Á hậu Phương Anh diện cúp ngực khoe vai trần gợi cảm

"Trong tương lai, chắc chắn sẽ có những quyết định lớn trong hành trình chạm đến những ước mơ và mục tiêu riêng của mình. Lúc đó, Phương Anh buộc phải bước ra khỏi vòng tròn an toàn của mình. Nhưng mình biết, đó chính là những cơ hội giúp mình trưởng thành hơn, phát triển bản thân, và cho mình những kỷ niệm, những câu chuyện thú vị nhất của cuộc đời. Vùng an toàn đôi khi lại không an toàn chút nào, nó có thể khiến chúng ta đứng yên trong khi người khác vẫn tiến lên và như thế dần dần chúng ta sẽ thụt lùi so với mọi người. Bước ra khỏi vùng an toàn chúng ta mới biết được khả năng của bản thân to lớn đến chừng nào và sau này cũng có những mẩu chuyện con con để kể, để khích lệ những bạn trẻ đang dấn thân đi tìm ước mơ của mình"- Á hậu Phương Anh chia sẻ.