Siêu mẫu Phương Mai ngày càng đẹp gợi cảm sau khi sinh con

Ông xã Marcin thường xuyên đi công tác do tính chất công việc tư vấn tài chính. Việc chăm con phần lớn do Phương Mai và bảo mẫu cùng nhau chia sẻ. Bé Henryk đã gần 2 tuổi, biết gọi ‘papa’, ‘mama’. Dẫu con trai chậm nói hơn so với bạn bè cùng trang lứa do ảnh hưởng của môi trường đa ngữ nhưng Phương Mai không quá lo lắng.