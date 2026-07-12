Báo Tiền Phong số 192-193

Số 192-193 | 11-12/7/2026 ĐI ĐẦU TRONG CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ỨNG DỤNG AI Trang 3 ẤN PHẨM CỦA BÁO TIỀN PHONG www.tienphong.vn Điện thoại nóng 0977 456 112 Trang 7 Sau gần trăm năm tồn tại và phát triển, Giải Vô địch bóng đá thế giới (World Cup) 2026 lần đầu tiên mở rộng từ 32 lên 48 đội tuyển, từ 8 lên 12 bảng đấu, đẩy số trận từ 64 lên 104 trận, kéo dài tới 39 ngày. Cũng là kỳ World Cup đầu tiên có 3 nước đồng đăng cai, là Mỹ, Canada và Mexico. CHUYỆN CUỐI TUẦN Tản mạn cùng trái bóng đang lăn Xem tiếp trang 4 THẾ HỆ NGHỆ SĨ TOÀN NĂNG lên ngôi Haaland tuyên chiến tuyển Anh Didier Deschamps người chiến thắng theo thói quen Trang 18-19-20 Bảng xếp hạng trung bình số lỗi phải nhận một thẻ của 8 đội dự tứ kết World Cup

Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng và các gia đình chính sách. Trong không khí trang nghiêm, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các đại biểu thành kính dâng hương, dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hi sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Tại Khu di tích lịch sử cách mạng Bình Thành, đoàn dâng hương tại Đài tưởng niệm, tham quan khu trưng bày hiện vật và nghe giới thiệu về quá trình hình thành, phát triển của căn cứ cách mạng Bình Thành - một “địa chỉ đỏ” ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử quan trọng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Di tích lịch sử cách mạng Bình Thành là nơi gắn liền với quá trình ra đời, xây dựng và hoạt động của Tỉnh ủy, Tỉnh đội Long An (nay thuộc tỉnh Tây Ninh) trong suốt 21 năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước. Từ căn cứ này, Tỉnh ủy Long An đã kiên cường bám trụ, vượt qua mọi âm mưu, thủ đoạn đánh phá của địch để lãnh đạo phong trào cách mạng, góp phần làm nên truyền thống vẻ vang “Trung dũng, kiên cường, toàn dân đánh giặc” của quân và dân Long An. Bên cạnh đó, di tích còn là nơi đứng chân, hoạt động của Xứ ủy Nam Bộ, các cơ quan cấp Xứ, cấp Khu, nhiều đơn vị vũ trang miền Nam cùng các đồng chí lãnh đạo của Đảng và Quân đội trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước. Không chỉ là minh chứng sinh động cho truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường của quân và dân địa phương, Di tích lịch sử cách mạng Bình Thành còn là “địa chỉ đỏ” có ý nghĩa quan trọng trong công tác giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao 30 phần quà tặng các gia đình chính sách, người có công với cách mạng ở xã Bình Thành; ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống các gia đình, bày tỏ sự tri ân đối với những đóng góp, hi sinh to lớn của các thế hệ đi trước vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Phó Chủ tịch nước mong muốn, các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu tích cực học tập, lao động, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. n NGÀY 10/7, BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, PHÓ CHỦ TỊCH NƯỚC VÕ THỊ ÁNH XUÂN CÙNG ĐOÀN CÔNG TÁC ĐẾN DÂNG HƯƠNG, DÂNG HOA TƯỞNG NIỆM CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ TẠI KHU DI TÍCH LỊCH SỬ CÁCH MẠNG BÌNH THÀNH (XÃ BÌNH THÀNH, TỈNH TÂY NINH). Năm 1998, Khu di tích lịch sử cách mạng Bình Thành được xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia. Hiện, khu di tích có diện tích hơn 98 ha, gồm nhiều hạng mục được phục dựng như nhà trưng bày, khu căn cứ Tỉnh ủy, hệ thống hầm bí mật và các công trình tái hiện điều kiện sinh hoạt, chiến đấu của lực lượng cách mạng. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hoa tại lễ viếng các Anh hùng liệt sĩ ở Khu di tích lịch sử cách mạng Bình Thành ẢNH: TTXVN NGUYỄN TIẾN 11-12/7/2026 www.tienphong.vn THỜI SỰ 2 QUẢNG CÁO Hà Nội: ĐT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ĐT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giờ hành chính (024)39439664 Ngoài giờ 0912033213 (Thu Hiền) n Thiết kế: KIỀU TÚ n Giá: 7.500 đồng n Ban đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh: 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Xuân Hòa- TPHCM. ĐT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban đại diện tại miền Trung: 339 Lê Thanh Nghị, P. Hòa Cường; 19 Ngô Gia Tự, P. Hải Châu, TP Đà Nẵng, ĐT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban đại diện tại Bắc Trung Bộ: 21 Hồ Xuân Hương, P. Thành Vinh, tỉnh Nghệ An. 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Từ nhiều nguồn tài liệu lịch sử, hồ sơ lưu trữ, sơ đồ tác chiến, lời kể của các cựu chiến binh cùng kết quả khảo sát thực địa, các cơ quan chức năng bước đầu xác định tại đây có thể còn từ 26 đến 54 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm kiếm, quy tập. Đây được xem là cơ sở quan trọng để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ khoa học, thống nhất nhận định, xác định phạm vi và phương án tổ chức tìm kiếm trong thời gian tới. Tại hội thảo, các đại biểu tập trung đối chiếu nhiều nguồn tư liệu khác nhau, từ nhật ký chiến đấu, bản đồ quân sự, dữ liệu tổn thất đến những ký ức còn lưu giữ trong tâm trí của các cựu chiến binh. Đáng chú ý, việc đối sánh giữa không ảnh quân sự giải mật với hiện trạng thực địa ngày nay cho thấy, nhiều dấu hiệu trùng khớp với lời kể của nhân chứng và các dữ liệu đã được thu thập trước đó. CHẠY ĐUA VỚI THỜI GIAN Những mảnh ghép lịch sử tưởng chừng đã bị thời gian phủ mờ đang dần được nối lại, mở ra thêm hy vọng về việc tìm thấy những người lính còn nằm lại trên chiến trường. Từ các căn cứ lịch sử, khoa học và thực tiễn được đưa ra, hội thảo thống nhất tiếp tục mở rộng khai quật, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi. Phát biểu tại hội thảo, Thiếu tướng Lê Văn Trung - Phó Chính ủy Quân khu 4, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 4, đề nghị tỉnh Quảng Trị phải quyết liệt hơn nữa, “chạy đua với thời gian và thời tiết” để thực hiện hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Theo Thiếu tướng Lê Văn Trung, ngay sau hội thảo cần tiếp tục bổ sung, hệ thống hóa các nguồn thông tin liên quan đến hoạt động chiến đấu của Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308; đồng thời khẩn trương xây dựng kế hoạch, huy động lực lượng, phương tiện và các thiết bị dò tìm hiện đại để tổ chức khảo sát, tìm kiếm. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo - Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh, khẳng định, việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng mà còn là trách nhiệm, tình cảm và đạo lý thiêng liêng đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Ông Bảo cho biết, sau hội thảo, Ban Chỉ đạo tỉnh sẽ báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh để xây dựng kế hoạch mở rộng tìm kiếm trên toàn bộ khu vực còn nghi ngờ có vị trí chôn cất hài cốt liệt sĩ. “Đây không chỉ là hành trình tìm kiếm những người đã ngã xuống, mà còn là hành trình trả lại tên cho lịch sử, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đồng đội, quê hương và gia đình sau hơn nửa thế kỷ nằm lại trên chiến trường Quảng Trị”, ông nhấn mạnh. HOÀNG NAM THÊM CĂN CỨ VỀ MỘ LIỆT SĨ TẬP THỂ TỪ NHỮNG TẤM KHÔNG ẢNH QUÂN SỰ GIẢI MẬT, LỜI KỂ CỦA CỰU CHIẾN BINH VÀ KẾT QUẢ KHẢO SÁT THỰC ĐỊA, MỘT KHU VỰC NGHI CÓ TỪ 26 ĐẾN 54 HÀI CỐT LIỆT SĨ TẠI CÂU NHI, XÃ NAM HẢI LĂNG (TỈNH QUẢNG TRỊ) ĐANG DẦN ĐƯỢC ĐỊNH HÌNH. HƠN NỬA THẾ KỶ SAU TRẬN CHIẾN KHỐC LIỆT NĂM 1972, HÀNH TRÌNH ĐƯA CÁC ANH TRỞ VỀ VỚI ĐỒNG ĐỘI, QUÊ HƯƠNG LẠI ĐƯỢC TIẾP NỐI. Cơ quan chức năng bước đầu xác định, tại khu vực Câu Nhi có thể còn từ 26 đến 54 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm kiếm, quy tập

11-12/7/2026 www.tienphong.vn THỜI SỰ 3 Chiều 10/7, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng, chuyên môn, đoàn thể 6 tháng đầu năm 2026. Chủ trì hội nghị có anh Bùi Quang Huy – Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết – Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam. Trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của T.Ư Đoàn ghi nhận dấu ấn, kết quả nổi bật. Các ban, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường ứng dụng chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong chuyên môn, truyền thông và quản lý điều hành. Trong 12 chỉ tiêu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2026, đến nay đã có 4 chỉ tiêu đạt, nhiều chỉ tiêu đạt mức trên 50%. Công tác Đảng ghi nhận điểm sáng khi kết nạp 37 đảng viên mới. Nền tảng “Thanh niên Việt Nam” trở thành công cụ đắc lực trong việc quán triệt nghị quyết và tổ chức các hoạt động quy mô lớn. Tại hội nghị, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong cho biết, 6 tháng đầu năm, báo Tiền Phong đã bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Đồng thời chủ trì tổ chức nhiều sự kiện quy mô như Cuộc thi Vô địch STEM, AI và Robotics (VSAR), ngày hội tuyển sinh khối ngành khoa học công nghệ; hoạt động an sinh xã hội như Chủ Nhật Đỏ, tặng nhà tình nghĩa cho cựu biệt động Sài Gòn, thăm hỏi 14 trung tâm điều dưỡng thương binh... PHÁT HUY TINH THẦN ĐOÀN KẾT, “3 DỄ - 3 RÕ - 3 ĐO” Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy đánh giá, trong 6 tháng đầu năm 2026, mặc dù khối lượng công việc rất lớn, nhiều nhiệm vụ mới phát sinh, nhưng tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Trung ương Đoàn đã phát huy tinh thần đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Tinh thần “3 dễ - 3 rõ - 3 đo” (dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn; đo đầu vào, đo đầu ra, đo tác động) được áp dụng triệt để, giúp nâng cao đáng kể tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức trong toàn cơ quan. Điểm lại những kết quả nổi bật, anh Huy cho biết, trong 6 tháng đầu năm, các ban, đơn vị đã tham mưu hoàn thành nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, có tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Chương trình hành động của Đoàn; các hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh; Tháng Thanh niên và Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2026. Anh Huy nêu rõ, sau Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII đã diễn ra hoạt động mới là chương trình Đại nhạc hội “Concert Thanh Xuân” (do báo Tiền Phong tổ chức) thu hút gần 20.000 người tham gia trực tiếp và hàng triệu thanh niên tham gia trên các kênh trực tuyến. Chương trình được dư luận thanh niên đánh giá cao. Đặc biệt, T.Ư Đoàn đã tổ chức thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XIII gồm 119 thành viên; Ban Thường vụ T.Ư Đoàn gồm 25 thành viên và Ban Bí thư T.Ư Đoàn gồm 5 thành viên. SỐ HÓA ĐI ĐÔI VỚI LÀM GƯƠNG Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy yêu cầu toàn cơ quan nêu cao tinh thần làm gương, đối thoại và chịu trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo. Công việc phải đạt hiệu quả thực chất, kiên quyết bài trừ bệnh hình thức. Toàn cơ quan tiếp tục đi đầu trong chuyển đổi số. Khối báo chí, xuất bản phải phát huy vai trò chủ đạo trên mặt trận tư tưởng, ứng dụng mạnh mẽ AI và truyền thông đa phương tiện để định hướng dư luận kịp thời cho thanh thiếu nhi. Các đơn vị sự nghiệp cần nghiên cứu kỹ văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII để cập nhật các chỉ tiêu mới vào chương trình công tác. Anh Bùi Quang Huy cũng đề nghị tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; phát huy dân chủ trong quản lý, điều hành; quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ. “Phải xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn thời kỳ mới theo phương châm “3 gần”: gần thanh niên, gần cơ sở, gần không gian số”, anh Huy nhấn mạnh. n TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG, CHUYÊN MÔN, ĐOÀN THỂ T.Ư ĐOÀN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026, BÍ THƯ THỨ NHẤT T.Ư ĐOÀN BÙI QUANG HUY YÊU CẦU TOÀN CƠ QUAN TIẾP TỤC THỰC HIỆN TỐT TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG, TẬP TRUNG QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII, ĐỒNG THỜI QUYẾT LIỆT ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VÀO CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN, TRUYỀN THÔNG. XUÂN TÙNG Anh Bùi Quang Huy phát biểu kết luận tại hội nghị ẢNH: XUÂN TÙNG ĐI ĐẦU TRONG CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ỨNG DỤNG AI 7 CÁ NHÂN VINH DỰ NHẬN HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG Tại hội nghị, T.Ư Đoàn đã tổ chức trao Huân chương Lao động cho 7 cá nhân có nhiều cống hiến, thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, đã trao tặng Huân chương Lao động cho các cá nhân. Cụ thể: n Ông Nguyễn Đình Kiểm - nguyên Giám đốc Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thanh thiếu nhi T.Ư; nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thể chất và Quốc phòng an ninh, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. n Bà Nguyễn Thị Ngà - nguyên Tổng thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam. n Bà Bùi Thị Bạch Hải - nguyên Phó Giám đốc NXB Thanh niên. n Ông Lê Duy Hưng Thịnh - nguyên quyền Giám đốc Trung tâm Truyền thông thanh thiếu nhi. n Bà Lê Thu Anh - nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông thanh thiếu nhi. n Ông Lương Thanh Phong - nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp thanh niên, nguyên chuyên viên chính Trung tâm Giáo dục thể chất và Quốc phòng an ninh, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. n Ông Quách Xuân Liên - nguyên Phó Giám đốc NXB Thanh niên. LỜI TRI ÂN Ban Tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 trân trọng cảm ơn các đơn vị tài trợ, đồng hành cho Đại hội: Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Ngân hàng Vietcombank, Ngân hàng TNHH MTV Số Vikki, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Agribank, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), Ngân hàng Nam Á Bank, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT, Công ty TNHH TCP Việt Nam, Tập đoàn Thiên Long, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk, Công ty TNHH Tập Đoàn Dệt May An Thành – Đồng phục Giangtshirt. Sự đồng hành của Quý đơn vị đã góp phần quan trọng vào thành công chung của Đại hội - ngày hội lớn của tuổi trẻ Việt Nam, đồng thời thể hiện trách nhiệm xã hội và sự quan tâm sâu sắc của cộng đồng doanh nghiệp đối với công tác chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng và phát huy thế hệ trẻ Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. BAN TỔ CHỨC Chiều 10/7, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Chủ trì hội nghị, có anh Bùi Quang Huy – Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã được chuẩn bị công phu, bài bản từ nội dung, nhân sự, hậu cần, đến công tác tuyên truyền, đảm bảo nguyên tắc, chất lượng và tiến độ với nhiều điểm mới. Điểm nổi bật dễ nhận thấy nhất, bao trùm công tác tổ chức của Đại hội là việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, công nghệ số trong các khâu, thể hiện sự thích ứng với quá trình chuyển đổi số; tiết kiệm chi phí in ấn; giúp quá trình tham gia Đại hội của đại biểu thuận tiện và dễ dàng hơn. Các hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII được tổ chức kịp thời, có điểm nhấn, góp phần lan tỏa sâu rộng tinh thần, kết quả và khí thế mới của Đại hội tới đông đảo đoàn viên, thanh niên và Nhân dân. Điểm mới nổi bật là ngay sau khi Đại hội kết thúc là chương trình Đại nhạc hội thanh niên chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII với chủ đề “Concert Thanh Xuân”, với sự góp mặt của khoảng 20.000 khán giả. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy khẳng định Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII đã đạt được sự lan tỏa nổi bật, đặc biệt là dấu ấn về ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong tất cả các khâu tổ chức, phương thức truyền thông… Anh Huy nhấn mạnh, thành công thực sự của Đại hội không nằm ở những ngày diễn ra mà là sự lan tỏa của nội dung Nghị quyết Đại hội vào đời sống. Các ban, đơn vị cơ quan cần khẩn trương hoàn thiện chương trình hành động, thực hiện việc quán triệt Nghị quyết thông qua các nền tảng số, AI, chatbot và video ngắn. Đặc biệt, việc kiểm tra học tập Nghị quyết sẽ được thực hiện trực tuyến, đạt yêu cầu sẽ cấp giấy chứng nhận điện tử ngay trên app. Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn kêu gọi toàn bộ cơ quan chuyên trách và đoàn viên thanh niên cả nước đưa tinh thần Đại hội Đoàn lần thứ XIII vào thực tiễn, để tổ chức Đoàn thực sự là bạn đồng hành tin cậy của thanh niên trong kỷ nguyên mới. Dịp này, T.Ư Đoàn đã trao tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia phục vụ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Tập thể báo Tiền Phong và nhiều cá nhân của Báo đã được trao tặng Bằng khen. XUÂN TÙNG Tinh thần Đại hội phải sống trong thực tiễn Anh Bùi Quang Huy tặng Bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII ẢNH: XUÂN TÙNG

11-12/7/2026 www.tienphong.vn GIỚI TRẺ 4 Ngày 10/7, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên thành phố Hà Nội tổ chức Lễ xuất quân Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2026 với sự tham gia của 118 đội hình tình nguyện, gần 2.500 tình nguyện viên. 239 ĐỘI HÌNH TÌNH NGUYỆN Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh 2026 của tuổi trẻ Thủ đô với sự tham gia của 239 đội hình tình nguyện triển khai tại 21 tỉnh, thành trong cả nước. Trong đó, có 100 đội hình cấp Thành phố thực hiện tình nguyện tại 8 tỉnh trọng tâm (gồm Lạng Sơn, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Nghệ An, Điện Biên, Hà Tĩnh, Sơn La) và các địa phương vùng biên giới miền Bắc, miền Trung. Chiến dịch năm nay chú trọng phát huy vai trò xung kích của hội viên, sinh viên trong việc tham gia tích cực vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia qua phong trào “Bình dân học vụ số”. Tại các địa bàn đóng quân, tình nguyện viên không chỉ hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến mà còn tham gia trực tiếp vào việc số hóa hồ sơ, dữ liệu hành chính tại địa phương. Đặc biệt, tất cả đội hình đều quán triệt chủ trương hỗ trợ vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Bên cạnh đó, mô hình “Mỗi trường học là một dự án cộng đồng” cũng được triển khai đồng bộ, biến những kiến thức chuyên sâu từ giảng đường thành những giải pháp thiết thực cho sự phát triển bền vững của các địa phương vùng sâu, vùng xa. Năm nay, Thành Đoàn - Hội Sinh viên Thành phố tiếp tục vận hành nền tảng tinhnguyenthudo. vr360.com.vn nhằm điều phối các hoạt động tình nguyện. 239 đội hình tình nguyện trên địa bàn Thủ đô với 8.663 tình nguyện viên đến từ các trường đại học, học viện, cao đẳng trên địa bàn Thủ đô sẽ thực hiện 138.608 lượt tình nguyện tại 21 tỉnh, thành bao gồm Hà Nội. Đặc biệt có 20 đội hình được thành lập và thực hiện nhiệm vụ tại 13 xã, phường biên giới miền Bắc và miền Trung. LÊN ĐƯỜNG LÀM NHIỆM VỤ Ngay sau lễ xuất quân, 19 đội hình tình nguyện Mùa hè xanh đã thẳng tiến về cơ sở thực hiện nhiệm vụ. Trong khí thế sôi nổi, hình ảnh những “thủ lĩnh” tình nguyện tràn đầy quyết tâm đã khắc họa rõ nét tinh thần xung kích của tuổi trẻ Thủ đô. Bạn Trương Thị Hải Yến – Đội trưởng Đội sinh viên tình nguyện (SVTN) Liên chi Đoàn Khoa Ngôn ngữ học và Việt Nam học (Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG Hà Nội) về hoạt động tại xã Bằng Mạc, tỉnh Lạng Sơn. “Năm nay là cơ hội thứ hai em làm đội trưởng. Với em, mỗi hành trình đều như một trang sách mới, một cơ hội mới mà em được học tập nhiều điều mới, trải nghiệm nhiều điều hơn trên quá trình trưởng thành của bản thân”, Yến chia sẻ. Tại Bằng Mạc, đội sẽ sơn sửa trường học, tặng Tủ sách Nhân văn, tổ chức lớp học tiếng Anh, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng chuyển đổi số. Hướng về xã Mường La (tỉnh Sơn La), Đội phó Nguyễn Phương Huyền cùng 30 thành viên Đội SVTN Trường Quốc tế (ĐHQG Hà Nội) tràn đầy quyết tâm với tinh thần “Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên”. Trong 15 ngày tới, đội sẽ tổ chức các lớp học văn hóa hè, ôn tập kiến thức và trang bị kỹ năng sống cho các em nhỏ; công trình thắp sáng đường quê. Huyền chia sẻ: “Đây đã là mùa hè thứ hai, em tham gia tình nguyện Mùa Hè Xanh đến những vùng đất mới. Dù không còn là một tân binh, cảm xúc trong em lúc này vẫn vẹn nguyên sự hồi hộp, háo hức và mong chờ. Em đang rất sẵn sàng để cùng đồng đội lên đường, gặp gỡ đồng bào và cống hiến hết mình cho mảnh đất Sơn La”. Cũng với khí thế sôi nổi, Nguyễn Thành Đạt – Đội trưởng Đội hình “Màu xanh tri ân trên đất lửa Quảng Trị” (Trường ĐH Lao động - Xã hội) cùng đồng đội về xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị. Đạt cho biết, đội hình “Màu xanh tri ân trên đất lửa Quảng Trị” có 15 thành viên, là những sinh viên từ năm thứ nhất đến năm thứ 3 của trường. Với Đạt, chuyến đi này mang ý nghĩa thiêng liêng về lòng biết ơn. “Tôi thấy rất háo hức và tự hào. Chúng tôi sẽ dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Đường 9 và Thành cổ Quảng Trị, đồng thời thực hiện công trình ‘Tủ sách xanh’ cho thiếu nhi. Tôi tin rằng sau chiến dịch này, mình sẽ trưởng thành hơn và bồi đắp thêm lòng yêu nước thông qua những việc làm thiết thực”, Đạt nói. n TRONG GIAI ĐIỆU HÀO HÙNG CỦA CA KHÚC “NGỌN LỬA MÙA HÈ XANH”, HÀNG NGHÌN SINH VIÊN TÌNH NGUYỆN VIÊN THỦ ĐÔ RA QUÂN MANG NHIỆT HUYẾT TUỔI TRẺ, TRI THỨC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẾN VỚI NHIỀU VÙNG MIỀN ĐẤT NƯỚC THỰC HIỆN CHIẾN DỊCH MÙA HÈ XANH 2026. XUÂN TÙNG - CÔNG HƯỚNG MANG NHIỆT HUYẾT TUỔI TRẺ ĐẾN CHIẾN DỊCH MÙA HÈ XANH 2026 Chiến dịch tình nguyện Mùa Hè Xanh với sự tham gia 239 đội hình ẢNH: XUÂN TÙNG Anh Nguyễn Tiến Hưng - Bí thư Thành Đoàn Hà Nội cho biết, trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số toàn diện, Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2026 được triển khai với phương châm “Xung kích - Sáng tạo - An toàn - Hiệu quả - Bền vững”, đồng thời bảo đảm mục tiêu “Mỗi trường học là một dự án cộng đồng”. Đội hình “Màu xanh tri ân trên đất lửa Quảng Trị” ẢNH: NVCC CHUYỆN CUỐI TUẦN Trái bóng 3 màu mang tên Trionda phải được…sạc pin trước trận đấu có gắn chip cảm biến với khả năng truyền dữ liệu định vị tần suất 500 lần/giây, giúp bắt chính xác các tình huống cầu thủ việt vị hay chạm bóng. Nhưng khi người bỏ bóng đá người thì cũng chỉ trông chờ vào phán quyết của trọng tài “chạy bằng cơm” với sự hỗ trợ của VAR. Như trận tứ kết đầu tiên giữa Pháp và Morocco ngày 9/7, tiền đạo người Pháp Kylian Mbappe phải treo chân đứng đợi tới hơn 3 phút (thời gian kỷ lục) mới được thực hiện quả đá phạt đền 11m. Để các trọng tài soi VAR thật kỹ tình huống anh bị đốn ngã trong vòng cấm trước đó. Có lẽ do tâm lý chờ đợi căng thẳng nên cú đá phạt của siêu sao sau đó bị “xịt”, bóng nằm gọn trong tay thủ môn đối phương. Đã có phàn nàn về điều này, may mà Pháp vẫn đi tiếp. Theo thống kê, đây là kỳ World Cup có đông cầu thủ…già nhất. Là những cái tên rất quen thuộc: Cristiano Ronaldo 41 tuổi, Lionel Messi 39 tuổi, Luka Modric 41 tuổi, Guillermo Ochoa 41 tuổi, Vozinha 40 tuổi, Manuel Neuer 40 tuổi, Edin Dzeko 40 tuổi,… Sức mạnh đỉnh cao của con người ngày càng trở nên bền bỉ, ngoài ý chí luyện tập cá nhân, thì có sự hỗ trợ không nhỏ của khoa học dinh dưỡng, khoa học thể thao. Và tất nhiên, già thì…mau nước mắt. Đọc được trên trang Bongdaplus.vn của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam bài viết thật thú vị “Vì sao World Cup 2026 lắm nước mắt thế?”. Có đoạn thế này “Ronaldo khóc sau khi Bồ Đào Nha bị loại. Neymar ôm mặt nức nở khi Brazil gục ngã trước Na Uy. Mohamed Salah thất thần sau màn ngược dòng đau đớn của Argentina. Lionel Messi quỳ gối bật khóc dù vừa đưa nhà đương kim vô địch vào tứ kết. HLV Lionel Scaloni cũng không cầm được nước mắt sau tiếng còi mãn cuộc. Ngay cả Erling Haaland, một chiến binh Viking đầy mạnh mẽ, cũng rơi lệ khi đưa đội tuyển Na Uy đánh bại Brazil để vào tứ kết. Một kỳ World Cup mà nước mắt không chỉ thuộc về những người thất bại…”. Bóng đá hiện đại ngày càng khắc nghiệt giữa một thế giới cũng ngày càng khắc nghiệt. Nhưng không vì thế mà con người trở nên sắt đá. Suốt mấy chục đêm-ngày qua, trái bóng gắn chip điện tử lăn qua hàng tỷ ánh mắt và trái tim người hâm mộ khắp hành tinh. Kết nối mọi bản sắc văn hóa khắp các châu lục, khí hậu, màu da. Trái bóng World Cup 2026 rồi sẽ ngừng lăn, nhưng rất lâu, rất lâu nữa làm sao quên cảnh cả thế giới đổ xô tìm hiểu quốc đảo bé tí Cabo Verde giữa Đại Tây Dương với dân số chỉ hơn 500 ngàn người, quê hương của chàng thủ môn 40 tuổi Vozinha – đã đan dệt nên giấc mơ siêu thực trên sân cỏ trước triệu triệu người hâm mộ. Làm sao quên vũ điệu “chèo thuyền Viking” đỏ rực của tuyển Na Uy cùng hàng vạn đồng bào mình ngay trên sân MetLife nước Mỹ, sau khi Na Uy đánh bại Brazil ở vòng 16. Vũ điệu gây sốt khắp nhiều nơi trên hành tinh. “Tôi cảm thấy như mình vừa sống cả một cuộc đời chỉ trong một trận đấu”. Đó là điều tuyệt vời nhất mà bóng đá đem lại, cũng khiến thiên tài bóng đá Lionel Messi rơi lệ. TRÍ QUÂN Tản mạn cùng trái bóng đang lăn (Tiếp theo trang 1)

11-12/7/2026 www.tienphong.vn PHÓNG SỰ 5 MỐI DUYÊN CỦA NGƯỜI LÍNH VÀ CÔ CÔNG NHÂN Buổi sáng cuối tháng Năm, bà Nguyễn Thị Ngọ (78 tuổi, trú xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An) lặng lẽ đứng trước Đài tưởng niệm liệt sĩ Trung đoàn 88 trên mảnh đất Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Gió từ cánh đồng thổi qua hàng bạch đàn, khói hương quyện trong nắng sớm. Đôi bàn tay gầy guộc chắp trước ngực, ánh mắt bà không rời tấm bia khắc tên những người lính đã ngã xuống trong trận đánh ngày 26/5/1972. Suốt 54 năm kể từ ngày nhận giấy báo tử, đây là lần đầu tiên bà Ngọ được đặt chân đến nơi người chồng của mình đã chiến đấu và hy sinh. Không có phần mộ để bà quỳ xuống gọi tên. Không có nắm đất nào để biết chắc chồng mình đang nằm ở đâu. Chỉ có một đài tưởng niệm chung giữa cánh đồng lộng gió và ký ức chưa bao giờ phai nhạt. Bà cúi xuống đặt bó hoa cúc vàng, run run thắp nén hương rồi khẽ gọi: “Anh ơi... cuối cùng em cũng tìm được nơi anh nằm lại...”. Lời gọi ấy khiến những người đi cùng đều lặng đi. Người bà gọi bằng “anh” chính là liệt sĩ Nguyễn Văn Đinh, người chồng đầu tiên của bà. Người mà bà chỉ được làm vợ đúng 4 ngày. Mùa Xuân năm 1968, Nhà máy đường Sông Lam sơ tán về Nam Đàn (Nghệ An). Sau ca làm đêm, cô công nhân Nguyễn Thị Ngọ gánh nước giúp mẹ. Một người lính trẻ trên đường hành quân ghé lại: “Để anh gánh giúp”. Cô gái ngượng ngùng từ chối. Hai người đứng bên giếng nói chuyện. Chàng lính tự giới thiệu tên Nguyễn Văn Đinh, đơn vị dừng quân ba ngày trước khi tiếp tục hành quân vào Nam. Trước lúc chia tay, anh xin địa chỉ rồi nói: “Tối anh sang thăm hai bác”. Cô gái chỉ cười, nghĩ đó là lời xã giao của người lính trẻ. Nhưng tối hôm ấy, anh đến thật. Sau câu chuyện với bố mẹ, hai người ngồi ngoài sân dưới ánh đèn dầu. “Anh kể về tuổi thơ thiếu mẹ, lớn lên nhờ các cậu, các dì cưu mang. Kể về những người bạn cùng trang lứa đã khoác ba lô ra trận, kể về ước nguyện đất nước hòa bình… Càng nghe, tôi càng thương anh”, bà Ngọ kể, đôi mắt đỏ hoe. Sau lần gặp ấy là những cánh thư nối dài. Mỗi lá thư là một niềm mong, mỗi dòng chữ là một lời hẹn. Gần hai năm sau, họ mới gặp lại. Cuộc gặp chỉ kéo dài ba giờ trước khi anh lính lên đường ra Bắc nhưng đủ để cả hai quyết định gắn bó. Ngày 6/11/1971, họ tổ chức đám cưới. Không váy cưới, không ảnh cưới, không tuần trăng mật. Chỉ có đôi câu đối người lính gửi về trước ngày thành hôn: “Trai thêu Tổ quốc vui lòng vợ/ Gái dệt non sông thắm ý chồng”. Ba ngày sau khi đưa vợ ra mắt gia đình ở Thanh Hóa, người lính Nguyễn Văn Đinh lặng lẽ trở về đơn vị. Bà Ngọ thức dậy, không thấy chồng đâu. Bố chồng bảo anh đã lên đường ra đơn vị để vào mặt trận: “Nó đi đơn vị rồi. Không dám nói với con vì sợ con khóc”. Người vợ trẻ òa lên nức nở. Một tháng sau, trong lần đơn vị hành quân qua Nghệ An, nhà máy tạo điều kiện cho bà về gặp chồng. “Anh cầm tay tôi bảo, giải phóng đất nước xong anh sẽ về. Anh dặn tôi giữ gìn sức khỏe, nhớ hai chữ thủy chung. Tôi chỉ biết khóc... Không ngờ đó là lần cuối được nhìn thấy anh”, bà Ngọ nghẹn ngào. Chiếc xe chuyển bánh. Bà đứng nhìn theo cho đến khi chỉ còn bụi đỏ. Ít tháng sau, những lá thư thưa dần rồi bặt hẳn. Cuối năm 1972, giấy báo tử được gửi về. Người vợ trẻ khi ấy mới ngoài đôi mươi. TẤM ẢNH NGƯỜI LÍNH NƠI ĐẦU GIƯỜNG Bốn năm sau ngày nhận giấy báo tử, trước sự động viên của gia đình và đồng nghiệp, bà Nguyễn Thị Ngọ mới chấp nhận đi thêm bước nữa. Người đến với bà là ông Đậu Quang Thuận, đồng nghiệp cùng nhà máy. Ông hiểu hơn ai hết mối tình sâu nặng giữa bà và người chồng liệt sĩ Nguyễn Văn Đinh. Bởi vậy, ông chọn bước vào cuộc hôn nhân ấy bằng sự cảm thông, sẻ chia và lòng bao dung hiếm có. “Tôi biết ơn ông ấy lắm. Nếu không có sự bao dung ấy thì tôi không biết mình sẽ sống thế nào. Ông ấy chưa bao giờ bắt tôi quên anh Đinh”, bà Ngọ xúc động. Trong ngôi nhà nhỏ bên dòng sông Lam, trên bàn thờ vẫn trang trọng đặt di ảnh của cả hai người chồng. Bà Ngọ kể, suốt những năm tháng chung sống, người chồng thứ hai chưa một lần tỏ ý ghen hay khó chịu khi bà vẫn dành trọn sự tưởng nhớ cho người đã khuất. “Tôi vẫn trò chuyện với anh Đinh như ngày anh còn sống. Ngay cả khi chúng tôi có với nhau ba mặt con, ông Thuận cũng không một lời nặng nhẹ khi tôi vẫn để ảnh anh Đinh ở đầu giường”, bà tâm sự. Chị Đậu Thị Lê Na, con gái út của bà Ngọ, kể rằng, từ nhỏ, ba chị em đã lớn lên cùng những câu chuyện về người bác liệt sĩ. Với họ, bác Đinh chưa bao giờ là một người xa lạ. “Có lần chị em tôi sắp xếp album gia đình, vô tình để ảnh bác Đinh xuống phía sau. Bố lấy ra, đặt lên đầu rồi bảo: “Các con phải biết ơn bác. Nếu không có những người như bác thì làm gì có cuộc sống hòa bình hôm nay”. Từ đó, chúng tôi luôn coi bác Đinh như người thân trong gia đình”, chị Na chia sẻ. Khi biết mẹ đã xác định được nơi người chồng đầu hy sinh, chính ba người con là những người đưa bà trở lại Quảng Trị. Họ hiểu rằng, sau hơn nửa thế kỷ, điều mẹ cần không chỉ là một chuyến đi mà là cơ hội được thắp nén hương nơi người mình yêu đã ngã xuống. “Tôi chỉ mong một ngày nào đó tìm được anh Đinh để đưa anh về quê. Nếu không được thì ít nhất, giờ đây tôi cũng biết anh đã nằm lại nơi nào. Như thế, lòng tôi cũng thanh thản hơn”, bà Ngọ bày tỏ. Không chỉ đau đáu tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Đinh, nhiều năm qua, gia đình bà Ngọ còn mòn mỏi chờ tin liệt sĩ Đậu Dương Thanh (SN 1945), anh trai ông Đậu Quang Thuận. Cuối năm 1964, khi là Thượng sĩ, Tiểu đội trưởng thuộc P1.M, người lính Đậu Dương Thanh đã anh dũng hy sinh tại chiến trường miền Nam. 62 năm trôi qua, gia đình vẫn chưa có bất kỳ thông tin nào về nơi ông yên nghỉ. n SAU 54 NĂM KỂ TỪ NGÀY LIỆT SĨ NGUYỄN VĂN ĐINH NGÃ XUỐNG TRÊN CHIẾN TRƯỜNG QUẢNG TRỊ, BÀ NGUYỄN THỊ NGỌ (NGHỆ AN) MỚI ĐƯỢC ĐỨNG TRÊN MẢNH ĐẤT ÔNG HY SINH. HÀNH TRÌNH ẤY KHÉP LẠI NỖI KHẮC KHOẢI CỦA MỘT NGƯỜI VỢ, NHƯNG MỞ RA CÂU CHUYỆN LAY ĐỘNG VỀ TÌNH YÊU, SỰ THỦY CHUNG KHÔNG PHAI THEO NĂM THÁNG. THU HIỀN Bà Nguyễn Thị Ngọ bên Tấm bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Nguyễn Văn Đinh Bức ảnh liệt sĩ Nguyễn Văn Đinh và bà Nguyễn Thị Ngọ thời trẻ Rạng sáng 26/5/1972, tại khu vực cầu Câu Nhi – sông Mỹ Chánh (Quảng Trị), Trung đoàn 88 (Sư đoàn 308) được giao nhiệm vụ chặn bước tiến của quân địch từ Huế ra Quảng Trị. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đánh sập cầu, đơn vị bị đối phương phát hiện và hứng chịu hỏa lực đánh phá dữ dội. 93/110 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh chỉ trong một trận đánh. Nhiều liệt sĩ bị bom đạn vùi lấp, đến nay vẫn chưa tìm được hài cốt, trong đó có liệt sĩ Nguyễn Văn Đinh. 4 NGÀY LÀM VỢ, 54 NĂM ĐỢI CHỜ

BÀI TOÁN “ĐÔNG NHƯNG CHƯA MẠNH” Hơn 1 năm kể từ khi Nghị quyết 68 được ban hành, kinh tế tư nhân được xem là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Đến nay, cả nước có khoảng 1,1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động. Tuy nhiên, để khu vực này thực sự trở thành lực lượng dẫn dắt tăng trưởng, bên cạnh những cải cách về thể chế, doanh nghiệp cũng phải vượt qua những điểm nghẽn của chính mình. Khi Việt Nam hướng tới mục tiêu trở thành nước có thu nhập cao, yêu cầu đặt ra không còn là tăng số lượng doanh nghiệp mà là hình thành những doanh nghiệp đủ sức cạnh tranh toàn cầu. Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan đánh giá, việc Việt Nam gia nhập nhóm nước có thu nhập trung bình cao là một dấu mốc đáng ghi nhận nhưng chưa phải là lý do để thỏa mãn. Hơn 70% kim ngạch xuất khẩu vẫn thuộc khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Ngành chế biến, chế tạo cũng có hơn một nửa giá trị do doanh nghiệp FDI tạo ra. “Việt Nam có hơn 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động. Câu hỏi lớn nhất là tại sao khu vực đông nhất nhưng chưa mạnh nhất? Một nền kinh tế có ba trụ cột: Nhà nước, thị trường và xã hội. Nếu Nhà nước tạo thể chế, thị trường là nơi doanh nghiệp hoạt động thì xã hội cũng có tác động rất lớn. Những định kiến kéo dài đối với doanh nghiệp tư nhân đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình phát triển của khu vực này”, bà Lan nói. Doanh nhân Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch điều hành Tập đoàn Công nghệ CMC, nhìn nhận, điểm nghẽn nằm ở chính khát vọng của doanh nghiệp. Ông Chính nhớ lại, CMC ra đời cách đây 33 năm, là một trong những doanh nghiệp tư nhân đầu tiên trong lĩnh vực công nghệ. “Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi luôn nói với cán bộ, nhân viên rằng, những gì CMC đạt được mới chỉ hoàn thành khoảng 70-80% mục tiêu. Chúng tôi là doanh nghiệp lớn ở Việt Nam nhưng nếu đặt trong bối cảnh thế giới thì vẫn chỉ là doanh nghiệp quy mô trung bình”, ông chia sẻ. Theo ông Chính, nếu cách đây 30 năm, doanh nghiệp Việt đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp tầm quốc gia, tầm quốc tế ngay từ đầu thì có thể đã đi xa hơn. Sau chuyến thăm một số tập đoàn phát triển ở các quốc gia khác, ông Chính cho biết, điều khiến ông ấn tượng nhất không chỉ là quy mô mà là ý chí làm chủ công nghệ. CMC xây dựng chiến lược phát triển 10 năm với mục tiêu trở thành doanh nghiệp công nghệ dẫn dắt, dựa trên đổi mới sáng tạo và công nghệ số. KHÔNG THỂ MÃI DỰA VÀO LỢI THẾ CHI PHÍ THẤP GS Trần Văn Thọ, giáo sư danh dự ĐH Waseda (Tokyo, Nhật Bản), cho rằng, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, doanh nghiệp tư nhân Việt Nam không thể tiếp tục phát triển dựa vào lợi thế lao động giá rẻ hay chi phí thấp như giai đoạn đầu hội nhập. “Trong quá trình hiện đại hóa nền kinh tế, doanh nghiệp cần đầu tư nhiều hơn vào tài sản vô hình như công nghệ, tri thức, thương hiệu, dữ liệu và nghiên cứu phát triển để tạo ra giá trị gia tăng mới. Doanh nghiệp không chỉ là nơi sử dụng lao động mà còn phải tham gia đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao”, ông Thọ nói. Dẫn ví dụ lĩnh vực nông nghiệp, GS Thọ cho rằng, cần xây dựng mối liên kết chặt chẽ giữa chính quyền, nông dân và doanh nghiệp để tạo thành trụ cột cho xuất khẩu nông sản. Các doanh nghiệp chế biến cần chuyển từ lợi thế chi phí thấp thời kỳ gia nhập WTO sang đáp ứng các tiêu chuẩn cao của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. “Để khu vực tư nhân thực sự trở thành động lực phát triển, doanh nghiệp lớn cần đầu tư mạnh cho nghiên cứu, phát triển, chia sẻ tầm nhìn dài hạn và kết nối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong khi đó, các doanh nghiệp nhỏ cần được hỗ trợ về nguồn lực, tư vấn quản trị và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị”, GS Thọ nói. Theo GS Hồ Tú Bảo, người có nhiều năm nghiên cứu và làm việc trong lĩnh vực khoa học - công nghệ tại Nhật Bản, sự khác biệt lớn nhất của thời đại số là cách thức tạo ra giá trị. Nếu doanh nghiệp tư nhân không nhanh chóng nắm bắt trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu và công nghệ số thì sẽ rất khó cạnh tranh trong giai đoạn tới. “Kỷ nguyên số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà là thay đổi cách nghĩ về sản xuất, quản trị và tạo ra giá trị. Nếu doanh nghiệp tư nhân không nhanh chóng nắm bắt AI, dữ liệu và công nghệ số thì sẽ rất khó cạnh tranh trong giai đoạn tới”, ông Bảo nói. n TTrao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, ông Đinh Việt Hưng - Phó Giám đốc Cty Cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang - cho biết, đề xuất đã được liên danh nhà đầu tư gửi Ban Quản lý dự án (QLDA) giao thông 2 để báo cáo Bộ Xây dựng. Theo ông Hưng, dự án mở rộng cao tốc đến 8 làn xe có tổng chiều dài 39,5km, từ đoạn qua nút giao quốc lộ 31 đến nút giao với cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên. Theo đề xuất thực đã được liên danh nhà đầu tư gửi đại diện Bộ Xây dựng, dự án thực hiện qua 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (từ năm 20272028) thực hiện đầu tư nâng cấp tuyến theo quy chuẩn đường cao tốc 6 làn xe với các hạng mục như: Mở rộng dải phân cách, cống chui dân sinh, hoàn thiện hệ thống thoát nước, biển báo, an toàn giao thông, đóng nút giao không bảo đảm khoảng cách, lắp đặt thiết bị giao thông thông minh, trạm cân… Giai đoạn 2 tuỳ theo tình hình tăng trưởng lưu lượng giao thông thực tế sẽ tiếp tục thi công hoàn chỉnh tuyến theo quy mô 8 làn xe phù hợp với quy hoạch được duyệt, gồm một số hạng mục công việc chính như: Mở rộng phần đường và cầu trên tuyến; hoàn thành đường song hành hai bên. THƯỜNG XUYÊN ÙN TẮC Liên danh nhà đầu tư tính toán tổng mức đầu tư 2 giai đoạn khoảng 12.000 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 1 cần khoảng 4.000 tỷ đồng. Kinh phí huy động từ nhà đầu tư (vốn chủ sở hữu, vốn vay) và có sự tham gia của vốn Nhà nước. Riêng kinh phí giải phóng mặt bằng theo quy hoạch và làm đường song hành của địa phương dự kiến khoảng 8.500 tỷ đồng. Sau khi tiếp nhận đề xuất trên, Ban QLDA 2 vừa cho biết, Ban đã có văn bản báo cáo Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh dự án đầu tư để mở rộng nâng cấp Dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang thành đường cao tốc chuẩn theo quy hoạch. Nêu lý do đưa ra đề xuất trên, Ban QLDA 2 cho biết, sau 10 năm đưa vào khai thác tuyến đường bộ Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang đoạn Hà Nội - Bắc Giang đã có lưu lượng xe đông, trung bình từ có 55.000 - 60.000 xe/ngày đêm, vượt quá năng lực thiết kế mặt đường từ 10 -15%. Tình trạng này dẫn đến tuyến đường thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông, nhất là các đoạn qua tại khu công nghiệp Vân Trung, Quang Châu và ùn ứ giao thông trên đoạn từ cầu Như Nguyệt đến Hà Nội. Trên cơ sở đề xuất của nhà đầu tư, Ban QLDA 2 kiến nghị Cục Đường bộ Việt Nam chủ trì làm việc với Sở Xây dựng thành phố Hà Nội để thống nhất về phạm vi, lộ trình đầu tư đoạn qua địa phận thành phố (đi trùng Vành đai 3) như chỉ đạo của Bộ Xây dựng; ký kết thỏa thuận với nhà đầu tư hiện tại đang quản lý, khai thác, vận hành để nghiên cứu mở rộng, nâng cấp dự án.n 11-12/7/2026 www.tienphong.vn KINH TẾ 6 DÙ ĐƯỢC XEM LÀ ĐỘNG LỰC QUAN TRỌNG CỦA TĂNG TRƯỞNG, NHƯNG KHU VỰC KINH TẾ TƯ NHÂN VẪN CẦN TÌM LỜI GIẢI CHO BÀI TOÁN “ĐÔNG NHƯNG CHƯA MẠNH”. ĐIỂM NGHẼN KHÔNG CHỈ NẰM Ở THỂ CHẾ MÀ CÒN Ở NĂNG LỰC NỘI TẠI, KHÁT VỌNG VƯƠN LÊN VÀ KHẢ NĂNG LÀM CHỦ CÔNG NGHỆ CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT. Đến hết năm 2025, tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước đạt gần 1,1 triệu. Trong 6 tháng đầu năm, cả nước có gần 170.000 doanh nghiệp gia nhập thị trường. Chuyên gia cho rằng, Việt Nam không nên mãi tận dụng lợi thế chi phí thấp ẢNH: NHƯ Ý KINH TẾ TƯ NHÂN VƯỢT “BẪY” CHI PHÍ THẤP Đề xuất mở rộng cao tốc Hà Nội - Bắc Giang lên 8 làn xe LIÊN DANH 3 NHÀ ĐẦU TƯ VỪA CÓ ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN NÂNG CẤP QUỐC LỘ (QL)1 ĐOẠN HÀ NỘI - BẮC GIANG LÊN 8 LÀN XE VỚI TỔNG MỨC ĐẦU TƯ KHOẢNG 12.000 TỶ ĐỒNG. DỰ ÁN NHẰM GIẢM QUÁ TẢI, HOÀN THIỆN TUYẾN CAO TỐC THEO QUY HOẠCH VÀ THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI KHU VỰC PHÍA BẮC. Cao tốc Hà Nội - Bắc Giang hiện có 2 làn xe cơ giới và xe đang lưu thông tốc độ thấp ẢNH: T. ĐẢNG TRỌNG ĐẢNG NGỌC LINH

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