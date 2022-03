Á hậu Thuý An ngày càng quyến rũ và sexy sau kết hôn

Thuý An và ông xã Ngọc Duy quen biết nhau từ giữa năm 2017 qua sự giới thiệu của một người bạn. Đến đầu 2018, họ chính thức tìm hiểu nhau và gắn bó. Vì Thuý An giành ngôi Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2018, cặp đôi phải giữ kín chuyện tình cảm để tránh bị soi mói đời tư. Đến khi Ngọc Duy cầu hôn, Thuý An mới cởi mở chia sẻ mối quan hệ với công chúng.