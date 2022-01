11 nữ diễn viên Hàn Quốc xinh đẹp nhất năm 2022: Bạn gái Hyun Bin lên ngôi

8. Lim Soo Jung (SN 1979) bắt đầu sự nghiệp vào năm 2001. Cô được yêu thích qua những bộ phim như “I'm a Cyborg, But That OK”, “Come Rain, Come Shine” hay “All About My Wife”… Tài năng diễn xuất của cô được công nhận với 16 giải thưởng lớn nhỏ.