Việt Anh dí dỏm chia sẻ khi bị Hồng Đăng 'cướp vợ'

Tăng Thanh Hà hiếm hoi chia sẻ tình cảm với ông xã. Sau 12 năm gắn bó, 9 năm chung một mái nhà, nữ diễn viên hạnh phúc viết: "Thank you for everything you’ve done for me and our family, we are so blessed to have you. Love you! Happy 9th wedding anniversary to us. (Tạm dịch: Cảm ơn tất cả những gì anh đã làm cho em và gia đình của chúng ta. Em và các con thật may mắn khi có anh. Yêu anh. Chúc mừng kỷ niệm 9 năm ngày cưới).