Diễn viên 'Thủy hử' qua đời đột ngột không di chúc, tài sản 77 triệu USD phân chia ra sao?

Ngày 22/8, Sohu đưa tin phát thanh viên đài truyền hình Hắc Long Giang cho biết nữ diễn viên Vu Nguyệt Tiên qua đời đột ngột nên không để lại di chúc. Khối tài sản của cô được chia đều cho chồng là Trương Học Tùng và mẹ ruột.

Vu Nguyệt Tiên có sự nghiệp điện ảnh thành công, sở hữu 8 công ty. Ảnh Sohu.

Theo phát thanh viên đài truyền hình Hắc Long Giang, chồng Vu Nguyệt Tiên xác nhận với bạn bè sẽ nuôi mẹ của cô đến cuối đời để làm tròn nghĩa vụ con rể. Trương Học Tùng khẳng định đây là lòng hiếu thuận của anh, không liên quan đến pháp luật hay tài sản. Trước đó, Trương Học Tùng cùng Vu Nguyệt Tiên kiếm tiền chữa bệnh và nuôi dưỡng em trai cô.

Theo Sohu, trước khi qua đời, Vu Nguyệt Tiên và chồng sở hữu 8 công ty. Thu nhập của cô còn gồm thù lao đóng phim, sản xuất phim và việc livestream bán hàng. Tài sản của Vu Nguyệt tiên lên tới gần 500 triệu NDT ( 76,9 triệu USD ). Trước đó, có thông tin Trương Học Tùng thừa kế hết số tài sản này.

Mẹ của Vu Nguyệt Tiên năm nay đã 80 tuổi. Lo lắng bà không chịu được cú sốc khi con gái qua đời nên gia đình không thông báo cho bà về cái chết của nữ diễn viên, cho tới tận ngày cử hành tang lễ. Tuy nhiên, trong ngày tang lễ Vu Nguyệt Tiên, bà cũng không thể có mặt. Ngoài ra, Vu Nguyệt Tiên còn có em trai là Vu Anh Kiệt sức khỏe yếu kém từ nhỏ.

Vu Nguyệt Tiên và Trương Học Tùng quen biết từ khi học tại Học viện Hý kịch Trung ương. Trước khi nổi danh, họ đã cùng đóng chung, góp sức sản xuất nhiều bộ phim để kiếm tiền trị bệnh cho em trai Vu Anh Kiệt. Hơn 20 năm kết hôn, tình cảm của hai nghệ sĩ vẫn mặn nồng dù không có con.

Vu Nguyệt Tiên không sinh con để chăm sóc em trai bị bại liệt từ nhỏ. Ảnh: Weibo.

Vu Nguyệt Tiên qua đời vào ngày 9/8 sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở Nội Mông. Theo báo cáo của cảnh sát, xe chở nữ nghệ sĩ đã chạy quá tốc độ và va chạm với hai con lạc đà trên đường. Vu Nguyệt Tiên tử vong tại chỗ, 3 người thuộc nhân viên đoàn phim bị thương.

Vu Nguyệt Tiên sinh năm 1971. Cô tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung ương, là diễn viên tài năng của showbiz Hoa ngữ. Các tác phẩm nổi tiếng của Vu Nguyệt Tiên có thể kể đến Thủy hử, Thư kiếm ân cừu lục, Tây du ký hậu truyện, Love Stories in the Countryside. Trong đó, vai diễn dài hơi của cô trong Love Stories in the Countryside qua 15 phần phim để lại dấu ấn khó quên với khán giả.

