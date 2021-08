Giáng My hé lộ hậu trường đóng phim cùng 'quả bom gợi cảm' Mạch Gia Kỳ cách đây 22 năm

Giáng My cho biết thời điểm đó khi cô đi đóng phim ở Hồng Kông không có người làm tóc, make-up và thợ chụp ảnh đi theo. Nhưng cũng may bộ phim này có 90% các cảnh quay là ở trại giam nên cô để mặt mộc hoàn toàn. Trong phim Giáng My vào vai chính diện - một cô gái Việt Nam đang đi du lịch với chồng thì bị kẻ xấu giấu ma tuý vào hành lí xách tay nên đã bị bắt tại Hồng kông và phải vào trại giam. Cuộc sống của cô xoay quanh những chuỗi ngày đầy ám ảnh với những thân phận khác nhau.