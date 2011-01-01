Báo Tiền Phong số 129-130

Số 129-130 | 9-10/5/2026 THỦ TƯỚNG LÊ MINH HƯNG NÊU BA ĐỀ XUẤT LỚN TẠI ASEAN

Tại cuộc tiếp xúc cử tri Hà Nội mới đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gợi ý Hà Nội thí điểm xây dựng mô hình "phường, xã xã hội chủ nghĩa" với quy mô dân số từ 500.000 đến một triệu; đầu tư đồng bộ hạ tầng, trường học, bệnh viện, không gian công cộng, đô thị thông minh… "Thí nghiệm thể chế" từ xã, phường CHUYỆN CUỐI TUẦN Người gieo Ví - Giặm vào hồn trẻ thơ

Ngay sau hội đàm cấp cao, chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành hai nước, sáng 8/5 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Anura Kumara Dissanayake gặp gỡ báo chí. Tổng thống Anura Kumara Dissanayake nói rằng, chuyến thăm Sri Lanka của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm góp phần tăng cường tình hữu nghị truyền thống và nâng tầm hơn nữa hợp tác song phương vì lợi ích của nhân dân hai nước và vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Đây cũng là dịp để hai bên đánh giá toàn diện quan hệ hợp tác những năm qua, đồng thời xác định các phương hướng và biện pháp cụ thể nhằm đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, hai bên vừa có cuộc hội đàm rất thành công; đánh giá cao tình hữu nghị bền chặt, sự tin cậy và ủng hộ lẫn nhau mà hai nước đã xây dựng qua hơn 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; chia sẻ tầm nhìn về khu vực, về thế giới và thống nhất trong bối cảnh then chốt hiện nay, Việt Nam và Sri Lanka đang hội tụ nhiều cơ hội và lợi ích tương đồng để đưa quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới. Hai bên thống nhất tập trung làm sâu sắc hơn hợp tác chính trị, quốc phòng, an ninh trên cơ sở tin cậy, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, tăng cường hơn nữa trao đổi và tiếp xúc cấp cao, trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và giao lưu nhân dân cũng như duy trì đều đặn các cơ chế hợp tác song phương. Hai bên tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, năng lượng, khoa học - công nghệ theo hướng thực chất, cùng có lợi; triển khai các biện pháp đột phá nhằm sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 1 tỷ USD; hướng đến một thỏa thuận về thương mại, đầu tư song phương giữa hai nước trong tương lai. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh các hãng hàng không Việt Nam mở đường bay thẳng giữa hai nước, đây sẽ là bước đột phá về kết nối, tạo điều kiện thuận lợi để tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực. SẼ BƯỚC VÀO GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN MỚI, SÂU SẮC, THỰC CHẤT, HIỆU QUẢ HƠN Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Sri Lanka, trưa 8/5 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu tại Quốc hội Sri Lanka. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Sri Lanka có vị trí rất đặc biệt trong ký ức lịch sử và tình cảm của nhân dân Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng ba lần dừng chân tại Sri Lanka trong suốt những năm tháng hoạt động cách mạng. Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thủ đô Colombo được khánh thành năm 2013 và trở thành biểu tượng đầy xúc động của tình cảm mà nhân dân Sri Lanka dành cho Việt Nam. Đối với nhân dân Việt Nam, đó không chỉ là những dấu chân của một lãnh tụ trên hành trình đi tìm độc lập cho dân tộc mình. Đó còn là sự gặp gỡ tự nhiên giữa các dân tộc yêu chuộng tự do, hòa bình, nhân văn và công lý. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: "Nếu nước độc lập mà dân không được hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì". Tư tưởng ấy có sự đồng điệu sâu sắc với khát vọng của nhân dân Sri Lanka về một đất nước độc lập, hòa bình, ổn định và đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người dân. Việt Nam và Sri Lanka tuy cách xa về địa lý, nhưng rất gần gũi về lịch sử, văn hóa và khát vọng phát triển. Hai dân tộc đều có truyền thống lâu đời, giàu bản sắc, đề cao tinh thần nhân ái, khoan dung và hòa hợp. Phật giáo và các giá trị văn hóa phương Đông đã góp phần nuôi dưỡng trong mỗi dân tộc tình yêu hòa bình, lòng nhân ái và ý thức cộng đồng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Để thực hiện mục tiêu đó, Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ cải cách thể chế, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô; chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân; xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Về quan hệ song phương, Việt Nam mong muốn cùng Sri Lanka mở ra giai đoạn hợp tác mới, sâu sắc hơn, thực chất hơn và hiệu quả hơn. Vui mừng thông báo với Quốc hội và nhân dân Sri Lanka, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, trên nền tảng tin cậy chính trị, tình hữu nghị truyền thống và nhu cầu hợp tác ngày càng sâu rộng, Việt Nam và Sri Lanka đã nhất trí nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác toàn diện. Đây là dấu mốc quan trọng, mở ra không gian hợp tác mới, toàn diện hơn, thực chất hơn và hiệu quả hơn giữa hai nước. Đề xuất một số hướng hợp tác lớn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tới tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác nghị viện. Hai nước cần tiếp tục duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; tăng cường hợp tác giữa các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và địa phương hai nước; phát huy vai trò các cơ chế tham vấn, đối thoại, ủy ban hỗn hợp và các kênh hợp tác song phương. Việt Nam mong muốn hai Quốc hội thúc đẩy hoạt động của các nhóm nghị sĩ hữu nghị, làm cầu nối để quan hệ hai nước ngày càng gần gũi, thực chất. Hai nước cần tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Việt Nam có thể là cầu nối để Sri Lanka tăng cường hợp tác với ASEAN và Đông Nam Á; Sri Lanka có thể là cầu nối quan trọng để Việt Nam mở rộng hợp tác với Nam Á và khu vực Ấn Độ Dương; khuyến khích các biện pháp thiết thực như tạo thuận lợi thương mại, tăng kết nối doanh nghiệp, trao đổi đoàn xúc tiến, triển lãm, hội thảo, kết nối cung - cầu và xem xét các khuôn khổ pháp lý thuận lợi hơn cho đầu tư, thương mại. Các cơ quan hữu quan hai nước phối hợp chặt chẽ, cụ thể hoá các thỏa thuận đã đạt được thành chương trình, dự án và kết quả thiết thực cho người dân, doanh nghiệp hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ cần đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, an ninh lương thực và phát triển nông thôn; phát triển các động lực hợp tác mới gồm kinh tế biển, logistics, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và tăng trưởng xanh; tăng cường giáo dục, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân; phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Việt Nam mong muốn biến tình hữu nghị truyền thống thành nguồn lực phát triển thực sự; biến sự tin cậy chính trị thành hợp tác kinh tế cụ thể; biến giao lưu văn hóa thành sự hiểu biết sâu sắc; biến khát vọng chung thành những dự án, chương trình và lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng rằng, với nền tảng hơn nửa thế kỷ quan hệ ngoại giao, với sự tương đồng về lịch sử, văn hóa và khát vọng phát triển, với quyết tâm của lãnh đạo và sự ủng hộ của nhân dân hai nước, quan hệ Việt Nam - Sri Lanka sẽ bước vào một giai đoạn phát triển mới, sâu sắc hơn, thực chất hơn và hiệu quả hơn.n NGÀY 8/5, TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM VÀ TỔNG THỐNG SRI LANKA ANURA KUMARA DISSANAYAKE NHẤT TRÍ NÂNG CẤP QUAN HỆ VIỆT NAM - SRI LANKA LÊN ĐỐI TÁC TOÀN DIỆN; CAM KẾT TIẾP TỤC CỦNG CỐ, TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC HỮU NGHỊ, XÁC LẬP TIN CẬY CHÍNH TRỊ Ở MỨC CAO, MỞ RỘNG PHẠM VI VÀ MỨC ĐỘ HỢP TÁC THEO HƯỚNG TOÀN DIỆN, THỰC CHẤT TRÊN TẤT CẢ CÁC LĨNH VỰC. VIỆT NAM-SRI LANKA NÂNG CẤP QUAN HỆ LÊN ĐỐI TÁC TOÀN DIỆN BÌNH GIANG Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake sáng 8/5 tại Phủ Tổng thống ẢNH: TTXVN Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, từ Hà Nội đến Colombo, từ Biển Đông đến Ấn Độ Dương, Việt Nam và Sri Lanka có chung một niềm tin: hòa bình là nền tảng, nhân dân là trung tâm, phát triển là mục tiêu và hữu nghị là cây cầu bền vững nhất nối liền hai dân tộc.

Trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48, chiều 8/5, Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự phiên họp hẹp của lãnh đạo các nước ASEAN, với chủ đề thảo luận chính là ứng phó với khủng hoảng năng lượng phát sinh từ căng thẳng địa chính trị và bài học kinh nghiệm dành cho ASEAN. Các nhà lãnh đạo chia sẻ quan ngại trước tác động sâu sắc và toàn diện của biến động địa chính trị phức tạp thời gian qua, đặc biệt là xung đột ở Trung Đông, đối với khu vực. Để ứng phó với tác động của khủng hoảng, các nhà lãnh đạo ASEAN nhất trí cần tăng cường đoàn kết và đẩy mạnh hợp tác nhằm nâng cao tự chủ chiến lược. Đồng thời, ASEAN cần có tiếng nói chung mạnh mẽ về các vấn đề quốc tế then chốt, trong đó có an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, với mục tiêu bảo đảm hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển của khu vực. Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng chia sẻ đánh giá của các nhà lãnh đạo ASEAN và nhấn mạnh trong môi trường chiến lược ngày càng bất an, bất định, ASEAN không thể chỉ thích ứng với thay đổi mà phải đi trước, dẫn dắt, và định hình thay đổi. Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu ba đề xuất trọng tâm cho ASEAN trong bối cảnh mới. Thứ nhất, ASEAN cần đi tiên phong giữ vững luật lệ, củng cố niềm tin trong quan hệ quốc tế, thông qua việc kiên trì đề cao chủ nghĩa đa phương và thượng tôn luật pháp quốc tế. Theo đó, ASEAN cần tích cực góp phần duy trì an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không trên thế giới cũng như trong khu vực. Ở Biển Đông, ASEAN cần nỗ lực cùng Trung Quốc bảo đảm thực hiện đầy đủ, hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), sớm đạt Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) hiệu lực, thực chất và phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982 theo lộ trình thỏa thuận. Thứ hai, trong một thế giới đầy biến động, ASEAN cần đón đầu thay đổi bằng cách chủ động phòng ngừa và quản lý khủng hoảng. Từ bài học Trung Đông, ASEAN cần phát huy hiệu quả các cơ chế hiện có, nhất là các khuôn khổ hợp tác với các đối tác, để thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, triển khai ngoại giao phòng ngừa. Các cơ chế và công cụ giải quyết tranh chấp của Hiến chương ASEAN và Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác (TAC) cần được khai thác hiệu quả nhằm thúc đẩy đối thoại và tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề khác biệt. Thứ ba, nâng cao tự chủ chiến lược và phát huy vai trò trung tâm là lựa chọn duy nhất giúp ASEAN đứng vững và vượt qua những thách thức đa chiều hiện nay. Trước cạnh tranh nước lớn và sức ép chọn bên, ASEAN càng cần củng cố đoàn kết, thống nhất và ứng xử cân bằng với các đối tác. ASEAN phải giữ vững vai trò trung tâm, định hình chương trình nghị sự tại các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, đồng thời tiếp tục mở rộng không gian phát triển thông qua thúc đẩy quan hệ đối ngoại với các đối tác tiềm năng. BÌNH GIANG Phát biểu tại phiên họp toàn thể, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định sự ủng hộ và cam kết hợp tác của Việt Nam với Chủ tịch Philippines và các nước thành viên để hiện thực hóa các ưu tiên, sáng kiến của Philippines trong năm 2026. Nhấn mạnh trước những thách thức mang tính liên thông, đa chiều, câu hỏi đặt ra đối với ASEAN không phải là “có bị ảnh hưởng hay không” mà là ASEAN sẽ “ứng phó như thế nào và ứng phó cùng nhau ra sao”. Từ thực tế đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu ba đề xuất lớn. Trước hết, Thủ tướng cho rằng cần tập trung nguồn lực nhằm đảm bảo các nhu cầu an ninh thiết yếu bao gồm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và an ninh con người, trong đó có phê chuẩn và triển khai hiệu quả Hiệp định An ninh dầu khí ASEAN, thực hiện thực chất Kế hoạch Hành động hợp tác năng lượng ASEAN giai đoạn 20262030, Lưới điện ASEAN và Hệ thống đường ống dẫn khí ASEAN; đa dạng hóa các nguồn năng lượng, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng, tăng cường tiếp cận tài chính xanh và công nghệ tiên tiến; nâng cao hiệu quả các khuôn khổ và thỏa thuận về an ninh lương thực hiện có, tăng cường dự trữ chiến lược và thiết lập cơ chế dự trữ khẩn cấp, chuyên biệt đối với gạo và các mặt hàng thiết yếu khác. Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ lương thực trong các tình huống khẩn cấp, chia sẻ kinh nghiệm liên quan với các quốc gia thành viên ASEAN và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các quốc gia thành viên ASEAN trong công tác hỗ trợ công dân. Thứ hai, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị thúc đẩy hợp tác thực chất nhằm tăng cường năng lực nội tại và khả năng chống chịu của ASEAN. Theo đó, cần triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA) và sớm hoàn tất Hiệp định khung Kinh tế số ASEAN (DEFA). Cuối cùng, Thủ tướng Lê Minh Hưng kêu gọi tăng cường phối hợp và đoàn kết ASEAN, trong đó cần nâng cao hiệu quả tham vấn và điều phối liên ngành trong các tình huống khẩn cấp, cũng như tiếp tục phát huy vai trò điều phối của Ban Thư ký ASEAN nhằm bảo đảm các cam kết khu vực được triển khai liên tục, đồng bộ và hiệu quả. ỨNG PHÓ CÁC THÁCH THỨC ĐA CHIỀU Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của hội nghị với việc ASEAN bước vào giai đoạn phát triển mới trên cơ sở Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045. Đặc biệt trong bối cảnh tình hình quốc tế biến động phức tạp hiện nay, hội nghị là dịp quan trọng để các nhà lãnh đạo ASEAN chia sẻ đánh giá cũng như các biện pháp thiết thực để giúp ASEAN và từng nước thành viên ứng phó với các thách thức đa chiều. Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. nhấn mạnh cam kết của Philippines trong vai trò nước Chủ tịch ASEAN 2026 sẽ tiếp tục cùng các nước thành viên củng cố đoàn kết, nâng cao tự cường, phát huy vai trò trung tâm, tinh thần tương trợ, gia tăng phối hợp giữa các nước thành viên và với các đối tác để ứng phó hiệu quả với các thách thức, duy trì đà hợp tác, quyết tâm hiện thực hóa các mục tiêu đề ra trong Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN. Tại Phiên họp toàn thể ngay sau Lễ khai mạc, các nhà lãnh đạo ASEAN chia sẻ đánh giá về các tác động tiêu cực của những biến động địa chính trị phức tạp trên thế giới, nhất là xung đột ở Trung Đông, đối với hòa bình, ổn định, chuỗi cung ứng năng lượng quốc tế, đe dọa tính mạng dân thường. Các nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định và các nguyên tắc quan trọng về thúc đẩy đối thoại, giải quyết hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc. Các nhà lãnh đạo cũng chia sẻ và ủng hộ các định hướng và ưu tiên của Philippines cho hợp tác ASEAN trong năm 2026 với chủ đề “Cùng chèo lái tương lai chung” với 3 trọng tâm lớn, bao gồm hợp tác ứng phó với các thách thức phi truyền thống làm mỏ neo cho hòa bình và ổn định khu vực; lấy kết nối kinh tế, số hóa, phát triển bao trùm và bền vững làm động lực phát triển hành lang thịnh vượng; và lấy người dân ASEAN là trọng tâm cho phát triển Cộng đồng. Các nhà lãnh đạo ASEAN cũng nhấn mạnh trong bối cảnh hiện nay, các nước ASEAN cần tiếp tục củng cố đoàn kết, vai trò trung tâm, tăng cường và mở rộng hợp tác với các đối tác, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả triển khai các kế hoạch và chương trình hợp tác, nhất là về bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, ổn định kinh tế, bảo đảm chuỗi cung ứng và hỗ trợ người dân ASEAN. n 9-10/5/2026 www.tienphong.vn THỜI SỰ 3 BÌNH GIANG SÁNG 8/5 TẠI PHILIPPINES DIỄN RA LỄ KHAI MẠC VÀ PHIÊN HỌP TOÀN THỂ CỦA HỘI NGHỊ CẤP CAO ASEAN LẦN THỨ 48. THAM DỰ SỰ KIỆN, THỦ TƯỚNG LÊ MINH HƯNG NÊU BA ĐỀ XUẤT LỚN. CHIỀU 8/5, TẠI PHIÊN HỌP HẸP CỦA LÃNH ĐẠO CÁC NƯỚC ASEAN, THỦ TƯỚNG LÊ MINH HƯNG PHÁT BIỂU, TRONG MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC NGÀY CÀNG BẤT AN, BẤT ĐỊNH, ASEAN KHÔNG THỂ CHỈ THÍCH ỨNG VỚI THAY ĐỔI MÀ PHẢI ĐI TRƯỚC, DẪN DẮT, VÀ ĐỊNH HÌNH THAY ĐỔI. RA TUYÊN BỐ LÃNH ĐẠO ASEAN Trên cơ sở đề xuất của Việt Nam, hội nghị thảo luận, nhất trí ra Tuyên bố Lãnh đạo ASEAN về các hành động ưu tiên củng cố tự cường khu vực ứng phó với các hệ lụy từ tình hình Trung Đông; thể hiện quan điểm chính trị của ASEAN với các hệ lụy tình hình Trung Đông, tầm nhìn của các lãnh đạo định vị ASEAN trong cấu trúc khu vực, cùng với chiến lược và biện pháp ứng phó chung mang tính hành động, thực thi cao. ASEAN phải đi trước, dẫn dắt, định hình thay đổi Ngày 8/5, tại Cebu, Philippines, Thủ tướng Lê Minh Hưng có các cuộc tiếp xúc song phương với Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakun, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự phiên toàn thể Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 ẢNH: TTXVN THỦ TƯỚNG LÊ MINH HƯNG NÊU BA ĐỀ XUẤT LỚN TẠI ASEAN

Tại buổi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI mới đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có nhiều gợi mở về việc xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa trên địa bàn Thủ đô. Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, TS Nguyễn Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Chủ nghĩa Xã hội khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định, gợi mở của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn. TS Nguyễn Anh Tuấn nói: Tôi là người nghiên cứu giảng dạy về Chủ nghĩa xã hội nên tôi rất quan tâm, theo dõi những thông tin về nội dung này. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã vài lần chỉ đạo, gợi mở cho Hà Nội, kể cả trước đó cũng từng có gợi mở cho một số địa phương khác như Hải Phòng, Đà Nẵng, Lào Cai. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rất quan tâm đến vị trí, vai trò của Thủ đô Hà Nội đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với những mục tiêu rất tham vọng, trong đó có mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Hà Nội phải là địa phương gương mẫu đi đầu trong đổi mới sáng tạo, tăng trưởng nhanh, bền vững và đặc biệt là phải hiện thực hoá được một cách sinh động những giá trị tốt đẹp của chế độ. Thưa ông, gợi mở của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về xây dựng xã, phường Xã hội chủ nghĩa có ý nghĩa như thế nào trong giai đoạn hiện nay? Theo tôi, gợi mở, chỉ đạo này có cơ sở lý luận và thực tiễn sâu sắc. Về lý luận, đây là sự tiếp tục kiên định vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam hiện nay. Trong lý luận Mác - Lênin thì Chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội là hướng đến một xã hội tốt đẹp, xã hội ưu việt, tiến bộ cả về kinh tế, chính trị, văn hoá, đối ngoại,... Lênin có một câu nói rất hay là “phải đưa Chủ nghĩa xã hội vào đời sống hằng ngày”, mang lại những thụ hưởng đối với người dân. Cho nên chỉ đạo này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chính là sự tiếp tục của tinh thần chủ nghĩa Mác - Lênin. Đây cũng là thể hiện một cách sinh động học tập, vận dụng, làm theo phong cách, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, thực hành tư tưởng Hồ Chí Minh về Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta có thể hiểu một cách giản dị: Chủ nghĩa xã hội là một xã hội tốt đẹp, ưu việt. Đời sống xã hội càng đầy đủ, đời sống tinh thần ngày càng phong phú. Ai cũng có công ăn việc làm, người dân no đủ và được hưởng cuộc sống hạnh phúc. Đây cũng là tiếp tục và cụ thể hoá đường lối đổi mới của Đảng ta. Vừa rồi Đại hội XIV nhấn mạnh Chủ nghĩa xã hội Việt Nam có 3 trụ cột quan trọng đó là kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Về thực tiễn, gợi mở của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rất sâu sắc. Trong 40 năm qua chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu, nhiều lần lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã khẳng định cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế của chúng ta ngày càng được nâng lên. Bên cạnh đó, chúng ta thấy vẫn còn tồn tại nhiều ngổn ngang, nhiều bất cập. Điển hình là khâu tổ chức thực hiện còn nhiều hạn chế. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo, gợi ý cho Hà Nội nhưng cũng chính là nói chung cho cả nước; các ngành, các cấp cũng nhìn vào đó để suy ngẫm, hành động. Theo ông một xã, phường xã hội chủ nghĩa thì có những đặc điểm, đặc trưng gì? Hiệu quả phải đi vào chiều sâu và đặc biệt là phải đo lường được, đánh giá được rất cụ thể. Theo như dự thảo của Hà Nội, tôi thấy có 8 nhóm nội dung cốt lõi, 54 tiêu chí về mặt định lượng, bao quát tất cả các lĩnh vực từ kinh tế, chính trị, văn hoá, an ninh, quốc phòng, y tế, giáo dục,... Trong đó quan trọng là khẳng định người dân là chủ thể, là trung tâm, là động lực, là đích đến; sự hài lòng của người dân, hạnh phúc của nhân dân là thước đo. Do đó theo tôi, ở đây cần phải hiểu, thí điểm xã, phường xã hội chủ nghĩa không có nghĩa là nhà nước sẽ lo cho hết, nhà nước sẽ bao cấp hết mà là nhà nước sẽ đầu tư, nhà nước sẽ hỗ trợ trên tinh thần là Nhà nước và Nhân dân cùng làm. Có rất nhiều tiêu chí nhưng quan trọng nhất là làm cho bà con có cuộc sống tốt hơn, thu nhập cao hơn,... Thí điểm này không phải là làm đơn điệu, làm “đồng phục” giống nhau mà phải đảm bảo tính phong phú đa dạng. Làm như thế thì mô hình mới sống động, hấp dẫn, hiệu quả và người dân mới cần, chứ một mô hình máy móc, xơ cứng thì người dân không cần, mục tiêu sẽ không bao giờ đạt được. Vậy theo ông, việc triển khai thí điểm mô hình này ở trong thực tế sẽ có những thuận lợi và khó khăn nào? Hà Nội có đầy đủ những điều kiện để triển khai, để làm tốt. Thủ đô có đủ tiềm lực, điều kiện và đặc 9-10/5/2026 www.tienphong.vn THỜI SỰ 4 THEO CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, CHÚNG TA CÓ THỂ HIỂU MỘT CÁCH GIẢN DỊ: CHỦ NGHĨA XÃ HỘI LÀ MỘT XÃ HỘI TỐT ĐẸP, ƯU VIỆT. ĐỜI SỐNG XÃ HỘI CÀNG ĐẦY ĐỦ, ĐỜI SỐNG TINH THẦN NGÀY CÀNG PHONG PHÚ. AI CŨNG CÓ CÔNG ĂN VIỆC LÀM, NGƯỜI DÂN NO ĐỦ VÀ ĐƯỢC HƯỞNG CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC. KHÔNG PHẢI LÀ NHÀ NƯỚC SẼ BAO CẤP HẾT MINH TUẤN (thực hiện) CHUYỆN CUỐI TUẦN Việc chọn đơn vị cấp cơ sở làm “phòng thí nghiệm thể chế” (sandbox) để lượng hóa cặn kẽ và trọn vẹn mô hình xã hội chủ nghĩa, là một chỉ dấu hết sức quan trọng cho tư duy quản trị xã hội mang tính kiến tạo trong tình hình mới. Từ cổ chí kim loài người đã trải qua nhiều hệ tư tưởng, thể chế chính trị, nhưng ước mơ nguyên thủy và vĩnh cửu của con người cũng chỉ có một: đó là được sống trong một xã hội tốt đẹp, công bằng, dân chủ, văn minh, tất cả vì con người. Từ mô hình “nhà nước lý tưởng” trong cuốn Cộng hòa của triết gia Hy Lạp cổ đại Plato từ hơn 2.400 năm trước, cho đến “xã hội không tưởng” Utopia của Thomas More trong cuốn sách kinh điển cùng tên gần 2.000 năm sau... Trở lại với chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Tại Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011), đã xác định rõ 8 đặc trưng của xã hội xã hội chủ nghĩa mà Việt Nam đang hướng tới, và đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Đó là: xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo; và có quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước trên thế giới. Rõ ràng đây cũng luôn là những đặc trưng/tiêu chí cơ bản và quan trọng nhất của một môi trường xã hội mà mỗi con người đều mong muốn được sống trong đó. Dẫu cho trải qua nhiều trăm năm, có những phương thức vận hành buộc phải thay đổi theo xu thế mới của thời đại, như tư duy kế hoạch hóa tập trung, bao cấp trước kia thay thế bằng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thì “chất xã hội chủ nghĩa” vẫn còn đó. Hay như nguyên tắc phân phối “Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu” nay đã là “làm theo năng lực, hưởng theo lao động”. Với đích hướng tới là dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Nay với “phường /xã xã hội "Thí nghiệm thể chế” từ xã, phường THÍ ĐIỂM XÃ, PHƯỜNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA: TS Nguyễn Anh Tuấn-Phó Viện trưởng Viện Chủ nghĩa Xã hội khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Tiếp theo trang 1)

9-10/5/2026 www.tienphong.vn THỜI SỰ 5 biệt lãnh đạo Đảng, Nhà nước rất quan tâm tháo gỡ cho Thủ đô về mặt thể chế, chính sách. Đây là những thuận lợi rất cơ bản. Tuy nhiên, về khó khăn mà Hà Nội phải đối diện cũng không nhỏ. Hà Nội là thành phố đông dân, bộc lộ những bất cập về hạ tầng, giao thông,... tức là những thứ đã tồn đọng nhiều năm, nhiều nhiệm kỳ cho nên việc tháo gỡ dù đã có thể chế nhưng nhiều thứ vẫn ngổn ngang. Cái khó khăn thứ 2 theo tôi là Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung là vừa mới sắp xếp lại tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, cán bộ rất áp lực với những yêu cầu, đòi hỏi rất cao. Bây giờ làm thí điểm thì yêu cầu chắc chắn sẽ cao hơn và áp lực nặng hơn. Khó khăn thứ 3 là thí điểm này sẽ cần nguồn đầu tư rất lớn, phải làm nhiều công trình nên nguy cơ lãng phí cũng là điều đáng lưu tâm. Một khó khăn nữa là về mặt nhận thức, tâm lý, nhiều người khi nghe thông tin như thế cũng có người lo lắng, có người hoài nghi cũng có người lăn tăn rằng là phải chăng những xã phường này sẽ tái lập theo kiểu bao cấp trước đây, làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu, cái gì cũng chung. Tức là vẫn có những lăn tăn như thế thì cái đó cần phải hoá giải. Và một cái khó nữa là liệu có suy nghĩ cả thành phố lo cho thí điểm thì các việc khác có thể bị xem nhẹ đi. Một lưu ý khác đấy chính là sự xuyên tạc, chống phá của các thế lực phản động, thù địch đòi hỏi chúng ta cần kiên quyết đấu tranh. Việc xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa cũng phải rất quan tâm đến con người xã hội chủ nghĩa. Chung quy vẫn là con người mà con người quan trọng hàng đầu đấy chính là đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý trong xã phường ấy, làm thế nào để họ trở thành những người dám nói, dám làm, dám hành động, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Thưa ông, hiện nay các địa phương như Hải Phòng, Lào Cai, Đà Nẵng,... đã triển khai chủ trương này như thế nào? Lào Cai, Hải Phòng và Đà Nẵng cũng đã triển khai từ 2025, gắn với xây dựng con người xã hội chủ nghĩa và làm rất quyết liệt. Đây là vấn đề được Học viện rất quan tâm. Chúng tôi đang triển khai một số đề tài liên quan đến các khía cạnh của nội dung này. Tôi cũng đang làm chủ nhiệm cho đề tài Tổng kết về xây dựng con người xã hội chủ nghĩa ở Hải Phòng, Đà Nẵng. Từ kinh nghiệm của Hải Phòng, Đà Nẵng sẽ có những đề xuất với Trung ương, gợi ý để các địa phương khác tham khảo. Xin cảm ơn ông! chủ nghĩa”, sẽ trở thành mô hình có quy mô thích hợp để hiện thực hóa và cụ thể hóa Cương lĩnh tới từng chi tiết mọi tiêu chí, điều kiện, yêu cầu, những thuận lợi, khó khăn vướng mắc, cơ chế và tư duy quản trị mới,… Phường/xã xã hội chủ nghĩa trở thành mục tiêu mới, và cũng là thách thức mới, phép thử tâm, trí và tài của bộ máy lãnh đạo cơ sở trong giai đoạn đất nước đang định hình lại mô hình phát triển quốc gia, theo hướng kiến tạo phát triển. TRÍ QUÂN Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết, từ 1/7, khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm vẫn sẽ cấm xe xăng theo lộ trình. Thực chất, các phương tiện hiện nay vẫn bị cấm do khu vực này hạn chế phương tiện để phục vụ phố đi bộ từ chiều thứ Sáu đến tối Chủ nhật hằng tuần. "Thành phố rất thận trọng bởi vì không muốn làm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, đặc biệt là các nhóm yếu thế. Các giải pháp đang được nghiên cứu để mở rộng khi bố trí đầy đủ hạ tầng", đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội chia sẻ. Dự kiến, ngày 11/5, HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, thông qua Đề án “Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1". Theo tờ trình của UBND TP Hà Nội, trong giai đoạn 1 (1/7/2026 - 31/12/2026) triển khai thí điểm vùng phát thải thấp tại phường Hoàn Kiếm. Trong đó, vùng đệm có diện tích 1,65 km2, bao quanh: Hàng Đậu, Phùng Hưng, Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật trở vào trong khu vực phố cổ. Vùng lõi thuộc phường Hoàn Kiếm bao gồm 11 tuyến phố bao quanh: Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân, Lý Thái Tổ. Diện tích 0,5 km2; dân số khoảng 20.000 người. Từ 1/7, đối với xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải, không lưu thông trong vùng phát thải thấp. Đối với xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch không thuộc đối tượng trên (xe máy xăng cá nhân), trong giai đoạn 3 tháng, từ 1/7/2026 đến ngày 1/10/2026 người dân trong khu vực thí điểm sẽ đăng ký online với chính quyền địa phương về lộ trình chuyển đổi xe máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Đến ngày 1/7/2026, dừng lưu thông trong khung giờ từ 18h - 24h thứ Sáu; từ 6h - 24h (Thứ Bảy, Chủ nhật). Liên quan đến một số thông tin báo chí nêu “Hà Nội chưa cấm xe máy xăng cá nhân đi vào vùng phát thải thấp từ ngày 1/7”, cần làm rõ rằng cách diễn đạt này chưa phản ánh đầy đủ bản chất lộ trình và các biện pháp quản lý phương tiện trong Đề án vùng phát thải thấp. Theo dự thảo Đề án, từ ngày 1/7/2026, thành phố không áp dụng biện pháp dừng lưu thông toàn thời gian 24/7 đối với toàn bộ xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch, mà thực hiện theo lộ trình, theo nhóm đối tượng, phạm vi khu vực và khung thời gian cụ thể. Tuy nhiên, trong giai đoạn 1, các xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch vẫn thuộc phạm vi áp dụng biện pháp hạn chế lưu thông trong vùng phát thải thấp theo khung giờ, cụ thể: Từ 18 giờ thứ Sáu đến 24 giờ thứ Sáu; Từ 6 giờ đến 24 giờ các ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Như vậy, thông tin chính xác cần được hiểu là: Hà Nội không dừng lưu thông toàn bộ xe máy xăng cá nhân trong vùng phát thải thấp theo hình thức 24/7 ngay từ ngày 1/7/2026; tuy nhiên, từ giai đoạn 1, Đề án đã dự kiến áp dụng biện pháp dừng lưu thông theo khung giờ đối với xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong phạm vi vùng phát thải thấp. Cần nhấn mạnh rằng vùng phát thải thấp là chính sách mới, lần đầu tiên được nghiên cứu triển khai tại Hà Nội, chưa có tiền lệ thực hiện trên địa bàn thành phố. Do đó, việc tổ chức thực hiện cần được tiến hành thận trọng, từng bước, có kiểm soát, trên cơ sở đánh giá đầy đủ tác động đến người dân, doanh nghiệp, hoạt động giao thông, kinh tế - xã hội và chất lượng môi trường không khí. Chính sách không nhằm tạo ra sự thay đổi đột ngột, mà hướng tới hình thành lộ trình chuyển đổi hợp lý, trong đó thành phố có thời gian chuẩn bị các điều kiện cần thiết về hạ tầng kỹ thuật, giao thông công cộng, kiểm định khí thải, hệ thống giám sát, truyền thông chính sách và các cơ chế khuyến khích, hỗ trợ người dân chuyển đổi phương tiện. Trên cơ sở kết quả thí điểm, thành phố sẽ đánh giá, điều chỉnh và từng bước mở rộng phạm vi, đối tượng, mức độ áp dụng phù hợp với điều kiện thực tiễn.n Hà Nội làm rõ thông tin cấm xe chạy xăng tại vùng lõi Hoàn Kiếm từ 1/7 ĐẠI DIỆN SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI CHO BIẾT, TỪ 1/7/2026, THÀNH PHỐ VẪN TRIỂN KHAI CẤM XE XĂNG THEO LỘ TRÌNH, TUY NHIÊN QUÁ TRÌNH MỞ RỘNG SẼ ĐƯỢC CÂN NHẮC. TRẦN HOÀNG ẢNH MINH HỌA Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn các Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, gồm các ông (bà): Cao Thị Xuân, Trần Thị Hoa Ry, Quàng Văn Hương, Đinh Thị Phương Lan. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng quyết nghị phê chuẩn các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, gồm các ông (bà): Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Phương Thủy, Trần Hồng Nguyên, Ngô Trung Thành, Mai Thị Phương Hoa, Nguyễn Thị Thủy. Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng phê chuẩn các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban. Tại Hội đồng Dân tộc, các đại biểu hoạt động chuyên trách gồm các ông (bà): Lê Nhật Thành, Tráng A Dương, Hoàng Văn Tuyên, Leo Thị Lịch, Ma Thị Thúy. Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, các đại biểu hoạt động chuyên trách gồm các ông (bà): Đồng Ngọc Ba, Đỗ Đức Hiển, Hoàng Minh Hiếu, Lê Thanh Hoàn, Bùi Mạnh Khoa, Nguyễn Công Long, Nguyễn Danh Tú, Nguyễn Duy Tiến, Nguyễn Hải Dũng, Trương Hồ Hải, Trần Thị Kim Nhung, Đỗ Thị Việt Hà, Tống Thị Hạnh, Nguyễn Quỳnh Liên, Trương Thị Diệu Thúy, Nguyễn Thị Hồng Chương. Ủy ban Kinh tế và Tài chính, các đại biểu hoạt động chuyên trách gồm các ông (bà): Lê Hoàng Anh, Nguyễn Thành Công, Lê Minh Nam, Phạm Ngọc Lâm, Nguyễn Mạnh Hùng, Đinh Ngọc Minh, Nguyễn Hải Nam, Lê Trung Quân, Hoàng Quang Hàm, Nguyễn Thành Trung, Tạ Lê Thanh, Vũ Danh Hiệp, Trần Văn Thắng, Phan Đức Hiếu, Phạm Thị Hồng Yến. Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, các đại biểu hoạt động chuyên trách gồm các ông (bà): Vũ Huy Khánh, Trịnh Xuân An, Trần Việt Anh, Phạm Phú Bình, Phạm Ngọc Hải, Võ Văn Hội, Phạm Đức Hoài, Nguyễn Trung Kiên, Trần Thị Hồng An, Thái Quỳnh Mai Dung. Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, các đại biểu chuyên trách gồm các ông (bà): Nguyễn Văn An, Nguyễn Ngọc Sơn, Vương Quốc Thắng, Lê Hoàng Hải, Lương Văn Anh, Ngô Sỹ Cường, Lê Trung Thành, Nguyễn Thị Kim Anh. Ủy ban Công tác đại biểu có các đại biểu hoạt động chuyên trách, gồm các ông (bà): Bế Trung Anh, Nguyễn Hải Long, Dương Minh Tuấn, Hoàng Văn Nghĩa, Vũ Thị Lan Anh. Tại Ủy ban Dân nguyện và Giám sát có đại biểu hoạt động chuyên trách, gồm các ông (bà): Trần Hoài Nam, Hoàng Nam Hải, Đỗ Khắc Hưởng, Nguyễn Ngọc Hùng, Lê Thị Thúy Sen. Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng ban hành nghị quyết bổ nhiệm ông Hoàng Ngọc Phương, Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội giữ chức Trợ lý ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng ban hành nghị quyết bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Cường, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp giữ chức Trợ lý ông Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội. LUÂN DŨNG Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn nhân sự các cơ quan của Quốc hội CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN ĐÃ KÝ BAN HÀNH CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI PHÊ CHUẨN CÁC NHÂN SỰ PHÓ CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ NHIỆM VÀ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN TRÁCH TẠI CÁC CƠ QUAN, ỦY BAN CỦA QUỐC HỘI KHÓA XVI.

GẶP “MAI AN TIÊM” TRÊN ĐẢO Mặt trời vừa rạng cũng là lúc tàu 561 của đoàn công tác cập bến đảo Đá Tây A. Chùa Đá Tây A nhìn ra biển với những cây sứ nở hoa màu tím hồng như một chốn tiên cảnh nào đó giữa biển khơi. Nơi đây thanh bình với tiếng trẻ em đánh vần ê a và ấm lòng với tiếng chuông chùa. Ánh nắng chiếu qua những tán cây cũng là lúc ông Trần Minh Đạt (50 tuổi, nhân viên Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá, Công ty TNHH MTV Dịch vụ khai thác Hải sản Biển Đông) tới chăm sóc vườn dưa hấu vàng, dưa hấu xanh của mình. Những quả dưa hấu to tròn lông lốc giữa bãi đất khiến ai đi ngang qua cũng ghé vào xem, vuốt ve. Giữa vườn dưa hấu vàng, ông Đạt kể, bản thân có kinh nghiệm trồng dưa nhiều năm trong đất liền. Bởi vậy khi có cơ duyên được ra đảo, ông Đạt đã mang theo hạt giống để trồng thử. Thời gian đầu cứ trồng xuống dưa lên mầm nhưng vài tuần sau là héo khô. Bằng quyết tâm, rút kinh nghiệm sau mỗi lần thất bại, ông Đạt thêm đất, trấu và các loại thực vật khác tận dụng trong sinh hoạt hàng ngày vun cho gốc dưa. “Ở đảo Đá Tây A này dưa xanh không hạt sức sống mạnh hơn nên dễ sống. Riêng dưa hấu vàng khi trồng phải kỳ công hơn rất nhiều, đặc biệt là khi lúc dưa còn nhỏ. Dưa đơm hoa tôi lấy bông tự thụ phấn cho dưa. Dưa xanh không hạt có quả 15kg, còn dưa vàng tầm 5kg mỗi quả”, ông Đạt chia sẻ. Đến đảo Đá Lớn C lúc quá trưa, trời nắng như đổ lửa cùng gió biển mặn rát người. Các chiến sĩ Hải quân của đảo ra chờ sẵn, hỗ trợ mọi người khi xuồng CQ cập bến. Mở cửa sắt vào trong vườn ươm giống của đảo ai cũng bất ngờ bởi đủ các cây non vừa nảy mầm như tra, bàng vuông, bàng ta, mù u… Trung sĩ Bạch Ngọc Chí (20 tuổi, quê Quảng Ngãi) đang tưới nước cho cây. Đây là số nước ngọt mà trung sĩ trẻ cùng anh em trên đảo tiết kiệm trong sinh hoạt, nhường cho cây. Tưới xong một lượt, trung sĩ vui vẻ nói: “Ở đây ươm hạt giống, khi thấy nảy mầm là niềm hạnh phúc vô bờ, anh em cứ ngắm nghía mãi. Em xem cây như bạn của mình nên cây nào tự tay trồng em đều nhớ hết, cây nào lớn nhanh, cây nào chậm. Chăm cây trên đảo phải quan tâm, hiểu đặc tính của từng cây”. Tới đảo Nam Yết có xe điện chở vào tận Sở Chỉ huy. Nơi đây có cả một rừng cây lớn toả bóng, che mát cho buổi giao lưu văn nghệ với cán bộ, chiến sĩ trên đảo. Nhiều nhất là mù u, có cây đường kính phải hơn hai người ôm không xuể. Đặc biệt nhất vẫn là cây di sản bàng vuông khổng lồ với 6 nhánh chụm lại, sừng sững giữa Sở Chỉ huy đảo Nam Yết. Dẫn vào vườn ươm của đảo, Thượng tá Nguyễn Quốc Tuấn - Chính trị viên đảo Nam Yết kể, phủ xanh đảo là nhiệm vụ rất quan trọng nên tất cả cán bộ, chiến sĩ trên đảo được quán triệt sâu sắc. “Đảo Nam Yết còn được mọi người hay gọi là đảo dừa vì rất nhiều dừa. Tuy vậy, trên đảo còn nhiều loài cây khác phát triển mạnh như phi lao, bàng ta, tra, bàng vuông, mù u. Lực lượng thanh niên trên đảo phát huy vai trò rất lớn trong việc ươm, trồng. Trên đảo còn có cây nhàu vừa làm xanh hoá và cũng là vị thuốc đông y, có khách mang về sử dụng để uống giảm huyết áp, chữa xương khớp”, Thượng tá Tuấn chia sẻ. Với thượng tá Tuấn, việc ươm cây giống không chỉ phục vụ nhu cầu trên đảo, mà còn để gửi sang tặng đảo khác. ​ ĐIỂM TỰA GIÚP NGƯ DÂN VƯƠN KHƠI Bình minh vừa lên, cán bộ, chiến sĩ Hải quân, người dân chờ sẵn dưới cổng đảo Đá Tây A đón đoàn công tác do Đại tá Ngô Đình Xuyên, Phó Tham mưu trưởng Hải quân làm Trưởng đoàn. Ai cũng tươi cười, phấn khởi khi có đoàn tới thăm. Bệnh xá đảo Đá Tây A được xây dựng gần cổng chào, sát với biển để thuận tiện cho bệnh nhân, ngư dân lui tới. Chúng tôi vào đây khi ngư dân Lê Văn Điệp (42 tuổi, quê Lâm Đồng) được Thượng úy Phạm Quốc Cường - Bệnh xá Trưởng đảo Đá Tây A thăm khám. Ông Điệp chưa hết vui, biết ơn khi vừa trải qua cơn đau bụng dữ dội, lồng ngực như ai đâm dao. Ông Điệp nhớ lại, mấy hôm trước cùng 23 người khác ra khơi đánh cá ở vùng biển thuộc tỉnh Lâm Đồng. Nhưng qua một đêm thấy đau bụng kèm tức lồng ngực, lúc đó ông tưởng sẽ phải bỏ mạng ngoài khơi. May mắn mọi người đưa tới Bệnh xá đảo Đá Tây A cấp cứu. Nhận được tin báo giữa đêm, thượng uý Cường cùng tổ công tác đến cấp cứu, làm nhịp tim, chụp X-quang. Qua đó chẩn đoán, xác định bệnh nhân bị viêm dạ dày cấp. Sau khi được uống thuốc bệnh tình thuyên giảm, giờ ông Điệp có thể đi lại bình thường. Thoát cửa tử, ông Điệp bày tỏ niềm vui mừng, biết ơn cán bộ, chiến sĩ Hải quân trên đảo. Theo thượng uý Cường, từ đầu năm đến nay, bệnh xá đã cấp cứu cho 3 trường hợp, cùng với đó thăm khám sức khoẻ, cấp phát thuốc cho rất nhiều bà con, ngư dân trên đảo. Trung Tá Trần Phúc, Chỉ huy Trưởng đảo Đá Tây A cho biết, đảo luôn quan tâm, chú trọng công tác hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, kéo nhiều tàu cá của ngư dân vào đảo để sửa chữa. Vừa qua, đảo tiếp nhận một tàu bị hỏng nặng, hiện đã sửa chữa để tàu tiếp tục vươn khơi. Cuối năm trước, khi trận bão lịch sử tới, cán bộ, chiến sĩ đảo vận động cho 25 tàu cá cùng hơn một nghìn lượt người về nơi tránh trú an toàn. “Chúng tôi chuẩn bị đầy đủ phương tiện, cơ sở vật chất để cho bà con tránh trú bão. Hỗ trợ đầy đủ rau củ quả, nước ngọt, cơm cho bà con thời gian này, đảm bảo sức khoẻ cho ngư dân, là điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển. Cùng đó, Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá, ngoài cấp phát 128.000 thanh đá, đảm bảo gần 400m3 dầu cho ngư dân, hỗ trợ nước ngọt cho ngư dân”, Trung tá Phúc chia sẻ. n Đại tá Ngô Đình Xuyên - Phó Tham mưu trưởng Hải quân cho biết, xanh hoá Trường Sa là chương trình do Quân chủng Hải quân phát động nhằm huy động nguồn lực để trồng cây trên các đảo tạo màu xanh, cải thiện môi trường sống cho chiến sĩ, nhân dân. Cây xanh giúp môi trường, cuộc sống trên các đảo gần đất liền hơn, đồng thời khắc phục được thời tiết, chắn gió, chắn sóng, tạo điều kiện tăng gia, chăn nuôi, cải thiện đời sống. Đại tá Xuyên chia sẻ, không lâu nữa các đảo sẽ được phủ một màu xanh, cán bộ, chiến sĩ bớt đi khó khăn do thời tiết. www.tienphong.vn KÝ SỰ 6 9-10/5/2026 Chiến sĩ trẻ bế em bé của người dân sinh sống trên đảo Đá Tây A Ngư dân Lê Văn Điệp được Bệnh xá trưởng đảo Đá Tây A thăm khám Trung sĩ Bạch Ngọc Chí cùng đồng đội tưới cây Kỳ 2: Ghé nơi bình yên NẮNG MẶN, KHÔ CẰN HAY BÃO TỐ VỚI NHỮNG NGƯỜI LÍNH TRÊN QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA RẤT ĐỖI BÌNH THƯỜNG, BỞI TRONG HỌ CÓ Ý CHÍ, BẢN LĨNH, SON SẮT CÙNG NHỮNG NGÀY THÁNG LUYỆN TẬP, RÈN GIŨA ĐỂ CÓ ĐƯỢC CƠ THỂ NHƯ SẮT, CỐNG HIẾN CHO TỔ QUỐC. NHỮNG BÀN TAY THÔ RÁP ÔM CHẮC CÂY SÚNG, GIỮ BÌNH YÊN CHO CON TRẺ ĐÁNH VẦN GIỮA TIẾNG CHUÔNG CHÙA, LÀM ĐIỂM TỰA CHO NGƯ DÂN VƯƠN KHƠI, NHƯNG LÚC CHĂM MẦM XANH LẠI NHẸ NHÀNG LẠ THƯỜNG. TIỀN LÊ HẢI TRÌNH TRƯỜNG SA Ông Trần Minh Đạt và những quả dưa hấu vàng của mình

