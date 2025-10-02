Báo Tiền Phong số 150-151

Số 150-151 | 30-31/5/2026 VIỆT NAM-SINGAPORE XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỢP TÁC KIỂU MẪU Trang 2 Trang 18-19 ẤN PHẨM CỦA BÁO TIỀN PHONG www.tienphong.vn Điện thoại nóng 0977 456 112 Trang 8 Cuối tuần trước, tôi được một trường đại học mời tham gia tọa đàm có chủ đề khá thú vị, là “Quyền số của người học – Năng lực số của người thầy”. Mở đầu chương trình là màn khảo sát nhỏ với tình huống một học sinh yêu cầu nhà trường xóa khỏi fanpage một bài đăng cũ có hình ảnh mình đang “khóc nhè” trong giờ chào cờ từ 2 năm trước. Hỏi: em học sinh đang viện dẫn quyền nào? CHUYỆN CUỐI TUẦN Nạn nhân số Xem tiếp trang 6 CON GÁI CỦA NHẠC SĨ PHẠM TUYÊN, NHÀ BÁO PHẠM HỒNG TUYẾN, CHIA SẺ: “BỐ TÔI RẤT THÍCH KỶ LỤC NHẠC SĨ SÁNG TÁC NHIỀU CA KHÚC VỀ THIẾU NHI ĐƯỢC PHỔ BIẾN RỘNG RÃI NHẤT DO TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM (VIETKINGS) TRAO. VỚI ÔNG, 3 CHỮ ĐƯỢC PHỔ BIẾN MỚI QUAN TRỌNG, CHỨ CA KHÚC NẰM TRÊN GIẤY, CẤT TRONG KHO THÌ NÓI LÀM GÌ?”. THỰC TẾ CHO THẤY, LƯỢNG CA KHÚC DÀNH CHO THIẾU NHI ĐANG CẤT TRONG KHO CỦA CÁC NHẠC SĨ VIỆT NAM CÒN RẤT NHIỀU, TRONG KHI NGƯỜI TA THAN, BAO NHIÊU NĂM TRÔI QUA, BÀI HÁT DÀNH CHO CÁC BÉ VẪN… CŨ NHƯ TRÁI ĐẤT. CA KHÚC THIẾU NHI: CHUNG KẾT CHAMPIONS LEAGUE PSG - ARSENAL: KHO BÁU BỊ BỎ QUÊN Cuộc chiến giữa “nước” và “lửa”

Tổng thống Tharman Shanmugaratnam nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Singapore. Tổng thống Tharman Shanmugaratnam nhấn mạnh, cá nhân ông và các nhà lãnh đạo Singapore rất trông chờ phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La tối 29/5, qua đó hiểu thêm tầm nhìn của Việt Nam với khu vực và thế giới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng trở lại thăm Singapore trên cương vị người đứng đầu Đảng, Nhà nước Việt Nam; nhấn mạnh chuyến thăm là sự khẳng định mạnh mẽ thông điệp Việt Nam luôn dành ưu tiên cao cho quan hệ với Singapore, quyết tâm xây dựng mô hình hợp tác kiểu mẫu trong kỷ nguyên mới. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp và toàn diện của quan hệ song phương từ khi nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện tháng 3/2025. Hai bên nhấn mạnh ASEAN có vai trò quan trọng, do đó Việt Nam và Singapore cần thúc đẩy các sáng kiến hợp tác và kết nối ASEAN thời gian tới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Tharman Shanmugaratnam chia sẻ nhiều ý kiến về phương hướng hợp tác thời gian tới; nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa tin cậy chính trị, đánh giá cao hợp tác giữa hai Đảng cầm quyền ngày càng thực chất, tạo nền tảng kết nối chiến lược và hợp tác lâu dài giữa hai nước. TẬP TRUNG VÀO CÁC LĨNH VỰC CHIẾN LƯỢC, CÓ GIÁ TRỊ GIA TĂNG LỚN Hai bên nhất trí tiếp tục tạo đột phá mới đưa hợp tác kinh tế đi vào chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, thúc đẩy dòng vốn đầu tư hai chiều chất lượng cao, tập trung vào các lĩnh vực chiến lược, có giá trị gia tăng lớn, tăng cường kết nối doanh nghiệp hai nước. Việt Nam đánh giá cao Sáng kiến lưới điện ASEAN và sẽ nỗ lực đóng góp trách nhiệm vào việc thực hiện sáng kiến vì hiểu tầm quan trọng của năng lượng đối với phát triển, nhất là khoa học - công nghệ. Tổng thống Tharman Shanmugaratnam nhất trí với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc thúc đẩy khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành trụ cột cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, trong đó có việc đẩy mạnh triển khai mô hình kết nối Nhà nước - Nhà doanh nghiệp - Nhà nghiên cứu, gắn kết nghiên cứu với ứng dụng. Hai bên cũng nhất trí làm sâu sắc hơn nữa hợp tác quốc phòng - an ninh tương xứng với tầm vóc quan hệ và mức độ tin cậy chính trị cao giữa hai nước, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới. Hai nhà lãnh đạo cùng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ hai nước thông qua hợp tác văn hóa, giao lưu nhân dân. Hai bên khẳng định tăng cường phối hợp hiệu quả, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, ủng hộ chủ nghĩa đa phương và củng cố vai trò của Liên Hợp Quốc trong giải quyết các vấn đề an ninh, phát triển toàn cầu, củng cố vai trò trung tâm của ASEAN, nhất là khi Singapore đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2027 và Việt Nam đăng cai APEC; thúc đẩy đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, thực chất, hiệu quả. KÝ NHIỀU VĂN KIỆN HỢP TÁC QUAN TRỌNG Sáng 29/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng hội đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong. Hai nhà lãnh đạo điểm lại những thành tựu hợp tác song phương nổi bật thời gian qua, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế - thương mại - đầu tư. Hai bên cũng ghi nhận những tiến triển tích cực về hợp tác quốc phòng - an ninh, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, du lịch, lao động và giao lưu nhân dân. Trao đổi về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai bên nhất trí tiếp tục bồi đắp tin cậy chính trị thông qua duy trì trao đổi đoàn cấp cao và tiếp xúc thường xuyên; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương; nâng tầm hợp tác chiến lược tương xứng tầm vóc khuôn khổ quan hệ mới thông qua thiết lập cơ chế Đối thoại Chiến lược giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động Nhân dân Singapore. Hai nhà lãnh đạo nhất trí đưa hợp tác khoa học - công nghệ vào triển khai thực chất, đánh giá cao việc tổ chức Diễn đàn Kết nối công nghệ Việt Nam – Singapore, thông qua sáng kiến về kết nối công nghệ Việt Nam - Singapore, nhằm hình thành hệ sinh thái khoa học - công nghệ chiến lược giữa hai nước. Hai bên cũng nhất trí phát huy hơn nữa quan hệ Đối tác Kinh tế xanh - Kinh tế số, đặc biệt trong triển khai dự án kết nối năng lượng sạch, trao đổi tín chỉ các bon; phát triển trung tâm tài chính quốc tế; phát triển hệ thống khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP) thế hệ mới gắn với chuyển giao công nghệ cao. Hai bên cũng nhất trí hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng, thúc đẩy hợp tác phòng chống tội phạm mạng, tội phạm ma túy; tăng cường hợp tác văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân; thúc đẩy kết nối hàng không, logistics, cảng biển. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác bảo đảm tự cường chuỗi cung ứng, trong đó có an ninh lương thực, an ninh năng lượng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn và đề nghị Singapore tiếp tục ưu tiên Việt Nam trong đào tạo cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, bồi dưỡng nhân tài phục vụ phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; hỗ trợ Việt Nam trong công tác vận hành, quản trị Trung tâm Dữ liệu Quốc gia và Trung tâm Tính toán hiệu năng cao và trí tuệ nhân tạo. Thủ tướng Singapore đánh giá cao hơn 22.000 sinh viên Việt Nam đang học tập tại Singapore, khẳng định ủng hộ Việt Nam phát triển nguồn nhân lực. PHỐI HỢP VÀ ỦNG HỘ LẪN NHAU Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao việc hai nước thường xuyên phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế đa phương, nhất là tại ASEAN, Liên Hợp Quốc, nhất trí mở rộng và làm sâu sắc hơn sự phối hợp trên các vấn đề quốc tế; giúp ASEAN ứng phó hiệu quả với các thách thức, đạt được những phát triển mới trong việc phát huy vai trò trung tâm của mình. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẽ tích cực ủng hộ và phối hợp với Singapore đóng góp trách nhiệm vào công việc chung của ASEAN; đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch luân phiên của ASEAN năm 2027. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lawrence Wong cùng khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông; giải quyết hòa bình các tranh chấp, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với các nguyên tắc luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác về hợp tác kênh đảng, tư pháp, phục hồi chuỗi cung ứng và giấy chứng nhận đầu tư cho VSIP Huế, Nghệ An 4, Ninh Bình, Hải Phòng…; nhất trí chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được, đưa quan hệ Việt Nam - Singapore phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu, thực chất, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. n HỘI ĐÀM SÁNG 29/5 TẠI SINGAPORE, TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM VÀ TỔNG THỐNG SINGAPORE THARMAN SHANMUGARATNAM NHẤT TRÍ THÚC ĐẨY CÁC BỘ, NGÀNH TÍCH CỰC TRIỂN KHAI CÁC THỎA THUẬN ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC, ĐƯA QUAN HỆ ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC TOÀN DIỆN VIỆT NAM-SINGAPORE SANG GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN MỚI VỀ CHẤT. BÌNH GIANG VIỆT NAM-SINGAPORE XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỢP TÁC KIỂU MẪU Tiếp tục chương trình thăm cấp Nhà nước tới Singapore, chiều 29/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Diễn đàn Kết nối công nghệ Việt Nam - Singapore. Tối cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La.

Sáng 29/5, tại trụ sở Chính phủ, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú - Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát số 12 của Bộ Chính trị và Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 2) của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ. Tại Hội nghị, Đoàn kiểm tra đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 2 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ. Về các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng, Thủ tướng Lê Minh Hưng nói rằng, cần bám sát, đánh giá chính xác tình hình, nhất là những khó khăn, thách thức, phản ứng chính sách kịp thời, linh hoạt, hiệu quả, có giải pháp phù hợp với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; tiếp tục hoàn thiện thể chế, nhất là huy động và phân bổ nguồn lực, đổi mới công tác xây dựng chính sách pháp luật, rà soát các cơ chế, chính sách đặc thù; đổi mới tư duy, phương pháp và công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Về triển khai Nghị quyết số 57NQ/TW, Thủ tướng nêu một số kiến nghị liên quan hoàn thiện khung kiến trúc tổng thể quốc gia số; xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu; đồng bộ hệ thống cổng dịch vụ công, giải quyết thủ tục hành chính; phát triển, thương mại hóa và sử dụng sản phẩm công nghệ chiến lược, triển khai cơ chế đặt hàng; đào tạo nguồn nhân lực… Về thực hiện kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, Thủ tướng nêu các kiến nghị liên quan bổ sung các tiêu chí định lượng cụ thể hơn nữa, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, đánh giá theo sản phẩm cuối cùng làm cơ sở bố trí cán bộ. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau gần một năm vận hành đã cơ bản đi vào ổn định, hoạt động thông suốt, không bị gián đoạn, từng bước phát huy hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; những khó khăn, vướng mắc phát sinh được nhận diện và tháo gỡ kịp thời. Đến nay, mô hình bắt đầu chuyển từ giai đoạn ổn định sang nâng cao chất lượng hoạt động và đang chuyển dần từ tư duy quản lý hành chính đơn thuần sang quản trị phục vụ kiến tạo phát triển. Về mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Đảng ủy Chính phủ đã chủ động, khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện nhiều cơ chế, chính sách phục vụ chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đặc biệt là tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho đầu tư kinh doanh. Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, Đảng ủy Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện một cách quyết liệt, đồng bộ, đặc biệt là tích cực hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, đẩy mạnh phát triển hạ tầng số, cơ bản đáp ứng yêu cầu kết nối, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu. n 30-31/5/2026 www.tienphong.vn 3 LUÂN DŨNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ, CƠ QUAN, ĐỊA PHƯƠNG SAU VẬN HÀNH CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG HAI CẤP, THỦ TƯỚNG LÊ MINH HƯNG NÊU MỘT SỐ KIẾN NGHỊ LIÊN QUAN RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ, HOÀN THIỆN VIỆC PHÂN CẤP, PHÂN QUYỀN, NHẤT LÀ VỚI CẤP CƠ SỞ; PHÁT HUY HƠN NỮA VAI TRÒ CỦA CẤP ỦY, CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG TRONG TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH… Rà soát, hoàn thiện việc phân cấp, phân quyền THỜI SỰ Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại hội nghị ẢNH: VGP “Phải quyết tâm, quyết liệt hơn, phải tạo đột phá, phải nhanh hơn, kịp thời hơn trong hoàn thiện thể chế” . THƯỜNG TRỰC BAN BÍ THƯ TRẦN CẨM TÚ Trưa 29/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác Trung ương đến thăm, chúc mừng các lãnh đạo Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam tại các cơ sở Phật giáo ở TPHCM, nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, Dương lịch 2026. Đi cùng đoàn có bà Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam; ông Lâm Văn Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; bà Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; ông Nguyễn Đình Khang, Bộ trưởng Bộ Dân tộc - Tôn giáo. Lãnh đạo TPHCM có ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác đã đến chùa Huê Nghiêm (phường An Khánh) thăm Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPG Việt Nam và chư vị giáo phẩm trong Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, trong suốt chiều dài lịch sử đất nước, Phật giáo luôn đồng hành với dân tộc, gắn bó với nhân dân qua những truyền thống tốt đẹp: “Hộ pháp - An dân”, “Đạo pháp đồng hành cùng dân tộc”. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, lãnh đạo Đảng, Nhà nước rất quan tâm tới tín ngưỡng, tôn giáo. Vừa qua, Quốc hội cũng đã ban hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi). Luật này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2027, qua đó có định hướng để các tôn giáo hoạt động. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao vai trò của GHPG Việt Nam trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có nhiều đóng góp tích cực đối với công tác an sinh, xây dựng nhà đại đoàn kết, các hoạt động từ thiện, giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, bão lũ… Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng khẳng định Đảng, Nhà nước luôn ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp của GHPG Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đặc biệt đánh giá cao sự đóng góp của các lãnh đạo GHPG Việt Nam cùng các vị chư tôn đức giáo phẩm. Chủ tịch Quốc hội cũng mong rằng, thời gian tới, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng với uy tín của mình sẽ lãnh đạo GHPG Việt Nam thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần đưa đất nước phát triển tốt hơn, nhất là trong giai đoạn đất nước đặt mục tiêu phát triển tăng trưởng 2 con số. Nhân Đại lễ Phật đản 2570, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng và các vị chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni, Phật tử có nhiều niềm vui, an lạc và tổ chức thành công Đại lễ Phật đản cũng như Đại hội Phật giáo Việt Nam lần thứ X. Phát biểu đáp từ, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng cho biết, trải qua 45 năm từ ngày thành lập, Phật giáo Việt Nam vinh dự được chung tay đóng góp xây dựng, phát triển đất nước. Đức Pháp chủ mong mỏi tăng ni, Phật tử cần đóng góp nhiều hơn nữa trong công cuộc xây dựng, phát triển mới của đất nước nói chung và cho TPHCM nói riêng. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác cũng đến thăm Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam và chư tôn giáo phẩm lãnh đạo GHPG Việt Nam tại Thiền viện Quảng Đức (phường Xuân Hòa). Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn Trưởng lão Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn tiếp tục vận động đồng bào Phật tử ủng hộ công cuộc xây dựng và đất nước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. NGÔ TÙNG Giáo hội Phật giáo có vai trò quan trọng trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tặng hoa chúc mừng Phật đản Phật lịch 2570 CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN KHẲNG ĐỊNH ĐẢNG, NHÀ NƯỚC LUÔN GHI NHẬN, ĐÁNH GIÁ CAO SỰ ĐÓNG GÓP CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TRONG CÔNG CUỘC XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, ĐẶC BIỆT ĐÁNH GIÁ CAO SỰ ĐÓNG GÓP CỦA CÁC LÃNH ĐẠO GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM CÙNG CÁC VỊ CHƯ TÔN ĐỨC GIÁO PHẨM.

HÀNG LOẠT KHOẢN TRỢ CẤP CÙNG TĂNG Chị Nguyễn Nhung (Hoàng Mai, Hà Nội) là chuyên viên chính tại cơ quan nhà nước. Với hệ số 4,4, chị Nhung nhẩm tính, tăng lương cơ sở sẽ giúp lương chị tăng gần 800.000 đồng/tháng. “Giá các mặt hàng sinh hoạt như thực phẩm, bỉm sữa gần đây liên tục tăng. Việc tăng lương sẽ giúp tôi có thêm khoản chi phí bù vào trượt giá hàng hóa. Nghe tin tăng lương, chúng tôi khấp khởi mừng”, chị Nhung nói. Bên cạnh khoản lương thực hưởng, hàng loạt khoản trợ cấp theo lương cơ sở như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, lương hưu, trợ cấp tăng theo. Trợ cấp một lần người sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi tăng từ 4,68 triệu đồng lên 5,06 triệu đồng. Mức trợ cấp mai táng tăng từ 23,4 triệu đồng lên 25,3 triệu đồng. Đối với trợ cấp tuất hằng tháng, mức hưởng đối với mỗi thân nhân tăng từ 1,17 triệu đồng lên 1,26 triệu đồng/tháng. Tăng lương tác động tới khoản lương hưu của khoảng 3,4 triệu người thụ hưởng. Kinh phí tăng thêm so với năm 2025 là 10.773 tỷ đồng. Với mức tăng 8%, nhóm hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng có mức hưởng thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng theo 2 hướng: tăng thêm 300.000 đồng/ người/tháng hoặc tăng ngang bằng 3,8 triệu đồng/người/tháng. Chị Lê Thị Tiến, phụ trách bảo hiểm tại một phường ở Hà Nội, thông báo tăng mức đóng bảo hiểm y tế cho người tham gia tự nguyện. Với bảo hiểm y tế hộ gia đình, người thứ nhất sẽ đóng tăng 190.000 đồng/năm, lên mức 2.322.540 đồng; người thứ 2 tăng gần 72.000 đồng. “Mức đóng bảo hiểm y tế tăng khiến cho một số người dân nộp tự nguyện cũng lo lắng. Đa phần người dân tự mua bảo hiểm y tế lao động tự do, thu nhập bấp bênh, người già không có lương hưu nên phát sinh thêm chi phí”, chị Tiến nói. Đối với một số đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, việc tăng lương cơ sở sẽ tác động tới quỹ lương. Chị T.N, nhân viên đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính tại Hà Nội, cho biết, lương của cán bộ, nhân viên gồm 2 phần: lương theo hệ số nhà nước và lương tăng thêm. Trong khi tổng quỹ lương không đổi, phần hệ số nhà nước và đóng bảo hiểm tăng, phần lương thứ 2 sẽ tụt giảm. “Người lao động có thể nhận lương thấp hơn khi lương cơ sở tăng. Thực tế này xuất phát từ việc quỹ lương không đổi, chi phí đóng bảo hiểm tăng thêm, cơ quan phải co kéo cho phù hợp, thực hiện đúng quy định. Khoản đóng bảo hiểm tăng giúp người lao động hưởng mức lương hưu cao hơn khi về già”, chị T.N nói. LỘ TRÌNH CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG HIỆN ĐẠI Tại cuộc thảo luận về tăng lương cơ sở vừa diễn ra, ông Phạm Minh Huân, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ), cho rằng, phương án tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/ tháng được tính toán dựa trên nguồn lực hiện có. Theo ông Huân, việc tăng lương cần đặt trong khả năng chi trả của ngân sách nhà nước, nếu điều chỉnh quá mạnh khi chưa đảm bảo nguồn chi sẽ tạo áp lực lớn lên ngân sách và kéo theo nhiều hệ lụy. Ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng (Trường Đại học Nguyễn Trãi), cho rằng, chi phí cho giáo dục, y tế, nhà ở, điện nước và sinh hoạt đô thị ngày càng tăng, cho nên phần lương tăng thêm giúp giảm bớt phần nào áp lực tài chính đối với nhiều gia đình. Theo ông Huy, mức tăng lần này chủ yếu giúp cải thiện khả năng thích ứng với mặt bằng giá mới, hơn là tạo ra sự thay đổi lớn về mức sống. Đặc biệt tại các đô thị lớn, áp lực chi tiêu cho nhà ở, nuôi dạy con và chăm sóc sức khỏe vẫn là bài toán không nhỏ đối với nhiều công chức, viên chức trẻ. “Chính sách tăng lương cơ sở thường tạo hiệu ứng lan tỏa tương đối tích cực đối với nền kinh tế. Khi thu nhập của hàng triệu người lao động khu vực công được cải thiện, sức mua trong nền kinh tế cũng có điều kiện phục hồi tốt hơn, đặc biệt ở các nhóm hàng hóa và dịch vụ thiết yếu. Điều này góp phần hỗ trợ tiêu dùng nội địa - yếu tố ngày càng quan trọng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động. Các lĩnh vực bán lẻ, dịch vụ, giáo dục, y tế và tiêu dùng dân sinh có thể hưởng lợi từ dòng tiền tăng thêm trong xã hội”, ông Huy nói. Về dài hạn, ông Huy cho rằng, Việt Nam cần tiếp tục xây dựng lộ trình cải cách tiền lương theo hướng hiện đại, minh bạch và gắn với vị trí việc làm, năng lực cũng như hiệu quả thực thi công vụ. Đây là nền tảng để nâng cao chất lượng bộ máy và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao vào khu vực công. n www.tienphong.vn KINH TẾ 4 30-31/5/2026 ​TỪ NGÀY 1/7, LƯƠNG CƠ SỞ VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG TỪ 2,34 LÊN 2,53 TRIỆU ĐỒNG (THEO NGHỊ ĐỊNH 161/2026 CỦA CHÍNH PHỦ). LƯƠNG CƠ SỞ LÀ CĂN CỨ ĐỂ TÍNH TIỀN LƯƠNG CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG VỚI CÔNG THỨC: LƯƠNG THỰC HIỆN BẰNG LƯƠNG CƠ SỞ NHÂN HỆ SỐ LƯƠNG HIỆN HƯỞNG. NGỌC LINH Với mức lương cơ sở mới, chuyên gia cao cấp, mức lương sẽ từ 22,2 đến 25,3 triệu đồng. Công chức nhóm A3.1 có mức lương cao nhất 20,24 triệu đồng, thấp nhất 15,6 triệu đồng. Công chức A1, người khởi đầu bậc 1 - hệ số 2,34 sẽ có mức lương 5,92 triệu đồng và mức cao nhất (bậc 9 - hệ số 4,98) là 12,59 triệu đồng. TĂNG LƯƠNG CƠ SỞ: Bảo hiểm, trợ cấp… tăng theo Cục Thuế vừa có hướng dẫn chi tiết về việc kê khai, nộp thuế đối với hoạt động cho thuê bất động sản của cá nhân từ năm 2026. Tùy từng trường hợp, người cho thuê có thể đăng ký hộ kinh doanh, hoặc chỉ cần đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế. Đối với hoạt động cho thuê bất động sản không bao gồm dịch vụ lưu trú như khách sạn, nhà nghỉ, homestay, dịch vụ ngắn ngày… cá nhân có doanh thu từ hoạt động cho thuê từ 100 triệu đồng/năm trở lên có thể thuộc diện phải đăng ký thành lập hộ kinh doanh. Trường hợp thuộc diện phải đăng ký, cá nhân có thể thực hiện đồng thời đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế thông qua cơ chế “một cửa liên thông”. Cục Thuế lưu ý, dù thuộc diện miễn thuế hay chưa phát sinh số thuế phải nộp, cá nhân vẫn phải thực hiện đăng ký và kê khai theo quy định. Người cho thuê phải thực hiện đăng ký thuế đồng thời với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế đầu tiên kể từ khi bắt đầu phát sinh hoạt động cho thuê. Một điểm đáng chú ý là trường hợp cá nhân có nhiều bất động sản cho thuê tại các địa điểm khác nhau. Khi đó, người cho thuê phải thực hiện thông báo thông tin địa điểm kinh doanh, cập nhật ngành nghề kinh doanh. Hiện, cá nhân có doanh thu cho thuê bất động sản từ 1 tỷ đồng/năm trở xuống không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng, và cũng không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, người cho thuê vẫn phải thực hiện thông báo hoặc kê khai doanh thu với cơ quan thuế theo quy định. CÓ NHIỀU NHÀ CHO THUÊ SẼ CỘNG GỘP DOANH THU Cục Thuế cũng làm rõ một số tình huống phát sinh với cá nhân cho thuê bất động sản, như có nhiều nhà, nhận tiền thuê trước nhiều năm... Trường hợp bên thuê trả tiền trước nhiều năm, doanh thu sẽ được phân bổ theo từng năm thực tế cho thuê để xác định nghĩa vụ thuế, thay vì tính toàn bộ vào một năm nhận tiền. Cơ quan thuế nêu tình huống, một cá nhân cho thuê văn phòng trong 3 năm với giá 400 triệu đồng/năm và nhận trước toàn bộ 1,2 tỷ đồng ngay từ đầu hợp đồng. Khi xác định nghĩa vụ thuế, doanh thu sẽ được chia đều cho từng năm, tương ứng 400 triệu đồng/năm. Do doanh thu mỗi năm đều dưới ngưỡng 1 tỷ đồng, cá nhân này không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Theo hướng dẫn, trường hợp doanh thu cho thuê bất động sản vượt 1 tỷ đồng/năm, cá nhân sẽ phải nộp: thuế giá trị gia tăng với mức 5% trên doanh thu; thuế thu nhập cá nhân bằng 5% phần doanh thu vượt trên 1 tỷ đồng. Một điểm đáng chú ý khác là trường hợp cá nhân có nhiều bất động sản cho thuê tại các địa điểm khác nhau thì doanh thu sẽ được cộng gộp để xác định ngưỡng 1 tỷ đồng/năm. Người nộp thuế có thể lựa chọn một hoặc nhiều hợp đồng thuê để áp dụng mức giảm trừ 1 tỷ đồng khi tính thuế thu nhập cá nhân. VIỆT LINH Nhiều khoản trợ cấp sẽ tăng theo mức tăng lương cơ sở ẢNH: BHXH DOANH THU CHO THUÊ NHIỀU NHÀ TRÊN 1 TỶ ĐỒNG/NĂM NỘP THUẾ RA SAO? Cho thuê nhà doanh thu dưới 1 tỷ đồng vẫn phải kê khai thuế DÙ DOANH THU CHO THUÊ TỪNG CĂN NHÀ DƯỚI 1 TỶ ĐỒNG/NĂM, NGƯỜI CHO THUÊ VẪN CÓ THỂ PHẢI NỘP THUẾ NẾU TỔNG DOANH THU TỪ NHIỀU BẤT ĐỘNG SẢN VƯỢT NGƯỠNG QUY ĐỊNH. THEO HƯỚNG DẪN MỚI CỦA CỤC THUẾ, NẾU CÓ 3 CĂN NHÀ CHO THUÊ VỚI TỔNG DOANH THU 1,2 TỶ ĐỒNG/NĂM THÌ SẼ PHẢI NỘP 60 TRIỆU ĐỒNG THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ 10 TRIỆU ĐỒNG THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN.

NHỮNG CON SỐ QUẶN LÒNG Hành trình gần 1.000 hải lý qua quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 không chỉ là chuyến đi hướng về biển đảo quê hương. Với nhiều người trẻ lần đầu đặt chân ra biển lớn, đó còn là hành trình trở về với những ký ức bi tráng của dân tộc, nơi từng con sóng đều mang theo câu chuyện về sự hy sinh của những người lính đã lấy thân mình giữ chủ quyền Tổ quốc. Buổi lễ tưởng niệm diễn ra trong không khí trang nghiêm đến nghẹn lòng. Xa xa là đảo Gạc Ma nơi 64 liệt sĩ đã ngã xuống thân xác hòa vào biển cả. Khói hương nghi ngút lan giữa biển trời. Trên bàn thờ đặt giữa boong tàu là những bó hoa tinh khôi. Tất cả như hòa vào màu xanh bất tận của biển Đông. Trong bài diễn văn tưởng niệm, Đại tá Phạm Văn Kết, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 4 Hải quân, nhiều lần nghẹn giọng khi nhắc về những cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Giữa không gian lộng gió của biển trời, giọng người lính biển chậm rãi vang lên: “Trong nhiều năm qua đã có 186 cán bộ, chiến sĩ anh dũng hy sinh trên các vùng biển đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Riêng Lữ đoàn 146 có 118 đồng chí. Đặc biệt là sự hy sinh của 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong sự kiện Gạc Ma tháng 3/1988...”. Những con số khiến nhiều người lặng đi. Hơn 38 năm đã trôi qua kể từ ngày 64 chiến sĩ Hải quân ngã xuống tại Gạc Ma, nhưng nỗi đau dường như vẫn còn nguyên vẹn giữa vùng biển này. Những người lính năm ấy đã đứng thành “vòng tròn bất tử” bảo vệ lá cờ Tổ quốc đến hơi thở cuối cùng. Các anh ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, mang theo những ước mơ còn dang dở của tuổi xuân. Giữa tiếng sóng biển dội vào thân tàu, vị Đại tá chùng giọng: “Các anh nằm lại nơi này và hòa mình vào lòng biển đảo quê hương. Dù nhiều năm qua Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ Hải quân đã cố gắng hết sức, nhưng lòng biển thì sâu rộng mà sức người có hạn…”. Nói đến đây, giọng Đại tá Kết dừng lại khá lâu. Cả boong tàu gần như không còn tiếng động. Chỉ còn tiếng gió rít nhẹ qua những hàng quân và những ánh mắt đang hướng về phía biển xa nơi máu của những người lính năm xưa đã hòa vào lòng đại dương. Rồi ông đọc những câu thơ cuối bài diễn văn: “Hương trầm quyện gió tỏa quanh/ Vòng hoa Đất mẹ dệt thành huy chương/ Sống không mưu lợi tầm thường/ Hồn thiêng thanh thản ở nơi vĩnh hằng…”. Nhiều đại biểu không còn giấu được cảm xúc. Những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gương mặt rám nắng giữa biển khơi. Đứng lặng bên lan can tàu khá lâu sau lễ tưởng niệm, anh Nguyễn Việt Thắng, đại biểu đến từ Ngân hàng Quân đội, vẫn chưa hết xúc động. Lần đầu tiên đến Trường Sa, lần đầu tiên dự lễ tưởng niệm ngay tại vùng biển Cô Lin – Len Đao – Gạc Ma, người thanh niên trẻ nói rằng anh chưa từng nghĩ có ngày mình được đứng ở nơi thiêng liêng này. “Sống trên đất liền, chúng em không thể hình dung được năm 1988 các anh đã chiến đấu và hy sinh như thế nào để bảo vệ những hòn đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Là người trẻ, chúng em tự hứa phải cố gắng phấn đấu hơn nữa để cùng chung tay gìn giữ những tấc đất, tấc biển mà các anh chiến sĩ đã hy sinh để bảo vệ”, anh Thắng nghẹn ngào. CÁC ANH ĐÃ HÓA THÂN THÀNH NHỮNG CỘT MỐC CHỦ QUYỀN Lễ tưởng niệm tại khu vực nhà giàn DK1 khiến nhiều người quặn thắt bởi những câu chuyện về sự kiên cường giữa bão tố đại dương. Tàu Trường Sa 571 nghiêng ngả theo từng đợt sóng bạc đầu. Những vòng hoa mang dòng chữ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ được nâng niu đưa xuống biển. Giữa không gian lộng gió ấy, Trung tá Lại Văn Tung (Phó Chính ủy Lữ đoàn 127 Vùng 5 Hải quân) kể lại những mất mát, đau thương của cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 bằng giọng trầm đặc. Đó là cơn bão số 10 tháng 12/1990 đánh sập nhà giàn DK1/3 Phúc Tần, cướp đi sinh mạng của ba cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Trong thời khắc sinh tử ấy, Thượng úy Nguyễn Hữu Quang đã nhường phần lương khô và phao cứu sinh cho đồng đội, chấp nhận hy sinh để đồng đội có thêm cơ hội sống sót. Câu chuyện vừa dứt, nhiều đại biểu lặng lẽ quay mặt đi lau nước mắt. Nhưng nỗi đau của DK1 chưa dừng lại ở đó, trong cơn bão số 8 năm 1998 tại nhà giàn DK1/16 Phúc Nguyên, thêm ba cán bộ, chiến sĩ nữa mãi mãi nằm lại với biển khơi. Khi nhà giàn bị sóng dữ đánh sập, Chuẩn úy Lê Đức Hồng vẫn kiên cường giữ thông tin liên lạc đến giây phút cuối cùng. Trước khi biển cả nuốt chửng công trình giữa trùng khơi, anh gửi về đất liền lời chào cuối: “Vĩnh biệt đất liền…”. Câu nói ấy đến hôm nay vẫn khiến những người nghe nhói lòng. Suốt buổi lễ tưởng niệm giữa trùng khơi, anh Lê Khánh Lương, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Nội vụ, nhiều lần lặng người, đôi mắt đỏ hoe rồi bật khóc nức nở. Trong dòng cảm xúc nghẹn ngào, anh kể gia đình mình có hai người bác đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, đến nay vẫn chưa tìm thấy hài cốt. Bố anh cũng là quân nhân, từng nhiều năm vào sinh ra tử. Ngày bố mất, giữa nỗi đau quặn thắt, anh bảo mình không khóc để kìm nén cảm xúc làm chỗ dựa tinh thần cho người thân trong gia đình. Thế nhưng, giữa biển trời thiêng liêng của Tổ quốc, khi tên các anh hùng liệt sĩ đã nằm lại với Trường Sa và nhà giàn DK1 được xướng lên trong tiếng sóng, cảm xúc như vỡ òa. “Ra Trường Sa mới hiểu hết sự hy sinh mất mát của cha ông, của biết bao thế hệ đi trước đã đánh đổi máu xương để gìn giữ biển đảo, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Thế hệ trẻ hôm nay phải biết trân trọng, phải sống xứng đáng hơn với những hy sinh ấy, để đất nước ngày càng giàu đẹp, bình yên”, anh Lương nghẹn giọng. Tàu Trường Sa 571 hú vang những hồi còi để chào đảo, chào nhà giàn DK1 để tiếp tục hải trình. Trong khoảnh khắc con tàu rời khu vực tưởng niệm, nhiều người vẫn đứng lại rất lâu trên boong tàu nhìn về phía xa. Biển vẫn xanh đến vô cùng. Những con sóng vẫn nối nhau xô về phía chân trời như chưa từng có sự chia ly nào xảy ra nơi đây. Nhưng hơn ai hết, những người có mặt trên chuyến hải trình ấy đều hiểu rằng: để có những chuyến tàu bình yên ra Trường Sa hôm nay, để những ngọn hải đăng vẫn sáng giữa biển đêm, để những nhà giàn DK1 vẫn hiên ngang trước bão tố, đã có biết bao người lính Hải quân chấp nhận hóa thân vào sóng nước. Họ sống một cuộc đời ngắn ngủi nhưng rực sáng như những cột mốc chủ quyền giữa trùng khơi. n 30-31/5/2026 www.tienphong.vn 5 NGUYỄN THÀNH BIỂN CHIỀU HÔM ẤY DƯỜNG NHƯ LẶNG HƠN, GIỮA MÊNH MÔNG SÓNG NƯỚC CỦA BIỂN ĐÔNG, CON TÀU TRƯỜNG SA 571 CHẦM CHẬM NEO MÌNH TẠI VÙNG BIỂN CÔ LIN – LEN ĐAO – GẠC MA. TRÊN BOONG TÀU, HƠN 200 ĐẠI BIỂU CỦA ĐOÀN CÔNG TÁC SỐ 14 NĂM 2026 ĐỨNG THÀNH HÀNG DÀI TRONG MÀU ÁO CHỈNH TỀ, HƯỚNG MẮT VỀ PHÍA LÒNG BIỂN XANH THẲM NƠI CÓ NHỮNG NGƯỜI LÍNH HẢI QUÂN NHÂN DÂN VIỆT NAM MÃI MÃI NẰM LẠI. Bài 3: Nghẹn ngào Trường Sa PHÓNG SỰ Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và các đại biểu dự lễ tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh tại vùng biển Cô Lin - Len Đao - Gạc Ma ẢNH: NGUYỄN THÀNH SỨC TRẺ GIỮA TRÙNG KHƠI “Sự hy sinh của các anh đã trở thành tượng đài bất tử, là minh chứng sinh động cho bản lĩnh trí tuệ và phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, là cột mốc sống khẳng định vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc giữa trùng khơi” . TRUNG TÁ LẠI VĂN TUNG, PHÓ CHÍNH ỦY LỮ ĐOÀN 127 VÙNG 5 HẢI QUÂN Nghẹn ngào giữa Trường Sa, nhà giàn DK1 ẢNH: NGUYỄN THÀNH Đảo Gạc Ma phía xa, nơi 64 cán bộ, chiến sĩ hy sinh ngày 14/3/1988 ẢNH: NGUYỄN THÀNH

Sáng 29/5, gần 125.000 thí sinh đã đến điểm thi làm thủ tục đăng ký dự thi. Có mặt tại điểm thi từ sớm, thí sinh Nguyễn Linh Anh, học sinh trường Ngôi Sao Hà Nội chia sẻ, đây là kỳ thi quan trọng và em đã có quá trình học tập nghiêm túc. Thời điểm này em giữ tâm thế bình tĩnh, đi ngủ để đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho ngày thi. Trước khi chính thức bước vào phòng thi, Linh Anh đã được cán bộ coi thi hướng dẫn kỹ lưỡng về quy chế thi, đặc biệt là lưu ý về thời gian có mặt đúng giờ để tránh những sai sót đáng tiếc. Bên cạnh sự nỗ lực học tập, gia đình cũng là chỗ dựa tinh thần lớn cho em. Linh Anh chia sẻ rằng, trước kỳ thi bố mẹ đã cùng em đi lễ tại Chùa Đậu để cầu may mắn. Tuy nhiên, khác với tâm lý của nhiều sĩ tử thường kiêng khem hoặc ăn uống theo các quan niệm dân gian, nữ sinh không quá chú trọng vào việc ăn uống tâm linh mà giữ cho mình sự thoải mái trước khi đi thi. ÁP LỰC SẼ KHÔNG LÀM BÀI THI TỐT Chia sẻ sau buổi làm thủ tục dự thi, Phạm Tiến Bảo, Trường THCS Khương Mai cho biết, em và các thí sinh khác đã được cán bộ coi thi phổ biến kỹ về thời gian có mặt, các vật dụng được phép và không được phép mang vào phòng thi, cũng như quy định về trang phục, cách nhờ sự hỗ trợ khi có tình huống phát sinh. Những ngày sát kỳ thi, Bảo cho biết, em không dồn sức học quá nhiều mà đi ngủ sớm, giữ sức khỏe và tinh thần minh mẫn, thoải mái. “Việc giữ tâm lý ổn định là vô cùng quan trọng vì áp lực sẽ khiến mình lúng túng, làm bài không tốt”, Bảo nói. Để chuẩn bị cho kỳ thi này, Phạm Tiến Bảo đã trải qua một thời gian dài ôn luyện bền bỉ. Em chia sẻ, trong năm học cuối cấp, hầu như ngày nào trong tuần cũng phải đi học thêm để chinh phục mục tiêu trường chuyên và trường THPT top đầu Hà Nội. Trong kỳ thi, em đã đặt 5 nguyện vọng gồm: THPT Kim Liên (NV1), Quang Trung - Đống Đa (NV2), Khương Hạ (NV3) và hai trường chuyên danh tiếng là THPT Chu Văn An và THPT Nguyễn Huệ. Để đạt kỳ vọng, nam sinh đã thiết lập cho mình thói quen thức dậy từ 5 giờ sáng để học bài. Theo Bảo, việc này giúp em làm quen với nhịp sinh học và khung giờ của kỳ thi thực tế. Trước kỳ thi, bố mẹ đã cùng em đi lễ để thắp hương, cầu nguyện may mắn và củng cố tinh thần trước khi bước vào kỳ thi. Một số thí sinh chia sẻ tâm trạng “hơi lo lắng một chút” nhưng đã sẵn sàng để bước vào ngày thi đầu tiên diễn ra vào ngày 30/5 với hai môn Ngữ văn và Ngoại ngữ. Chờ con tại điểm thi, chị Lê Thị Ngân ở phường Thanh Xuân chia sẻ sự hồi hộp, lo lắng đến “mất ăn mất ngủ” nhiều ngày nay. “Tối con thức học bài đến 23 giờ, mẹ cũng thức chờ con. Lắm hôm con thức muộn quá, tôi sốt ruột giục con đi ngủ để đảm bảo sức khỏe. Kỳ thi đông học sinh tham gia nhưng có ít trường THPT công lập khiến các em rất áp lực, bố mẹ cũng căng thẳng theo”, chị Ngân nói. NGĂN NGỪA GIAN LẬN THI Ghi nhận của PV tại điểm thi Trường THCS Mỗ Lao (Hà Đông), công tác chuẩn bị kỳ thi chu đáo. Người nhà thí sinh được lực lượng tình nguyện viên hướng dẫn chỗ gửi xe, nghỉ ngơi trong lúc chờ đón con. Điểm nghỉ của phụ huynh cách cổng điểm thi chừng 200 mét, có quạt mát, nước uống. Trong sáng 29/5, tại cổng điểm thi, lực lượng thanh niên tình nguyện hướng dẫn thí sinh sơ đồ phòng thi, chỗ gửi đồ đạc tư trang cá nhân cách phòng thi chừng 300 mét. Những thí sinh mang theo điện thoại được tình nguyện viên cho vào túi ni lông gói cẩn thận trước khi gửi vào từng thùng đã được ghi sẵn số phòng thi. Tuy nhiên, thí sinh cũng được nhắc nhở trong ngày thi không mang điện thoại, thiết bị điện tử đắt tiền đến điểm thi. Bà Lê Thị Hằng, Phó điểm trưởng Điểm thi Trường THCS Mỗ Lao (Hà Nội) cho biết, trước kỳ thi, đã rà soát toàn bộ cơ sở vật chất đảm bảo ánh sáng, điều hòa, quạt mát phục vụ thí sinh. Điểm thi bố trí 28 phòng thi chính thức, 2 phòng thi dự bị, 1 phòng chờ, 1 phòng y tế và xây dựng các phương án ứng phó với tình huống thời tiết cực đoan như nắng nóng gay gắt, mưa to bất ngờ. Điểm thi cũng chuẩn bị máy phát để phòng ngừa mất điện. “Đến thời điểm hiện tại, điểm thi chưa ghi nhận trường hợp thí sinh nào có hoàn cảnh đặc biệt cần hỗ trợ riêng biệt”, bà Hằng nói. Cũng theo Phó trưởng điểm thi, điều đặc biệt quan trọng trong kỳ thi là siết chặt quy chế thi cho cả giám thị và thí sinh để đảm bảo kỳ thi nghiêm túc, khách quan. Tất cả cán bộ coi thi nắm vững quy định, nhiệm vụ, vị trí của mình, quán triệt các nội dung về quy định đối với giám thị. Thí sinh cũng đã được học quy chế, đảm bảo nắm vững mọi quy định trước khi bước vào phòng thi. Ngoài việc học quy chế, học sinh cũng được hướng dẫn xử lý nhiều tình huống có thể phát sinh như ghi nhầm số báo danh, tô sai mã đề, quên giấy tờ, thiếu dụng cụ học tập hoặc gặp vấn đề sức khỏe. Theo quy định, nếu quên hoặc mất phiếu báo dự thi, thí sinh vẫn có thể làm cam kết theo hướng dẫn của cán bộ coi thi để được tham gia kỳ thi. Tuy nhiên, để tránh bị động, các em cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ và kiểm tra kỹ vật dụng từ tối hôm trước. n www.tienphong.vn KHOA GIÁO 6 30-31/5/2026 NHIỀU SĨ TỬ CHIA SẺ SỰ TỰ TIN, SẴN SÀNG BƯỚC VÀO KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 CỦA HÀ NỘI. HÀ LINH Ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý thí sinh cần đọc kỹ quy chế thi, kiểm tra đầy đủ giấy tờ và vật dụng cần thiết trước khi đến điểm thi, tuyệt đối không mang các vật dụng trái quy định vào phòng thi để tránh những sai sót đáng tiếc. Ngoài ra, ông Tuấn cũng lưu ý thí sinh, giữ sức khỏe, sự tự tin, tập trung làm bài thật tốt để đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi. TUYỂN SINH LỚP 10 Ở HÀ NỘI: SĨ TỬ TỰ TIN TRƯỚC GIỜ G Học sinh lớp 9 Hà Nội bước vào kỳ thi quan trọng nhất năm CHUYỆN CUỐI TUẦN Cử tọa đưa ra hàng loạt quyền, nhưng éo le đáp án đúng là “Quyền được quên” thì hầu như không thấy ai nhắc đến! Bé gái 4 tuổi ở Hà Nội bị mẹ đẻ và người tình bạo hành đến tử vong, bé trai 2 tuổi ở TPHCM bị mẹ và người tình bạo hành đến hôn mê - cùng trong tháng 5 này - liệu có thể đòi “quyền được quên”? Nghĩa là được xóa hình ảnh của mình đang bị chia sẻ tràn lan trên mạng xã hội. Những nữ sinh bị hành hung dã man, lột đồ trước cổng trường có quyền đòi những người lớn dùng mạng xã hội, thậm chí có cả một số báo mạng xóa những clip tủi nhục, ê chề để được lãng quên, để khỏi bị đám đông tiếp tục đào bới, dày vò…? Có biết rằng từ ngày 1/1/2026, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân chính thức có hiệu lực thi hành, trong đó công dân có quyền yêu cầu xóa dữ liệu, hình ảnh của mình trên không gian số của các cơ quan, tổ chức, cá nhân...? Trở lại với tọa đàm nêu trên, một điều rút ra là giữa xã hội số đang phát triển như vũ bão hiện nay, từ lứa mầm non trở lên hiện đang “lớn lên trên mạng” nhanh hơn nhiều so với tốc độ mà gia đình và nhà trường kịp chuẩn bị cho các em. Các em đang được rèn luyện để trở thành những chủ thể số trong trường học số, được đào tạo kiến thức số, kỹ năng số, và cả đạo đức số. Một thông số mà các nhà sư phạm đưa ra hôm ấy, đó là trong một báo cáo của UNESCO về năng lực công dân số của học sinh 15 tuổi từ 4 quốc gia, thì học sinh Việt Nam có chỉ số đồng cảm trong môi trường số thấp nhất so với học sinh của Hàn Quốc, Bangladesh và Fiji. Nghĩa là còn yếu về khả năng cảm xúc và nhận thức để có thể sử dụng các nền tảng số một cách có hiểu biết, nhân văn và trách nhiệm. Bởi vậy, không chỉ trở thành nạn nhân, mà các em còn dễ dàng đóng vai thủ phạm trong việc vô tư cười nói bình phẩm và quay, chụp cảnh bạn mình bị bạo hành rồi tung lên mạng. Xét cho cùng, dù ở phía nào, thì những thiếu niên ấy cũng chính là nạn nhân của công nghệ số, nền tảng số. Rõ ràng những công dân số của chúng ta, kể cả trẻ con hay người lớn, hầu như vẫn còn thiếu và yếu về hiểu biết, sự thấu cảm, tinh thần nhân văn và trách nhiệm xã hội khi môi trường số bao bọc cả khi thức lẫn khi ngủ. Giáo dục số vẫn còn khoảng trống khá mênh mông để đạo đức số không chỉ dừng lại ở những khái niệm lý thuyết cứng nhắc, xa vời. Để mỗi người không tự biến mình thành thủ phạm số, trong khi lại cũng không thể tự bảo vệ chính mình trước bao cạm bẫy chết người trên môi trường số. TRÍ QUÂN Nạn nhân số (Tiếp theo trang 1)

