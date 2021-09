Á hậu Thuý An gợi cảm trong ngày trao sash cho Trần Hoàng Ái Nhi

Thuý An kể: “Dù được e-kip giúp đỡ trong việc chuẩn bị cho các phần thi một cách chu đáo nhưng trong quá trình di chuyển từ Việt Nam tới Ai Cập khiến cho cánh đại bàng bị gãy, không có cách nào gắn lại được. Sau đó, An nghĩ ra cách dùng kẹp tăm và nến để nối lại. Tuy nhiên, khi di chuyển từ khách sạn tới nơi thi thì bộ trang phục tiếp tục gặp sự cố. Lúc đó, An bật khóc vì không có cách nào nữa. Ra về, An phải sửa lại để mặc trong đêm Chung kết. Các thí sinh khác có thời gian để nghỉ ngơi nhưng An thì cặm cụi để sửa lại cánh đại bàng”.