Báo Tiền Phong số 206-207

Số 206-207 | 25-26/7/2026 ĐƯA CÁC QUYẾT SÁCH CỦA TRUNG ƯƠNG THÀNH KẾT QUẢ CỤ THỂ Trang 2-3 Trang 6-7 Trang 8 ẤN PHẨM CỦA BÁO TIỀN PHONG Điện thoại nóng 0977 456 112 www.tienphong.vn "HÀNG RÀO MIỄN DỊCH" TRƯỚC BẠO LỰC MẠNG Nhiều chuyên gia cho rằng, cần dạy học sinh cách sử dụng mạng xã hội một cách hợp lý, thay vì ngăn cấm triệt để PHÍA SAU NHỮNG CÚ BẮT TAY xuyên thế hệ gây sốt CHUYỆN CUỐI TUẦN Xem tiếp trang 5 Cuối cùng, bức “tường lửa” nhằm bảo vệ trẻ em dưới 16 tuổi trước tác hại ngày càng lớn của mạng xã hội cũng như các trò chơi trực tuyến đã được cơ quan quản lý của Việt Nam quyết tâm xác lập. Tường lửa cho trẻ em

Thưa các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thưa các đồng chí đại biểu dự hội nghị. Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã hoàn thành chương trình đề ra. Trung ương đã thảo luận kỹ các nội dung; thống nhất cao nhiều chủ trương, quyết sách lớn về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển và bảo vệ đất nước. Bộ Chính trị đã nghiêm túc tiếp thu, giải trình, hoàn thiện các dự thảo văn bản. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi trân trọng cảm ơn, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ của các đồng chí Trung ương, các đồng chí đại biểu khách mời; biểu dương các cơ quan, đơn vị, lực lượng phục vụ hội nghị. Thưa các đồng chí, Trước khi bế mạc hội nghị, tôi xin khái quát 3 kết quả chủ yếu, nhấn mạnh 5 yêu cầu trọng tâm để đưa các quyết sách của Trung ương vào cuộc sống. 3 KẾT QUẢ CHỦ YẾU Thứ nhất, Trung ương thống nhất đánh giá: trong 6 tháng đầu năm 2026, việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV và các nghị quyết chiến lược của Đảng được triển khai khẩn trương, quyết liệt; năng lực lãnh đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát của Đảng có nhiều chuyển biến; bộ máy của hệ thống chính trị sau sắp xếp hoạt động ổn định, bước đầu phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, điểm nghẽn lớn nhất vẫn là khâu thực thi. Nguyên nhân sâu xa là thẩm quyền có nơi chưa đi liền trách nhiệm; phân cấp chưa gắn đủ với nguồn lực, dữ liệu, công cụ, năng lực cán bộ và kiểm soát; nguồn lực còn chia cắt; tăng trưởng chưa dựa vào năng suất, nội lực; dự báo, phòng ngừa ở một số lĩnh vực, ngành, địa phương chưa theo kịp biến động. Vì vậy, phải xử lý từ nguyên nhân gốc, đồng bộ trên cả thể chế, tổ chức, con người và phương thức lãnh đạo, quản trị; gắn xây dựng Đảng với quản trị quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Thứ hai, Trung ương thống nhất cao về 13 nội dung trình hội nghị; biểu quyết thông qua nghị quyết hội nghị và các văn bản thuộc chương trình. Các nghị quyết, kết luận, quy định, đề án được thông qua bám sát Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài, tạo cơ sở thực hiện 4 bước chuyển chiến lược. (i)Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Trung ương thống nhất đánh giá: sau một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy mới thể hiện tính ưu việt, phù hợp, thông suốt, phát huy hiệu quả, nhưng chất lượng vận hành còn chưa đồng đều, nhất là ở cấp cơ sở. Trung ương thông qua các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026; yêu cầu tiếp tục hoàn thiện chức năng, thẩm quyền, quan hệ công tác, bảo đảm phân cấp gắn với nhân lực, nguồn lực, dữ liệu, công cụ thực thi và kiểm soát quyền lực. Trung ương quyết định ban hành Quy định sửa đổi, bổ sung Quy định số 20; nhấn mạnh đây là văn bản đặc biệt quan trọng để thi hành Điều lệ Đảng, mọi sửa đổi tuyệt đối tuân thủ Điều lệ, đúng thẩm quyền; vấn đề mới, chưa được Điều lệ quy định chỉ được thí điểm theo đúng thẩm quyền, có phạm vi, thời hạn cụ thể. Tiến hành sơ kết, tổng kết để phục vụ cho kế hoạch sửa đổi điều lệ Đảng tại Đại hội XV của Đảng. Trung ương thống nhất ban hành Quy định mới về những điều đảng viên không được làm, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới và đồng bộ với các quy định của Đảng; nội dung rõ, chặt chẽ, khả thi, cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức và trách nhiệm nêu gương, nhận diện đúng các hành vi vi phạm, bảo đảm kỷ luật nghiêm minh, đồng thời không làm triệt tiêu tinh thần đổi mới, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. (ii)Về tổ chức không gian phát triển và quản trị nguồn lực, Trung ương thông qua chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh. Thống nhất ban hành Kết luận về sơ kết Nghị quyết số 18 và các quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai, các luật có liên quan; khẳng định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, là tài nguyên đặc biệt, không gian sinh tồn và phát triển của quốc gia. Nhà nước không xem xét lại quyền sử dụng đất hợp pháp theo chính sách, pháp luật đất đai qua các thời kỳ. Việc sửa luật phải đồng bộ, đúng, trúng, kịp thời; khơi thông nguồn lực nhưng không tư nhân hóa đất đai; hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp; Nhà nước điều tiết, kiểm soát và quyết định giá đất; bảo đảm cải thiện chỗ ở, điều kiện sống và sinh kế của người có đất thu hồi. Trung ương thống nhất ban hành Nghị quyết mới về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, xác định biển là không gian sinh tồn, phát triển và bảo vệ Tổ quốc; phát triển kinh tế biển hiện đại phải gắn với bảo vệ hệ sinh thái, nâng cao đời sống Nhân dân và giữ vững chủ quyền quốc gia. (iii)Về kinh tế - xã hội, Trung ương thống nhất đánh giá tình hình 6 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm; quyết tâm phấn đấu tăng trưởng từ 10% trở lên, đồng thời giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, việc làm, thu nhập và an sinh xã hội. Đối với Đề án đổi mới mô hình phát triển Việt Nam, Trung ương quyết định ban hành nghị quyết, xác định đây là vấn đề rất lớn, rất mới, chưa có tiền lệ, có ý nghĩa định hình mô hình phát triển quốc gia đến năm 2045 và xa hơn. Nghị quyết không chỉ đặt ra yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng mà xác lập mô hình phát triển tổng thể; cụ thể hóa đường lối, khát vọng phát triển đất nước; lấy Nhân dân và con người làm mục tiêu cao nhất; kết tinh những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội XIV, các nghị quyết liên quan và chắt lọc kinh nghiệm quốc tế phù hợp. Trung ương thống nhất thông qua Đề án xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, xác định xây dựng con người, văn hóa, pháp luật, kỷ cương và môi trường xã hội lành mạnh là những nội dung cốt lõi, bảo đảm mọi thành quả phát triển thực sự nâng cao chất lượng sống và hạnh phúc của Nhân dân. (iv)Về bảo vệ đất nước và phát triển bền vững, Trung ương nhất trí những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Chiến lược an ninh quốc gia; yêu cầu đặt an ninh trong tổng thể phát triển đất nước, chủ động nhận diện, dự báo, phòng ngừa và xử lý từ sớm, từ xa các nguy cơ truyền thống, phi truyền thống, liên ngành, xuyên biên giới; bảo vệ vững chắc Đảng, Chế độ, Nhà nước, Nhân dân, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo đảm an ninh con người, dữ liệu, năng lượng, nguồn nước, lương thực và hạ tầng trọng yếu. Trung ương thông qua kết quả tổng kết Nghị quyết số 24 và ban hành kết luận về bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới; xác định phải chuyển mạnh từ khắc phục hậu quả sang phòng ngừa, thích ứng, phục hồi; quản trị theo hệ sinh thái, lưu vực sông và vùng biển; gắn chuyển đổi xanh với nâng cao sức cạnh tranh, bảo đảm an toàn phát triển và trách nhiệm với các thế hệ mai sau. Thứ ba, Trung ương thống nhất cơ chế bảo đảm để các quyết sách được tổ chức thực hiện CHIỀU 24/7, HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 3 KHÓA XIV BẾ MẠC. BÁO TIỀN PHONG TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU TOÀN VĂN BÀI PHÁT BIỂU BẾ MẠC HỘI NGHỊ CỦA TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu bế mạc hội nghị ẢNH: ĐOÀN BẮC 25-26/7/2026 www.tienphong.vn THỜI SỰ 2 QUẢNG CÁO Hà Nội: ĐT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ĐT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giờ hành chính (024)39439664 Ngoài giờ 0912033213 (Thu Hiền) n Thiết kế: KIỀU TÚ n Giá: 7.500 đồng n Ban đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh: 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Xuân Hòa- TPHCM. ĐT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban đại diện tại miền Trung: 339 Lê Thanh Nghị, P. Hòa Cường; 19 Ngô Gia Tự, P. Hải Châu, TP Đà Nẵng, ĐT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban đại diện tại Bắc Trung Bộ: 21 Hồ Xuân Hương, P. Thành Vinh, tỉnh Nghệ An. 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25-26/7/2026 www.tienphong.vn THỜI SỰ 3 đồng bộ, có thể kiểm soát, đo lường và quy trách nhiệm. Năng lực thực thi phải được thiết kế ngay trong mỗi quyết sách. Mỗi nhiệm vụ phải rõ cơ quan chủ trì, đầu mối chịu trách nhiệm, thẩm quyền, điều kiện thực hiện, thời hạn và sản phẩm; kiểm tra, giám sát thường xuyên để cảnh báo, điều chỉnh kịp thời. Không giao nhiệm vụ mà không xác định rõ điều kiện thực hiện; không phân cấp mà thiếu kiểm soát; không để trách nhiệm hòa tan trong phối hợp. Kết quả thực tế và sự hài lòng của Nhân dân, doanh nghiệp là căn cứ chủ yếu để đánh giá tổ chức, cán bộ, nhất là người đứng đầu. Thưa các đồng chí, Ba kết quả trên cho thấy hội nghị đã đặt 13 nội dung trong một chỉnh thể thống nhất giữa xây dựng, phát triển và bảo vệ, trước mắt và lâu dài, mục tiêu chính trị và điều kiện thực hiện. Điểm mới thể hiện ở từng quyết sách và ở phương pháp lãnh đạo: nhìn thẳng vào nguyên nhân gốc, tổ chức nguồn lực theo mục tiêu chung, gắn quyết định với thực thi và đặt lợi ích lâu dài của đất nước, cuộc sống của Nhân dân ở vị trí cao nhất. Giá trị và sức sống của các quyết sách phải được đo bằng kết quả thực tế: điểm nghẽn được tháo gỡ, năng lực mới được tạo lập, bộ máy vận hành thông suốt, nguồn lực được khơi thông, năng suất và sức cạnh tranh được nâng cao, đất nước an toàn hơn, Nhân dân được thụ hưởng thiết thực hơn. Từ nhận thức đó, phải chuyển ngay sự thống nhất về chủ trương thành thống nhất trong hành động, đưa các quyết sách của Trung ương thành kết quả cụ thể. Ngay sau hội nghị, toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị phải tập trung làm tốt 5 nhóm việc. 5 YÊU CẦU TRỌNG TÂM Thứ nhất, xác định đúng trọng tâm, thứ tự ưu tiên và những khâu đột phá cần tập trung thực hiện. Các quyết sách của hội nghị có phạm vi rộng, tác động nhiều mặt và quan hệ chặt chẽ. Vì vậy phải triển khai thực thi ngay. Những nhiệm vụ có tính nền tảng, có sức dẫn dắt, lan tỏa phải được tập trung ưu tiên. Việc đã rõ, điều kiện đã chín muồi phải làm ngay, làm đến nơi đến chốn, làm hiệu quả; việc mới, khó, chưa có tiền lệ phải được nghiên cứu kỹ; khi cần thiết, thí điểm có kiểm soát, vừa làm vừa đánh giá, đúng thẩm quyền. Phải giải quyết dứt điểm những khâu then chốt để mở đường thực hiện các nhiệm vụ còn lại. Thứ hai, tổ chức thực hiện dưới sự lãnh đạo thống nhất, xuyên suốt của Đảng; phát huy đầy đủ chức năng, thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan. Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo, phân công, kiểm tra, đôn đốc. Đảng ủy Quốc hội lãnh đạo việc thể chế hóa; Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp quyết định, giám sát theo thẩm quyền. Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo xây dựng chương trình hành động; chỉ đạo Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương bố trí nguồn lực, tổ chức thực hiện. Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lãnh đạo công tác tuyên truyền, vận động, giám sát, phản biện xã hội, phản ánh ý kiến Nhân dân. Toàn hệ thống phải hành động đồng bộ, thông suốt, hướng về cơ sở và Nhân dân. Theo Quy định số 206 của Bộ Chính trị, các đồng chí Ủy viên Trung ương có trách nhiệm chủ trì hoặc chỉ đạo quán triệt, triển khai nghị quyết, kết luận hội nghị tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Tinh thần trách nhiệm ấy phải được quán triệt từ các đồng chí Ủy viên Trung ương đến từng cán bộ, đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên phải chấp hành nghiêm Quy định về những điều đảng viên không được làm, thường xuyên tự soi, tự sửa; gương mẫu tuyên truyền, vận động Nhân dân; nói đi đôi với làm, nhận nhiệm vụ phải làm đến cùng, chịu trách nhiệm trước tổ chức đảng và Nhân dân về kết quả công việc. Thứ ba, phân định rõ trách nhiệm giữa Trung ương, cấp tỉnh và cấp xã; bảo đảm 3 cấp vận hành thông suốt, phối hợp chặt chẽ, tương tác hiệu quả. Trung ương tập trung định hướng chiến lược, hoàn thiện thể chế, xây dựng các nền tảng dùng chung, phân bổ nguồn lực lớn và kiểm tra việc thực hiện. Cấp tỉnh là cấp phải cải cách, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; cụ thể hóa chủ trương, tổ chức không gian phát triển, điều phối nguồn lực, bảo đảm điều kiện cho cấp xã và chịu trách nhiệm về kết quả công tác. Cấp xã là tuyến đầu của quản trị công, trực tiếp thực thi, phục vụ Nhân dân, xử lý, giải quyết mọi vấn đề phát sinh từ thực tiễn cuộc sống, nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Do vậy cấp xã phải được xây dựng đủ sức quản trị sự phát triển. Trung ương không làm thay địa phương; cấp tỉnh không ôm giữ việc cấp xã có thể làm tốt; khi công việc của cấp xã còn khó thực thi, khi chưa bảo đảm thẩm quyền, nhân lực, tài chính, dữ liệu, công cụ và hướng dẫn thì cấp tỉnh có trách nhiệm tháo gỡ và giải quyết, không để tồn đọng. Năng lực thực thi của cấp xã, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo hiệu quả hoạt động của cả hệ thống. Thứ tư, cụ thể hóa từng quyết sách thành chương trình, kế hoạch hành động; xác định rõ nguồn lực, lộ trình, sản phẩm và trách nhiệm thực hiện. Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Trung ương, Bộ Chính trị đã được cụ thể hóa khẩn trương, đồng bộ; nhưng chất lượng, tiến độ thực hiện chưa đồng đều. Yêu cầu hiện nay là biến tốc độ ban hành thành tốc độ thực hiện, biến quyết tâm chính trị thành chuyển biến thực chất, kết quả cụ thể. Chương trình hành động của từng ban, bộ, ngành, địa phương, cơ sở phải rõ nguồn lực, tiến độ, sản phẩm, người chịu trách nhiệm; bám sát mục tiêu chung, xuất phát từ thực tiễn, không rập khuôn, máy móc. Người lãnh đạo phải sâu sát, nắm được hơi thở, nhịp sống của địa bàn, lĩnh vực mình phụ trách; biết lắng nghe cơ sở, doanh nghiệp và Nhân dân; chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện, đúng định hướng, đúng thẩm quyền, vì lợi ích chung. Tiến độ phải được lồng vào từng nhiệm vụ, gắn với trách nhiệm cụ thể. Trong 6 tháng cuối năm 2026, phải bảo đảm bộ máy thông suốt, xử lý điểm nghẽn cấp bách, hoàn thành cao nhất mục tiêu kinh tế - xã hội. Trong nhiệm kỳ khóa XIV, phải thể chế hóa quyết sách, hoàn thiện phân cấp, phân quyền, tổ chức lại không gian, đổi mới mô hình phát triển. Hướng tới mục tiêu 2030, tầm nhìn 2045, phải nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, tự lực, tự cường; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; chủ động phòng ngừa, ứng phó nguy cơ, thách thức; bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh con người, an ninh quốc gia và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Trong từng chương trình hành động, phải xác định rõ nội dung, phương thức và trách nhiệm thông tin, tuyên truyền về các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng; bảo đảm kịp thời, chính xác, dễ hiểu, thuyết phục; tạo thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, để Nhân dân hiểu đúng, tin tưởng và tự giác thực hiện; chủ động định hướng dư luận, phản bác thông tin sai trái, xuyên tạc. Tổ chức thực hiện không chỉ là công việc của hệ thống chính trị, mà phải trở thành hành động sâu rộng của toàn dân. Thứ năm, tăng cường kiểm tra, giám sát; đánh giá bằng dữ liệu, sản phẩm và kết quả thực tế. Phải kiểm đếm điểm nghẽn đã được tháo gỡ, nguồn lực đã được khơi thông, đời sống Nhân dân đã chuyển biến thế nào. Kết quả thực hiện phải là căn cứ quan trọng nhất để đánh giá cán bộ, nhất là người đứng đầu; biểu dương nơi làm tốt, bảo vệ người dám đổi mới; đồng thời xử lý nghiêm tình trạng né tránh, đùn đẩy, làm chậm, làm hình thức. Mục tiêu, tiến độ, sản phẩm và kết quả thực hiện phải được công khai, minh bạch theo quy định để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân theo dõi, giám sát, phản ánh, kiến nghị; kịp thời phát hiện những nơi làm tốt để biểu dương, nhân rộng và những hạn chế, vướng mắc để chấn chỉnh, tháo gỡ. Thưa các đồng chí, Thành công của hội nghị mới là bước đầu. Tình hình thế giới sẽ còn diễn biến nhanh, phức tạp, thời cơ và thách thức đan xen. Càng trong hoàn cảnh đó, càng phải kiên định mục tiêu, giữ vững nguyên tắc, đoàn kết, kỷ cương; chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tôi trân trọng gửi tới các mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, các cựu chiến binh, cựu Công an Nhân dân, cựu thanh niên xung phong, người tham gia kháng chiến, người có công với nước lời thăm hỏi thân tình, lòng tri ân sâu sắc. Đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục chăm lo người có công, gia đình chính sách bằng những việc làm thiết thực, nghĩa tình; triển khai hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Với sự lãnh đạo tập trung, thống nhất, quyết liệt của Đảng; sự đồng hành, ủng hộ của Nhân dân; tinh thần trách nhiệm, cống hiến của đội ngũ cán bộ, đảng viên và khát vọng vươn lên của toàn dân tộc, chúng ta nhất định thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đưa các quyết sách của Trung ương thành kết quả cụ thể trong cuộc sống. Tôi tuyên bố bế mạc Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Một lần nữa, chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí. n _______ *Tít chính và tít xen do báo Tiền Phong đặt Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV bế mạc chiều 24/7 ẢNH: ĐOÀN BẮC

25-26/7/2026 www.tienphong.vn THỜI SỰ 4 …Tại Hội nghị, sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình, báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất cao nhiều chủ trương, chính sách lớn về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển và bảo vệ đất nước. 1. Thông qua nội dung các văn kiện sau: - Quy định về thi hành Điều lệ Đảng (Quy định sửa đổi, bổ sung Quy định số 20-QĐ/TW, ngày 08/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng) tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp lý về mô hình tổ chức đảng; phù hợp với yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong giai đoạn mới. Quy định về thi hành Điều lệ Đảng kế thừa những nội dung còn giá trị pháp lý và thực tiễn của Quy định 20QĐ/TW; sửa đổi, bổ sung những nội dung thực sự cần thiết thuộc thẩm quyền để vận hành mô hình tổ chức đảng đồng bộ, thống nhất với mô hình tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và yêu cầu chuyển đổi số từ Trung ương đến cơ sở; tập trung điều chỉnh về tên gọi, vị trí, thẩm quyền, mối quan hệ công tác của các cấp ủy, tổ chức đảng theo mô hình mới trong toàn Đảng. - Quy định của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV về những điều đảng viên không được làm (thay thế Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII) góp phần hoàn thiện cơ sở để nhận diện sớm, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, nhất là đối với các hành vi vi phạm mới phát sinh trên không gian mạng, trong quá trình chuyển đổi số và sắp xếp tổ chức, bộ máy; đồng thời là công cụ quan trọng để tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Kế thừa những nội dung còn phù hợp của Quy định số 37-QĐ/TW; sửa đổi nội dung không còn phù hợp, bổ sung quy định điều chỉnh hành vi vi phạm mới phát sinh; bảo đảm đồng bộ, thống nhất với Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định hiện hành về nêu gương, kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng, kỷ luật, kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Kết hợp giữa “xây” và “chống”; lấy phòng ngừa, cảnh tỉnh, tự soi, tự sửa là chính. - Nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam Ban Chấp hành Trung ương thống nhất đánh giá, qua 40 năm đổi mới, 35 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử; quy mô, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế không ngừng được nâng cao; trở thành nước có thu nhập trung bình cao; đời sống Nhân dân được cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, quá trình đổi mới mô hình phát triển đất nước còn chậm. Trong khi đó, thế giới đang trải qua những thay đổi mang tính thời đại, tạo ra nhiều thuận lợi, thời cơ, thách thức lớn đan xen. Ở trong nước, Đảng ta đã ban hành nhiều chủ trương, quyết sách chiến lược, mang tính cách mạng; đặt ra nhiều vấn đề và yêu cầu mới rất cao, nhất là mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026 – 2030; từ đó, đòi hỏi phải có bước đột phá về đổi mới mô hình phát triển đất nước. Để hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, xác lập nền tảng cho tầm nhìn 100 năm phát triển tiếp theo của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng (2030 – 2130), Ban Chấp hành Trung ương thống nhất cần phải đổi mới mô hình phát triển đất nước với các mục tiêu cụ thể theo các mốc đến năm 2030/2035/2045 và định hướng tầm nhìn đến năm 2130, Việt Nam trở thành quốc gia xã hội chủ nghĩa phát triển trình độ cao, văn minh, hiện đại, bản sắc, có năng lực sáng tạo và sức sống trường tồn; là một trong những nền kinh tế xanh, sáng tạo, trung tâm sản xuất thông minh hàng đầu của châu Á; có vị thế quan trọng trong trật tự toàn cầu về tri thức, công nghệ, kinh tế, quốc phòng, an ninh; xã hội văn minh, thịnh vượng, công bằng, bao trùm, hạnh phúc; văn hóa bản sắc, con người phát triển toàn diện; đủ năng lực thích ứng với mọi thay đổi của thời đại và có đóng góp xứng đáng cho nhân loại. - Nghị quyết về Chiến lược an ninh quốc gia Ban Chấp hành Trung ương thống nhất đánh giá, qua 5 năm thực hiện tư duy, nhận thức mới về an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và 07 năm thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, công tác bảo vệ an ninh quốc gia đạt nhiều kết quả quan trọng có tính đột phá, bước ngoặt. Cùng với sự phát triển của đất nước, các thách thức đối với an ninh từ bên ngoài, bên trong, từ các không gian mới sẽ ngày càng gia tăng; những rủi ro trong các lĩnh vực trọng điểm ngày càng phức tạp, đa dạng, bao gồm các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống. Trước bối cảnh, tình hình trên, an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia đứng trước yêu cầu mới, tư duy mới, cách làm mới, đòi hỏi thực hiện ở cấp độ cao hơn, không chỉ là bảo vệ và bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc, nhận diện, đẩy lùi, xử lý hiệu quả mọi nguy cơ, thách thức, mà phải tạo nền tảng cho thành công của phát triển nhanh, bền vững, chất lượng cao, nâng cao mọi mặt đời sống của Nhân dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIV và các chủ trương chiến lược của Đảng, hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm. - Nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển Ban Chấp hành Trung ương thống nhất nhận định, thời gian 20 năm tới là giai đoạn quan trọng định hình cấu trúc chính trị, an ninh và mô hình phát triển thế giới. Tình hình trên đòi hỏi phải xây dựng mô hình xã hội phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới; tạo nền tảng chính trị - xã hội vững chắc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược mà Đại hội XIV của Đảng đã đề ra. Ban Chấp hành Trung ương thống nhất khẳng định, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển là sự nghiệp của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, là một trụ cột quan trọng của mô hình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Tăng cường sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân, gia đình, cộng đồng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng xã hội văn minh, hiện đại xã hội chủ nghĩa. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; nâng cao hình ảnh, uy tín quốc gia; chủ động tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn minh nhân loại, thành tựu khoa học, công nghệ và quản trị tiên tiến, đồng thời giữ vững độc lập, chủ quyền, tự chủ, bản sắc văn hóa dân tộc và định hướng xã hội chủ nghĩa trong quá trình phát triển đất nước. - Nghị quyết về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan tiếp tục kế thừa, khẳng định những quan điểm, mục tiêu cơ bản của Nghị quyết số 18NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao” còn nguyên giá trị, đồng thời điều chỉnh, bổ sung một số quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới pháp luật về đất đai đồng bộ, minh bạch, khả thi, vừa khơi thông nguồn lực, đóng góp vào tăng trưởng “2 con số” và phát triển nhanh, bền vững đất nước, vừa bảo đảm quản lý chặt chẽ, công bằng xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của Nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường. Ban Chấp hành Trung ương thống nhất khẳng định quan điểm: Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, không gian phát triển, không gian sinh tồn; là yếu tố cấu thành chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền kinh tế và an ninh quốc gia; là tư liệu sản xuất đặc biệt, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước; quyền sử dụng đất là yếu tố đầu vào quan trọng cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước điều tiết, kiểm soát và quyết định giá đất khi đưa vào sử dụng, không để hình thành cơ chế nhiều giá. Chuyển mạnh từ tư duy “bồi thường tài sản bị thu hồi” sang tư duy “tái thiết cuộc sống cho người dân khi Nhà nước thu hồi đất”, người có đất ở bị thu hồi phải có chỗ ở, điều kiện sống ngang bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Nhà nước tạo điều kiện để công dân có quyền có nơi ở. Ưu tiên dành quỹ đất để phát triển nhà ở cho thuê đáp ứng yêu cầu chỗ ở của Nhân dân. - Nghị quyết về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh khẳng định, xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh là nhiệm vụ chiến lược của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị; là quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi tổ chức, doanh nghiệp và người dân; bảo đảm đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước và sự tham gia tích cực, có trách nhiệm của các chủ thể trong xã hội. Phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn ra biển lớn; đề cao vai trò trung tâm của Nhân dân và doanh nghiệp trong phát triển đất nước theo hướng biển, gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo. … BÁO TIỀN PHONG XIN TRÂN TRỌNG TRÍCH ĐĂNG THÔNG BÁO HỘI NGHỊ LẦN THỨ 3 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIV (TOÀN VĂN XIN XEM TRÊN TIENPHONG.VN). TRUNG ƯƠNG ĐỒNG Ý PHƯƠNG ÁN NHÂN SỰ BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV họp từ ngày 20/7 đến ngày 24/7/2026 tại Thủ đô Hà Nội. Theo thông báo kết quả hội nghị, Trung ương Đảng đồng ý phương án giới thiệu của Bộ Chính trị về nhân sự Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2026-2031. Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị căn cứ kết quả giới thiệu của Trung ương, chính thức giới thiệu nhân sự Bộ trưởng Bộ Nội vụ để Quốc hội khoá XVI, kỳ họp không thường lệ thứ nhất phê chuẩn theo quy định. Nghị quyết về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh khẳng định, xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh là nhiệm vụ chiến lược của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị ẢNH: TTXVN NHÀ NƯỚC ĐIỀU TIẾT, KIỂM SOÁT VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁ ĐẤT

NHỮNG NGƯỜI CẦM BÚT TRỞ VỀ DƯỚI MÁI CHÙA Tiếng chuông chùa Da (Âu Lạc Cổ Tự) ngân lên giữa buổi chiều yên tĩnh. Khói hương bảng lảng phủ quanh những di ảnh xếp ngay ngắn trong gian thờ. Trên mỗi bức ảnh là một gương mặt còn rất trẻ. Có người mãi mãi dừng lại ở tuổi đôi mươi, có người chưa kịp nhìn thấy ngày đất nước hòa bình. Họ đều có một điểm chung: đã cầm bút, cầm máy ảnh, máy quay đi vào chiến trường và không trở về. Chùa Da là ngôi chùa duy nhất an vị anh linh 555 liệt sĩ nhà báo từ mọi miền Tổ quốc. Ngôi chùa được khởi dựng từ cuối thế kỷ XIX dưới triều vua Thành Thái. Không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng, chùa Da còn là “địa chỉ đỏ” gắn với phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh. Ngày 1/5/1930, tiếng trống đại của chùa từng hòa cùng đoàn người biểu tình, cổ vũ quần chúng vùng lên đấu tranh. Đại đức Thích Đồng Tuệ, trụ trì chùa Da, cho biết, chiến tranh đã khiến ngôi chùa bị tháo dỡ vào năm 1964, chỉ còn lại nền móng và chiếc giếng cổ. Đến năm 2017, chùa được phục dựng, từng bước hồi sinh. “Điều khiến chùa Da trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở lịch sử hàng trăm năm, mà còn bởi nơi đây đã trở thành mái nhà chung của những người làm báo đã ngã xuống vì Tổ quốc”, Đại đức Thích Đồng Tuệ nói. Trong số 555 liệt sĩ được phối thờ, có những người đã được gia đình đưa hài cốt về quê, có rất nhiều người vẫn nằm lại đâu đó trên dãy Trường Sơn, ở Quảng Trị, miền Đông Nam Bộ hay trên đất nước bạn Lào, Campuchia. Dẫu vậy, dưới mái chùa này, họ đều có một nơi để trở về. Đứng lặng trước di ảnh liệt sĩ, nhà báo Nguyễn Côn, ông Nguyễn Thái Sơn (SN 1942) gần như không rời mắt khỏi khuôn mặt người anh trai. Đã gần 60 năm kể từ ngày anh hy sinh, nhưng mỗi lần trở lại chùa Da, ký ức vẫn nguyên vẹn. “Đối với gia đình tôi, anh đã trở về rồi. Hài cốt anh yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ngọc Hồi, còn di ảnh được an vị ở đây như đưa anh về với quê hương. Mỗi lần đến chùa, tôi có cảm giác anh vẫn ở rất gần mình”, ông Sơn xúc động. Liệt sĩ Nguyễn Côn từng là quay phim chủ lực của Điện ảnh Quân đội. Ông để lại hơn 3.000 thước phim tư liệu quý về cuộc kháng chiến chống Mỹ. Năm 1967, trong một trận Mỹ ném bom ác liệt xuống Hà Nội, ông kịp trao hộp phim cho đồng đội rồi đẩy bạn vào nơi trú ẩn. “Còn mình có sao thì cậu quay tiếp...”. Đó là câu nói cuối cùng của người quay phim trẻ trước khi hy sinh ở tuổi 31. Những thước phim ông đánh đổi bằng chính mạng sống vẫn còn được lưu giữ, trở thành một phần ký ức bằng hình ảnh của dân tộc. BA THẬP KỶ ĐI TÌM ĐỒNG NGHIỆP Ít ai biết rằng phía sau mái nhà chung của 555 liệt sĩ nhà báo tại chùa Da là hơn 30 năm bền bỉ của nhà báo Trần Văn Hiền (SN 1948), nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An. Từng chuyến đi, từng tư liệu được sưu tầm đều xuất phát từ một lời hứa giản dị mà ông luôn nhắc đến: “Đó là món nợ với những đồng nghiệp đã ngã xuống”. Năm 1995, từ nỗi day dứt trước sự hy sinh của người bạn thân - liệt sĩ, nhà báo Vũ Hiến - ông bắt đầu lần tìm thông tin về những người làm báo đã ngã xuống. Ban đầu chỉ là vài chuyến đi, rồi nối tiếp thành hàng trăm chuyến, kéo dài gần ba thập kỷ. Từ Bắc vào Nam, sang cả nước bạn Lào, ông lần theo từng địa chỉ cũ, gặp từng cựu chiến binh, từng đồng đội, từng người thân của các liệt sĩ. Có chuyến đi kéo dài cả tuần chỉ để xác minh vài dòng thông tin. Có chuyến đi chỉ với mục đích tìm một tấm ảnh chân dung. “Tôi chỉ nghĩ rất đơn giản, nếu mình không đi tìm thì rồi sẽ chẳng còn ai nhớ họ nữa. Mỗi lần tìm thêm được một tấm ảnh, một cuốn sổ tay hay vài dòng tư liệu là thêm một con người được trở về”, nhà báo Văn Hiền chia sẻ. Ký ức khiến ông day dứt nhất là chuyến sang thung lũng Ka Tốc (Khăm Muộn, Lào) năm 2010 tìm dấu tích nữ nhà báo Phạm Ngọc Huệ của Báo Trường Sơn. Hơn 40 năm sau ngày chị hy sinh vì trúng mìn trên đường hành quân, núi rừng đã xóa sạch mọi dấu vết, đoàn tìm kiếm trở về tay trắng. “Không đưa được chị Huệ về, tôi chỉ biết viết tác phẩm ‘Còn lại với Trường Sơn bất tử’ như một nén hương dành cho chị”, ông kể. Từ hàng trăm chuyến đi ấy, từng cuốn sổ tay, máy ảnh, máy quay, thước phim, trang bản thảo... lần lượt được đưa về chùa Da. Mỗi hiện vật là một cuộc đời. Mỗi kỷ vật là một chứng nhân của lịch sử. Trong đó, chiếc máy ảnh Minolta của liệt sĩ Vũ Hiến được đặt trang trọng phía sau lớp kính. Lớp sơn đã bong tróc, kim loại đã hoen gỉ theo thời gian. Nhưng với ông Hiền, đó vẫn là chiếc máy ảnh của người bạn vừa mới đi công tác. “Tôi luôn nghĩ Vũ Hiến và rất nhiều đồng nghiệp khác chỉ đang đi một chuyến công tác rất lâu. Rồi sẽ có ngày họ trở về”, ông Hiền tâm sự. Tháng 7/2020, chùa Da tổ chức đại lễ cầu siêu và thỉnh anh linh hơn 500 liệt sĩ nhà báo về an vị. Từ đó, nơi đây trở thành điểm hẹn của những người làm báo, của thân nhân liệt sĩ và của rất nhiều người dân tìm đến thắp nén hương tri ân. Đại đức Thích Đồng Tuệ cho hay, nhiều người đến đây không có người thân là liệt sĩ nhà báo nhưng vẫn lặng lẽ dâng hương. Điều đó cho thấy sự hy sinh của các anh, các chị luôn được xã hội ghi nhớ. “Đây không chỉ là nơi thờ tự mà còn là nơi nhắc nhở các thế hệ hôm nay về sự đánh đổi để có những trang báo trung thực trong chiến tranh”, Đại đức Thích Đồng Tuệ nói.n 25-26/7/2026 www.tienphong.vn XÃ HỘI 5 CHÙA DA (PHƯỜNG VINH LỘC, TỈNH NGHỆ AN) LÀ NƠI DUY NHẤT TRONG CẢ NƯỚC AN VỊ 555 LIỆT SĨ NHÀ BÁO. KHÔNG CHỈ LÀ CHỐN LINH THIÊNG ĐỂ TRI ÂN NHỮNG NGƯỜI CẦM BÚT ĐÃ NGÃ XUỐNG VÌ TỔ QUỐC, NGÔI CHÙA CÒN LÀ MÁI NHÀ CHUNG LƯU GIỮ KÝ ỨC VÀ LÒNG BIẾT ƠN ĐỐI VỚI MỘT THẾ HỆ LÀM BÁO TRONG CHIẾN TRANH. THU HIỀN Mái nhà chung của 555 liệt sĩ nhà báo Những kỷ vật nhà báo Văn Hiền tìm được từ những đồng đội ngã xuống được lưu giữ tại chùa Da Phụng vị 555 liệt sĩ nhà báo tại chùa Da ẢNH: THU HIỀN CHUYỆN CUỐI TUẦN Điều đó thêm một lần được khẳng định tại Hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 147/2004/ NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chiều 23/7. Theo dự thảo, tài khoản mạng xã hội của trẻ dưới 16 tuổi chỉ được đăng ký khi sử dụng thông tin của cha, mẹ hoặc người giám hộ; và những người này có trách nhiệm quản lý giám sát nội dung, thời gian trẻ sử dụng mạng xã hội phù hợp với độ tuổi. Đặc biệt, tài khoản mạng xã hội của trẻ em không được đăng bài, bình luận, tương tác hoặc bày tỏ cảm xúc. Ngoài ra, trẻ dưới 16 tuổi chỉ được phép chơi game trực tuyến tối đa 60 phút mỗi ngày; doanh nghiệp phát hành game phải có hệ thống kỹ thuật quản lý thời gian chơi đối với người dưới 16 tuổi… “Rất ủng hộ! Mạng xã hội giờ quá nhiều độc hại và bạo lực ngôn từ”. “Mình đồng ý với đề xuất này. Nhiều cha mẹ con mới 5-6 tuổi đã lập hẳn cho con 1 facebook riêng, rồi lấy danh nghĩa của con đăng bài, đăng hình linh tinh lên đó, không hiểu họ nghĩ gì?”. “Thiết nghĩ quy định là cần thiết. Nhưng để quy định được thực hiện đúng thì còn phụ thuộc vào sự quản lý của phụ huynh. Nhiều trẻ em vẫn dùng tài khoản MXH được đăng ký bằng thông tin của phụ huynh nhưng gần như phụ huynh không biết hoặc không hề quản lý tài khoản đó”. “Hiện nay có nhiều đối tượng xấu lợi dụng mạng xã hội để lừa trẻ em bỏ nhà đi theo chúng. Nếu trẻ em không được quyền bình luận hay tương tác, thì sẽ ngăn chặn được tình trạng này”. Những bình luận trên đây của nhiều độc giả, cũng là những phụ huynh, hẳn bắt nguồn từ những hoàn cảnh, câu chuyện bức xúc của chính mình. Khi các số liệu từ 2024 cho thấy Việt Nam đã nằm trong top 10 quốc gia có lượng người dùng Facebook, TikTok và Youtube nhiều nhất thế giới. Trong đó có đông đảo học sinh dưới 16 tuổi. Ngày càng nhiều trẻ em trở thành nạn nhân của lừa đảo, bắt cóc online, bắt nạt trực tuyến; của áp lực tâm lý, âu lo trầm cảm; của thông tin, hình ảnh bạo lực, phản cảm, xấu độc… Trước đó, tại nhiều phiên họp Quốc hội, vấn đề bảo vệ trẻ em trên không gian mạng cũng cấp thiết được đề ra. Với một tinh thần nhất quán, quan điểm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khi lấy ý kiến hoàn chỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị định 147, cũng khẳng định, đó là chuyển trọng tâm từ “cấm” sang “bảo vệ” trẻ em dùng mạng xã hội, hình thành cách tiếp cận mới trong quản trị không gian số. Như khẳng định của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phan Tâm “Mục tiêu quản lý chính không phải là cấm hay hạn chế quá mức trẻ em tiếp cận mạng xã hội và các tính năng tương tác mà trọng tâm là đảm bảo khi trẻ em sử dụng mạng xã hội thì được đặt trong môi trường phù hợp với độ tuổi và được bảo vệ”. Từ việc thả lỏng, đến có sự giám sát dưới sự bảo hộ của phụ huynh và quy định pháp luật, “tường lửa” bảo vệ trẻ em trước tác hại của mạng xã hội nóng ở mức cần thiết, vẫn có độ mở, và an toàn. TRÍ QUÂN Tường lửa cho trẻ em (Tiếp theo trang 1)

Các công ty phải áp dụng biện pháp xác minh tuổi và chịu phạt nặng (lên tới 99 triệu đô la Úc, tương đương 1.820 tỷ đồng nếu vi phạm nghiêm trọng). Ban đầu, hàng triệu tài khoản bị xóa, mang lại hy vọng bảo vệ trẻ em. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế còn hạn chế. Sau vài tháng, khoảng 60-75% trẻ 12-15 tuổi vẫn tiếp cận được qua mạng riêng ảo (VPN) hoặc tài khoản giả. Nhiều em chuyển sang nền tảng ít kiểm soát hơn, khiến vấn đề chưa được giải quyết triệt để. Các chuyên gia nhận định luật giúp thay đổi chuẩn mực xã hội cho thế hệ trẻ hơn, nhưng khó ngăn chặn hoàn toàn do thiếu hình phạt trực tiếp với trẻ và phụ huynh. Tại châu Âu, Pháp vừa thông qua luật cấm trẻ dưới 15 tuổi từ năm 2026, yêu cầu xác minh tuổi nghiêm ngặt. Đức yêu cầu sự đồng ý của cha mẹ cho trẻ 13-16 tuổi. Liên minh châu Âu thúc đẩy Đạo luật Dịch vụ số để hạn chế thiết kế gây nghiện và bảo vệ trẻ dưới 13 tuổi. Anh và Indonesia cũng áp dụng các biện pháp tương tự. Trong khi đó, Trung Quốc giới hạn thời gian sử dụng (từ tối đa 40 phút đến 2 giờ/ngày tùy độ tuổi), cấm dùng ban đêm và ưu tiên nội dung giáo dục. Nhờ kiểm soát internet chặt chẽ, biện pháp này có phần hiệu quả hơn nhưng vẫn tồn tại thách thức. Ở Mỹ, một số bang áp dụng quy định yêu cầu cần có sự đồng ý của phụ huynh hoặc cấm thuật toán gây nghiện, song nhiều luật gặp trở ngại pháp lý về tự do ngôn luận. Tổng thể, các chính sách cấm và hạn chế mang lại lợi ích ban đầu nhưng khó đạt hiệu quả lâu dài do trẻ dễ lách quy định (như dùng VPN) và thiếu giải pháp toàn diện. Các tổ chức quốc tế 25-26/7/2026 www.tienphong.vn XÃ HỘI 6 Dự thảo sửa đổi Nghị định 147 năm 2024 về quản lý sử dụng Internet đưa ra các nội dung mới nhằm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Cụ thể, trẻ dưới 16 tuổi không được tự đăng ký tài khoản mạng xã hội. Việc đăng ký phải do cha mẹ hoặc người giám hộ thực hiện. Cha mẹ hoặc người giám hộ sẽ giám sát thời gian sử dụng, nội dung và thời gian sử dụng mạng xã hội của trẻ. Tài khoản của trẻ em không được tự đăng bài, bình luận, tương tác hay bày tỏ cảm xúc trên mạng xã hội. Không ít phụ huynh, nhà quản lý giáo dục ủng hộ đề xuất này và mong “sớm triển khai thực tế”. NGHIỆN MẠNG XÃ HỘI Chị Trần Thùy Trang ở Hà Nội nói “bất lực” vì con nghiện mạng xã hội nhiều năm nay. “Về nhà, con đóng cửa phòng chơi game, lướt mạng hay làm gì bố mẹ không thể can thiệp. Năm ngoái, khi đang học lớp 8, con vi phạm nhiều lỗi, trong đó có sử dụng điện thoại trong lớp, cùng kết quả học sa sút, gia đình được nhà trường mời lên trao đổi, bàn giải pháp”, chị Trang kể. Theo chị Trang, bố mẹ đã áp đủ biện pháp từ khuyên răn nhẹ nhàng, quát mắng, thậm chí “cho ăn đòn”, tịch thu điện thoại… nhưng không hiệu quả. Vì thế, phụ huynh này mong mỏi sớm áp dụng quy định cấm trẻ dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội để không “khổ vì con”. Theo bà Nguyễn Thị Vân Hồng, Hiệu trưởng Trường THCS Chương Dương (Hà Nội), người có gần 30 năm gắn bó với nghề giáo và công tác quản lý, việc đề xuất không cho trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội là đúng đắn. “Phần lớn các vụ việc bạo lực học đường hiện nay không còn xuất phát từ va chạm trực tiếp trong trường, mà nảy sinh trên mạng xã hội. Chỉ một bình luận, một đoạn tin nhắn, một bài đăng hay một nhóm chat cũng có thể trở thành “mồi lửa” dẫn đến xích mích, tẩy chay, xúc phạm rồi hẹn nhau giải quyết bằng bạo lực”, bà Hồng nói. Theo nữ hiệu trưởng, ngay trong kỳ nghỉ hè, bà cũng nhận được tin nhắn của học sinh phản ánh bị bạn nói xấu trên mạng. Mạng xã hội đang tạo ra một thế giới ảo khiến nhiều học sinh bị cuốn vào vòng xoáy xem video ngắn, lướt TikTok và trò chuyện trực tuyến hàng giờ mỗi ngày. Hệ quả dễ thấy là các em thức khuya, thiếu ngủ, đến lớp trong trạng thái mệt mỏi, giảm khả năng tập trung học tập. “Nghỉ hè đáng ra là thời gian để trẻ vận động, đọc sách, tham gia hoạt động trải nghiệm thì rất nhiều em lại dành gần như cả ngày chỉ nằm "ôm" điện thoại lướt mạng. Học sinh ngại chơi thể thao, ít giao tiếp ngoài đời thực, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần", bà nhận định. Bà Hồng cảnh báo, khi dành quá nhiều thời gian trên mạng xã hội, trẻ có nguy cơ tiếp cận rất sớm với những nội dung độc hại như thuốc lá điện tử, chất kích thích, yêu đương sớm hay các trào lưu lệch chuẩn. Trong khi đó, khả năng tự bảo vệ và sàng lọc thông tin của học sinh THCS còn rất hạn chế. Tuy nhiên, bà cũng cho rằng, hiện nay giáo viên giao nhiều bài tập trên các nền tảng mạng xã hội. Nếu áp dụng quy định cấm trẻ dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội thì chính nhà trường cũng phải thay đổi cách tổ chức dạy học. Giáo viên cần hạn chế giao bài tập thông qua các nền tảng mạng để tránh tạo lý do cho học sinh sử dụng điện thoại. Đồng thời, phụ huynh phải đóng vai trò kiểm soát việc truy cập mạng của con, thay vì để trẻ tự do sử dụng thiết bị cá nhân. “Nếu không có biện pháp đủ mạnh ngay từ bây giờ mà tiếp tục thả nổi, những hệ lụy về sức khỏe tâm thần, hành vi và kỹ năng sống của một thế hệ trẻ sẽ còn kéo dài trong nhiều năm tới”, bà Hồng nhận định. Đồng quan điểm, TS Lê Xuân Trung, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Lê Lợi (Hà Nội), Chủ tịch Hội đồng Viện Tâm lý Giáo dục và Đào tạo, ủng hộ đề xuất cấm trẻ dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. Khi làm hiệu trưởng, ông thấy gần như 100% học sinh đều sở hữu điện thoại thông minh và dành nhiều thời gian cho mạng xã hội, trò chơi trực tuyến, nhắn tin. Dù nhà trường quy định cấm sử dụng điện thoại trong giờ học, vẫn có học sinh mang theo 2-3 chiếc điện thoại: một chiếc nộp theo quy định, chiếc còn lại lén sử dụng và bị giáo viên phát hiện. Theo ông, mạng xã hội đang trở thành nguồn cơn của nhiều mâu thuẫn học đường. Chỉ từ một lượt thích, một bình luận hay một bài đăng, học sinh có thể lời qua tiếng lại, kích động, thách thức nhau rồi hẹn gặp để “giải quyết”. “Có vụ việc thầy cô phát hiện kịp thời nên ngăn chặn được, nhưng cũng có những vụ chỉ được biết đến khi sự việc đã xảy ra”, ông nói. TS Trung cũng chỉ ra những hệ lụy như, một số em chịu tác động từ những nội dung độc hại trên không gian mạng, dẫn đến lệch lạc về nhận thức, xói mòn các giá trị truyền thống. Nguy hiểm hơn, có trường hợp bị lôi kéo vào các hành vi vi phạm pháp luật. NÊN DẠY CÁCH SỬ DỤNG THAY VÌ CẤM Cô Nguyễn Thị Minh Thúy, Hiệu trưởng Trường THCS – THPT Nguyễn Siêu (Hà Nội) cho rằng, trong thời đại số, cấm đoán không còn là cách tiếp cận phù hợp. Điều quan trọng hơn là cha mẹ cần đồng hành, hướng dẫn con sử dụng công nghệ một cách an toàn và có trách nhiệm, thay vì chỉ tịch thu điện thoại hay quát mắng mỗi khi con dành quá nhiều thời gian trên mạng. Thực tế, nhiều gia đình đã đặt ra quy định về việc sử dụng thiết bị số nhưng hiệu quả PHỤ HUYNH, THẦY CÔ GIÁO ĐỒNG TÌNH VỚI ĐỀ XUẤT TRẺ DƯỚI 16 TUỔI KHÔNG ĐƯỢC TỰ ĐĂNG BÀI, BÌNH LUẬN, CHIA SẺ HAY TƯƠNG TÁC TRÊN MẠNG XÃ HỘI. NHIỀU QUỐC GIA ĐANG SIẾT CHẶT QUẢN LÝ MẠNG XÃ HỘI DÀNH CHO TRẺ EM NHẰM GIẢM THIỂU RỦI RO VỀ SỨC KHỎE TÂM THẦN, BẮT NẠT TRỰC TUYẾN VÀ NỘI DUNG ĐỘC HẠI. ÚC LÀ NƯỚC TIÊN PHONG VỚI LUẬT CẤM TRẺ DƯỚI 16 TUỔI SỬ DỤNG 10 NỀN TẢNG LỚN, GỒM FACEBOOK, INSTAGRAM, TIKTOK, YOUTUBE, SNAPCHAT, KICK, REDDIT, THREADS, TWITCH, VÀ X (TÊN CŨ LÀ TWITTER) TỪ THÁNG 12/2025. HÀ LINH THÁI AN Phụ huynh, thầy cô nói rằng học sinh hiện dành nhiều thời gian lướt mạng xã hội BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG TỪ MÂU THUẪN TRÊN MẠNG Hiệu quả quản lý trẻ em dùng mạng xã hội trên thế giới ĐỀ XUẤT TRẺ EM DƯỚI 16 TUỔI KHÔNG ĐƯỢC

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