Bất thường đường dây nhập siêu xe biếu tặng: Siêu xe về đâu?

Đi tìm đối tác biếu tặng

Tìm hiểu trong 2 năm qua, nhóm PV nhận thấy, trong số các đối tác biếu tặng ô tô cho doanh nghiệp (DN) Việt, nổi lên một số tên tuổi quen thuộc, lặp lại hằng năm như Pacific Shipping LLC, SD Design, ACE International FZE, Auto Ranch FZE… Đơn cử, năm 2019 có khoảng 500 ô tô biếu, tặng nhập về Việt Nam, riêng Pacific Shipping LLC biếu tới 30 xe cho các DN. Hầu hết là xe sang và siêu sang.

Năm 2020, có khoảng 300 đối tác nước ngoài biếu, tặng ô tô cho các DN Việt. Trong số này, SD Design dẫn đầu với trên 30 xe.

Đến năm 2021, dù ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch COVID-19, song các DN Việt vẫn được đối tác nước ngoài hào phóng tặng tới gần 1.000 ô tô. Trong số các tên tuổi quen thuộc, SD Design dẫn đầu khi biếu tặng cho đối tác ở Việt Nam tới 90 xe, chủ yếu Land Rover, Range Rover, Mercedes Benz AMG G63. Riêng Auto Ranch FZE tặng tới 16 xe cho các DN Việt.

Tiền Phong đã liên hệ với Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) tra cứu dữ liệu 30 ô tô NK về theo diện H11 (23 xe do Cục Hải quan Hà Nam Ninh cấp phép, 7 xe do Cục Hải quan TP Đà Nẵng cấp). Thật bất ngờ khi hiện ra trước mắt chúng tôi có 24 xe trùng địa chỉ DN NK. Đáng chú ý hơn, 23 xe do Cục Hải quan Hà Nam Ninh cấp phép, sau khi thông quan đã đăng ký chuyển nhượng chủ sở hữu. Chủ nhân của những chiếc xe này không ai ở địa bàn Hà Nam, chủ yếu ở Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng và Đà Nẵng.

Trong 7 xe do Cục Hải quan TP Đà Nẵng cấp, có 2 xe đã đăng ký chuyển nhượng.