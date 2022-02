Băng giá bao phủ, người dân may áo, dựng lều, đốt lửa sưởi ấm cho trâu, bò

TPO - Nhiều nơi tại vùng núi cao phía Bắc xuất hiện băng giá, tuyết rơi, nhiệt độ giảm sâu. Để tránh thiệt hại về kinh tế, người dân đồng loạt đưa gia súc đến khu vực thấp hơn, may áo, dựng lều trại, đốt lửa sưởi ấm... cho trâu, bò.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Thanh Viễn - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) huyện Đồng Văn (Hà Giang) cho biết, trong ngày 20/2, do ảnh hưởng của không khí lạnh, tại Đồng Văn xảy ra tình trạng rét đậm, rét hại với nhiệt độ giảm sâu. Một số xã xuất hiện băng giá, nhiệt độ phổ biến dưới 3 độ C. Vào ban đêm và rạng sáng nhiệt độ xuống thấp dưới 0 độ C, băng giá và sương muối xuất hiện dày đặc trên diện rộng.

Người dân Hố Quáng Phìn (Đồng Văn, Hà Giang) chuẩn bị cỏ cho bò trong mấy ngày rét đậm, rét hại

Theo ông Viễn, đến nay băng giá đang bao phủ trên một số diện tích cây trồng gây khó khăn cho cuộc sống của người dân. Phòng NN&PTNT huyện cũng khuyến cáo người dân có biện pháp phòng, chống, ứng phó với rét đậm, rét hại cho người, cây trồng và vật nuôi nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Theo đó, trên địa bàn huyện có khoảng 25.159 con trâu bò. Trước đợt rét đậm, rét hại, huyện cũng đã rà soát hệ thống chuồng trại, trong đó có 9.745 chuồng kiên cố và 2.739 chuồng tạm. Các hộ chăn nuôi đã được khuyến cáo chuẩn bị cỏ, thức ăn, quấn thêm chăn, vải giữ ấm... cho trâu bò. Đến nay, huyện chưa có thiệt hại nào về gia súc, vật nuôi.

Tại những nơi rau bị đóng băng, người dân Sapa lắp đặt lấy vòi nước tưới tránh hư hại

Ông Vương Trinh Quốc - Chủ tịch UBND thị xã Sapa, cho biết, trên địa bàn Sapa có khoảng 100 ha rau, chủ yếu là bắp cải, su su, mầm đá… Trong ngày hôm qua (20/1), thời tiết nhiều nơi xuống chỉ còn 1 - 3 độ C, băng giá, rét lạnh bao phủ cây trồng. Đối với rau trồng, hiện người dân lắp đặt lấy vòi nước để tưới tại những nơi bị đóng băng, tránh để rau bị hư hại. Những diện tích rau màu không chịu được rét đã được khẩn trương thu hoạch. Su su đã được cắt gốc, dọn sạch để tránh bị sập giàn nếu có băng tuyết xảy ra.

Ông Quốc cho biết, thị xã có khoảng 10.000 con trâu, bò. Hiện ở khu vực các xã chịu ảnh hưởng mạnh của không khí lạnh như Trung Chải, Hoàng Liên, Tả Phìn, Phùng Khoan…, người dân đã đồng loạt đưa trâu, bò đến nơi ấm hơn. Đồng thời, thị xã yêu cầu các xã, phường tạo điều kiện về địa điểm nuôi nhốt gia súc cho các hộ phải đưa đàn gia súc đi tránh rét.

Người dân Sapa đồng loạt đưa trâu, bò đến nơi thấp hơn để dựng lều trại chống rét

Theo ông Quốc, trong đợt rét đậm đầu năm ngoái, băng giá và tuyết gây thiệt hại gần 20 ha rau. Có gần 40 con trâu, bò chết rét. Tổng thiệt hại ghi nhận từ rau màu, gia súc khoảng 1,5 tỷ đồng. Sau đợt rét đậm, rét hại kỷ lục lần này, thị xã sẽ đề nghị UBND các xã, phường đã tiến hành kiểm tra, rà soát thống kê diện tích cây trồng, vật nuôi bị thiệt hại để hỗ trợ thiệt hại cho các hộ dân.

Theo Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai, đợt rét đậm, rét hại lần này gây ảnh hưởng trực tiếp và nguy cơ thiệt hại cho các vật nuôi (khoảng 1,3 triệu con trâu; hơn 1 triệu con bò; 6,2 triệu con lợn; gần 98 triệu con gia cầm) và khoảng 127.000 ha rau màu; 67.231 ha nuôi trồng thủy sản...tại các tỉnh miền núi phía Bắc