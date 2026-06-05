Báo Tiền Phong số 156

THỨ SÁU 5/6/2026 Số 156 0977.456.112 TRANG 10 TRANG 8-9 TRANG 12 Báo Tiền Phong và tỉnh Quảng Ninh tăng cường hợp tác Hà Nội, đến để yêu hồn phố cũ TRANG 7 BỘ LỌC ĐỂ NGƯỜI TRẺ LÀM CHỦ KHÔNG GIAN MẠNG TRANG 16 Hà Nội có nhiều ngày ô nhiễm vào hàng đầu thế giới (ảnh chụp trên đường Nguyễn Chí Thanh) ẢNH: NHƯ Ý Cần cơ chế khả thi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Đại hội ẢNH: NHƯ Ý HIỆU QUẢ CÔNG ĐOÀN PHẢI ĐO BẰNG SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG Nhật Bản-Philippines tiến sát “liên minh quân sự bán chính thức”? TRANG 6 Áp lực từ quy mô thí sinh tăng đột biến WORLD CUP 2026: 5 TÀI NĂNG TRẺ HỨA HẸN BÙNG NỔ HÀ NỘI BẮT TAY 5 ĐỊA PHƯƠNG KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG: TRANG 4 TRANG 2-3 CHUYỆN HÔM NAY Không ai hít thở một mình XEM TIẾP TRANG 3 n NGUYỄN TUẤN Một dòng sông chảy qua nhiều tỉnh thành không biết đâu là địa phận của Hà Nội, đâu là của Hưng Yên hay Ninh Bình.

Sáng 4/6, tại Hà Nội, Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 chính thức khai mạc. Sự kiện quy tụ 780 đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của gần 10 triệu đoàn viên và người lao động cả nước với quyết tâm đổi mới toàn diện phương thức hoạt động trong kỷ nguyên mới. DÀNH HƠN 27.200 TỶ ĐỒNG CHĂM LO ĐỜI SỐNG CÔNG NHÂN Trình bày diễn văn khai mạc và tóm tắt Báo cáo chính trị, ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, khẳng định, Đại hội XIV là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước phát triển mới của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn. Theo ông Tuấn, giai đoạn 2023 - 2026, vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động tiếp tục được nâng cao. Việc đối thoại, thương lượng tập thể giúp tỷ lệ bao phủ thỏa ước lao động tập thể đạt gần 81% tổng số doanh nghiệp có công đoàn cơ sở, tăng hơn 8% so với đầu nhiệm kỳ. Toàn hệ thống cũng dành hơn 27.200 tỷ đồng để triển khai các chương trình phúc lợi, chăm lo thiết thực cho đời sống công nhân. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, phát biểu tại Đại hội 2 THỜI SỰ n Thứ Sáu n Ngày 5/6/2026 Sáng 4/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam. CÔNG ĐOÀN PHẢI ĐỔI MỚI NHANH HƠN, SÂU HƠN, THỰC CHẤT HƠN Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV diễn ra trong thời điểm đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Đại hội XIV của Đảng đã xác định rõ mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; yêu cầu tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, phát triển nhanh, bền vững, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong hành trình đó, giai cấp công nhân và người lao động có vị trí hết sức quan trọng. Không có một nền công nghiệp hiện đại nếu thiếu đội ngũ công nhân hiện đại. Không có năng suất lao động cao nếu người lao động không được đào tạo, chăm lo, bảo vệ và khơi dậy khát vọng cống hiến. Không thể có phát triển bền vững nếu đời sống của công nhân, người lao động còn nhiều khó khăn, nếu tiếng nói chính đáng của người lao động chưa được lắng nghe đầy đủ. “Vì vậy, Đại hội lần này không chỉ là đại hội nhiệm kỳ của tổ chức Công đoàn, mà còn là dịp để chúng ta trả lời câu hỏi rất lớn: Công đoàn Việt Nam phải đổi mới như thế nào để thực sự là chỗ dựa tin cậy của người lao động, là cầu nối bền chặt giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, là lực lượng quan trọng góp phần xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói. Bên cạnh những kết quả đạt được, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng chỉ ra những hạn chế. Trong đó, một số hoạt động công đoàn còn nặng hành chính, phong trào, chưa thật sự đi sâu vào những vấn đề người lao động cần nhất. Năng lực đại diện, đối thoại, bảo vệ quyền lợi người lao động ở một số nơi còn hạn chế. Công đoàn cơ sở ở không ít doanh nghiệp còn yếu, chưa đủ sức nắm bắt, phản ánh và giải quyết kịp thời những bức xúc của đoàn viên. Đời sống của một bộ phận công nhân, nhất là lao động tại khu công nghiệp, khu chế xuất, lao động di cư, lao động phi chính thức, lao động phổ thông, lao động thời vụ còn khó khăn về thu nhập, nhà ở, trường học cho con, y tế, văn hóa, an sinh. Trong khi đó, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa đang làm thay đổi rất nhanh việc làm, kỹ năng và quan hệ lao động. “Những vấn đề đó đặt ra yêu cầu rất rõ: Công đoàn phải đổi mới nhanh hơn, sâu hơn, thực chất hơn. Công đoàn không thể mạnh nếu xa công nhân. Công đoàn không thể hấp dẫn nếu người lao động không thấy quyền lợi của mình được bảo vệ tốt hơn. Công đoàn không thể hiện đại nếu vẫn chủ yếu hoạt động bằng giấy tờ, hội họp và khẩu hiệu”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn Việt Nam tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, phải xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, người công nhân hôm nay không chỉ cần đôi bàn tay cần cù, mà còn cần tri thức, kỹ năng, kỷ luật, tác phong công nghiệp, năng lực làm chủ công nghệ và tinh thần đổi mới sáng tạo. Công đoàn phải cùng Nhà nước, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo chăm lo nâng cao trình độ nghề nghiệp, kỹ năng số, kỹ năng thích ứng cho người lao động. Mỗi công nhân phải có cơ hội học tập suốt đời. Mỗi khu công nghiệp phải là nơi không chỉ có nhà máy, mà còn có thiết chế văn hóa, nhà ở, trường học, y tế, môi trường sống an toàn, nhân văn. Chăm lo công nhân không chỉ là hỗ trợ lúc khó khăn, mà còn là tạo điều kiện để người lao động trưởng thành, tiến bộ và có tương lai tốt hơn. Thứ hai, lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm của mọi hoạt động công đoàn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Công đoàn sinh ra là để đại diện, chăm lo, bảo vệ người lao động. Vì vậy, mọi chương trình, kế hoạch, phong trào phải trả lời được câu hỏi: người lao động được gì, quyền lợi nào được bảo vệ, khó khăn nào được tháo gỡ, tiếng nói nào được lắng nghe. “Hiệu quả công đoàn không chỉ đo bằng số cuộc họp, số văn bản, số phong trào, mà phải đo bằng niềm tin của đoàn viên, sự hài lòng của người lao động, chất lượng thỏa ước lao động tập thể, số vụ việc được bảo vệ thành công, mức độ cải thiện đời sống tại cơ sở. Ở đâu người lao động, ở đó phải có công đoàn. Ở đâu quyền lợi chính đáng của người lao động bị ảnh hưởng, ở đó công đoàn phải có tiếng nói. Ở đâu có nguy cơ phát sinh tranh chấp lao động, ở đó công đoàn phải chủ động đối thoại, hòa giải, bảo vệ cái đúng, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu. Thứ ba, đổi mới mạnh mẽ công đoàn cơ sở, coi cơ sở là địa bàn quyết định sức sống của tổ chức công đoàn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu công đoàn cấp trên phải hướng mạnh về cơ sở, hỗ trợ công đoàn cơ sở về pháp lý, kỹ năng thương lượng, đối thoại, xử lý tranh chấp, truyền thông, dữ liệu và phương pháp vận động người lao động. Cán bộ công đoàn cơ sở phải gần công nhân, hiểu công nhân, nghe được tiếng nói của công nhân, nói được tiếng nói của công nhân, dám bảo vệ công nhân bằng pháp luật, bằng đối thoại và bằng trách nhiệm. Không thể để công đoàn cơ sở chỉ là nơi tổ chức phong trào, thu đoàn phí, phát quà dịp lễ, Tết. Công đoàn cơ sở phải là nơi người lao động tìm đến khi có vướng mắc về hợp đồng, tiền lương, bảo hiểm, an toàn lao động, điều kiện làm việc, nhà ở, đời sống gia đình và những vấn đề thiết thân hằng ngày. QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång Bieân taäp: Nguyeãn Ngoïc Tieán, Traàn Thò Thu Haø n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM “Hiệu quả công đoàn không chỉ đo bằng số cuộc họp, số văn bản, số phong trào, mà phải đo bằng niềm tin của đoàn viên, sự hài lòng của người lao động, chất lượng thỏa ước lao động tập thể, số vụ việc được bảo vệ thành công, mức độ cải thiện đời sống tại cơ sở”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị đẩy mạnh cải cách tiền lương, sớm hình thành chủ trương lương đủ sống thay thế lương tối thiểu để người lao động có tích lũy, đồng thời tập trung đầu tư hạ tầng xã hội, phát triển nhà ở xã hội cho công nhân thuê, mua đúng giá niêm yết với các gói tín dụng ưu đãi dài hạn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự Đại hội Hiệu quả công đoàn phải đo bằng sự hài lòng Sớm có chủ trương lương đủ sống thay thế lương tối thiểu

3 n Thứ Sáu n Ngày 5/6/2026 THỜI SỰ Thứ tư, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, góp phần giữ vững ổn định xã hội và môi trường phát triển đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động phải được xử lý hài hòa. Doanh nghiệp phát triển thì người lao động phải có việc làm, thu nhập và điều kiện sống tốt hơn. Người lao động yên tâm, gắn bó, sáng tạo thì doanh nghiệp mới phát triển bền vững. Công đoàn phải nâng cao năng lực giải quyết tập thể, đối thoại tại nơi làm việc, phòng ngừa tranh chấp từ sớm, từ cơ sở. Phản ánh của công nhân phải được lắng nghe trước khi trở thành bức xúc. Mâu thuẫn nhỏ phải được giải quyết trước khi tích tụ thành điểm nóng. “Chúng ta khuyến khích doanh nghiệp làm ăn hiệu quả, đổi mới sáng tạo, hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu; đồng thời phải yêu cầu doanh nghiệp tôn trọng pháp luật lao động, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, đóng bảo hiểm đầy đủ, chăm lo đời sống người lao động. Đầu tư cho người lao động chính là đầu tư cho năng suất, thương hiệu và sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói. Thứ năm, xây dựng Công đoàn Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, số hóa, minh bạch và đủ năng lực đại diện trong tình hình mới. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Công đoàn số không chỉ là có phần mềm quản lý đoàn viên. Công đoàn số phải giúp người lao động dễ dàng phản ánh kiến nghị, được tư vấn pháp luật, tra cứu quyền lợi, đăng ký hỗ trợ, tham gia khảo sát, đánh giá hoạt động công đoàn; giúp tổ chức công đoàn nắm chắc tình hình lao động, dự báo sớm tranh chấp, chăm lo đúng người, đúng việc, đúng thời điểm. Đội ngũ cán bộ công đoàn phải được đào tạo chuyên nghiệp hơn về pháp luật lao động, giải quyết vấn đề mang tính tập thể, về an sinh xã hội, truyền thông số, dữ liệu, quản trị tổ chức và xử lý khủng hoảng. Cán bộ công đoàn phải có tâm với người lao động, có bản lĩnh trước khó khăn, có kỹ năng làm việc với doanh nghiệp, có khả năng thuyết phục và có uy tín trong công nhân. Thứ sáu, Công đoàn phải tham gia tích cực hơn vào xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và củng cố nền tảng xã hội của Đảng trong giai cấp công nhân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, Công đoàn phải làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, ý thức công dân, kỷ luật lao động, đạo đức nghề nghiệp và khát vọng cống hiến cho đoàn viên, người lao động. Cần phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu nhiều công nhân ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; để trong các nhà máy, công trường, khu công nghiệp, doanh nghiệp ngày càng có nhiều đảng viên là công nhân trực tiếp sản xuất, lao động sáng tạo, có uy tín với đồng nghiệp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu, các cấp ủy, chính quyền phải coi chăm lo giai cấp công nhân là nhiệm vụ chính trị quan trọng; thường xuyên đối thoại, lắng nghe, giải quyết kịp thời kiến nghị chính đáng của công nhân, người lao động. Các chính sách về tiền lương, nhà ở, bảo hiểm, đào tạo nghề, an toàn lao động, thiết chế văn hóa công nhân phải được triển khai thực chất, có kiểm tra, giám sát, có kết quả cụ thể. Ngay sau đại hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết đại hội thành chương trình hành động rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả; làm sao để tinh thần đại hội đi vào từng cấp công đoàn, từng khu công nghiệp, từng doanh nghiệp, từng tổ sản xuất, từng đoàn viên và người lao động. TRƯỜNG PHONG - PHÙNG LINH - NHƯ Ý của người lao động Bên cạnh các kết quả đạt được, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế cần sớm khắc phục, nhất là việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động có lúc chưa kịp thời, công tác giáo dục chính trị chưa theo kịp thực tiễn và mô hình tổ chức bộ máy sau sắp xếp còn bất cập. Trong bối cảnh đó, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho rằng, cần xác định mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2026 - 2031 là: thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; thúc đẩy thực hiện dân chủ tại nơi làm việc; tuyên truyền, vận động người lao động đổi mới sáng tạo, tiên phong ứng dụng khoa học - công nghệ, xây dựng lực lượng sản xuất mới, nâng cao năng suất lao động, góp phần xây dựng đất nước hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc... KIẾN NGHỊ GIẢM GIỜ LÀM VÀ THỰC HIỆN LƯƠNG ĐỦ SỐNG Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, người lao động đối với Đảng và Nhà nước, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam kiến nghị Quốc hội sửa đổi toàn diện Bộ luật Lao động 2019 nhằm bao phủ khu vực lao động phi chính thức. Cùng với đó, Tổng LĐLĐ Việt Nam kiến nghị cần bổ sung trách nhiệm của doanh nghiệp về bữa ăn ca, sức khỏe tâm thần; quy định lộ trình giảm giờ làm xuống 40 - 44 giờ/tuần và tăng thêm 2 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh… Đối với vấn đề việc làm, tiền lương và an sinh xã hội, Công đoàn kiến nghị hỗ trợ đào tạo lại cho lao động chịu tác động từ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Cần đẩy mạnh cải cách tiền lương, sớm hình thành chủ trương lương đủ sống thay thế lương tối thiểu để người lao động có tích lũy, đồng thời tập trung đầu tư hạ tầng xã hội, phát triển nhà ở xã hội cho công nhân thuê, mua đúng giá niêm yết với các gói tín dụng ưu đãi dài hạn. TRƯỜNG PHONG - PHÙNG LINH - NHƯ Ý “Đất nước đang cần một giai cấp công nhân hiện đại hơn, bản lĩnh hơn, sáng tạo hơn. Người lao động đang cần một tổ chức Công đoàn gần gũi hơn, thiết thực hơn, mạnh mẽ hơn. Sự nghiệp phát triển đất nước đang cần sự đóng góp to lớn hơn nữa của hàng chục triệu đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước. Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam; với bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của người lao động; với quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới mạnh mẽ hơn, thực chất hơn, hiệu quả hơn”. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước TÔ LÂM CHUYỆN HÔM NAY Một làn bụi mịn lơ lửng trong không khí cũng không dừng lại trước tấm biển ghi tên địa phương. Gió vẫn thổi, nước vẫn chảy và ô nhiễm thì không mang theo hộ khẩu. Bởi vậy, việc Hà Nội cùng các địa phương trong Vùng Thủ đô ký kết quy chế phối hợp quản lý môi trường không đơn thuần là một thủ tục hành chính. Đó là sự thừa nhận một thực tế rằng những thách thức môi trường của hôm nay không thể được giải quyết bằng tư duy cát cứ địa phương hay những giải pháp đơn lẻ. Trong nhiều năm qua, người dân Thủ đô đã quá quen với những bản tin cảnh báo chất lượng không khí ở mức không tốt cho sức khỏe. Có những sáng mùa đông, thành phố chìm trong một màn sương đục màu xám. Những con đường đông đúc xe cộ, những công trình xây dựng ngổn ngang, những khu sản xuất công nghiệp, những cánh đồng sau mùa gặt còn khói đốt rơm rạ... tất cả cùng góp phần tạo nên áp lực môi trường ngày một lớn. Không chỉ không khí. Những dòng sông từng là một phần ký ức của Hà Nội cũng đang oằn mình gánh chịu ô nhiễm. Nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất, tốc độ đô thị hóa nhanh hơn năng lực xử lý hạ tầng đã khiến nhiều dòng sông mất đi vẻ trong lành vốn có. Điều đáng nói là phần lớn những vấn đề đó không bắt nguồn từ một địa phương duy nhất. Chúng là kết quả của quá trình phát triển liên kết, nhưng lại thiếu sự phối hợp tương xứng trong quản lý. Trong một thời gian dài, chúng ta quen với cách tiếp cận xử lý từng “điểm nóng”. Nơi nào ô nhiễm thì xử lý nơi đó. Con sông nào đen thì tìm cách làm sạch con sông ấy. Khu vực nào ngập úng thì đầu tư thêm hạ tầng cho khu vực đó. Những giải pháp ấy cần thiết nhưng chưa đủ. Bởi môi trường là một hệ thống liên thông. Nguồn nước của Hà Nội có liên quan tới các địa phương thượng nguồn. Chất lượng không khí của Hà Nội cũng chịu tác động từ các hoạt động sản xuất, giao thông và sinh hoạt trong cả vùng. Ngược lại, những gì diễn ra tại Thủ đô cũng ảnh hưởng tới các địa phương lân cận. Khi nhìn nhận được tính liên thông ấy, cách tiếp cận cũng phải thay đổi. Không chỉ xử lý hậu quả mà phải cùng nhau quản trị rủi ro. Không chỉ giải quyết những gì đã xảy ra mà phải dự báo những gì có thể xảy ra. Không chỉ đầu tư cho từng địa phương mà phải xây dựng năng lực quản lý ở quy mô vùng. Đó cũng là ý nghĩa quan trọng của việc chia sẻ dữ liệu môi trường, xây dựng hệ thống quan trắc chung, phối hợp cảnh báo sớm, kiểm kê môi trường liên vùng hay cùng xây dựng các kịch bản ứng phó với sự cố môi trường. Phát triển xanh từ lâu không còn là khẩu hiệu. Đó đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với những đô thị lớn nếu muốn duy trì sức cạnh tranh và chất lượng sống cho người dân. Một thành phố hiện đại không chỉ được đo bằng những tòa nhà cao tầng hay những tuyến đường rộng mở. Thành phố ấy còn phải có bầu không khí đáng để hít thở, có những dòng nước đủ sạch để nuôi dưỡng sự sống và có môi trường đủ an toàn cho thế hệ tương lai. Hà Nội đang đứng trước những áp lực rất lớn của quá trình phát triển. Nhưng cũng chính vì vậy, những nỗ lực thay đổi hôm nay càng có ý nghĩa. Không ai có thể hít thở một mình. Không một địa phương nào có thể tự mình giải quyết toàn bộ bài toán môi trường. Chỉ khi các địa phương cùng nhìn về một hướng, cùng chia sẻ trách nhiệm và cùng hành động, những dòng sông mới có cơ hội hồi sinh, bầu trời mới có thể trong xanh hơn và mục tiêu phát triển bền vững mới không chỉ dừng lại trên những văn bản ký kết. Bảo vệ môi trường, suy cho cùng, không phải là bảo vệ một dòng sông hay một khoảng trời riêng của địa phương nào. Đó là bảo vệ không gian sống chung của tất cả chúng ta. N.T Không ai hít thở một mình TIẾP THEO TRANG 1 Các cấp công đoàn đề nghị tăng cường thanh tra đột xuất và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn vệ sinh lao động, trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội, ngăn chặn dứt điểm tình trạng thực phẩm bẩn tại nhà xưởng, cũng như quản lý chặt chẽ việc thành lập tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp.

4 n Thứ Sáu n Ngày 5/6/2026 XÃ HỘI ​ HAI VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG NÓNG NHẤT Ngày 4/6, UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội nghị điều phối môi trường Vùng Thủ đô. Ông Lê Hoài Nam, Phó Cục trưởng Cục Môi trường cho biết, trong Vùng Thủ đô nổi lên hai vấn đề môi trường rất lớn là tình trạng ô nhiễm không khí và ô nhiễm nguồn nước trên các dòng sông. Trong đó, ô nhiễm không khí nghiêm trọng thường xảy ra vào mùa Đông, từ tháng 9 năm trước đến tháng 4 năm sau. Riêng tại Hà Nội, nồng độ bụi mịn PM2,5 trung bình năm giai đoạn 2023 - 2025 thường xuyên ở mức trên 40µg/m3, vượt 1,5 - 2 lần so với giới hạn quy định (25µg/m3), riêng năm 2025 giá trị trung bình năm lên tới 48,5 µg/m3 phản ánh mức độ ô nhiễm cao. Số ngày chất lượng không khí vượt ngưỡng quy chuẩn chiếm tới 1/3 số ngày trong năm. Cũng tại Hà Nội và các địa phương lân cận, chất lượng nước các sông, hồ nhìn chung đều thấp, nhiều khu vực bị ô nhiễm hữu cơ và dinh dưỡng, không đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt. Nhiều hệ thống sông bị ô nhiễm như sông Nhuệ, sông Đáy, sông Cầu, sông Cà Lồ, sông Ngũ Huyện Khê, sông Bắc Hưng Hải. Điểm nóng về ô nhiễm là đoạn sông Nhuệ chảy qua Hà Nội và các sông nội thành của thành phố, toàn bộ các điểm quan trắc đều bị ô nhiễm hữu cơ, dinh dưỡng và vi sinh; đặc biệt có đoạn sông thường xuyên ô nhiễm rất nặng, điển hình như đoạn từ Phúc La đến Đồng Quan. Nguyên nhân do đoạn sông thường xuyên tiếp nhận nước thải sinh hoạt, nước thải từ các làng nghề trong khu vực (làng nghề lụa Vạn Phúc, làng nghề miến Cự Đà). Các sông nội đô Hà Nội, mặc dù đã triển khai nhiều dự án, giải pháp trong giai đoạn 2021 - 2025 nhưng chất lượng nước vẫn thường xuyên ở mức C (xấu) hoặc D (rất xấu). Vùng Thủ đô là khu vực có tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa và gia tăng dân số cao, đồng thời đang chịu nhiều áp lực lớn về môi trường. Nhiều vấn đề như ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, quản lý chất thải rắn, bảo đảm an ninh nguồn nước, tiêu thoát nước, úng ngập và ứng phó sự cố môi trường không còn giới hạn trong phạm vi địa giới hành chính của từng địa phương, đòi hỏi phải có cơ chế phối hợp liên vùng chặt chẽ, đồng bộ và hiệu quả. ​ CẦN ĐẢM BẢO TÍNH KHẢ THI ​Theo ông Nguyễn Minh Tấn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, Quy chế phối hợp được xây dựng trên nguyên tắc không làm phát sinh tổ chức bộ máy mới, không thay thế chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các địa phương; bảo đảm hài hòa lợi ích, chia sẻ trách nhiệm, tăng cường liên kết vùng và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về môi trường. Các nội dung phối hợp trọng tâm của Quy chế bao gồm: chia sẻ, kết nối và sử dụng chung dữ liệu môi trường; kiểm kê môi trường liên vùng; quan trắc, giám sát môi trường liên vùng; phân tích, dự báo và cảnh báo môi trường; xây dựng kế hoạch môi trường Vùng Thủ đô; điều phối, ứng phó với các vấn đề môi trường liên vùng; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ công tác bảo vệ môi trường. Các địa phương thống nhất ưu tiên triển khai một số nhiệm vụ nền tảng trong giai đoạn đầu, gồm: xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường vùng; thực hiện kiểm kê môi trường liên vùng; xây dựng đề án quan trắc môi trường vùng; hình thành hệ thống dự báo, cảnh báo môi trường; xây dựng kế hoạch môi trường Vùng Thủ đô; xây dựng kịch bản ứng phó môi trường liên vùng; bảo đảm an ninh nguồn nước; kiểm soát tiêu thoát nước, úng ngập và các nguy cơ môi trường liên vùng. Trên cơ sở các ý kiến trao đổi, thảo luận và thống nhất tại hội nghị, UBND các tỉnh/ thành phố Hà Nội, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình đã ký kết Quy chế phối hợp Vùng Thủ đô trong quản lý môi trường. Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội được giao chủ trì, phối hợp với các địa phương hoàn thiện hồ sơ sau ký kết, tham mưu UBND thành phố Hà Nội và các địa phương tổ chức triển khai thực hiện Quy chế, đồng thời tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường trọng tâm của Thành phố trong thời gian tới. GS.TS Hoàng Xuân Cơ, chuyên gia môi trường cho biết, ông đánh giá cao Quy chế phối hợp liên vùng do Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội chủ trì, các địa phương góp ý hoàn thiện. Tuy nhiên chuyên gia này cũng bày tỏ băn khoăn về tính khả thi trong thực tiễn triển khai. Ông cho rằng, cần phải chỉ rõ người, rõ việc với từng nội dung, đồng thời có cơ chế khả thi để triển khai. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành cho biết, cơ chế phối hợp liên vùng cũng từng có nhưng chưa mang lại hiệu quả như mong muốn. Vì vậy, cần tiếp tục làm sao để thể chế vùng có thực quyền hơn. Ông chia sẻ, tại một số quốc gia có các hội đồng vùng theo lưu vực sông, theo ngành kinh tế, có cơ chế giống như hội đồng nhân dân trong khi tại Việt Nam, hội đồng vùng vẫn mang đặc điểm của cơ quan tham mưu, tư vấn. Thời gian tới khi sửa Luật Bảo vệ môi trường sẽ tăng cường quy định quản lý môi trường theo vùng, phù hợp với đặc điểm của các vấn đề môi trường là không giới hạn theo địa giới hành chính. NGUYỄN HOÀI UBND thành phố Hà Nội cùng UBND các tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình vừa ký kết Quy chế phối hợp Vùng Thủ đô trong quản lý môi trường. Các chuyên gia cho rằng, việc triển khai Quy chế là cực kỳ cần thiết nhưng phải có giải pháp đảm bảo sự phối hợp mang lại hiệu quả thực tế. Cần cơ chế khả thi Ô nhiễm sông Cầu Bây tại thành phố Hà Nội. Đây là một phần của hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải chảy qua nhiều địa phương của Vùng Thủ đô ẢNH: TRỌNG TÀI HÀ NỘI BẮT TAY 5 ĐỊA PHƯƠNG KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG: Điểm nóng về ô nhiễm là đoạn sông Nhuệ chảy qua Hà Nội và các sông nội thành của thành phố, toàn bộ các điểm quan trắc đều bị ô nhiễm hữu cơ, dinh dưỡng và vi sinh; đặc biệt có đoạn sông thường xuyên ô nhiễm rất nặng, điển hình như đoạn từ Phúc La đến Đồng Quan. Kết quả nghiên cứu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện trong các năm 2023 - 2025 cho thấy tại Hà Nội, tỷ lệ đóng góp đối với bụi PM2.5 từ hoạt động giao thông vận tải khoảng 23%, xây dựng và bụi đường khoảng 20%, công nghiệp khoảng 10%, đốt mở (trong đó có đốt rác và phụ phẩm nông nghiệp) khoảng 12%, bụi thứ cấp hình thành từ các khí ô nhiễm khoảng 27% và nguồn khác khoảng 8%. Nhiệm vụ trên sẽ tập trung trọng tâm vào các cơ sở xi măng tại Ninh Bình, Hải Phòng, Thái Nguyên, các cơ sở luyện kim tại Hải Phòng, Thái Nguyên, Bắc Ninh và các nhà máy nhiệt điện tại Hải Phòng, Quảng Ninh. Bên cạnh đó sẽ nghiên cứu đề xuất biện pháp tăng cường các thiết bị cảm biến tại vị trí phù hợp nhằm kiểm soát phát thải từ các cơ sở công nghiệp. Theo ông Lê Hoài Nam, Phó Cục trưởng Cục Môi trường, tính đến thời điểm hiện tại, mạng lưới giám sát không khí đã được mở rộng thông qua việc triển khai, lắp đặt 61 thiết bị cảm biến, trong đó khoảng 80% thiết bị hoạt động ổn định và cung cấp chuỗi số liệu liên tục. Tuy nhiên, sự phân bổ hiện tại vẫn tập trung phần lớn tại Hà Nội với 32 trạm và Hải Phòng với 11 trạm. Tại một số địa phương có mật độ công nghiệp nặng cao như Bắc Ninh và Thái Nguyên vẫn còn chưa có nhiều hệ thống cảm biến để hỗ trợ giám sát. Ông Nam cho biết, trong giai đoạn tới, cần đề xuất nghiên cứu lắp đặt bổ sung thêm các thiết bị cảm biến tại các vị trí gần khu công nghiệp, giao thông, khu vực có công trình xây dựng và các khu sản xuất của các địa phương lân cận Hà Nội nhằm phục vụ công tác cảnh báo sớm tình trạng ô nhiễm cục bộ và liên vùng. Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng thực hiện và mở rộng mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia theo Quy hoạch đã được phê duyệt, ưu tiên đầu tư các trạm quan trắc chất lượng không khí, nước trên địa bàn Thành phố, đồng thời tiếp tục duy trì, phát huy Hệ thống cảnh báo, dự báo ô nhiễm không khí và cung cấp thông tin cho cộng đồng. N. HOÀI Nhằm giúp các địa phương Vùng Thủ đô giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường không khí, đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết thời gian tới sẽ lập danh mục các nguồn phát sinh khí thải lớn và tăng cường kiểm soát phát thải các cơ sở công nghiệp có tác động đến chất lượng không khí Vùng Thủ đô. Kiểm soát chặt các cơ sở xi măng, nhiệt điện, luyện kim Vùng Thủ đô là nơi xảy ra tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng nhất cả nước ẢNH: PHÙNG LINH

5 n Thứ Sáu n Ngày 5/6/2026 XÃ HỘI Sáng 4/6, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tổ chức gặp mặt báo chí tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội có sự tham gia của 458 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 3 triệu hội viên cựu chiến binh cả nước. Đại hội cũng sẽ đón tiếp 150 đại biểu khách mời, bao gồm: lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ ngành, các đoàn thể Trung ương, Hà Nội, TPHCM; đại biểu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động và các đại biểu tiêu biểu trên các lĩnh vực. Đại hội có chủ đề: “Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống ‘Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới’; xây dựng Hội Cựu Chiến binh Việt Nam trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Đại hội sẽ tập trung thảo luận, quyết định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031 với nhiều mục tiêu quan trọng. Trong đó, phấn đấu phát triển trên 85% đối tượng đủ điều kiện vào hội; hằng năm có trên 90% tổ chức hội hoàn thành tốt nhiệm vụ; xóa hết hộ cựu chiến binh nghèo theo tiêu chí mới của Chính phủ; từ 70-75% hội viên trong độ tuổi lao động được tư vấn, hỗ trợ việc làm; đồng thời hoàn thành số hóa 100% dữ liệu về tổ chức và hội viên trên môi trường số. PHÁT HUY TINH THẦN “CỰU NHƯNG KHÔNG CŨ” Trao đổi tại buổi gặp mặt, Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ mới, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò của các cựu chiến binh, đẩy mạnh cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Phát huy tinh thần “cựu nhưng không cũ”, nhiều hội viên Hội Cựu Chiến binh hoạt động trên môi trường số rất tích cực, mạnh dạn đi vào những vấn đề gai góc nhất, để góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch… “Chúng tôi thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng và giáo dục truyền thống thông qua việc tuyên truyền trên nền tảng số và tuyên truyền miệng. Với các địa bàn vùng sâu, vùng xa, tuyên truyền miệng đạt hiệu quả rất tốt”, Trung tướng Khuất Việt Dũng thông tin. Trả lời câu hỏi của phóng viên về chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Trung tướng Khuất Việt Dũng cho biết, thông tin từ các cựu chiến binh là “chính xác nhất” để xác định vị trí hài cốt liệt sĩ; nhiều cựu chiến binh đã bỏ công sức, tiền của đi tìm hài cốt đồng đội… “Hưởng ứng đợt thi đua cao điểm 500 ngày đêm, Trung ương Hội đã triển khai kế hoạch xuống tất cả các cấp hội để làm tốt nội dung này, đồng hành cùng Cơ quan Thường trực - Bộ Quốc phòng và các địa phương”, Trung tướng Khuất Việt Dũng nêu thêm. TRƯỜNG PHONGNGUYỄN MINH Xác định hai khâu đột phá Hội Cựu Chiến binh Việt Nam phấn đấu phát triển trên 85% đối tượng đủ điều kiện vào hội; hằng năm có trên 90% tổ chức hội hoàn thành tốt nhiệm vụ; xóa hết hộ cựu chiến binh nghèo theo tiêu chí mới của Chính phủ; từ 70-75% hội viên trong độ tuổi lao động được tư vấn, hỗ trợ việc làm; đồng thời hoàn thành số hóa 100% dữ liệu về tổ chức và hội viên trên môi trường số. Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định như vậy trong cuộc họp báo thường kỳ chiều 4/6, để trả lời câu hỏi về việc Đại diện Thương mại Mỹ đề xuất áp mức thuế mới với 60 nền kinh tế, trong đó có Việt Nam, với lý do chưa áp dụng các biện pháp phòng chống lao động cưỡng bức. Bà Hằng khẳng định, chủ trương nhất quán của Việt Nam là nghiêm cấm mọi hình thức lao động cưỡng bức, tuân thủ nghiêm các quy định của Tổ chức Lao động quốc tế, các hiệp định thương mại tự do. Chủ trương này được quy định cụ thể trong các văn bản pháp luật, các chương trình, kế hoạch hành động của Chính phủ và được đảm bảo thực hiện trên thực tế. Thời gian qua, Việt Nam đã tham gia phê chuẩn các công ước, điều ước quốc tế liên quan, nhằm bảo đảm thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của người lao động. Việt Nam đã cung cấp đầy đủ thông tin cho phía Mỹ trong quá trình điều tra. “Trên tinh thần đó, Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục trao đổi, làm việc với phía Mỹ trên tinh thần xây dựng, hợp tác để giải quyết các bất đồng còn tồn tại, trên cơ sở các cam kết thương mại song phương và đa phương của mỗi bên, đồng thời luôn nỗ lực bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và doanh nghiệp”, Người phát ngôn cho biết. Ngày 2/6, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) đưa ra đề xuất dựa trên kết quả cuộc điều tra theo Mục 301 về các hành vi thương mại không công bằng. USTR cho biết sẽ áp mức thuế bổ sung 10% liên quan lao động cưỡng bức đối với hàng nhập khẩu từ Canada, Ecuador, Liên minh châu Âu (EU), Indonesia, Mexico, Pakistan, Argentina, Bangladesh, Campuchia, El Salvador, Guatemala, Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc) và Anh. Cơ quan này cũng cho biết sẽ áp thêm mức thuế 12,5% với 45 quốc gia còn lại nằm trong diện điều tra. Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tìm cách tái lập các mức thuế khẩn cấp mà Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ hồi tháng 2. BÌNH GIANG Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng trước việc Mỹ đề xuất áp mức thuế mới Kết luận điều tra về các hành vi lao động cưỡng bức của Cơ quan Đại diện thương mại Mỹ không phản ánh đúng thực tế và nỗ lực của Việt Nam trong phòng, ngừa, giảm thiểu lao động cưỡng bức. Đại hội Hội Cựu Chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 17/6 tại Hội trường Bộ Quốc phòng (Hà Nội). Sẽ xác định hai khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới, gồm xây dựng hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức; đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp hội theo hướng “tinh, gọn, mạnh”. ĐẠI HỘI HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM: Các đại biểu cơ quan báo chí và đại diện phòng, ban chức năng của Hội Cựu Chiến binh Việt Nam trao đổi tại buổi gặp mặt ẢNH: NGUYỄN MINH Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng Sau những ngày đầu triển khai trên toàn quốc, bên cạnh những tín hiệu tích cực từ thị trường, việc sử dụng E10 cũng đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Nhiều câu hỏi được đặt ra như: E10 có thực sự phù hợp với hàng chục triệu xe máy, ô tô đang lưu hành hay không? Có cần súc bình xăng, thay thế phụ tùng hay điều chỉnh động cơ khi chuyển đổi? Chất lượng nhiên liệu được kiểm soát như thế nào? Giá bán E10 sẽ được xây dựng ra sao để đủ sức hấp dẫn người tiêu dùng? Nguồn cung ethanol trong nước có đáp ứng được nhu cầu khi E10 được triển khai trên diện rộng? Không chỉ là câu chuyện của một loại nhiên liệu mới, việc triển khai E10 còn liên quan trực tiếp đến mục tiêu chuyển đổi xanh, giảm phát thải, phát triển thị trường nhiên liệu sinh học, bảo đảm an ninh năng lượng và quyền lợi của hàng chục triệu người tiêu dùng. Tọa đàm có sự tham gia của lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, Bộ Công Thương, đại diện các doanh nghiệp đầu mối, phân phối xăng dầu lớn như Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng Công ty Xăng dầu quân đội, Tổng Công ty Dầu Việt Nam, cùng đại diện Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam; các hãng xe ô tô; chuyên gia và Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam. Tại tọa đàm, các đại biểu sẽ tập trung trao đổi về công tác chuẩn bị nguồn cung, hạ tầng phối trộn và phân phối E10; cơ chế giá để tạo động lực cho người dân sử dụng nhiên liệu sinh học; giải pháp bảo đảm chất lượng sản phẩm trong toàn chuỗi cung ứng; khả năng tương thích của E10 với các loại phương tiện đang lưu hành; cũng như cơ chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khi phát sinh những phản ánh liên quan đến chất lượng nhiên liệu… DƯƠNG HƯNG Tọa đàm “Xăng E10 bán toàn quốc: Hiểu đúng, dùng đúng, triển khai hiệu quả” Tọa đàm diễn ra tại trụ sở toà soạn báo Tiền Phong, Lô D29 phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội Trong bối cảnh xăng sinh học E10 chính thức được triển khai trên phạm vi toàn quốc từ ngày 1/6, báo Tiền Phong tổ chức tọa đàm với chủ đề “Xăng E10 bán toàn quốc: Hiểu đúng, dùng đúng, triển khai hiệu quả” vào sáng 5/6, tại Hà Nội.

6 n Thứ Sáu n Ngày 5/6/2026 KHOA GIÁO KỊCH BẢN VẬN CHUYỂN ĐỀ Kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được tổ chức tại 34 tỉnh, thành phố sau khi sáp nhập địa giới hành chính. Sự thay đổi mang tính chiến lược này đã đẩy số lượng thí sinh đăng kí dự thi trên một đơn vị hành chính cấp tỉnh tăng mạnh so với giai đoạn trước đây. Số liệu thống kê phản ánh rõ nét sức nóng của kì thi năm nay. Điển hình như TPHCM, dự kiến có tới 150.000 thí sinh bước vào phòng thi, ghi nhận mức tăng hơn 50% so với năm 2025. Tại tỉnh Ninh Bình, quy mô thí sinh dự kiến đạt khoảng 50.000 em, tăng gấp 4 lần so với năm ngoái. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM chia sẻ, nếu như ở các kì thi trước, điểm thi xa nhất của toàn thành phố chỉ cách trung tâm khoảng 50 km, thì năm nay, sau khi thực hiện sáp nhập tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, địa bàn xa nhất hiện nay đã cách trung tâm hành chính hơn 200 km. Khoảng cách địa lí tăng gấp bốn lần đòi hỏi một tư duy hậu cần hoàn toàn khác biệt. Để bảo đảm an toàn tuyệt đối, Sở GD&ĐT TPHCM dự kiến thay đổi thời gian vận chuyển đề thi tốt nghiệp THPT tới các điểm thi xa, thực hiện giao nhận trước 1 ngày so với lịch thi chính thức thay vì vận chuyển trong ngày. Riêng đối với đặc khu Côn Đảo, thành phố đã lên sẵn nhiều phương án bàn giao đề thi, trong đó ưu tiên phương án vận chuyển thần tốc bằng đường hàng không nhằm loại bỏ các rủi ro từ sóng gió đường biển. Bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhấn mạnh đặc thù của tỉnh là quản lí các đặc khu có địa hình sông nước, hải đảo chia cắt phức tạp nên rất cần những phương án di chuyển đề thi thích ứng linh hoạt. Đối với đặc khu Kiên Hải, do số lượng học sinh đăng kí dự thi rất ít, tỉnh quyết định tổ chức phương án đưa toàn bộ các em từ đảo về đất liền từ sớm để lưu trú và tham gia dự thi, nhằm bảo đảm điều kiện sinh hoạt và tránh rủi ro trễ giờ thi do thời tiết. Đối với đặc khu Phú Quốc, nơi tập trung hơn 1.400 thí sinh phân bổ tại 3 điểm thi cố định, tỉnh An Giang đã chủ động xây dựng tới 3 phương án bảo đảm đưa đề thi ra đảo an toàn. Bà Nguyễn Thị Minh Thúy nêu các kịch bản: Trong điều kiện thời tiết lí tưởng, đề thi sẽ được niêm phong nghiêm ngặt và vận chuyển bằng tàu cao tốc và phà chuyên dụng dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng công an. Ngược lại, nếu thời tiết diễn biến xấu, tỉnh sẽ lập tức kích hoạt phương án chuyển đề thi ra Phú Quốc bằng máy bay hàng không dân dụng, cất cánh xuất phát từ sân bay Cần Thơ hoặc sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM). "Chúng tôi đã mua sẵn vé máy bay và chuẩn bị sẵn sàng mọi phương án, không để bị động trước thiên tai", bà Thúy khẳng định. Ông Nguyễn Ngọc Thái, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ngãi cho biết, toàn tỉnh có gần 22.000 thí sinh đăng kí dự thi, được bố trí tại 49 điểm thi với quy mô gần 900 phòng thi chính thức. Điểm thi xa nhất nằm ở huyện miền núi cách trung tâm hành chính của tỉnh lên tới 320 km. Song song với địa hình hiểm trở phía Tây, tỉnh cũng thiết lập lộ trình đặc biệt để vận chuyển đề thi ra huyện đảo Lý Sơn sớm hơn các điểm thi ở đất liền khoảng một ngày, sẵn sàng phương án ứng phó nếu biển động. SÁNG KIẾN TỔ HỖ TRỢ LIÊN XÃ Bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, cho biết, năm 2026 là năm đầu tiên địa phương thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Thực tế tại Lào Cai cho thấy, có nhiều trường THPT nằm cố định trên địa bàn của một xã, phường cụ thể, nhưng học sinh theo học tại đó lại cư trú rải rác ở nhiều địa phương lân cận có địa hình ngăn cách. Thêm vào đó, Lào Cai là địa phương miền núi có địa bàn rất rộng, số lượng thí sinh dự thi năm nay đông nhất từ trước đến nay. Đáng lo ngại hơn, thời điểm tổ chức kì thi thường trùng khớp với cao điểm mùa mưa bão ở vùng cao, tiềm ẩn nguy cơ lớn về sạt lở đất, lũ quét. Đồng thời, cơ sở vật chất ở một số điểm thi thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới vẫn còn nhiều thiếu thốn, khó khăn. Trước tình hình đó, tỉnh Lào Cai đã triển khai đồng bộ các giải pháp. UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành giáo dục tập trung cao độ vào công tác ôn tập cho học sinh, tổ chức tập huấn kĩ lưỡng, nghiêm ngặt cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi. Đặc biệt, tất cả cán bộ tham gia coi thi, chấm thi đều phải trải qua vòng kiểm tra sát hạch năng lực chuyên môn, đạt yêu cầu cao mới được bố trí phân công nhiệm vụ cụ thể. Về phương án an ninh, an toàn và ứng phó sự cố, UBND tỉnh Lào Cai giao trách nhiệm cụ thể mỗi ngành đều phải chủ động xây dựng phương án riêng biệt của đơn vị mình và chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh về lĩnh vực được phân công. UBND tỉnh Lào Cai đã thành lập các “Tổ hỗ trợ liên xã”. Tổ hỗ trợ đặc biệt này quy tụ thành viên chủ chốt của các xã lân cận để hỗ trợ trực tiếp, toàn diện cho các điểm thi đóng trên địa bàn. Nhiệm vụ của tổ bao gồm điều động lực lượng tình nguyện, hỗ trợ hậu cần ăn ở cho thí sinh vùng sâu, chủ động xử lí tại chỗ các sự cố thiên tai nhỏ, khắc phục sự cố mất điện hoặc các tình huống khẩn cấp đột xuất phát sinh. Mô hình này đã được địa phương áp dụng thử nghiệm rất thành công trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10 vừa qua. Đánh giá về bức tranh tổng thể toàn quốc, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh, kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026 mang một ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bộ trưởng nhận định, năm nay là năm đầu tiên hệ thống giáo dục vận hành thi theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Bên cạnh những bỡ ngỡ, khó khăn khách quan ban đầu, mô hình mới này thực tế lại tạo ra nhiều điều kiện thuận lợi, bởi chính quyền cấp xã là cấp sát sườn nhất, gần gũi với trường học và nắm rõ hoàn cảnh của từng học sinh nhất. Tuy nhiên, ông Hoàng Minh Sơn cũng lưu ý, không chỉ riêng lực lượng cán bộ trực tiếp coi thi tại phòng thi, mà tất cả lực lượng tham gia phối hợp tổ chức kì thi (bao gồm công an, y tế, điện lực, giao thông…) đều phải được quán triệt và tập huấn nghiệp vụ thật kĩ lưỡng. Mọi nhân sự phải nắm chắc trách nhiệm, phạm vi quyền hạn và quy trình chuẩn xử lí các tình huống phát sinh, nhất là trong bối cảnh có nhiều lực lượng lần đầu tiên tham gia phối hợp theo mô hình tổ chức hành chính mới. NGHIÊM HUÊ Kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có quy mô thí sinh tăng mạnh, khoảng cách vận chuyển đề thi hàng trăm cây số, địa hình phức tạp từ vùng cao biên giới đến hải đảo xa xôi… Vì vậy, ngành giáo dục phải triển khai những kịch bản ứng phó sáng tạo chưa từng có. Áp lực từ quy mô thí sinh tăng đột biến Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2025 ẢNH: NHƯ Ý THI TỐT NGHIỆP THPT 2026: Bà Vân cho biết, thời gian qua, một số phụ huynh liên quan sự việc đã đến thăm hỏi và động viên. Đại diện UBND xã Di Linh cũng đã đến bệnh viện thăm, nắm tình hình và chia sẻ với gia đình. Trước đó, sáng 15/5, gia đình phát hiện em H trong tình trạng treo cổ, thân thể tím tái tại nhà. Sau khi tìm hiểu nguyên nhân, biết con trai bị nhóm bạn học sinh cùng lớp bạo hành, đánh đập bắt ép đưa tiền, bà Vân tố cáo sự việc đến chính quyền địa phương và báo chí. Tối 24/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với N.H.V về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. Đồng thời, cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi “Cố ý gây thương tích” của các đối tượng khác. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng bước đầu xác định: Một nhóm gồm 13 học sinh cùng lớp do N.H.V cầm đầu đã nhiều lần đánh hội đồng em Đ.M.H ngay tại lớp học và khuôn viên trường. Ngoài hành vi bạo lực, nhóm này còn bị cáo buộc đã ép buộc em H cùng một học sinh khác phải nộp tiền mỗi ngày từ 20.000-50.000 đồng. Theo cơ quan điều tra, tình trạng này diễn ra trong thời gian dài. Đến thời điểm em H tự tử, nạn nhân đã bị hành hung 7-8 lần.​ KHẢI MINH Liên quan vụ nam sinh Đ.M.H., học lớp 8, Trường THCS Nguyễn Du (xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) bị bạo lực học đường dẫn đến tự tử, chiều 3/6, bà Trần Thị Kim Vân (mẹ của H) cho biết, em đã tỉnh, tuy nhiên, sức khỏe vẫn còn yếu và cần được chăm sóc đặc biệt. Vẫn cần chăm sóc đặc biệt Sức khỏe nam sinh Đ.M.H vẫn còn yếu NAM SINH LỚP 8 TỰ TỬ DO BỊ BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG: “Mục tiêu cao nhất là tổ chức kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026 an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, công bằng, chất lượng và không có sai phạm xảy ra”. Bộ trưởng GD&ĐT HOÀNG MINH SƠN

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