Dàn người đẹp hào hứng đu trend 'quét sạch ván cờ này cho chị' của Hoa hậu Lương Thùy Linh

TPO - Sau khi câu nói đanh thép "quét sạch ván cờ này cho chị" của Lương Thùy Linh tại chương trình "The Next Face" 2021 trở nên nổi tiếng, dàn người đẹp lập tức hưởng ứng theo trào lưu này từ nàng hậu.

Mới đây, Hoa hậu Lương Thùy Linh cùng hai đàn chị là Hoa hậu H'Hen Niê và Á quân Vietnam’s Next Top Model Thùy Dương đã trở thành huấn luyện viên của chương trình "The Next Face" - chương trình tìm kiếm và đào tạo người mẫu chuyên nghiệp.

Chia sẻ trong họp báo online của chương trình, Lương Thùy Linh cho biết: “The Next Face Vietnam 2021 là chương trình truyền hình thực tế đánh mạnh vào khả năng tạo sức ảnh hưởng trên nền tảng mạng xã hội, tôi tin rằng đây chính là điểm hấp dẫn nhất, làm nên sự khác biệt so với các chương trình, cuộc thi về người mẫu khác trước đây. Linh sẽ đem hết những kinh nghiệm, sự thấu hiểu của mình về thế hệ trẻ để làm “vũ khí” trong chương trình này".

Hoa hậu Lương Thùy Linh được đánh giá cao khi làm huấn luyện viên.

Không chỉ được đánh giá cao bởi tài năng dẫn dắt cũng như trình độ chuyên môn cao, trong quá trình dẫn dắt thí sinh, Lương Thùy Linh cho ra đời câu nói nổi tiếng mạng xã hội. Cụ thể, trong tập 4 của "The Next Face" cô đã dùng một câu nói đanh thép để cổ vũ thí sinh đội mình rằng: "Quét sạch ván cờ này cho chị".

Câu nói của Lương Thùy Linh nhanh chóng được cộng đồng mạng truyền tay nhau sử dụng trên mạng xã hội. Không chỉ dừng lại ở đó, câu nói này còn được hưởng ứng nhiệt tình từ các đồng nghiệp như: Á hậu Phương Anh, Á hậu Nguyễn Hà Kiều Loan, Á hậu Ngọc Thảo... đều thực hiện những video cầm chổi quét nhà hài hước dựa trên câu nói của nàng hậu.

Dàn người đẹp làm theo trend "quét sạch ván cờ này cho chị".

Ngoài cá tính ấn tượng cùng hình ảnh một huấn luyện viên bản lĩnh trong "The Next Face" 2021, Lương Thùy Linh còn nhận được nhiều sự yêu quý của khán giả vì tính cách thân thiện, gần gũi và sự hết mình. Qua những clip hậu trường có thể thấy nàng hậu thường xuyên quan tâm đến thí sinh, đặc biệt là thành viên trong đội. Nhờ vậy, Hoa hậu Lương Thùy Linh đã để lại một dấu ấn tốt đẹp trong lòng khán giả và các thí sinh.