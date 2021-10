Chân dung trung tá cảnh sát hình sự được xét tặng 'Công dân Thủ đô ưu tú'

Trung tá Lê Minh Hải hiện là Đội trưởng Đội phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn điều tra trọng án (Đội điều tra trọng án - PV), Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an TP Hà Nội. Anh là một trong 9 cá nhân được xét tặng tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú năm 2021”.

Từ sinh viên tiêu biểu

Với ước mơ và niềm đam mê từ khi còn là học sinh, sau khi tốt nghiệp cấp 3, trung tá Lê Minh Hải thi đỗ vào Đại học Cảnh sát nhân dân chuyên ngành Cảnh sát điều tra.

Với những thành tích đạt được trong quá trình học tập, Lê Minh Hải vinh dự trở thành một trong những du học sinh Việt Nam tiêu biểu được sang Liên bang Nga đào tạo chuyên ngành Điều tra hình sự Học viện Volgograd.

Đến năm 2006, chàng sinh viên Lê Minh Hải được phân công về thực tập tại Đội điều tra trọng án, Phòng CSHS - Công an TP Hà Nội. Một năm sau, khi ra trường anh chính thức trở thành thành viên của ngôi nhà số 7 Thiền Quang (Phòng CSHS - Công an TP Hà Nội, địa chỉ tại số 7 Thiền Quang, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

“Khi mới trở thành điều tra viên, ban đầu mình cũng cơ bản đáp ứng được công việc và bản thân luôn cố gắng làm sao hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” - trung tá Hải chia sẻ.

Với những thành tích đạt được sau nhiều năm công tác, điều tra viên Lê Minh Hải đã được cấp trên giao trọng trách Đội phó, rồi Đội trưởng Đội điều tra trọng án.

Trung tá Hải làm việc với các điều tra viên trong Đội điều tra trọng án.

Đến khắc tinh của tội phạm

Tròn 15 năm làm công tác điều tra, bản thân trung tá Hải đã trực tiếp và chỉ đạo điều tra khám phá nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng, góp phần không nhỏ giữ vững thương hiệu “số 7 Thiền Quang”.

Bản thân trung tá Hải có rất nhiều kỷ niệm trong công tác điều tra, khám phá các vụ án từng gây rúng động dư luận. Anh cho biết, mỗi vụ án đều để lại một cảm xúc khác nhau, đặc biệt, là vụ án xảy ra vào thời điểm “Tết đến Xuân về” năm 2019.

Qua lời kể của trung tá Hải, đó là vụ án "Giết người, cướp tài sản" của tài xế taxi xảy ra vào tối 24 tháng Chạp năm Kỷ Hợi 2019, tại cổng quảng trường sân vận động Mỹ Đình (Nam Từ Liêm, Hà Nội).

"Vụ án diễn ra vào giáp Tết, lúc mọi người đang chuẩn bị về quê, quây quần, đoàn tụ bên gia đình, còn chúng tôi với công việc của mình vẫn lang thang ngoài đường, đi khắp nơi rà soát tìm manh mối của hung thủ... trong lòng cảm thấy rất bồi hồi" - trung tá Hải chia sẻ.

Trung tá Lê Minh Hải cho biết, bản thân cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi được xét tặng danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú năm 2021", bởi đây cũng là sự tin yêu của đồng đội, chính quyền và nhân dân Thủ đô dành cho mình...

Anh kể, vụ án gặp rất nhiều khó khăn khi hiện trường xảy ra ở nơi vắng vẻ, xung quanh không có camera, ít người qua lại. Tuy nhiên, với một quyết tâm cao nhất là phải bắt được đối tượng gây án chỉ trong vòng 5 ngày (tối 29 Tết) hung thủ Nguyễn Cảnh An (SN 1999, trú tại Đô Lương, Nghệ An) bị bắt giữ ở Hòa Bình.

"Ngay khi nhận được tin báo về vụ án, nhiều tổ công tác chia ra mọi ngả đường rà soát tìm manh mối, ngả xác minh tung tích nghi phạm. Trong đó, tổ công tác của tôi hướng lên Hòa Bình, một tổ công tác khác gồm hơn 30 cán bộ chiến sĩ do hai đồng chí Phó trưởng Phòng CSHS và Phó Công an quận Nam Từ Liêm vào trong Nghệ An. Nếu hôm đó hung thủ không bị bắt ở Hòa Bình thì chắc chắn mọi người ở trong Nghệ An mất Tết” - trung tá Hải chia sẻ.

Ngoài vụ án trên, bản thân trung tá Lê Minh Hải để lại nhiều "dấu ấn" khi tổ chức điều tra, bắt giữ đối tượng đặc biệt nguy hiểm Đỗ Văn Bình (SN 1981, trú tại Mê Linh, Hà Nội). Tháng 5/2019, Bình dùng dao đâm chết người tại ven đê sông Hồng. Trong quá trình bỏ trốn, đối tượng này gây ra thêm 3 vụ trọng án "Giết người, cướp tài sản" trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Từ năm 2015 đến nay, trung tá Lê Minh Hải trực tiếp chỉ đạo cán bộ chiến sĩ Đội điều tra trọng án phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triều tra 462 vụ án hình sự (21 vụ án Giết người, cướp tài sản; 152 vụ án Giết người...).

Với những đóng góp của bản thân, trung tá Hải vinh dự được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba năm 2015; năm 2016 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an; hai lần đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân và nhiều Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố.

"Công việc của mình cũng như cán bộ trong đội đều không có thời gian cố định nên những việc như đưa đón con đi học hằng ngày, việc nhà, “đối nội, đối ngoại” nhiều khi đều phải nhờ vợ lo liệu" - Trung tá Hải chia sẻ và cho biết, có được sự cảm thông, chia sẻ của "hậu phương" là động lực để anh luôn yên tâm công tác và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.