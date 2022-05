‘Siêu anh hùng’ gốc Á Lưu Tư Mộ là nghệ sĩ ảnh hưởng nhất năm 2022

Andrew Garfield cũng lọt danh sách Time 100 ở mục “Nghệ sĩ”. Năm qua, anh trở lại với vai Người Nhện trong “Spider-Man: No Way Home”. Anh cũng nhận được một đề cử Oscar 2022 với “Tick, Tick... Boom!”. Ngoài ra, anh cũng ghi dấu ấn qua bộ phim truyền hình “Under the banner of heaven”. Người đề cử anh, đạo diễn “Sói già phố Wall” Martin Scorsese, ca ngợi anh là “Một trong những người vĩ đại trong thế hệ của anh ấy”.