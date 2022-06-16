Báo Tiền Phong số 185-186

Số 185-186 | 4-5/7/2026 NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI ĐỐI VỚI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN Trang 2 Trang 19 ẤN PHẨM CỦA BÁO TIỀN PHONG www.tienphong.vn Điện thoại nóng 0977 456 112 Nhìn lại, mới sau tròn một năm mà tất cả đã lớn lên rất nhanh, rất rõ – cả về lượng và chất, về không gian lẫn tư duy. Tỉnh thành rộng lớn hơn, xã phường rộng lớn hơn, bộ ngành lớn hơn, trường học lớn hơn, đến tổ dân phố cũng lớn hơn. CHUYỆN CUỐI TUẦN Xem tiếp trang 7 NGƯỜI ĐẠI DIỆN GIA TÀI ÂM NHẠC CỦA “ÔNG HOÀNG BOLERO” TRÚC PHƯƠNG, ANH TRÚC LÊ, CON TRAI CỦA CỐ NHẠC SĨ, GHI NHẬN PHẢN ỨNG CỦA MỘT SỐ CHỦ QUÁN CÀ PHÊ TẠI TPHCM: “TÔI THẤY NHIỀU Ý KIẾN KHÔNG VUI. NHƯNG PHẢN ỨNG ĐÓ CŨNG HẾT SỨC BÌNH THƯỜNG. BỞI CÁI GÌ GÂY BẤT LỢI CHO NGƯỜI TA THÌ NGƯỜI TA SẼ PHẢN ĐỐI ÍT NHIỀU. TUY NHIÊN, DẦN DẦN SẼ ỔN THỎA CẢ, NGƯỜI TA KHÔNG VÌ THẾ MÀ BỎ ÂM NHẠC”. KHÔNG RIÊNG TRÚC LÊ, NHIỀU TÁC GIẢ BĂN KHOĂN VỀ BÀI TOÁN PHÂN BỔ CHO CÁC NHẠC SĨ. ÁP CÔNG NGHIỆ ĐỂ CÔNG BẰNG THU PHÍ NHẠC QUÁN CÀ PHÊ: KPI đến từng nhân sự Trang 4-5 KHÚC VĨ THANH

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận số 58-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Kết luận nêu rõ, các cấp ủy, tổ chức đảng phải tập trung chuyển trọng tâm từ củng cố sang nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, quản trị và tổ chức thực hiện ở cơ sở; tiếp tục tăng cường xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện. Hoàn thiện mô hình tổ chức của Đảng đồng bộ, tương ứng với mô hình tổ chức bộ máy nhà nước và hệ thống chính trị; phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở phù hợp với đặc thù địa bàn, lĩnh vực và yêu cầu phát triển mới. Xây dựng tổ chức cơ sở đảng thật sự là các “tế bào”, hạt nhân chính trị - của Đảng; tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện mô hình tổ chức đảng tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu đô thị, khu chung cư, doanh nghiệp và một số địa bàn, lĩnh vực đặc thù phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh trong điều kiện mới. Kết luận cũng nêu rõ, cần điều chỉnh một số nội dung trong Nghị quyết số 21-NQ/TW phù hợp với mô hình mới sau sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hoặc những nội dung đã được thể chế hóa, quy định trong các văn bản hiện hành, bao gồm việc đổi mới mô hình tổ chức cơ sở đảng ở cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng ở cấp tỉnh và cấp huyện (trước đây); việc thành lập chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đối với thôn, tổ dân phố có đông đảng viên. Kết luận yêu cầu đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng thực chất, hiệu quả. Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng theo hướng hiện đại, dân chủ, sát cơ sở; đẩy mạnh quản trị, điều hành, kiểm tra, giám sát, đánh giá trên nền tảng số, dữ liệu số đồng bộ, liên thông trong toàn hệ thống chính trị. Tăng cường số hoá, quản lý hồ sơ trên hệ thống liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hình thành kho dữ liệu lớn của quốc gia đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị. Từng bước hình thành mô hình “đảng viên số”, “chi bộ số”, “đảng bộ số”. Kết luận cũng yêu cầu tăng cường vai trò lãnh đạo, kiểm tra, giám sát. Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy cấp trên đối với tổ chức cơ sở đảng theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình. Nâng cao vai trò của cấp ủy viên phụ trách địa bàn; phát huy vai trò chi bộ là tuyến đầu trong giáo dục, rèn luyện, giám sát, cảnh báo và ngăn ngừa suy thoái, vi phạm của cán bộ, đảng viên từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; khơi thông và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển, lấy kết quả thực chất và sự hài lòng của Nhân dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng và hệ thống chính trị. Nghiên cứu xây dựng quy định, chuẩn mực về sử dụng mạng xã hội đối với cán bộ, đảng viên; ứng dụng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo trong phát hiện nguy cơ về an ninh chính trị nội bộ và thông tin giả, xấu độc. Xây dựng lực lượng đảng viên nòng cốt trên không gian mạng để lan tỏa thông tin tích cực, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Cũng theo kết luận, cần tăng cường công tác quản lý đảng viên trên nền tảng số. Đổi mới toàn diện công tác quản lý đảng viên, điều hành, giao việc, theo dõi, kiểm tra, giám sát công việc theo hướng quản trị trên nền tảng số liên thông, xuyên suốt, không gián đoạn. 100% đảng viên được phân công nhiệm vụ cụ thể, gắn với nhiệm vụ chính trị, nhất là người đứng đầu theo nguyên tắc “sáu rõ, một xuyên suốt” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền và một nhiệm vụ - một đầu mối xuyên suốt). Xây dựng và vận hành thống nhất thẻ đảng viên điện tử, hồ sơ đảng viên điện tử trong toàn Đảng. Từng bước xây dựng lộ trình thực hiện các thủ tục hành chính, nghiệp vụ công tác đảng viên trên môi trường số; không làm tăng thủ tục hành chính, chỉ yêu cầu bổ sung khi có vấn đề mới phát sinh. n “NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY ĐỊNH, CHUẨN MỰC VỀ SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI ĐỐI VỚI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN; ỨNG DỤNG DỮ LIỆU LỚN, TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG PHÁT HIỆN NGUY CƠ VỀ AN NINH CHÍNH TRỊ NỘI BỘ VÀ THÔNG TIN GIẢ, XẤU ĐỘC”, KẾT LUẬN CỦA BỘ CHÍNH TRỊ NÊU. Quy định cũng nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; xây dựng “hình mẫu người đảng viên trong kỷ nguyên mới”, thực hành “4 kiên định”, giữ vững bản lĩnh chính trị vững vàng và lời thề với Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, hội tụ đầy đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, uy tín, năng lực, trình độ, đoàn kết, kỷ cương, có tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ẢNH: PV TRƯỜNG PHONG 4-5/7/2026 www.tienphong.vn THỜI SỰ 2 QUẢNG CÁO Hà Nội: ĐT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ĐT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giờ hành chính (024)39439664 Ngoài giờ 0912033213 (Thu Hiền) n Thiết kế: KIỀU TÚ n Giá: 7.500 đồng n Ban đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh: 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Xuân Hòa- TPHCM. 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Công đoàn Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 xây dựng 100% doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn, tổ công nhân tự quản và khu nhà trọ công nhân đạt tiêu chí “không ma túy”; 100% đoàn viên, người lao động không vi phạm pháp luật về ma túy; người lao động sau cai nghiện được hỗ trợ vay vốn, tư vấn nghề nghiệp hoặc giới thiệu việc làm phù hợp để hạn chế tái nghiện. Năm 2026 được xác định là giai đoạn tạo nền tảng; theo đó, 100% công đoàn cơ sở tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy; 100% cán bộ công đoàn cơ sở không vi phạm pháp luật về ma túy; toàn bộ doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn ký cam kết xây dựng mô hình “Doanh nghiệp không ma túy”, “Tổ công nhân tự quản” và “Nhà trọ không ma túy”, phấn đấu ít nhất 30% đơn vị đạt chuẩn. Để thực hiện các mục tiêu trên, các cấp Công đoàn tập trung đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền; đưa kiến thức phòng, chống ma túy vào sinh hoạt công đoàn; tăng cường ứng dụng nền tảng số và mạng xã hội để nâng cao hiệu quả truyền thông; xây dựng các mô hình tự quản phù hợp với điều kiện thực tế tại doanh nghiệp và khu nhà trọ công nhân. Mỗi công đoàn cơ sở xây dựng ít nhất một mô hình phòng, chống ma túy hiệu quả, phù hợp với đặc điểm đơn vị. Hiệu quả thực tế của các mô hình sẽ là thước đo đánh giá phong trào thi đua, thay vì triển khai mang tính hình thức. Hưởng ứng lễ phát động, Chủ tịch Công đoàn phường Vĩnh Hội Nguyễn Thái Bình cam kết sẽ cụ thể hóa công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy bằng giải pháp sát với tình hình địa phương và người lao động. Tổ chức Công đoàn cơ sở sẽ chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, lực lượng Công an, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động, doanh nghiệp và chủ nhà trọ tham gia phòng, chống ma túy. Công đoàn phường xác định phòng, chống ma túy không chỉ là nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn mà còn là trách nhiệm đối với cộng đồng. Mỗi đoàn viên công đoàn sẽ là một tuyên truyền viên tích cực trong gia đình, khu dân cư và nơi làm việc. Từ nay đến cuối năm 2026, Công đoàn phường Vĩnh Hội phấn đấu 100% công đoàn cơ sở trực thuộc được tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy; 100% cán bộ công đoàn gương mẫu chấp hành pháp luật; vận động doanh nghiệp và khu nhà trọ ký cam kết xây dựng môi trường làm việc, lưu trú an toàn, không ma túy. Đơn vị cũng sẽ phối hợp xây dựng mô hình “Khu nhà trọ văn hóa - không ma túy”, củng cố các tổ công nhân tự quản, thiết lập kênh tiếp nhận thông tin bảo mật để người lao động kịp thời phản ánh các dấu hiệu vi phạm. Tại hội nghị, Liên đoàn Lao động TPHCM triển khai, quán triệt Chương trình hành động số 13 về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU và Chương trình hành động số 11 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố về nâng cao vai trò của Công đoàn trong chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động trong giai đoạn mới. PV (theo TTXVN) PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG KHÔNG MA TÚY NGÀY 3/7, LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TPHCM TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA THỰC HIỆN NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM VÀ TỆ NẠN MA TÚY, HƯỚNG TỚI MỤC TIÊU XÂY DỰNG TPHCM KHÔNG MA TÚY VÀO NĂM 2030. BỘ CHÍNH TRỊ YÊU CẦU:

4-5/7/2026 www.tienphong.vn THỜI SỰ 3 GIẤY GIÁM ĐỊNH KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ XUẤT XỨ CỦA ĐÁ QUÝ Trao đổi với PV Tiền Phong về quy trình kiểm định kim cương, đại diện PNJ thông tin từ quy định công khai của Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P - Lab) cho thấy, khách hàng khi gửi mẫu phải kê khai đầy đủ thông tin cá nhân, doanh nghiệp và yêu cầu dịch vụ. Trên cơ sở đó, P-Lab lập biên nhận giám định - được xem là hợp đồng dịch vụ giữa hai bên. Đáng chú ý, ngay trong quy định chung, P-Lab nêu rõ không chịu trách nhiệm pháp lý về nguồn gốc tài sản của khách hàng cũng như tính chính xác, hợp pháp của các thông tin do khách hàng cung cấp. Điều này đồng nghĩa, phòng giám định không có chức năng xác minh viên kim cương được nhập khẩu hợp pháp hay có xuất xứ từ đâu. Hồ sơ tiếp nhận chỉ xác nhận số lượng mẫu gửi; các thông tin như tên sản phẩm, màu sắc, kích thước, khối lượng hay dạng cắt mài do khách hàng khai báo chỉ mang tính nhận diện. Theo quy định, báo cáo thử nghiệm không phải giấy bảo hành, không có chức năng định giá viên kim cương, đồng thời không đại diện hay bảo đảm cho giá trị của viên đá. P-Lab cho biết kết quả giám định chỉ phản ánh các đặc tính kỹ thuật của mẫu tại thời điểm kiểm định, dựa trên trình độ chuyên môn, công nghệ và thiết bị hiện có. Đáng chú ý, đơn vị này cũng khẳng định kết quả giám định ở những lần sau có thể thay đổi do sự phát triển của công nghệ, thiết bị hoặc do chuyên gia thực hiện khác nhau. Một điều khoản khác cũng thu hút sự quan tâm là P-Lab quy định không chịu trách nhiệm pháp lý đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh từ sai sót trên báo cáo thử nghiệm hoặc trong quá trình lưu hành báo cáo. Những quy định này cho thấy giấy giám định về bản chất là một chứng thư kỹ thuật mô tả đặc tính của viên kim cương tại thời điểm kiểm định, chứ không phải chứng nhận nguồn gốc hợp pháp hay cam kết về giá trị tài sản. Thông tin từng được doanh nghiệp công bố cho biết đơn vị kiểm định hơn 10.000 sản phẩm mỗi tháng, phần lớn là kim cương, trong đó có những sản phẩm trị giá hàng triệu USD. Quy mô này cho thấy vai trò đáng kể của hoạt động giám định trong chuỗi giá trị của thị trường đá quý. Tại Việt Nam, hoạt động kiểm định kim cương được quản lý bởi Bộ Khoa học và Công nghệ và các quy định về giám định thương mại. Doanh nghiệp muốn cung cấp dịch vụ kiểm định kim cương phải đăng ký ngành nghề phù hợp, đáp ứng điều kiện về nhân sự, thiết bị và năng lực chuyên môn. “TẤM VÉ BẢO AN” CỦA KIM CƯƠNG Kiểm định kim cương là quá trình đánh giá và xác nhận các đặc tính của viên đá bằng phương pháp khoa học. Một viên kim cương sẽ được phân tích theo các tiêu chí quốc tế gồm trọng lượng, màu sắc, độ tinh khiết, giác cắt, đồng thời xác định nguồn gốc và các đặc điểm nhận dạng riêng. Toàn bộ kết quả được thể hiện trên giấy chứng nhận kiểm định - tài liệu được ví như “tấm vé bảo an” của viên kim cương. Đây là căn cứ để người mua biết chính xác chất lượng sản phẩm, đồng thời là cơ sở để các doanh nghiệp, tổ chức tài chính và thị trường xác định giá trị của viên đá trong các giao dịch. Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Vũ Hùng Sơn - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam - cho rằng thị trường kim cương có nhiều điểm khác biệt so với thị trường vàng, đặc biệt là về hệ thống tiêu chuẩn và hoạt động kiểm định. Theo ông Sơn, với thị trường vàng, cơ chế quản lý của Việt Nam được phân định khá rõ. Đối với vàng miếng, việc quản lý thuộc thẩm quyền của Ngân hàng Nhà nước. Trong khi đó, vàng nhẫn, trang sức và các sản phẩm mỹ nghệ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương cùng các quy định về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng. Kim cương được xếp vào nhóm đá quý nên cơ chế quản lý có đặc thù khác. Bên cạnh các quy định về nhập khẩu, kinh doanh, hoạt động kiểm định kim cương hiện chủ yếu dựa trên hệ thống tiêu chuẩn quốc tế. “Kim cương hay các loại đá quý đều có bộ tiêu chuẩn quốc tế. Việt Nam hiện nay về cơ bản cũng áp dụng các quy định, tiêu chuẩn đó trong hoạt động kiểm định và giám định”, ông Sơn cho biết. Theo ông Sơn, các phòng thử nghiệm, trung tâm giám định trong nước khi thực hiện kiểm định kim cương đều phải tuân thủ những quy chuẩn chung đã được quốc tế công nhận. Sự khác biệt giữa các đơn vị chủ yếu nằm ở uy tín và mức độ được thị trường quốc tế thừa nhận của chứng thư kiểm định. “Về bản chất, các đơn vị đều áp dụng chung hệ thống tiêu chuẩn quốc tế. Điểm khác nhau chủ yếu là uy tín của tổ chức cấp chứng thư và mức độ được thị trường quốc tế công nhận”, ông Sơn nhấn mạnh. Tối 2/7, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an TPHCM thông báo đã khởi tố ông Đặng Ngọc Thảo - nguyên Giám đốc P-Lab (công ty con của PNJ) - về hành vi buôn lậu. Theo cơ quan điều tra, ông Thảo bị cáo buộc cùng những người liên quan mua các viên kim cương nhập lậu có thông số không trùng khớp với giấy chứng nhận quốc tế GIA. Với chuyên môn giám định, ông Thảo bị cho là đã xóa mã GIA được khắc trên viên kim cương, thay bằng mã của PNJ-LAB và cấp giấy chứng nhận kiểm định mới nhằm hợp thức hóa sản phẩm trước khi đưa ra thị trường để thu lợi. n Ai quản lý KHÔNG CHỈ LÀ MỘT TỜ GIẤY XÁC NHẬN THÔNG TIN, CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH ĐƯỢC VÍ NHƯ “TẤM HỘ CHIẾU” CỦA VIÊN KIM CƯƠNG, QUYẾT ĐỊNH KHẢ NĂNG ĐỊNH GIÁ, GIAO DỊCH VÀ MỨC ĐỘ TIN CẬY TRÊN THỊ TRƯỜNG. SAU VỤ ÁN LIÊN QUAN ĐẾN HÀNH VI BỊ CÁO BUỘC THAY ĐỔI MÃ SỐ KIỂM ĐỊNH ĐỂ HỢP THỨC HÓA KIM CƯƠNG NHẬP LẬU, VẤN ĐỀ GIÁ TRỊ CỦA GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH LÀ CÂU HỎI LỚN TRÊN THỊ TRƯỜNG KIM CƯƠNG. NGỌC MAI Ngày 3/7, Cục Thống kê - Bộ Tài chính họp báo công bố tình hình kinh tế - xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026. Bà Nguyễn Thị Hương - Cục trưởng Cục Thống kê - cho biết, mặc dù bối cảnh kinh tế còn nhiều bất ổn, tình hình kinh tế - xã hội quý II và 6 tháng đầu năm đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực. GDP quý II vừa qua ước tăng 8,39% so với cùng kỳ năm trước. GDP 6 tháng đầu năm tăng 8,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2025 tăng 7,63%). Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,81%, các động lực tăng trưởng được củng cố, sự phục hồi đơn hàng xuất khẩu và hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ của đầu tư công. Khu vực dịch vụ tăng 8,09%. Một số ngành dịch vụ thị trường có tỷ trọng lớn tiếp tục duy trì tăng trưởng cao và đóng góp đáng kể vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế như: vận tải, kho bãi; bán buôn và bán lẻ; dịch vụ lưu trú và ăn uống; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm… Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 giảm 0,39% so với tháng trước, chủ yếu do giá xăng dầu giảm theo diễn biến của giá nhiên liệu thế giới. Bình quân quý II, CPI tăng 5,25% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung 6 tháng đầu năm, CPI tăng 4,38% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 4,12%. Trong tháng 6, có 4 nhóm hàng hóa và dịch vụ giảm giá, trong đó nhóm giao thông giảm mạnh nhất với 4,85%, góp phần làm CPI chung giảm 0,48 điểm phần trăm. Nguyên nhân chủ yếu do giá xăng giảm 10,05% và giá dầu diesel giảm 10,63% sau các đợt điều chỉnh giá theo diễn biến thị trường thế giới. Bên cạnh đó, giá vận tải hàng không cũng giảm 11,62%. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,07%; nhóm may mặc, mũ nón, giày dép giảm 0,09%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác giảm 0,06%, chủ yếu do giá đồ trang sức giảm theo diễn biến giảm của giá vàng trong nước. Ở chiều ngược lại, có 7 nhóm hàng hóa và dịch vụ tăng giá. Trong đó, nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng mạnh nhất với 0,66% do nhu cầu du lịch hè tăng. Nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,46%, chủ yếu do giá điện sinh hoạt, nước sinh hoạt, giá thuê nhà và vật liệu xây dựng tăng. Dự báo tình hình kinh tế sáu tháng cuối năm, Cục trưởng Cục Thống kê Nguyễn Thị Hương nhận định kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số là thách thức rất lớn. Bà Hương nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp, như giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn, kiểm soát giá cả và thị trường “Theo dõi sát diễn biến kinh tế, chính trị thế giới (xung đột Trung Đông, giá dầu, chi phí vận tải, tỷ giá...), kịp thời cập nhật kịch bản tăng trưởng, lạm phát; quản lý giá xăng dầu linh hoạt, hiệu quả; tránh điều chỉnh đồng thời các mặt hàng Nhà nước quản lý để giảm áp lực lạm phát”, bà nói. VIỆT LINH GDP 6 tháng đầu năm tăng 8,18% Giấy kiểm định về kim cương của GIA Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện trót lọt 141 lượt vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam tiêu thụ, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng. Các đối tượng cầm đầu là người Ấn Độ, chủ yếu sinh sống, làm việc ở Hồng Kông. GIẤY KIỂM ĐỊNH KIM CƯƠNG?

Nhiều chủ quán cà phê, nhà hàng cho rằng họ đã trả phí YouTube Premium hoặc Spotify hằng tháng nên không hiểu vì sao vẫn phải trả thêm tiền bản quyền âm nhạc khi mở nhạc phục vụ khách. Dưới góc độ pháp lý, điều này được hiểu như thế nào thưa luật sư? Đây là điểm nhiều người đang nhầm lẫn. Cần phân biệt rõ giữa phí sử dụng dịch vụ và nghĩa vụ trả tiền bản quyền. Khoản phí người dùng trả cho YouTube Premium, Spotify hay các nền tảng tương tự là chi phí để sử dụng dịch vụ theo điều khoản của nhà cung cấp, chủ yếu phục vụ mục đích cá nhân, phi thương mại. Trong khi đó, khi một quán cà phê, nhà hàng hoặc cơ sở kinh doanh sử dụng âm nhạc để tạo không gian phục vụ khách hàng thì đây là hành vi khai thác tác phẩm trong hoạt động kinh doanh. Quan hệ pháp lý lúc này được điều chỉnh bởi pháp luật về quyền tác giả. Hai nghĩa vụ này hoàn toàn độc lập và không thể thay thế cho nhau. Thực tế, nghĩa vụ tôn trọng quyền tác giả trong hoạt động kinh doanh đã được quy định trong Luật Sở hữu trí tuệ từ nhiều năm nay. Các quy định mới chỉ tập trung hoàn thiện cơ chế xác định mức thu, phương thức thu và phân chia tiền bản quyền theo hướng minh bạch, thống nhất hơn, chứ không phải đặt ra một nghĩa vụ pháp lý mới. Một số chủ quán băn khoăn khi có người đến yêu cầu nộp tiền bản quyền. Họ có bắt buộc phải thanh toán ngay không? Không. Về nguyên tắc, chủ cơ sở kinh doanh không có nghĩa vụ phải thanh toán ngay nếu bên thu chưa chứng minh đầy đủ tư cách đại diện. Theo quy định của pháp luật, các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan chỉ được đàm phán, cấp phép, thu và phân chia tiền bản quyền trong phạm vi được tác giả hoặc chủ sở hữu quyền ủy quyền. Hiện nay, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) là một trong các tổ chức quản lý tập thể quyền tác giả trong lĩnh vực âm nhạc theo phạm vi được ủy quyền. Tuy nhiên, ngoài quyền tác giả còn có quyền liên quan của người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, GIÚP NHẠC SĨ CÓ THÊM CHÚT THU NHẬP Tiền phí bản quyền âm nhạc sẽ được phân bổ thế nào tới nhạc sĩ là câu hỏi không chỉ riêng với Trúc Lê. Anh Trúc Lê nói tiếp: “Phí thực ra không lớn quá, có thể ở mức chấp nhận được. Mức phí bản quyền âm nhạc với quán cà phê, theo quy định từ 01/7/2026 cao nhất hơn 20 triệu đồng/năm; thấp nhất chưa đến 1 triệu đồng/năm. Mức phí này nhìn chung có lợi cho nhạc sĩ, giúp họ có thêm chút thu nhập, tuy không nhiều. Tuy nhiên, nếu chia đều số tiền thu được cho tất cả các tác giả lại thiệt thòi cho những tác giả nổi tiếng có bài hát được nghe nhiều, xem nhiều và có lợi cho những tác giả có bài hát ít được nghe”. Cha đẻ của nhiều nhạc phẩm được giới trẻ yêu thích, nhạc sĩ Đông Thiên Đức chia sẻ: “Thu phí bản quyền âm nhạc không phải quy định mới. Vấn đề này từng được triển khai cả chục năm nay nhưng cũng vấp phải nhiều vướng mắc. Thực ra, người nghe đã và đang trả tiền cho bản quyền âm nhạc từ lâu rồi. Chẳng hạn, như xem quảng cáo hoặc mua tài khoản Premium trên YouTube. Người ta sẽ lấy chi phí đó để trả tiền cho nghệ sĩ. Người dân ta đã có thói quen trả tiền cho bản quyền rồi. Các quán karaoke, nhà hàng hay các chuỗi cửa hàng cà phê lớn luôn tuân thủ và đóng tác quyền”. Nhạc sĩ Đông Thiên Đức cũng không tin chỉ vì mức thu phí điều chỉnh theo hướng tăng lên mà các quán cà phê “tẩy chay” âm nhạc. “Các quán cà phê sẽ không bỏ nhạc đâu”, anh khẳng định. Theo Đông Thiên Đức, thu phí bản quyền âm nhạc ở biểu giá áp từ 01/7/2026 thì nhạc sĩ cũng được hưởng lợi song không nhiều như người ngoài nghề tưởng tượng. “Tôi lấy ví dụ quán có diện tích trên 100 m2, mỗi năm phải đóng 5.186.000 đồng. Số tiền thu được sẽ trích cho đơn vị quản lý 20%, còn lại sẽ chia cho công ty mua bài hát ấy, họ thường sẽ lấy thêm 40-50% nữa. Nếu nghệ sĩ làm việc trực tiếp với đơn vị quản lý bản quyền (Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam - VCPMC chẳng hạn) thì sẽ không mất 40%, còn lại mới là của nghệ sĩ. Nghệ sĩ lại bao gồm: ca sĩ, nhạc sĩ, hòa âm, sản xuất. Tác giả như tôi còn được bao nhiêu đâu?”, anh nói. Nhưng nhạc sĩ được mệnh danh “người tạo hit” bày tỏ: “Có thể lúc này số tiền từ thu phí bản quyền âm nhạc ở quán cà phê, nhà hàng là nhỏ so với tôi. Nhưng cuộc sống vốn thăng trầm không ai biết trước, một ngày kia tôi cũng già đi, không còn được khán giả thương nữa thì số tiền nhỏ ấy cũng đủ để xoay xở lúc khó khăn. Vì thế tôi mong khán giả nhẹ nhàng một chút, các nhà kinh doanh cũng nghĩ cho nghệ sĩ một chút”. THU PHÍ LÀ ĐÚNG NHƯNG CẦN CÔNG BẰNG Nguyên lãnh đạo Cục Bản quyền tác giả khẳng định, việc thu phí bản quyền khi mở nhạc ở quán cà phê, nhà hàng không phải quy định mới. Tại phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 17/2023/NĐ-CP về biểu mức tiền bản quyền khi sử dụng tác www.tienphong.vn 4 4-5/7/2026 NGƯỜI ĐẠI DIỆN GIA TÀI ÂM NHẠC CỦA “ÔNG HOÀNG BOLERO” TRÚC PHƯƠNG, ANH TRÚC LÊ, CON TRAI CỦA CỐ NHẠC SĨ, GHI NHẬN PHẢN ỨNG CỦA MỘT SỐ CHỦ QUÁN CÀ PHÊ TẠI TPHCM: “TÔI THẤY NHIỀU Ý KIẾN KHÔNG VUI. NHƯNG PHẢN ỨNG ĐÓ CŨNG HẾT SỨC BÌNH THƯỜNG. BỞI CÁI GÌ GÂY BẤT LỢI CHO NGƯỜI TA THÌ NGƯỜI TA SẼ PHẢN ĐỐI ÍT NHIỀU. TUY NHIÊN, DẦN DẦN SẼ ỔN THỎA CẢ, NGƯỜI TA KHÔNG VÌ THẾ MÀ BỎ ÂM NHẠC”. KHÔNG RIÊNG TRÚC LÊ, NHIỀU TÁC GIẢ BĂN KHOĂN VỀ BÀI TOÁN PHÂN BỔ CHO CÁC NHẠC SĨ. NHỮNG NGÀY QUA, CÂU CHUYỆN THU TIỀN BẢN QUYỀN ÂM NHẠC TẠI QUÁN CÀ PHÊ, NHÀ HÀNG THU HÚT NHIỀU TRANH LUẬN, KHÔNG ÍT CHỦ CƠ SỞ BỐI RỐI TRƯỚC CÁC YÊU CẦU THANH TOÁN. THEO LUẬT SƯ NGUYỄN LINH (ĐOÀN LUẬT SƯ HÀ NỘI), PHÁP LUẬT KHÔNG CHỈ QUY ĐỊNH NGHĨA VỤ TRẢ TIỀN BẢN QUYỀN MÀ CÒN BẢO ĐẢM QUYỀN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG TÁC PHẨM. ĐÀO NGUYÊN HẠ ĐAN (thực hiện) VĂN HÓA ÁP CÔNG NGHỆ ĐỂ CÔNG BẰNG Trả tiền nghe nhạc vẫn chưa xong nghĩa vụ bản quyền THU PHÍ NHẠC QUÁN CÀ PHÊ: Sau 1/7, nhiều quán cà phê ở Hà Nội vẫn hút khách, vẫn mở nhạc Việt, như khi chưa có điều chỉnh phí bản quyền âm nhạc ẢNH: CÔNG HƯỚNG Luật sư Nguyễn Linh cho rằng, trong giai đoạn đầu triển khai, nên ưu tiên đối thoại, hướng dẫn trước khi áp dụng các biện pháp xử lý

4-5/7/2026 www.tienphong.vn VĂN HÓA 5 phẩm, bản ghi âm, ghi hình trong hoạt động kinh doanh, thương mại trong giới hạn quyền tác giả, giới hạn quyền liên quan có hiệu lực từ ngày 26/4/2023 đã có quy định vấn đề trên. Từ ngày 01/7/2026 lương cơ sở tăng lên, nên mức phí bản quyền cũng có sự thay đổi. Chuyên gia bản quyền nhắc lại việc thu phí tác quyền âm nhạc ở khách sạn, quán cà phê tại Đà Nẵng năm 2017 từng gây tranh luận gay gắt và cũng không đi đến đâu. Nhiều chủ quán cà phê hồi ấy đã đặt câu hỏi: Làm sao biết được quán phát bao nhiêu bài hát, bài nào mở nhiều, bài nào mở ít, bài nào không mở để trả cho những người sáng tạo nghệ thuật được công bằng? Nhạc sĩ Đông Thiên Đức lại thương cảm với các quán cà phê diện tích nhỏ: “Tôi nghĩ, các quán nhỏ thì miễn phí cho họ, không cần thu phí”. Nhưng một bà chủ quán cà phê ở Hà Nội lại phản bác: “Quán nhỏ có khi doanh thu lại cao, mở nhạc suốt ngày. Ngay cùng một diện tích, cùng một con phố, mà cũng có quán này, quán kia, quán đông khách, quán vắng hoe”. Theo chuyên gia trong lĩnh vực bản quyền tác giả, mức phí bản quyền âm nhạc nếu chỉ căn cứ theo diện tích, lương cơ bản thì vẫn còn những lăn tăn nhất định. “Pháp luật quy định những bản ghi âm nhằm mục đích thương mại phải trả tiền bản quyền là đúng. Nhưng trả thế nào lại đang mắc”, ông nói. Một số câu hỏi đặt ra: Thu cho ai? (Bởi không phải nhạc sĩ nào cũng gửi gắm đứa con tinh thần của mình cho các trung tâmPV). Phải đưa ra giấy tờ chứng minh đơn vị, tổ chức quản lý bản quyền được nhạc sĩ ủy quyền thì mới được thu tiền. Còn những người không ủy quyền thì không được thu giúp họ. Thêm nữa, làm sao biết được các nhà hàng, các quán cà phê sử dụng những bài hát nào, tần suất ra sao? Làm thế nào để trả tiền cho tác giả một cách công bằng?. Theo chuyên gia, để thực thi thu phí bản quyền âm nhạc tại quán cà phê, nhà hàng được hiệu quả, cần đáp ứng các tiêu chuẩn: bên đi thu phải thuyết trình các bài hát đó đã được ủy quyền với các cơ sở kinh doanh; chỉ các bài hát được quán, nhà hàng sử dụng mới được thu tiền. Sử dụng ít thì tác giả được ít tiền, sử dụng nhiều tác giả được nhiều tiền. Để kiểm soát được mức độ, tần suất sử dụng phải ứng dụng khoa học công nghệ. Mỗi cơ sở kinh doanh phải có hệ thống công nghệ bóc tách tác phẩm âm nhạc để làm rõ: sử dụng những tác phẩm nào, bao nhiêu lần? Bên thu phí phải cung cấp thiết bị công nghệ bóc tách. Chuyên gia phân tích: “Nếu chỉ thu phí bản quyền âm nhạc dựa trên cơ sở lương cơ bản và diện tích cơ sở kinh doanh vẫn chưa đủ. Vì nguyên tắc của pháp luật bản quyền là không triệt tiêu sự kinh doanh của người ta, nên căn cứ cả doanh thu của cơ sở kinh doanh. Hiện nay vấn đề thuế ở quán cà phê, nhà hàng được làm rất tốt, rất tiện cho việc thu phí bản quyền âm nhạc. Chủ cơ sở kinh doanh có sống được thì mới có tiền để trả các loại phí, trong đó có phí bản quyền âm nhạc”. Quanh chuyện thu phí bản quyền âm nhạc nói chung, một bầu sô đình đám chia sẻ: “Đôi khi tác phẩm không được tác giả ủy quyền vẫn bị trung tâm quản lý bản quyền thu bừa. Không cần biết quán cà phê mở nhạc của ai, chỉ cần biết một năm thu bao nhiêu tiền phí thì vẫn chưa ổn. Vậy, số tiền thu được sẽ đưa cho ai, những nhạc sĩ không có tác phẩm được sử dụng vẫn được chi trả, những người có một bài hát được sử dụng cũng được trả giống như những người có nhiều tác phẩm được phát rất nhiều trong quán? Cuối cùng, người ta lại căn cứ theo thông tin từ YouTube cung cấp, chẳng hạn năm nay phát bao nhiêu triệu lượt nghe của nhạc sĩ này, nhạc sĩ kia chăng? Thu tù mù còn trả phí lại theo thông tin từ YouTube cung cấp thì không thật công bằng”. n ghi hình. Các chủ thể này cũng có thể ủy quyền cho những tổ chức khác như Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Việt Nam (RIAV), Trung tâm Quyền liên quan đến tác giả Việt Nam (VCA)... Vì vậy, cơ sở kinh doanh sẽ làm việc với tổ chức nào phụ thuộc vào loại quyền đang được khai thác và phạm vi ủy quyền của từng tổ chức, chứ không mặc nhiên chỉ có VCPMC. Khi có người đến làm việc, chủ cơ sở kinh doanh có quyền yêu cầu cung cấp giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của tổ chức thu, giấy giới thiệu hoặc văn bản ủy quyền của người trực tiếp làm việc, căn cứ chứng minh phạm vi đại diện, danh mục tác phẩm hoặc kho nhạc được ủy quyền, phạm vi và thời hạn ủy quyền, biểu mức thu, phương thức thanh toán, dự thảo hợp đồng cấp phép cũng như hóa đơn, chứng từ hợp lệ. Bên cạnh đó, theo Nghị định 17/2023/NĐ-CP, các tổ chức đại diện tập thể còn có trách nhiệm công khai thông tin về tác giả, chủ sở hữu quyền, phạm vi ủy quyền, hoạt động cấp phép cũng như việc thu, phân chia tiền bản quyền. Đây là cơ sở để các đơn vị kinh doanh đối chiếu và thực hiện đúng nghĩa vụ. Nghị định 134/2026/NĐCP đã đưa ra công thức tính tiền bản quyền đối với các cơ sở kinh doanh. Ông đánh giá ý nghĩa của quy định này như thế nào? Điểm đáng chú ý là việc xác định mức thu đã có căn cứ thống nhất, thay vì phụ thuộc chủ yếu vào quá trình thương lượng như trước. Theo quy định mới, tiền bản quyền hằng năm được tính trên cơ sở mức lương cơ sở nhân với hệ số điều chỉnh theo diện tích kinh doanh. Mức thu cũng được điều chỉnh theo từng khu vực, không áp dụng đồng loạt trên cả nước. Theo tôi, trong giai đoạn đầu triển khai, nên ưu tiên đối thoại, hướng dẫn trước khi áp dụng các biện pháp xử lý, qua đó giúp các cơ sở kinh doanh chủ động tuân thủ và giảm những tranh luận không cần thiết. Cảm ơn ông! Nhạc quốc tế có bị đánh phí bản quyền âm nhạc không? Chuyên gia trong lĩnh vực bản quyền tác giả đáp: “Thu phí nhạc quốc tế thì phải được ủy quyền của nghệ sĩ quốc tế”. Điều này cũng mở ra xu hướng mới. Có thể nhiều quán cà phê sẽ chuyển sang chơi nhạc quốc tế. Thực tế, ở Việt Nam rất đông khán giả hâm mộ ca sĩ, nhóm nhạc quốc tế. Nhiều người dự đoán, đây cũng là cơ hội của nhạc AI xâm lấn mạnh hơn ở quán cà phê, nhà hàng. Nhạc sĩ Đông Thiên Đức nhìn nhận: “Thực tế, nhiều quán cà phê, nhà hàng đã chuyển sang phát nhạc AI cả năm nay rồi. Họ chuyển sang nhạc AI vì họ tính toán triệt để như một… nhà kinh doanh thiên tài. Họ cảm thấy như vậy sẽ giảm được vài triệu tiền bản quyền âm nhạc. Nhưng họ không nghĩ rất cần nghệ sĩ rất cần những khoản tiền ấy”. Song anh tự tin, nhạc “ảo” không thắng được nhạc “thật”. KÍNH LĂNG Trên trang Phòng, chống ma tuý - Công an TP Hồ Chí Minh tin “nóng” bắt nam nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ và 47 đối tượng trong đường dây ma tuý khủng hút hơn 20 ngàn lượt thả biểu tượng (thích, ha ha, ngạc nhiên), hơn 200 lượt chia sẻ, cùng gần 2.000 bình luận. Hai cái tên Miu Lê, Chi Dân cũng bất ngờ “nóng” lại. Bởi Tăng Nhật Tuệ, Miu Lê, Chi Dân khá có duyên trên con đường nghệ thuật. Trong phim Em là bà nội của anh (2015) Tăng Nhật Tuệ sáng tác ca khúc chủ đề của phim, Miu Lê “ẵm” vai nữ chính. Tăng Nhật Tuệ cũng chính là đồng tác giả của Yêu anh (sáng tác: Tăng Nhật Tuệ, Gào Tanny) bản hít làm “kích hoạt” cái tên Miu Lê ở lĩnh vực ca nhạc. Lúc này, MV Yêu anh đang “sốt” trở lại vì nó chính là thành quả lao động của nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ, ca sĩ Miu Lê và sự tham gia diễn xuất của Chi Dân. Ngoài tham gia diễn xuất trong MV Yêu Anh của Miu Lê, Chi Dân còn là cha đẻ của ca khúc Giả vờ nhưng em yêu anh, đây cũng là một trong những bài hát được Miu Lê trình bày thành công. Đáng tiếc, con đường nghệ thuật của cả ba nghệ sĩ đang đi vào ngõ cụt. Tăng Nhật Tuệ, Miu Lê, Chi Dân đều đã bị bắt vì ma tuý. Nhiều khán giả mất niềm tin khi làng giải trí nói chung, làng ca nhạc nói riêng thời gian qua có khá nhiều cái tên vấp ngã với những nguyên nhân khác nhau: Ma tuý, chiếm đoạt tài sản, lừa dối khách hàng… Trong những nhân vật bị lôi ra ánh sáng có cả người được mệnh danh “Anh cả của làng mốt Việt “tới người mẫu, diễn viên, ca sĩ, nhạc sĩ có tiếng… Điều này hé lộ đời sống của nghệ sĩ phía sau hào quang. Không những khiến khán giả thất vọng, họ còn mang lại những phiền toái cho những dự án nghệ thuật họ tham gia trước khi bị bắt. Phim Chốt đơn do Thủy Tiên đóng vai nữ chính, đã phải dùng ứng dụng công nghệ AI thay thế. Mới đây phim Chiếc kén đã công bố vai diễn của Trương Ngọc Ánh cũng được xử lý bằng phiên bản nhân tạo. Việc thay thế này không những làm tăng kinh phí sản xuất phim lên cao còn khiến phim đứng trước nguy cơ thất thu ở phòng vé, vì khán giả chưa quen trong một bộ phim có cả diễn viên thật và diễn viên ảo. Nhưng biết làm sao khi diễn viên Trương Ngọc Ánh đã bị bắt vì tội Lạm dụng tín nhiệm chiến đoạt tài sản? “Không bông tuyết nào sạch”, một số tài khoản mượn tên của một bộ phim Hàn Quốc để bày tỏ sự mất niềm tin của bản thân với các “ngôi sao” Việt. Nhưng lại có những khán giả để nghị rà soát mạnh ở làng giải trí như một cuộc “đại phẫu”, để không còn những bông tuyết chưa sạch, giữ lại bông tuyết sạch xứng đáng đón nhận tình yêu và niềm tin của người hâm mộ. MIU MIU Đi tìm “bông tuyết” sạch Khi một quán cà phê, nhà hàng hoặc cơ sở kinh doanh sử dụng âm nhạc để tạo không gian phục vụ khách hàng thì đây là hành vi khai thác tác phẩm trong hoạt động kinh doanh CƠ HỘI CHO NHẠC AI XÂM LẤN

4-5/7/2026 www.tienphong.vn KHOA GIÁO 6 Hôm qua dư luận “dậy sóng” vì bảng điểm số môn Toán của học sinh trường Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đẹp như mơ. Trong số 323 em thi tốt nghiệp, có tới 146 em đạt điểm 10, điểm trung bình của học sinh lên tới 9,58, vượt xa tất cả các trường chuyên khác trên toàn quốc. Theo một chuyên gia ở Hà Nội, ngoài hơn 45% thí sinh trường chuyên dự thi đạt điểm 10 môn Toán, còn có hơn 26% em đạt điểm 9,5 và 24 học sinh đạt 9,75 điểm (7,45%). Như vậy, 78,88% học sinh đạt từ 9,5 điểm trở lên và 91,93% đạt từ 9 điểm trở lên, trong khi chỉ 8,07% dưới 9 điểm. “Đối với một trường chuyên tổng hợp, không chỉ có học sinh chuyên Toán mà còn nhiều lớp chuyên khác, đây là một phổ điểm rất khác biệt”, chuyên gia phân tích. Gần một nửa số học sinh đạt điểm 10 và gần 80% đạt từ 9,5 điểm trở lên cho thấy bài thi làm giảm khả năng phân biệt giữa học sinh giỏi và học sinh xuất sắc. Nếu mục tiêu của bài thi là phân loại hoặc tuyển chọn thì đây là vấn đề cần được xem xét. Mặc dù bài thi được chấm hoàn toàn bằng máy, điều này chỉ bảo đảm tính khách quan của khâu chấm thi, không đồng nghĩa toàn bộ quy trình khảo thí đều không có vấn đề. Phổ điểm này không phải là bằng chứng để kết luận ngay có tiêu cực, nhưng là tín hiệu cần được lý giải. Do đó, theo vị này, Bộ GD&ĐT cần rà soát toàn bộ quy trình từ ra đề, bảo mật đề, tổ chức thi trong đó đặc biệt quan tâm rà soát nhất là khâu coi thi vì điểm số của các số báo danh liên tiếp có điểm số rất cao và gần như là nằm ở tất cả các phòng thi. Bên cạnh đó, cũng cần phân tích chất lượng đề và dữ liệu kết quả để xác định liệu phổ điểm phản ánh đúng năng lực của học sinh, chất lượng của đề thi hay còn những yếu tố khác cần được làm rõ. Thầy Nguyễn Văn Quý, giáo viên Toán tại Hà Nội nói với môn Toán, học sinh trường chuyên có nhiều em đạt 9, 10 điểm Toán là điều dễ hiểu. Nhưng khi số điểm 10 quá lớn, điểm 9 -10 tập trung dày đặc, đặc biệt gần như toàn bộ điểm 10 Toán của một tỉnh lại dồn vào một nhóm thí sinh, thì đó không còn là câu chuyện “học sinh giỏi” theo nghĩa thông thường nữa. Đó là một hiện tượng thống kê rất đặc biệt và cần được kiểm chứng bằng dữ liệu gốc. Theo thầy Quý, nghi vấn từ kết quả thi môn Toán ở Tuyên Quang năm nay cho thấy vấn đề lớn hơn nằm ở cách tổ chức kỳ thi và cách dùng kết quả thi. Việc gộp kỳ thi “hai trong một” là đúng hướng chỉ khi kỳ thi đó được nâng cấp rất mạnh về tổ chức, giám sát và hậu kiểm. Nếu chỉ gộp để tiết kiệm, còn khâu coi thi, chấm thi, giám sát vẫn để những khoảng hở khiến xã hội nghi ngờ, thì lợi bất cập hại. “Học sinh có thể vẫn thi gần nơi cư trú để giảm áp lực di chuyển. Nhưng cán bộ coi thi, giám sát nên được điều động chéo tỉnh, chéo vùng mạnh hơn”, thầy nói. n Liên quan sự việc, Bộ GD&ĐT cho biết đã lập đoàn kiểm tra về Tuyên Quang, phối hợp cơ quan chức năng rà soát, xác minh trên tinh thần nghiêm túc, đảm bảo đánh giá đúng bản chất sự việc. Nếu có vi phạm, Bộ GD&ĐT sẽ xử lý nghiêm theo quy định. Kiểm tra điểm Toán cao bất thường tại Tuyên Quang TRƯỜNG THPT CHUYÊN TUYÊN QUANG CÓ 323 THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM NAY, CÓ TỚI 146 BÀI THI ĐIỂM 10. CHUYÊN GIA CHO RẰNG, CẦN RÀ SOÁT TOÀN BỘ QUY TRÌNH TỪ RA ĐỀ, BẢO MẬT ĐỀ, TỔ CHỨC THI TRONG ĐÓ ĐẶC BIỆT NHẤT LÀ KHÂU COI THI. Thí sinh dự kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm nay HÀ LINH ĐẢO CHIỀU Tổ hợp B00 là tổ hợp truyền thống của khối ngành sức khỏe, trong đó có Y khoa, Răng-Hàm-Mặt, Y học cổ truyền. Môn Sinh được đánh giá là môn học cốt lõi của khối ngành này. Năm nay, tổng số thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT môn Sinh đạt trên 68.000. Nhưng số lượng thí sinh dự thi đủ 3 môn của tổ hợp B00 trên cả nước chỉ có 47.200 em. Thầy Đinh Đức Hiền, Giám đốc điều hành trường TH, THCS&THPT FPT Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh nhận định đề thi môn Sinh năm nay có độ phân hóa tốt. Đề vẫn có các câu cơ bản để học sinh trung bình có thể đạt điểm đủ cho xét tốt nghiệp. Các câu hỏi về môi trường sống, nhóm sinh vật theo nhiệt độ, cơ quan nhận máu từ tĩnh mạch chủ, vị trí chuỗi truyền electron hay khái niệm tiêu hóa là những câu không quá khó, học sinh nắm chắc kiến thức sách giáo khoa có thể làm được. Trong số các khối thi truyền thống, tổ hợp B00 luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt bởi đây là nguồn tuyển chính của khối ngành sức khỏe, những biến động dù nhỏ nhất về điểm số cũng có thể thay đổi số phận của hàng nghìn hồ sơ đăng kí vào các trường Y Dược tốp đầu. Phổ điểm tổ hợp B00 qua hai năm 2025, 2026 cho thấy sự dịch chuyển đầy thú vị về độ khó của đề thi, mật độ thí sinh và xu hướng phân hóa năng lực. Sự khác biệt đầu tiên và rõ rệt nhất giữa hai năm nằm ở vị trí đỉnh của phổ điểm. Năm 2025, phổ điểm phân bố thoải và có xu hướng lệch nhiều về phía trái (dải điểm trung bình thấp). Ở đề thi năm 2026, hình ảnh từ đồ thị cho thấy một diện mạo hoàn toàn khác: phổ điểm dịch chuyển rõ rệt về phía bên phải, tạo thành một hình chuông đối xứng chuẩn. Đỉnh phổ điểm của năm 2026 nâng lên mức 21,0 điểm. ĐIỂM CHUẨN TĂNG Ở NHỮNG NGÀNH "HOT" Đặc trưng lớn nhất của tổ hợp B00 là dùng để xét tuyển vào các ngành đặc thù như Y khoa, RăngHàm-Mặt, Dược học, Y học cổ truyền. Phần phân hóa được tính từ 24,0 điểm trở lên và số lượng thí sinh bắt đầu giảm nhanh và đều: mức 25,0 điểm còn 1.406 học sinh; mức 26,0 điểm có 1.025 học sinh; mức 27,0 điểm chỉ còn 697 học sinh. Dải điểm xuất sắc (từ 28,0 điểm trở lên), số lượng thí sinh thu hẹp rõ rệt: 28,0 điểm có 334 thí sinh; mức điểm 28,5 là 255; mức 29,0 điểm có 167 thí sinh; mức điểm 29,5 điểm có 66 thí sinh và mức điểm tuyệt đối 30/30 chỉ có 4 thí sinh. Dải điểm xuất sắc thường là những thí sinh sẽ xét tuyển vào Trường ĐH Y Hà Nội, Trường ĐH Y Dược TPHCM với các ngành Y khoa, Răng-HàmMặt, Y học cổ truyền. Năm nay, Trường ĐH Y Hà Nội tuyển 440 chỉ tiêu Y khoa, 120 chỉ tiêu Răng-HàmMặt, và 80 chỉ tiêu Y học cổ truyền. Năm 2025, điểm chuẩn ngành Y khoa của trường cao nhất 28,13/30 điểm. Năm nay, nhà trường đã tuyển thẳng 176 thí sinh, chỉ tiêu còn 264 thí sinh, tương đương với 264 thí sinh đứng đầu. Dựa vào phổ điểm tổ hợp B00, tính từ mức điểm 28,50 có 492 thí sinh. Như vậy điểm chuẩn xét tuyển của ngành Y khoa, Trường ĐH Y Hà Nội năm nay dự kiến tăng từ 0,25-0,5 điểm. Đối với các trường còn lại, thí sinh có thể áp dụng tịnh tiến theo hệ quy chiếu năm ngoái để trừ đi biên độ tương ứng. n NĂM NAY, PHỔ ĐIỂM TỔ HỢP B00 (TOÁN, HÓA, SINH) GHI NHẬN SỰ DỊCH CHUYỂN THEO HƯỚNG ĐIỂM TRUNG BÌNH TĂNG, SỐ LƯỢNG THÍ SINH ĐẠT ĐIỂM CAO CŨNG TĂNG. DỮ LIỆU THÔNG TIN NÀY DỰ BÁO ĐIỂM CHUẨN NGÀNH Y KHOA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC (ĐH) Y DƯỢC TỐP ĐẦU TĂNG SO VỚI NĂM 2025. Thống kê sơ bộ cho thấy, có khoảng trên 180.000 thí sinh trong tổng số trên 1,2 triệu thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 không đạt được mức điểm sàn 15 điểm/ tổ hợp 3 môn mà Bộ GD&ĐT quy định. Sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội học lâm sàng tại bệnh viện ẢNH: NTCC Dự báo điểm chuẩn ngành Y khoa tăng TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2026: NGHIÊM HUÊ

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