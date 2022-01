Vụ thổi giá kit xét nghiệm COVID-19: Công ty Việt Á 'bắt tay' nâng khống giá lên 45%

TP - Bị can Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc Công ty Việt Á khai đã “bắt tay” với các đối tác nâng khống giá kit xét nghiệm lên khoảng 45% và số tiền “hoa hồng” mà công ty này chi cho các “đối tác” lên tới gần 800 tỷ đồng.

Ngày 7/1, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngày 29/12/2021, Ban Chỉ đạo đã quyết định đưa vụ án liên quan Công ty Việt Á vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Thực hiện yêu cầu của Ban Chỉ đạo, Đảng ủy Công an Trung ương chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng có liên quan, tập trung lực lượng, khẩn trương tổ chức các hoạt động điều tra, xác minh, làm rõ toàn bộ bản chất của vụ án với tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không chịu sự can thiệp trái pháp luật của bất cứ cá nhân, tổ chức nào.

Bị can Phan Quốc Việt vừa bị khởi tố bổ sung tội danh “Đưa hối lộ”

“Bộ Công an tích cực mở rộng điều tra, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan thực hiện các yêu cầu của Ban Chỉ đạo đối với vụ án, nhằm ngăn chặn và loại bỏ biến thể Việt Á trong tương lai”, Trung tướng Tô Ân Xô nhấn mạnh.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 19 bị can về các tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; “Đưa hối lộ, Nhận hối lộ”; “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cơ quan điều tra đã kê biên 28 bất động sản, phong tỏa tài khoản hơn 320 tỷ đồng, 100.000 USD và tạm giữ số tiền hơn 4,8 tỷ đồng do một số đối tượng có liên quan tự nguyện giao nộp.