Gà 'tiến vua' đắt hàng

Ông Nguyễn Đăng Chung (68 tuổi), một người nuôi gà Hồ có tiếng trong thôn Lạc Thổ Bắc thuộc thị trấn Hồ cho biết, toàn bộ số gà thương phẩm nhà ông đều có khách đặt mua từ trước. Khách hàng mua chủ yếu bán làm gà thờ Tết hoặc biếu tặng. “Nhiều năm nay, gà Hồ được khách hàng trong và ngoài tỉnh săn đón vào dịp giáp Tết. Gà Hồ nuôi trong thôn luôn trong tình trạng cháy hàng”, ông Chung cho hay.

Tương truyền, giống gà Hồ trong thôn Lạc Thổ Bắc là sản vật để mang tiến vua từ thời phong kiến. Theo ông Chung, gà Hồ có đặc trưng đầu to, chân tròn cao, vẩy mịn, thịt thơm và giòn ngọt. Gà trống dáng đẹp, to cao hùng dũng. Gà trống có mã mận (lông mang màu mận chín) và mã lĩnh (lông màu xanh đen bóng). Gà mái thường có màu đất thó, màu lông chim sẻ, màu quả nhãn chín. Giống gà này phát triển chậm, mình to nên sinh sản kém, khó nuôi. “Nhiều nơi có thể nuôi được gà Hồ, tuy nhiên, gà Hồ ở thôn Lạc Thổ Bắc có đặc trưng riêng mà những nơi khác không có được. Con gà Hồ ở thôn Lạc Thổ Bắc ngày nay vẫn giữ được chất lượng thịt. Gà trống có thể có trọng lượng 7 kg/con”, ông Chung bật mí.

Ngày trước, người trong làng nuôi gà Hồ chủ yếu phục vụ gia đình và biếu tặng bạn bè, người thân. Dần dần, gà Hồ được nhiều người ở trong và ngoài tỉnh biết đến, rồi đặt mua. Mấy năm nay, nhiều gia đình ở làng Lạc Thổ Bắc chủ yếu nuôi gà Hồ theo đơn hàng của khách hàng trên khắp cả nước. Có mối đặt người dân trong làng nuôi gà Hồ từ đầu năm để có gà phục vụ dịp Tết. “Nhà tôi nuôi khoảng 100 con đều có khách mua hết từ mấy tháng trước. Tùy vào số lượng cân nặng, gà Hồ có giá 400 - 500 nghìn đồng/kg (gà Hồ bán phục vụ Tết có trọng lượng từ 4 - 5kg/con). Mỗi con gà Hồ bán dịp Tết có giá tiền triệu. Thời gian này, nhiều gia đình nuôi gà Hồ ở thôn Lạc Thổ Bắc trong tình trạng không đủ hàng bán cho khách”, ông Chung cho hay.

Ông Bùi Tuấn Diện, một hộ nuôi gà Hồ lâu năm ở thôn Lạc Thổ Bắc chia sẻ, ông nuôi gà Hồ để bán vào dịp Tết được hơn 20 năm. Những năm gần đây, gà Hồ thương phẩm nhà ông đều không đủ để bán cho khách. Năm nay, ông nuôi được khoảng 60 con”.

Anh Nguyễn Bá Toàn, Trưởng thôn Lạc Thổ Bắc cho biết, trong thôn có khoảng 40 hộ nuôi gà Hồ số lượng lớn để bán vào dịp Tết. Hộ nuôi nhiều lên đến hơn 100 con, hộ ít vài chục con. Ngoài ra, trong thôn còn có hàng trăm hộ nuôi gà Hồ số lượng nhỏ để phục vụ gia đình và biếu tặng người thân dịp Tết.