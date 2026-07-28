Báo Tiền Phong số 209

THỨ BA 28/7/2026 Số 209 0977.456.112 TRANG 3 KHU ĐÔ THỊ LẤ N BIỂ N ĐÀ NẴ NG: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ CƠ CHẾ ĐẶC THÙ Thị trường bất động sản LÃI SUẤT TĂNG CAO: GẶP KHÓTRANG 4-5 Khi lãi suất vượt 10%, tốc độ tăng trưởng giao dịch thường chậm lại do người mua nhà cân nhắc kỹ hơn về khả năng tài chính ẢNH MINH HỌA: HGM CHUYỆN HÔM NAY Thị trường bất động sản đang đứng trước một nghịch lý rất lớn. Nhu cầu vốn của lĩnh vực này luôn là trung và dài hạn, nhưng nguồn vốn chủ yếu lại đến từ hệ thống ngân hàng thương mại với đặc điểm huy động ngắn hạn. Chính sự lệch pha này khiến mỗi chu kỳ tăng lãi suất đều tạo ra sức ép rất lớn đối với cả doanh nghiệp phát triển dự án lẫn người mua nhà. Khơi thông nguồn vốn XEM TIẾ P TRANG 4 n PGS.TS NGUYỄN VĂN PHƯƠNG TRANG 12 Người thuyết phục Tổng thống Mỹ dừng tấn công Iran TRANG 7 Áo xanh tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng TRANG 6 KHÔNG VỘI THAY ĐỔI KỲ THI TỐT NGHIỆP CHỈ VÌ GIAN LẬN TRANG 8-9 Ký ức “tọa độ lửa” Đồng Lộc NGÀNH THANH TRA PHẢI TẬP TRUNG THỰC HIỆN NGAY 7 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, ngày 27/7 ẢNH: TTXVN TRANG 2

2 THỜI SỰ n Thứ Ba n Ngày 28/7/2026 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. 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Mỗi cuộc thanh tra phải rõ mục tiêu, phạm vi, tiến độ, sản phẩm, trách nhiệm. Rà soát, đối chiếu kế hoạch thanh tra với kế hoạch kiểm tra của Đảng, Kiểm toán Nhà nước và kiểm tra chuyên ngành để tránh trùng lặp, chồng chéo, đồng thời không bỏ sót các lĩnh vực, địa bàn tiềm ẩn rủi ro. Thứ hai, rút ngắn thời gian, nâng cao chất lượng kết luận thanh tra. Kết luận thanh tra phải dựa trên chứng cứ đầy đủ, rõ hành vi, nguyên nhân, hậu quả, trách nhiệm, biện pháp, thời hạn. Thẩm định dự thảo kết luận phải thực chất nhưng không tăng tầng nấc, không làm mờ trách nhiệm của người ra kết luận. Thứ ba, tập trung xử lý kết luận, kiến nghị tồn đọng. Xây dựng hệ thống theo dõi chung, báo cáo định kỳ. Thứ tư, nâng cao hiệu quả xử lý trách nhiệm và phối hợp với cơ quan bảo vệ pháp luật; phải phân định trách nhiệm trực tiếp, quản lý, người đứng đầu, từng thời kỳ; xử lý tương xứng với hậu quả. Chuyển, tiếp nhận, bổ sung, phản hồi hồ sơ phải có đầu mối, thời hạn rõ. Thứ năm, tạo chuyển biến trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Người đứng đầu phải tiếp dân, đối thoại, giải quyết từ nơi phát sinh; không chuyển đơn lòng vòng. Thứ sáu, thực hiện nghiêm Nghị định số 164/2026/NĐ-CP, đẩy nhanh nền tảng dữ liệu số gồm 6 cơ sở dữ liệu, trong đó có 4 cơ sở dữ liệu quốc gia. Dữ liệu phải đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung; rõ trách nhiệm tạo lập, cập nhật, khai thác, bảo vệ. Thứ bảy, siết chặt kỷ luật, kỷ cương và kiểm soát quyền lực nội bộ. Tăng cường giám sát đoàn thanh tra, kiểm soát xung đột lợi ích, sử dụng thông tin, dữ liệu. Xử lý nghiêm nhũng nhiễu, vụ lợi, tiết lộ thông tin, làm sai lệch hồ sơ thanh tra, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động thanh tra. PV (theo TTXVN) Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Ban Bí thư, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trịnh Mạnh Linh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Đức Tâm. Phát biểu tại hội nghị, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm nhấn mạnh, với vị trí địa chiến lược quan trọng, cùng tiềm năng đa dạng từ miền núi, cao nguyên đến biển đảo, Quảng Ngãi có nhiều điều kiện thuận lợi để bứt phá phát triển kinh tế - xã hội. Những thành tựu đạt được thời gian qua là nền tảng quan trọng để tỉnh tiếp tục vươn lên trong giai đoạn mới. Trên cương vị được giao, ông Tâm cam kết phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao trách nhiệm, bám sát thực tiễn, lắng nghe nhân dân, hành động quyết liệt, hiệu quả; mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, đồng hành của các cấp, các ngành và toàn thể Nhân dân để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ông Nguyễn Đức Tâm, 45 tuổi, quê tỉnh Hưng Yên, có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Kinh tế. Trước khi được điều động về Quảng Ngãi, ông có hơn 20 năm công tác trong ngành kế hoạch và đầu tư (Bộ Tài chính hiện nay). NGUYỄN NGỌC Ngành Thanh tra phải tập trung thực hiện ngay 7 nhiệm vụ trọng tâm Thứ trưởng Bộ Tài chính được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi Thiếu tướng Tô Anh Dũng làm Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Ngày 27/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Thanh tra Chính phủ về hai nội dung. Sáng 27/7, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Ông Nguyễn Đức Tâm, Thứ trưởng Bộ Tài chính, được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030; được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2026-2031. Sáng 27/7, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ 5, tiến hành quy trình bầu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 20262031; ông Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc ẢNH: TTXVN Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm Nhận nhiệm vụ mới, tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng hứa sẽ cùng tập thể UBND tỉnh đoàn kết, trách nhiệm, hành động quyết liệt; đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành theo hướng “6 rõ, 7 dám”. Trước mắt, ông sẽ cùng UBND tỉnh thực hiện quyết liệt 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tổ chức triển khai hiệu quả kịch bản tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong 6 tháng cuối năm, phấn đấu đạt tăng trưởng 2 con số; tạo nền tảng vững chắc để hoàn thành các mục tiêu của cả nhiệm kỳ. Tháo gỡ các “điểm nghẽn” về thể chế, đất đai, giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công, các dự án tồn đọng, kéo dài; cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành với doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm; phát huy vai trò động lực của Khu Kinh tế Nghi Sơn; khơi thông và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trước đó, sáng cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng việc chuẩn y Thiếu tướng Tô Anh Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 20262031; giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh này nhiệm kỳ 2026-2031. Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, việc Ban Bí thư chuẩn y Thiếu tướng Tô Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa và giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh là kết quả của quá trình xem xét, đánh giá toàn diện về phẩm chất chính trị, năng lực, trình độ, kinh nghiệm thực tiễn và uy tín của cán bộ. Thiếu tướng Tô Anh Dũng là cán bộ được đào tạo bài bản, có nhiều năm công tác trong lực lượng Công an Nhân dân, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phương pháp làm việc khoa học, quyết liệt, sâu sát cơ sở và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thiếu tướng Tô Anh Dũng sinh năm 1978; quê quán tỉnh Hưng Yên; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật học; từng giữ chức Phó Cục trưởng Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an; Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam; Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa. PHẠM TRƯỜNG Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định cho tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Tô Anh Dũng TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM:

3 n Thứ Ba n Ngày 28/7/2026 THỜI SỰ Tiếp tục chương trình phiên họp, sáng 27/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với Tờ trình của Chính phủ về dự thảo Nghị định quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển tại Đà Nẵng. THU HÚT GIỚI TINH HOA ĐẾN SINH SỐNG VÀ LÀM VIỆC Trình bày tờ trình, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, dự án được định hướng phát triển thành khu đô thị biển hiện đại, tầm cỡ quốc tế, là nơi thu hút giới tinh hoa đến sinh sống và làm việc lâu dài với diện tích khoảng 1.500 ha, quy mô vốn đầu tư trên 400.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, thời gian thu hồi vốn chậm nên hồ sơ dự thảo Nghị định có nhiều nội dung khó, phức tạp, đặc thù. Theo ông Tuấn, các quốc gia tiên tiến như Nhật Bản xây sân bay Kansai (5,2 km2, cách bờ Osaka 5 km) để tạo biểu tượng công nghệ quốc gia và tối ưu logistics. Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) xây đảo Palm Jumeirah (5,6 km2, cách bờ 500 m) để định vị Dubai là trung tâm du lịch - tài chính toàn cầu. “Đà Nẵng xây dựng khu đô thị lấn biển với các đảo nhân tạo trên vịnh, biển thuộc địa phận thành phố để mở ra một không gian phát triển và biểu tượng mới, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng của quốc gia. Đây là không gian phát triển độc lập, có thể kiểm soát an toàn và kết nối toàn cầu, tương thích với mô hình kinh tế số, kinh tế biển và chuỗi giá trị toàn cầu”, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho hay. Dự thảo Nghị định đề xuất chính sách nhà đầu tư chiến lược thực hiện dự án xây dựng khu đô thị lấn biển được phép bán, cho thuê mua tối đa không quá 50% số lượng công trình xây dựng và phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng trong khu đô thị lấn biển cho tổ chức, cá nhân nước ngoài quy định tại Luật Nhà ở. Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định cũng đề xuất thời hạn sở hữu công trình xây dựng thương mại, dịch vụ của cá nhân nước ngoài không quá 70 năm nhằm bảo đảm tính đồng bộ giữa thời hạn sở hữu tài sản với thời hạn hoạt động của dự án (70 năm), tạo cơ sở pháp lý rõ ràng cho việc thực hiện giao dịch, cấp Giấy chứng nhận và quản lý trong quá trình vận hành dự án... XIN Ý KIẾN BỘ CHÍNH TRỊ TRƯỚC KHI BAN HÀNH Đại diện cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, liên quan đến quy định không thi tuyển phương án kiến trúc đối với các công trình thuộc phạm vi khu đô thị lấn biển, đa số ý kiến đề nghị không thực hiện quy định này. Trường hợp quy định nội dung này cần báo cáo cơ quan có thẩm quyền và có cơ chế kiểm tra, kiểm soát để bảo đảm chặt chẽ trong thực hiện và giao UBND TP Đà Nẵng chịu trách nhiệm quyết định này, tương tự như quy định tại Nghị quyết số 258/2025/ QH15. Bên cạnh đó, Thường trực Ủy ban và các cơ quan của Quốc hội cho rằng, việc nâng tỷ lệ sở hữu nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài lên 50% và cho các cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà lên 70 năm và gia hạn không quá 70 năm (quy định hiện hành là không quá 50 năm) là chính sách có tác động lớn đến thị trường bất động sản, quyền sở hữu, quản lý cư trú và quốc phòng, an ninh, nhất là đối với khu vực ven biển có vị trí chiến lược. Theo ông Mãi, trường hợp tiếp tục đề xuất quy định này, cần đánh giá đầy đủ tác động của chính sách và báo cáo, xin ý kiến cấp có thẩm quyền. Cơ quan thẩm tra kiến nghị giao Chính phủ chỉ đạo các cơ quan tiếp tục rà soát nội dung quy định tại dự thảo Nghị định; đánh giá đầy đủ, kỹ lưỡng các tác động đối với các cơ chế, chính sách đặc thù. “Đối với các cơ chế, chính sách đặc thù khác với quy định hiện hành và các Nghị quyết của Quốc hội phải báo cáo, xin ý kiến của Bộ Chính trị trước khi ban hành Nghị định”, ông Phan Văn Mãi nêu rõ. Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất sự cần thiết ban hành Nghị định nhằm thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, định hướng của Trung ương về phát triển Đà Nẵng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị đánh giá đầy đủ tác động để không gây hệ lụy tiêu cực đến hệ sinh thái vịnh Đà Nẵng, an ninh quốc phòng và quyền lợi hợp pháp của Nhà nước, người dân, doanh nghiệp. LUÂN DŨNG Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, dự án được định hướng phát triển thành khu đô thị biển hiện đại, tầm cỡ quốc tế, là nơi thu hút giới tinh hoa đến sinh sống và làm việc lâu dài với diện tích khoảng 1.500 ha và quy mô vốn đầu tư trên 400.000 tỷ đồng. Đề xuất một số cơ chế đặc thù Phát biểu tại Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, phải tạo ra 4 bước chuyển chiến lược. Một trong 4 bước chuyển đó, là xác lập mô hình phát triển dựa vào năng suất, tri thức, công nghệ và con người. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng lưu ý, về dài hạn, phải chuyển từ phụ thuộc vào vốn, tài nguyên, gia công, lao động giá rẻ sang dựa vào năng suất, tri thức, dữ liệu, công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhân lực chất lượng cao, quản trị hiện đại; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập hiệu quả. Cần phát huy vai trò quản lý, kiến tạo của Nhà nước và vai trò của thị trường trong huy động, phân bổ nguồn lực; bảo đảm kinh tế nhà nước thực sự giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia; gắn đầu tư nước ngoài với chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực nội sinh. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo phải thực sự chuyển hóa thành năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh. Trao đổi với phóng viên về chỉ đạo, gợi mở nêu trên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, GS.TS Hoàng Văn Cường, ĐBQH khóa XV, nhấn mạnh, để tăng cường tiềm lực kinh tế đất nước, điều quan trọng nhất là phải đổi mới mô hình tăng trưởng. Đặt vấn đề, trong bối cảnh hiện nay, đổi mới mô hình phát triển đều phải dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, GS.TS Hoàng Văn Cường khẳng định, “thành công” trong vấn đề này sẽ tạo ra thay đổi căn bản “từ một nền kinh tế dựa trên vốn và lao động giá rẻ, dựa vào hoạt động gia công, lắp ráp với giá trị gia tăng thấp, sang mô hình phát triển dựa vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, để làm chủ được các khâu có giá trị cao trong chuỗi giá trị để tạo bước phát triển bứt phá”. “Khi đó, sẽ giúp cho tốc độ tăng trưởng kinh tế có một bước nhảy vọt đột phá, và kỳ vọng, sự đột phá đó sẽ giúp đạt được mức tăng trưởng hai con số”, GS.TS Hoàng Văn Cường nói. Phân tích thêm, ông Hoàng Văn Cường cho rằng, để thực hiện được việc đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trở thành động lực chính cho phát triển kinh tế, đòi hỏi phải có sự đầu tư, phải chấp nhận những yếu tố rủi ro. “Khu vực kinh tế tư nhân chính là khu vực năng động nhất, dám chấp nhận rủi ro. Vì thế, khu vực tư nhân phải đi đầu trong ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo”, ông Hoàng Văn Cường nêu. Nêu rõ rằng, nếu để khu vực kinh tế tư nhân “tự mình mày mò” sẽ không thành công, GS.TS Hoàng Văn Cường nhấn mạnh, cần sự phối hợp, kết hợp giữa khu vực nhà nước với khu vực tư nhân trong các lĩnh vực về nghiên cứu, triển khai các ứng dụng khoa học công nghệ. “Chúng ta mong muốn nhà nước có vai trò dẫn dắt, định hướng các hoạt động nghiên cứu, đặt ra những tiền đề về khoa học công nghệ. Còn khu vực tư nhân, như đã nói ở trên, dám chấp nhận rủi ro. Nếu chúng ta có sự kết hợp tốt giữa bộ phận nghiên cứu với bộ phận triển khai ứng dụng khoa học công nghệ, thì thực sự, khoa học công nghệ sẽ đóng góp rất lớn, trở thành động lực phát triển, trong đó, khu vực tư nhân sẽ là bộ phận “thực thi”, triển khai ứng dụng học công nghệ vào thực hiện cuộc sống”, GS.TS Hoàng Văn Cường nêu quan điểm. GS.TS Hoàng Văn Cường cũng đề cập đến tầm quan trọng của Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Theo ông, trong những năm qua, Việt Nam đã rất thành công thu hút vốn đầu tư nước ngoài, nhưng với bối cảnh hiện nay, cần có sự đổi mới. “Trước đây, chúng ta mong muốn nhà đầu tư nước ngoài đầu tư bằng vốn thì bây giờ chúng ta chuyển sang thu hút những nhà đầu tư nước ngoài có khả năng giúp cho kinh tế trong nước chuyển đổi về chất theo hướng ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo”, ông Hoàng Văn Cường nêu. TRƯỜNG PHONG - NGỌC MAI KHU ĐÔ THỊ LẤ N BIỂ N ĐÀ NẴ NG: Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn: “Đà Nẵng xây dựng khu đô thị lấn biển với các đảo nhân tạo trên vịnh, biển thuộc địa phận thành phố để mở ra một không gian phát triển và biểu tượng mới, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng của quốc gia” Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi: “Đối với các cơ chế, chính sách đặc thù khác với quy định hiện hành và các Nghị quyết của Quốc hội phải báo cáo, xin ý kiến của Bộ Chính trị trước khi ban hành Nghị định” Đổi mới mô hình tăng trưởng, kỳ vọng kinh tế có bước đột phá GS.TS Hoàng Văn Cường kỳ vọng, đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo sẽ giúp cho tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam có một bước nhảy vọt, đột phá.

CÂN NHẮC KỸ Theo khảo sát của PV Tiền Phong, lãi suất vay mua bất động sản hiện phổ biến ở mức 11-13%/ năm. Tuy nhiên, một số khoản vay sau khi hết ân hạn lãi suất đang phải trả mức lãi suất lên tới 14-15%/năm. Anh Lê Vương Thắng (ngụ phường Tân Sơn Nhì, TPHCM) có khoản vay mua nhà hơn 2 tỷ đồng. Sau khi hết ưu đãi, anh đang phải gánh mức lãi suất 13,5% một năm. Điều này khiến kế hoạch chi tiêu của gia đình bị đảo lộn khi phải dành nhiều tiền hơn cho việc trả nợ ngân hàng. Ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Tổng Giám đốc Batdongsan.com. vn - cho biết, dữ liệu thị trường cho thấy người mua nhà vẫn có nhu cầu tiếp cận tín dụng nhưng ngày càng thận trọng hơn với các quyết định tài chính. Khảo sát của Batdongsan.com.vn cho thấy, 84% người được hỏi sẵn sàng vay để mua nhà song 91% chỉ chấp nhận vay dưới 50% giá trị tài sản. Phần lớn người mua cũng mong muốn tổng số tiền trả góp hằng tháng (gồm cả gốc và lãi) chỉ chiếm khoảng 20-40% thu nhập. Đáng chú ý, 81% người được khảo sát sẵn sàng vay nếu lãi suất dưới 9%. “Khi lãi suất vượt 10%, tốc độ tăng trưởng giao dịch thường chậm lại do người mua cân nhắc kỹ hơn về khả năng tài chính. Bên cạnh đó, chất lượng sống hay giá trị sử dụng lâu dài đang trở thành động lực chính trong quyết định mua bất động sản”, ông Quốc Anh nói. Điều này kéo theo hệ quả là các chủ đầu tư phải nhanh chóng nhìn nhận lại bài toán về phát triển sản phẩm để đáp ứng thị hiếu mới. Người mua bất động sản ngày càng thận trọng và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu thay vì những kỳ vọng tăng giá. Họ có thể chủ động so sánh tỷ suất sinh lời giữa các địa phương, đánh giá hiệu quả đầu tư trước khi quyết định xuống tiền. Việc áp dụng các gói hỗ trợ lãi suất hoặc cố định lãi suất trong thời gian dài sẽ góp phần nâng cao khả năng chi trả của người mua nhà. Tương tự, dữ liệu khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu thị trường và am hiểu khách hàng One Mount Group cho thấy, tỷ lệ khách hàng có nhu cầu mua bất động sản giảm gần 35% ở cả nhóm đang cân nhắc và chuẩn bị mua. Trong đó, nhóm chuẩn bị mua giảm từ 11% xuống còn 6%, còn nhóm đang cân nhắc mua giảm từ 44% xuống 30%. Ngược lại, tỷ lệ người không có nhu cầu mua bất động sản tăng từ 13% lên 39%, phản ánh xu hướng tạm rời khỏi thị trường thay vì chỉ trì hoãn quyết định. Thời gian ra quyết định mua nhà cũng kéo dài hơn. Chỉ 17% khách hàng dự định giao dịch trong vòng 6 tháng tới, trong khi tỷ lệ có kế hoạch mua trong vòng hai năm tăng từ 57% lên 69%. Theo One Mount Group, áp lực chính khiến dòng tiền bất động sản chững lại đến từ mặt bằng giá và lãi suất. Giá nhà tăng nhanh hơn thu nhập khiến khả năng tiếp cận ngày càng khó khăn, trong khi lãi vay vẫn ở mức cao và triển vọng kinh tế còn nhiều biến động, cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn trong ngắn hạn. THANH KHOẢN CHẬM Bà Cao Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc bộ phận nghiên cứu và tư vấn Savills TPHCM - cho biết, thị trường nhà ở TPHCM trong nửa đầu năm 2026 ghi nhận sự điều chỉnh rõ nét trong bối cảnh kinh tế vĩ mô đối mặt với nhiều áp lực, đặc biệt là mặt bằng lãi suất vay mua nhà duy trì ở mức cao. “Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp cận vốn, tâm lý của người mua cũng như tốc độ ra quyết định của nhà đầu tư khiến thanh khoản thị trường diễn ra thận trọng hơn. Bên cạnh yếu tố tài chính, nguồn cung mới vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu, đặc biệt ở phân khúc nhà ở vừa túi tiền, tiếp tục tạo ra sự mất cân đối giữa cung và cầu”, bà Hương nói. Trong khi đó, ông Võ Hồng Thắng - Phó tổng giám đốc DKRA Consulting - cho rằng, thị trường căn hộ TPHCM đang bước vào giai đoạn thanh khoản chậm khi giá không còn tăng mạnh nhưng cũng chưa đủ giảm sâu để kích thích nhu cầu mua ở thực. Theo ông, mặt bằng giá đã bị đẩy lên quá cao sau nhiều năm tăng liên tục. Giá căn hộ sơ cấp hiện phổ biến 90-120 triệu đồng/ m2, nhiều dự án trung tâm và ven sông đã vượt xa khả năng chi trả của số đông người mua. “Chi phí vốn tăng cũng khiến nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn. Lãi suất vay mua nhà ở mức cao làm gia tăng áp lực tài chính, trong khi nguồn cung mới liên tục được bổ sung giúp người mua có nhiều lựa chọn hơn và không còn tâm lý xuống tiền bằng mọi giá như trước”, ông Thắng nói. Phát biểu tại hội thảo mới đây, ông Đào Văn Hà - Phó Vụ trưởng Vụ Dự báo thống kê, Ngân hàng Nhà nước - cho rằng, để doanh nghiệp tiếp cận vốn thuận lợi hơn và người dân có cơ hội mua nhà với chi phí hợp lý, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa chính sách tiền tệ, tài khóa với các chính sách về đất đai, đầu tư, xây dựng, nhà ở và phát triển thị trường bất động sản. DUY QUANG 4 n Thứ Ba n Ngày 28/7/2026 KINH TẾ Phần lớn người mua nhà mong muốn tổng số tiền trả góp hằng tháng (gồm cả gốc và lãi) chỉ chiếm khoảng 20-40% thu nhập. Đáng chú ý, 81% người được khảo sát sẵn sàng vay nếu lãi suất dưới 9%. Đối với thị trường bất động sản, ông Đào Văn Hà - Phó Vụ trưởng Vụ Dự báo thống kê (Ngân hàng Nhà nước), cho rằng việc khơi thông dòng vốn phải gắn với nâng cao tính minh bạch của thị trường, hoàn thiện khung pháp lý và tháo gỡ các vướng mắc về đầu tư, đất đai, xây dựng. Người mua đắn đo xuống tiền Khi lãi suất vượt 10%, tốc độ tăng trưởng giao dịch thường chậm lại do người mua nhà cân nhắc kỹ hơn về khả năng tài chính (Ảnh minh họa) LÃI SUẤT TĂNG CAO: CHUYỆN HÔM NAY Ở chiều ngược lại, người mua nhà, đặc biệt là nhóm mua để ở, cũng cần các khoản vay có thời hạn từ 15 đến 25 năm để phù hợp với khả năng chi trả. Do đó, điều người dân quan tâm không phải là mức lãi suất ưu đãi trong vài tháng đầu tiên, mà là khả năng duy trì một mặt bằng lãi suất ổn định trong suốt thời gian vay. Điểm nghẽn cốt lõi hiện nay nằm ở cơ cấu nguồn vốn. Ngân hàng thương mại chủ yếu huy động tiền gửi ngắn hạn nên luôn phải cân đối rất chặt chẽ khi cho vay trung và dài hạn. Trong bối cảnh lãi suất huy động vẫn ở mức cao, chi phí vốn đầu vào của ngân hàng tăng lên, kéo theo lãi suất cho vay khó có thể giảm sâu. Hệ quả là cả chủ đầu tư và người mua nhà đều phải chịu chi phí tài chính lớn hơn. Chủ đầu tư phải tăng chi phí vốn để triển khai dự án, trong khi người mua nhà phải dành tỷ trọng thu nhập lớn hơn để trả nợ. Nếu tình trạng này kéo dài, thanh khoản thị trường sẽ tiếp tục chịu áp lực và khả năng hấp thụ sản phẩm cũng bị ảnh hưởng. Một vấn đề khác cần nhìn nhận là thị trường bất động sản Việt Nam nhiều năm qua phụ thuộc quá lớn vào tín dụng ngân hàng và nguồn tiền ứng trước của khách hàng. Đây là mô hình vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi mỗi khi lãi suất thay đổi hoặc tín dụng bị kiểm soát chặt, toàn bộ thị trường gần như lập tức chịu tác động. Muốn xây dựng một thị trường phát triển bền vững, chúng ta phải từng bước đa dạng hóa nguồn vốn. Điều này không chỉ giúp giảm áp lực lên hệ thống ngân hàng mà còn tạo ra cấu trúc tài chính cân bằng hơn cho nền kinh tế. Trong đó, trái phiếu doanh nghiệp vẫn là một kênh huy động vốn quan trọng nhưng phải được xây dựng trên nền tảng minh bạch. Doanh nghiệp cần công bố đầy đủ thông tin, có xếp hạng tín nhiệm và chịu sự giám sát chặt chẽ về mục đích sử dụng vốn. Khi niềm tin của nhà đầu tư được củng cố, trái phiếu mới thực sự trở thành nguồn vốn dài hạn cho các dự án chất lượng. Bên cạnh đó, cần khuyến khích sự tham gia của các quỹ đầu tư bất động sản, các doanh nghiệp bảo hiểm, quỹ hưu trí và các nhà đầu tư tổ chức. Đây đều là những nguồn vốn có tính chất dài hạn, phù hợp với chu kỳ phát triển của các dự án nhà ở. Tuy nhiên, dòng vốn này cũng chỉ chấp nhận những dự án có pháp lý minh bạch, dòng tiền rõ ràng và hiệu quả kinh doanh thực chất. Điều đó sẽ góp phần sàng lọc thị trường theo hướng chuyên nghiệp hơn. Điều quan trọng hiện nay không phải là “nới” hay “siết” tín dụng bất động sản, mà là dẫn dòng vốn vào đúng địa chỉ. Tín dụng cần ưu tiên cho những dự án có pháp lý hoàn chỉnh, tiến độ rõ ràng, đáp ứng nhu cầu ở thực và có khả năng tạo dòng tiền bền vững. Đồng thời, cần thiết kế các gói vay dành cho người mua nhà với thời gian cố định lãi suất dài hơn, cơ chế ân hạn hợp lý và hạn chế tình trạng lãi suất tăng đột biến sau thời gian ưu đãi. Về phía doanh nghiệp, đây cũng là thời điểm phải thay đổi tư duy phát triển. Thay vì phụ thuộc quá lớn vào vốn vay ngắn hạn và đòn bẩy tài chính cao, các chủ đầu tư cần chủ động tái cấu trúc nguồn vốn theo hướng dài hạn, minh bạch và an toàn hơn. Việc hợp tác với ngân hàng theo từng dự án, giải ngân theo tiến độ thực tế và tăng tỷ lệ vốn chủ sở hữu sẽ giúp giảm đáng kể rủi ro cho cả doanh nghiệp lẫn tổ chức tín dụng.n Khơi thông nguồn vốn TIẾP THEO TRANG 1 Áp lực chính khiến dòng tiền bất động sản chững lại

5 KINH TẾ n Thứ Ba n Ngày 28/7/2026 Không thể chỉ trông vào tín dụng THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN GẶP KHÓ “CẮT LỖ” CHỦ YẾU VẪN LÀ BỚT LỢI NHUẬN Sau hơn hai năm tăng giá liên tục, thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn điều chỉnh, thanh khoản chững lại, trong khi chi phí vốn leo thang. Nhiều khoản vay mua nhà đã hết thời gian ưu đãi, chuyển sang lãi suất thả nổi phổ biến 14-15%/năm, khiến áp lực trả nợ tăng mạnh. Trên các hội nhóm giao dịch, không khó để bắt gặp những dòng quảng cáo như "cắt lỗ sâu", "bán gấp thu hồi vốn". Tuy nhiên, theo ông Phạm Đức Toản, Tổng Giám đốc EZ Property, không nên hiểu những thông tin này theo nghĩa đen. Ông cho rằng, sau giai đoạn giá căn hộ ở Hà Nội tăng mạnh từ giữa năm 2023 đến hết năm 2025, nhiều chủ sở hữu hiện vẫn đang có mức lợi nhuận khá lớn. Vì vậy, mức giá được gọi là "cắt lỗ" trên thực tế nhiều trường hợp chỉ là giảm bớt phần lãi đã tích lũy trong giai đoạn thị trường tăng nóng. Theo ông Toản, khái niệm "cắt lỗ" đang bị nhiều môi giới sử dụng như một công cụ marketing, nhằm thu hút người mua. Nếu chỉ so sánh với mức giá đỉnh cách đây vài tháng, tài sản có thể giảm vài trăm triệu đồng. Nhưng nếu so với giá mua ban đầu, nhiều căn hộ vẫn ghi nhận mức tăng hàng tỷ đồng. Điều này đồng nghĩa với việc người mua không nên quá kỳ vọng vào những cơ hội "mua rẻ" chỉ thông qua các lời quảng cáo. Điều quan trọng là phải khảo sát giá giao dịch thực tế của các căn hộ cùng dự án, cùng vị trí thay vì chỉ dựa trên thông tin rao bán. Ngay cả với những tài sản thực sự giảm giá vì áp lực tài chính, người mua cũng cần đánh giá kỹ chất lượng sản phẩm. Không ít căn hộ giảm sâu do tồn tại những hạn chế như vị trí không thuận lợi, pháp lý chưa hoàn thiện, khả năng khai thác cho thuê thấp hoặc nằm ở các tầng, vị trí kém hấp dẫn. Theo ông Toản, nguồn hàng giảm giá mạnh chủ yếu nằm ở các dự án đang xây dựng hoặc mới hoàn thiện tại khu vực xa trung tâm. Đây là nhóm dự án được mua nhiều trong giai đoạn thị trường sôi động bằng vốn vay ngân hàng và thanh toán theo tiến độ. Khi đến thời điểm phải đóng các đợt tiếp theo hoặc bắt đầu trả cả gốc lẫn lãi, nhiều nhà đầu tư buộc phải bán lại để cơ cấu dòng tiền. Đối với người mua ở thực, ông Toản khuyến nghị tỷ lệ vay chỉ nên dưới 50% trị giá căn nhà và số tiền trả nợ hằng tháng không vượt quá 35-40% tổng thu nhập của gia đình. Đồng thời nên ưu tiên các dự án đã hoàn thiện pháp lý, có thể đưa vào sử dụng ngay để hạn chế rủi ro. Thực tế, áp lực hiện nay không chỉ đến từ những người sử dụng đòn bẩy tài chính. Mặt bằng lãi suất cao còn khiến tâm lý người mua trở nên thận trọng hơn, kéo thanh khoản thị trường giảm xuống. Khi giao dịch chậm lại, vòng quay dòng tiền của doanh nghiệp bất động sản bị ảnh hưởng, tạo ra tác động dây chuyền lên toàn bộ thị trường. GIẢI QUYẾT TẬN GỐC BÀI TOÁN NGUỒN VỐN DÀI HẠN Theo bà Vũ Thị Thu Hà, Giám đốc Sản phẩm tín dụng, Khối Khách hàng cá nhân ABBank, nguyên nhân khiến lãi suất cho vay mua nhà khó giảm nằm ở cơ cấu nguồn vốn của hệ thống ngân hàng. Bà Hà cho biết, đặc thù của tín dụng bất động sản là thời hạn rất dài, trong khi nguồn vốn huy động của các ngân hàng chủ yếu là tiền gửi ngắn hạn. Việc phải sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để cho vay dài hạn khiến chi phí vốn luôn ở mức cao và ngân hàng khó có thể cam kết lãi suất cố định trong 5-10 năm như kỳ vọng của người dân. Theo bà Hà, hiện các ngân hàng đang cố gắng kéo dài thời gian ưu đãi lên khoảng 2436 tháng, nhưng để có thể cố định lãi suất trong 5 năm cần có những cơ chế hỗ trợ mạnh hơn từ Nhà nước, nhằm phát triển nguồn vốn dài hạn cho hệ thống ngân hàng. Một yếu tố khác làm tăng chi phí vốn là quá trình xử lý tài sản bảo đảm còn kéo dài. Khi phát sinh nợ xấu, ngân hàng phải mất nhiều thời gian để thu hồi tài sản, làm gia tăng chi phí rủi ro. Chính phần chi phí này cuối cùng được phản ánh vào lãi suất cho vay. Trao đổi với PV Tiền Phong TS. Nguyễn Văn Lộc, Đại học Phenikaa, cho rằng thị trường đang bước vào một vòng luẩn quẩn của chi phí vốn. Lãi suất vay mua nhà phổ biến hiện vẫn dao động 12-14%/năm, thậm chí lên tới 15-16% sau giai đoạn ưu đãi. Trong khi đó, nhiều khách hàng chỉ nhìn vào mức lãi suất ban đầu 6,5-9%/ năm mà chưa lường hết áp lực tài chính về sau. Theo ông Lộc, không chỉ người mua nhà chịu áp lực mà doanh nghiệp bất động sản cũng đối mặt chi phí vốn ngày càng lớn. Khi nhu cầu mua nhà giảm, doanh số bán hàng chậm lại, dòng tiền thu về dự án suy yếu. Doanh nghiệp khó trả nợ ngân hàng, đồng thời khó tiếp cận nguồn vốn mới để triển khai dự án. Đây là vòng xoáy khiến thị trường bị thu hẹp thanh khoản. TS. Lộc cho rằng, giải pháp không phải là mở rộng tín dụng bằng mọi giá, mà cần thiết kế các sản phẩm tín dụng phù hợp hơn với người mua nhà ở thực, bao gồm thời hạn vay dài, lãi suất ổn định và minh bạch trong nhiều năm. Quan trọng hơn, dòng vốn cần được phân bổ có chọn lọc vào các dự án có pháp lý đầy đủ, chủ đầu tư minh bạch và đáp ứng nhu cầu ở thực thay vì chỉ chạy theo mục tiêu tăng trưởng tín dụng. Ở góc nhìn rộng hơn, TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia Tài chính - Ngân hàng cho rằng, điểm nghẽn lớn nhất của bất động sản Việt Nam là sự phụ thuộc quá lớn vào vốn ngân hàng. Theo ông Hiếu, tại nhiều quốc gia, tín dụng ngân hàng chỉ là một trong nhiều kênh cung cấp vốn. Trong khi đó, bất động sản Việt Nam vẫn chủ yếu dựa vào vốn vay ngân hàng, khiến mỗi biến động của lãi suất đều tác động trực tiếp đến toàn bộ thị trường. Ông Hiếu nhấn mạnh cần nhanh chóng phát triển đồng bộ thị trường trái phiếu doanh nghiệp và thị trường chứng khoán để tạo thêm nguồn vốn trung và dài hạn. Sau những biến cố trên thị trường trái phiếu giai đoạn 2022, niềm tin của nhà đầu tư suy giảm mạnh. Mặc dù thị trường đã từng bước phục hồi nhưng quy mô vẫn còn khá nhỏ và chủ yếu là phát hành riêng lẻ. Theo TS. Nguyễn Trí Hiếu, chìa khóa để khơi thông thị trường trái phiếu là nâng cao tính minh bạch và mở rộng hoạt động xếp hạng tín nhiệm độc lập. Khi doanh nghiệp được đánh giá bởi các tổ chức xếp hạng uy tín, nhà đầu tư sẽ có thêm cơ sở để đánh giá rủi ro trước khi quyết định mua trái phiếu. Đối với thị trường chứng khoán, ông cho rằng triển vọng nâng hạng sẽ mở ra cơ hội thu hút dòng vốn quốc tế. Tuy nhiên, yếu tố quyết định vẫn là chất lượng quản trị doanh nghiệp và tính minh bạch của báo cáo tài chính. Theo ông Hiếu, các doanh nghiệp cần sử dụng dịch vụ kiểm toán độc lập có uy tín, công bố đầy đủ thông tin tài chính và nâng cao chuẩn mực quản trị. Chỉ khi niềm tin của nhà đầu tư được củng cố, thị trường vốn mới thực sự trở thành kênh huy động hiệu quả cho bất động sản. “Chuyện vốn cho bất động sản hiện không còn là của riêng ngành ngân hàng. Đó là bài toán phát triển đồng bộ toàn bộ thị trường tài chính, từ tín dụng, trái phiếu đến chứng khoán. Khi nguồn vốn trung và dài hạn được đa dạng hóa, áp lực lên hệ thống ngân hàng sẽ giảm bớt, lãi suất có điều kiện hạ nhiệt và thị trường bất động sản mới có thể bước vào chu kỳ tăng trưởng bền vững hơn”, ông Hiếu nói. NGỌC MAI Lãi suất vay mua nhà tại nhiều ngân hàng đã lên tới 14-15%/ năm sau giai đoạn ưu đãi, tạo áp lực lớn lên cả người mua nhà, nhà đầu tư và doanh nghiệp bất động sản. Những lời rao “cắt lỗ”, “bán gấp” nhà, đất xuất hiện nhiều phản ánh sức ép từ chi phí vốn gia tăng. Theo các chuyên gia, câu chuyện không chỉ nằm ở lãi suất, mà còn là bài toán cơ cấu nguồn vốn dài hạn cho bất động sản. Thị trường bất động sản “gặp khó” khi lãi suất tăng cao “Bất động sản không thể chỉ dựa vào vốn tín dụng ngân hàng. Muốn thị trường phát triển bền vững phải đồng thời khơi thông thị trường trái phiếu doanh nghiệp và chứng khoán, trong đó minh bạch tài chính và xếp hạng tín nhiệm là chìa khóa để lấy lại niềm tin của nhà đầu tư”. TS. NGUYỄN TRÍ HIẾU - Chuyên gia tài chính ngân hàng Đối với người mua ở thực, ông Phạm Đức Toản, Tổng Giám đốc EZ Property khuyến nghị tỷ lệ vay chỉ nên dưới 50% trị giá căn nhà và số tiền trả nợ hằng tháng không vượt quá 35-40% tổng thu nhập của gia đình. Đồng thời nên ưu tiên các dự án đã hoàn thiện pháp lý, có thể đưa vào sử dụng ngay để hạn chế rủi ro.

Đề xuất dùng chung một kết quả thi cho hai mục đích đã tạo ra quá nhiều áp lực và rủi ro, vì vậy mô hình “2 trong 1” cần được xem xét lại là có phần hợp lý. Một kỳ thi vừa xác nhận mức độ đạt chuẩn phổ thông, vừa phải phân hóa thí sinh để tuyển sinh đại học luôn đặt ra yêu cầu rất cao đối với chất lượng đề thi và năng lực tổ chức. Nhưng từ những vụ gian lận để đi đến kết luận rằng nguyên nhân nằm chủ yếu ở mô hình một kỳ thi theo tôi là một bước suy luận còn vội. Mô hình có thể làm tăng hoặc giảm rủi ro, nhưng không tự nó sinh ra gian lận. Những gì xảy ra tại Hà Giang năm 2018 và Tuyên Quang năm 2026 cho thấy vấn đề trực tiếp nằm ở năng lực khảo thí, kiểm soát xung đột lợi ích, quản trị nhân sự, giám sát và trách nhiệm của những người được giao tổ chức kỳ thi. Nếu những điều này không thay đổi, tách thành hai kỳ thi cũng chưa chắc làm cho hệ thống an toàn hơn, trong khi có thể làm tăng chi phí xã hội và áp lực đối với người học. CÁI KHÓ CỦA MỘT KỲ THI, HAI MỤC ĐÍCH KHÁC NHAU Điểm khó nhất của mô hình “2 trong 1” là kỳ thi phải phục vụ hai mục đích không hoàn toàn giống nhau. Xét tốt nghiệp nhằm xác nhận học sinh có đạt chuẩn tối thiểu của chương trình phổ thông hay không. Tuyển sinh đại học lại cần phân loại và xếp hạng thí sinh, nhất là ở nhóm điểm cao. Một mục đích thiên về xác nhận mức đạt và mục đích kia đòi hỏi khả năng phân hóa. Muốn một kỳ thi đáp ứng được cả hai yêu cầu, chất lượng đề thi phải chuẩn hoá. Người ra đề, phản biện và quản trị ngân hàng câu hỏi phải thực sự chuyên nghiệp, có kiến thức về đo lường và đánh giá, chứ không chỉ là giáo viên giỏi môn học. Ngân hàng câu hỏi cũng phải đủ lớn, được thử nghiệm và chuẩn hóa trước khi sử dụng. Mỗi câu hỏi cần được đánh giá về độ khó, khả năng phân biệt và mức độ phù hợp với hai mục tiêu của bài thi. Nếu ngân hàng đề không đủ, số đề gốc ít hoặc câu hỏi chưa được thử nghiệm, rất khó vừa bảo đảm chuẩn tốt nghiệp, vừa phân hóa chính xác cho tuyển sinh ĐH. Khi ấy, rủi ro đề quá dễ, quá khó hoặc dồn quá nhiều thí sinh vào một khoảng điểm sẽ tăng lên. Vì vậy, tranh luận về “2 trong 1” không thể tách rời câu hỏi quan trọng hơn đó là: Năng lực khảo thí của hệ thống hiện nay đã đủ sức thiết kế và vận hành một kỳ thi có hai mục đích hay chưa? GIÁM SÁT THỦ CÔNG ĐÃ BỘC LỘ HẠN CHẾ Một kỳ thi quy mô quốc gia đòi hỏi sự chuẩn hóa rất cao từ khâu làm đề, bảo mật, vận chuyển, coi thi đến chấm thi và xử lý dữ liệu. Trong khi đó, nhiều công đoạn hiện vẫn dựa chủ yếu vào con người và các lớp giám sát hành chính. Sự việc tại Tuyên Quang cho thấy một hệ thống dù có giám thị trong phòng, giám sát hành lang và lực lượng an ninh bên ngoài vẫn có thể bị vô hiệu hóa nếu những người có trách nhiệm cùng vi phạm hoặc làm ngơ trước vi phạm. Việc một cán bộ bị cáo buộc vào phòng thi hỗ trợ trái phép quá trình làm bài không phải là hệ quả tất yếu của mô hình “2 trong 1” mà là dấu hiệu thất bại trong phân công nhân sự, kiểm soát xung đột lợi ích, giám sát tại chỗ và trách nhiệm của người chỉ đạo ở địa phương và người đứng đầu điểm thi. Sẽ không đảm bảo công bằng, khách quan nếu kỳ thi vẫn giao cho địa phương vừa tổ chức, vừa giám sát và tự xác nhận rằng quy trình của mình. Một điểm yếu cần khắc phục là việc phân tích dữ liệu thi chưa trở thành khâu kiểm soát bắt buộc trước khi công bố kết quả. Trong mọi kỳ thi, không có một dạng phổ điểm duy nhất được coi là bình thường. Phổ điểm phụ thuộc vào độ khó của đề, cấu trúc câu hỏi và đặc điểm của nhóm thí sinh. Tuy nhiên, sự khác biệt quá lớn giữa một điểm thi với các điểm thi tương đồng, sự tập trung bất thường của nhóm điểm tuyệt đối hoặc những mẫu trả lời giống nhau khó giải thích đều có thể là tín hiệu cần xác minh. Tại Tuyên Quang, 147 trong tổng số 154 bài đạt điểm 10 môn Toán của toàn tỉnh tập trung tại một điểm thi là dấu hiệu thống kê không thể xem nhẹ. Điểm tiếng Anh của Tuyên Quang năm nay cũng được cho là bất thường khi vươn lên đứng thứ hai toàn quốc, vượt qua cả Thành phố Hồ Chí Minh, vốn là vùng có điều kiện thuận lợi học ngoại ngữ. Với tỷ lệ thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên rất cao, dữ liệu này đáng lẽ phải được kích hoạt quy trình kiểm tra trước khi kết quả được đưa vào sử dụng. Phân tích dữ liệu không ngăn được hành vi gian lận đã xảy ra, nhưng có thể giúp phát hiện, khoanh vùng và tạm giữ những kết quả bất thường để xác minh. Cơ quan quản lý cần quy định rõ ngưỡng cảnh báo, trách nhiệm kiểm tra và thẩm quyền tạm dừng công bố điểm trong những trường hợp có dấu hiệu bất thường. TĂNG GIÁM SÁT ĐỘC LẬP, CHUẨN HOÁ NGÂN HÀNG ĐỀ Bộ GD&ĐT có kế hoạch sẽ tổ chức kỳ thi Tốt nghiệp THPT trên máy tính. Thi bằng hình thức này là hướng đi cần được chuẩn bị, nhưng không nên coi đây là giải pháp có thể tự động loại bỏ gian lận. Giải pháp là chúng ta đã chuẩn bị được ngân hàng câu hỏi đủ lớn với nhiều đề có độ khó tương đương hay chưa? Việc phân phối đề bằng công nghệ cũng có thể giảm nguy cơ thí sinh nhận cùng một đề hoặc được nhắc đáp án hàng loạt. Chấm tự động cũng giảm một số thao tác thủ công. Tuy nhiên, công nghệ đồng thời tạo ra những rủi ro mới như lộ ngân hàng câu hỏi, can thiệp tài khoản quản trị, tấn công hệ thống hoặc lỗi thiết bị và đường truyền. Vì thế, thi trên máy tính phải đi cùng phân quyền truy cập, nhật ký số không thể tùy tiện sửa, kiểm thử độc lập và cơ chế đối soát kết quả. Thời gian qua đã có những ý kiến cho rằng, cần thiết phải lắp camera không nối mạng trong phòng thi. Tuy nhiên, camera phòng thi cũng chỉ có ý nghĩa khi quy định rõ ai quản lý dữ liệu, lưu giữ trong bao lâu và trường hợp nào bắt buộc phải kiểm tra. Quan trọng hơn cả là chuyên nghiệp hóa đội ngũ khảo thí. Cần có chuẩn năng lực đối với người làm đề, phản biện đề, coi thi, chấm thi và quản trị dữ liệu. Song song đó là kiểm soát chặt xung đột lợi ích và tăng giám sát độc lập ngoài địa phương cũng như quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu. Những sự việc gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay tại Tuyên Quang, Quảng Trị đang được cơ quan Công an tiếp tục làm rõ. Khi có kết luận cuối cùng, những vi phạm trong thi cử phải được xử lý nghiêm, nhưng không nên vì một số vụ việc mà vội thay đổi toàn bộ cấu trúc kỳ thi mà điều cần cải tiến nâng cấp trước hết là cách vận hành hệ thống. TS HOÀNG NGỌC VINH 6 n Thứ Ba n Ngày 28/7/2026 KHOA GIÁO Gian lận thi ở Tuyên Quang, Quảng Trị năm 2026 một lần nữa làm nóng đề xuất tách kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học. Nhưng không nên vì một số vụ việc mà vội thay đổi toàn bộ kỳ thi mà điều cần cải tiến trước hết là cách vận hành hệ thống. Những sự việc gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay tại Tuyên Quang, Quảng Trị đang được cơ quan Công an tiếp tục làm rõ. Khi có kết luận cuối cùng, những vi phạm trong thi cử phải được xử lý nghiêm, nhưng không nên vì một số vụ việc mà vội thay đổi toàn bộ cấu trúc kỳ thi mà điều cần cải tiến nâng cấp trước hết là cách vận hành hệ thống. Không vội thay đổi kỳ thi tốt nghiệp chỉ vì gian lận Thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay ẢNH: DUY PHẠM Mốc thời gian liên quan hai vụ việc gian lận thi tại Tuyên Quang và Quảng Trị năm 2026 Một kỳ thi đáng tin cậy không phụ thuộc vào việc gộp hai mục đích trong một kỳ thi hay tổ chức thành hai kỳ thi riêng. Độ tin cậy được quyết định bởi chất lượng đề thi, đội ngũ chuyên nghiệp, dữ liệu được kiểm tra trước khi công bố và một cơ chế giám sát đủ độc lập để sai phạm khó xảy ra, còn khi xảy ra thì không thể bị che giấu.

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