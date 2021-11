‘My sói’ Thu Quỳnh tiết lộ ý nghĩa hình xăm lớn ở chân ngực

Là nghệ sĩ khá cởi mở trong chuyện xăm mình, Thu Quỳnh thường chọn những hình xăm có ý nghĩa với bản thân, vì thế mà cả chục năm qua đi không hề thấy chán. Hình xăm đầu tiên đến với cô khoảng năm 2010, đến thời điểm này nhìn lại vẫn thấy đẹp và yêu thích. Nó là kỷ niệm, dấu mốc ý nghĩa và là châm ngôn trong cuộc sống nên vẫn có giá trị. Hình xăm mới nhất của Thu Quỳnh chính là hình cậu bé bơi dưới bụng con cá voi.

“Đó lại là câu chuyện tình mẫu tử thiêng liêng. Khi sinh em bé xong tôi xăm chữ Be (belive-niềm tin), cũng là tên gọi thân mật ở nhà của con. Qua thời gian dài hình xăm nhạt dần, nét vẽ không còn sắc nét và tôi chọn cách sửa bằng cách xăm con cá voi bao trùm lên vị trí ấy” - Thu Quỳnh tâm sự.

“Ít ai biết, dưới hình con cá voi là chữ "Believe" với chữ "Be" màu đỏ, tên con tôi, "Be" trong "Believe"- niềm tin, sự tin tưởng và "be" trong "to_be"- tồn tại... Tôi đã xăm nó ngay sau khi con tôi vượt qua được ranh giới giữa sự sống và cái chết! Điều ấy thật sự ý nghĩa với tôi. Nếu bạn hiểu về loài cá voi, bạn sẽ hiểu vì sao tôi quyết định giữ hình này bên mình”- Thu Quỳnh tâm sự.

Thu Quỳnh rất thận trọng khi quyết định đặt lên mình một hình xăm. Từ khi muốn sửa, Thu Quỳnh mất gần 2 năm để chọn được hình xăm đẹp và ý nghĩa rồi mới bắt tay vào chuyện sửa hình xăm. Từ khi có ý tưởng, trao đổi ý tưởng với thiết kế và cho tới khi thực hiện kéo dài khoảng hai năm.

“Chừng ấy thời gian cho thấy quyết định để lại dấu ấn trên cơ thể là lựa chọn rất nghiêm túc. Xăm mình giờ là nghệ thuật, có nhiều cơ sở xăm thẩm mỹ hơn rất nhiều so với trước đây. Xã hội cởi mở hơn với trào lưu này. Chỉ có điều các bạn trẻ nên lựa chọn những hình xăm đơn giản như tên mình, tên viết tắt, tọa độ ngày tháng năm sinh, những hình nho nhỏ để xăm vào những nơi kín đáo như cổ tay cổ chân, sau tai. Xăm sửa sai rất khó, hoặc sửa được cũng không đẹp”- Thu Quỳnh chia sẻ.

Hình xăm mới hoàn thiện của Thu Quỳnh

Cô tiết lộ, đây là hình xăm thứ 5 trên cơ thể mình. “Tôi, một phụ nữ 33 tuổi, đã có 1 đứa con và 5 hình xăm! Xem bức ảnh này, chắc sẽ có nhiều người đánh giá không hay về tôi hoặc cũng khó tránh những bình luận khiếm nhã. Nhưng tôi quyết định up nó bởi tôi là tôi” - Thu Quỳnh thẳng thắn bày tỏ.

Thu Quỳnh hé lộ, cô từng công khai hình xăm này trên bảng tin của Facebook khi chưa hoàn thiện. Hình ảnh chỉ xuất hiện 24 giờ nên nhiều người cho rằng, nữ diễn viên đã xóa ảnh vì phản cảm. Tuy nhiên, Thu Quỳnh khẳng định, cô không hề xóa.

Nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ ủng hộ quyết định của Thu Quỳnh. “Đẹp quá bạn ơi. Cực ý nghĩa nha”- diễn viên Quỳnh Nga chia sẻ. “Mê luôn từ hình thức đến nội dung Quỳnh ơi”- BTV Hoàng Linh thổ lộ. “Eo ơi, là diễn viên nổi tiếng, xinh đẹp mà bây giờ đi xăm vào người à? Đáng ra phải xăm lâu rồi chứ. Đẹp mà. Anh cũng thích và anh cũng xăm chứ có sao đâu. Xăm mình là một nghệ thuật trên da. Việc quyết định xăm gì còn là yếu tố tâm linh chứ có đùa đâu. Hình xăm này rất đẹp và ý nghĩa đó Thu Quỳnh”- BTV Quang Minh để lại bình luận.

Trước khi lập gia đình, Thu Quỳnh xăm chữ “home” trên bàn chân.

Thu Quỳnh có hình xăm trên ngón tay. Hình xăm này lần đầu được cô khoe vào cuối tháng 12/2015.

Thêm một hình xăm ở cổ tay phải.

Nữ diễn viên xăm hình bông hoa hồng nghệ thuật ở bả vai bên phải.

Mỗi hình xăm có ý nghĩa riêng với Thu Quỳnh. Nữ diễn viên khẳng định cô chưa từng chán hay tiếc nuối vì mình đã đặt kim bất kể một hình nào.