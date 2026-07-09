Báo Tiền Phong số 190

THỨ NĂM 9/7/2026 Số 190 0977.456.112 TRANG 3 Thay đổi tư duy từ bằng cấp sang nghề nghiệp TRANG 2 RÀ SOÁT HỆ THỐNG PHÁP LUẬT, XỬ LÝ CÁC QUY ĐỊNH CHỒNG CHÉO CÔNG BỐ ĐIỂM SÀN KHỐI NGÀNH ĐẶC THÙ: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc với ngành Nội vụ ẢNH: TTXVN Siêu đô thị TPHCM cần mô hình quản trị phù hợp Đất cũ, tên xưa vui ngày trở lại Châu Âu tái lập thế thống trị TRANG 4-5 TRANG 14 TRANG 8-9 Sinh viên Trường ĐH Y Hà Nội thực hành lâm sàng tại bệnh viện ẢNH: PV Y khoa, sư phạm giữ vị trí quán quânTRANG 6

Theo tờ trình của Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh, dự kiến tại kỳ họp không thường lệ, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 19 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật, gồm các dự án: Luật Đô thị đặc biệt, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Cùng với đó là các dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan, Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Dầu khí (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư (sửa đổi danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện). Các dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc, cũng được xem xét thông qua tại kỳ họp tới. Kỳ họp cũng cho ý kiến lần đầu với 4 dự án luật khác gồm: Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật Đất đai (sửa đổi), Luật hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công. Quốc hội cũng xem xét, quyết định 3 nội dung thuộc vấn đề quan trọng của đất nước gồm chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 5 - vùng Thủ đô Hà Nội, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và thành lập thành phố Quảng Ninh. Kết luận phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, dự kiến kỳ họp khai mạc ngày 3/8 và bế mạc ngày 24/8, được chia làm 2 đợt. Dự kiến kỳ họp sẽ xem xét, quyết định tổng số 27 nội dung, trong đó xem xét, thông qua 20 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật. LUÂN DŨNG Sáng 8/7, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với ngành Nội vụ về chất lượng nguồn lao động, giải pháp tạo việc làm bền vững và công tác đào tạo nguồn lực trong giai đoạn phát triển mới. THIẾU LAO ĐỘNG PHÙ HỢP VỚI YÊU CẦU PHÁT TRIỂN Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến trao đổi tại buổi làm việc, phát biểu kết luận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, điểm nghẽn hiện nay không phải thiếu lao động về số lượng, mà chủ yếu là thiếu lao động phù hợp với yêu cầu phát triển; thiếu kỹ năng nghề, kỷ luật, tác phong công nghiệp, ngoại ngữ, kỹ năng số, kỹ năng xanh; thiếu kỹ thuật viên, công nhân lành nghề, nhân lực thực hành, nhân lực công nghệ, nhân lực quản trị trung gian. Lao động phi chính thức còn lớn, thất nghiệp thanh niên còn cao, cơ cấu đào tạo và việc làm còn lệch, già hóa dân số diễn ra nhanh. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đánh giá chất lượng nguồn lao động phải chuyển từ coi trọng số lượng sang coi trọng chất lượng, hiệu quả sử dụng và khả năng đóng góp vào năng suất lao động. Không chỉ hỏi có bao nhiêu người có việc làm, mà phải hỏi việc làm đó có chính thức, bền vững, có năng suất và giá trị cao hay không; người lao động có kỹ năng, thu nhập, bảo hiểm, cơ hội học tập suốt đời và chuyển nghề hay không. Thước đo cuối cùng là chất lượng việc làm, chất lượng nguồn nhân lực và mức đóng góp của người lao động vào năng lực cạnh tranh quốc gia. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu, tạo việc làm bền vững ở đô thị gắn với mô hình tăng trưởng mới, doanh nghiệp và chất lượng sống. Đây là nơi tập trung công nghiệp, dịch vụ, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh và các mô hình kinh doanh hiện đại; cũng là nơi tập trung đông lao động di cư, lao động phi chính thức, lao động nền tảng và áp lực lớn về nhà ở, hạ tầng xã hội, dịch vụ công. Vì vậy, không chỉ là tạo thêm việc làm, mà là tạo việc làm tốt hơn, chính thức hơn, có năng suất, thu nhập, bảo hiểm, kỹ năng và cơ hội phát triển nghề nghiệp đối với người lao động. Tạo việc làm bền vững ở nông thôn phải gắn với nâng giá trị lao động, chuyển dịch có kỹ năng và sinh kế bền vững, mục tiêu không chỉ là giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp, mà là nâng thu nhập của người dân nông thôn; thúc đẩy chuyển dịch lao động từ nông nghiệp năng suất thấp sang nông nghiệp giá trị cao... Tạo việc làm bền vững ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số phải gắn với khơi dậy nội lực, giảm nghèo bền vững và giữ gìn bản sắc. Lao động vùng này là nguồn lực phát triển quan trọng, nhưng còn nhiều khó khăn về trình độ học vấn, kỹ năng nghề, tiếng phổ thông, hạ tầng, thông tin thị trường, khả năng tiếp cận đào tạo, tín dụng, dịch vụ việc làm. Vì vậy, tạo việc làm bền vững ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ là chính sách lao động, mà còn là chính sách dân tộc, chính sách giảm nghèo, chính sách phát triển con người và củng cố niềm tin của nhân dân. CHUYỂN TỪ LỢI THẾ LAO ĐỘNG GIÁ RẺ SANG LỢI THẾ NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ, đổi mới đào tạo nguồn nhân lực phải xây dựng hệ thống phát triển kỹ năng quốc gia. Đào tạo nguồn nhân lực phải chuyển từ đáp ứng nhu cầu trước mắt sang chuẩn bị năng lực cạnh tranh dài hạn của quốc gia. Trọng tâm là thay đổi tư duy từ “bằng cấp” sang “nghề nghiệp”, từ đào tạo theo khả năng sẵn có sang đào tạo theo đơn đặt hàng, theo chuẩn kỹ năng và theo kết quả đầu ra. Bên cạnh tạo việc làm trong nước, cần nhìn rộng hơn các kênh tạo việc làm, nâng kỹ năng và bổ sung nhân lực chất lượng cao cho nền kinh tế. Trong bối cảnh công nghệ, chuỗi cung ứng, lao động và tri thức dịch chuyển nhanh, chúng ta phải vừa tạo việc làm bền vững trong nước, vừa đưa lao động Việt Nam ra thị trường quốc tế để học hỏi, đồng thời thu hút có chọn lọc trí thức, chuyên gia, nhân tài phục vụ phát triển đất nước, nhất là trong các lĩnh vực then chốt, chiến lược. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo xây dựng Đề án phát triển nguồn nhân lực quốc gia và thị trường lao động hiện đại; rà soát thực trạng chất lượng nguồn lao động, xây dựng bản đồ thiếu hụt lao động và kỹ năng theo ngành, vùng, địa phương; ban hành danh mục nghề trọng điểm, cơ cấu lại các trường nghề cho phù hợp với mô hình tăng trưởng mới và không gian phát triển mới. Cùng với đó, phải triển khai chương trình tạo việc làm bền vững cho thanh niên, lao động nông thôn, lao động đô thị phi chính thức, lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số, lao động bị tác động bởi chuyển đổi số, tự động hóa, lồng ghép chính sách việc làm công trong các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội. Một nhiệm vụ nữa, cần hoàn thiện chính sách phát triển khu vực việc làm chính thức, hỗ trợ doanh nghiệp tạo việc làm, nâng cao hiệu quả đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài; đồng thời thu hút, trọng dụng nhân tài và lao động kỹ thuật cao... Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu, phải xây dựng thị trường lao động hiện đại, minh bạch, linh hoạt, hội nhập; chuyển từ lợi thế lao động giá rẻ sang lợi thế nguồn nhân lực chất lượng cao; phải hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động, liên thông dữ liệu việc làm, bảo hiểm, đào tạo, doanh nghiệp, dân cư... TRƯỜNG PHONG 2 THỜI SỰ n Thứ Năm n Ngày 9/7/2026 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. 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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc với ngành Nội vụ ẢNH: TTXVN Thay đổi tư duy từ bằng cấp sang nghề nghiệp Sẽ xem xét, thông qua 20 luật và nghị quyết TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, chất lượng nguồn lao động Việt Nam là tài sản vô giá của quốc gia. Chăm lo cho người lao động là chăm lo cho tương lai đất nước. Đầu tư cho nguồn lực con người không chỉ là chính sách xã hội, mà là chiến lược phát triển quốc gia. Nếu biết khơi dậy, đào tạo, sử dụng, bảo vệ và chuyển hóa hiệu quả nguồn lực con người, chúng ta sẽ biến lợi thế dân số thành lợi thế phát triển, biến khát vọng thành sức mạnh, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

3 n Thứ Năm n Ngày 9/7/2026 THỜI SỰ XEM XÉT NHIỀU DỰ ÁN LUẬT, BÁO CÁO, TỜ TRÌNH Tại phiên họp, Chính phủ đã xem xét, cho ý kiến đối với các dự án luật, báo cáo, tờ trình: Dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Dự án Luật Nhà ở (sửa đổi); Hồ sơ chính sách Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự; Dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi); nội dung cơ bản và những vấn đề cần xin ý kiến về Luật Phát triển đô thị; Báo cáo về định hướng Luật hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công; Hồ sơ chính sách Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi); Tờ trình điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng; Tờ trình quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội; Báo cáo rà soát các luật về: thuế, đấu thầu, đấu giá, đầu tư và các luật khác có liên quan cần đề xuất sửa đổi, bổ sung để bảo đảm đồng bộ, thống nhất với các dự án luật, nghị quyết được trình tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất của Quốc hội; Tờ trình Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương và một số nội dung quan trọng khác. Phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị các bộ trưởng nghiêm túc tiếp thu ý kiến, chỉnh lý, hoàn thiện các dự án luật, báo cáo, tờ trình theo đúng quy định, đặc biệt, đối với các dự án luật, nghị quyết, báo cáo trình Quốc hội tại Kỳ họp không thường lệ (dự kiến tháng 8), khẩn trương hoàn thiện hồ sơ theo quy định và gửi báo cáo Quốc hội, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Thủ tướng một lần nữa nhắc lại yêu cầu các bộ trưởng, trưởng ngành ưu tiên trực tiếp phụ trách, tập trung chỉ đạo, tập trung nguồn lực và chịu trách nhiệm chính đối với công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế của ngành. Thủ tướng nhấn mạnh, do thời gian rất gấp, các cơ quan phải hết sức chủ động, bám sát chương trình làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phối hợp chặt chẽ với cơ quan của Quốc hội, cơ quan liên quan trong quá trình thẩm tra, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý các báo cáo, dự án trình Quốc hội; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền. Thủ tướng giao các Phó Thủ tướng phụ trách phải quan tâm, trực tiếp chỉ đạo việc hoàn thiện các dự án luật, báo cáo, tờ trình; Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ các ý kiến, hoàn thiện, sớm trình ban hành Nghị quyết phiên họp để thống nhất triển khai. KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN Với dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị rà soát, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật; bảo đảm đồng bộ, không phát sinh quy trình hành chính song song hoặc chồng chéo thẩm quyền giữa cấp tỉnh và các cơ quan quản lý đất đai tại địa phương, như không chồng chéo về quy trình, thủ tục hành chính, thẩm quyền khi chuyển nhượng dự án theo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) với việc giao đất, cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai. Với dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), Thủ tướng yêu cầu bám sát và thể chế hóa đầy đủ chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về chính sách nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; nghiên cứu, bổ sung quy định về cơ chế, quy trình chuẩn trong giải quyết thủ tục hành chính về nhà ở; các cơ chế, chính sách đặc thù, đột phá phát triển nhà ở với các loại hình khác nhau, đặc biệt là nhà ở cho thuê; nghiên cứu, hoàn thiện quy định về Quỹ nhà ở quốc gia theo hướng phân cấp về địa phương; rà soát, bảo đảm tính khả thi, tránh trùng lặp, chồng chéo với quy định pháp luật có liên quan. Với dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến; lấy ý kiến rộng rãi các chuyên gia, nhà khoa học, chọn lọc kinh nghiệm quốc tế để hoàn thiện dự thảo Bộ luật; đánh giá đầy đủ hơn các tác động của việc mở rộng phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại đối với công tác phòng, chống tội phạm, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm thống nhất với Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng, tín dụng; đối với lĩnh vực dữ liệu, công nghệ số, tránh tạo rào cản pháp lý, cản trở đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số. PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ Chính phủ cũng thống nhất phương án đổi tên dự án Luật Đô thị đặc biệt thành Luật Phát triển đô thị, bảo đảm phản ánh đầy đủ nội dung và phù hợp với việc mở rộng phạm vi áp dụng luật (TPHCM, các thành phố trực thuộc Trung ương, các khu kinh tế đặc biệt); thống nhất chủ trương báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép xây dựng dự án luật sau khi được cấp có thẩm quyền mở rộng phạm vi đối tượng áp dụng theo trình tự, thủ tục rút gọn. Thủ tướng lưu ý cần nghiên cứu kỹ vấn đề ủy quyền lập pháp của địa phương và tuân thủ tối đa chủ trương tại Kết luận 18-KL/TW liên quan đến ngân sách và thuế. Đề cập tới báo cáo định hướng luật hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công, Thủ tướng đề nghị rà soát kỹ các chủ trương của Đảng, Nhà nước về sử dụng ngân sách nhà nước, các khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện 2 luật thời gian qua, các nội dung giao thoa, trùng lặp, bảo đảm việc hợp nhất 2 luật đồng bộ, thống nhất, khả thi. Các bên liên quan nghiên cứu, hoàn thiện quy định về đánh giá hiệu quả kinh tế-xã hội, hiệu quả sử dụng vốn ngân sách nhà nước cho các chương trình, nhiệm vụ, dự án; nghiên cứu thể chế hóa, có quy định đột phá trong chi ngân sách cho các lĩnh vực như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. XÂY DỰNG ĐƯỜNG SẮT Với Tờ trình điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai- Hà Nội-Hải Phòng, Thủ tướng nêu rõ đây là dự án lớn, mới, phức tạp, tổng mức đầu tư lớn, việc triển khai phải đánh giá tổng thể các yếu tố, rà soát kỹ chi phí, suất đầu tư, bảo đảm hiệu quả kinh tếtài chính, tránh thất thoát, lãng phí, phù hợp với định hướng tự chủ chiến lược về phát triển công nghiệp đường sắt. Về Tờ trình quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 -Vùng Thủ đô Hà Nội, đánh giá đây là dự án công trình quan trọng giai đoạn 2026-2030, đi qua 7 tỉnh, thành phố, có quy mô đặc biệt lớn, phải trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, Thủ tướng yêu cầu xem xét kỹ lưỡng để lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp, rà soát kỹ suất đầu tư, gắn với hạch toán hiệu quả kinh tế, cân đối nguồn vốn ngân sách Trung ương và địa phương, nghiên cứu hình thức hợp tác công tư. Liên quan báo cáo rà soát các luật về: thuế, đấu thầu, đấu giá, đầu tư, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan chủ động rà soát kỹ các chủ trương, định hướng của Đảng tại các luật, dự án sửa đổi tại Kỳ họp không thường lệ, để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành, bảo đảm thể chế hóa đầy đủ các nội dung của các dự án luật sửa đổi lần này. PV - LUÂN DŨNG Sáng 8/7, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7 để cho ý kiến đối với nhiều dự án luật, báo cáo, tờ trình quan trọng chuẩn bị trình Quốc hội tại các kỳ họp sắp tới, bao gồm Dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), Dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi)… Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 7/2026 ẢNH: TTXVN Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị các bộ trưởng, trưởng ngành thay đổi mạnh mẽ tư duy, phương pháp quản lý khi xây dựng chính sách pháp luật, không vì lợi ích cục bộ, lợi ích ngành làm ảnh hưởng đến sự phát triển chung. Pháp luật phải phục vụ và đáp ứng được yêu cầu phát triển, nhất là trong giai đoạn mới. Các bên liên quan cần giảm thiểu việc ban hành quá nhiều nghị định hướng dẫn cho cùng một nội dung luật để tránh gây chồng chéo, lãng phí nguồn lực. Các đơn vị khẩn trương tổng rà soát hệ thống pháp luật, xử lý các quy định chồng chéo, mâu thuẫn nhất là về đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, môi trường, tài sản công, phân cấp…, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và đầy đủ cơ sở pháp lý để triển khai các chủ trương của Đảng. Quản lý an toàn thực phẩm Liên quan Hồ sơ chính sách Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), Chính phủ cơ bản thống nhất thông qua 4 chính sách nêu tại tờ trình của Bộ Y tế: Quản lý an toàn thực phẩm dựa trên kiểm soát nguy cơ theo chuỗi cung ứng; cải cách phương thức quản lý và cơ chế kiểm tra thực phẩm trên thị trường; số hóa và xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu an toàn thực phẩm quốc gia liên thông; nâng cao hiệu quả quản lý thức ăn đường phố và loại hình cung cấp suất ăn tập thể. Thủ tướng Lê Minh Hưng giao Bộ Y tế chủ trì xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo quy định, trình Chính phủ xem xét, trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2. Rà soát hệ thống pháp luật, xử lý các quy định chồng chéo

4 n Thứ Năm n Ngày 9/7/2026 XÃ HỘI KHÓ TẠO RA SỰ LIÊN KẾT NẾU THIẾU MỘT ĐẦU MỐI ĐIỀU PHỐI Sau khi chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp, TPHCM còn 168 phường, xã và đặc khu. Tuy nhiên, nhiều đơn vị hành chính cấp xã có quy mô dân số lên đến hàng trăm nghìn người, đóng góp lớn cho kinh tế nhưng vẫn hoạt động theo cơ chế của cấp cơ sở. Điều này đặt ra yêu cầu phải tìm kiếm mô hình quản trị mới, có tính linh hoạt hơn để đáp ứng tốc độ phát triển của đô thị đặc biệt. TS.Bùi Ngọc Hiền, giảng viên Học viện Cán bộ TPHCM cho biết, việc nghiên cứu khôi phục mô hình “thành phố trong thành phố” là cần thiết trong bối cảnh TPHCM đang mở rộng không gian phát triển. Ông cho biết đây không phải là đề xuất mới. Ngay từ năm 2025, khi thảo luận về việc sắp xếp đơn vị hành chính, bỏ cấp trung gian và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, ông đã kiến nghị tiếp tục duy trì mô hình thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương. Theo TS.Hiền, khi xây dựng chính quyền đô thị cần có cách tiếp cận linh hoạt thay vì áp dụng một khuôn mẫu chung cho mọi địa phương. “Cấp cơ sở ở đô thị đặc biệt không nhất thiết chỉ là phường hay xã. Có những khu vực có quy mô dân số, không gian phát triển và yêu cầu quản trị rất khác nhau thì cần có mô hình tổ chức tương ứng”, ông nói. Ở góc độ quản trị phát triển, TS.Hiền cho rằng giá trị lớn nhất của mô hình thành phố trong thành phố nằm ở khả năng liên kết, huy động và điều phối nguồn lực - điều mà một phường hay xã riêng lẻ rất khó thực hiện. Ông lấy ví dụ từ mô hình TP.Thủ Đức trước đây, khi chia thành nhiều phường, mỗi địa phương chủ yếu xử lý công việc trong phạm vi của mình, trong khi các vấn đề về hạ tầng, giao thông, quy hoạch hay thu hút đầu tư đều cần một cơ chế điều phối ở quy mô lớn hơn. “Một phường không thể tự giải quyết tất cả các bài toán phát triển liên vùng. Mỗi nơi có mục tiêu, nguồn lực riêng nên rất khó tạo ra sự liên kết nếu thiếu một đầu mối điều phối. Vì vậy, việc khôi phục mô hình thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương là rất cần thiết”, TS.Hiền nói và cho rằng, nếu được cho phép thành lập, để TPHCM ổn định, phát triển bền vững, cần tính toán cụ thể trên cơ sở quy hoạch chung của thành phố cùng với nghiên cứu kỹ lưỡng tiềm năng, lợi thế của từng vùng, từng phân khu đô thị để hình thành các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt của thành phố. HÌNH THÀNH CÁC CỰC TĂNG TRƯỞNG CÓ QUYỀN TỰ CHỦ CAO Đồng quan điểm về yêu cầu đổi mới mô hình quản trị, chuyên gia kinh tế TS.Trần Hữu Hiệp - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long cho rằng, một siêu đô thị hơn 14 triệu dân như TPHCM đã đi tới giới hạn của mô hình quản trị cũ. “Sẽ khó tạo ra đột phá cho TPHCM nếu đô thị đặc biệt này vẫn phải ‘mặc chung chiếc áo pháp lý’ đồng phục của các tỉnh khác”, TS.Hiệp nhận định. Theo ông Hiệp, nhiều xã, phường ở TPHCM hiện nay có quy mô dân số và kinh tế tương đương một đơn vị cấp huyện, thậm chí cấp tỉnh, nhưng vẫn vận hành bằng bộ máy và thẩm quyền của cấp cơ sở, khiến những điểm nghẽn trong quản trị là điều khó tránh khỏi. TS.Hiệp cho rằng, mô hình quản trị mới cần tạo điều kiện hình thành các cực tăng trưởng có quyền tự chủ cao, đồng thời vẫn bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Có ba lý do để nghiên cứu mô hình “thành phố trong thành phố”: sức ép quản trị của siêu đô thị; nhu cầu hình thành các cực tăng trưởng mới để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế số và công nghệ cao; tạo nền tảng cho việc phân cấp, phân quyền rõ ràng hơn nhằm xây dựng nền quản trị đô thị tinh gọn, hiệu quả. Dẫn kinh nghiệm quốc tế, TS. Hiệp cho biết nhiều siêu đô thị như Phố Đông (Thượng Hải), các quận đặc biệt của Seoul hay hệ thống “special wards” của Tokyo đều thành công nhờ mô hình quản trị linh hoạt, cho phép từng khu vực phát huy lợi thế riêng thay vì bị ràng buộc trong một cấu trúc hành chính đồng nhất. Cùng ý kiến, TS.Bùi Ngọc Hiền nêu ra, mô hình mới không chỉ giải quyết bài toán quản trị mà còn mở ra cơ hội hình thành các cực tăng trưởng dựa trên lợi thế từng khu vực. Ông cho rằng TPHCM cần được nhìn nhận trong không gian phát triển mới sau sáp nhập thay vì chỉ giới hạn trong địa giới cũ. Chẳng hạn, Củ Chi có thể liên kết với Bến Cát để phát triển công nghiệp; Cần Giờ, Nhà Bè và Vũng Tàu hình thành chuỗi kinh tế biển; Thủ Đức kết nối với Dĩ An để trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và công nghệ cao. “Các thành phố hạt nhân sẽ tạo ra những cực tăng trưởng mới và kết nối trực tiếp với các địa phương lân cận”, ông Hiền nhấn mạnh. Theo TS.Hiền, khi Luật Đô thị đặc biệt được ban hành với mức độ phân cấp, phân quyền cao hơn, các thành phố thuộc TPHCM sẽ không chỉ mang ý nghĩa về tổ chức hành chính mà còn trực tiếp đảm nhận nhiều nhiệm vụ vốn do cấp thành phố thực hiện. “Nếu chỉ giữ quy mô phường, xã thì rất khó tiếp nhận những nhiệm vụ có tính chất phát triển đô thị, thu hút đầu tư hay điều phối các dự án lớn”, ông phân tích. Ông Hiền cho rằng đây sẽ là nơi thích hợp để thí điểm những cơ chế mới về kinh tế biển, logistics, trung tâm tài chính, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo trước khi nhân rộng trên toàn thành phố. THỰC THỂ KINH TẾ - XÃ HỘI ĐÔ THỊ CẦN ĐƯỢC DUY TRÌ Việc TPHCM đề xuất thí điểm mô hình “thành phố trong thành phố” được nhiều chuyên gia đánh giá là cơ hội để xây dựng một mô hình quản trị đô thị phù hợp với quy mô siêu đô thị sau sáp nhập. Theo TS.Võ Kim Cương, nguyên Phó Kiến trúc sư trưởng TPHCM, điều quan trọng không chỉ là thay đổi mô hình tổ chức mà phải giữ được vai trò của các đô thị động lực, tránh để những “thương hiệu đô thị” bị mờ nhạt khi chuyển sang chính quyền địa phương hai cấp. Sau sáp nhập, TPHCM bước vào giai đoạn phát triển với không gian kinh tế - đô thị hoàn toàn mới. Sự thay đổi này đòi hỏi thành phố phải rà soát lại toàn bộ định hướng quy hoạch và mô hình quản trị. Theo ông Cương, một trong những thách thức lớn nhất hiện nay là nguy cơ các đô thị vốn đóng vai trò động lực phát triển sẽ dần mất đi vị thế trong mô hình quản lý mới. Khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hàng loạt đô thị như Sài Gòn, Chợ Lớn, Thủ Đức, Thủ Dầu Một, Dĩ An, Phú Mỹ, Bà Rịa, Vũng Tàu... không còn là TPHCM đang đề xuất Trung ương cho phép thí điểm thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt cấp cơ sở theo mô hình “thành phố trong thành phố”. Theo các chuyên gia, đây không chỉ là thay đổi về tổ chức hành chính mà là bước đi cần thiết để xây dựng mô hình quản trị phù hợp với một siêu đô thị hơn 14 triệu dân, đồng thời hình thành các cực tăng trưởng mới có khả năng liên kết phát triển toàn vùng. XÃ, PHƯỜNG NÀO TIẾP TỤC BỊ SÁP NHẬP? Bài 4: Siêu đô thị TPHCM cần mô hình quản trị phù hợp Khi TPHCM mở rộng không gian phát triển, các chuyên gia cho rằng cần có mô hình quản trị phù hợp ẢNH: CTV Cán bộ Trung tâm Phục vụ Hành chính công TPHCM xử lý thủ tục hành chính cho người dân ẢNH: N.T Cơ chế phân quyền thực chất TS. Trần Hữu Hiệp- Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long cho rằng, điều quan trọng không chỉ là thay đổi mô hình tổ chức mà phải đi kèm cơ chế phân quyền thực chất. Ông Hiệp đề nghị cần đánh giá lại mô hình TP.Thủ Đức để rút kinh nghiệm, tránh tình trạng “mang danh thành phố nhưng đụng đâu cũng phải xin ý kiến các sở, ngành”. Đồng thời, những địa bàn còn nhiều dư địa phát triển như Cần Giờ cần được trao cơ chế phù hợp hơn. “Với dự án siêu cảng trung chuyển quốc tế và định hướng phát triển đô thị biển, Cần Giờ cần được tổ chức theo mô hình thành phố sinh thái - kinh tế biển để chủ động đối thoại, thu hút các tập đoàn hàng hải toàn cầu”, ông Hiệp đề xuất. Theo ông Hiệp, “chiếc áo cơ chế mới” chỉ có thể phát huy hiệu quả nếu đi cùng sự phân định trách nhiệm rõ ràng. Trung ương cần mạnh dạn giao quyền thí điểm cho TPHCM, trong khi thành phố phải chứng minh năng lực tự quản bằng một đề án minh bạch, chuẩn bị đầy đủ nguồn nhân lực chất lượng cao và hạ tầng công nghệ số.

5 XÃ HỘI n Thứ Năm n Ngày 9/7/2026 Người lính ra đi với lời hẹn ngày chiến thắng sẽ trở về cưới người mình yêu. Ông nằm lại chiến trường sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Còn bà Nguyễn Thị Lệ vẫn giữ trọn lời hứa “Em sẽ đợi anh về”, dành gần sáu thập niên chờ đợi và lặng lẽ làm dâu nhà người mình yêu, để rồi chỉ có thể gặp lại ông khi hài cốt được tìm thấy sau 58 năm. Với bà Nguyễn Thị Lệ, lời hứa ấy bắt đầu vào một buổi chiều cuối năm 1967, khi chàng chiến sĩ Huỳnh Văn Quên nhận lệnh rời Long An, hành quân vào nội đô Sài Gòn chuẩn bị cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Dưới bóng dừa nơi hai người thường gặp nhau, người lính trẻ nắm lấy tay người con gái mình thương. Ông không có nhẫn cưới, không sính lễ, càng không biết chuyến đi ấy có ngày trở lại hay không. Điều duy nhất ông có thể trao cho người yêu là một lời hẹn: “Anh đánh thắng trận này rồi anh về cưới em”. Người con gái tuổi đôi mươi không khóc, cũng không giữ người mình yêu ở lại. Bà chỉ mỉm cười, khẽ gật đầu: “Em sẽ đợi anh về”. Không ai biết rằng, cuộc chia tay ngắn ngủi dưới bóng dừa năm ấy lại trở thành điểm khởi đầu của hành trình chờ đợi kéo dài suốt 58 năm. THANH XUÂN GỬI LẠI CHIẾN TRƯỜNG Những năm kháng chiến, bà Lệ là dân công, ngày ngày gánh nước, tiếp tế lương thực, chăm sóc thương bệnh binh cho đơn vị của ông Quên. Tình yêu của họ không bắt đầu bằng những buổi hẹn hò lãng mạn. Nó lớn lên giữa tiếng bom, từ những lần bà lặng lẽ vá chiếc áo đã sờn vai cho người lính trẻ, từ những ánh mắt vội vàng trong những lần đơn vị dừng chân, rồi được nuôi lớn bằng những cánh thư vượt qua chiến tuyến. Ông Quên không phải là người nói nhiều. Điều ông gửi về nhiều nhất là sự quan tâm dành cho cô gái ở hậu phương. Có lần thư từ thất lạc vì chiến sự, ông chỉ viết vỏn vẹn hai câu thơ: “Thư về mong đợi thư lên/Thư lên đừng lạc, anh chờ nha thư”. Hai câu thơ ấy, bà Lệ thuộc lòng đến tận hôm nay. Có những đêm nhớ quay quắt người yêu, bà nhờ người khác đọc đi đọc lại từng lá thư dưới ánh đèn dầu leo lét. Không biết chữ, bà lặng lẽ tập viết. Hết trang giấy này đến trang giấy khác, bà chỉ viết duy nhất một cái tên: “Quên”. Người yêu tên Quên, nhưng bà viết để mà nhớ. Rồi những cánh thư thưa dần. Sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, thư không còn gửi về nữa nhưng bà Lệ vẫn đợi. Mỗi lần nghe tin có chiến sĩ từ chiến trường nội đô trở về, bà lại chạy đi hỏi. Mỗi lần thấy bóng áo lính thấp thoáng cuối con đường, trái tim người con gái như thắt lại vì hy vọng. Nhưng bà chờ mãi vẫn không thấy người mình thương trở về. CHƯA CƯỚI MỘT NGÀY, LÀM DÂU GẦN NỬA THẾ KỶ Năm 1977, gia đình ông Quên nhận được giấy báo tử. Đó là khoảnh khắc khiến cả gia đình lặng đi nhưng bà Lệ vẫn chưa thể tin. Trên tờ giấy báo tử, tên ông được ghi thành “Huỳnh Văn Quyên”. Chỉ khác một chữ cái nhưng với bà, đó là lý do để tiếp tục nuôi hy vọng rằng biết đâu người mình yêu vẫn còn sống ở đâu đó. Năm tháng lặng lẽ trôi qua. Người con gái tuổi đôi mươi năm nào dần bước qua tuổi ba mươi, bốn mươi, năm mươi... Không ít người đến ngỏ lời nhưng bà đều từ chối: “Tôi hứa với ai thì chỉ một người”. Đó không phải là lời nói bộc phát mà là lựa chọn bà giữ suốt gần cả cuộc đời. Ít lâu sau khi biết tin ông Quên hy sinh, bà tìm đến nhà cha mẹ ông. Đứng trước mẹ của người mình yêu, bà khóc rất lâu rồi xin được nhận làm con dâu để thay ông chăm sóc cha mẹ. Người mẹ già cũng bật khóc. Bà trao cho cô gái đôi bông tai và chiếc nhẫn vàng, coi như món quà cưới thay cho người con trai đã mãi mãi nằm lại chiến trường. Không có lễ cưới, không có giấy đăng ký kết hôn nhưng từ ngày ấy, bà Lệ trở thành con dâu nhà họ Huỳnh. Suốt gần nửa thế kỷ, bà đều trở về lo giỗ chạp, chăm sóc cha mẹ liệt sĩ đến cuối đời, cùng anh em trong nhà gìn giữ hương khói cho ông Quên. Người trong gia đình chưa bao giờ xem bà là người ngoài. Với họ, bà mãi là con dâu, chị dâu. THẮP LÊN NIỀM HY VỌNG SAU 58 NĂM Đầu tháng 7, trong quá trình khai quật rãnh mộ tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng, lực lượng chức năng quy tập được 11 bộ hài cốt cùng nhiều di vật của các chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Qua các tài liệu, hiện vật và hồ sơ đối chiếu bước đầu, một trong những danh tính được xác định có liên quan đến liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Chiều hôm ấy, bà Lệ nhờ người thân đưa sang nhà ông Huỳnh Văn Nhỏ. Từ sáng sớm, người phụ nữ gần như chưa hết bàng hoàng sau cuộc điện thoại báo tin: “Chị Hai ơi, có tin về anh Quên rồi...”. Ông Nhỏ cho biết vừa đọc được thông tin lực lượng khai quật thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM tìm thấy hài cốt cùng di vật của một liệt sĩ mang tên Huỳnh Văn Quên tại Công viên Lê Thị Riêng. Những thông tin về tên tuổi, đơn vị và thời điểm hy sinh đều trùng khớp với người anh mà gia đình đã mòn mỏi tìm kiếm suốt gần 60 năm. Nghe tin, bà Lệ lặng đi. Cuộc gọi ấy đã thắp lên niềm hy vọng lớn nhất: người chiến sĩ năm xưa có thể sắp được trở về với gia đình. Trước bàn thờ người lính năm xưa, đôi bàn tay hằn sâu dấu vết thời gian run run nâng tấm Bằng Tổ quốc ghi công. Những ngón tay gầy guộc chậm rãi vuốt lên từng con chữ ghi tên ông. Bà Lệ đứng lặng rất lâu. Trong làn khói hương bảng lảng, người phụ nữ tóc đã bạc trắng cúi đầu thật thấp. Giọng bà nhỏ đến mức gần như hòa vào tiếng nấc: “Tui chịu cưới rồi..., ông về nghen”. Lời đáp ấy đến sau 58 năm. Người lính năm xưa không thể nghe thấy. Nhưng có lẽ, đó là lời hồi đáp đẹp nhất cho lời hẹn dưới bóng dừa năm nào. Cuộc chiến khốc liệt đã lấy đi cuộc sống của người lính, lấy đi tuổi thanh xuân của người con gái nhưng bom đạn và thời gian không thể lấy đi tình yêu, sự thủy chung và lời hứa được bà Lệ gìn giữ suốt cuộc đời. NGUYỄN TIẾN “Anh đánh thắng trận này, anh sẽ về cưới em” là lời hứa cuối cùng của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Gần sáu thập niên sau, bà Nguyễn Thị Lệ vẫn giữ trọn lời hẹn năm nào, bật khóc khi hay tin hài cốt người mình yêu cuối cùng cũng có thể được tìm thấy. “Đánh thắng trận này anh sẽ về cưới em” Không có lễ cưới, không có giấy đăng ký kết hôn nhưng từ ngày ấy, bà Lệ trở thành con dâu nhà họ Huỳnh. Suốt gần nửa thế kỷ, bà đều trở về lo giỗ chạp, chăm sóc cha mẹ liệt sĩ đến cuối đời, cùng anh em trong nhà gìn giữ hương khói cho ông Quên. Dù chưa một lần cưới hỏi, bà Nguyễn Thị Lệ (bên trái) vẫn được gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên luôn xem như con dâu ẢNH: NGUYỄN TIẾN đơn vị hành chính độc lập mà được chia thành các phường, xã. “Mất tên gọi cũng là mất thương hiệu vốn có của các đô thị. Các đô thị bị chia nhỏ thành phường, xã thì liệu các phường, xã có giữ được vai trò động lực phát triển như các đô thị hay không? Đó là câu hỏi cần được giải quyết trong mô hình quản trị mới”, ông Cương đặt vấn đề. Vì thế, theo TS. Võ Kim Cương, cần phân biệt rõ giữa đơn vị hành chính và thực thể kinh tế - xã hội của đô thị. Ông cho rằng, chính quyền là công cụ quản lý của Nhà nước, trong khi đô thị là đối tượng quản lý - một thực thể kinh tế, xã hội tồn tại khách quan với cấu trúc không gian, hệ thống hạ tầng và các quan hệ kinh tế đặc thù. “Tên gọi của cấp chính quyền thường gắn với tên đô thị nhưng cấp chính quyền và đô thị là hai khái niệm khác nhau. Đô thị vẫn tồn tại như một thực thể kinh tế - xã hội ngay cả khi không còn là đơn vị hành chính”, ông Cương nói. Theo ông Cương, trên thế giới tồn tại hai mô hình phát triển quốc gia. Một là tập trung nguồn lực vào các đô thị lớn để tạo cực tăng trưởng; hai là phát triển dàn trải giữa đô thị và nông thôn. Trong điều kiện Việt Nam đang đẩy mạnh đô thị hóa, việc khai thác sức mạnh của các đô thị lớn vẫn là hướng đi phù hợp hơn. “Đô thị luôn là động lực phát triển của địa phương và của cả quốc gia. Đô thị càng lớn thì động lực phát triển càng mạnh”, ông nhận định. TS Cương cũng cho rằng, nếu chỉ quản lý theo ranh giới hành chính của từng phường, xã mà bỏ qua vai trò của đô thị như một chỉnh thể thống nhất sẽ dẫn đến xu hướng phát triển dàn trải, làm suy giảm khả năng khai thác nguồn lực. Ông Cương lý giải, sức mạnh của đô thị đến từ bốn yếu tố gồm sự tập trung dân cư và các hoạt động kinh tế; nguồn nhân lực có năng suất lao động cao; cấu trúc không gian đồng bộ; và khả năng được quản lý như một hệ thống thống nhất. “Đô thị giống như một cơ thể sống. Nếu chia cắt thành nhiều đơn vị nhỏ thì rất khó bảo đảm tính đồng bộ trong quy hoạch, đầu tư hạ tầng và phát triển dịch vụ”, ông nói. Từ đó, TS. Cương cho rằng, việc nghiên cứu mô hình “thành phố trong thành phố” là hướng đi đáng cân nhắc, bởi mô hình này có thể vừa đáp ứng yêu cầu của chính quyền địa phương hai cấp, vừa bảo đảm các đô thị lớn tiếp tục được quản lý như những cực phát triển độc lập. HỮU HUY - NGÔ TÙNG LIỆT SĨ HUỲNH VĂN QUÊN: Đảng ủy UBND TPHCM đã kiến nghị Trung ương cho phép thí điểm thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt cấp cơ sở thay thế mô hình cấp xã tại một số khu vực phù hợp, theo hướng tổ chức quản lý kiểu “thành phố trong thành phố”. Theo đó, các đơn vị này vừa thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở cấp cơ sở, vừa được trao cơ chế vận hành linh hoạt về kinh tế - đô thị, với mức độ phân cấp, phân quyền mạnh hơn, thể chế vượt trội và tính tự chủ cao.

6 n Thứ Năm n Ngày 9/7/2026 KHOA GIÁO PHÂN TẦNG RÕ RỆT Ngưỡng điểm sàn đối với nhóm ngành sức khỏe được Bộ GD&ĐT quy định thành 3 mức. Mức 18/30 điểm áp dụng đối với các ngành hộ sinh, kĩ thuật phục hình răng, kĩ thuật xét nghiệm y học, kĩ thuật hình ảnh y học, điều dưỡng, kĩ thuật phục hồi chức năng, y học dự phòng. Mức 20/30 điểm đối với ngành dược học, y học cổ truyền. Mức 22/30 điểm đối với ngành y khoa, răng-hàm-mặt. Điểm sàn nhóm ngành sức khỏe năm nay ngành y khoa, răng-hàm-mặt tăng 1,5 điểm. Các ngành còn lại tăng 1 điểm. Tổ hợp truyền thống xét tuyển nhóm ngành sức khỏe là B00 (Toán, Hóa, Sinh). Dựa trên phổ điểm tổ hợp B00 do Bộ GD&ĐT cung cấp, có thể thấy bức tranh nguồn tuyển nhóm ngành sức khỏe khá eo hẹp. Tổng số thí sinh dự thi tổ hợp B00 có 47.200 em. Thống kê dải điểm từ 18,0 - 24,0 (dải điểm dành cho các ngành kĩ thuật, điều dưỡng) là vùng tập trung lớn nhất của phổ điểm năm 2026. Tổng số thí sinh nằm trong khoảng này lên tới khoảng 25.000 thí sinh. Nguồn tuyển cho phân khúc này rất dồi dào. Dải điểm từ 24,5 đến 26,0 điểm, số lượng thí sinh bắt đầu giảm dần nhưng vẫn ở mức tương đối với tổng khoảng 5.200 thí sinh. Đây là nguồn tuyển chủ lực cho các ngành như dược học, y học cổ truyền, y học dự phòng của các trường tốp đầu, hoặc ngành y khoa của các trường y dược khu vực miền Trung, Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long và trường địa phương. Dải điểm xuất sắc từ 26,5 điểm trở lên, phổ điểm bắt đầu dốc xuống rất nhanh và có sự sàng lọc mạnh mẽ. Tổng số thí sinh đạt ở dải điểm này trên toàn quốc chỉ khoảng gần 3.000 em. Nếu tính từ 27,0 điểm trở lên, chỉ có gần 2.100 em. Với tổng số lượng thí sinh đạt điểm xuất sắc khá giới hạn như trên, việc cạnh tranh vào các ngành “hot” nhất là y khoa (Bác sĩ đa khoa) và răng-hàm-mặt tại các trường ĐH y dược tên tuổi sẽ khốc liệt. Điểm chuẩn dự báo phân tầng rõ rệt ở ngành y khoa, ngành rănghàm-mặt với nhóm 1, các trường tốp đầu cả nước (Trường ĐH Y Hà Nội, Trường ĐH Y Dược TPHCM, Trường ĐH Y Dược-ĐH Quốc gia Hà Nội…) dự kiến điểm chuẩn từ 27,0 đến hơn 28,5 điểm. Nhóm 2, các trường y dược trung ương và khu vực (Trường ĐH Y Dược-ĐH Huế, Trường ĐH Y Dược Cần Thơ, Trường ĐH Y Dược Thái Bình, Trường ĐH Y Dược Hải Phòng..), dự kiến ngành y khoa từ 25,5 - 26,5 điểm. Nguồn tuyển ở phân khúc này khá dồi dào. Nhóm 3, các trường ĐH đa ngành công lập, tư thục tuyển sinh khối ngành sức khỏe, điểm chuẩn dự kiến dao động từ 22,0 - 25,5 điểm. PGS.TS Lê Đình Tùng, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội dự báo điểm chuẩn vào Trường Đại học Y Hà Nội ở các ngành sử dụng tổ hợp B00 làm tổ hợp xét tuyển gốc sẽ tăng từ 0,5 đến 1,4 điểm, sát với mức trúng tuyển của năm 2024 (điểm chuẩn từ 19 đến 28,83). SƯ PHẠM, LUẬT CHIA ĐÔI DÒNG TỔ HỢP C00 Nhóm ngành sư phạm năm nay, điểm sàn tăng lên 1 điểm so với năm 2025. Cụ thể, chương trình đào tạo giáo viên trình độ ĐH là 20 điểm. Riêng với các ngành đặc thù (sư phạm âm nhạc, sư phạm mĩ thuật, giáo dục thể chất) là 19 điểm; giáo dục mầm non hệ cao đẳng là 17 điểm. Với mức điểm từ 19 đối với tuyển sinh ĐH sư phạm, phổ điểm các khối truyền thống có thể thấy sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm trường. Nhóm các trường ĐH sư phạm trọng điểm tốp đầu như Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Trường ĐH Sư phạm TPHCM, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2, ngành sư phạm Toán học luôn là ngành “hot” nhất của tổ hợp A00. Với lượng thí sinh đạt từ 26,0 điểm trở lên khá lớn (hơn 10.000 thí sinh), dự báo điểm chuẩn ngành này sẽ dao động từ 26,5 - 27,75 điểm. Sư phạm Vật lí, sư phạm Hóa học, dự báo dao động từ 25,5 - 26,75 điểm. Các ngành sư phạm khác do chỉ tiêu ít hơn hoặc độ thu hút thấp hơn một chút, điểm chuẩn có thể nằm ở mức 23,5 - 25 điểm. Với phổ điểm C00 (Văn, Sử, Địa) cho các ngành sư phạm xã hội, số lượng thí sinh đạt từ 19 trở lên vô cùng lớn, ước tính khoảng hơn 110.000 thí sinh. Nhưng từ mức 24 điểm trở lên, phổ điểm dốc xuống rất nhanh. Từ 24 - 26 điểm có khoảng 15.000 thí sinh. Nhưng từ 26,5 điểm trở lên chỉ còn 1.800 thí sinh. Mức điểm từ 28 trở lên gần như vắng bóng. Năm nay, việc nhiều trường ĐH tốp đầu về báo chí và truyền thông loại bỏ tổ hợp C00 ra khỏi phương thức xét tuyển điểm thi THPT sẽ tạo ra một “cú hích” dịch chuyển nguồn tuyển lớn hướng về khối trường sư phạm. Trước đây, nhóm thí sinh C00 điểm cao có xu hướng chia đôi dòng nguyện vọng: một nửa chọn sư phạm vì chính sách miễn học phí; nửa còn lại chọn báo chí, truyền thông, quan hệ công chúng vì sự năng động. Năm nay, do khối ngành báo chí, truyền thông các trường ĐH lớn “đóng cửa” với tổ hợp C00, nhóm thí sinh đam mê khối xã hội, có năng lực ngôn ngữ và lập luận tốt, đạt điểm thi cao (từ 24 điểm trở lên) sẽ tập trung tối đa nguyện vọng vào nhóm ngành sư phạm. Cuộc đua giành vé vào các ngành sư phạm xã hội sẽ trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết, số lượng thí sinh đạt điểm xuất sắc thấp hơn các tổ hợp khác. Dự báo điểm chuẩn các ngành sư phạm ngữ văn, sư phạm lịch sử ở các trường sư phạm tốp đầu điểm chuẩn có thể chạm ngưỡng tuyệt đối (bao gồm điểm ưu tiên, khuyến khích, điểm khu vực). Với nhóm ngành pháp luật, năm nay, lần đầu tiên Bộ GD&ĐT quy định điểm sàn 20 điểm. Nhóm ngành này gồm các ngành Luật và đây cũng là nhóm ngành có điểm chuẩn thuộc tốp cao ở các trường ĐH với các tổ hợp A00, C00. Năm 2025, điểm chuẩn ngành luật dao động từ 18,12 - 28,79 điểm. Năm nay, phổ điểm các tổ hợp đẹp hơn và có sàn chặn 20 điểm nên điểm trúng tuyển sẽ nhích lên, đặc biệt là tổ hợp A00. NGHIÊM HUÊ Năm nay, Bộ GD&ĐT công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) đối với 3 nhóm ngành đặc thù là sư phạm, pháp luật và sức khỏe (có cấp chứng chỉ hành nghề). Từ phổ điểm các tổ hợp truyền thống, chỉ tiêu tuyển sinh, có thể thấy, ngành y khoa, sư phạm tiếp tục giữ vị trí quán quân về điểm chuẩn trong mùa tuyển sinh năm nay. Bộ GD&ĐT cho biết, năm 2026, cả nước có trên 1,2 triệu thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh ĐH là gần 800.000. Số thí sinh đạt từ điểm sàn chung của Bộ GD&ĐT (15/30 điểm/tổ hợp xét tuyển) là trên 1 triệu thí sinh. Như vậy, cơ bản thí sinh đạt trên sàn, nếu đăng kí xét tuyển đại học đều có cơ hội trúng tuyển. Thí sinh tìm hiểu nguyện vọng đăng kí tuyển sinh ĐH 2026 ẢNH: DƯƠNG TRIỀU CÔNG BỐ ĐIỂM SÀN KHỐI NGÀNH ĐẶC THÙ: Y khoa, sư phạm giữ vị trí quán quân Phân tích dữ liệu mới nhất từ Bộ GD&ĐT, TS Võ Thanh Hải, Phó Giám đốc ĐH Duy Tân cho biết, có sự phân hóa rõ rệt giữa các tổ hợp xét tuyển truyền thống, vốn chiếm tới 90% lượng thí sinh đăng kí xét tuyển trong những năm qua. Dữ liệu cho thấy, điểm tổ hợp B00 năm nay tăng so với năm 2025. Tương tự, tổ hợp D01 cũng tăng nhẹ so với năm trước dù điểm môn tiếng Anh dưới 5 chiếm tỉ lệ cao. Trong khi đó, do phổ điểm môn Địa lí thấp nên tổ hợp C00 có xu hướng giảm, còn hai tổ hợp A00 và A01 (Toán, Lí, tiếng Anh) ghi nhận mức điểm tương đối ổn định. Từ những biến động này, TS Võ Thanh Hải nhận định có khả năng điểm chuẩn các ngành có xét tuyển tổ hợp C00 sẽ giảm xuống, trong khi các ngành xét tuyển khối B00 và D01 sẽ tăng nhẹ. Dù có căn cứ từ phổ điểm, ông Hải lưu ý thí sinh không nên chỉ dựa vào điểm chuẩn năm ngoái để dự đoán, đặc biệt là ở các ngành “hot”. Lí do, năm nay có nhiều yếu tố mới tác động mạnh mẽ tới điểm chuẩn của các lĩnh vực ngành nghề. Trước hết, nhiều trường ĐH đã chuyển sang sử dụng phương thức xét tuyển tổng hợp, kết hợp cả điểm thi đánh giá năng lực, điểm học bạ và điểm thi tốt nghiệp THPT, khiến việc xác định điểm chuẩn thay đổi. Kế đến, quy định về điểm cộng cũng có sự điều chỉnh khi điểm cộng từ chứng chỉ ngoại ngữ và điểm khuyến khích năm nay chỉ còn tối đa 1,5 điểm. Cùng với đó, chính sách học bổng của Nhà nước dành cho sinh viên khối ngành STEM, các ngành công nghệ cốt lõi và công nghệ chiến lược đang tác động lớn đến xu hướng chọn ngành của thí sinh, từ đó có thể làm thay đổi hoàn toàn điểm chuẩn của nhóm ngành này. Về cốt lõi, điểm trúng tuyển cuối cùng vẫn phải dựa vào chỉ tiêu, số lượng thí sinh đăng kí và phổ điểm thực tế của nhóm thí sinh đó. Theo quy luật cung cầu, nếu chỉ tiêu nhiều mà thí sinh đăng kí ít thì điểm chuẩn có thể giảm và ngược lại. Tuy nhiên, TS Võ Thanh Hải khẳng định một số ngành đặc thù như y khoa, răng-hàm-mặt hoặc các ngành “nóng” về công nghệ vẫn sẽ duy trì mức điểm chuẩn cao hơn hẳn so với các ngành khác và giữ độ ổn định vững chắc so với những năm qua. HOA BAN Ngành “nóng” vẫn giữ điểm chuẩn vượt trội Những ngành học STEM năm nay sẽ tác động lớn tới bức tranh tuyển sinh ĐH ẢNH: DƯƠNG TRIỀU Theo chuyên gia, điểm chuẩn các ngành xét tuyển tổ hợp B00, D01 (Toán, tiếng Anh, Ngữ văn) có xu hướng tăng nhẹ, còn tổ hợp C00 có thể giảm. Tuy nhiên, điểm trúng tuyển năm nay chịu tác động lớn từ nhiều yếu tố mới thay vì chỉ phụ thuộc vào phổ điểm.

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