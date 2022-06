Á hậu Huyền My sang Hàn Quốc phỏng vấn bố của siêu sao bóng đá Son Heung Min

Những ngày này, Á hậu Huyền My đang có mặt tại Hàn Quốc để tác nghiệp cho kênh thể thao mà cô đang đảm nhận vai trò biên tập viên, MC. Trên trang cá nhân, Á hậu Việt Nam 2014 chia sẻ những hình ảnh giản dị của cô trên đường phố Hàn Quốc.

Mới đây nhất, Huyền My chia sẻ hình ảnh chụp cùng ông Son Woong-jung - bố của siêu sao bóng đá Hàn Quốc Son Heung Min trên sân tập. Được biết, Huyền My có buổi phỏng vấn độc quyền với ông Son Woong-jung tại đây.

Á hậu Huyền My phỏng vấn ông Son Woong-jung - bố của siêu sao bóng đá Hàn Quốc Son Heung Min.

Ông Son Woong-jung được coi là người bố thầm lặng đứng đằng sau thành công của Son Heung Min.

Huyền My tiết lộ trong chuyến làm việc ngắn tại Hàn Quốc lần này, cô có lịch phỏng vấn siêu sao Son Heung Min cùng với bố và anh trai của anh. Tuy nhiên do Son Heung Min và anh trai bận lịch khác nên cuối cùng Huyền My chỉ phỏng vấn được ông Son Woong-jung.

Người đẹp thật thà chia sẻ do chương trình chưa phát sóng nên cô chưa thể tiết lộ được nhiều về nội dung của cuộc phỏng vấn. Mặc dù vậy, Huyền My chia sẻ ông Son Woong-jung rất hiền lành và nhiệt tình.

Huyền My chăm chỉ tác nghiệp trong chuyến đi Hàn Quốc.

Ông Son Woong-jung được coi là người bố thầm lặng đứng đằng sau thành công của ngôi sao bóng đá người Hàn Quốc Son Heung Min. Ông Son Woong-jung từng là một cầu thủ chuyên nghiệp nhưng giải nghệ khá sớm ở tuổi 28 do chấn thương.

Ông Woong-jung được biết tới là một người cực kì nghiêm khắc với Son Heung Min, điều đó đã góp phần làm nên thành công hiện tại của cầu thủ sinh năm 1992.

Huyền My giản dị khi đi tác nghiệp ở Hàn Quốc.

Huyền My chính thức lấn sân sang lĩnh vực MC, biên tập viên thể thao từ hồi tháng 8/2021. Nói về quyết định trở thành MC thể thao, Huyền My kể: "Ngay từ nhỏ cô đã có tình yêu to lớn với thể thao. My học wushu từ cấp một, đến cấp hai thì học bơi lội và lớn lên thì chăm tập golf. Bên cạnh đó, My cũng sớm được bố truyền cho niềm đam mê bóng đá. Bố của My là chủ tịch hội cổ động viên của CLB Thể Công và My cũng thường xuyên cùng bố tới tham dự các trận đấu quan trọng. My nghĩ rằng sự hiểu biết về bóng đá, thể thao của mình cũng đã phần nào được khẳng định khi My thường xuyên được mời tham gia các buổi bình luận trận đấu trên truyền hình. Tất nhiên, thời gian tới My sẽ phải chăm chỉ trau dồi thêm nhiều kiến thức hơn nữa để có thể thật tự tin khi lên sóng".

Kể từ khi chuyển sang làm MC thể thao, Huyền My ít tham gia các hoạt động showbiz để tập trung cho công việc mới. Vốn đã quen với showbiz nên khi phải đi tác nghiệp như một phóng viên thể thao, Huyền My gặp không ít khó khăn, mặc dù vậy cô vẫn rất nhiệt tình và lăn xả để có những bản tin chất lượng.