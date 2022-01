10 nhạc sĩ ‘cá kiếm’ nhất năm 2021: Taylor Swift bét bảng, thua Top 1 hơn 500 triệu USD

Mới đây, tạp chí Rolling Stone công bố danh sách “10 nhạc sĩ được trả lương cao nhất”. Danh sách này do cựu phóng viên Forbes Zack O'Malley Greenburg lập ra, trong đó không ít nghệ sĩ kiếm được số tiền 9 con số trong năm qua bất chấp đại dịch COVID-19 khiến các hình thức biểu diễn truyền thống của ngành công nghiệp âm nhạc bị đình trệ. Top 10 thu về tổng cộng 2,3 tỷ USD, cao hơn gấp đôi so với thu nhập hàng năm của họ trong những năm trước COVID-19.

Huyền thoại nhạc rock Bruce Springsteen là nhạc sĩ kiếm nhiều tiền nhất năm 2021.

Người giữ vị trí số một là Bruce Springsteen với 590 triệu USD. Theo đó, huyền thoại âm nhạc 73 tuổi đã làm nên lịch sử khi ký hợp đồng trị giá 550 USD từ việc bán toàn bộ ca khúc đã thu âm cho Sony Music Entertainment hồi tháng 12/2021.

Ông cũng là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi kiếm được khoản tiếng lớn từ các buổi biểu diễn trực tiếp, với vở nhạc kịch “Springsteen on Broadway”. Bên cạnh đó, ông còn nhận được hàng triệu USD nhờ podcast “Barack Obama Renegades: Born in the USA” trên Spotify và cuốn sách cùng tên đi kèm.

Đứng vị trí thứ 2 trong danh sách là “ông trùm” hip hop Jay-Z. Theo báo cáo, ông xã của Beyonce kiếm được tổng cộng 470 triệu USD sau khi bán 80% dịch vụ phát trực tuyến Tidal cho giám đốc điều hành của Twitter và một nửa thương hiệu rượu sâm panh Armand de Brignac cho “gã khổng lồ” hàng xa xỉ LVMH.

Top 3 gọi tên Paul Simon. Nam nghệ sĩ 81 tuổi kiếm được 260 triệu USD nhờ bán toàn bộ sản phẩm âm nhạc của ông cho Sony vào tháng 3/2021.

Jay-Z kiếm được 470 triệu USD nhờ "mát tay" kinh doanh.

Nam nghệ sĩ gạo cội Paul Simon cũng kiếm bộn tiền nhờ ký hợp đồng với Sony.

Kanye West đứng hạng 4 với 250 triệu USD. Tuy nhiên, phần lớn số tiền anh có được không phải nhờ âm nhạc, thay vào đó là đến từ thương hiệu giày dép Yeezy.

Kanye West "cá kiếm" thứ 4 danh sách nhờ thương hiệu Yeezy.

Ca/nhạc sĩ người Mỹ Ryan Tedder đứng hạng 5 với 200 triệu USD. Anh là người viết các ca khúc hit cho Adele.

Ban nhạc rock Red Hot Chili Peppers kiếm được 145 triệu USD, xếp hạng 6.

Ngôi sao 73 tuổi Lindsey Buckingham giữ hạng 7 với 100 triệu USD.

Ban nhạc rock Mötley Crüe giữ vị trí thứ 8 trong danh sách với 95 triệu USD.

Giám khảo "The Voice Mỹ" Blake Shelton kiếm được 83 triệu USD trong năm qua, giữ hạng 9.

Taylor Swift là người phụ nữ duy nhất, cũng là người kiếm được ít tiền nhất trong Top 10, với 80 triệu USD. Số tiền này có được nhờ bản quyền phát nhạc trực tuyến, thu âm lại các album cũ và hợp đồng hợp tác với Peloton và Starbucks.

Taylor Swift kiếm được 80 triệu USD trong năm qua nhưng vẫn bét bảng, thua người đứng đầu đến 510 triệu USD.

Tú Oanh