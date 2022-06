Bé Sam ‘Thương ngày nắng về’ tiết lộ hậu trường các cảnh quay đẫm nước mắt trong phim

Chào Bảo Linh. Trước hết, xin chúc mừng con đã có một vai diễn ấn tượng trong bộ phim “Thương ngày nắng về”. Cảm xúc của con ra sao khi vai bé Sam được đón nhận và yêu thương từ khán giả?

Thật sự con rất xúc động và hạnh phúc khi đón nhận tình cảm mà khán giả dành cho nhân vật Sam cũng như cho Bảo Linh. Con đi đâu cũng được mọi người nhận ra kể cả khi đeo khẩu trang. Những yêu thương của mọi người dành cho Sam của “Thương ngày nắng về” trở thành động lực rất lớn để con cố gắng hơn nữa trong thời gian tới.

Diễn viên nhí Bảo Linh trong phim "Thương ngày nắng về".

Những tập đầu, Sam là cô bé dễ thương, hồn nhiên. Về sau, cô bé trải qua biến cố là bố mẹ li hôn và có những thay đổi diễn biến phức tạp hơn. Con gặp những khó khăn gì trong quá trình quay phim?

Con hiện 11 tuổi và vai diễn của con là bé Sam tầm 9-10 tuổi. Theo như kịch bản thì con phải thể hiện một bé Sam hồn nhiên, đáng yêu, hiểu chuyện nhưng rất tình cảm, yêu gia đình. Về sau, Sam gặp biến cố gia đình tan vỡ, bố mẹ li hôn, đặc biệt mẹ Khánh (diễn viên Lan Phương- pv) bị tung clip nhạy cảm. Do bố mẹ không nói chuyện để giải thích cho con hiểu nên con đã đánh nhau với bạn để bảo vệ mẹ. Thế nhưng, mẹ không hỏi lý do đã vội đánh mắng con khiến con rất buồn.

Con tiết lộ một chút là về sau, Sam đã trốn mẹ đi tìm gặp bố vì cảm giác không được mẹ thấu hiểu và vì nhớ thương bố Đức (diễn viên Hồng Đăng-pv). Cú sốc tâm lý khiến Sam trở nên hỗn và ương bướng hơn một chút nhưng không có nghĩa là Sam không yêu mẹ, không yêu gia đình.

Khi đọc kịch bản thì con có một chút bối rối khi không biết thể hiện sao cho đúng. Con hỏi mẹ ruột của mình và trao đổi với bác đạo diễn để hiểu hơn về nhân vật của mình.

Đặc biệt là những cảnh Sam nói hỗn với mẹ Khánh trong phim. Con đã rất lo lắng và phân vân. Con được bác đạo diễn và mẹ giải thích rằng: đó là sự thay đổi trong diễn biến tâm lý của nhân vật và con cần nhập tâm để diễn cho ra được sự thay đổi đó. Sam vốn vẫn là cô bé ngoan nhưng khi bị tác động từ bên ngoài và cú sốc bố mẹ li hôn khiến cô bé muốn nổi loạn. Vì con còn bé không được dùng mạng xã hội nên mẹ cũng nói cho con biết có một số khán giả cũng phản ứng về sự thay đổi của bé Sam và mẹ có động viên con rằng, thành công của vai diễn là diễn ác người ta ghét, diễn hiền người ta thương và tròn vai mới gọi là thành công.

Bảo Linh giúp đẩy cao trào bộ phim đặc biệt sau khi Khánh (Lan Phương) và Đức (Hồng Đăng) li hôn.

Những cảnh khóc có làm khó Bảo Linh? Làm sao để con có cảm xúc chân thực khi diễn những cảnh thấm đẫm nước mắt như vậy?

Con nhớ nhất là cảnh gia đình đang ăn cơm vui vẻ thì Sam nói mẹ Khánh “cặp bồ” và bị mẹ mắng. Chỉ trong một vài phút con phải diễn cảnh vui vẻ và lập tức chuyển sang buồn, khóc. Mẹ Khánh chính là người đã hỗ trợ con lấy cảm xúc đấy ạ. Mẹ Khánh mắng con tầm 2 phút cho đến lúc con con rơi nước mắt và òa lên khóc nức nở.

Một cảnh khác chính là lúc Sam đánh nhau với bạn ở trường và bị mẹ kéo vào phòng riêng đánh, mắng. Thực tế cảnh đó mẹ Khánh không đánh con đâu vì sợ con đau nhưng con chủ động xin mẹ đánh vào tay thật để thể hiện tốt nhất cảm xúc của nhân vật.

Dù trong cảnh quay có khóc nức nở như vậy nhưng khi bác đạo diễn hô cắt là con lại vui vẻ được ngay. Hơi ngại một chút nhưng con xin nói thật, con lấy cảm xúc những cảnh khóc từ chính đời thật. Ví dụ như con lo sợ bố mẹ ruột của mình cũng rơi vào hoàn cảnh như bố mẹ trong phim nên khóc hay con nhìn đồ ăn bày biện trong bối cảnh mà không được ăn nên tủi thân mà khóc hoặc con nghĩ đến ông bà bị ốm, con thương cũng khóc…

Bảo Linh diễn khá nhiều cảnh khóc trong phim.

Ấn tượng của con về “mẹ” Lan Phương và “bố” Hồng Đăng như thế nào?

Ngay từ buổi casting thứ 2 con đã được gặp bố Hồng Đăng và mẹ Lan Phương. Con dành tình cảm cho bố mẹ như một gia đình thứ hai của mình. Bố Hồng Đăng ngoài đời rất đẹp trai, mẹ Lan Phương thì xinh gái và vô cùng trẻ trung. Trước đó, khi con xem chương trình “Ơn giời, cậu đây rồi” con đã rất thích mẹ Lan Phương rồi. May mắn được làm con của mẹ Phương trong phim thì con càng khâm phục hơn. Bố Hồng Đăng và mẹ Lan Phương diễn rất chuyên nghiệp và là thần tượng để con học hỏi theo.

Bảo Linh và Tuấn Phong.

Còn về em So- Tuấn Phong trong phim thì sao?

Con và em So quen biết và chơi với nhau từ trước khi cùng góp mặt trong bộ phim “Thương ngày nắng về” rồi ạ. Con yêu quý và xem em So như em trai của mình. Em So rất ngoan và đáng yêu. Ngoài những lúc quay phim, con và em So thường được hai mẹ cho đi chơi cùng nhau để giúp hai chị em hiểu nhau hơn và diễn ăn ý hơn trên trường quay. Như mọi người đã thấy, em So thường có những câu nói dễ thương và gây cười trên phim. Chính con cũng rất thích thú những cảnh quay đó.

Bảo Linh sắp xếp lịch học như thế nào để không bị ảnh hưởng trong quá trình quay phim?

Thời điểm phim bấm máy là con vẫn đang học online và khá vất vả thời gian đầu để làm quen vì con học lớp chọn. Sau đó một thời gian thì con đã biết cách sắp xếp để lịch học và lịch quay không ảnh hưởng tới nhau. Con thường tranh thủ những lúc nghỉ chuyển cảnh để làm bài tập hoặc ôn lại bài học cũ. Cho đến hiện tại thì mọi thứ đã ổn. Dù có vất vả hơn một chút nhưng vì con đam mê diễn nên sẽ cố gắng để hoàn thành thật tốt ạ.

Bạn bè có nhận xét hay bàn tán về vai diễn của Bảo Linh không?

Các bạn rất thích thú và khen con. Các bạn bảo chờ đón từng tập phim lên sóng cô ạ. Con rất vui và hạnh phúc khi đón nhận yêu thương mà các bạn dành cho vai diễn của mình. Đến những cảnh Sam nói hỗn với mẹ Khánh, thật sự con cũng có chút ái ngại nhưng rất may là các bạn hiểu và không chê. Vì sự yêu mến của các bạn mà con tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng thật nhiều cho vai diễn và mong muốn về sau được nhận nhiều dạng vai để con trải nghiệm, học hỏi thật nhiều.

Bảo Linh có thần tượng ai trong lĩnh vực điện ảnh không? Dự định trong tương lai của con là gì?

Như con đã chia sẻ ở trên, con thần tượng bố Hồng Đăng, mẹ Lan Phương. Ngoài ra con thần tượng cả cô Hồng Diễm, cô Lương Thu Trang, cô Phương Oanh nữa ạ… Các cô đều xinh đẹp, tài năng và có nhiều vai diễn thành công, ấn tượng. Ở nước ngoài thì con thần tượng cô Châu Tấn. Trong tương lai, con muốn trở thành MC và diễn viên chuyên nghiệp. Còn trước mắt, con chỉ muốn học tập tốt và sẽ dành phần lớn thời gian cho việc học. Con luôn biết ơn những tình cảm mà khán giả dành cho con cũng như các vai diễn của con. Con hứa sẽ luôn cố gắng để ngày càng hoàn thiện và trở nên tốt hơn ạ.

Cảm ơn Bảo Linh về cuộc trò chuyện này!