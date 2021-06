Người đẹp thể thao Huỳnh Phạm Thuỷ Tiên thổ lộ hâm mộ CR7, ủng hộ Bồ Đào Nha trước Bỉ

Người đẹp thể thao Huỳnh Phạm Thuỷ Tiên bật mí, cô không bỏ lỡ bất cứ trận đấu nào của vòng loại Euro - bảng F năm nay. “Euro 2020, Tiên thích đội tuyển Pháp và Bồ Đào Nha nhất và cũng thích trận đấu vòng bảng giữa 2 đội này vừa diễn ra ngày 24/6 vừa qua. Lí do Tiên thích trận này là vì Tiên hâm mộ CR7 và Renato Sanchez của đội tuyển Bồ Đào Nha. Về phía đội tuyển Pháp, Tiên cũng rất thích lối đá của các cầu thủ như: Kante, Mbappe và Pogba. Theo dõi trận đấu đó, Tiên có cảm giác như được xem Chung kết sớm vậy”- Thuỷ Tiên chia sẻ.

Thuỷ Tiên nhận định, Bồ Đào Nha đã đá tốt hơn trong trận gặp đội tuyển Pháp do có sự điều chỉnh đội hình so với trận thua 4-2 trước Đức do 2 quả phàn lưới nhà và hàng phòng thủ còn cục bộ.

Về trận đấu giữa đội tuyển Bỉ và Bồ Đào Nha sắp tới, Thuỷ Tiên cho biết, sẽ rất khó khăn để dự đoán đội tuyển nào sẽ giành vé đi tiếp. Nhưng cô vẫn sẽ cổ vũ cho đội tuyển Bồ Đào Nha - đương kim vô địch Euro 2016.

“Mùa giải trước đội tuyển Bồ Đào Nha cũng đã giành vé vớt ở vị trí thứ 3 bảng và chiến thắng ở trận Chung kết, fan hâm mộ đang rất tò mò liệu kịch bản cũ có lặp lại. Thật sự dự đoán tỉ số rất khó nhưng Tiên hi vọng kết quả 2-1 về phía Bồ Đào Nha. Năm nay là năm tham gia Euro cuối cùng của siêu sao bóng đá đội tuyển Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo. Anh ấy đã 36 tuổi rồi và Tiên hi vọng sẽ có một cái kết thật đẹp với chàng trai này”- Thuỷ Tiên nhấn mạnh.

Người đẹp Huỳnh Phạm Thủy Tiên năm nay 23 tuổi, học ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại Thương TP HCM. Thủy Tiên dự kiến sẽ tốt nghiệp vào cuối năm nay và có thể làm việc trong ngành marketing.

Thời điểm dự thi Hoa hậu Việt Nam 2018, Thủy Tiên sở hữu chiều cao 1m72, nặng 58 kg cùng số ba vòng 85-61-95 cm. Trước đó, Thủy Tiên từng đăng quang Hoa khôi cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương (FTUCharm 2018).