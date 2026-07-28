Báo Tiền Phong số 213-214

Số 213-214 | 1-2/8/2026 ĐẤT ĐA MỤC ĐÍCH: GỠ ĐIỂM NGHẼN, KHƠI THÔNG NGUỒN LỰC Trang 4 ẤN PHẨM CỦA BÁO TIỀN PHONG www.tienphong.vn Điện thoại nóng 0977 456 112 Chỉ sau hơn một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, điều thấy rõ là xã, phường bây giờ không chỉ khác về lượng (diện tích, dân số tăng gấp đôi, ba lần), mà đã rất khác về chất. CHUYỆN CUỐI TUẦN Xã, phường nay rất khác Xem tiếp trang 7 CÔNG TRÌNH CỤ THỂ Trang 5 THÍ SINH PHƯƠNG NAM GIÁ TRỊ PHẢI ĐO ĐẾM BẰNG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy phát biểu kết luận hội nghị (ảnh trên). Cán bộ Đoàn tham dự hội nghị trao đổi xung quanh nội dung Nghị quyết (ảnh dưới) ẢNH: XUÂN TÙNG Trang 2-3

Sáng 31/7, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với điểm cầu Trung ương tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Dự hội nghị có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam; chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư. Tại điểm cầu Trung ương có gần 500 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ các ban, đơn vị thuộc Trung ương Đoàn tham dự. Hội nghị có 5.069 điểm cầu với hơn 1 triệu đại biểu tham dự, trong đó có 2.448 đại biểu tại điểm cầu cấp tỉnh. KHÔNG ĐỂ CÓ ĐỘ TRỄ ĐƯA NGHỊ QUYẾT VÀO THỰC TIỄN Kết luận hội nghị, anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho biết, chỉ hơn một tháng sau Đại hội, T.Ư Đoàn đã ban hành đầy đủ Nghị quyết, Chương trình hành động cùng hệ thống tài liệu tuyên truyền phong phú, từ văn kiện, sách hỏi đáp đến các sản phẩm truyền thông số như infographic, video, podcast. “Đây là sự thể hiện quyết tâm cao với mục tiêu: Không để có độ trễ giữa ban hành Nghị quyết và đưa Nghị quyết vào thực tiễn”, anh Huy nhấn mạnh. Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn lưu ý, hoàn thành Hội nghị không có nghĩa là đã hoàn thành việc học tập; nắm được nội dung Nghị quyết chưa đồng nghĩa với việc đưa Nghị quyết vào cuộc sống. “Giá trị thực sự của Nghị quyết phải được đo bằng sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của từng cán bộ Đoàn, từng đoàn viên; bằng chất lượng phong trào; bằng những cơ hội phát triển thiết thực cho thanh thiếu nhi; bằng những công trình, sản phẩm cụ thể đóng góp cho đất nước, quê hương và đơn vị”, anh Huy nói. BỐN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM Để triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đoàn đạt hiệu quả cao nhất, anh Bùi Quang Huy đề nghị các cấp bộ Đoàn tập trung thực hiện tốt 4 nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết nghiêm túc, thực chất, bảo đảm tiến độ, chất lượng và phù hợp với từng nhóm đối tượng. Ngay sau Hội nghị toàn quốc, các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc tiếp tục triển khai tại cấp mình; Bí thư Đoàn cấp tỉnh trực tiếp quán triệt Chương trình hành động của địa phương, các ban chuyên môn Trung ương Đoàn theo dõi, đánh giá chất lượng triển khai. Công tác tuyên truyền cần linh hoạt, tránh cào bằng. Với cán bộ Đoàn, báo cáo viên, yêu cầu đặt ra là phải nghiên cứu sâu, hiểu kỹ bản chất, điểm mới, cơ sở lý luận và thực tiễn của Nghị quyết để có khả năng giải thích, hướng dẫn và tổ chức thực hiện. Với đoàn viên, cần làm rõ chủ trương lớn của Đoàn và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong tham gia phong trào, xây dựng tổ chức. Với thanh niên, nội dung tuyên truyền phải ngắn gọn, dễ hiểu, gần gũi, giúp thanh niên thấy rõ Nghị quyết gắn với quyền lợi, cơ hội phát triển và sự trưởng thành của chính mình. Thứ hai, tổ chức kiểm tra, đánh giá nhận thức sau học tập nghiêm túc, trung thực và thực chất. Việc kiểm tra, đánh giá được thực hiện từ tháng 8 đến hết tháng 10/2026 trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam. Mỗi đoàn viên, hoàn thành đánh giá và được xác thực thông tin sẽ được cấp chứng chỉ điện tử tích hợp vào dữ liệu đoàn viên, làm căn cứ đánh giá, xếp loại đoàn viên cuối năm. Toàn Đoàn phấn đấu 100% cán bộ, đoàn viên đạt yêu cầu kiểm tra; ít nhất 80% thanh niên được tuyên truyền về Nghị quyết. Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn lưu ý tuyệt đối không lấy số lượng hội nghị, điểm cầu thay cho chất lượng nhận thức; không học thay, làm thay, thi hộ; không chạy theo tỷ lệ hoàn thành hình thức. Việc đánh giá phải bảo đảm trung thực, thực chất. Thứ ba, khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết thành Chương trình hành động và kế hoạch năm 2026. Các cấp bộ Đoàn không chờ đợi mà phải đưa ngay các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Đại hội Đoàn lần thứ XIII vào chương trình công tác từ nay đến cuối năm, triển khai ngay từ cơ sở. “Chương trình hành động phải bám sát Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, các chỉ đạo của Trung ương và nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Ban Thường vụ, Ban Chấp hành các cấp cần bàn kỹ, lựa chọn đúng khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm; Bí thư tỉnh đoàn phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm, không khoán trắng cho bộ phận tham mưu”, anh Huy nhấn mạnh. Thứ tư, tập trung tổ chức thực hiện quyết liệt, đổi mới thực chất, bám sát phương châm “3 dễ, 3 rõ, 3 đo”. Theo đó, mọi hoạt động phải dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện; rõ người, rõ việc, rõ tiến độ; đo được đầu vào, đo được đầu ra và đo được hiệu quả. ANH BÙI QUANG HUY - BÍ THƯ THỨ NHẤT T.Ư ĐOÀN YÊU CẦU CÁC CẤP BỘ ĐOÀN PHẢI NHANH CHÓNG ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII VÀO THỰC TIỄN BẰNG NHỮNG CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM CỤ THỂ, ĐÓNG GÓP CHO QUÊ HƯƠNG, ĐẤT NƯỚC; TẠO CHUYỂN BIẾN THỰC CHẤT TRONG TƯ DUY, PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC VÀ CHẤT LƯỢNG PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI. Việc kiểm tra, đánh giá kết quả nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết được triển khai từ tháng 8 đến hết tháng 10/2026 đối với cán bộ Đoàn các cấp và đoàn viên. Người tham gia thực hiện bài kiểm tra trắc nghiệm trên Ứng dụng Thanh niên Việt Nam; trả lời đúng số lượng câu hỏi yêu cầu sẽ được công nhận hoàn thành việc học tập, quán triệt Nghị quyết và được cấp chứng nhận điện tử trên ứng dụng. LƯU TRINH - XUÂN TÙNG 1-2/8/2026 www.tienphong.vn THỜI SỰ 2 GIÁ TRỊ PHẢI ĐO ĐẾM BẰNG CÔNG TRÌNH CỤ THỂ NHANH CHÓNG ĐƯA NGHỊ QUYẾT Cán bộ Đoàn tham dự hội nghị trao đổi xung quanh nội dung Nghị quyết ẢNH: XUÂN TÙNG Anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh, một trong những điểm mới nổi bật của nhiệm kỳ 2026 – 2031 là quan điểm đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, giáo dục theo hướng kiên định về nền tảng tư tưởng, hiện đại về phương thức, lấy môi trường số làm không gian giáo dục mới, lấy thanh niên làm trung tâm và sự chuyển biến trong nhận thức, hành động của thanh niên làm thước đo hiệu quả. T.Ư Đoàn sẽ ban hành kế hoạch triển khai trong năm 2026, đồng thời duy trì kiểm tra, đánh giá nhận thức trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam theo hướng thực chất hơn. Mỗi đoàn viên đăng ký phần việc làm theo Bác phải gắn với nhiệm vụ chuyên môn, có sản phẩm cụ thể và có thể đánh giá. Trong giáo dục lý tưởng cách mạng, việc nghiên cứu, học tập nghị quyết sẽ được tổ chức kịp thời, phù hợp với từng nhóm đối tượng, kết hợp giữa học trực tiếp và học liệu số. T.Ư Đoàn sẽ nghiên cứu xây dựng nền tảng học tập chính trị thống nhất trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam, tích hợp từ khâu học tập, kiểm tra đến cấp chứng chỉ, đồng thời lấy kết quả học tập làm tiêu chí đánh giá đoàn viên và cán bộ Đoàn. Đối với giáo dục truyền thống lịch sử, lòng yêu nước và tinh thần tự hào dân tộc, nhiệm kỳ mới yêu Lấy môi trường số làm không gian giáo dục mới cho thanh niên TRÌNH BÀY CHUYÊN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC; CÔNG TÁC XÂY DỰNG TỔ CHỨC ĐOÀN, ĐOÀN THAM GIA XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ ĐẢNG, HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ, BÍ THƯ T.Ư ĐOÀN NGUYỄN TƯỜNG LÂM CHO BIẾT, SẼ ĐỔI MỚI MẠNH MẼ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC CHO THANH NIÊN TRONG NHIỆM KỲ MỚI. Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm trình bày chuyên đề tại hội nghị ẢNH: X.T

1-2/8/2026 www.tienphong.vn THỜI SỰ 3 Chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư T.Ư Đoàn trình bày chuyên đề về công tác quốc tế thanh niên và công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Chị Hồ Hồng Nguyên nêu rõ, một điểm mới nổi bật của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII là đưa nội dung hội nhập quốc tế trở thành một trụ cột trong phong trào “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới” với nội hàm “Tiên phong hội nhập quốc tế”. Tiên phong hội nhập quốc tế không chỉ là tham gia các chương trình giao lưu, hợp tác quốc tế, mà còn là quá trình chuẩn bị tri thức, ngoại ngữ, kỹ năng, bản lĩnh chính trị và khả năng thích ứng để thanh niên có thể tham gia hiệu quả vào môi trường toàn cầu. Thanh niên cần chủ động nắm bắt cơ hội học tập, nghiên cứu, lao động, đổi mới sáng tạo; đồng thời đóng góp vào việc giải quyết các vấn đề chung của khu vực và thế giới. Quá trình hội nhập phải gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ lợi ích quốc gia và xây dựng hình ảnh “công dân toàn cầu mang bản sắc Việt Nam”. Hội nhập quốc tế không chỉ diễn ra trong các hoạt động đối ngoại mà còn hiện diện trong học tập, lao động, ứng dụng công nghệ, sử dụng nền tảng số, tham gia các chuỗi giá trị toàn cầu và phát triển các sản phẩm hướng tới thị trường quốc tế. Trong nhiệm kỳ mới, công tác quốc tế thanh niên đặt trọng tâm vào nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ. Mục tiêu có 10 triệu lượt thanh thiếu nhi tham gia các chương trình bồi dưỡng, nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ và hội nhập quốc tế thể hiện yêu cầu chuyển từ “học ngoại ngữ” sang “sử dụng ngoại ngữ để học tập, làm việc và hội nhập”. TÙNG - TRINH Tại hội nghị, anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư T.Ư Đoàn trình bày chuyên đề về Phong trào “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới” và Chương trình “Phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam”, cùng công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên. Anh Nguyễn Kim Quy nêu rõ, cùng với phong trào hành động cách mạng, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII xác định Chương trình "Phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam" trên cơ sở tích hợp 3 chương trình đồng hành của nhiệm kỳ trước thành 3 nội dung: Trong học tập; trong rèn luyện, phát triển thể chất và trong nâng cao đời sống văn hóa tinh thần. Đối với nội dung trong học tập, chương trình tập trung nâng cao nhận thức, kỹ năng và tạo động lực để thanh niên hình thành thói quen học tập suốt đời, rèn luyện ngoại ngữ, kỹ năng số, kỹ năng nghề nghiệp. Chương trình phát triển các hình thức học tập trực tuyến, diễn đàn học thuật, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo; triển khai Chương trình đồng hành với sinh viên Việt Nam tài năng công nghệ. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng các phong trào “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” và tăng cường hỗ trợ sức khỏe tinh thần cho học sinh, sinh viên. Chương trình cũng mở rộng các môi trường học tập, phát triển học liệu số, thư viện số, lớp học thông minh, tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo; tiếp tục thực hiện Chương trình “Tiếp sức đến trường”, mở rộng học bổng, tín dụng học tập và tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách về giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trẻ. Đối với nội dung nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, chương trình quán triệt Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh chăm sóc sức khỏe tâm thần, xây dựng mạng lưới tư vấn tâm lý cho thanh niên, nhất là nhóm dễ tổn thương. TRINH - TÙNG ĐẠI HỘI ĐOÀN LẦN THỨ XIII VÀO CUỘC SỐNG Tại Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN đã trình bày chuyên đề Quán triệt nội dung phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội. Anh Nguyễn Minh Triết nêu rõ, bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm mà tổ chức Đoàn cần tập trung triển khai trong nhiệm kỳ 2026 – 2031. Trước hết, phải làm sâu sắc hơn công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống và khát vọng cống hiến cho thanh niên. Việc giáo dục lý tưởng không chỉ dừng ở việc truyền đạt nghị quyết mà phải làm cho thanh niên “hiểu đúng, tin mãnh liệt, hành động tự giác”; giáo dục bằng thực tiễn, bằng những tấm gương gần gũi và môi trường rèn luyện thiết thực. Nhiệm vụ thứ hai, xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam học tập suốt đời, làm chủ khoa học - công nghệ, tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh thanh niên không chỉ học để có bằng cấp mà phải học để làm người, làm việc, sáng tạo, làm chủ cuộc sống và phụng sự Tổ quốc. Nhiệm vụ thứ ba, đổi mới mạnh mẽ các phong trào hành động cách mạng theo hướng thiết thực, chuyên sâu, có sản phẩm cụ thể và tác động xã hội rõ ràng. Mỗi hoạt động của Đoàn phải trả lời rõ các câu hỏi: Phục vụ ai, giải quyết việc gì, tạo sản phẩm gì, để lại mô hình gì, phát hiện cán bộ nào và bồi dưỡng đoàn viên ưu tú nào. Nhiệm vụ thứ tư, đồng hành thiết thực hơn với thanh niên trong học tập, lao động, lập thân, lập nghiệp, khởi nghiệp và phát triển toàn diện. Tổ chức Đoàn phải thật sự là người bạn gần gũi, tin cậy, hiểu thanh niên, lắng nghe thanh niên và cùng thanh niên tìm lời giải cho những vấn đề thiết thân. Nhiệm vụ thứ năm, phải xây dựng Đoàn vững mạnh toàn diện, thật sự là đội dự bị tin cậy của Đảng và môi trường rèn luyện cán bộ trẻ cho hệ thống chính trị”. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tổ chức Đoàn phải vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động; gần thanh niên, hiểu thanh niên, tin thanh niên, giao việc và dẫn dắt thanh niên trưởng thành. Anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ định hướng cho nhiệm kỳ XIII của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh mà còn đặt ra yêu cầu đổi mới về tư duy, phương pháp và trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn trong giai đoạn phát triển mới. L.TRINH- X.TÙNG ĐỘT PHÁ TRÊN NHIỀU LĨNH VỰC Anh Bùi Quang Huy yêu cầu các cấp bộ Đoàn tập trung đột phá trên nhiều lĩnh vực trọng tâm. Trong công tác tuyên truyền, giáo dục, cần quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo: “Làm cho thanh niên hiểu đúng, tin mãnh liệt, hành động tự giác”. Công tác giáo dục phải kiên định nền tảng tư tưởng nhưng hiện đại về phương thức, lấy môi trường số làm không gian giáo dục mới, ứng dụng AI, khai thác hiệu quả ứng dụng Thanh niên Việt Nam, phát huy vai trò của những người có uy tín, có ảnh hưởng tích cực trên mạng xã hội. Đối với phong trào “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới”, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nhấn mạnh phong trào phải bám sát nhiệm vụ chính trị, tạo ra giá trị thực và kết quả đo đếm được. Các hoạt động phải hướng tới những sản phẩm, công trình, phần việc cụ thể, đóng góp thiết thực cho sự phát triển đất nước. Trong triển khai Chương trình “Phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam”, các cấp bộ Đoàn cần tập trung nâng cao kỹ năng, tạo động lực và xây dựng môi trường để thanh niên phát triển. Mục tiêu là giúp thanh niên “biến ước mơ thành năng lực, biến năng lực thành sản phẩm, biến sản phẩm thành giá trị cho đất nước”. Về xây dựng tổ chức Đoàn và đổi mới phương thức hoạt động, anh Huy yêu cầu khắc phục triệt để bệnh “hành chính hóa”, xa cơ sở, chú trọng hình thức nhưng thiếu chiều sâu hành động. Trong bối cảnh tinh gọn bộ máy, địa bàn rộng hơn nhưng cán bộ ít hơn, toàn hệ thống phải đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong quản trị, điều phối lực lượng. Cán bộ Đoàn thời kỳ mới cần có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, giỏi dân vận, có năng lực số, năng lực tổ chức phong trào và khả năng thực tiễn cao. Đối với công tác chăm lo thiếu niên, nhi đồng, anh Huy nhấn mạnh phương châm “Xây dựng Đội là xây dựng Đoàn trước một bước”. Các cấp bộ Đoàn cần quan tâm đặc biệt tới trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; chủ động bảo vệ trẻ em trước các nguy cơ xâm hại, tai nạn thương tích và những vấn đề mới phát sinh trên môi trường mạng. n 5 nhiệm vụ trọng tâm đối với tổ chức Đoàn Xây dựng hình ảnh “công dân toàn cầu mang bản sắc Việt” Hỗ trợ thanh niên phát triển toàn diện Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết trình bày chuyên đề tại hội nghị Ảnh: X.T Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy phát biểu kết luận hội nghị ẢNH: XUÂN TÙNG Bí thư T.Ư Đoàn Hồ Hồng Nguyên trình bày chuyên đề tại hội nghị ẢNH: X.T Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Kim Quy trình bày chuyên đề tại hội nghị ẢNH: X.T cầu công tác giáo dục phải được triển khai thường xuyên, có hệ thống, kết hợp giữa trải nghiệm thực tế tại các di tích lịch sử với giáo dục trên không gian số. Hệ thống bảo tàng số của các tỉnh, thành Đoàn sẽ tiếp tục được chuẩn hóa dữ liệu để phục vụ hiệu quả công tác giáo dục. Giai đoạn tiếp theo của Đề án “Câu chuyện thời hoa lửa” cũng sẽ chuyển trọng tâm từ mở rộng số lượng sang nâng cao chất lượng, tính xác thực và giá trị khai thác lâu dài. Trong giáo dục đạo đức, lối sống, các cấp bộ Đoàn được yêu cầu chủ động xây dựng các chiến dịch truyền thông đa nền tảng, phát triển những trào lưu tích cực trên không gian mạng và hình thành mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số trẻ nhằm lan tỏa giá trị tốt đẹp đến thanh thiếu nhi. L.TRINH - X.TÙNG “Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã gửi gắm thông điệp vô cùng sâu sắc tớithế hệ trẻ: Thanh niên Việt Nam phải ‘Nghĩ rộng hơn, học nhanh hơn, làm tốt hơn, sống đẹp hơn, trách nhiệm hơn và cống hiến nhiều hơn’. Để thanh niên làm được điều đó, tổ chức Đoàn và mỗi cán bộ Đoàn chúng ta phải đổi mới nhanh hơn, hành động quyết liệt hơn, sâu sát cơ sở hơn và trách nhiệm cao hơn nữa”. BÍ THƯ THỨ NHẤT T.Ư ĐOÀN BÙI QUANG HUY

LÀM RÕ NGUYÊN TẮC, QUY ĐỊNH VỀ ĐẤT ĐA MỤC ĐÍCH Ngày 31/7, báo Tiền Phong tổ chức tọa đàm “Đất đa mục đích: Cơ hội cho phát triển và những vấn đề đặt ra trong thực tiễn”. Phát biểu khai mạc tọa đàm, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong, cho biết, Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV xác định, đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Lần đầu tiên Luật Đất đai năm 2024 ghi nhận cơ chế sử dụng đất kết hợp đa mục đích, mở ra hành lang pháp lý cho nhiều mô hình như nông nghiệp gắn với du lịch, lâm nghiệp kết hợp trồng dược liệu, sản xuất gắn với trải nghiệm giáo dục và dịch vụ. “Trong bối cảnh Quốc hội đang xem xét dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, việc lắng nghe ý kiến từ thực tiễn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để hoàn thiện các quy định về sử dụng đất đa mục đích, bảo đảm tính khả thi khi luật được ban hành”, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến nhận định. Bà Đoàn Thị Thanh Mỹ, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cho biết, chính sách sử dụng đất đa mục đích trong Luật Đất đai 2024 tạo hành lang pháp lý để khai thác hiệu quả hơn nguồn lực đất đai. Tuy nhiên, nguyên tắc xuyên suốt là không được làm thay đổi mục đích sử dụng đất chính và không được lợi dụng chính sách để hợp thức hóa hành vi sử dụng đất sai mục đích. Theo bà Mỹ, Điều 218 Luật Đất đai 2024 quy định rất rõ việc sử dụng đất kết hợp đa mục đích chỉ được thực hiện khi không làm thay đổi mục đích sử dụng đất chính. Đây cũng là ranh giới quan trọng để phân biệt giữa sử dụng đất đa mục đích và sử dụng đất sai mục đích. Trường hợp sử dụng đất nông nghiệp kết hợp xây dựng công trình phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh thì các công trình này phải có kết cấu đơn giản, dễ tháo dỡ. Nếu xây dựng công trình kiên cố bằng bê tông thì đã vượt quá phạm vi sử dụng đất đa mục đích và bị xác định là sử dụng đất sai mục đích. “Mặc dù quy định về sử dụng đất đa mục đích chỉ tập trung trong vài điều của Luật Đất đai 2024 nhưng đây là bước thay đổi lớn, mở ra hành lang pháp lý để khai thác hiệu quả hơn nguồn lực đất đai. Tuy nhiên, để được thực hiện, người sử dụng đất phải đáp ứng nhiều điều kiện”, bà Mỹ nói. Theo bà Mỹ, việc sử dụng đất kết hợp chỉ được thực hiện trong thời hạn sử dụng của mục đích chính; diện tích sử dụng kết hợp không vượt quá 50% diện tích của mục đích chính; phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính; quy mô công trình phù hợp với phương án sử dụng đất; công trình phải dễ tháo dỡ. Đối với đất có mặt nước, pháp luật quy định tuyệt đối không được san lấp. Một nguyên tắc xuyên suốt về tài chính là nếu hoạt động kết hợp thuộc trường hợp có nghĩa vụ tài chính cao hơn thì phải thực hiện theo mức nghĩa vụ cao hơn. Thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục tổng kết thực tiễn để hoàn thiện quy định, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý đất sử dụng đa mục đích. Quan điểm xuyên suốt tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp khai thác hiệu quả hơn nguồn lực đất đai, nhưng không để chính sách bị lợi dụng nhằm chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định. Trường hợp lợi dụng chính sách đất đa mục đích để sử dụng đất sai mục đích sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. GHI NHẬN NHIỀU Ý KIẾN ĐỂ ĐỀ NGHỊ ĐƯA VÀO LUẬT Ông Phan Đức Hiếu, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, cho rằng, vướng mắc do việc phân loại đất đai quá chi tiết. Luật Đất đai đang theo hướng “chọn – cho” trong khi thực tiễn đa dạng, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo. Chúng ta cần thay đổi cách quản lý bằng phương pháp “chọn – bỏ”. Tức là, có loại đất không thể kết hợp đa mục đích, có loại đất đa mục đích nhưng phải phê duyệt, có loại đất chỉ cần thông báo, không cần quan tâm tới mục đích sử dụng. “Nếu không giải quyết được vẫn tiếp tục những điểm nghẽn. Do đó, nên có chính sách riêng về đất đa mục đích, cần có thể chế hóa cụ thể. Quyền tự do kinh doanh đối với những gì luật pháp không cấm. Ngoài ra, chúng ta cần rà soát lại các luật khác để phù hợp với Luật Đất đai. Đồng thời, phải rà soát, sửa đổi đồng bộ các luật và nghị định có liên quan, xây dựng các tiêu chí định lượng rõ ràng và hoàn thiện cơ chế tài chính để bảo đảm tính khả thi khi triển khai. Nếu không sửa đồng bộ các luật liên quan thì những vướng mắc hiện nay sẽ tiếp tục lặp lại, dù Luật Đất đai đã được sửa đổi”, ông Hiếu nói. Ông Lê Mạnh Cường, Chủ tịch Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Việt Nam, đề xuất, mỗi địa phương cần lựa chọn hướng phát triển phù hợp với lợi thế về đất rừng, đất nông nghiệp hoặc đất nuôi trồng thủy sản, thay vì áp dụng một mô hình chung. Cùng với đó, các bộ, ngành và địa phương cần sớm ban hành hướng dẫn cụ thể về sử dụng đất đa mục đích, tạo điều kiện để thanh niên, doanh nghiệp và hợp tác xã, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, mạnh dạn đầu tư và phát triển các mô hình kinh tế mới. Ông Nguyễn Quốc Huy, Giám đốc Hợp tác xã Nấm Tam Đảo (Phú Thọ), kiến nghị, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sớm ban hành hướng dẫn cụ thể đối với mô hình nông nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm, giáo dục và bảo tồn nghề truyền thống; đồng thời phân định rõ hoạt động bổ trợ cho sản xuất với chuyển mục đích sử dụng đất. Ông cũng đề xuất xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành, tạo đầu mối hướng dẫn thống nhất, giảm thủ tục hành chính và có chính sách hỗ trợ hạ tầng, chuyển đổi số, quảng bá, kết nối tour tuyến để phát huy hiệu quả mô hình sử dụng đất đa mục đích. n “Quan trọng hơn, không chuyển đổi được về đất thì các giấy phép liên quan cũng không làm được. Như thực tế ở khu Đảo thiên đường Hồ Thác Bà, có vướng mắc liên quan đến bến bãi thủy nội địa, quy định phải có bến bãi mới được đón khách, nhưng để hình thành bến bãi thì lại phải là đất thương mại dịch vụ”, ông Tuyên phản ánh. Theo ông Tuyên, năm 2026, các cơ quan có thẩm quyền có chủ trương tạo điều kiện cho các doanh nghiệp làm thương mại dịch vụ trên đất nông nghiệp là chủ trương đúng đắn để giải quyết các vướng mắc. Tuy nhiên, từ chủ trương đến hiện thực vẫn còn khoảng cách rất xa; ở tỉnh Yên Bái (cũ), chưa có đơn vị nào được cấp đất đai sử dụng đa mục đích. Nguyên nhân xuất phát từ quy định vẫn mơ hồ, người có trách nhiệm không dám ký. Dù người dân có thực hiện đầy đủ tiêu chí theo hướng dẫn, chính quyền cũng chưa dám ký vì lo ngại trách nhiệm sau này. “Tôi mong các cấp có hướng dẫn cụ thể, tiêu chí cụ thể để người dân có căn cứ đề xuất, người có trách nhiệm dám ký và yên tâm về quyết định của mình. Đồng thời, cấp có thẩm quyền cũng cần có hướng dẫn cụ thể về tỷ lệ được xây dựng thế nào khi đất đai được sử dụng đa mục đích”, ông Tuyên đề xuất. ÁP LỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐA MỤC ĐÍCH DỒN VỀ CẤP XÃ Ông Đào Đức Kiên, Phó Chủ tịch UBND xã Đà Bắc (Phú Thọ), cho biết, chính quyền cơ sở đang phải đối mặt nhiều áp lực trong thẩm định, quản lý và giám sát, đòi hỏi sớm hoàn thiện hành lang pháp lý để chính sách đi vào cuộc sống. Một trong những vướng mắc lớn nhất hiện nay là việc xác định ranh giới giữa hoạt động sử dụng đất kết hợp và hành vi làm thay đổi mục đích sử dụng đất. Bên cạnh những khó khăn về chuyên môn, vấn đề xác định nghĩa vụ tài chính đối với diện tích sử dụng kết hợp cũng đang gây nhiều lúng túng. Trong nhiều trường hợp, phần diện tích phục vụ hoạt động kết hợp không được tách biệt rõ ràng mà đan xen trong cùng một khuôn viên. Hiện chưa có hướng dẫn cụ thể về phương pháp xác định giá đất hoặc tiền thuê đất đối với nhiều loại hình sử dụng kết hợp đặc thù, dẫn đến mỗi địa phương có thể hiểu và áp dụng theo những cách khác nhau. n 1-2/8/2026 www.tienphong.vn THỜI SỰ 4 GỠ ĐIỂM NGHẼN, CƠ CHẾ SỬ DỤNG ĐẤT ĐA MỤC ĐÍCH ĐƯỢC KỲ VỌNG TẠO CÚ HÍCH CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ XANH, DU LỊCH CỘNG ĐỒNG VÀ NÂNG CAO GIÁ TRỊ SỬ DỤNG ĐẤT. TUY NHIÊN, ĐỂ CHỦ TRƯƠNG ĐI VÀO CUỘC SỐNG, NHIỀU NÚT THẮT VỀ THẨM QUYỀN, THỦ TỤC VÀ CÁCH HIỂU PHÁP LUẬT CẦN ĐƯỢC THÁO GỠ BẰNG NHỮNG HƯỚNG DẪN THỐNG NHẤT VÀ ĐỒNG BỘ TỪ TRUNG ƯƠNG ĐẾN ĐỊA PHƯƠNG. Q.NGA-TR.PHONG-Đ.ANH-V.ĐỨC Khu du lịch sinh thái Đảo Tình Nghĩa - Hồ Thác Bà (Lào Cai) ẢNH: VĂN ĐỨC KHƠI THÔNG NGUỒN LỰC Chuyển mục đích sử dụng đất có thể mất 5-10 năm ĐỂ CHUYỂN ĐỔI ĐƯỢC TỪ ĐẤT NÔNG NGHIỆP SANG ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÀ VÔ CÙNG KHÓ KHĂN, THỦ TỤC CÓ THỂ KÉO DÀI 5-10 NĂM LÀ BÌNH THƯỜNG, ÔNG LÊ VĂN TUYÊN, CHỦ TỊCH HĐQT, GIÁM ĐỐC HTX DU LỊCH SINH THÁI MÙ CANG CHẢI (LÀO CAI), NÓI. Ông Đào Đức Kiên - Phó Chủ tịch UBND xã Đà Bắc (Phú Thọ) ẢNH: NHƯ Ý Q.NGA-TR.PHONG-Đ.ANH-V.ĐỨC ĐẤT ĐA MỤC ĐÍCH: Bà Đoàn Thị Thanh Mỹ, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại hội thảo ẢNH: NHƯ Ý

Được tiếp thêm động lực sau khi xem vòng Sơ khảo phía Bắc là cảm xúc của nhiều thí sinh trước thềm Sơ khảo phía Nam. Các thí sinh góp mặt ở sơ khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2026 cũng hầu hết đã và đang theo học ở các trường đại học uy tín trong khu vực. Trong gần 100 thí sinh tham dự, nhiều thí sinh đã giành danh hiệu ở sân chơi sắc đẹp cơ sở. Nguyễn Thái Anh Thư, sinh ra lớn lên ở Lai Vung, xứ sở nem nổi tiếng của Đồng Tháp, Hoa khôi Trường Đại học Đồng Tháp, đã có mặt tại TPHCM từ đầu giờ chiều 31/7. Cô chia sẻ: “Tôi đã theo dõi sơ khảo khu vực phía Bắc, cảm thấy hơi áp lực vì nhận thấy chất lượng thí sinh phía Bắc đồng đều, các bạn chuẩn bị chỉn chu khi đến với cuộc thi”. Hoa khôi Trường Đại học Đồng Tháp mang theo hành trang là tinh thần cầu tiến và lòng nhân ái. Cô trải lòng: “Quê tôi đa số người dân làm ruộng. Các bậc phụ huynh khát khao cho con cái được học hành tử tế, có tương lai tươi sáng. Chinh phục danh hiệu Hoa khôi Trường Đại học Đồng Tháp giúp tôi tự tin hơn khi tham gia đấu trường sắc đẹp cấp quốc gia”. Mang tinh thần cầu tiến đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam thay vì những đấu trường sắc đẹp khác, Nguyễn Thái Anh Thư đã yêu thích cuộc thi này từ khi còn nhỏ. Cô kể: “Tôi đã theo dõi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam từ bé. Cứ đến đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam cha mẹ tôi lại bật ti vi để cả nhà cùng xem”. Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam thu hút sự quan tâm của sinh viên các trường đại học trong cả nước. Có những ngôi trường các sinh viên động viên, cổ vũ những bạn gái đáp ứng tiêu chuẩn của cuộc thi mạnh dạn ghi tên mình vào danh sách sơ khảo. Phạm Thị Huyền Trân đến từ Trường Đại học Công Thương TPHCM tiết lộ: “Trường tôi có gần chục thí sinh góp mặt trong vòng sơ khảo khu vực phía Nam. Chúng tôi đã cùng nhau tập catwalk để chuẩn bị cho vòng sơ khảo”. Trước giờ G của Sơ khảo phía Nam, Phạm Thị Huyền Trân mang tâm trạng hồi hộp và phấn khởi. Cô nói: “Tôi theo dõi vòng sơ khảo phía Bắc thấy các bạn rất xinh đẹp và tự tin trong phần kiểm tra nhân trắc học và phỏng vấn. Tôi sẽ mang tinh thần tự tin và bản lĩnh của người con gái Tiền Giang tới cuộc thi”. Phạm Thị Huyền Trân vừa tham gia cuộc thi Nét đẹp sinh viên của Trường Đại học Công Thương TPHCM. Cô lọt Top 5 và giành một giải phụ. Phạm Thị Huyền Trân cũng như một số thí sinh ở khu vực phía Nam chọn trang phục màu trắng cho vòng sơ khảo. Một số thí sinh tiết lộ, họ sẽ lựa chọn áo dài Việt Nam trong vòng sơ khảo. Thí sinh Nguyễn Thị Thủy Tiên, Top 10 Hoa khôi sinh viên Việt Nam 2024 cho biết, cô gấp rút chuẩn bị cho sự xuất hiện của mình trong vòng sơ khảo tỏa sáng nhất có thể: “Ở ngôi trường tôi đang học, Trường Đại học Công nghệ TPHCM, các nữ sinh rất yêu thích các sân chơi sắc đẹp. Tôi chọn Hoa hậu Việt Nam vì muốn mang đến một miền hương sắc của riêng mình”. Thủy Tiên xây dựng hình ảnh một cô gái hiện đại, bản lĩnh, gắn bó với áo dài. “Áo dài Việt Nam không chỉ mặc trong các dịp lễ tết hay xuất hiện trên sân khấu thời trang, ca nhạc… mà theo tôi nó cần đi vào cuộc sống đời thường”, cô bày tỏ tâm nguyện. Trong vòng sơ khảo cô gái sinh ra ở cố đô Huế theo cha mẹ vào TPHCM lập nghiệp mặc áo dài với hai sắc màu trắng và xanh dương. “Với hai màu sắc ấy tôi muốn lan tỏa thông điệp: Dưới bầu trời hòa bình người phụ nữ không chỉ làm nội trợ mà cần bước ra ngoài, hoà nhịp với kỷ nguyên vươn mình của đất nước. Và màu xanh cũng là màu của tương lai, của hy vọng”, cô nói. Các thí sinh tham dự sơ khảo khu vực phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2026 đều nhận được sự ủng hộ từ người thân. Cha mẹ của Nguyễn Thị Thủy Tiên tin rằng cuộc thi sẽ giúp con gái của họ học hỏi được nhiều điều và trưởng thành hơn. n 1-2/8/2026 www.tienphong.vn VĂN HÓA 5 ĐÀO NGUYÊN SƠ KHẢO KHU VỰC PHÍA NAM HOA HẬU VIỆT NAM 2026: Nhan sắc thí sinh phía Bắc vào Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 ẢNH: DƯƠNG TRIỀU Thành công ở vòng sơ khảo khu vực phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp thêm động lực cho các thí sinh khu vực phía Nam ẢNH: NHƯ Ý THÍ SINH PHƯƠNG NAM TỰ TIN SAU KHI TÌM ĐƯỢC 35 THÍ SINH Ở KHU VỰC PHÍA BẮC VÀO CHUNG KHẢO, SƠ KHẢO KHU VỰC PHÍA NAM HOA HẬU VIỆT NAM 2026 DIỄN RA NGÀY 1/8 TẠI KHÁCH SẠN HOLIDAY INN & SUITES SAIGON AIRPORT. GẦN 100 THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC CHỌN TỪ HÀNG TRĂM HỒ SƠ GỬI VỀ. Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2024 Nguyễn Hoàng Mỹ Vân đã truyền cảm hứng cho nhiều thí sinh. Họ đã xóa bỏ rào cản tuổi tác, tự tin ghi tên mình ở vòng sơ khảo. Thí sinh Nguyễn Thị Hằng đã tốt nghiệp Trường Đại học Gia Định (TPHCM) cho biết: “Tôi muốn có sự chuẩn bị tốt nhất, có thời gian rèn luyện các kỹ năng, rèn luyện thân thể, có sự trải nghiệm nhất định trước khi đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam”. Đó là lý do cô tham gia sân chơi sắc đẹp uy tín ở tuổi 24. Đến từ Bắc Ninh nên Nguyễn Thị Hằng xuất hiện ở vòng sơ khảo với vẻ đẹp nhẹ nhàng, thuần Việt, cô mặc áo dài. Hằng yêu thích cuộc thi Hoa hậu Việt Nam vì các thí sinh có tinh thần dám nghĩ, dám làm, nói không với phẫu thuật thẩm mỹ. KÍNH LĂNG Cao giá vì… đẹp trai? Mạng xã hội bùng nổ góp phần không nhỏ lan toả những đêm nhạc khổng lồ ở Việt Nam ra ngoài biên giới. Việt Nam đang dần thành điểm đến của nhiều nghệ sĩ, nhóm nhạc quốc tế. Trong khi khán giả Việt đang sốt rần rần với cuộc đổ bộ của Big Bang vào tháng 10 và niềm phấn khích gặp lại G-Dragon thì lại có một sự tranh luận quanh sự xuất hiện ít người mong chờ đến từ nam ca sĩ, diễn viên Trung Quốc Trương Thiết Hạn. Anh sẽ tổ chức fan meeting đầu tiên tại Việt Nam vào ngày 29/8 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, TP.HCM. Điều đáng nói, giá vé fan meeting của Trương Thiết Hạn cao tới mức sững sờ với 5 hạng vé, dao động từ 3,5 triệu đồng đến 13,8 triệu đồng. Tất nhiên khán giả sở hữu hạng vé cao nhất VVIP có nhiều đặc quyền như chụp ảnh 1:1 với nghệ sĩ, tham dự soundcheck (duyệt âm thanh), nhận bộ quà tặng… Nhưng câu hỏi đặt ra: Trương Thiết Hạn là ai mà có thể móc ví khán giả với số tiền khủng cho một vé VVIP ở sự kiện fan meeting. Chỉ cần mở điện thoại thông minh, đặt câu lệnh: Trương Thiết Hạn là ai, lập tức khán giả có câu trả lời. Anh sinh năm 1991, từng tham gia một số phim như Cung Toả Liên Thành, Ban Thục Truyền Kỳ, Bán Yêu Khuynh Thành, Vân Tịch Truyện, Sơn Hà Lệnh… Tên tuổi của anh từng thăng hoa, từng sở hữu lượng fan lớn ở Trung Quốc. Ngoài diễn xuất, anh còn đam mê và theo đuổi âm nhạc. Nhưng Trương Thiết Hạn từng bị cấm sóng, từng bị khán giả Trung Quốc quay lưng , các nhãn hàng chấm dứt hợp tác. Sau thời gian im ắng, nam nghệ sĩ đã quay lại với ca hát, tìm kiếm khán giả ngoài nước. Tổ chức fan meeting tại Việt Nam nằm trong định hướng phát triển sự nghiệp của Trương Thiết Hạn sau khi bị “tuýt còi”. Nhưng chinh phục khán giả Việt không dễ như vậy, khi thế hệ thần tượng mới ở Việt Nam đã xuất hiện. Họ có nhiều ưu thế để giữ chân khán giả Việt. Hơn nữa, ở sự kiện fan meeting họ cũng chưa dám “móc ví” khán giả quyết liệt như Trương Thiết Hạn. Soobin Hoàng Sơn từng tổ chức fan meeting với giá vé dao động từ 300 ngàn đồng đến 3 triệu đồng. Ngay concert của Soobin giá vé cũng chỉ dao động từ 800 ngàn đồng đến 10 triệu đồng. Giá vé fan meeting của Trương Thiết Hạn tại Việt Nam cũng sẽ khiến fan quốc tế phải ngạc nhiên. Lisa của nhóm BlackPink từng tổ chức gặp gỡ người hâm mộ châu Á vào năm 2024. Giá vé fan meeting của người có độ nhận diện quốc tế cao như Lisa cũng không cao như giá vé fan meeting của Trương Thiết Hạn, mà vẫn bị khán giả chê đắt. Sau đó phía Lisa đã điều chỉnh giá vé, như hạng VIP ở điểm dừng chân Jakarta, chỉ còn 6,3 triệu đồng, để kích cầu. Khán giả Việt mở rộng vòng tay chào đón sao “ngoại” song họ cũng biết rõ giá trị thương hiệu của từng nghệ sĩ. Trương Thiết Hạn từng được bầu chọn gương mặt đẹp trai nhất thế giới. Nhưng Trấn Thành của Việt Nam cũng vừa xuất hiện trong danh sách đề cử top 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới. Khán giả Việt còn đang râm ran bình luận: Gương mặt đẹp trai tầm thế giới thời nay hình như không đến mức “hiếm có khó tìm”. MIU MIU

LÀN SÓNG DỊ ỨNG “TIỂU TAM” Rất nhiều lời khen dành cho bộ phim 33 tập Dưới ô cửa sáng đèn. Một số bình luận tích cực dành cho đứa con tinh thần của đạo diễn Trịnh Lê Phong: “Phim vẽ nên bức tranh bình dị của một khu tập thể cũ, khơi gợi những nét Hà Nội xưa”; “Phim nhẹ nhàng đi vào lòng những người từng sống trong khu tập thể tối lửa tắt đèn có nhau”; “Phim rất đời”… Có khán giả còn mong có phần 2 Dưới ô cửa sáng đèn. Nếu có phần 2, có lẽ Dưới ô cửa sáng đèn không nên khép lại vội vàng, theo kiểu “kết thúc có hậu”, ai cũng có “có phần” như ở tập 33: Sinh (Quang Sự) giải cứu Diệu (Quỳnh Châu). Sau biến cố kinh hoàng, sợi dây tình cảm của cả hai càng thêm bền chặt. Hình ảnh tổ ấm 3 người gồm Diệu, Sinh và con riêng của Sinh làm hài lòng khán giả. Gia đình nhỏ của Bằng (Hoàng Du Ka) và Vân (Ngọc Huyền) đón thêm thành viên mới. Tài (Tuấn Tú ) cầu hôn Nguyệt (Thanh Hương), tìm lại được bình yên sau khoảng trống và nỗi đau mất mẹ. Ngay cả “tiểu tam” Trang (Thanh Tâm) cũng được đoàn tụ với “tra nam” Dương (Tiến Lộc). Khán giả không hài lòng với kết thúc có hậu của đôi Trang - Dương. Có người đặt câu hỏi: Kẻ “xâm lược” (tiểu tam) và kẻ phản bội vợ (tra nam) về bên nhau, phim đang cổ vũ cho chuyện ngoại tình chăng? Tại sao họ không bị trả giá? Hàng loạt bình luận phẫn nộ, mỉa mai xuất hiện sau màn kết phim. Thậm chí đạo diễn cũng bị chỉ trích: “Kết phim không hay. Đạo diễn không có lập trường vững vàng, bỏ sáng theo tối”. Tập cuối của phim khi phát sóng đã cắt bớt đoạn tình cảm giữa hai người bị phản ứng gắt trên fanpage VTV giải trí. Tuy nhiên, cũng có những khán giả cho rằng, thực tế cuộc sống cho thấy kẻ thứ ba hay kẻ phản bội không phải lúc nào cũng gặp bất hạnh. Cho nên, kết phim Dưới ô cửa sáng đèn rất đời. Một số khán giả lên tiếng, xem phim truyền hình đừng đi tìm cái kết như trong truyện cổ tích, người tốt thì tốt không tì vết và hưởng hạnh phúc dài lâu, kẻ xấu thì xấu tận cùng và bị trừng trị thích đáng. Dị ứng với “tiểu tam” không chỉ diễn ra trong phim mà ngay trong đời thực. Từng có những cái tên của làng giải trí Việt bị vùi lấp sau ồn ào “tiểu tam”. Sở hữu giọng ca nữ tính, gương mặt được ví như búp bê, có những bản hit triệu view nhưng sau khi vướng ồn ào “anh em nương tựa” Hiền Hồ mất hút khỏi ánh đèn sân khấu suốt một thời gian dài. Hiện tại, nữ ca sĩ đã trở lại nhưng không còn lợi hại như xưa. Một giọng ca đình đám cũng từng vướng ồn ào người thứ ba trong quan hệ tình cảm với một vị đại gia đã có gia đình khiến các bà mẹ bỉm sữa nổi giận. Họ từng thực hiện chiến dịch tẩy chay nữ ca sĩ, như không chi tiền cho những sản phẩm mà chị làm đại diện. Làn sóng tẩy chay từng đẩy ca sĩ vào tình trạng khủng hoảng. Nếu chịu khó theo dõi chuyển động ở hậu trường làng giải trí Việt thì những người làm phim Dưới ô cửa sáng đèn phần nào đã đoán được phản ứng mạnh mẽ của khán giả khi tiếp nhận phần kết có hậu dành cho Trang và Dương, để lựa chọn cái kết khác được lòng “thượng đế” hơn. Nhưng một khán giả lại cho rằng, có tranh cãi thì phim mới phủ sóng diện rộng. Nhiều người theo dõi qua loa hoặc chưa xem Dưới ô cửa sáng đèn đang vào xem lại phim, vì hiệu ứng tranh cãi khiến họ tò mò. KHÔNG KHÁC GÌ CHƠI… VỚI DAO? Nam diễn viên Tiến Lộc vào vai Dương - có biệt danh “tra nam quốc dân”. Anh vui khi nhân vật do mình thủ vai nhận “gạch đá”. Bởi khán giả phẫn nộ chứng tỏ vai diễn được quan tâm. Theo anh nhân vật Dương ngoại tình không phải từ phút giây bồng bột mà có hàng loạt lý do đẩy nhân vật này thành kẻ phản bội: lép vế so với vợ về mặt kinh tế, không có kết nối với bạn bè của vợ, không được lòng bố vợ. Hai vợ chồng lại chưa có con chung. Gặp người phụ nữ với tâm hồn tổn thương, bị bạo hành và ám ảnh về hôn nhân như Trang cho Dương cảm xúc hoàn toàn khác lạ và anh đã “lạc đường”. Trong phim, người vợ bị phản bội, Diệu (Quỳnh Châu đóng) cũng tìm được hạnh phúc bên Sinh. Nhưng nhiều khán giả vẫn không muốn chồng cũ của Diệu dễ dàng đoàn tụ với “tiểu tam”. Điều này cho thấy, giải quyết đề tài là thách thức với người làm phim nói riêng, người làm nghệ thuật nói chung. Nhà thơ Hồng Thanh Quang thừa nhận, đề tài ngoại tình hấp dẫn người sáng tạo nghệ thuật. “Ngoại tình cũng là một hình thức tội lỗi mà tạo ra những câu chuyện tội lỗi luôn là thủ pháp để kích thích trí tò mò và lôi cuốn công chúng”, ông nói. Nhưng tác giả Khúc mùa thu lại cho rằng, khai thác đề tài ngoại tình trong văn chương, trong phim ảnh giống như… trò chơi với dao. Ông Quang phân tích: “Thực tế thì một khi còn tồn tại hôn nhân thì còn xuất hiện ngoại tình. Và trong từng trường hợp cụ thể thì vai trò cái ác và cái thiện có thể luân phiên đổi chỗ cho nhau. Đối với những người có cái nhìn truyền thống, kẻ ngoại tình thường bị cho là kẻ ác. Nhưng trong dòng văn chương hướng tới giải phóng cảm xúc, người bị cắm sừng có khi lại chính là thủ phạm”. Trong văn chương đã có những tác phẩm đụng đến đề tài ngoại tình được dựng thành phim và được yêu thích. Phim truyền hình Tiếng chim hót trong bụi mận gai được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nữ văn sĩ Colleen McCullough, từng rất quen thuộc với khán giả Việt. Meggie lần đầu đến với cha Ralph là khi cô đi nghỉ dưỡng ở một hòn đảo. Cha Ralph tìm đến đây và họ đã sống cùng nhau nhiều ngày. Tại thời điểm này, Meggie chưa ly hôn với chồng, Luke O’Neill. Vì sao hàng triệu khán giả và độc giả trên thế giới lại say sưa cuốn theo chuyện tình “ngoài khuôn khổ” của Meggie với cha Ralph? Những ngày sống trên đảo của họ lại làm mềm lòng khán giả? Đó là cái tài của người viết truyện và người làm phim. Một tác phẩm văn chương khai thác đề tài ngoại tình thành công chính là Những cây cầu ở quận Madison của Robert James Waller. Tác phẩm này từng là hiện tượng xuất bản ở Mỹ và đã được chuyển thể thành phim, ngôi sao Hollywood Meryl Streep thủ vai nữ chính. Francesca, người phụ nữ làm nội trợ sống cùng gia đình ở một miền nông thôn của nước Mỹ, đã gặp một nhiếp ảnh gia theo chủ nghĩa xê dịch vào một ngày mùa hè. Tình yêu muộn màng đã gõ cửa người phụ nữ luôn cảm thấy cô độc trong ngôi nhà của mình. Nhưng lựa chọn cuối cùng của Francesca lại là trở về nơi chị cảm thấy cô độc, bởi chị không thắng được bản năng của đàn bà với thiên chức làm mẹ, không thắng được định kiến xã hội. Sau khi qua đời, tro cốt của hai người yêu nhau được rắc cạnh cây cầu Roseman ở quận Madison, nơi nhiếp ảnh gia gặp gỡ và chụp ảnh Francesca. Họ được ở bên nhau, chỉ khi đã lìa xa nhân thế. Những tác phẩm kinh điển trên thế giới cho thấy không phải cứ chạm vào đề tài ngoại tình sẽ nhận về “gạch đá”. Vấn đề nằm ở người sáng tạo nghệ thuật, họ có đưa câu chuyện “vượt rào” chạm vào tim khán giả hay không? Nhà văn Dương Hướng chưa từng khai thác đề tài ngoại tình. Tác giả Bến không chồng thừa nhận đây là đề tài thú vị. Song ông cho rằng, cần phải đầu tư thời gian, công sức để khai thác đề tài này nếu không muốn biến nó trở nên dễ dãi, tầm thường. Đạo diễn, NSƯT Trọng Trinh nhìn nhận, ngoại tình là đề tài hay và hấp dẫn trong phim ảnh. Ông từng có một bộ phim truyền hình khai thác thành công đề tài này, được khán giả đón nhận nồng nhiệt là phim Mưa bóng mây. Đạo diễn bật mí làm phim Mưa bóng mây bằng cả trải nghiệm của bản thân. Theo đạo diễn, NSƯT Trọng Trinh, dùng lý trí lẫn quy chiếu đạo đức áp vào đề tài này có những lúc không đạt kết quả. Giải quyết đề tài nhạy cảm cần sự tinh tế, làm sao để khán giả thấy bóng dáng mình ở trong câu chuyện, mới khơi gợi sự yêu thương và đồng cảm. n 1-2/8/2026 www.tienphong.vn GIẢI TRÍ 6 PHIM TRUYỀN HÌNH DƯỚI Ô CỬA SÁNG ĐÈN KHÉP LẠI Ở TẬP 33, VÀO TỐI 29/7. PHIM TÂM LÝ XÃ HỘI, KHAI THÁC ĐỀ TÀI GIA ĐÌNH VỚI BỐI CẢNH KHU TẬP THỂ CŨ ĐANG CHỜ NGÀY GIẢI TỎA, THU HÚT SỰ QUAN TÂM CỦA NHIỀU KHÁN GIẢ. NHƯNG CÁI KẾT CỦA PHIM LẠI GÂY TRANH CÃI KHI ĐỂ CHO “TIỂU TAM” VÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG PHỤ BẠC VỢ CÓ CƠ HỘI ĐOÀN TỤ. Tiến Lộc (vai Dương) và Thanh Tâm (vai Trang) trong “Dưới ô cửa sáng đèn” ĐÀO NGUYÊN Từ cái kết gây tranh cãi của phim giờ vàng Tiến Lộc thừa nhận anh hơi chạnh lòng vì một số bình luận khiếm nhã, động chạm đến đời sống riêng tư. Anh mong khán giả bóc tách giữa phim và đời thực. Anh đang có một gia đình bình yên và hạnh phúc. Trong mắt đồng nghiệp đàn anh, Tiến Lộc được đánh giá tích cực. NSND Trần Nhượng chia sẻ: “Tiến Lộc đẹp trai, diễn xuất tốt, ngoài đời dễ mến”. Trong đời thường, anh là người cha hết lòng vì con. Khi khán giả đang phản ứng dữ dội với cái kết của phim Dưới ô cửa sáng đèn thì Tiến Lộc đang chăm con trong bệnh viện. Nam diễn viên Tiến Lộc ngoài đời Nữ diễn viên Thanh Tâm ngoài đời

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