Báo Tiền Phong số 227-228

Số 227-228 | 15-16/8/2026 TẠO XUNG LỰC MỚI ĐỂ NÂNG TẦM QUAN HỆ VỚI ÚC VÀ NEW ZEALAND Trang 2 Trang 18 ẤN PHẨM CỦA BÁO TIỀN PHONG www.tienphong.vn Điện thoại nóng 0977 456 112 Sáng qua 14/8, tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, hơn 300 thí sinh bước vào môn thi đầu tiên là Ngữ văn trong kỳ thi lại tốt nghiệp THPT năm 2026. Hai chữ “thi lại” cùng với đề thi tốt nghiệp quốc gia mà chỉ dành riêng cho hơn 300 thí sinh tại một điểm thi, là điều chưa từng có tiền lệ. CHUYỆN CUỐI TUẦN Đề Văn thi lại Xem tiếp trang 6 ĐỀ VĂN THỰC TẾ, KỲ THI LẠI Ở TUYÊN QUANG TOÁN PHÂN HÓA CAO BÁN KẾT LƯỢT ĐI ASEAN CUP 2026: Hứa hẹn tưng bừng Trang 4 Thí sinh rời điểm thi sau khi hoàn thành ngày thi thứ nhất ẢNH: PHÚ NGUYỄN

Ngày 11/8, Toàn quyền Úc Sam Mostyn đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Trả lời phỏng vấn báo chí sau chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định, chuyến thăm mang ý nghĩa lịch sử, khẳng định tầm quan trọng của quan hệ giữa Việt Nam và các nước trước những biến động sâu sắc của tình hình thế giới, khu vực, vì lợi ích nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới. KÝ KẾT NHIỀU VĂN KIỆN, THỎA THUẬN HỢP TÁC QUAN TRỌNG Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc tiếp xúc, trao đổi cấp cao với Toàn quyền, Thủ tướng, lãnh đạo Quốc hội cùng giới học giả, nhà khoa học, nghiên cứu, kinh doanh, cộng đồng người Việt ở hai nước. Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Úc và New Zealand đã thành công rất tốt đẹp, đạt được các mục tiêu đề ở mức cao. Các nước đều dành cho cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao sự đón tiếp thân tình trọng thị với nghi lễ cao nhất. Các cuộc hội đàm, hội kiến, tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao, Quốc hội, chính giới, doanh nghiệp, học giả và nhân dân hai nước diễn ra trong không khí tin cậy, cởi mở, thực chất. Các nhà lãnh đạo Úc và New Zealand đều khẳng định hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam, đề cao các thành tựu phát triển mọi mặt của Việt Nam, tầm nhìn của nhà lãnh đạo Việt Nam đối với sự phát triển đất nước cũng như vai trò, vị thế của Việt Nam ở khu vực và trên trường quốc tế; khẳng định sự tương đồng chiến lược trong đánh giá và cách thức giải quyết các vấn đề quốc tế và khu vực. Các nhà lãnh đạo nhấn mạnh bối cảnh thế giới, khu vực có nhiều biến động phức tạp, khó dự đoán, yêu cầu phát triển tại mỗi nước ngày càng cao càng cho thấy rõ hơn tầm quan trọng của việc hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam và Úc, New Zealand để giảm thiểu các tác động tiêu cực và cùng đồng hành trong phát triển đất nước. Nhiều văn kiện, thỏa thuận hợp tác quan trọng được ký kết, tạo thêm cơ sở triển khai các định hướng lớn đạt được trong chuyến thăm. ĐẨY MẠNH HỢP TÁC KHOA HỌCCÔNG NGHỆ Theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, điểm nổi bật trước hết là chuyến thăm đã củng cố mạnh mẽ tin cậy chính trị và tạo xung lực mới để nâng tầm quan hệ với cả Úc và New Zealand. Bên cạnh chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại - đầu tư, lãnh đạo Việt Nam và hai nước cam kết tiếp tục tăng cường hợp tác an ninh - quốc phòng, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực. Đề xuất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về những động lực mới trong quan hệ đều được lãnh đạo hai nước nhất trí rất cao, đó là khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục - đào tạo, nguồn nhân lực, thương mại, đầu tư và chuyển đổi xanh, khoáng sản thiết yếu, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển, góp phần mở rộng không gian chiến lược, tranh thủ nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển đất nước và đưa quan hệ Việt Nam với Úc, New Zealand bước vào giai đoạn phát triển sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn, tăng cường sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau. Trong hội đàm, các nhà lãnh đạo cũng nhất trí cao về quan điểm trong những vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm. Những kết quả nổi bật của chuyến thăm cũng đã gắn kết chặt chẽ hơn hợp tác đối ngoại với các yêu cầu phát triển của đất nước. Việt Nam đang đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đây cũng là những lĩnh vực Úc và New Zealand có thế mạnh và khả năng bổ trợ cao. Qua chuyến thăm, các lĩnh vực này được mở rộng thành những hướng hợp tác mới, qua đó huy động tốt hơn nguồn lực bên ngoài và mở rộng không gian phát triển cho Việt Nam. Với Úc, hai bên thúc đẩy hợp tác về trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, chuyển đổi số, khoáng sản thiết yếu, chuyển đổi năng lượng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Diễn đàn TechConnect mở thêm kết nối giữa Chính phủ, doanh nghiệp, trường đại học và viện nghiên cứu, tạo nền tảng cho hợp tác cùng nghiên cứu, cùng đổi mới và cùng tạo giá trị. Đây là bước phát triển mới, đưa Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Úc gắn chặt hơn với các động lực tăng trưởng tương lai. Với New Zealand, điểm nhấn là phát huy mạnh hơn tính bổ trợ và những thế mạnh có tính nền tảng, nhất là giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nông nghiệp công nghệ cao và phát triển bền vững. Các hoạt động như Diễn đàn giáo dục Việt Nam - New Zealand và các thỏa thuận hợp tác mới mở rộng kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo; đồng thời thúc đẩy mở cửa thị trường nông sản, nông nghiệp thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu và các lĩnh vực xanh. Một kết quả quan trọng xuyên suốt chuyến thăm là hợp tác kinh tế được đặt trong tầm nhìn mới, không chỉ mở rộng thương mại, đầu tư mà còn tăng cường liên kết chuỗi cung ứng, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và khai thác tốt hơn tính bổ trợ giữa các nền kinh tế. Trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các nhà lãnh đạo hai nước nhất trí khuyến khích doanh nghiệp mỗi bên tăng cường hợp tác, đầu tư vào nhau, nhất là trong các ngành, lĩnh vực mới phù hợp với điều kiện mỗi bên, qua đó góp phần mở rộng không gian kinh tế và chiến lược của Việt Nam tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đồng thời kiến tạo không gian phát triển mới cho đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dành sự quan tâm đặc biệt tới cộng đồng người Việt Nam tại Úc và New Zealand, nhất là đội ngũ trí thức, chuyên gia, doanh nhân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã gặp gỡ, lắng nghe và trao đổi với đại diện cộng đồng, qua đó khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc và là nguồn lực quan trọng cho sự phát triển đất nước. Cộng đồng trí thức, chuyên gia, doanh nhân Việt Nam tại Úc, tiêu biểu là Hội Trí thức và chuyên gia Việt Nam tại Úc (VASEA) đã thể hiện tinh thần tha thiết hướng về quê hương, mong muốn tăng cường kết nối, chia sẻ tri thức, công nghệ và kinh nghiệm quốc tế, qua đó đóng góp thiết thực cho sự phát triển đất nước. n NHẬN LỜI MỜI CỦA TOÀN QUYỀN ÚC SAM MOSTYN VÀ TOÀN QUYỀN NEW ZEALAND CINDY KIRO, TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM CÙNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU CẤP CAO VIỆT NAM THĂM CẤP NHÀ NƯỚC TỚI ÚC VÀ NEW ZEALAND TỪ NGÀY 9-14/8. CHUYẾN THĂM ĐÃ CỦNG CỐ MẠNH MẼ TIN CẬY CHÍNH TRỊ VÀ TẠO XUNG LỰC MỚI ĐỂ NÂNG TẦM QUAN HỆ VỚI CẢ ÚC VÀ NEW ZEALAND. Theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, có thể khẳng định chuyến thăm cấp Nhà nước tới Úc và New Zealand của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tạo được cả độ sâu về chính trị và độ mở về hợp tác. Chuyến thăm là một dấu ấn đối ngoại quan trọng, góp phần triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội XIV của Đảng, khẳng định chính sách đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa nhất quán của Việt Nam, củng cố cục diện đối ngoại thuận lợi, mở rộng không gian hợp tác và nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam ở khu vực. BÌNH GIANG 15-16/8/2026 www.tienphong.vn THỜI SỰ 2 QUẢNG CÁO Hà Nội: ĐT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ĐT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giờ hành chính (024)39439664 Ngoài giờ 0912033213 (Thu Hiền) n Thiết kế: KIỀU TÚ n Giá: 7.500 đồng n Ban đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh: 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Xuân Hòa- TPHCM. ĐT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban đại diện tại miền Trung: 339 Lê Thanh Nghị, P. Hòa Cường; 19 Ngô Gia Tự, P. Hải Châu, TP Đà Nẵng, ĐT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban đại diện tại Bắc Trung Bộ: 21 Hồ Xuân Hương, P. Thành Vinh, tỉnh Nghệ An. 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Ngày 14/8, trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong về việc hàng chục nghìn DN rút khỏi thị trường, TS Huỳnh Thanh Điền, chuyên gia kinh tế, giảng viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, cho rằng, nhóm rút lui phần lớn là DN nhỏ, vừa và siêu nhỏ. “Việc rút lui có nhiều nguyên nhân, trong đó có những yếu tố mang tính cơ cấu chứ không hoàn toàn phản ánh tình trạng DN làm ăn khó khăn hay phá sản” – ông Điền nhận định. THỊ TRƯỜNG THAY ĐỔI TS Điền cho rằng, một nguyên nhân liên quan đến những chính sách mới - trong năm qua, Quốc hội ban hành Nghị quyết 198 với nhiều chính sách hỗ trợ DN, trong đó có việc giảm thuế trong 3 năm với DN mới thành lập. Đồng thời, chủ trương minh bạch hóa hoạt động của hộ kinh doanh, yêu cầu kê khai và nộp thuế nhằm khuyến khích các hộ kinh doanh chuyển lên DN được hưởng chính sách ưu đãi thuế. Thực tế cho thấy, một số chủ DN không phải làm ăn thất bại nhưng vẫn chủ động ngừng hoạt động, sau đó thành lập doanh nghiệp mới để được hưởng chính sách ưu đãi giảm thuế trong 3 năm. Trường hợp này có thể xem là sự tái cơ cấu mang tính kỹ thuật. Do đó, không nên chỉ nhìn vào con số DN rút lui để đánh giá rằng thị trường đang quá khó khăn. Nguyên nhân thứ hai đến từ sự thay đổi nhanh chóng của các tiêu chuẩn thị trường. Nhiều năm qua, các tiêu chuẩn đối với DN ngày càng cao, từ những cam kết quốc tế liên quan đến lao động, môi trường đến việc nội luật hóa các yêu cầu này trong nước. Hoạt động mua sắm, đấu thầu cũng ngày càng yêu cầu DN tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn xanh và chính sách lao động. Nếu không đáp ứng được những tiêu chuẩn đó, DN sẽ không có cơ hội tham gia đấu thầu hoặc tiếp cận đơn hàng. Trong khi đó, nhiều DN chưa kịp chuẩn bị cho sự thay đổi, thiếu chiến lược dài hạn, công nghệ, quy trình cũng như các tiêu chuẩn mà khách hàng yêu cầu. Khi tiêu chuẩn mua hàng thay đổi, DN không đáp ứng được sẽ mất đơn hàng. Không có đơn hàng, DN buộc phải thu hẹp hoạt động hoặc rút lui khỏi thị trường. Đây là tình trạng có thể thấy ở không ít DN trong nước những năm gần đây khi môi trường kinh doanh thay đổi nhanh. Bên cạnh đó, áp dụng chi phí và tiếp cận vốn cũng là một rào cản lớn. Với nhiều DN nhỏ, sau khi đã đầu tư vào tài sản cố định, phần vốn để duy trì hoạt động thường phải dựa vào vốn vay lưu động. Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất vay lưu động còn cao, việc tiếp cận vốn tín dụng còn gặp nhiều khó khăn từ đầu năm đến nay, các DN yếu thế, có quy mô nhỏ và vừa không đủ sức chịu đựng chi phí sẽ dễ rơi vào tình trạng không thể trụ lại. CHUẨN BỊ TỐT SẼ CÓ CƠ HỘI TS Huỳnh Thanh Điền nhìn nhận, sự rút lui của một bộ phận DN không đồng nghĩa toàn bộ thị trường đang đi xuống. Ngược lại, khi những DN không đáp ứng được yêu cầu của thị trường rời đi, các đơn hàng còn lại sẽ dồn về những DN có năng lực, đã chuẩn hóa hoạt động và đáp ứng được tiêu chuẩn của khách hàng. Do đó, DN nào có sự chuẩn bị từ trước, có chiến lược rõ ràng và đáp ứng được các yêu cầu mới vẫn có cơ hội phát triển tốt. Theo ông Điền, nền kinh tế hiện cũng đang trong quá trình tái cơ cấu. Chính sách đang được định hướng theo hướng giảm dần sự phụ thuộc vào mô hình sử dụng lao động giá rẻ, ít ứng dụng công nghệ. Vì vậy, những DN có chiến lược chuyển đổi, đầu tư công nghệ và nâng cao năng lực sẽ có khả năng trụ lại tốt hơn. “Đây là quá trình thanh lọc tự nhiên và tái cơ cấu kinh tế. DN nào không chuẩn bị, không có chiến lược dài hạn sẽ gặp khó khăn và có thể phải rút lui. Ngược lại, những DN chuẩn bị tốt, có chiến lược và chuyển đổi phù hợp thì vẫn có cơ hội phát triển” – ông Điền nói. KHƠI THÔNG ĐIỂM NGHẼN Theo ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM, trong bối cảnh DN đều khát khao tăng trưởng, hai điểm nghẽn lớn nhất cần giải quyết là nguồn vốn đầu tư và sự minh bạch trong thủ tục hành chính. Về nguồn vốn, nền kinh tế vẫn chủ yếu dựa vào nguồn vốn tín dụng ngân hàng. Nguồn tiền này vừa hữu hạn về quy mô, vừa ngắn hạn (chỉ từ vài tháng đến tối đa 1-2 năm), trong khi các dự án đầu tư chiều sâu lại đòi hỏi dòng vốn dài hạn từ 10 hoặc 15 đến 20-30 năm. Để giải quyết điểm nghẽn này, ông Hòa đề xuất tận dụng Nghị quyết 40 về định hướng cổ phần hóa và thoái vốn tại các DN nhà nước, tập đoàn, tổng công ty nhằm tạo sức hấp dẫn, thu hút nhà đầu tư mua lại phần vốn này và khơi thông dòng tiền mới. Bên cạnh đó, ông kỳ vọng Trung tâm Tài chính Quốc tế sớm đi vào hoạt động với các cơ chế, chính sách ưu đãi để thu hút các quỹ đầu tư và dòng tiền quốc tế. Nhà nước cũng cần tạo dựng niềm tin cho cộng đồng DN và bạn bè quốc tế, bằng việc phát hành trái phiếu Chính phủ để huy động nguồn vốn xã hội cho các dự án phát triển hạ tầng quy mô lớn. Một giải pháp khác được ông Hòa đề xuất là tối ưu hóa những nguồn vốn công nhàn rỗi như Quỹ Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế… Qua đó chia sẻ áp lực cho thị trường tín dụng truyền thống. n 15-16/8/2026 www.tienphong.vn THỜI SỰ 3 TẠI TPHCM RÚT KHỎI THỊ TRƯỜNG GẦN 39.000 DOANH NGHIỆP (DN) TPHCM RÚT LUI KHỎI THỊ TRƯỜNG CHỈ SAU 7 THÁNG ĐẦU NĂM NAY. ĐẰNG SAU CON SỐ NÀY LÀ CUỘC SÀNG LỌC NGÀY CÀNG KHỐC LIỆT, KHI BÀI TOÁN VỐN, CÔNG NGHỆ VÀ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG QUYẾT ĐỊNH DN TRỤ LẠI HAY RỜI CUỘC CHƠI. UYÊN PHƯƠNG Doanh nghiệp, hộ kinh doanh cần có phương án và chuyển đổi phù hợp để thích nghi thị trường Trong 7 tháng đầu năm 2026, TPHCM ghi nhận 34.096 DN thành lập mới, tăng 22,8% so với cùng kỳ. Ở chiều ngược lại, có 7.483 DN hoàn tất thủ tục giải thể, tăng tới 158,7%; 31.321 DN tạm ngừng hoạt động, tăng 10,5%. Trong khi đó, chỉ có 12.221 DN quay lại hoạt động, giảm 2,9%. Lũy kế, tổng số DN rút lui khỏi thị trường trong 7 tháng đã gần 39.000. LÝ DO GẦN 39.000 DOANH NGHIỆP DUY QUANG Ngày 14/8, Công an phường Bình Hưng Hòa (TPHCM) cho biết, đang làm việc với 3 người để làm rõ việc thả 3 con diều có gắn đèn chớp, khiến hoạt động cất, hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phải tạm dừng vào tối 13/8. Khoảng 19h40 ngày 13/8, các đơn vị điều hành bay tiếp nhận thông tin về vật thể nghi là thiết bị bay không người lái (UAV) xuất hiện tại khu vực hướng cầu Tham Lương. Sau khi xác minh, đến khoảng 20h, vị trí vật thể được xác định tại khu vực phường Tây Thạnh, nằm trên hướng tiếp cận của sân bay Tân Sơn Nhất. Do đó, Cảng vụ Hàng không miền Nam yêu cầu tạm dừng hoạt động cất, hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất để kiểm tra, đánh giá tình hình. Các tàu bay chuẩn bị đến sân bay được hướng dẫn bay chờ trên không, các chuyến bay chuẩn bị khởi hành tạm thời ở lại mặt đất. Sau khi tiếp nhận thông tin về vật thể nghi là UAV xuất hiện, Công an cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp các đơn vị chức năng tổ chức truy tìm. Đến khoảng 20h34 ngày 13/8, lực lượng chức năng xác định vật thể bay là 3 con diều có gắn đèn chớp, được thả từ khu vực bãi đất trống cạnh trong Khu công nghiệp Tân Bình (phường Bình Hưng Hòa) - cách sân bay khoảng 2,5 km. Các con diều được xác định có thời điểm đạt độ cao khoảng 400 m, nằm trong khu vực hành lang tĩnh không dành cho máy bay tiếp cận hạ cánh. Lực lượng chức năng đã tạm giữ 3 người gồm Thân Văn Tấn (42 tuổi, quê Bắc Ninh), Tôn Văn Chinh (47 tuổi, quê Hưng Yên) và Trần Võ Hồng Phát (26 tuổi, quê Đồng Tháp) cùng tang vật liên quan, đưa về Công an phường Bình Hưng Hòa để làm rõ. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận Thân Văn Tấn là người sở hữu 3 con diều sáo và trực tiếp thả diều tại bãi đất trống cạnh Khu công nghiệp Tân Bình vào tối 13/8. Tấn cùng một số người khác cũng đến đây thả diều vào chiều 11/8. Các đối tượng có tham gia một nhóm trên mạng xã hội Facebook dành cho những người chơi diều sáo tại TPHCM. Hiện tại, Công an cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TPHCM đánh giá thiệt hại, điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý. n Công an làm việc với 3 người thả diều CÔNG AN XÁC ĐỊNH, BA NGƯỜI ĐÀN ÔNG THẢ DIỀU CÓ GẮN ĐÈN CHỚP TẠI BÃI ĐẤT TRỐNG CẠNH KHU CÔNG NGHIỆP TÂN BÌNH, TPHCM TỐI 13/8 KHIẾN SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT PHẢI TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG CẤT, HẠ CÁNH, ẢNH HƯỞNG 21 CHUYẾN BAY. Một người thả diều cùng diều sáo gắn đèn chớp tại Công an phường Bình Hưng Hòa VỤ SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT BỊ GIÁN ĐOẠN HOẠT ĐỘNG:

15-16/8/2026 www.tienphong.vn KHOA GIÁO 4 KỲ THI LẠI Ở TUYÊN QUANG: ĐỀ VĂN CÓ TÍNH KẾT NỐI CUỘC SỐNG Cô Tô Lan Hương, Tổ trưởng Ngữ văn, Trường THCS – THPT Nguyễn Siêu (Hà Nội), nhận định đề thi lại môn Ngữ văn tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang vừa sức, an toàn, mang hơi thở cuộc sống và có tính kết nối cao giữa văn học với đời sống. Các vấn đề được lựa chọn trong đề khá gần gũi với học sinh, đặc biệt ở câu nghị luận xã hội khi đặt ra yêu cầu về sự trung thực trong tạo lập và chia sẻ thông tin trong bối cảnh mạng xã hội phát triển. “Đề mang hơi thở của cuộc sống, tính kết nối giữa văn học và cuộc sống cao”, cô Hương nhận xét. Ở câu nghị luận xã hội, vấn đề tin xấu độc, thông tin chưa kiểm chứng và video giả mạo là những hiện tượng học sinh có thể bắt gặp trong đời sống số. Từ thực tế đó, đề hướng thí sinh đến câu chuyện về trách nhiệm của người trẻ khi tiếp nhận, tạo lập và chia sẻ thông tin. Theo cô Hương, đây là cách đặt vấn đề vừa có tính thời sự, vừa mang ý nghĩa giáo dục. Thay vì chỉ nhận diện tác hại của tin giả, đề yêu cầu học sinh suy nghĩ về sự trung thực, qua đó đặt ra trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng trong môi trường mạng. Ở câu nghị luận văn học, đề sử dụng bài thơ “Cánh đồng tuổi thơ” của tác giả Trịnh Thanh Sơn. Hình ảnh cánh đồng, tuổi thơ, lao động và ký ức quê hương tạo nên chất liệu gần gũi để học sinh cảm nhận và phân tích. Qua đó, văn học được đặt trong mối liên hệ với những trải nghiệm đời sống và quá trình trưởng thành của con người. Tuy nhiên, khi so sánh với đề thi lần một, cô Hương cho rằng đề thi lại giảm tính đột phá và sáng tạo. “Nếu đề Tốt nghiệp THPT trước đó có cách lựa chọn vấn đề và cách đặt câu hỏi tạo nhiều bất ngờ, đề thi lại ở Tuyên Quang thiên về sự ổn định, an toàn và khả năng tiếp cận của số đông thí sinh. Nhưng đây không hẳn là điểm yếu, bởi một đề thi lại cần bảo đảm sự tương đương về ma trận, mức độ và cơ hội thể hiện năng lực của thí sinh”, cô Hương nói. Nhìn tổng thể, cô Hương đánh giá đề thi lại không quá khó, không đánh đố, nhưng vẫn có khả năng phân hóa thông qua cách học sinh triển khai lập luận, lựa chọn dẫn chứng và thể hiện chiều sâu cảm nhận. ĐỀ GIẢM ĐỘ KHÓ SO VỚI LẦN TRƯỚC Trong khi đó, hiệu trưởng một trường THPT tại Hà Nội đánh giá đề Ngữ văn thi lại tốt nghiệp THPT 2026 tại Tuyên Quang có ma trận, bố cục và độ khó tương đương đề thi lần một. Điều này không tạo bất lợi cho thí sinh. Theo cô, đề cũng có tính thời sự, khi đưa vấn đề “tin xấu độc”, “tin chưa kiểm chứng” hay “phát tán các video giả mạo”. Đây là vấn đề an ninh, an toàn trên không gian mạng gắn liền với đời sống giới trẻ hiện nay nên hầu hết thí sinh đều thấy gần gũi. Đặc biệt, điểm đáng ghi nhận là đề không khai thác vấn đề theo hướng gây sốc hay tạo tranh luận không cần thiết như đề thi lần một. Thay vào đó, đề vừa có tính văn học, vừa hướng đến giáo dục đạo đức, lối sống và giúp học sinh suy nghĩ về những vấn đề đang diễn ra trong xã hội. Câu 1 phần Viết (2 điểm) theo cô giáo, đây cũng là câu phân hóa thí sinh. Để viết hay đòi hỏi các em phải có chiều sâu tư duy khi nói đến trách nhiệm của người dùng mạng xã hội, thói quen kiểm chứng trước khi chia sẻ cũng như cảnh báo hậu quả và vai trò người trẻ trong việc xây dựng môi trường thông tin lành mạnh. “Đồng thời, đây cũng là nội dung mang ý nghĩa giáo dục người dùng mạng cần có tính trung thực khi tạo lập và chia sẻ thông tin. Ngược lại, nếu khai thác một vấn đề theo hướng quá cực đoan, chỉ tập trung làm nổi bật sự việc mà không hướng học sinh đến cách ứng xử, giải quyết, có thể vô tình tác động đến tâm lý xã hội, đặc biệt là tâm lý của trẻ em”, cô giáo nói. Cô N.T.T.H, giáo viên bộ môn Ngữ văn ở Phú Thọ đánh giá, đề thi lần này giảm độ khó so với đề thi đợt trước, thiên về sự ổn định, vừa sức và dễ tiếp cận với thí sinh. Nhìn chung, đề thi bám khá sát cấu trúc đề Ngữ văn của Bộ GD&ĐT trong những năm gần đây. Phần Đọc hiểu gồm các dạng câu hỏi quen thuộc, gần gũi với học sinh, yêu cầu ở mức vừa sức, không tạo áp lực quá lớn cho thí sinh. Đáng chú ý, phần Viết có mức độ nhẹ nhàng hơn so với đề thi đợt ngày 11-12/6, đặc biệt ở câu 1. Vấn đề nghị luận được đặt ra gần gũi với đời sống, giúp học sinh dễ dàng liên hệ, xác định hướng triển khai và thể hiện quan điểm của mình. Ở câu Nghị luận văn học, chiếm 4 điểm, ngữ liệu trích từ bài thơ “Cánh đồng tuổi thơ” của tác giả Trịnh Thanh Sơn có nội dung tương đối dễ tiếp cận. Điều này tạo thuận lợi cho thí sinh trong việc nhận diện vấn đề, tìm ý và triển khai các luận điểm, qua đó có thể phát huy khả năng cảm thụ và phân tích văn học. ĐỀ TOÁN PHÂN LOẠI THÍ SINH Theo cô P.N.H, giáo viên môn Toán của Hà Nội, đề thi tốt nghiệp THPT đợt 1 vừa sức, bám sát chương trình. Học sinh phải nắm chắc kiến thức mới có thể đạt khoảng 7 điểm, sau đó đề mới tăng dần mức độ phân hóa. Trong khi đó, đề thi lại môn Toán tại Tuyên Quang vẫn bám cấu trúc của đề đợt 1, song có một số câu ở mức độ khó, thậm chí khó hơn. Vì vậy, nếu học sinh tự làm bài, khó đạt nhiều điểm 10. “Học sinh ở nhóm 8-10 điểm phải thực sự là học sinh giỏi, được phân hóa khá rõ”, cô H. nói. Một trong những câu hỏi khó theo cô H. là câu 4, phần III, yêu cầu học sinh vận dụng tư duy tổ hợp, vượt ra ngoài việc tính toán đơn thuần. Theo cô, đây là dạng câu không dễ để giải ngay mà đòi hỏi thí sinh phải có khả năng suy luận và xử lý vấn đề. Ngay ở 12 câu đầu, đề cũng không hoàn toàn dễ. Chẳng hạn, một số câu khai thác kiến thức lớp 11, nếu học sinh thuộc các lớp chuyên Văn, Sử hoặc các môn khác nhưng không ôn tập kỹ vẫn có thể gặp khó khăn. “Không phải cứ nhìn vào là làm được ngay”, cô nói. Ở phần Đúng - Sai, đề có những câu có tính phân hóa, trong đó cô H. đánh giá cao câu liên quan đến mô hình bơm nước. Đây là dạng bài có yếu tố thực tiễn, đòi hỏi học sinh phải hiểu bản chất thay vì chỉ áp dụng công thức máy móc. Câu hỏi về elip ở phần III cũng được đánh giá là nội dung khiến nhiều học sinh phổ thông e ngại. Theo cô H., đề thi lại vẫn nằm trong mặt bằng chung của đề thi tốt nghiệp THPT, nhưng khả năng phân hóa ở nhóm 8-10 điểm được thể hiện rõ hơn. Nếu kỳ thi diễn ra trong điều kiện bình thường, không có sự can thiệp hay hỗ trợ trái quy định, kết quả sẽ phản ánh sát hơn năng lực thực chất của thí sinh. “Không phải học sinh chuyên Toán - Tin nào cũng dễ dàng đạt điểm 10, bởi còn phụ thuộc vào quá trình ôn tập. Với đề này, điểm 10 không bị “chặn” hoàn toàn, nhưng để đạt được phải thực sự giỏi và làm bài chắc chắn”, cô H. đánh giá. Một giáo viên dạy Toán khác ở Hà Nội nhận định, đề môn Toán bám sát cấu trúc của Bộ GD&ĐT vừa đánh giá được mục tiêu xét tốt nghiệp vừa đảm bảo phân hóa, lấy kết quả xét tuyển. Buổi chiều 14/8, hơn 300 thí sinh ở điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang thực hiện bài thi môn Toán. Đây cũng là môn có kết quả bất thường ở đợt thi tháng 6. Toàn tỉnh có 154 bài thi đạt mức điểm tuyệt đối nhưng riêng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đã có tới 146 bài thi đạt mức này, chiếm 95%. Dữ liệu điểm thi cũng cho thấy sự bất thường khi một dải số báo danh liền nhau đều đạt điểm 10. Đặc biệt, Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có mức điểm trung bình môn Toán cao vượt trội 9,6, vượt xa, dẫn đầu tất cả các trường chuyên toàn quốc. n Đề Văn thực tế, Toán phân hóa cao Bộ GD&ĐT đã quyết định hủy kết quả thi của toàn bộ thí sinh ở điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang hồi tháng 6 và tổ chức kỳ thi lại trong ngày 14 và 15/8. Điểm thi lại của thí sinh sẽ được sử dụng làm căn cứ mới phục vụ xét tuyển đại học. CHIỀU 14/8, HƠN 300 THÍ SINH THAM DỰ ĐỢT THI LẠI KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 2026 Ở ĐIỂM THI THPT CHUYÊN TUYÊN QUANG HOÀN THÀNH BÀI THI MÔN NGỮ VĂN VÀ MÔN TOÁN. NHIỀU GIÁO VIÊN NHẬN XÉT, ĐỀ VĂN CÓ TÍNH KẾT NỐI CAO GIỮA VĂN HỌC VÀ ĐỜI SỐNG THỰC TẾ, CÒN ĐỀ TOÁN PHÂN LOẠI THÍ SINH KHÁ RÕ. Thí sinh rời điểm thi sau khi hoàn thành ngày thi thứ nhất ẢNH: PHÚ NGUYỄN HÀ LINH Nhiều phụ huynh chờ con ở cổng trường

THỦ KHOA TOÀN QUỐC CŨNG SUÝT TRƯỢT Nhà giáo tương lai năm nay tiếp tục đối mặt với cuộc đua điểm số gay gắt chưa từng có khi điểm chuẩn nhiều ngành học đã vượt mốc 29,80 điểm. Điều này đẩy các thí sinh, dù sở hữu điểm thi nằm trong nhóm cao nhất cả nước vào thế bắt buộc phải nhờ tới “phao” điểm cộng ưu tiên mới mong trúng tuyển. Mùa tuyển sinh năm nay chứng kiến sự lên ngôi mạnh mẽ của khối ngành Sư phạm. Tại Trường ĐH Sư phạm TPHCM, điểm chuẩn xét theo phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT ghi nhận 15 ngành dao động từ 23,26-29,83 điểm. Đáng chú ý, có tới 9 ngành đạt từ 27 điểm trở lên, trong đó 5 ngành chạm ngưỡng từ 29 điểm trở lên. Sư phạm Hóa học dẫn đầu toàn trường với 29,83 điểm, trung bình thí sinh phải đạt gần 9,95 điểm/ môn. Theo sau là Sư phạm Ngữ văn và Sư phạm Lịch sử với cùng mức 29,80 điểm, Sư phạm Vật lí lấy 29,78 điểm và Sư phạm Toán học là 29,49 điểm. Kết quả này đưa nhà trường trở thành một trong những đơn vị có nhiều ngành tiệm cận mức điểm tuyệt đối nhất cả nước. Cần lưu ý rằng trường xét tuyển mỗi ngành 3 tổ hợp, điểm xét tuyển chỉ bao gồm điểm thi 3 môn và điểm ưu tiên khu vực, đối tượng theo quy định chung của Bộ GD&ĐT, không cộng thêm bất kì điểm ưu tiên riêng nào khác. Sự tăng vọt của điểm chuẩn năm nay tạo ra một kịch bản hi hữu khi thủ khoa ở nhiều tổ hợp xét tuyển vẫn không đủ để đỗ đại học. Thống kê cho thấy Thủ khoa toàn quốc các tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) và D14 (Văn, Sử, tiếng Anh) đạt 28,75/30 điểm, trong khi Thủ khoa D01 (Toán, Văn, Anh) đạt 29/30 điểm. Đây là các tổ hợp xét tuyển của ngành Sư phạm Ngữ văn và Sư phạm Lịch sử. Như vậy, nếu chỉ tính riêng điểm thi gốc, các thủ khoa của 3 tổ hợp này đều không đủ điểm chuẩn để trúng tuyển. Theo quy định của trường, thí sinh được cộng điểm ưu tiên khu vực (từ 0,25-0,75) và ưu tiên đối tượng (nhóm ưu tiên 1 được cộng 2 điểm, nhóm ưu tiên 2 được cộng 1 điểm). Ngay cả khi áp dụng công thức giảm trừ lũy tiến điểm ưu tiên đối với các thí sinh đạt từ 22,5 điểm trở lên, Thủ khoa D01 nếu ở khu vực 1 (điểm ưu tiên cao nhất) chỉ nhận được 0,1 điểm ưu tiên khu vực, buộc phải thuộc nhóm đối tượng ưu tiên 2 với 1 điểm cộng mới đủ điều kiện đỗ. Tương tự, Thủ khoa C00 và D14 phải thuộc đối tượng ưu tiên 2 trở lên cùng mới đạt mức điểm trúng tuyển còn nếu chỉ có điểm ưu tiên khu vực vẫn không trúng tuyển. Tình trạng này cũng xuất hiện ở các tổ hợp khoa học tự nhiên. Với tổ hợp A00, toàn quốc có 1 thủ khoa đạt 30/30 điểm và 15 á khoa đạt 29,75 điểm. Chỉ xét riêng điểm thi, cả 15 á khoa này đều trượt ngành Sư phạm Vật lí và Sư phạm Hóa học nếu không có thêm điểm ưu tiên đối tượng. Với tổ hợp B00, trong 4 thủ khoa đạt điểm tuyệt đối thì 2 thí sinh đã trúng tuyển vào Trường ĐH Y Dược TPHCM, còn 12 á khoa đạt 29,75 điểm cũng buộc phải có điểm ưu tiên mới đỗ được vào ngành Sư phạm Hóa học. Thậm chí, Thủ khoa tổ hợp D07 (Toán, Hóa, Anh) với 29,5 điểm cũng cần sự trợ giúp từ điểm cộng đối tượng mới có thể chạm tay vào tấm vé trúng tuyển. “BÓP” CHỈ TIÊU Lí giải về hiện tượng này, đại diện Trường ĐH Sư phạm TPHCM cho biết, nguyên nhân không chỉ đến từ kết quả thi cao của thí sinh mà cốt lõi nằm ở bài toán chỉ tiêu. Năm nay, chỉ tiêu đào tạo sư phạm được phân bổ dựa trên nhu cầu xã hội nên rất hạn chế, điển hình như Sư phạm Toán tuyển 140 chỉ tiêu, Sư phạm Văn 110 chỉ tiêu, còn Sư phạm Hóa học, Vật lí và Lịch sử chỉ có vỏn vẹn 50 chỉ tiêu mỗi ngành. Nhà trường áp dụng nhiều phương thức tuyển sinh như tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển học sinh chuyên, xét điểm thi đánh giá năng lực chuyên biệt. Riêng đợt công bố cuối tháng 6 đã có 284 thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển thẳng. Việc số lượng thí sinh đạt giải quốc gia, quốc tế, cấp tỉnh thành đăng kí xét tuyển thẳng quá lớn đã chiếm phần lớn chỉ tiêu vốn ít ỏi. Điều này khiến lượng chỉ tiêu còn lại dành cho phương thức xét điểm thi THPT bị thu hẹp đáng kể, đẩy điểm chuẩn lên rất cao, thậm chí chạm mức 30 điểm. Hiện tượng điểm chuẩn chạm trần do thu hẹp chỉ tiêu xét điểm thi THPT không chỉ diễn ra ở ngành Sư phạm mà còn diễn ra nhiều trường ĐH tốp đầu khác. Tại Trường ĐH Y Dược TPHCM, ngành Y khoa lấy điểm chuẩn 27,95/30 điểm với 431 thí sinh trúng tuyển. Hầu hết các thí sinh này đều được cộng từ 0,6-1,49 điểm ưu tiên như chứng chỉ ngoại ngữ, SAT hay điểm khu vực. Trong số 42 thí sinh đạt điểm xét tuyển tuyệt đối 30/30, chỉ có 2 thí sinh đạt điểm thi gốc 30/30, số còn lại đều nhờ điểm cộng ưu tiên để thực nhận mức điểm xét tuyển thực tế vượt mốc 30 điểm, nhưng do quy định trần của Bộ GD&ĐT nên nhà trường mặc định hiển thị 30/30 điểm. Ví dụ, thí sinh có số báo danh 79xxx050, điểm thi tốt nghiệp THPT đạt 29,75/30 điểm, với 1,5 điểm ưu tiên, tổng điểm xét tuyển của thí sinh thực chất là 31,25/30 điểm. Tương tự, tại ĐH Bách khoa Hà Nội, ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo lập đỉnh với điểm chuẩn 29,54/30 điểm. Nguyên nhân chính là do trong tổng số 160 chỉ tiêu của ngành, nhà trường chỉ dành vỏn vẹn 11 chỉ tiêu, tương đương 6,8%, cho phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Nếu không có điểm cộng ưu tiên hoặc điểm quy đổi chứng chỉ, số lượng thí sinh đạt 3 môn thi THPT thuần túy từ 29,0 điểm trở lên trên toàn quốc mỗi năm không nhiều nên nếu chỉ dựa vào điểm thi tốt nghiệp, khó có thể tạo ra điểm chuẩn 29,25 hay 29,8 nếu không có điểm cộng. Khi soi chiếu danh sách trúng tuyển chính thức tại các ngành “hot” (như Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo-ĐH Bách khoa Hà Nội, Kinh tế đối ngoại-Trường Đại học Ngoại thương, Sư phạm Toán-Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Trường ĐH Sư phạm TPHCM), hơn 80%-90% thí sinh trúng tuyển đều phải nhờ sự trợ giúp của điểm cộng ưu tiên, khuyến khích. Thí sinh chỉ dùng điểm thi thuần túy (không điểm cộng, ở khu vực 3) gần như rất khó cạnh tranh ở các ngành có điểm chuẩn từ 28,5/30 điểm trở lên. n GIẢI MÃ HIỆN TƯỢNG ĐIỂM CHUẨN CHẠM TRẦN 15-16/8/2026 www.tienphong.vn KHOA GIÁO 5 TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2026: TRƯỜNG ĐẠI HỌC (ĐH) ĐÃ HOÀN TẤT VIỆC CÔNG BỐ ĐIỂM CHUẨN TUYỂN SINH CHÍNH QUY NĂM 2026. NĂM NAY, THÊM NHỮNG KỈ LỤC MỚI ĐƯỢC THIẾT LẬP VỚI SỰ LÊN NGÔI CỦA NHÓM NGÀNH STEM. NHƯNG PHÍA SAU NHỮNG “ĐỈNH” 30/30, 29,83/30 LÀ NHỮNG “PHAO CỨU SINH” TỪ ĐIỂM CỘNG ƯU TIÊN HAY CHỈ TIÊU CÒN RẤT ÍT. Nguyên nhân chính đẩy điểm chuẩn của phương thức xét kết quả tốt nghiệp THPT lên cao ở các ngành hot, trường tốp là do chỉ tiêu còn ít. Tuy Bộ GD&ĐT yêu cầu không chia chỉ tiêu theo các phương thức xét tuyển, nhưng do mỗi trường tuyển sinh bằng nhiều phương thức, nên chỉ tiêu chia năm xẻ bảy. Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh ĐH 2026 ẢNH: DƯƠNG TRIỀU NGHIÊM HUÊ Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến một số địa phương cho Dự thảo Thông tư thay thế Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT, trong đó đề xuất nếu tổ chức thi tuyển vào lớp 10 THPT công lập, thí sinh sẽ thi hai môn Toán và Ngữ văn. Được biết, 3 địa phương được lấy ý kiến lần này gồm: Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh và Hà Nội. Về tuyển sinh lớp 10, Bộ GD&ĐT đưa ra 3 phương án gồm: thi tuyển, xét tuyển và kết hợp. Nếu thi tuyển, học sinh sẽ thực hiện bài thi Toán và Ngữ văn. Thời gian làm bài môn Ngữ văn là 120 phút; môn Toán từ 90 đến 120 phút. Nếu được ban hành, đây sẽ là thay đổi đáng chú ý so với quy định đang áp dụng là kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Đối với thi tuyển, học sinh hiện đang thực hiện 3 bài thi gồm: Toán, Ngữ văn và bài thi thứ ba do Sở GD&ĐT lựa chọn. Tuy nhiên, môn thi thứ ba không được chọn thi liên tiếp quá 3 năm. Những năm qua, đa số các tỉnh, thành phố đều chọn môn thi thứ ba là ngoại ngữ. Bên cạnh đó, một số địa phương chọn xét tuyển học bạ hoặc kết hợp xét tuyển và thi tuyển. Như vậy, dự thảo của Bộ GD&ĐT là bỏ môn thi hoặc bài thi thứ ba, thống nhất hai môn thi bắt buộc là Toán và Ngữ văn. Tuy nhiên, theo đại diện của Bộ GD&ĐT, đây mới là dự thảo đang được lấy ý kiến chuyên gia ở một số địa phương. n Bộ GD&ĐT lấy ý kiến thi vào lớp 10 chỉ gồm Toán, Ngữ văn HÀ LINH BỘ GD&ĐT ĐANG LẤY Ý KIẾN CHUYÊN GIA, NHÀ GIÁO Ở MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG VỀ VIỆC TỔ CHỨC KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 VỚI HAI MÔN NGỮ VĂN VÀ TOÁN, GIẢM MỘT MÔN THI SO VỚI HIỆN NAY.

15-16/8/2026 www.tienphong.vn KHOA GIÁO 6 CHUYỆN CUỐI TUẦN Đề Văn hôm qua, phần Đọc hiểu và Nghị luận xã hội yêu cầu thí sinh bàn về tin giả và sự trung thực khi tạo lập và chia sẻ thông tin. Với đích đến là văn hóa dưới góc nhìn an toàn, an ninh, cũng như khả năng nhận diện, chọn lọc, hấp thụ và chuyển hóa những ảnh hưởng bên ngoài thành bản sắc và nguồn lực mới cho phát triển. Tâm trạng các em thí sinh lần thứ hai bước vào phòng thi tốt nghiệp THPT chỉ trong vòng hơn một tháng trước sự quan sát của toàn xã hội, ra sao? Rất khó biết, nhưng hẳn là rất căng thẳng và đầy áp lực. Hẳn không ít ngổn ngang, trăn trở, với một ước muốn có thể quay lại thời gian để mọi chuyện chưa từng xảy ra. Sau kỳ thi lại này, sẽ lại xuất hiện những điểm 10 môn Toán và cả môn khác? Với sức học của những “hạt giống” chọn lọc khắp cả tỉnh, lại được trui rèn qua vô vàn cuộc thi lớn nhỏ, điều ấy hẳn không khó. Dẫu áp lực và gánh nặng hoài nghi của dư luận là rất lớn, nhưng đây sẽ là cơ hội và động lực để các em có thể khẳng định thực lực thật sự của mình, trong một kỳ thi lại được giám sát đặc biệt kỹ càng. Mong kết quả ấy xảy ra, dẫu niềm vui sẽ không còn trọn vẹn. Để bài học trưởng thành sau biến cố sẽ đến với những người trẻ sắp bước vào cuộc đời ấy. Như chia sẻ sau buổi thi với báo giới của PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, là tác giả của ngữ liệu phần Đọc hiểu trong đề Văn này. Ông cho biết điều mình mong nhất “không phải là các em nhớ được bao nhiêu khái niệm về an ninh văn hóa, mà là sau khi đọc đoạn văn, các em có thể nhìn đời sống xung quanh mình bằng một sự tỉnh táo và có trách nhiệm hơn”. Trên đời, có rất nhiều thứ vĩnh viễn không thể sửa sai, không thể làm lại. Nhưng một khi đã được tạo cơ hội hiếm hoi cho phép làm lại, thì cần biết nắm bắt để vượt qua. Để tự tin đứng dậy đi tiếp, nhìn đời sống xung quanh mình bằng một sự trưởng thành và có trách nhiệm hơn. TRÍ QUÂN Đề Văn thi lại (Tiếp theo trang 1) Trần Hà Yên, nữ sinh Trường THPT Cao Bá Quát (TP Đà Nẵng), là thủ khoa toàn thành phố trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với tổng điểm 38. Em đạt 10 điểm Toán, 10 điểm Vật lý, 9,75 điểm Hóa học và 8,25 điểm Ngữ văn. Hà Yên cũng là thủ khoa tổ hợp A00 với 29,75 điểm và đồng thủ khoa tổ hợp C01 với 28,25 điểm. Em thuộc nhóm 21 thí sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT cao nhất cả nước năm nay. Kết quả này là “quả ngọt” sau nhiều năm nữ sinh bền bỉ học tập trên lớp, ở nhà. Trong hai năm cuối cấp, Hà Yên gần như không học thêm bên ngoài mà chủ yếu học qua các khóa trực tuyến. Những ngày cận kỳ thi, em dành khoảng 12-15 giờ mỗi ngày để xem lại bài giảng, luyện đề và hệ thống hóa kiến thức. Theo Hà Yên, tự học giúp em chủ động xây dựng kế hoạch và nhận ra những phần kiến thức còn yếu để tập trung bổ sung. “Em có thể tự điều chỉnh cách học, không bị phụ thuộc vào việc học thêm. Điều quan trọng là phải kiên trì và biết mình đang thiếu gì”, Hà Yên chia sẻ. Trong các môn học, Vật lý là môn nữ sinh yêu thích nhất. Tại kỳ thi năm nay, em cũng là học sinh duy nhất của Trường THPT Cao Bá Quát đạt điểm tuyệt đối môn học này. Không chỉ đạt thành tích cao trong kỳ thi tốt nghiệp, Hà Yên còn duy trì kết quả học tập nổi bật suốt 12 năm. Năm lớp 11, em đứng đầu toàn trường. Lớp 12, nữ sinh giành giải Nhì học sinh giỏi cấp thành phố môn Toán. ĐAM MÊ CÔNG NGHỆ Chia sẻ với phóng viên báo Tiền Phong, Hà Yên cho biết trở thành thủ khoa là dấu mốc khó quên, đồng thời là động lực để em tiếp tục cố gắng. Nguyện vọng 1 của nữ sinh là Khoa Điện tử - Viễn thông, chương trình Kỹ sư Tài năng, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng. Đây cũng là bước khởi đầu để em hiện thực hóa niềm đam mê với công nghệ. Vốn thích tìm tòi, Hà Yên thường mày mò trên chiếc laptop cũ của mình, tìm hiểu những vấn đề liên quan công nghệ. Bước vào môi trường đại học, em mong muốn được học thêm kiến thức, kỹ năng mới và có cơ hội tiến gần hơn tới lĩnh vực mình yêu thích. Ngày 25/8 tới đây, Hà Yên sẽ đến trường làm thủ tục nhập học. Trước đó, gia đình đã cùng em vào Đà Nẵng tìm phòng trọ gần trường, mua sắm đồ dùng học tập và những vật dụng cần thiết. Từ môi trường phổ thông, vốn học gần nhà, nay phải sống và học tập tại trung tâm thành phố, Hà Yên được mẹ dặn dò kỹ về việc tự lập, từ ăn uống đến học tập. Chị Nguyễn Thị Hà, mẹ Hà Yên, không giấu được niềm vui khi con đạt kết quả cao. “Đây là thành quả hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực và sự chăm chỉ của con suốt nhiều năm qua”, chị Hà nói. Chị Hà hiện là giáo viên tiểu học, chồng là kỹ sư và thường xuyên đi công tác xa. Điều khiến chị hạnh phúc nhất là cả ba người con đều ngoan ngoãn, chăm học. Chị gái Hà Yên đang là sinh viên, còn em trai đang học tiểu học. n Với homeschooling, cha mẹ hoặc người giám hộ trực tiếp lên kế hoạch và dạy con học tại nhà thay vì gửi đến các trường học công lập hay tư thục truyền thống. Tại Việt Nam, hình thức này chưa được công nhận chính thức trong hệ thống giáo dục quốc dân. Do đó, học sinh học tại nhà không được cấp bằng tốt nghiệp tiểu học, THCS hay THPT như học sinh theo học tại các trường công lập hoặc tư thục. Theo bà Thúy, thời gian qua, thành phố ghi nhận một số trường hợp phụ huynh cho con học theo hình thức homeschooling. Có học sinh học hết lớp 1, có em học lớp 1, 2, 3, thậm chí có trường hợp học hết cả cấp tiểu học rồi đến khi chuẩn bị vào lớp 6, phụ huynh mới đưa con trở lại trường. Một số phụ huynh cho biết, họ lựa chọn hình thức này theo hướng dẫn của các trung tâm tự nhận có chức năng dạy văn hóa. Giáo viên của những trung tâm này tổ chức dạy học tại nhà và cấp giấy chứng nhận hoàn thành lớp học cho học sinh, với mức học phí khoảng 20 triệu đồng/năm học. Sở GD&ĐT TPHCM cho biết đã chuyển những vụ việc trên sang cơ quan công an. Bà Thuý nói thêm, phần lớn các trung tâm này đăng ký hoạt động dưới hình thức dạy kỹ năng sống nhưng lại tổ chức dạy chương trình giáo dục phổ thông, đồng thời cấp chứng chỉ, bằng cho học sinh. Mức học phí được phụ huynh chi trả có thể lên đến vài chục triệu đồng mỗi năm. Việc học kiểu homeschooling cũng khiến nhiều học sinh gặp khó khăn khi muốn trở lại trường. Một số phụ huynh không đăng ký cho con vào lớp 1, không đưa hồ sơ học sinh lên hệ thống nên các em không có hồ sơ, học bạ và giấy tờ pháp lý để tiếp tục học tập tại trường. Bà Thúy cho rằng, điều này ảnh hưởng lớn đến quyền lợi và cơ hội học tập của học sinh. Sở GD&ĐT TPHCM đang rà soát từng trường hợp để có giải pháp phù hợp, bảo đảm quyền lợi cho các em. Sở đề nghị UBND các phường, xã rà soát 100% trẻ trong độ tuổi đến trường, kiểm tra các trung tâm kỹ năng sống, doanh nghiệp trên địa bàn có tổ chức hình thức homeschooling. Theo Sở GD&ĐT TPHCM, giáo dục tiểu học là cấp học bắt buộc. Việc cho trẻ học homeschooling thay vì đến trường không phù hợp với quy định về giáo dục bắt buộc và có thể khiến trẻ không được tiếp cận đầy đủ chương trình giáo dục phổ thông, các hoạt động giáo dục, rèn luyện kỹ năng cũng như cơ hội giao lưu, tương tác với bạn bè. n BÀ LÂM HỒNG LÃM THÚY - TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, SỞ GD&ĐT TPHCM CHO BIẾT, SỞ NÀY ĐÃ CHUYỂN MỘT SỐ VỤ VIỆC PHỤ HUYNH CHO CON HỌC THEO HÌNH THỨC HOMESCHOOLING (GIÁO DỤC TẠI NHÀ) TẠI CÁC TRUNG TÂM TỰ NHẬN CÓ CHỨC NĂNG DẠY VĂN HÓA SANG CƠ QUAN CÔNG AN ĐỂ LÀM RÕ. Nữ thủ khoa TP Đà Nẵng Trần Hà Yên hào hứng với hành trình mới Thời gian qua, TPHCM ghi nhận một số trường hợp phụ huynh cho con học theo hình thức homeschooling - trẻ không đến trường mà học tập chủ yếu tại nhà ẢNH: AI HOÀI VĂN ANH NHÀN Thủ khoa Đà Nẵng hào hứng với hành trình mới Làm rõ việc giáo dục tại nhà ở TPHCM Với Hà Yên, niềm vui thủ khoa không phải điểm kết thúc mà là điểm bắt đầu của một hành trình mới. “Trở thành thủ khoa là niềm vui rất lớn với em, đồng thời là động lực để em cố gắng hơn nữa. Em xác định không ngủ quên trên chiến thắng mà sẽ nỗ lực nhiều hơn ở hành trình mới, học thêm kỹ năng mới, chinh phục kiến thức và những kỹ năng cần thiết để có thể chạm tới ước mơ của mình”, Hà Yên chia sẻ. TRỞ THÀNH THỦ KHOA TP ĐÀ NẴNG VỚI TỔNG ĐIỂM 38, TRẦN HÀ YÊN TIẾP TỤC CHINH PHỤC GIẤC MƠ CÔNG NGHỆ KHI ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG 1 VÀO KHOA ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG, CHƯƠNG TRÌNH KỸ SƯ TÀI NĂNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG.

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