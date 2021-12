Không khí đón Tết Dương Lịch thành thị: Vẫn rộn ràng dù vắng bóng các sự kiện lớn

Rộn ràng mua sắm đón Tết

Không khí những ngày đầu của năm mới 2022 vẫn hết sức rộn ràng với nhiều hoạt động mua sắm, ẩm thực và check-in tại các trung tâm thương mại lớn. Không tham gia chương trình countdown náo nhiệt, Tết dương lịch 2022 là dịp để mọi người tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi quý giá, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

Riêng tại các TTTM Vincom thuộc vùng xanh và vàng trên toàn quốc, các nhà hàng, quán cà phê vẫn phục vụ người dân. Đây là điểm đến được giới trẻ và các gia đình ưu tiên lựa chọn cho các bữa ăn ấm cúng cùng gia đình nhờ không gian thoáng đãng, an toàn.

Tại nhiều tỉnh, thành phố, các hoạt động vui chơi giải trí đã bắt đầu quay trở lại như rạp chiếu phim (rạp CGV, Lotte Cinema, BHD tại các Vincom lớn), sân trượt băng Landmark 81, tham quan Đài Quan Sát Landmark 81 SkyView, mang đến nhiều hoạt động giải trí, trải nghiệm an tâm và thư giãn trong những ngày nghỉ dài.

Lưu giữ khoảnh khắc ấm áp bên gia đình

Mỗi mùa lễ hội cuối năm, không gian đường phố và các TTTM đều được trang hoàng lộng lẫy với hàng loạt cây thông Giáng Sinh rực rỡ và đủ kích thước, đan xen những góc trang trí năm mới ấn tượng. Trước thềm nghỉ lễ, nhiều bạn trẻ và gia đình đã kịp lên đồ dạo chơi, vừa check-in tại các điểm đến “xịn xò”.

Một năm mới vui tươi, rộn rã là điều bất kì ai cũng mong muốn sau một năm nhiều biến động. Các TTTM Vincom với đa dạng trải nghiệm mua sắm, vui chơi, ẩm thực an toàn chắc chắn sẽ là nơi để mọi người tìm thấy những khoảnh khắc đáng nhớ trong thời khắc chuyển giao đầy ý nghĩa.

Nhằm mang đến không gian trải nghiệm mùa lễ hội cuối năm an tâm nhất cho khách hàng, các TTTM Vincom toàn quốc triển khai nghiêm ngặt biện pháp 5K phòng dịch đảm bảo an toàn như: Không gian mua sắm được vệ sinh thường xuyên các bề mặt tiếp xúc; Bắt buộc đeo khẩu trang với toàn bộ nhân viên và khách hàng tại cửa ra vào; 100% nhân viên tiếp xúc với khách hàng đều đảm bảo có Thẻ Xanh Covid khi làm việc... Đặc biệt, một số TTTM Vincom đang thử nghiệm hệ thống Camera AI thông minh hỗ trợ nhận diện và cảnh báo khách hàng không đeo khẩu trang, đồng thời cập nhật theo thời gian thực khi lượng khách đạt số tối đa được phép để đảm bảo mật độ an toàn.