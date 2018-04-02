Báo Tiền Phong số 255-256

Số 255-256 | 12-13/9/2026 VIỆT NAM - PHÁP LÀM SÂU SẮC HƠN HỢP TÁC CHUYÊN NGÀNH Trang 2 Trang 7 ẤN PHẨM CỦA BÁO TIỀN PHONG www.tienphong.vn Điện thoại nóng 0977 456 112 Trang 3 Năm học mới đã bắt đầu được một tuần. Năm học của rất nhiều cái mới. Cả nước đã tinh gọn tới hơn một nửa số lượng cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập (trong tổng số 37.515 cơ sở), giảm 32.625 hiệu trưởng, hiệu phó. Là năm học cả nước sẽ trở lại sử dụng một bộ SGK thống nhất. Những câu hỏi đầu năm học CHUYỆN CUỐI TUẦN Đề xuất đo giá trị kinh tế của 8 di sản thế giới CÁC GÓI THẦU LIÊN TIẾP TRÚNG TRĂM TỶ? Trang 4-5 Hệ thống máy xạ trị gia tốc tuyến tính do Công ty Việt Mỹ bán cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ ẢNH: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ THỌ VÌ SAO CÔNG TY VIỆT MỸ

Nhận lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ từ ngày 10-11/9. Chiều 10/9 (giờ địa phương), sau Lễ đón trọng thể tại Điện Elysée, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có cuộc hội đàm với Tổng thống Emmanuel Macron. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ, thực chất của quan hệ song phương sau gần 2 năm nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện. Về định hướng hợp tác thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhất trí duy trì thường xuyên tiếp xúc cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh: Đảng, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân; triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, đồng thời nghiên cứu làm sâu sắc hơn hợp tác chuyên ngành nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển trong bối cảnh mới. Về quốc phòng-an ninh, hai bên nhất trí tiếp tục phát huy hiệu quả và mở rộng hợp tác trong đào tạo quân y, phối hợp đấu tranh, chia sẻ thông tin về tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia. Việt Nam đề nghị phía Pháp tiếp tục hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả chiến tranh, nhất là tìm kiếm quân nhân, trao đổi kỷ vật trong chiến tranh. Trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, hai nhà lãnh đạo nhất trí hướng tới lĩnh vực hợp tác mới, chiến lược và dài hạn trong khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện; tập trung phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ chiến lược có tính lan tỏa cao; đặc biệt là thúc đẩy mô hình hợp tác liên kết chuỗi giá trị theo hướng: Công nghệ Pháp-Sản xuất Việt Nam-Cung ứng khu vực và toàn cầu để đưa các sản phẩm thế mạnh của hai nước như công nghiệp chế biến, chế tạo và nông sản thực phẩm tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu… HỢP TÁC KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ TRỞ THÀNH TRỤ CỘT MỚI Chia sẻ tầm nhìn hướng tới tương lai, hai nhà lãnh đạo nhất trí phát huy tối đa lợi thế của Pháp là cường quốc khoa học hàng đầu châu Âu, chính thức đưa hợp tác khoa họccông nghệ trở thành trụ cột mới, then chốt trong quan hệ song phương. Trọng tâm đột phá sẽ tập trung vào các lĩnh vực chiến lược như hàng không vũ trụ, khoáng sản thiết yếu, công nghệ lượng tử, năng lượng sạch và nghiên cứu phục vụ phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước mở rộng nghiên cứu khoa học, trong đó có khoa học vũ trụ, chuyển giao làm chủ công nghệ; đề nghị hỗ trợ Việt Nam từng bước phát triển công nghệ lượng tử. Tổng thống Emmanuel Macron mong muốn hai nước sớm có các dự án lớn, dự án mới trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ chiến lược. Hai bên nhất trí kích hoạt tối đa tiềm năng trong các lĩnh vực hợp tác truyền thống, chuyển đổi sang các mô hình liên kết bao trùm, hiệu quả hơn. Hai bên nhất trí tăng cường giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân thông qua việc tổ chức các Tuần/ Ngày văn hóa của mỗi nước, trước mắt là chương trình Ngày Việt Nam tại Pháp vào tháng 10/2026. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Pháp đơn giản hóa việc cấp thị thực cho công dân Việt Nam nhằm tăng cường du lịch và giao lưu nhân dân. Phía Pháp khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong quá trình xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổng thống Emmanuel Macron khẳng định Pháp sẽ tiếp tục tích cực hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành công nghiệp văn hóa - lĩnh vực Pháp có thế mạnh cũng như cung cấp thêm các tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời tiếp tục thúc đẩy hợp tác sâu rộng về y tế, giáo dục-đào tạo. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn phía Pháp đã trao trả cho Việt Nam hiện vật Trống đồng Đông Sơn trong khuôn khổ cam kết của hai bên về chống buôn bán trái phép tài sản văn hóa và tặng một số hiện vật cho Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam. Đánh giá hoạt động tích cực của Viện Pháp tại Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh sự phối hợp của Pháp trong việc tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa Việt Nam tại Thủ đô Paris vào tháng 10/2026; đề nghị Pháp tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong công tác nghiên cứu phục hồi, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản, các công trình cổ tại Việt Nam như cầu Long Biên tại Hà Nội, các biệt thự Pháp cổ với sự tham gia của các kiến trúc sư Pháp. MỞ RỘNG HỢP TÁC NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO Về giáo dục và đào tạo, hai bên nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả các văn bản hợp tác đã ký; đặc biệt nhằm hỗ trợ việc giảng dạy tiếng Pháp tại Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên mở rộng hợp tác nguồn nhân lực chất lượng cao sang các ngành nghề phù hợp với yêu cầu thực tiễn và chiến lược hiện nay như bán dẫn, năng lượng mới, đường sắt… Với hợp tác trong lĩnh vực y tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dẫn ra vai trò của các Viện Pasteur tại Việt Nam, đề nghị hai bên cùng nâng tầm hợp tác, đưa Việt Nam trở thành trung tâm hàng đầu khu vực về ứng dụng công nghệ y tế hiện đại tại Đông Nam Á; tiếp tục cung cấp học bổng cho các sinh viên ngành y tại Việt Nam. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Pháp tiếp tục tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam tại Pháp hội nhập sâu rộng và phát triển vững mạnh; có các cơ chế để phát huy tối đa tiềm năng của đội ngũ chuyên gia, trí thức và nhà khoa học Việt Nam, vừa đóng góp cho sở tại vừa thúc đẩy quan hệ song phương. Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, Tổng thống Emmanuel Macron đánh giá cao và chia sẻ với những nhận định sâu sắc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Đối thoại Shangri-La vừa qua về việc đề cao luật pháp quốc tế và phát huy chủ nghĩa đa phương. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là tại Liên Hợp Quốc và trong khuôn khổ ASEAN-EU. Về vấn đề trên biển, hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không, thương mại không bị cản trở, cũng như quyền qua lại vô hại ở Biển Đông và trên toàn thế giới; giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Emmanuel Macron cùng chứng kiến lễ ký kết và trao đổi nhiều văn kiện hợp tác quan trọng giữa các bộ, ngành hai nước trên các lĩnh vực: an ninh, y tế, hàng không vũ trụ, khoa học công nghệ, khoáng sản thiết yếu... thể hiện sinh động tầm vóc hợp tác toàn diện của hai nước. n HỘI ĐÀM TẠI PARIS, TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM VÀ TỔNG THỐNG PHÁP EMMANUEL MACRON NHẤT TRÍ TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ CÁC CƠ CHẾ HỢP TÁC HIỆN CÓ, ĐỒNG THỜI NGHIÊN CỨU LÀM SÂU SẮC HƠN HỢP TÁC CHUYÊN NGÀNH NHẰM ĐÁP ỨNG NHU CẦU PHÁT TRIỂN TRONG BỐI CẢNH MỚI. Sáng 11/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ủy ban Năng lượng nguyên tử và Năng lượng thay thế Pháp - cơ sở Paris-Sacley (CEASaclay); đến thăm Trung tâm Nghiên cứu công nghệ thuộc Tập đoàn Thales. Trưa cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Pháp. ĐỀ XUẤT SÁNG KIẾN MỚI VỀ KHÔNG GIAN VŨ TRỤ Sáng 10/9 (giờ địa phương) tại Paris, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng mở đầu Phiên thảo luận chuyên đề cấp cao về chủ đề “Xây dựng không gian vũ trụ mới vì một thế giới đổi thay nhanh chóng”, trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất sáng kiến Việt Nam cùng Pháp, Liên Hợp Quốc, ASEAN và các đối tác nghiên cứu hình thành mạng lưới “Không gian vì phát triển và khả năng chống chịu”, tập trung chia sẻ và khai thác dữ liệu không gian vì phát triển, nâng cao năng lực bảo đảm không gian an toàn, bền vững và kết nối. BÌNH GIANG 12-13/9/2026 www.tienphong.vn THỜI SỰ 2 QUẢNG CÁO Hà Nội: ĐT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ĐT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giờ hành chính (024)39439664 Ngoài giờ 0912033213 (Thu Hiền) n Thiết kế: KIỀU TÚ n Giá: 7.500 đồng n Ban đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh: 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Xuân Hòa- TPHCM. ĐT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban đại diện tại miền Trung: 339 Lê Thanh Nghị, P. Hòa Cường; 19 Ngô Gia Tự, P. Hải Châu, TP Đà Nẵng, ĐT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban đại diện tại Bắc Trung Bộ: 21 Hồ Xuân Hương, P. Thành Vinh, tỉnh Nghệ An. ĐT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban đại diện tại ĐBSCL: 103 Trần Văn Hoài, P. Ninh Kiều, TP Cần Thơ. ĐT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban đại diện tại Tây Nguyên - Nam Trung Bộ: 52 Trần Nhật Duật, P.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, ĐT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, đường 2/4, P. Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. SĐT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban đại diện tại Tây Bắc Bộ: 64 đường Lý Tự Trọng, P.Yên Bái, tỉnh Lào Cai. 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12-13/9/2026 www.tienphong.vn THỜI SỰ 3 Thu hồi tiền, người đã nghỉ có phải quay lại làm việc? CHI SAI CHẾ ĐỘ NGHỊ ĐỊNH 178: SỐ TRƯỜNG HỢP BỊ KIẾN NGHỊ CHỈ CHIẾM KHOẢNG 0,3% Tại cuộc họp báo chiều 11/9, Bộ Nội vụ trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc chi sai chế độ theo Nghị định 178, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 67. Trường hợp chi sai có phải thu hồi không và người đã nghỉ có phải quay trở lại làm việc không? Trả lời vấn đề này, ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế (Bộ Nội vụ), cho biết qua theo dõi và tổng hợp sơ bộ số liệu từ Kiểm toán Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương được đánh giá đã thực hiện tương đối tốt chính sách liên quan đến việc sắp xếp tổ chức bộ máy. Theo ông Nam, số trường hợp thuộc diện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước không lớn, chiếm chưa đến 1% tổng số trường hợp được thực hiện chính sách. Tính toán sơ bộ của Bộ Nội vụ cho thấy tỷ lệ này khoảng 0,3%. Các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước chủ yếu liên quan đến khâu tổ chức thực hiện. Vì vậy, từng trường hợp cụ thể cần được đánh giá, xem xét đầy đủ trên cơ sở báo cáo giải trình của các bộ, ngành, địa phương. Theo ông Nam, các chính sách phục vụ quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy được ban hành kịp thời và triển khai khẩn trương. Nghị định 178 được ban hành ngày 31/12/2024, sau đó được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định 67 ngày 15/3/2025. Các địa phương tập trung triển khai chính sách từ thời điểm thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy. Sau ngày 1/7/2025, khi mô hình chính quyền địa phương mới đi vào hoạt động, các địa phương tiếp tục giải quyết chế độ, chính sách cho những người thuộc phạm vi áp dụng của Nghị định 178 và các nhóm khác chuyển từ mô hình chính quyền địa phương cũ sang tổ chức bộ máy mới. Việc giải quyết chính sách phải được hoàn thành trước ngày 1/9/2025 theo kết luận của Bộ Chính trị. Trong bối cảnh chính sách được triển khai trên phạm vi rộng và trong thời gian ngắn, ông Nam cho rằng quá trình thực hiện tại một số bộ, ngành, địa phương khó tránh khỏi việc cách hiểu hoặc cách làm chưa thực sự thống nhất. LÀM RÕ TRÁCH NHIỆM CỦA TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC Về hướng xử lý, ông Vũ Hải Nam cho biết ngay sau khi có báo cáo của Kiểm toán Nhà nước, Bộ Nội vụ đã đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương căn cứ kết quả kiểm toán để rà soát tổng thể việc thực hiện chính sách. Trước hết, các cơ quan phải xác định rõ từng trường hợp có sai sót. Nếu phát hiện thiếu sót, sai phạm thì phải kịp thời khắc phục, xử lý, đồng thời làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức trong quá trình thực hiện. “Chính phủ đã quán triệt tất cả bộ, ngành, địa phương phải chịu trách nhiệm từ việc xác định đúng đối tượng đến thực hiện đầy đủ quy trình”, ông Nam nhấn mạnh. Theo ông Nam, trường hợp qua rà soát xác định việc áp dụng chính sách không đúng đối tượng thì cơ quan có trách nhiệm phải kịp thời tính toán, thu hồi khoản tiền chế độ đã chi trả. Đối với những người không thuộc diện hưởng chính sách nhưng đã được áp dụng chính sách và vẫn có nguyện vọng nghỉ việc, ông Nam cho biết trách nhiệm xem xét thuộc về địa phương. Ông Nam khẳng định, sau khi nhận được báo cáo giải trình của các bộ, ngành, địa phương, Bộ Nội vụ sẽ tổng hợp đầy đủ từng nội dung, báo cáo Chính phủ và Trung ương để xem xét, xử lý. XỬ LÝ NGHIÊM MINH SAU RÀ SOÁT Nói thêm về việc này, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng nêu rõ, mục tiêu của Nghị định 178 không đơn thuần chỉ là giảm số lượng người làm việc. Theo ông, yêu cầu quan trọng là tinh lọc, xây dựng đội ngũ cán bộ có đức, có tài, đủ năng lực thực thi nhiệm vụ trong tình hình mới. Do đó, quy trình, đối tượng và các quy định liên quan được xây dựng chặt chẽ. Theo ông, nhiệm vụ này được triển khai trong thời gian khẩn trương, với yêu cầu khắt khe nên phát sinh nhiều khó khăn từ nhận thức, cách làm đến vận hành thực tế. “Việc có nơi thực hiện chưa đúng, chưa đầy đủ, dẫn đến sai phạm, thiếu sót như Kiểm toán Nhà nước chỉ ra cần được xem xét thấu đáo”, ông nói. Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh, sau khi nhận kết quả rà soát, Bộ Nội vụ sẽ xây dựng báo cáo tổng thể. “Phải xử lý nghiêm minh sau rà soát, kiên quyết không để thất thoát ngân sách Nhà nước”, ông Thắng nói. Tuy nhiên theo ông, việc xử lý cũng phải bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, có đủ nhân lực và nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. n Theo số liệu công bố vào tháng 12/2025, cả nước có 146.839 người đã có quyết định nghỉ việc, trong đó ở Trung ương là 47.913 người và ở địa phương là 98.926 người. Số liệu của Kho bạc Nhà nước cho thấy, đến cuối năm 2025, đã chi trả 163.482 tỷ đồng cho hơn 117.000 người thuộc diện nghỉ theo chế độ Nghị định 178. LIÊN QUAN NHỮNG TRƯỜNG HỢP HƯỞNG CHẾ ĐỘ THEO NGHỊ ĐỊNH 178 CHƯA PHÙ HỢP QUY ĐỊNH, BỘ NỘI VỤ CHO BIẾT NGƯỜI HƯỞNG SAI ĐỐI TƯỢNG CÓ THỂ PHẢI HOÀN TRẢ TIỀN ĐÃ NHẬN. CÒN VIỆC NGƯỜI ĐÃ NGHỈ CÓ PHẢI QUAY LẠI LÀM VIỆC SẼ ĐƯỢC XEM XÉT CỤ THỂ TỪNG TRƯỜNG HỢP. Ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế ẢNH: PV LUÂN DŨNG CHUYỆN CUỐI TUẦN Là năm học sẽ giảm tải tối đa cho kỳ thi vào lớp 10. Nhiều chính sách miễn, hỗ trợ học phí, sách giáo khoa, bữa ăn, hỗ trợ học sinh vùng khó khăn tiếp tục được thực hiện. Chính sách, chế độ phụ cấp, thu hút, sử dụng nhà giáo được hoàn thiện,… Đồng thời không ít vấn đề được đặt ra, cũng rất mới. Như vì sao có tình trạng thiếu sách giáo khoa, trên diện rộng cả nước, điều trước kia hầu như không xảy ra? Theo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, có nhiều nguyên nhân, nhưng cái chính là do gián đoạn kênh đăng ký mua bán sách tại các cơ sở giáo dục. ĐBQH Nguyễn Thị Việt Nga, thành viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng không thể để thủ tục của người lớn làm gián đoạn quyền học của trẻ em. Thiếu sách giáo khoa, nhưng giáo viên, phụ huynh vẫn e dè, lo lắng về bản quyền khi tải các bản sách điện tử để dạy để học, dù Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã cho phép tải miễn phí tại địa chỉ trực tuyến của mình. Xôn xao hình ảnh suất ăn bán trú “lèo tèo, nghèo nàn” tại Trường tiểu học Trung Giã B, xã Trung Giã, Hà Nội. Tại Trường tiểu học Kim Bài, xã Thanh Oai, Hà Nội hai ngày liên tiếp học sinh chờ suất ăn đến gần 1 giờ chiều, nhà trường phải “chống đói” bằng cách mua bánh ngọt, sữa cho các em, và tạm dừng tổ chức bán trú. Rồi có hiện tượng dùng xe tải chở suất ăn khiến phụ huynh lo ngại không đảm bảo vệ sinh. Hiện tượng này hầu như chỉ xảy ra tại Hà Nội, địa phương áp dụng giao quyền cho UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn, ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm và suất ăn bán trú cho các trường, thay vì các Ban giám hiệu như trước đây. Dư luận băn khoăn về cơ chế phối hợp và chịu trách nhiệm giữa 3 bên là địa phương, nhà trường và phụ huynh ra sao trong việc này, từ nguồn gốc thực phẩm, giá cả, vệ sinh an toàn, đến vận chuyển suất ăn? Và liệu cần tính sẵn phương án giám sát phòng ngừa tiêu cực trong việc chọn đơn vị cung cấp? Năm học mới này, xuất hiện những “siêu trường” phá vỡ mọi kỷ lục. Đó là ở phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa). Trường tiểu học Nha Trang sau khi sáp nhập 13 trường tiểu học cùng phường, có quy mô tới 287 lớp, hơn 10.500 học sinh và 542 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trường THCS Nha Trang có 205 lớp, gần 8.800 học sinh, và 379 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trường Mầm non Nha Trang sau sáp nhập gồm 1 trường chính, 11 phân hiệu, 14 điểm trường với gần 2.800 trẻ và 371 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Những dấu hỏi không nhỏ về cách thức và cả những thách thức trong việc quản lý, vận hành những “siêu trường” quy mô chưa có tiền lệ này. Thời gian mới có một tuần, chắc chắn chưa đủ để nhận định, đánh giá. Nhưng cơ chế linh hoạt sẵn sàng xử lý những tình huống phát sinh tại những trường học này là cần thiết. Một năm học mới mang tính chất “chuyển trạng thái trong thực hiện Nghị quyết 71: từ tạo nền tảng cho đổi mới sang tạo ra đổi mới thực chất” như chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Hy vọng sẽ sớm tìm ra những lời giải thỏa đáng cho những vấn đề đặt ra từ thực tiễn. TRÍ QUÂN Những câu hỏi đầu năm học (Tiếp theo trang 1)

ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG ĐỀ NGHỊ KỶ LUẬT ÔNG NGUYỄN HUY NGỌC Ngày 11/9, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp tục họp Kỳ thứ 12 dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh. Tại Kỳ họp, sau khi xem xét Báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tại Đảng bộ tỉnh Phú Thọ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy: Ông Nguyễn Huy Ngọc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Huy Ngọc. NHẬN HỐI LỘ Ngày 3 và 10/9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Lê Đình Thanh Sơn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cũ) về tội “Nhận hối lộ”, do nhận hối lộ với số tiền lớn trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị, địa phương có liên quan. Ông Nguyễn Huy Ngọc sinh năm 1970, quê xã Đan Thượng, huyện Hạ Hòa (cũ) của tỉnh Phú Thọ (cũ). Năm 1994, ông tốt nghiệp ngành bác sĩ đa khoa, Đại học Y khoa Bắc Thái. Năm 2002, ông Ngọc nhận bằng thạc sĩ Hồi sức cấp cứu, tiến sĩ Nội tim mạch năm 2012. Đến năm 2025, ông được Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội công bố là phó giáo sư ngành Y học. Trước khi bước vào vị trí lãnh đạo UBND tỉnh, ông Nguyễn Huy Ngọc có gần 30 năm công tác, qua nhiều vị trí từ chuyên môn đến quản lý. Quá trình công tác của ông gắn liền với ngành Y tế tỉnh Phú Thọ (cũ), trải qua nhiều vị trí chuyên môn và quản lý. Từ bác sĩ điều trị tại cơ sở y tế tuyến huyện, ông Ngọc lần lượt đảm nhiệm các chức vụ như: Phó Trưởng khoa, Trưởng khoa và tiếp tục được bổ nhiệm Phó Giám đốc, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ (cũ). Sau đó, ông Ngọc chuyển sang Sở Y tế tỉnh Phú Thọ (cũ), giữ chức Phó Giám đốc và Giám đốc. Từ tháng 11/2024 - 1/2025, ông giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Giám đốc Sở Y tế Phú Thọ. Từ tháng 1/2025 đến 1/7/2025, ông Ngọc giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ. Sau khi tỉnh Phú Thọ sáp nhập với Vĩnh Phúc, Hoà Bình thành tỉnh Phú Thọ mới, ông Ngọc được chỉ định làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng vụ án, ông Lê Đình Thanh Sơn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, cũng bị khởi tố, bắt tạm giam về cùng tội danh. Đáng chú ý, ông Sơn chính là người kế nhiệm ông Ngọc ở vị trí Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. n Theo dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, năm 2025, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ tổ chức lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1: “Mua sắm hệ thống máy gia tốc tuyến tính đa mức năng lượng và hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính mô phỏng phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ”. Gói thầu có giá 145,5 tỷ đồng. Công ty Việt Mỹ là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng thầu với giá 144,5 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 120 ngày. Như vậy, số tiền tiết kiệm so với giá gói thầu là 1 tỷ đồng, tương đương khoảng 0,69%. Theo hồ sơ, gói thầu gồm hệ thống máy gia tốc tuyến tính đa mức năng lượng trị giá 127 tỷ đồng, xuất xứ Anh và hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính mô phỏng trị giá 17,5 tỷ đồng, xuất xứ Trung Quốc. Trước đó, tháng 1/2024, Việt Mỹ tiếp tục trúng Gói thầu số 03: “Mua sắm hệ thống thu nhận hình ảnh y học hạt nhân SPECT/CT hai đầu thu 16 lát cắt phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ”. Gói thầu có giá 25,4 tỷ đồng. Việt Mỹ là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng với giá 25,25 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 90 ngày. Mức chênh lệch giữa giá gói thầu và giá trúng thầu là 150 triệu đồng, tương đương khoảng 0,59%. Thiết bị được mua sắm là hệ thống SPECT/CT hai đầu thu 16 lát cắt, model NM/CT 860, trong đó máy chính do GE Medical Systems Israel sản xuất, xuất xứ Israel. Năm 2022, Công ty Việt Mỹ trúng Gói thầu “Bảo trì trọn gói hệ thống máy gia tốc tuyến tính bao gồm nhân công và linh kiện thay thế phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ”. Gói thầu có giá 2,92 tỷ đồng. Công ty Việt Mỹ là nhà thầu duy nhất tham dự, trúng thầu với giá 2,9 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 365 ngày. Số tiền tiết kiệm là 20 triệu đồng, tương đương khoảng 0,68%. Tính cả ba gói thầu trên, giá các gói thầu là 173,82 tỷ đồng, còn tổng giá trúng thầu của Công ty Việt Mỹ là 172,65 tỷ đồng. Tổng số tiền chênh lệch là 1,17 tỷ đồng, tương đương khoảng 0,67% giá gói thầu. Cả ba gói đều được tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng. Tuy nhiên, ở cả ba lần, Việt Mỹ đều là nhà thầu duy nhất tham dự. Điều này cho thấy sự bao phủ lớn đến mức gần như độc quyền của Công ty Việt Mỹ trong việc cung cấp các thiết bị, linh kiện y tế liên quan đến chữa bệnh ung thư. Đáng chú ý, ngày 21/4/2025, Công ty TNHH Đầu tư Y tế Sao Kim (cùng do Bùi Chân Phương, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Việt Mỹ thành lập, chỉ đạo, điều hành) trúng Gói thầu số 1: “Mua sắm thiết bị y học hạt nhân phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ”. Gói này có giá 1,695 tỷ đồng, với ba nhà thầu tham dự. Sao Kim trúng thầu với giá 1,4 tỷ đồng, tiết kiệm 295 triệu đồng, tương đương khoảng 17,4%. Điều này cho thấy, ít nhất về hình thức, việc có nhiều nhà thầu tham gia, số tiền tiết kiệm cho ngân sách thông qua đấu thầu sẽ lớn hơn. n Hệ thống máy xạ trị gia tốc tuyến tính Versa HD của Elekta trị giá 127 tỷ đồng do Công ty Việt Mỹ bán cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ ẢNH: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ THỌ 12-13/9/2026 www.tienphong.vn XÃ HỘI 4 Quan lộ của Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ mới bị bắt TỪ MỘT BÁC SĨ ĐIỀU TRỊ, ÔNG NGUYỄN HUY NGỌC LẦN LƯỢT GIỮ CÁC VỊ TRÍ LÃNH ĐẠO TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ THỌ, ĐỨNG ĐẦU SỞ Y TẾ RỒI BƯỚC VÀO THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH PHÚ THỌ. KHI ĐANG LÀ PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH, ÔNG NGỌC BỊ KHỞI TỐ, BẮT TẠM GIAM ĐỂ ĐIỀU TRA VỀ TỘI “NHẬN HỐI LỘ”. Sau 5 tháng được bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, ông Lê Đình Thanh Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội danh nhận hối lộ trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ HÀ HẰNG VÌ SAO CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT MỸ Từ một bác sĩ trẻ đến Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, ông Nguyễn Huy Ngọc có gần ba thập kỷ công tác “MỘT MÌNH MỘT CHỢ” Ở PHÚ THỌ TRONG GIAI ĐOẠN 2022-2025, CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT MỸ (GỌI TẮT LÀ CÔNG TY VIỆT MỸ) TRÚNG ÍT NHẤT BA GÓI THẦU TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ THỌ VỚI TỔNG GIÁ TRỊ 172,65 TỶ ĐỒNG. CẢ BA GÓI ĐỀU CHỈ CÓ CÔNG TY VIỆT MỸ THAM DỰ VÀ MỨC TIẾT KIỆM SO VỚI GIÁ GÓI THẦU ĐỀU DƯỚI 1%. SỸ LỰC Đối chiếu thời gian thực hiện các gói thầu trên với hai nhân sự có vị trí lãnh đạo mới bị khởi tố tại Phú Thọ cho thấy: Ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (người bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi nhận hối lộ), từng là Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, sau đó là Giám đốc Sở Y tế Phú Thọ. Từ tháng 10/2024, ông được phê chuẩn làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ và tiếp tục giữ chức Giám đốc Sở Y tế đến tháng 1/2025. Ông Lê Đình Thanh Sơn (cũng vừa bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi nhận hối lộ) giữ chức Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ từ năm 2021. Như vậy, thời điểm Việt Mỹ trúng các gói thầu trên, hai ông này đều trực tiếp hoặc gián tiếp điều hành, chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ. Theo thông tin từ Bộ Công an, vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị, địa phương có liên quan đang tiếp tục được điều tra, làm rõ. Cơ quan điều tra đang làm rõ hành vi của từng bị can, những người liên quan và các nội dung khác của vụ án.

Ngày 25/7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án “Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị liên quan; đồng thời khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn và tạm giam đối với 3 bị can để phục vụ công tác điều tra. Điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự; đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế về tội "Nhận hối lộ". Cơ quan điều tra xác định, ông Thuấn có hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn. Thời gian qua, Công ty Việt Mỹ được biết đến là một công ty lớn trong việc cung cấp thiết bị và dịch vụ y tế. Tại Nghệ An, trong giai đoạn 2018 - 2025, Công ty Việt Mỹ đã trực tiếp và liên danh tham gia cung ứng 4 gói thầu thiết bị y tế cho Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, với tổng giá trị gần 600 tỷ đồng. Cụ thể, ngày 2/4/2018, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An Nguyễn Quang Trung ký Quyết định số 558 phê duyệt lựa chọn Công ty Việt Mỹ thực hiện gói thầu “Lắp đặt máy gia tốc xạ trị và CT mô phỏng tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An”, có giá trị gần 228 tỷ đồng. Đến ngày 30/10/2023, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An ký Quyết định số 2412 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 22: Mua sắm máy Spect/CT thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 5 của Dự án xây dựng Trung tâm Xạ trị và Y học hạt nhân, thuộc Dự án xây dựng Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (giai đoạn 1). Theo quyết định, Công ty Việt Mỹ trúng thầu cung cấp máy Spect/ CT với giá trị 23,5 tỷ đồng. Thiết bị có model NM/CT 860 do hãng GE Medical Systems Israel, Functional Imaging sản xuất tại Israel. Tiếp đó, ngày 1/2/2024, ông Nguyễn Quang Trung ký Quyết định số 275 phê duyệt lựa chọn Công ty Việt Mỹ thực hiện gói thầu “Mua sắm thiết bị chẩn đoán hình ảnh” thuộc dự toán mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, với giá trị 26,3 tỷ đồng. Gần đây nhất, ngày 20/3/2025, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An ký Quyết định số KQ2500020065_2503201456 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2: Mua sắm thiết bị y tế chuyên dùng. Theo đó, Liên danh Việt Mỹ - Thành An được lựa chọn trúng thầu với giá trị hơn 291 tỷ đồng. NGỌC TÚ 12-13/9/2026 www.tienphong.vn XÃ HỘI 5 TRONG GIAI ĐOẠN 2018 - 2025, CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT MỸ (CÔNG TY VIỆT MỸ) ĐÃ CUNG CẤP VÀ LIÊN DANH CUNG CẤP 4 GÓI THẦU THIẾT BỊ Y TẾ CHO BỆNH VIỆN UNG BƯỚU NGHỆ AN VỚI TỔNG GIÁ TRỊ GẦN 600 TỶ ĐỒNG. Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo Bệnh viện Ung bướu Nghệ An cho biết, phía bệnh viện chưa rà soát các gói thầu có liên quan tại đơn vị này. Cung cấp thiết bị gần 600 tỷ đồng cho Bệnh viện Ung bướu Nghệ An Trúng 24 gói thầu tại Bệnh viện Chợ Rẫy NHÓM PV LIÊN TIẾP TRÚNG CÁC GÓI THẦU TRĂM TỶ? Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, Công ty Việt Mỹ được thành lập ngày 22/8/2007, có trụ sở tại Hà Nội. Doanh nghiệp đăng ký hoạt động trong các lĩnh vực bán buôn, lắp đặt, sửa chữa và cho thuê máy móc, thiết bị y tế, cùng một số hoạt động khoa học, công nghệ phục vụ ngành y tế. Theo thống kê từ dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia được Dauthau.asia tổng hợp, cập nhật đến năm 2026, công ty này đã có kinh nghiệm hơn 15 năm cung cấp các thiết bị và dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu, gồm hệ thống máy gia tốc xạ trị, dao mổ xạ phẫu Gamma Knife, hệ thống Cyclotron, thiết bị y học hạt nhân, nguồn phóng xạ, linh kiện, vật tư thay thế và dịch vụ bảo trì hệ thống xạ trị. Trong nhiều năm, Công ty Việt Mỹ luôn thắng lớn ở các gói thầu khắp cả nước. Tại khu vực TPHCM, đơn vị này đã trúng 24/27 gói thầu tại Bệnh viện Chợ Rẫy với tổng giá trị hơn 600 tỷ đồng. Cụ thể, ngày 1/11/2024, công ty này trúng ba gói thầu bảo trì, bảo dưỡng trong 36 tháng, bao gồm thay thế linh kiện và phụ kiện cho ba hệ thống gia tốc xạ trị của hãng Elekta tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Trong đó, tại Quyết định 5307/QĐ-BVCR, gói thầu được phê duyệt có giá hơn 17,336 tỷ đồng và giá trúng thầu là 17,328 tỷ đồng. Còn tại Quyết định 5308/QĐ-BVCR, giá gói thầu là 21,39 tỷ đồng, trong khi giá trúng đạt 21,384 tỷ đồng. Gói thầu thứ 3 được phê duyệt tại Quyết định 5309/QĐ-BVCR, có giá 17,319 tỷ đồng và Công ty Việt Mỹ trúng với mức 17,316 tỷ đồng, thấp hơn dự toán 3 triệu đồng. Ngày 13/6/2025, Công ty Việt Mỹ trúng thầu tiếp vào Bệnh viện Chợ Rẫy gói “Mua sắm Hệ thống Cyclotron và thiết bị phụ trợ đồng bộ đi kèm” với giá 199,8 tỷ đồng, bằng với giá mà gói thầu đưa ra. Đến ngày 30/7/2025, theo Quyết định 4155/QĐ-BVCR, công ty này trúng thêm gói cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, thay thế linh kiện và phụ kiện trong 36 tháng cho hệ thống xạ phẫu Gamma Knife cùng bộ định vị bệnh nhân dùng cho dao xạ phẫu Gamma Knife của hãng Elekta, số máy 8019, với giá trúng thầu 22,14 tỷ đồng, giúp bệnh viện tiết kiệm khoảng 29 triệu đồng so với giá thầu. Phần lớn kinh phí thực hiện các gói nói trên được lấy từ nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh của Bệnh viện Chợ Rẫy. Riêng gói mua hệ thống Cyclotron trị giá 199,8 tỷ đồng sử dụng nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021 còn dư sau khi thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, cùng Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của bệnh viện. CÓ DẤU HIỆU CHUYỂN GIÁ, TRỐN THUẾ Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án xảy ra tại Công ty Việt Mỹ và một số đơn vị liên quan, để điều tra các dấu hiệu sai phạm trong hoạt động nhập khẩu, kinh doanh thiết bị y tế. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, bị can Bùi Chân Phương, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ, đã thành lập và điều hành hệ thống nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước phục vụ hoạt động nhập khẩu, phân phối thiết bị y tế. Thông qua các giao dịch trung gian, giá hàng hóa được nâng lên qua nhiều khâu trước khi nhập khẩu vào Việt Nam và bán cho các cơ sở y tế. Cơ quan điều tra cho rằng phương thức này tạo ra khoản lợi bất chính lớn, có dấu hiệu chuyển giá, trốn thuế, gây thất thu ngân sách nhà nước và ảnh hưởng đến môi trường cạnh tranh trên thị trường thiết bị y tế. Theo cơ quan chức năng, trong quá trình nhập khẩu, doanh nghiệp được cấp phép đối với một thiết bị chính nhưng khi làm thủ tục hải quan lại khai báo thêm nhiều thiết bị khác dưới dạng “thiết bị đi kèm”. Qua đó, một số thiết bị được đưa vào Việt Nam mà không thực hiện đầy đủ thủ tục nhập khẩu theo quy định. n TRƯỚC KHI BỊ ĐIỀU TRA TRONG VỤ ÁN LIÊN QUAN HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU VÀ KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ, CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT MỸ (CÔNG TY VIỆT MỸ) TỪNG LÀ NHÀ THẦU QUEN THUỘC TẠI NHIỀU BỆNH VIỆN LỚN. RIÊNG Ở BỆNH VIỆN CHỢ RẪY, TPHCM, DOANH NGHIỆP NÀY TRÚNG 24 TRONG TỔNG SỐ 27 GÓI THẦU THAM DỰ, VỚI TỔNG GIÁ TRỊ HƠN 600 TỶ ĐỒNG. Lãnh đạo của Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ đã thành lập và điều hành hệ thống nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước phục vụ nhập khẩu, phân phối thiết bị y tế Bệnh viện Ung bướu Nghệ An tại phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An

Cùng lan tỏa những giá trị tốt đẹp PHÁT ĐỘNG CUỘC THI CHECK-IN HẠNH PHÚC: 12-13/9/2026 www.tienphong.vn THỜI SỰ 6 Ngày 11/9, tại Hà Nội, báo Tiền Phong tổ chức phát động Cuộc thi Check-in Hạnh phúc mùa 1 với chủ đề “Từ đây có một Tôi khác”. Dự chương trình có Tiến sĩ Phật học, Đại Đức Thích Vạn Lợi - Giám đốc Trung tâm Biên phiên dịch tư liệu Phật giáo Quốc tế, Phó Trụ trì Chùa Long Hưng, Hà Nội; ông Nguyễn Tiến Thanh - Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục; Tiến sĩ Ngôn ngữ học Đỗ Anh Vũ - Đài Tiếng nói Việt Nam. Về phía Ban Tổ chức, có nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi; nhà báo Trần Công Hùng - Ủy viên Ban Biên tập báo Tiền Phong; ông Bùi Văn Phượng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tiền Phong, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức. KHÔNG GIAN NHÌN NHẬN HẠNH PHÚC Check-in Hạnh phúc được báo Tiền Phong tổ chức với mong muốn tạo ra một diễn đàn để độc giả trong và ngoài nước chia sẻ những trải nghiệm có ý nghĩa, qua đó ghi lại những câu chuyện về sự thay đổi tích cực của mỗi người sau những gì họ đã trải qua. Điểm đặc biệt của cuộc thi không nằm ở việc một người đã đến đâu, trải nghiệm điều gì, trải qua điều gì mà ở những nhận thức, cảm xúc và chuyển biến mà trải nghiệm đó để lại trong chính họ. Nhà báo Phùng Công Sưởng – Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức, nhấn mạnh, cuộc thi Check-in Hạnh phúc nhằm tạo thêm một không gian để mọi người cùng nhìn nhận hạnh phúc từ những trải nghiệm gần gũi và chân thực của đời sống. Thông qua việc chia sẻ câu chuyện của mình, mỗi tác giả có thể đem đến cho cộng đồng một góc nhìn, một bài học hoặc một nguồn cảm hứng tích cực. Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, báo Tiền Phong - cơ quan tổ chức cuộc thi, không chỉ mong muốn phản ánh những vấn đề của đời sống mà còn hướng tới việc tạo ra những diễn đàn kết nối, nơi các giá trị tích cực được chia sẻ và lan tỏa tới công chúng. Cuộc thi được định hướng trở thành một hoạt động thường niên, từng bước xây dựng thành một thương hiệu nội dung của báo Tiền Phong, với chủ đề được thay đổi qua mỗi mùa. Sau mỗi mùa, các tác phẩm tiêu biểu sẽ được tuyển chọn, biên tập và xuất bản trong tuyển tập Checkin Hạnh phúc. BA LOẠI HÌNH TÁC PHẨM DỰ THI Chia sẻ về thông tin cuộc thi, ông Trịnh Xuân Quang - Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Truyền thông Tiền Phong, cho biết, cuộc thi dành cho công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc trong nước và nước ngoài; người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam, không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp và khu vực. Với chủ đề “Từ đây có một Tôi khác”, mùa đầu tiên Check-in Hạnh phúc hướng tới những câu chuyện, trải nghiệm hoặc khoảnh khắc đã tạo nên những chuyển biến tích cực trong nhận thức, cảm xúc, cách sống của chính tác giả. Theo Ban Tổ chức, tác phẩm dự thi phải bảo đảm tính nguyên bản, trung thực, không vi phạm bản quyền và các quy định của pháp luật. Tác giả chịu trách nhiệm về quyền sử dụng đối với hình ảnh, âm thanh, video và các tư liệu của bên thứ ba được sử dụng trong tác phẩm. Tác giả chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung tác phẩm dự thi. Tác giả vẫn giữ quyền tác giả đối với tác phẩm; Ban Tổ chức được quyền sử dụng tác phẩm cho các hoạt động truyền thông, quảng bá và các chương trình cộng đồng, phi lợi nhuận của cuộc thi, kèm ghi rõ tên tác giả theo quy định của Ban Tổ chức. Ban Giám khảo “Check-in Hạnh phúc” gồm các chuyên gia đến từ nhiều lĩnh vực. Trong đó, có nhà báo Lê Xuân Sơn – nguyên Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tiền Phong - Trưởng Ban Giám khảo; PGS.TS Hoàng Kim Ngọc - Nhà phê bình văn học; nhà văn, nhà báo Hoàng Anh Tú; nhà báo Trần Nhật Minh - nguyên Giám đốc VOV3, Đài Tiếng nói Việt Nam; ông Trịnh Xuân Quang - Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Truyền thông Tiền Phong. n Ban Tổ chức tiếp nhận tác phẩm từ nay đến hết ngày 11/12/2026. Tác giả gửi tác phẩm kèm các thông tin: Họ tên tác giả, bút danh (nếu có), năm sinh, nghề nghiệp, giới tính, địa chỉ liên hệ, email, số điện thoại. Email nhận bài: tienphongedu.admin@gmail.com. Địa chỉ nhận bài: Tầng 8, Tòa nhà Báo Tiền Phong, Lô D29 phố Phạm Văn Bạch, Phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Tiêu đề email: Bài dự thi Cuộc thi “Check-in Hạnh phúc” – (Tên tác giả). CUỘC THI CHECK-IN HẠNH PHÚC MÙA 1 VỚI CHỦ ĐỀ “TỪ ĐÂY CÓ MỘT TÔI KHÁC” MỞ RA MỘT KHÔNG GIAN ĐỂ ĐÔNG ĐẢO ĐỘC GIẢ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC CÙNG CHIA SẺ NHỮNG TRẢI NGHIỆM, CÂU CHUYỆN VÀ KHOẢNH KHẮC TẠO NÊN CHUYỂN BIẾN TÍCH CỰC TRONG NHẬN THỨC, CẢM XÚC VÀ CÁCH SỐNG CỦA MỖI NGƯỜI. MỖI TÁC GIẢ KHÔNG GIỚI HẠN SỐ LƯỢNG TÁC PHẨM DỰ THI. Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi Check-in Hạnh phúc, phát biểu tại lễ phát động XUÂN TÙNG - GIA LINH - THANH NGA - TRỌNG TÀI - DUY PHẠM Sáng 11/9, tại Hà Nội, Tập đoàn Keppel phối hợp cùng báo Tiền Phong, Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Công nghệ Quốc gia ADG tổ chức chương trình “Bytes for Future” (Cỗ máy tri thức), trao tặng máy tính, tai nghe và tivi thông minh cho phân hiệu Tiểu học Song Phương (Trường Tiểu học Sơn Đồng) và phân hiệu THCS Vân Canh (Trường Tiểu học & THCS Vân Canh). Cụ thể, chương trình đã trao tặng hai trường 55 máy tính để bàn, 90 tai nghe và 2 tivi thông minh (tổng giá trị hơn 1,4 tỷ đồng) – những trang thiết bị thiết thực góp phần cải thiện điều kiện dạy và học, đồng thời mở ra thêm cơ hội để học sinh tiếp cận công nghệ và rèn luyện các kỹ năng số cần thiết cho tương lai. Phát biểu tại chương trình, ông Joseph Low - Trưởng Đại diện Keppel tại Việt Nam kiêm Chủ tịch Bộ phận Bất động sản của Keppel tại Việt Nam, nhấn mạnh rằng, thế hệ học sinh hiện nay có một thứ mà thế hệ của ông không có – đó là công nghệ. Ông Joseph Low bày tỏ hy vọng, những trang thiết bị mới được tặng sẽ giúp các bài giảng thêm sinh động, hỗ trợ thầy cô trong quá trình giảng dạy, và mang đến cho học sinh nhiều cơ hội hơn để học tập, khám phá và phát triển. MỞ RA KHO TRI THỨC RỘNG LỚN Tại chương trình, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong bày tỏ, rất vui mừng tiếp tục đồng hành cùng Tập đoàn Keppel tổ chức chương trình trao tặng máy tính học đường “Bytes for Future – Cỗ máy tri thức”, một hoạt động ý nghĩa trong bối cảnh vừa khai giảng năm học mới 2026 – 2027. Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến cho rằng, việc chương trình tiếp tục được tổ chức cho thấy, đây không chỉ dừng lại ở một hoạt động trao tặng đơn lẻ, mà đang từng bước trở thành một hành trình dài hạn vì giáo dục, vì tương lai số và vì cơ hội phát triển công bằng của trẻ em Việt Nam. Theo nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, mỗi chiếc máy tính được trao tặng hôm nay không chỉ mang giá trị vật chất; đó còn là cánh cửa mở ra kho tri thức rộng lớn; là phương tiện để các em học tập, khám phá và kết nối; là cơ hội để mỗi học sinh tự tin bước vào môi trường học tập số. Ông mong muốn rằng, nhà trường sẽ khai thác hiệu quả các thiết bị được trao tặng. Các thầy cô tiếp tục hướng dẫn học sinh sử dụng máy tính và internet một cách an toàn, lành mạnh, có trách nhiệm; biết chọn lọc thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và biến công nghệ thành công cụ phục vụ học tập, sáng tạo. ĐƯA THIẾT BỊ VÀO HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Tại chương trình, ông Nguyễn Duy Cương, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Hà Nội (nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Đồng) nhấn mạnh rằng, toàn bộ vật phẩm tài trợ với tổng giá trị hơn 1,4 tỷ đồng sẽ giúp sức cho hơn 2.300 học sinh tại hai điểm trường cơ hội tiếp cận tri thức, công nghệ và những phương thức học tập mới. Nhấn mạnh ý nghĩa của chương trình, ông Cao Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Sơn Đồng đề nghị, các trường thụ hưởng phải tổ chức quản lý, khai thác các thiết bị một cách khoa học, hiệu quả. “Chúng ta không chỉ giúp học sinh biết sử dụng máy tính, mà quan trọng hơn là giúp các em biết sử dụng công nghệ để học tập, sáng tạo và phát triển bản thân”, ông Cao Văn Tâm nói, đồng thời nhắn nhủ đến các em học sinh hãy dùng máy tính để học thêm những điều mới, học ngoại ngữ, khám phá thế giới, sáng tạo và tìm ra những điều mà mình thực sự đam mê. Bày tỏ sự cảm ơn tới chương trình, thầy Nguyễn Mạnh Hạnh – Hiệu trưởng Trường tiểu học Sơn Đồng cho biết, điều kiện tiếp cận trang thiết bị học tập kỹ thuật số hiện đại của nhà trường vẫn còn hạn chế. Có lớp học phải bố trí từ 2-4 học sinh sử dụng chung một máy tính. Một số thiết bị hiện có đã cũ, thiếu phương tiện trình chiếu phục vụ giảng dạy. n SÁNG QUA, 55 MÁY TÍNH, 90 TAI NGHE VÀ 2 TIVI THÔNG MINH – NHỮNG TRANG THIẾT BỊ THIẾT THỰC GÓP PHẦN CẢI THIỆN ĐIỀU KIỆN DẠY VÀ HỌC VỪA ĐƯỢC TRAO TẶNG CHO PHÂN HIỆU TIỂU HỌC SONG PHƯƠNG (TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN ĐỒNG) VÀ PHÂN HIỆU THCS VÂN CANH (TRƯỜNG TIỂU HỌC & THCS VÂN CANH), HÀ NỘI. Đại diện lãnh đạo Tập đoàn Keppel, báo Tiền Phong và xã Sơn Đồng cùng các đại biểu trao biểu trưng tặng máy tính cho phân hiệu Tiểu học Song Phương ẢNH: DƯƠNG TRIỀU “Bytes for Future” giúp học sinh thêm điều kiện học tập TRƯỜNG PHONG - DƯƠNG TRIỀU - TRỌNG QUÂN

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