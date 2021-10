Quan lộ của ông Nguyễn Quang Tuấn

Ông Nguyễn Quang Tuấn (SN 1967, ở Thanh Oai), hiện cư trú tại Khu đô thị Mandarin Garden, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Năm 1994, ông Tuấn tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội ngành bác sĩ đa khoa, sau đó tiếp tục học bác sĩ nội trú chuyên ngành tim mạch. Năm 1996, ông Tuấn đi tu nghiệp chương trình 2 năm tại Đại học Toulouse, Pháp học về ngành Tim mạch can thiệp.

Năm 1997, ông tốt nghiệp Trường Đại học Toulouse loại xuất sắc và nhận được lời mời ở lại làm việc nhưng ông đã quyết định quay về Việt Nam. Năm 2005, Nguyễn Quang Tuấn bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ tại Đại học Y Hà Nội. Năm 2009, ông được phong hàm Phó giáo sư.

Năm 2010, nhóm của Nguyễn Quang Tuấn và tiến sĩ .P.M.H được trao giải nhất Giải thưởng "Nhân tài đất Việt" trong lĩnh vực y tế cho đề tài "Can thiệp động mạch vành qua đường ống thông”.

Sau một thời gian công tác tại Bệnh viện Bạch Mai, đến năm 2012, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội. Năm 2016, ông Tuấn trúng cử Đại biểu Quốc hội. Ông là Giảng viên cao cấp Bộ môn Tim mạch Trường Đại học Y Hà Nội, Ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội.

Năm 2017, ông là Chủ tịch Hội Tim mạch can thiệp Việt Nam, Chủ tịch Hội Tim mạch Hà Nội, thành viên Ban cố vấn Hội Tim mạch học can thiệp châu Á-Thái Bình Dương, thành viên Hội Tim mạch học can thiệp Hoa Kỳ.

Ngày 5/3 /2018, ông được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước Việt Nam công nhận đạt chuẩn Chức danh Giáo sư ngành Y năm 2017.

Ngày 18 /3/2020, ông được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai.

Tháng 5/2021, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã chấp thuận đề nghị của Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội, cho rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai khỏi danh sách bầu cử ĐBQH khóa XV.

Ngày 13/5, Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can để làm rõ về sai phạm liên quan đến việc đấu thầu thiết bị y tế xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội và các đơn vị liên quan.

Ngày 21/10, ông Tuấn bị Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 222 Bộ luật Hình sự.

Bộ Công an xác định, các bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ Bệnh viện Tim Hà Nội đã câu kết với nhà thầu, định giá làm tăng chi phí vật tư, thiết bị y tế tại 2 gói thầu, mua sắm vật tư, hóa chất, thiết bị y tế gây thất thoát trên 40 tỉ đồng.

Trong vụ án xảy ra tại BV Tim Hà Nội, đến nay, C03, Bộ Công an đã khởi tố 11 bị can, trong đó có ông Nguyễn Quang Tuấn, cựu Giám đốc BV Tim Hà Nội liên quan về tội danh “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.