệt thự, chung cư cao cấp nằm rải rác tại các quận, huyện như Tây Hồ, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hoàng Mai, Cầu Giấy, Thanh Trì…