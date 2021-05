Như Quỳnh, Minh Tuyết vẫn rất 'ăn khách' trong nước

Đại dịch COVID khiến hoạt động nghệ thuật ở hải ngoại bị đóng băng, Như Quỳnh, MinhTuyết, cũng như nhiều nghệ sỹ hải ngoại đã trở về Việt Nam để được ca hát. Hai “ngôi sao” hàng đầu hải ngoại bận bịu chạy “sô”. Như Quỳnh sau khi hoàn thành cách ly đã tham gia hàng loạt hoạt động văn nghệ đáng chú ý. Ngoài những minishow ở phòng trà, chị còn tham gia liveshow “Chuyện ba người” cùng Phi Nhung, Mạnh Quỳnh, góp mặt với tư cách khách mời trong liveshow có giá vé vô địch mang tên “Uyển Uyển” của Dương Triệu Vũ.

Như Quỳnh xinh đẹp trong liveshow "Chuyện ba người" (Ảnh: FBNV)

Minh Tuyết về nước trước Như Quỳnh, cũng bận rộn với khá nhiều minishow phòng trà cùng những chương trình nghệ thuật ở sân khấu lớn. Sau một đêm diễn thành công ở Đà Lạt mới đây, Minh Tuyết chia sẻ: “Niềm vui của Minh Tuyết trải dài từ hôm qua đến hôm nay. Vẫn còn lâng lâng vẫn còn hạnh phúc… Cái tuyệt vời nhất của đêm hôm qua đó là sự hiện diện của các fan của Minh Tuyết, các quí vị khán giả yêu mến Minh Tuyết

Chị kể: Khi lái xe ở dưới chân đồi lên thì chứng kiến những chiếc xe ở trên lái xuống, không biết Minh Tuyết ngồi trong xe, nên họ nhắc: Mấy anh chị ơi, đừng lên nữa. Hết vé rồi”. Đó là niềm hạnh phúc không thể đong đếm của người nghệ sỹ.

Minh Tuyết trong đêm diễn chật cứng khán giả ở một tụ điểm ca nhạc nổi tiếng của Đà Lạt (Ảnh: FBNV)

Giá vé của minshow Như Quỳnh - Minh Tuyết tại các phòng trà đều cao. Tại phòng trà We (Sài Gòn) muốn xem minishow Như Quỳnh khán giả phải trả từ 1,5 tr-1,2tr- 1tr, tùy vị trí. Nhưng Như Quỳnh đã diễn 3 đêm liền tại We và cả 3 đêm đều “full” chỗ, đến nỗi chính phòng trà này đã quảng cáo vui: “Tổ chức mấy show rồi, mà show nào cũng đông kín, nhiều khán giả biết trễ hoặc bận nên nhắn yêu cầu thêm show nữa, để vừa lòng người hâm mộ”. Chính vì vậy, đêm nhạc cuối trong lần trở về nước lần này của Như Quỳnh tại We mang tên “Cho vừa lòng anh”. Tại một phòng trà ở Nha Trang, minishow của Như Quỳnh cũng nhanh chóng “cháy vé”.

Như Quỳnh trong minishow "Cho vừa lòng em" (Ảnh: Phòng trà We)

Cả Minh Tuyết và Như Quỳnh đều là những ngôi sao có tuổi đời và tuổi nghề. Vì sao họ vẫn hút khán giả trong dòng chảy đầy cạnh tranh hôm nay? Nếu theo dõi Minh Tuyết sẽ thấy, chị là một ngôi sao nhiệt huyết với nghề, chỉn chu về hình ảnh bậc nhất. Minh Tuyết sẵn sàng “tiêu”nhiều tiếng ở salon tóc để có mái tóc xinh đẹp hiện diện khán giả của thành phố sương mù.

Không những thế, giọng ca gợi cảm còn chịu khó tương tác với khán giả qua mạng xã hội, chịu khó tìm tòi để mang đến cho khán giả những “món ăn tinh thần” mới. Chị cũng không đứng ngoài xu hướng, khi tích cực cover những ca khúc thời thượng. Trong minishow tại một tụ điểm ca nhạc ở Đà Lạt mới đây, Minh Tuyết đã hát “Người về với tự do”, một sáng tác mới tinh của Huỳnh Quốc Huy. Ở ca khúc này chị kết hợp ăn ý với Tăng Phúc, một nam ca sỹ nhỏ hơn Minh Tuyết 11 tuổi.

Minh Tuyết vẫn quyến rũ trong giọng ca và dung nhan (Ảnh: FBNV)

Như Quỳnh có một quá khứ huy hoàng. Nhan sắc và giọng ca của chị từng được coi là “khuôn mẫu” ảnh hưởng đến nhiều đến thế hệ sau. Tuy phong độ trong giọng ca và hình thức của chị lên xuống khá thất thường nhưng Như Quỳnh may mắn có lượng fan trung thành, sẵn sàng yêu “idol” vô điều kiện.

Trong lần trở lại Việt Nam sau 2 năm xa cách, Như Quỳnh đã làm hài lòng fan khi diện mạo được chăm chút, giọng hát trở lại và đặc biệt chịu khó lắng nghe khán giả để thay đổi “món ăn” phù hợp. Nếu trước đây, khán giả “bội thực” khi “sô” nào Như Quỳnh cũng hát mấy ca khúc “tủ”: Hoa trinh nữ, Người tình mùa đông, liên khúc Mộng chiều xuân, Thiên đàng ái ân, Đám cưới đầu xuân… Thì nay, Như Quỳnh “đãi” khán giả toàn những ca khúc chị ít hát live như Hoa tím người xưa, Thành phố sương mù, Hai vì sao lạc, Chuyến đi về sáng, Kiếp nghèo… Ngay ca khúc “Chuyến tàu hoàng hôn” Như Quỳnh cũng hát lời 2, không “đụng hàng” với những nghệ sỹ khác.

Minishow của Như Quỳnh thường xuyên đón những khán giả đặc biệt là những nghệ sỹ tên tuổi. Chị được mệnh danh "Idol của các idol" (Ảnh: FBNV)

Chị còn hát cả những ca khúc chưa từng hát như “Nắng chiều” (Lê Trọng Nguyễn) và thỉnh thoảng tặng khán giả một vài ca khúc sôi động để thay đổi không khí. Mới đây, tại một phòng trà ở Sài Gòn, Như Quỳnh cover hit của Thanh Thảo một thời. Nếu Thanh Thảo dùng lời Việt của Trần Minh Phi với tựa “Ôi tình yêu” cho ca khúc nhạc Thái thì Như Quỳnh hát lời Việt của Khúc Lan, với tựa đề “Phút giây ban đầu”, khuấy động cả khán phòng. Như Quỳnh được lòng khán giả trẻ còn vì khả năng tương tác trên sân khấu tự nhiên và hài hước, đến mức fan của chị nhất định xếp “thần tượng” vào hàng “danh hài”.