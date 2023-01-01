Báo Tiền Phong số 136-137

Số 136-137 | 16-17/5/2026 SẼ XÂY DỰNG LUẬT ĐÔ THỊ ĐẶC BIỆT TPHCM ẤN PHẨM CỦA BÁO TIỀN PHONG www.tienphong.vn GIÁ NHIÊN LIỆU TĂNG CAO, CHI PHÍ VẬN HÀNH LEO THANG, HẠ TẦNG QUÁ TẢI VÀ XU HƯỚNG TIÊU DÙNG THAY ĐỔI ĐANG TẠO ÁP LỰC LỚN LÊN CẢ NGÀNH HÀNG KHÔNG LẪN DU LỊCH. TRONG BỐI CẢNH ĐÓ, CÁC CHUYÊN GIA VÀ DOANH NGHIỆP CHO RẰNG, MUỐN KÍCH CẦU HIỆU QUẢ, HÀNG KHÔNG VÀ DU LỊCH KHÔNG THỂ PHÁT TRIỂN RIÊNG LẺ MÀ CẦN LIÊN KẾT CHẶT CHẼ HƠN. HÀNG KHÔNG - DU LỊCH TĂNG TRẢI NGHIỆM ĐỂ HÚT KHÁCH PhimViệt ở chợ Cannes Cuộc vượt cạn VÔ HÌNH...

HÀNG KHÔNG ĐỐI MẶT NHIỀU SỨC ÉP Phát biểu khai mạc Tọa đàm Giải pháp nào kích cầu hàng không - du lịch trong tình hình mới, do báo Tiền Phong tổ chức sáng 15/5, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong cho biết, hàng không và du lịch là hai lĩnh vực đặc biệt nhạy cảm với những biến động kinh tế - chính trị trong nước và quốc tế. Dù giá dầu gần đây có xu hướng giảm nhưng mức giảm chưa thực sự bền vững, trong khi nguồn cung nhiên liệu vẫn chưa ổn định, khiến hoạt động khai thác hàng không tiếp tục chịu nhiều áp lực. Theo ông Sưởng, hệ quả dễ nhận thấy là nhiều hãng bay buộc phải cắt giảm chuyến hoặc điều chỉnh giá vé để cân đối chi phí. Áp lực khai thác tại các sân bay lớn ngày càng gia tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dịch vụ cũng như trải nghiệm hành khách. Trong khi đó, người dân cũng có xu hướng thắt chặt chi tiêu, thay đổi lựa chọn du lịch để phù hợp với túi tiền. “Trong dịp Giỗ Tổ và kỳ nghỉ 30/4 - 1/5 vừa qua, dù kỳ nghỉ kéo dài nhưng xu hướng du lịch đã thay đổi rõ rệt. Nhiều gia đình lựa chọn những chuyến đi ngắn ngày, tự lái xe hoặc đi du lịch đường bộ thay vì các hành trình sử dụng máy bay như trước”, ông Sưởng nói. Theo ông Sưởng, chi phí hàng không hiện vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí du lịch. Điều này khiến không ít gia đình chuyển sang lựa chọn tàu hỏa hoặc ô tô để tiết kiệm. Trong khi đó, các hãng hàng không cũng gặp khó trong việc mở thêm đường bay hoặc tăng tần suất khai thác để kích cầu. Thông điệp lớn nhất mà Ban Tổ chức mong muốn lan tỏa tại tọa đàm lần này là cần hiện thực hóa các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, đồng thời thúc đẩy tinh thần “chia lửa” giữa các doanh nghiệp trong chuỗi hàng không - du lịch - lưu trú - điểm đến để tạo hiệu ứng kích cầu mạnh hơn. Ông Uông Việt Dũng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam nhấn mạnh, hàng không và du lịch có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ, đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội cũng như hội nhập quốc tế của Việt Nam. Theo ông Dũng, quý I/2026, thị trường hàng không Việt Nam tiếp tục tăng trưởng ấn tượng với hơn 24 triệu lượt khách, tăng hơn 16% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách nội địa đạt hơn 10 triệu lượt, tăng hơn 12%, còn khách quốc tế đạt gần 14 triệu lượt, tăng hơn 19%. “Khoảng 80% khách quốc tế đến Việt Nam bằng đường hàng không. Đối với nhiều điểm đến trong nước, nguồn khách du lịch cũng chiếm tới 70% lượng vận chuyển của các hãng bay”, ông Dũng cho biết. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả tích cực, ngành hàng không vẫn đối mặt hàng loạt điểm nghẽn. Trước tiên là hạ tầng hàng không quá tải tại nhiều sân bay trọng điểm như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Cam Ranh hay Phú Quốc. Công suất khai thác vượt thiết kế không chỉ ảnh hưởng đến khả năng điều hành mà còn làm giảm trải nghiệm của hành khách. Một vấn đề khác là sự liên kết giữa hàng không và du lịch dù đã được cải thiện nhưng chưa thật sự đồng bộ và bền vững. Việc phối hợp giữa hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành và địa phương ở nhiều nơi vẫn mang tính thời vụ, thiếu chiến lược dài hạn. Đặc biệt, áp lực chi phí đang đè nặng lên các hãng hàng không. Theo ông Dũng, ngành đang chịu tác động đồng thời từ giá nhiên liệu, biến động tỷ giá, sự khan hiếm tàu bay và vật tư kỹ thuật, cùng các bất ổn địa chính trị trên thế giới. “Sau giai đoạn quý I tăng trưởng tích cực, đến tháng 4/2026, xung đột tại Trung Đông khiến giá nhiên liệu bay tăng mạnh, có thời điểm tăng hơn 100%. Các hãng hàng không Việt Nam đã phải giảm số lượng chuyến bay xuống còn khoảng 20,7 nghìn chuyến trong tháng, giảm gần 5 nghìn chuyến so với tháng trước”, ông Dũng nói. Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, Chủ tịch Hội đồng quản trị Pacific Airlines cho biết từ tháng 3 đến nay, ngành hàng không toàn cầu chịu cú sốc lớn khi giá nhiên liệu Jet A1 tăng mạnh, có thời điểm gấp ba lần so với kế hoạch đầu năm. Điều này khiến các hãng hàng không rơi vào áp lực tài chính rất lớn. Theo ông Tuấn, nhiên liệu luôn là cấu phần chi phí quan trọng nhất trong vận tải hàng không. Khi giá nhiên liệu tăng đột biến, toàn bộ kế hoạch khai thác, giá vé và khả năng cạnh tranh đều bị ảnh hưởng. Không ít hãng bay trên thế giới đang đứng trước nguy cơ thua lỗ hoặc phá sản. Đồng quan điểm, ông Dương Hoàng Phúc, Giám đốc Ban Thương mại Vietravel Airlines cho rằng, áp lực của ngành không chỉ nằm ở nhiên liệu mà còn đến từ hàng loạt TRONG BỐI CẢNH ĐÓ, CÁC CHUYÊN GIA VÀ DOANH NGHIỆP CHO RẰNG, MUỐN KÍCH CẦU HIỆU QUẢ, HÀNG KHÔNG VÀ DU LỊCH KHÔNG THỂ PHÁT TRIỂN RIÊNG LẺ MÀ CẦN LIÊN KẾT CHẶT CHẼ HƠN. HÀNG KHÔNG - DU LỊCH TĂNG TRẢI NGHIỆM ĐỂ THU HÚT KHÁCH NGỌC MAI Tọa đàm "Giải pháp nào kích cầu hàng không - du lịch trong tình hình mới?" diễn ra sáng 15/5 tại Hà Nội "Khoảng 80% khách quốc tế đến Việt Nam bằng đường hàng không. Vận tải hàng không cũng là phương thức chủ đạo đối với nhiều điểm đến nội địa, nguồn khách du lịch chiếm tới 70% tổng lượng vận chuyển của các hãng hàng không", ông Uông Việt Dũng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho hay. Theo ông Dương Hoàng Phúc - Giám đốc Ban Thương mại Vietravel Airlines, trong bối cảnh Việt Nam có địa hình trải dài và nhu cầu kết nối giữa các trung tâm kinh tế, du lịch với địa phương ngày càng lớn, hàng không, đường sắt và đường bộ không còn là đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Ông Phúc cho rằng khi hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, mỗi loại hình vận tải sẽ phát huy lợi thế riêng để bổ trợ lẫn nhau. Những hành trình kết hợp giữa máy bay và tàu hỏa có thể mang đến trải nghiệm linh hoạt hơn cho du khách. Chẳng hạn, hành khách có thể bay từ TP.HCM đến Đà Nẵng, tiếp tục đi tàu ra Huế để trải nghiệm cảnh quan ven biển, sau đó nối chuyến bay đến Hà Nội. “Xu hướng này sẽ giúp hệ sinh thái giao thông phát triển đồng bộ và thuận tiện hơn cho hành khách”, ông Phúc nói. Cùng quan điểm, ông Lê Chí Quân, Phó Giám đốc Chi nhánh Khu vực Việt Nam của Vietnam Airlines cho rằng, ở nhiều quốc gia, các loại hình vận tải luôn tồn tại song song và hỗ trợ nhau thay vì triệt tiêu lẫn nhau. Theo ông Quân, sự phát triển của đường sắt và đường bộ không tạo áp lực cho hàng không mà ngược lại mở ra cơ hội tái cấu trúc mạng bay. Các hãng hàng không có thể tập trung nguồn lực cho đường bay dài và quốc tế, trong khi những chặng ngắn sẽ có thêm sự chia sẻ từ đường sắt. Việc kết hợp giữa máy bay và tàu hỏa cũng tạo điều kiện hình thành các sản phẩm vận tải đa phương thức, giúp giảm áp lực lên hạ tầng hàng không trong các dịp cao điểm lễ, Tết hay mùa du lịch hè. “Trong bức tranh phát triển vận tải quốc gia sẽ không có sự cạnh tranh triệt tiêu giữa các loại hình, mà là sự hỗ trợ lẫn nhau để thúc đẩy kinh tế và du lịch”, ông Quân nhận định. Ở chiều ngược lại, ngành đường sắt cũng đang thay đổi tư duy để thích ứng với nhu cầu mới của thị trường. Ông Đỗ Văn Hoan, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Việt Nam - cho biết, ngành đường sắt không còn chỉ tập trung vào vận chuyển đơn thuần, mà đang hướng tới xây dựng “Chia lửa” giúp du khách trải nghiệm du lịch xuyên Việt SỰ PHÁT TRIỂN ĐỒNG BỘ CỦA HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐANG MỞ RA XU HƯỚNG DỊCH CHUYỂN MỚI, KHI HÀNG KHÔNG VÀ ĐƯỜNG SẮT KHÔNG CÒN ĐỨNG Ở THẾ CẠNH TRANH TRỰC DIỆN MÀ TỪNG BƯỚC “CHIA LỬA”, CÙNG TẠO NÊN HỆ SINH THÁI VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC PHỤC VỤ DU LỊCH VÀ ĐI LẠI. 16-17/5/2026 www.tienphong.vn THỜI SỰ 3 chi phí khác như thuê và mua tàu bay, bảo dưỡng kỹ thuật, phụ tùng, vận hành hệ thống và các khoản khai thác liên quan. Không chỉ chịu áp lực chi phí, các hãng bay còn đối diện yêu cầu ngày càng cao từ khách hàng. Hành khách hiện không chỉ quan tâm giá vé mà còn chú trọng chất lượng dịch vụ, trải nghiệm bay và tính tiện lợi của hành trình. “Đây là bài toán kép với các hãng hàng không, bởi vừa phải duy trì mức giá hợp lý, vừa phải nâng cao chất lượng dịch vụ để giữ chân khách”, ông Phúc nói. LIÊN KẾT ĐỂ TẠO SỨC BẬT Trong bối cảnh khó khăn, nhiều doanh nghiệp cho rằng giải pháp quan trọng nhất hiện nay là tăng cường liên kết giữa hàng không và du lịch nhằm tạo ra chuỗi giá trị đồng bộ. Ông Nguyễn Quốc Hưng, Trưởng ban Kinh doanh Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, thời gian qua, ACV đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương, Sở Du lịch và hãng hàng không để thúc đẩy kết nối giữa sân bay, hãng bay và điểm đến. Theo ông Hưng, hàng không quốc tế đang là xu hướng quan trọng nên Việt Nam cần chủ động tiếp cận các thị trường nước ngoài thay vì chỉ chờ các hãng bay quốc tế tìm đến. “ACV đã cùng nhiều địa phương như Hà Nội, TPHCM và các tỉnh, thành tổ chức các đoàn xúc tiến ở nước ngoài để quảng bá điểm đến và mở rộng đường bay quốc tế. Trước đây, công việc này chưa được làm mạnh nhưng hiện nay đã được chú trọng hơn”, ông Hưng chia sẻ. Ở góc độ doanh nghiệp lữ hành, bà Nguyễn Thị Lê Hương, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Vietravel cho biết, chiến lược thích ứng của doanh nghiệp không chỉ dừng ở việc điều chỉnh giá tour mà quan trọng hơn là tái thiết kế sản phẩm du lịch theo hướng gia tăng trải nghiệm. Theo bà Hương, du khách hiện không còn chỉ tìm kiếm một chuyến đi giá rẻ mà mong muốn được trải nghiệm sâu hơn về văn hóa bản địa, đời sống địa phương và sự kết nối với điểm đến. “Trong bối cảnh chi phí toàn cầu gia tăng, ngành du lịch không thể tiếp tục cạnh tranh bằng giá mà phải chuyển sang cạnh tranh bằng chất lượng và trải nghiệm”, bà Hương nói. Bà Hương cho rằng phương tiện di chuyển hiện không chỉ là công cụ vận tải mà đã trở thành một phần của sản phẩm du lịch. Nếu được thiết kế hợp lý, hành trình bay có thể trở thành điểm nhấn giúp gia tăng sự hài lòng của khách hàng. Trong khi đó, bà Lê Thị Hòa, Giám đốc Công ty Lữ hành Hanoitourist cho rằng, các doanh nghiệp lữ hành cũng cần thay đổi cách tiếp cận trước áp lực giá vé máy bay tăng cao. Theo bà Hòa, thay vì cố gắng giảm giá bằng cách đưa khách vào các điểm mua sắm như mô hình truyền thống, Hanoitourist lựa chọn phát triển dòng sản phẩm “no shopping”, tập trung kéo dài hành trình và gia tăng trải nghiệm đặc thù để du khách cảm thấy chi phí bỏ ra là xứng đáng. “Nếu hàng không buộc phải tăng giá vé, lữ hành cần tăng thêm các dịch vụ gia tăng như nâng cấp bữa ăn, tổ chức sinh nhật cho khách ngay trên máy bay hay tạo cơ hội giao lưu với tổ bay để mang lại trải nghiệm khác biệt”, bà Hòa nói. Theo các doanh nghiệp, tâm lý khách hàng hiện nay cũng đã thay đổi đáng kể. Nhiều doanh nghiệp sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn cho các kỳ nghỉ chất lượng nhằm tái tạo năng lượng cho nhân viên, thay vì chỉ tập trung tối ưu chi phí như trước. Ông Nguyễn Quý Phương, Trưởng phòng Quan hệ quốc tế và Xúc tiến du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết, năm 2025, Việt Nam đón hơn 21 triệu lượt khách quốc tế và khoảng 135 triệu lượt khách nội địa, tổng thu du lịch lần đầu vượt mốc một triệu tỷ đồng. Tuy nhiên, theo ông Phương, biến động toàn cầu và giá nhiên liệu tăng đang khiến toàn bộ chi phí cho một chuyến du lịch leo thang. Vì vậy, bài toán kích cầu hiện nay không thể chỉ tiếp cận dưới góc độ giảm giá đơn thuần. “Cần nhìn bài toán trong tổng thể chuỗi vận tải - lưu trú - dịch vụ - điểm đến để xây dựng các gói sản phẩm đồng bộ và hấp dẫn hơn”, ông Phương nhấn mạnh. Ông Phương cũng đề xuất cần phát triển các gói kích cầu tích hợp giữa vé máy bay, lưu trú, tham quan và vui chơi giải trí; đồng thời đẩy mạnh liên kết vùng, kết nối đa phương thức và chuyển đổi số để nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến. n Ông Bùi Đoàn Nề, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp hàng không cho biết, vấn đề hiện nay không còn là “cứu” hàng không hay du lịch như giai đoạn dịch COVID-19, mà là tạo điều kiện để hai lĩnh vực này cùng phát triển bền vững, tận dụng cơ hội tăng trưởng của thị trường. Ông Nề cho rằng cần tiếp tục duy trì các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, bảo đảm nguồn lực cho ngành hàng không từ tài chính, nhân lực đến hạ tầng kỹ thuật để sẵn sàng đón đầu sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường quốc tế khi các bất ổn toàn cầu giảm bớt. Ông Nề cũng nhấn mạnh việc duy trì đội ngũ lao động, kỹ thuật viên và nhân lực chất lượng cao là yếu tố then chốt bởi đây là ngành đòi hỏi đào tạo dài hạn và chi phí lớn. “Doanh nghiệp có thể giảm thu nhập hoặc cắt giảm một phần việc làm, nhưng không thể buông lỏng công tác đào tạo và duy trì lực lượng kỹ thuật”, ông Nề nói. Liên quan đến cơ chế giá vé, ông Nề cho rằng cần có chính sách linh hoạt hơn thay vì mỗi lần điều chỉnh giá trần lại gây nhiều tranh luận. Theo ông, các hãng hàng không đều muốn giảm giá để hút khách nhưng cũng phải tính toán để bù đắp chi phí và hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp, ngành du lịch và hành khách. Ông Nề đề xuất nghiên cứu cơ chế thị trường phù hợp hơn để các hãng chủ động xây dựng chính sách giá, tối ưu hiệu quả khai thác vận tải. Ngoài ra, ông Nề đánh giá chuyển đổi số trong hàng không, đặc biệt là việc rút ngắn thủ tục tại sân bay, sẽ giúp giảm thời gian chờ đợi và nâng trải nghiệm hành khách. Việc đẩy nhanh đầu tư hạ tầng cũng sẽ góp phần giảm chi phí logistics, tăng kết nối vùng miền và nâng sức cạnh tranh cho du lịch Việt Nam. lChuyên gia Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh cho hay, hàng không và du lịch là hai lĩnh vực có tiềm năng lớn nhưng cũng cạnh tranh rất khốc liệt. Theo ông Thành, nếu Việt Nam muốn duy trì tăng trưởng cao trong những năm tới thì bán lẻ và du lịch phải tăng trưởng mạnh, trong đó khách quốc tế tiếp tục đóng vai trò quan trọng. Ông Thành cho rằng, để phát triển hai lĩnh vực này cần nhìn rộng hơn vai trò phối hợp giữa doanh nghiệp, hiệp hội, cơ quan quản lý và Chính phủ. Đây là các ngành có độ mở lớn, phụ thuộc nhiều vào cơ chế thị trường và chính sách như visa, quyền bay, mở cửa thị trường hay cạnh tranh quốc tế. Theo ông Thành, trong ngắn hạn cần tạo sự linh hoạt để doanh nghiệp tăng khả năng chống chịu trước biến động như dịch bệnh hay địa chính trị. Về dài hạn, Việt Nam cần chuẩn bị nền tảng cho ngành hàng không và du lịch từ đầu tư hạ tầng, năng lượng đến hệ sinh thái bảo dưỡng, bảo trì. Ông Thành cũng nhấn mạnh vai trò của chuyển đổi số, phát triển xanh và dữ liệu khách hàng trong việc nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp. “Đây là lúc phải dám nhìn dài hạn, chấp nhận chi phí hiện tại để thu về tương lai”, ông Thành nhận định. LỘC LIÊN Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, phát biểu tại tọa đàm Tiềm năng lớn, cần tầm nhìn dài hạn mỗi chuyến tàu thành một “hành trình trải nghiệm”. Theo đó, tàu hỏa được định vị như không gian văn hóa - du lịch di động, nơi hành khách có thể cảm nhận thiên nhiên, ẩm thực và đời sống địa phương dọc tuyến đường. Doanh nghiệp cũng phát triển các sản phẩm kết hợp đường sắt - hàng không - đường bộ nhằm tối ưu hành trình xuyên Việt cho khách nội địa và quốc tế. Trong bối cảnh chi phí vận tải toàn cầu biến động, ông Hoan cho rằng đường sắt cần cạnh tranh bằng chất lượng dịch vụ, trải nghiệm và giá trị gia tăng thay vì chỉ bằng giá vé. LỘC LIÊN Khoảng 80% khách quốc tế đến Việt Nam bằng đường hàng không Sáng 15/5, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị cho ý kiến về việc đánh giá 3 năm thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tại cuộc họp, các đại biểu nghe báo cáo và xem xét, đánh giá các nội dung TPHCM thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị. Thời gian qua, TPHCM tập trung phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương, các ban, bộ, ngành, chuyên gia, nhà khoa học để khẩn trương tổng kết thực tiễn, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời, chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị xem xét ban hành nghị quyết mới về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới. Quá trình xây dựng Đề án và dự thảo nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, công phu, bám sát yêu cầu thực tiễn phát triển của thành phố và các định hướng chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Việc Bộ Chính trị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu ban hành Nghị quyết mới đối với TPHCM có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, niềm tin và kỳ vọng lớn của Trung ương đối với Thành phố. Đây không chỉ là cơ sở chính trị quan trọng để TPHCM tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, cực tăng trưởng quốc gia, trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước và khu vực; mà còn kiến tạo nền tảng để nghiên cứu, xây dựng Luật Đô thị đặc biệt TPHCM, từng bước hoàn thiện thể chế vượt trội, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực mới để Thành phố phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới. PV (theo TTXVN) Sẽ xây dựng Luật Đô thị đặc biệt TPHCM

TS Đặng Tự Ân, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Đổi mới Giáo dục Việt Nam cho rằng, nhiều năm qua, tuyển sinh lớp 10 là kỳ thi áp lực hơn cả kỳ thi đại học. Không có nước nào trên thế giới để kỳ thi này diễn ra nặng nề như vậy. Nguyên nhân là do mất cân đối cung - cầu, trường học ít trong khi số lượng học sinh lớn, tăng nhanh. Thực trạng này cho thấy vấn đề quy hoạch giáo dục chưa được triển khai đầy đủ, khoa học. Các cấp quản lý giáo dục, chính quyền chỉ giải quyết trong thời hạn nhiệm kỳ nhất định. Do đó, cần có quy hoạch, chiến lược dài hơi, tránh tư duy nhiệm kỳ. Theo TS Ân, dự thảo Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, trong đó giáo dục là một trong những lĩnh vực được ưu tiên đầu tư. Dự kiến, đến năm 2045 sẽ xây dựng 1.000 trường học, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh là cần thiết và phải có tính toán để triển khai. Bên cạnh xây thêm trường học, cần rà soát, tuyển dụng giáo viên. Thống kê của Bộ GD&ĐT cho thấy, đến đầu năm học 2025-2026, cả nước thiếu khoảng 120.000 giáo viên mầm non và phổ thông, trong đó mầm non là bậc thiếu nhiều nhất. Tại Hà Nội, năm học này cũng thiếu tới 6.000 giáo viên các cấp. Nếu mở rộng trường, lớp phải tính bài toán đội ngũ song song để vận hành. “Định mức, quy chuẩn cứ 25-30 học sinh/1 giáo viên như các nước phát triển đang áp dụng là quá tuyệt vời, tác động đến hiệu quả dạy học”, TS Ân nói. Bên cạnh trường công lập, cũng cần có hệ thống trường đào tạo nghề chuẩn quốc tế, thu hút được học sinh. PHỔ CẬP GIÁO DỤC PHỔ THÔNG Về giải pháp, TS Ân ủng hộ định hướng phổ cập THPT, tương lai bỏ thi vào lớp 10 song song với tăng cường đánh giá học sinh trong quá trình học, không cần thiết dồn căng thẳng trong một kỳ thi. Trong ngắn hạn, để giảm áp lực, Bộ GD&ĐT cần điều chỉnh quy chế tuyển sinh, trong đó bỏ phương thức thi tuyển, thay vào đó sẽ chỉ còn 2 phương thức gồm: xét tuyển; kết hợp xét tuyển và thi tuyển. Khi đó, ở các địa phương nóng tuyển sinh lớp 10 cũng nên có phương án cụ thể cho từng khu vực thay vì 100% học sinh thi tuyển. “Ví dụ Hà Nội ở các khu vực như Ba Vì, Mỹ Đức, Sóc Sơn… không căng thẳng trường lớp có thể xét tuyển để tuyển sinh. Bởi những trường tuyển sinh 4-5 điểm/môn, không cần thiết phải thi cử. Những nơi có số lượng thí sinh dự thi vượt chỉ tiêu mới cần thi”, TS Ân nói. Nhìn rộng ra trên toàn quốc, hiện nay tuyển sinh lớp 10 không chỉ có thi tuyển. Một số địa phương chỉ xét tuyển vào THPT rất nhẹ nhàng, nhiều địa phương kết hợp thi tuyển và xét tuyển, giảm sức nóng cho kỳ thi. Mặt khác, chuyên gia cũng chỉ ra, đến cuối năm 2025, công tác phân luồng học sinh trên phạm vi cả nước chỉ có khoảng 10% đi học nghề là chưa phù hợp. Muốn phân luồng hiệu quả, hệ thống trường nghề cần được đầu tư tương xứng, có chuẩn chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra, thu hút được người học. Thầy Trần Mạnh Tùng, giáo viên dạy Toán tại Hà Nội cho rằng, thi tuyển lớp 10 căng thẳng nhiều năm nay, tạo áp lực rất lớn cho học sinh. Thời gian tới, muốn giải quyết được bài toán thiếu trường lớp đòi hỏi cả hệ thống chính trị vào cuộc, có giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt để xây dựng thêm trường. Sau khi chính quyền hai cấp hoạt động, thực tế đã có trụ sở dôi dư, thành phố có thể tính toán dành ra 5% quỹ đất để triển khai ngay. Ưu tiên đầu tư nguồn lực cho giáo dục, tăng số lượng giáo viên, phân bổ một cách hợp lý. Cũng có quan điểm như TS Ân, thầy Tùng cho rằng, bên cạnh giải pháp xây trường, lớp cần thực hiện chủ trương phân luồng hiệu quả để phụ huynh, học sinh chủ động lựa chọn, rẽ hướng cho tương lai. GS.TS Phạm Tất Dong, nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư nói, đất nước càng phát triển càng tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học tập. Miễn học phí, ăn bán trú miễn phí, cấp phát sách giáo khoa… là những chính sách cho thấy sự chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với người dân. Tuy nhiên, thực tế chúng ta vẫn tồn tại nghịch lý, miễn học phí nhưng phụ phí, học thêm còn cao gấp nhiều lần. Miễn học phí nhưng thiếu trường, lớp khiến học sinh phải vất vả học thêm, luyện thi để chạy đua giành được “tấm vé” vào lớp 10 công lập, điều mà lẽ bình thường các em phải có là khó chấp nhận. Ấy nhưng, thực tế ấy vẫn tồn tại nhiều năm qua. GS Dong ủng hộ chủ trương phổ cập THPT, học sinh được miễn học phí. Các kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 chỉ nhằm đánh giá, nhận diện năng lực người học để bồi dưỡng cho giỏi hơn, phát huy được hết sở trường của mình. Nếu rẽ hướng học nghề thay vì ĐH, học sinh cũng nên tốt nghiệp THPT. “Trong tương lai, lao động nghề muốn làm được việc cũng cần có trình độ, trừ những nghề đơn giản như sửa tivi, xe máy… Nhiều lĩnh vực tương lai đã có robot hỗ trợ, con người càng phải học để điều khiển robot”, GS Dong nói. n www.tienphong.vn KHOA GIÁO 4 16-17/5/2026 Theo tính toán của Hà Nội, từ nay đến năm 2045, thành phố cần bổ sung 986 trường học các cấp gồm: mầm non cần thêm 441 trường, tiểu học 288 trường, THCS 166 trường và THPT 91 trường. Trong đó, sẽ ưu tiên xây trường THPT công lập ở các phường thiếu trường học. HÀ NỘI CŨNG NHƯ CÁC ĐỊA PHƯƠNG KHÁC CẦN CÓ TẦM NHÌN DÀI HẠN, QUY HOẠCH HỆ THỐNG TRƯỜNG HỌC, TUYỂN DỤNG, BỐ TRÍ GIÁO VIÊN HỢP LÝ, ĐÁP ỨNG MỌI NHU CẦU, NGUYỆN VỌNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH. BÊN CẠNH ĐÓ, NGÀNH GIÁO DỤC ĐƯA RA CÁC QUY ĐỊNH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG, GIẢM ÁP LỰC THI CỬ CHO NGƯỜI HỌC. Trong chương trình, các diễn giả tên tuổi như PGS.TS Trần Đình Phong - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) - Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2018; Tiến sĩ Phạm Huy Hiệu - Giảng viên Trường Đại học VinUni - Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024… đã có những chia sẻ về thực tế đào tạo, xu hướng phát triển, yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao. Khi đó, PGS.TS Trần Đình Phong nhấn mạnh thực tế, Việt Nam đang rất cần đội ngũ nhân lực trình độ cao có khả năng tạo ra những sản phẩm công nghệ có giá trị và sức cạnh tranh. Ông kỳ vọng, chính thế hệ trẻ hôm nay sẽ là những mạnh dạn theo đuổi các lĩnh vực khoa học công nghệ bằng đam mê, tinh thần học hỏi và khát vọng làm chủ công nghệ mới. Các chuyên gia, nhà khoa học tin rằng, Việt Nam đang sở hữu nguồn nhân lực chất lượng cao về khoa học công nghệ, và các bạn trẻ chính là những “viên ngọc ẩn trong đá”. Khi được trải qua quá trình đào tạo, các em có thể trở thành những nhân tài, nghiên cứu, sáng tạo được những sản phẩm công nghệ mới có giá trị. Ngày hội tuyển sinh khối ngành khoa học công nghệ năm 2025 không chỉ mang đến thông tin tuyển sinh mà còn giúp học sinh có cái nhìn rõ hơn về thị trường lao động tương lai. Qua đó, nhiều bạn trẻ nhận ra, lựa chọn ngành học đúng, trúng cũng chính là cơ hội tham gia vào những lĩnh vực đang định hình tương lai xã hội. Năm 2026, Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ được tổ chức lần thứ 2. Điều ấn tượng là nhiều trường ĐH, học viện ở Hà Nội và các địa phương khác như Thái Nguyên, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh… cũng đã tham gia. Trong đó, nhiều trường ĐH cử cán bộ, giảng viên tư vấn 1-1 cho học sinh, phụ huynh về ngành nghề, chương trình đào tạo, cung cấp thông tin tuyển sinh năm nay cũng như xu hướng trong những năm tới. Các trường đại học coi đây là cơ hội để giới thiệu thế mạnh đào tạo, các chương trình học tiên tiến và triển vọng nghề nghiệp tới đông đảo thí sinh. Bởi trong đó, nhiều em mải miết học tập, chưa từng biết hay hình dung về các ngành, nghề sẽ học ra sao, cơ hội làm việc thế nào. Thời điểm này, các trường ĐH đã bố trí 60 gian hàng như: Trường Quốc tế (ĐHQG Hà Nội), Học Viện Kỹ thuật Mật Mã, Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải, Đại học FPT, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Đại học Ngoại thương, Trường ĐH Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị… Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức chương trình cho biết, điểm khác biệt quan trọng của Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ nằm ở định hướng tổ chức chuyên biệt, tập trung vào các cơ sở đào tạo có thế mạnh về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và đổi mới sáng tạo. N. HÀ Ngày hội tuyển sinh với quy mô lớn Học sinh hào hứng tham gia Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần thứ nhất ẢNH: DƯƠNG TRIỀU NGÀY 17/5, KHOẢNG 5.000 HỌC SINH CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG SẼ TỤ VỀ VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM DỰ NGÀY HỘI TUYỂN SINH KHỐI CÁC NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LẦN THỨ 2. Chương trình do báo Tiền Phong phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Sở GD&ĐT Hà Nội, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) tổ chức. Bài cuối: GỠ NÚT THẮT HÀ LINH THI LỚP 10 CĂNG THẲNG HƠN ĐẠI HỌC: Học sinh Trường THCS Đống Đa (Hà Nội) trong chương trình tư vấn tuyển sinh lớp 10

BẤT NGỜ NHẬN THÔNG BÁO NỢ THUẾ Ngày cuối cùng tháng 4/2026, thấy mọi người xôn xao về nộp thuế, chị N.T.G (Hà Nội) vào ứng dụng eTax Mobile. Chị phát hiện thông báo năm 2023 không thuộc trường hợp ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Tra cứu lịch sử nguồn thu, năm 2023 chị có 2 nguồn thu từ hai đơn vị chi trả, trong đó nguồn thu thứ 2 với tổng số tiền 6,7 triệu đồng và đã khấu trừ hơn 300.000 đồng. Theo quy định, các lần nhận tiền dưới 2 triệu đồng sẽ không khấu trừ. “Hằng năm, tôi đều ủy quyền quyết toán thuế cho cơ quan công tác và sẵn sàng nộp thuế đầy đủ. Tuy nhiên, đã 2 năm trôi qua, đến nay eTax Mobile thông báo không được ủy quyền, nếu tôi nộp lại tờ khai sẽ bị phạt tiền chậm nộp với số tiền rất lớn”, chị lo lắng. Chị N.T.G cho biết từng hỏi cán bộ thuế phụ trách và được giải thích, tổng thu nhập vẫn dưới ngưỡng chịu thuế nên không phải quyết toán lại. Tuy nhiên, đến nay, eTax Mobile bất ngờ thông báo khiến chị rất lo lắng. Anh N.Đ, kế toán một công ty tại Hà Nội cho biết, khoản thu nhập vãng lai từ 2 triệu đồng trở lên mới khấu trừ 10% thuế tại nguồn chi trả, khoản dưới 2 triệu đồng không khấu trừ. Tuy nhiên, cuối năm khi quyết toán, nơi chi trả cộng gộp tất cả khoản chi lớn nhỏ trong năm, thành ra khoản thu nhập cộng gộp lại chưa khấu trừ thuế đủ 10% và bắt buộc phải đưa vào quyết toán chung. Điều này khiến người nộp thuế phát sinh thủ tục thời gian lớn, tiềm ẩn nguy cơ bị xử phạt. Anh Đ kể, khi chi trả khoản thu nhập vãng lai dưới 2 triệu đồng, công ty anh Đ phải xin xác nhận của cá nhân đồng ý cho khấu trừ thuế để phù hợp với quy định. Anh Đ kiến nghị, cơ quan chức năng cần bãi bỏ quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản thu nhập vãng lai nhỏ. “Việc bãi bỏ chính sách này sẽ trực tiếp cắt giảm chi phí tuân thủ cho xã hội, giúp người lao động và doanh nghiệp giải phóng thời gian khỏi những thủ tục giấy tờ rườm rà. Việc đơn giản hóa này thể hiện một tư duy quản trị hiện đại, nhân văn, chuyển từ kiểm soát sang phục vụ. Khi pháp luật giảm thiểu được những phiền hà không đáng có, chỉ số niềm tin của người dân vào hệ thống quản lý sẽ được nâng cao”, anh đề xuất. Nhiều người kiểm tra eTax Mobile cũng nhận thông báo không thuộc trường hợp ủy quyền quyết toán thuế các năm trước đây dù đã thực hiện xong thủ tục. Anh P.T (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, năm 2023 và 2024 đã ủy quyền quyết toán thuế cho cơ quan nhưng đến nay trên eTax Mobile hiện thông báo không thuộc diện ủy quyền, phải nộp bổ sung hơn 3 triệu đồng. “Tra cứu trên eTax Mobile, tôi không biết lí do mình thiếu số tiền thuế phải nộp và rất lo nguy cơ bị xử phạt chậm nộp tờ khai”, anh P.T phản ánh. Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, khi nhận thông báo thừa hoặc thiếu tiền thuế, nộp tờ khai TNCN trên eTax Mobile, người nộp thuế cần liên lạc với cơ quan thuế phụ trách để đối chiếu nghĩa vụ thuế. Các thông báo trên eTax Mobile là một trong những cảnh báo sớm tới người nộp thuế. Ước tính của cơ quan thuế, cả nước có khoảng 32% hộ, cá nhân kinh doanh, cá nhân cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile. Nhiều người kiểm tra eTax Mobile cũng phát hiện nhiều bất cập. Anh Trịnh Quỳnh (Thanh Hóa) kiểm tra eTax Mobile phát hiện công ty khai khống khoản thu nhập 120 triệu đồng. Anh Quỳnh đã gửi thông báo không nhận thu nhập này tới cơ quan thuế. ĐỀ XUẤT BỎ TÍNH THUẾ KHOẢN THU NHẬP VÃNG LAI NHỎ Tại dự thảo nghị định hướng dẫn một số điều của Luật Thuế TNCN, Bộ Tài chính đề xuất nâng ngưỡng khấu trừ 10% với thu nhập vãng lai trên 5 triệu đồng/lần (mức hiện nay 2 triệu đồng/lần). Để tạo thuận lợi cho người nộp thuế, dự thảo đề xuất, mức chi trả dưới 5 triệu đồng/lần, đơn vị chi trả thu nhập được khấu trừ thuế 10% nếu cá nhân có yêu cầu. Trường hợp ước tính tổng thu nhập chưa đến mức phải nộp thuế, cá nhân có thể làm cam kết để không bị khấu trừ thuế. Bộ Tài chính cũng đề xuất nâng ngưỡng thu nhập vãng lai được ủy quyền quyết toán thuế từ 10 triệu đồng/tháng lên 15 triệu đồng/tháng, đã được khấu trừ 10% tại nguồn và không có nhu cầu quyết toán. Bên cạnh sự lo lắng bị phạt do khoản thu nhập vãng lai, nhiều người băn khoăn trước đề xuất nợ thuế 1 triệu đồng sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh. Theo dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung việc tạm hoãn xuất cảnh với trường hợp nợ thuế từ 1 triệu đồng, và không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh. Đối tượng này gồm: người nộp thuế là cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã. Thống kê của Bộ Tài chính, cả nước có gần 1 triệu người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đăng ký nhưng còn nợ thuế. Đề xuất này cũng làm dấy lên lo lắng, chính sách tạm hoãn xuất cảnh với khoản nợ thuế 1 triệu đồng quá khắt khe và cần thay đổi. NHIỀU NGƯỜI TÁ HỎA THẤY ỨNG DỤNG ETAX MOBILE BÁO KHOẢN THU NHẬP VÃNG LAI VÀI TRĂM NGHÌN ĐỒNG CHƯA TRỪ THUẾ. KHÔNG ÍT NGƯỜI E NGẠI MỨC XỬ PHẠT QUÁ NẶNG, GẤP NHIỀU LẦN KHOẢN THU NHẬP. TRONG KHI ĐÓ, BỘ TÀI CHÍNH ĐỀ XUẤT NÂNG NGƯỠNG TÍNH THUẾ, GIẢM ÁP LỰC QUYẾT TOÁN VỚI KHOẢN THU NHẬP NHỎ. Thu nhập vãng lai nhỏ, gánh nặng thủ tục lớn NGỌC LINH Người nộp thuế bỗng dưng nhận thông báo phải quyết toán lại thuế cho nhiều khoản thu nhập nhỏ từ nhiều năm trước ​CHUYỂN TỪ HẬU KIỂM SANG GIÁM SÁT THỜI GIAN THỰC Tại buổi làm việc với Cục Thuế ngày 12/5, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn yêu cầu, ngành thuế cần nghiên cứu giải pháp chuyển từ hậu kiểm sang giám sát theo thời gian thực. Đây là nền tảng của Khung quản trị thuế 3.0 của OECD, với trọng tâm xác lập hệ sinh thái tuân thủ ngay từ khâu thiết kế. Các nghĩa vụ thuế sẽ được tích hợp sâu vào quy trình kinh doanh và thanh toán của xã hội. Cơ quan thuế trở thành một nền tảng số kết nối dữ liệu toàn nền kinh tế; chuyển từ truy đuổi, phát hiện sai phạm sang ngăn ngừa sai phạm ngay trong quá trình vận hành. Anh Nguyễn Đức (Hà Nội) là lao động chính trong gia đình, với tổng thu nhập hơn 500 triệu đồng/năm. Với khoản thu nhập này, sau khi giảm trừ gia cảnh cho 2 con, anh Đức nộp khoản thuế hơn 30 triệu đồng. “Phần thu nhập sau khi nộp thuế, tôi mang chi tiêu lại tiếp tục phải nộp thuế gián thu như thuế giá trị gia tăng. Chi phí ăn uống, sinh hoạt,... đều chịu thuế VAT. Trong khi đó, khoản thu chỉ có 1, các khoản thuế VAT này không được hoàn thuế. Như vậy, người dân phải gánh nguy cơ nộp thuế nhiều lần cho 1 khoản thu nhập”, anh Đức phản ánh. Cùng quan điểm, chị Lê Hà (Hà Nội) so sánh, với khoản thuế VAT, doanh nghiệp được hoàn thuế. Trong khi đó, người làm công ăn lương nhận hóa đơn thuế VAT, nộp thêm phần thuế này nhưng không được giảm trừ. “Tôi mong cơ quan chức năng có giải pháp hài hòa như nâng giảm trừ gia cảnh các khoản chi tiêu hoặc chính sách hoàn thuế, bù trừ để người làm công ăn lương đỡ thiệt thòi”, chị Hà kiến nghị. Trao đổi với PV Tiền Phong, TS. Nguyễn Quốc Việt (Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội) nói rằng, cơ quan chức năng nên tính tới phương án tính thuế TNCN theo hướng cá thể hóa. “Người thu nhập cao sẽ có thêm nhiều khoản chi tiêu (như học phí, khám chữa bệnh cho bản thân và người phụ thuộc) cao hơn nhiều mức giảm trừ gia cảnh hiện nay. Cơ quan chức năng cũng nên tính tới phương án, người nộp thuế TNCN được giảm trừ gia cảnh khi chứng minh khoản chi tiêu hợp lệ như chi cho y tế, giáo dục”, ông Việt đề xuất. Theo lãnh đạo Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính), dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của luật Thuế TNCN đề xuất phương án giảm trừ chi phí y tế, giáo dục đào tạo vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế. Người nộp thuế được giảm trừ vào thu nhập chịu thuế khoản chi cho y tế (23 triệu đồng/ người/năm), giáo dục đào tạo của bản thân và người phụ thuộc (24 triệu đồng/người/năm). “Khoản giảm trừ đối với chi phí y tế và giáo dục, cơ sở tính toán được xây dựng trên số liệu thống kê năm 2024. Chi tiêu y tế bình quân khoảng 3,5 triệu đồng/người/năm đối với khám, chữa bệnh ngoại trú và từ 10-12 triệu đồng/người/năm đối với điều trị nội trú. Chi tiêu cho giáo dục và đào tạo bình quân khoảng 9,6 triệu đồng/người/năm”, lãnh đạo Cục Quản lý, giám sát thuế, phí và lệ phí cho biết. Bộ Tài chính cũng đề xuất nâng mức thu nhập làm căn cứ xác định người phụ thuộc từ 1 triệu đồng lên 3 triệu đồng/tháng, gấp 3 lần so với hiện nay. Q.NGA Cách nào tránh “thuế chồng thuế”? Người dân trao đổi băn khoăn với cơ quan thuế ẢNH: Q.NGA ​NGƯỜI LÀM CÔNG ĂN LƯƠNG BỊ TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (TNCN), TRONG KHI ĐÓ, HÀNG LOẠT KHOẢN CHI TIÊU TỪ NGUỒN THU NHẬP NÀY TIẾP TỤC CHỊU THUẾ VAT (THUẾ GIÁN THU, ĐÁNH TRỰC TIẾP VÀO NGƯỜI MUA HÀNG). CÙNG 1 KHOẢN THU NHẬP, NGƯỜI DÂN PHẢI GÁNH NHIỀU SẮC THUẾ KHÁC NHAU.

ĐỐI TƯỢNG CỦA NHỮNG NGƯỜI CHƯA TỐT LẮM VÀ… CHẢ TỐT BAO GIỜ? Những hành vi, ứng xử “lệch chuẩn” của nghệ sĩ Việt trong thời kỳ giải trí bùng nổ như hiện nay ngày càng phức tạp và đa dạng về hình thức. Có những sáng tác, những MV của nghệ sĩ trẻ “lệch chuẩn”, chủ yếu nằm ở việc khai thác đời sống tình dục quá đà, gây phản cảm. Có những nghệ sĩ bị “treo mic” vì diện trang phục biểu diễn chưa phù hợp trên sân khấu (như trường hợp ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị đình chỉ hoạt động 9 tháng vì đeo huy hiệu lạ trên trang phục trong liveshow Ngày em thắp sao trời). Với sự lên án mạnh mẽ từ dư luận, sự vào cuộc của các nhà quản lý, vài năm gần đây, nghệ sĩ ít vướng phát ngôn ngông hoặc kém văn hóa. Không còn ai cố tình thật thà và vô phép tắc nói: “Yêu tôi tốn kém lắm” hay “Không có tiền cạp đất mà ăn” như Ngọc Trinh thuở nào. Lúc này, cơn sốt đập hộp cũng lặng dần. Nghệ sĩ khoe hàng hiệu, gieo rắc lối sống hưởng thụ, xa xỉ trong khi thế giới đầy biến động bởi thiên tai, chiến tranh, đã tự “tém” lại. Ngay cả nghề tay trái của nghệ sĩ nổi tiếng, nghề quảng cáo, cũng được thu dọn khá sạch sẽ. Người nổi tiếng hôm nay đã biết thận trọng, cân nhắc cẩn thận trước khi gật đầu ký vào hợp đồng béo bở. Môi trường ở làng giải trí Việt xem chừng đang lành mạnh và tốt dần lên. Cho đến khi “trái bom” Miu Lê nổ, khán giả mới bàng hoàng nhận ra, bóng tối của showbiz chứa những bí mật động trời. Còn những bí mật nào chưa bị khui ra ánh sáng? Con đường đưa nghệ sĩ đến “lệch chuẩn” trong bóng tối, phản ánh sức cám dỗ và cạm bẫy đối với người nổi tiếng trong lĩnh vực giải trí. Mấy ngày vừa qua, mạng xã hội từ Facebook đến Threads tràn ngập những chia sẻ về bài viết của đạo diễn Lê Hoàng trong quá khứ với Miu Lê thời chập chững bước chân vào nghề, toàn lời hay ý đẹp: “Ánh Nhật (tên thật của Miu Lê) không ăn chơi, không đàn đúm, không loè loẹt, không sến và tuyệt đối không một chút thô tục hay thực dụng. Bé sáng như trăng rằm và đây cũng là điều cực kỳ nguy hiểm”. Đạo diễn Gái nhảy viết rằng, không chỉ ông mà nhiều người đều nhận ra ưu thế của Miu Lê có khi nguy hiểm cho chính cô: “Với chiều cao gần 1m70 và tầm vóc vô cùng đầy đặn, thêm vào nữa lại có năng khiếu biểu diễn kèm theo ca hát, bé sẽ nhanh chóng trở thành đối tượng của người tốt, người chưa tốt lắm và người chả tốt bao giờ”. Sở dĩ bài viết cũ của Lê Hoàng nhanh chóng “sốt” trở lại là bởi tính dự báo của một đạo diễn sắc sảo, giàu kinh nghiệm sống lẫn kinh nghiệm trong làng giải trí. GIAN NAN ĐƯỜNG VỀ Lúc này, thông tin thu hút hơn cả là Lê Ánh Nhật (tức diễn viên Miu Lê) chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự. Công ty quản lý của Miu Lê thay mặt nữ nghệ sĩ cúi đầu gửi lời xin lỗi chân thành đến khán giả. Đơn vị này viết: “Miu Lê sẽ chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời nghiêm túc chấp hành biện pháp quản lý tại địa phương trong thời hạn 01 năm”. Không bị khởi tố chỉ giúp cho cuộc sống của Miu Lê bớt bị xáo trộn nhưng không giúp cô lấy lại hình ảnh đã mất. Bằng chứng là trên mạng xã hội rất nhiều khán giả bày tỏ chẳng tin lời xin lỗi của Miu Lê: “Xin lỗi vì bị phát hiện chứ không bị phát hiện vẫn chơi dài dài”, một tài khoản mỉa mai. Tất nhiên vẫn có một số khán giả bày tỏ niềm vui: “Mừng cho Miu Lê. Tuổi trẻ ai không mắc sai lầm”; “Mấy nay tiếc cho một ngôi sao. Nghe tin này vui quá trời”. Thậm chí có người trách ngược những người lên án Miu Lê. Vì vậy, PGS.TS, Phó Hiệu trưởng Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội bình luận ngắn gọn về ồn ào: “Tôi chỉ muốn nói khán giả Việt Nam dễ tính, dễ tha thứ, bị tác động bởi hiệu ứng đám đông. Suy cho cùng khán giả thường để ý tác phẩm không để ý tác giả đâu”. Nhưng không phải nhà nghiên cứu văn hóa nào cũng có cái nhìn tích cực về tương lai của Miu Lê sau thời gian chấp hành biện pháp quản lý tại địa phương. PGS.TS Nguyễn Văn Cương từng bày tỏ sự tiếc nuối và cảm giác sốc khi Miu Lê bị bắt quả tang dùng ma túy, cho rằng: “Đường trở lại nghề của Miu Lê tối hơn tiền đồ của chị Dậu trong tiểu thuyết Tắt đèn của Ngô Tất Tố”. Trong sự so sánh với anh cả của làng thời trang Việt, NTK Công Trí, đang bị tạm giữ hình sự, ông đoán tương lai của nữ diễn viên Thiên thần áo trắng còn mịt mù hơn nhiều. “Miu Lê chỉ là ngôi sao hạng trung. Cô ấy thi Em xinh say hi song không còn ở độ tuổi đời phơi phới. Mỗi một năm bao nhiêu ngôi sao trẻ trung, tươi mới mọc lên trên bầu trời giải trí, khán giả không có thời gian và nhẫn nại để đợi Miu Lê sửa sai và trở lại. Còn Công Trí là siêu sao của làng mốt, vẫn có khả năng trở lại lợi hại hơn xưa. Bởi công việc của anh là sáng tạo, đứng sau sân khấu”, TS Nguyễn Văn Cương nói. Có khán giả đã gợi ý Miu Lê nên chuyển nghề, chẳng hạn nghề bán cơm tấm, chứ không thể theo nghiệp diễn được nữa. Có lẽ, sự khắt khe của công chúng đối với nghệ sĩ “lệch chuẩn” ngầm trong bóng tối chính là hình phạt có tính răn đe hơn cả với những ai hoạt động nghệ thuật đã, đang hoặc sắp sa vào cạm bẫy. So với nghệ sĩ phát ngôn phản cảm, nghệ sĩ q u ả n g cáo dược phẩm, thực phẩm sai sự thật, nghệ sĩ sáng tạo và biểu diễn tác phẩm đi ngược thuần phong mỹ tục Việt Nam… thì việc phát hiện nghệ sĩ “lệch chuẩn” nằm trong vùng tối thật sự nan giải. Có biện pháp nào hữu hiệu kéo nghệ sĩ “lệch chuẩn” trong bóng tối ra ánh sáng? PGS.TS Nguyễn Việt Khôi bình luận: “Rất khó”. Cú ngã của Miu Lê mang tính sát thương với đồng nghiệp và người hâm mộ. Nhưng cũng có lẽ sự bao dung của lực lượng yêu mến cô quá lớn, cho nên họ đã bỏ qua những phát ngôn, những điệu bộ, cử chỉ khá bất thường của cô trong quá khứ khi tham gia sự kiện. Lúc này, cư dân mạng đã “đào” được những bình luận gắt của một vài vị khán giả khi theo dõi Miu Lê trong một hoạt động công khai và để lộ những cử chỉ bất thường. Họ bình luận: “Miu Lê ơi, chị bị sao đó? Hay là bị nghiện?”. Nhưng tại thời điểm ấy người ta lại cho rằng những bình luận kiểu này mang tính hạ bệ và xúc phạm nghệ sĩ. Chỉ đến khi Miu Lê bị bắt quả tang dùng ma túy thì bình luận như táp mặt mới được đào lại. Mạng xã hội phát triển mạnh, chính khán giả có thể sẽ góp phần phát hiện những nghệ sĩ “lệch chuẩn” trong bóng tối. Lúc này, một câu hỏi được nhiều người đặt ra: Nhạc sĩ, ca sĩ Duy Mạnh từng sáng tác ca khúc Hãy dừng lại đi em (tên khác: Quả táo tàu). Ngay khi ca khúc được tung ra nhiều người đã đoán Duy Mạnh muốn ám chỉ một nghệ sĩ “lệch chuẩn” trong bóng tối: “Thằng em trai của anh/Ngày xưa rất đẹp trai/Nhưng nay trông rất dại/Có khi nào em trai/Chơi bộ môn nào đó/Đêm về như ma xó/Cả đêm cứ lọ mọ…”. Khán giả từng ra sức truy tìm danh tính của “thằng em trai” mồm bị méo, giọng từng trong veo của Duy Mạnh. Nhưng ồn lên một dạo rồi Hãy dừng lại đi em cũng chìm, như chưa hề có gì xảy ra. Sau mỗi cú sốc, điều đáng sợ nhất không chỉ là một nghệ sĩ sa ngã, mà là sự thiếu vắng cơ chế nhận diện, cảnh báo sớm để những "vùng tối" trong đời sống nghệ sĩ không tiếp tục lan rộng phía sau ánh đèn sân khấu. Một nghệ sĩ xin giấu tên cho rằng, làng giải trí rất cần một cuộc thanh lọc để phát hiện và chấn chỉnh sự lệch chuẩn trong bóng tối của nghệ sĩ. Nhưng hình thức thanh lọc cực khó: "Điều này đòi hỏi cơ quan chức năng phải tăng cường và siết chặt hơn nữa. Đừng trông chờ nghệ sĩ hay anh em bạn bè tự đi tố nhau", anh nói. Chuyện Miu Lê hay nghệ sĩ nào đó bị bắt quả tang dùng ma túy có thể sốc với khán giả song chưa chắc đã sốc với đồng nghiệp. Nhưng đồng nghiệp nào lại dám tố nhau? Còn nhớ vài năm trước khi diễn viên Hữu Tín bị bắt vì tàng trữ, sử dụng ma túy, NSND Việt Anh để lại bình luận dưới bài viết về Hữu Tín của NSND Hồng Vân: "Anh mới biết tối qua, chắc bị ai tị hiềm chỉ điểm. Ở nhà mà sao công an biết vô bắt? Bạn với bè". NGƯỜI CÓ GIỌNG HÁT NGỌT NGÀO, LẠI THƯỜNG THAM GIA NHỮNG BỘ PHIM GỢI KÝ ỨC CỦA NHỮNG MÙA YÊU XƯA TRONG TRẺO, ĐÃ GÂY SỐC CHO KHÁN GIẢ KHI BỊ BẮT QUẢ TANG DÙNG MA TÚY. NGHỆ SĨ "LỆCH CHUẨN" NẰM TRONG BÓNG TỐI NHƯ NTK CÔNG TRÍ HAY DIỄN VIÊN, CA SĨ MIU LÊ LÀ NỖI BUỒN CỦA NGƯỜI HÂM MỘ VÀ THÁCH THỨC CƠ QUAN QUẢN LÝ VĂN HÓA. LÀM THẾ NÀO THANH LỌC NHỮNG NGHỆ SĨ "LỆCH CHUẨN" NẰM VÙNG TỐI, LÀ BÀI TOÁN NAN GIẢI. ĐÀO NGUYÊN Miu Lê thủ vai nữ chính trong Đại tiệc trăng máu 8. Ồn ào nổ ra khiến phim lao đao Miu Lê khi bị bắt quả tang dùng ma túy KHI LỆCH CHUẨN ẨN MÌNH TRONG BÓNG TỐI

