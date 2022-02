Bình An gợi ý kết hôn và câu trả lời ‘bá đạo’ của Á hậu Phương Nga

TPO - Chuyện tình yêu của cặp đôi diễn viên Bình An và Á hậu Phương Nga luôn nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận và nhiều người hâm mộ đang chờ đợi một đám cưới cổ tích.

Bình An và Á hậu Phương Nga công khai chuyện tình cảm vào đầu năm 2019, đúng ngày Valentine. Cả hai quen biết và tìm hiểu nhau từ trước khi Phương Nga tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Sự đáng yêu và dễ thương của cặp đôi nhận được phản ứng tích cực của cộng đồng mạng.

Bình An thường xuyên đồng hành cùng Phương Nga tại các sự kiện giải trí. Cặp đôi cũng hay chia sẻ những khoảnh khắc đời thường ngọt ngào bên nhau. Từ đó, nhiều người hâm mộ tích cực “đẩy thuyền” và chờ đợi đám cưới cổ tích.

Mới đây, Bình Anh bất ngờ có động thái gợi ý Phương Nga chuyện kết hôn. Cụ thể, dưới một bài đăng trên mạng xã hội chia sẻ rằng: “24 tuổi là độ tuổi đẹp nhất để kết hôn. Nếu bạn quá tuổi này thì khỏi phải kết hôn nữa”, Bình An đã nhanh chóng tag tên bạn gái: “Năm nay em 23 nhỉ?”.

Tuy nhiên, câu trả lời bá đạo của Phương Nga khiến fan phì cười: “Mình 25 mất rồi”. Màn đối đáp giữa Bình An- Phương Nga nhanh chóng gây “sốt” cộng đồng mạng. Dù “né đẹp” trên mạng xã hội nhưng thực tế, Phương Nga đã đồng ý nhận lời cầu hôn của Bình An vào tối 13/2.

Phương Nga xúc động bật khóc khi Bình An cầu hôn.

Trên trang cá nhân, Bình An xúc động viết: “Cảm ơn em hơn 4 năm qua đã luôn đồng hành cùng anh. Nhưng anh là một người khá tham lam, anh muốn em đồng hành cùng với anh cả cuộc đời này! Em... đồng ý làm vợ của anh chứ? Bùi Phương Nga”. Câu trả lời của Phương Nga là: “Vâng, em đồng ý”.

Bình An sinh năm 1993, hơn Phương Nga 5 tuổi. Anh được biết đến là một trong những gương mặt diễn viên tài năng và ăn khách của màn ảnh Việt hiện nay. Ngoài phim truyền hình, Bình An còn ghi dấu ấn khi lấn sân sang đóng phim điện ảnh và thành công với vai diễn trong bộ phim "Lạc giới". Bình An từng tâm sự, anh bị "chết" vì nụ cười của Phương Nga ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nam diễn viên cũng tin tưởng rằng anh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho bạn gái.