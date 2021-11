Á hậu Phương Nga nói về cảnh quay nhớ đời của bạn trai Bình An trong ‘11 tháng 5 ngày’

TPO - “Phương Nga nhớ có lần tát Bình An bên má phải mà mặt An đập vào cuốn sách mình cầm bên tay trái hay có lúc khiến tai nghe văng cả ra ngoài”- Á hậu Phương Nga nhớ lại.

Phương Nga có bất ngờ khi nhận được lời mời của đoàn phim “11 tháng 5 ngày”?

Lần trước, đạo diễn Nguyễn Đức Hiếu có lời mời Phương Nga vào vai cameo (vai diễn khách mời - PV) trong tập cuối bộ phim “Chạy trốn thanh xuân” nhưng mình không thể sắp xếp được lịch quay nên đành lỡ hẹn.

Lần này, bộ phim “11 tháng 5 ngày” cũng có sự tham gia của Bình An nên đạo diễn Nguyễn Đức Hiếu một lần nữa có lời mời Phương Nga góp mặt và mình đã đồng ý.

Anh Hiếu ngoài đời rất vui vẻ, hài hước nên hai anh em cũng hay trò chuyện. Từ đó, Phương Nga không còn cảm giác bỡ ngỡ, e ngại khi tới phim trường. Hơn nữa, Phương Nga rất vui khi được cùng tham gia và xuất hiện với Bình An trong một bộ phim.

Bạn mất bao lâu để suy nghĩ trước khi nhận lời và nghiên cứu cho nhân vật này?

Theo cảm nhận của Phương Nga thì vai diễn khách mời thường là những vai đơn giản nên mình đã nhận lời trước và nhận chỉ đạo kịch bản sau. Thật sự đến ngày bấm máy Phương Nga mới biết mình phải làm gì. Cũng may là cảnh quay cũng đơn giản và anh Hiếu hướng dẫn rất nhiệt tình nên Phương Nga không mất quá nhiều thời gian cho vai diễn này.

Khá tình cờ khi Phương Nga phải quay cảnh tát Bình An. Phương Nga nghĩ thầm, nếu đạo diễn yêu cầu mình khóc hay diễn bằng ánh mắt mới khó chứ diễn cảnh tát lại quá dễ với mình (Cười).

Sau khi hoàn thành cảnh quay, Phương Nga chỉ ngại Bình An đau bởi quả thực mình đã hơi mạnh tay trong mỗi đúp. Quay tới 8 lần mà đạo diễn và DOP (đạo diễn máy, ánh sáng, khuôn hình-PV) liên tục yêu cầu Phương Nga tát mạnh hơn để thu tiếng được rõ hơn. Phương Nga nhớ có lần tát Bình An bên má phải mà mặt An đập vào cuốn sách mình cầm bên tay trái hay có lúc khiến tai nghe văng cả ra ngoài (Cười). Phương Nga nghĩ, đó cũng là một cảnh quay nhớ đời của Bình An.

Bình An bị bạn gái tát trong phim '11 tháng 5 ngày'.

Phương Nga cảm nhận thế nào về dàn diễn viên phim “11 tháng 5 ngày”?

Phương Nga rất thích dàn diễn viên phim “11 tháng 5 ngày”. Mỗi người có một màu sắc riêng, nỗi niềm riêng nhưng khi ở cạnh nhau lại thành một xóm trọ vui vẻ, hài hước, có niềm vui cũng có nỗi buồn, mang đến cho người xem rất nhiều cảm xúc khác nhau. Họ tuy có lúc hiểu lầm lẫn nhau, giận hờn nhưng sau cùng vẫn yêu thương nhau, giúp đỡ nhau như một gia đình lớn. Phương Nga cho rằng, mỗi diễn viên đã làm tốt vai diễn của mình, tự nhiên và chân thực khiến người xem cảm thấy giống như những người bạn của mình ngoài đời vậy.

Có 1 điều Phương Nga rất bất ngờ nữa là vai diễn của Bình An. Trước đây, Phương Nga không có thời gian để xem đủ các vai diễn Bình An đóng nhưng với phim này thì Phương Nga đã xem trọn vẹn và thấy An làm tốt hơn rất nhiều. Phương Nga rất vui vì điều đó!

Phương Nga xuất hiện cùng bạn trai Bình An trong tập cuối phim "11 tháng 5 ngày".

Hiệu ứng của khán giả khá tốt sau khi Phương Nga cùng xuất hiện với Bình An ở tập cuối “11 tháng 5 ngày”. Thời gian tới, liệu bạn có tham gia đóng phim nếu nhận được lời mời?

Vai diễn của Phương Nga chỉ góp phần tạo tuyến nhân vật chứ không có nhiều cảnh diễn hay phân đoạn gì đặc biệt. Cảnh đầu tiên, Phương Nga xuất hiện và tát Bình An, cảnh thứ 2 đến khai trương nhà hàng của Đăng- Nhi với tư cách là vợ chưa cưới của nhân vật Trí.

Sau khi phim phát sóng, mọi người đều vô cùng phấn khích và thích thú, trêu đùa Phương Nga về cảnh tát Bình An. Trong tương lai, nếu có cơ hội làm diễn viên khách mời hay nhận được lời mời góp mặt trong bộ phim nào đó thì Phương Nga vẫn sẽ cân nhắc. Vì Phương Nga rất thích trải nghiệm, thích được khám phá và học hỏi những cái mới!

Cảm ơn Phương Nga về cuộc trò chuyện này!