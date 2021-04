Sắc vóc nóng bỏng của hai nữ biên tập viên VTV từng dự thi Hoa hậu Việt Nam

Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Hà My còn có nền tảng học vấn ấn tượng khi cô Tốt nghiệp Học viện Ngoại giao, Hà My thông thạo tiếng Anh, Pháp và có thể nghe hiểu tiếng Hàn, tiếng Trung. Hà My từng tham dự nhiều buổi họp báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam, các sự kiện, hội nghị quốc tế.