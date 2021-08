Leonardo DiCaprio 'Titanic': 19 cuộc tình và U50 vẫn độc thân

Cho tới thời điểm hiện tại, số bạn gái cũ của Leonardo DiCaprio đã lên tới con số 19 với đa phần là những bóng hồng nổi tiếng của làng giải trí, từ lĩnh vực phim ảnh đến người mẫu.

Leonardo DiCaprio nay đã 47 tuổi.

Lịch sử tình trường lừng lẫy

Bạn gái đầu tiên của nam diễn viên được cho là siêu mẫu Bridget Hall. Sau đó Leo hẹn hò Naomi Campbell vào năm 1995 khi cả 2 cùng tham gia các sự kiện từ thiện và đi nghỉ dưỡng với nhau. Năm 1996, Leonardo và Kristen Zang hẹn hò và còn tình tứ tay trong tay tại các sự kiện.

Năm 1997, có tin siêu mẫu Helena Christensen và nam diễn viên hẹn hò vào khoảng thời gian ra mắt phim Titanic khi tham gia vài bữa tiệc cùng nhau. Không lâu sau đó, Leo lại có tin đồn hẹn hò Amber Valleta nhưng cả không ai lên tiếng xác nhận. Eva Herzigova, người mẫu quyễn rũ người Séc từng hẹn hò với chủ nhân giải Oscar trong 2 tháng sau khi gặp mặt tại buổi ra mắt phim The Man In The Iron Mask nhưng đã phủ nhận toàn bộ tin đồn.

Leonardo và siêu mẫu Gisele Bundchen.

Mối tình dài nhất của Leonardo là siêu mẫu Gisele Bundchen, kéo dài từ năm 1999 đến 2005. Trong cuốn tự truyện ra mắt năm 2018, Gisele viết cô nhận ra phải thay đổi lối sống khi 2 người đang hẹn hò.

Sau khi chia tay Gisele, Leo hẹn hò với siêu mẫu người Israel Bar Refaeli cho đến năm 2011 sau nhiều lần chia tay rồi quay lại. Trong khoảng thời gian tạm chia tay vào năm 2009, Leonardo DiCaprio đã hẹn hò với siêu mẫu Victoria's Secret Anne Vyalitsyna. Cặp đôi cùng nhau du lịch tại Ý, New York và Úc. 1 năm sau, Leo được bắt gặp hẹn hò với một thiên thần Victoria's Secret khác là Erin Heatherton.

Các mỹ nhân từng hẹn hò với Leonardo DiCaprio không đếm xuể.

Cuối năm 2013, Kat Torres và Leonardo DiCaprio hẹn hò sau khi gặp nhau tại Cannes và cũng nhanh chóng chia tay. Không lâu sau đó, vào tháng 12/2014, siêu mẫu người Đức Toni Garrn và nam diễn viên kết thúc mối tình kéo dài 18 tháng. Giữa tháng 6/2015, diễn viên Kelly Rohrhbach và Leonardo DiCaprio cùng nhau đạp xe tại New York và được cho là chia tay vào đầu năm 2016.

Năm 2017, Rihanna bị đồn hẹn hò với nam diễn viên trong thời gian ngắn sau khi bị bắt gặp cùng nhau tham dự nhiều bữa tiệc. Leo được phát hiện đi cùng nữ ca sĩ ở Paris và đã tham gia bữa tiệc sau sinh nhật của cô. Trước khi hẹn hò với Camila Morrone, chủ nhân tượng Oscar từng có khoảng thời gian hẹn hò ngắn ngủi với người mẫu Đan Mạch Nina Agdal.

Leo và Camila Morrone.

Hiện tại, nam diễn viên đang hạnh phúc với người mẫu kém 23 tuổi Camila Morrone. 2 người gắn bó từ năm 2017 và tham gia rất nhiều sự kiện cùng nhau như Oscar, cùng đi du lịch.

Với khoảng cách tuổi tác chênh lệch lớn, siêu mẫu bốc lửa Camila Morrone, bạn gái 24 tuổi của nam diễn viên bị chỉ trích rằng cô là kẻ đào mỏ. “Tôi đã đọc các bình luận trên Instagram. Chúa ơi! mọi người thật xấu tính và giận dữ với thứ mà họ còn không biết gì”, cô chia sẻ. Fan hâm mộ hy vọng cô sẽ là bến đỗ cuối của nam tài tử.

Lối đi riêng biệt ở Hollywood

Leo thời nổi như cồn với 'Titanic' năm 1997.

Với sự phát triển mạnh mẽ của dòng phim thương hiệu như Marvel, DC, phim độc lập gần như không có chỗ đứng. Thế nhưng Leonardo DiCaprio vẫn trung thành với những bộ phim độc lập có rủi ro cao và chưa từng làm phim chuyển thể truyện tranh, phim gia đình hay nhượng quyền thương hiệu trước. Bản thân Leo đã là một thương hiệu.

Leonardo DiCaprio chào đời vào năm 1974 tại TP.Los Angles. Thừa hưởng dòng máu nghệ thuật từ bố, nam diễn viên sớm bộc lộ năng khiếu khi còn bé. "Từ nhỏ, tôi đã thích bắt chước những người xung quanh và tạo ra các nhân vật khác nhau”.

Tuy nhiên sự nghiệp của anh thực sự bắt đầu vào những năm tháng thiếu niên. Thuở mới vào nghề, những vai diễn đầu của Leonardo chủ yếu là vai phụ của các series phim truyền hình. Phải đến năm 1993, tài tử mới nhận được sự chú ý với vai diễn Tobias Wolff trong bộ phim This Boy’s Life đóng cùng Robert De Niro. Không ngại thử sức với những nhân vật lạ, vai diễn trẻ thiểu năng trí tuệ trong phim What’s Eating Gilbert Grape đã giúp chàng diễn viên mới nổi có được đề cử Oscar đầu tiên.

Vẻ đẹp hào hoa, thanh lịch của nam tài tử khiến rất nhiều fan nữ thổn thức, làm đòn bẩy cho vai diễn tiếp theo thành cú hit toàn cầu. Titanic, bộ phim phát hành năm 1997 kể về câu chuyện tình đẹp và buồn giữa Jack và Rose đã trở thành cơn sốt trên toàn thế giới. Bộ phim nhận được 13 giải Osar, thu về 1,8 tỷ USD, 1 con số khổng lồ lúc bấy giờ.

Hàng triệu người trên khắp thế giới hâm mộ vẻ đẹp của nam diễn viên. Jack và Rose đẹp đôi tới Kate Winslet và Leonardo DiCaprio luôn được gán ghép với nhau ở ngoài đời. Nhưng 2 người chưa bao giờ hẹn hò và luôn coi nhau là như là anh em trong gia đình. “Kate và tôi đã thực sự trưởng thành trong ngành công nghiệp này cùng nhau. Chúng tôi trở thành một cơ chế hỗ trợ lẫn nhau từ lâu. Chúng tôi luôn ở đó vì người còn lại và giúp đỡ nhau”, anh nói.

Kate Winslet bật mí thời gian duy nhất “cảm nắng“ bạn diễn là khi quay cảnh nóng trên phim. Cô thực sự nhập tâm vào Rose và có cảm xúc với Leo. Khi cảnh quay kết thúc, 2 người lại quay về 2 người bạn thân.

Không chỉ đóng khung với vẻ ngoài thư sinh, nam diễn viên có thế biến hoá đa dạng ở bất cứ vai diễn nào. Catch me if you can và Gangs of New York đánh dấu bước ngoặt của nam diễn viên khi hoá thân ở vào những vai bụi bặm. Từ nhân vật tỉ phú lập dị Howard Hughes của The Aviator, đến kẻ đánh cắp giấc mơ trong Inception, gã buôn lậu kim cương trong Blood Diamond, sự thể hiện của Leonardo đều được đánh giá cao với vô số đề cử.

Sau lần thứ 5 hụt giải Oscar với The Wolf of Wall Street, nam tài tử đã giành giải Oscar đầu tiên trong The Revenant. Sau 4 năm vắng bóng, Leonardo DiCaprio đã có màn trở lại ngoạn mục với Once Upon a Time in Hollywood.

Leonardo DiCaprio và Brad Pitt trong "Once Upon a Time in Hollywood".

Ước tính, Leonardo DiCaprio đang nắm giữ khối tài sản 260 triệu USD, bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, công ty kinh doanh và loạt đất đai giá trị khắp nước Mỹ.

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Leonardo DiCaprio còn hoạt động tích cực để bảo vệ môi trường. Năm 24 tuổi, Leonardo DiCaprio đã thành lập quỹ của cho các dự án vì môi trường, bản thân nam diễn viên cũng là thành viên trong hội đồng quản trị một số tổ chức bảo vệ môi trường như WWF. Anh cũng đồng thời là cố vấn của The Solutions Project, một tổ chức chuyên mở rộng quy mô áp dụng năng lượng sạch và tái tạo.

Tuột dốc nhan sắc

Ở độ tuổi U50, Leonardo DiCaprio đã xuống sắc rất nhiều so với thời đỉnh cao khi xuất hiện trong Titanic. Nhiều người cảm thấy tiếc nuối khi thấy biểu tượng nhan sắc Hollywood râu tóc bờm xờm, tăng cân lên nhiều trong khoảng thời gian vắng bóng màn ảnh. Đứng cạnh những người tình trẻ trung, Leo trông như “đôi đũa lệch". Anh đã nhận rất nhiều chỉ trích, miệt thị về ngoại hình và luôn tìm cách nguỵ trang trốn tránh phóng viên. Cho đến khi phim Once Upon a Time in Hollywood ra mắt, fan hâm mộ mới thấy anh lấy lại phong độ.

Link gốc: https://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/the-gioi-sao/leonardo-dicaprio-titanic-19-cuoc-tinh-va-u50-van-doc-than-767958.html?fbclid=IwAR2Qr_d499HiMstWBTZj8cVI9X9iMx29__WVnaNN2vOtP4wW-KcAWp7RWYA

Thái An