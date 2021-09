Á hậu Thuý An tung loạt ảnh cực nóng bỏng sau 3 năm giành ngôi vị

Được biết, ông xã của Thuý An là tiến sĩ tại Anh và hiện đang điều hành công ty của gia đình tại Việt Nam. Cặp đôi đã yêu nhau được 3 năm trước khi Thúy An trở thành Á hậu HHVN 2018. Chồng sắp cưới cũng là người đã ủng hộ, cùng Thúy An chuẩn bị hành trang cho cô tại cuộc thi HHVN.