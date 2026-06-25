Báo Tiền Phong số 272

THỨ BA 29/9/2026 Số 272 0977.456.112 TRANG 4-5 TRANG 3 LẤY NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG, DOANH THU CÔNG NGHỆ SỐ… LÀM THƯỚC ĐO Tập trung cho ý kiến 4 nhóm nội dung chính Nguyễn Huy Hoàng lỡ cơ hội giành huy chương nội dung 800m tự do tại ASIAD 20 ẢNH: DŨNG PHƯƠNG TRANG 6-7 PHẢI ĐỔI CÁCH ĐÀO TẠO TRANG 8-9 Văn hóa là một phần của chất lượng phát triển PHÁ P LUẬT PHẢI ĐỦ ỔN ĐỊNH ĐỂ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP YÊN TÂM ĐẦU TƯ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại phiên họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật tháng 9/2026 ẢNH: TTXVN TRANG 2 TRANG 16 CHUYỆN HÔM NAY “Trường đại học hằng năm vẫn tuyển sinh, vẫn tổ chức đào tạo nhưng doanh nghiệp thì vẫn than thiếu người”. Vấn đề Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học - Bộ GD&ĐT Nguyễn Tiến Thảo nêu ra không hề mới. Lệch pha n NGUYỄN DŨNG XEM TIẾ P TRANG 6 CẦN ĐỊNH VỊ LẠI CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN LẦN THỨ HAI, KHÓA XIII: THỂ THAO VIỆT NAM:

Sáng 28/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật (Ban Chỉ đạo) tháng 9/2026. TẬP TRUNG XỬ LÝ CÁC VẤN ĐỀ CẢN TRỞ ĐẦU TƯ, SẢN XUẤT, KINH DOANH Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến thảo luận, kết luận Phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, xây dựng pháp luật và thực thi pháp luật phải là một chỉnh thể thống nhất. Kết quả xây dựng và thực thi pháp luật phải được đo bằng những “điểm nghẽn” được tháo gỡ, chi phí tuân thủ giảm, nguồn lực được khơi thông, kỷ luật, kỷ cương được tăng cường và quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân, doanh nghiệp được bảo đảm... Về tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, tiếp tục nâng cao chất lượng, tiến độ và trách nhiệm; tập trung xử lý các vấn đề cản trở đầu tư, sản xuất, kinh doanh hoặc làm tăng chi phí tuân thủ... Kết quả rà soát phải gắn với đổi mới thể chế, hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật và khơi thông nguồn lực cho phát triển. Đảng ủy Quốc hội phối hợp với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan hoàn thành Báo cáo kết quả tổng rà soát và giải pháp xử lý tổng thể, trình Ban Chỉ đạo tại phiên họp thứ hai, dự kiến tháng 12/2026. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, mỗi kiến nghị phải rõ những quy định bất cập, tác động, nguyên nhân, phương án xử lý, đối chiếu với phản ánh của người dân, của doanh nghiệp và thực tiễn tư pháp. Vướng ở quy định thì sửa, yếu ở khâu thực thi thì phải chấn chỉnh; chú trọng khoảng trống pháp lý, những chủ trương chưa thể chế hóa được một cách đầy đủ. Ưu tiên những vấn đề cản trở đầu tư, sản xuất kinh doanh, vận hành của bộ máy mới và thực hiện quyền của người dân. Vướng mắc liên ngành phải được xử lý đồng bộ, tránh mỗi cơ quan sửa một phần nhưng công việc thì vẫn ách tắc. Việc đã rõ, đủ căn cứ phải giải quyết theo thẩm quyền, không chờ đến kết thúc đợt rà soát. Tinh gọn văn bản phải bảo đảm cho pháp luật thống nhất, dễ tiếp cận, giảm chi phí tuân thủ. Việc bãi bỏ, thay thế, tích hợp phải bảo đảm đúng quy định chuyển tiếp, không tạo ra các khoảng trống. Chủ động xử lý văn bản của chính quyền trước sắp xếp, bảo đảm quyền, nghĩa vụ hợp pháp được thừa kế và công việc không bị gián đoạn. KHẮC PHỤC TRIỆT ĐỂ TÌNH TRẠNG CHẬM, NỢ VĂN BẢN Về Đề án "Chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, Thường trực Ban Chỉ đạo cơ bản thống nhất cách tiếp cận hoàn thiện hệ thống pháp luật trong tổng thể hệ sinh thái thể chế phát triển; yêu cầu xác định rõ mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với tiêu chí có thể đo lường. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, pháp luật phải đủ ổn định để người dân, doanh nghiệp yên tâm đầu tư, dự liệu được quyền và nghĩa vụ; đồng thời phải đủ linh hoạt để đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập quốc tế, thích ứng với tiến bộ khoa học công nghệ và mô hình kinh doanh mới, chống biến đổi khí hậu và những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn. Chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm phải dựa trên tiêu chuẩn, dữ liệu, quản lý rủi ro và trách nhiệm giải trình. Về những giải pháp đột phá trong tổ chức thi hành pháp luật và xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng để khắc phục khâu yếu, "điểm nghẽn" trong thực thi pháp luật… Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, mỗi chính sách phải xác định rõ người thực hiện, nguồn lực, điều kiện và kết quả cần phải đạt được; phải khắc phục triệt để tình trạng chậm, nợ văn bản, những quy định chi tiết; phải giải thích, hướng dẫn áp dụng thống nhất, đúng thẩm quyền; phản ánh, kiến nghị phải được trả lời theo thời hạn, theo dõi đến khi giải quyết; không dùng văn bản hành chính đặt thêm những điều kiện, nghĩa vụ. Văn hóa tuân thủ bắt đầu từ sự gương mẫu của các cơ quan công quyền, cán bộ, đảng viên; chấn chỉnh nhũng nhiễu, tùy tiện, né tránh; bảo vệ người làm đúng, xử lý công bằng vi phạm. Giúp người dân hiểu, sử dụng pháp luật bảo vệ mình; tăng cường hỗ trợ người yếu thế, doanh nghiệp nhỏ và vừa; phát huy vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên và đánh giá độc lập. Về sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự năm 2015 và Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo Bộ Công an phối hợp với các bộ, ngành hoàn thiện hồ sơ các dự án luật trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ hai, bảo đảm thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng về chính sách hình sự, phòng, chống tội phạm, phòng, chống tham nhũng, bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, khắc phục những bất cập trong thực tiễn thi hành và bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật. TRƯỜNG PHONG 2 THỜI SỰ n Thứ Ba n Ngày 29/9/2026 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång Bieân taäp: Nguyeãn Ngoïc Tieán, Traàn Thò Thu Haø n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, văn hóa tuân thủ bắt đầu từ sự gương mẫu của các cơ quan công quyền, cán bộ, đảng viên; chấn chỉnh nhũng nhiễu, tùy tiện, né tránh; bảo vệ người làm đúng, xử lý công bằng vi phạm... Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại phiên họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật tháng 9/2026 ẢNH: TTXVN Phá p luật phải đủ ổn định để người dân, doanh nghiệp yên tâm đầu tư Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, hội nghị sẽ thảo luận, cho ý kiến 17 dự án luật quan trọng dự kiến trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2. Gợi mở 5 vấn đề để các đại biểu tập trung thảo luận, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, phải bắt đầu từ chất lượng chính sách, không bắt đầu từ số lượng điều khoản. “Mỗi dự án luật phải trả lời được những câu hỏi căn bản: Đang giải quyết vấn đề gì của thực tiễn; vì sao phải sửa luật; chính sách mới tạo ra giá trị gì; tác động đến ai; chi phí tuân thủ ra sao; nguồn lực thực hiện ở đâu; ai chịu trách nhiệm đến cùng”, Chủ tịch Quốc hội nêu vấn đề. Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh đến việc phải thể hiện thực chất tư duy lập pháp mới. Tinh thần là luật ngắn hơn nhưng không mỏng về chính sách; quy định ít hơn nhưng trách nhiệm phải rõ hơn; ổn định hơn nhưng vẫn phải đủ khả năng thích ứng với thực tiễn. Pháp luật phải theo kịp cuộc sống, nhưng theo kịp không có nghĩa là chạy theo cuộc sống bằng việc sửa luật liên tục. Điểm quan trọng khác được lãnh đạo Quốc hội nhấn mạnh là phải làm luật trong tư duy hệ thống. Trong một kỳ họp xem xét nhiều dự án có quan hệ chặt chẽ với nhau, nếu chỉ hoàn thiện từng luật riêng lẻ thì chưa đủ. Chủ tịch Quốc hội đề nghị rà soát thật kỹ sự thống nhất về khái niệm, thẩm quyền, trình tự, thủ tục, phân cấp, phân quyền, đất đai, tài chính, dữ liệu và thời điểm có hiệu lực... “Không để gỡ một điểm nghẽn ở luật này lại tạo thêm một điểm nghẽn ở luật khác; không để cùng một vấn đề nhưng mỗi luật quy định một cách; càng không để người dân và doanh nghiệp phải tự đi tìm xem quy định nào được ưu tiên áp dụng”, Chủ tịch Quốc hội lưu ý. LUÂN DŨNG Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh như vậy khi phát biểu khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách lần thứ nhất, sáng 28/9. Xây dựng luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân “Quốc hội không làm luật để hoàn thành chương trình lập pháp. Quốc hội làm luật để giải quyết vấn đề của thực tiễn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và mở đường cho phát triển”. Chủ tịch Quốc hội TRẦN THANH MẪN Về cơ chế xử lý vi phạm hành chính, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, mục tiêu cao nhất của việc xử lý vi phạm hành chính là làm cho pháp luật được chấp hành tốt hơn, vi phạm ít đi, đồng thời giữ vững trật tự, kỷ cương và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

3 n Thứ Ba n Ngày 29/9/2026 THỜI SỰ Chiều 28/9, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo), chủ trì Phiên họp chuyên đề về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đóng góp cho phát triển kinh tế-xã hội và đánh giá kết quả công tác quý III/2026. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp từ trụ sở Chính phủ kết nối trực tuyến tới các tỉnh, thành trên cả nước. Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, phiên họp nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới mô hình phát triển đất nước gắn với Nghị quyết số 57-NQ/TW và các kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên họp chuyên đề về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị ngày 25/6/2026, cũng như Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng thực hiện Nghị quyết số 57. Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung đánh giá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã có đóng góp cụ thể như thế nào vào việc thực hiện mục tiêu đổi mới mô hình tăng trưởng, đặc biệt là mục tiêu thực hiện tăng trưởng hai con số, cũng như cần phải làm gì để sự đóng góp đó cụ thể hơn, thực chất hơn, hiệu quả hơn theo đúng tinh thần chỉ đạo của các nghị quyết Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết 57 và Nghị quyết 19. Nghị quyết 57 đã xác định đến năm 2030, quy mô kinh tế số đạt tối thiểu 30% GDP và đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng là trên 55%. Vì vậy, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số không còn là động lực bổ trợ, mà phải trở thành động lực chủ yếu, trực tiếp và đo đếm được bằng các kết quả tăng trưởng cụ thể, đặc biệt là đóng góp trực tiếp vào việc tăng năng suất và tăng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Thủ tướng cho biết, sau 1 năm 9 tháng thực hiện Nghị quyết số 57, thể chế cơ bản đã được khơi thông, danh mục công nghệ chiến lược cũng đã được phê duyệt và hạ tầng số, dữ liệu, dịch vụ công trực tuyến cũng đã có những bước chuyển rất rõ nét. Tuy nhiên, như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ rõ, kết quả thực tế chưa tương xứng với chủ trương, nguồn lực và đặc biệt là với quyết tâm chính trị rất cao; chưa tạo ra nhiều sản phẩm chiến lược cụ thể; chưa đóng góp rõ nét vào tăng trưởng, năng suất lao động và năng lực quản trị quốc gia. CHUYỂN TRỌNG TÂM TỪ CHÍNH PHỦ SỐ SANG KINH TẾ SỐ VÀ XÃ HỘI SỐ Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không còn là nhận thức, chủ trương hay nguồn lực, mà là năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm đến cùng của từng cơ quan, từng đơn vị, nhất là người đứng đầu. Nơi nào người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo thì có sản phẩm, kết quả cụ thể; nơi nào làm hình thức thì chuyển biến hạn chế. Nói cách khác, chúng ta đã làm khá tốt phần mở đường, nhưng phần ra sản phẩm, ra doanh thu, ra tăng trưởng thì còn chậm và chưa đáp ứng được kỳ vọng cũng như yêu cầu đặt ra. Trong bối cảnh đó, Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển mạnh từ đo đầu vào sang đo đầu ra tăng trưởng; không lấy số văn bản, số đề tài, số nền tảng làm thước đo, mà lấy năng suất lao động, doanh thu công nghệ số, giá trị gia tăng và mức đóng góp vào GRDP của từng địa phương và GDP của đất nước. Chuyển trọng tâm từ chính phủ số sang kinh tế số và xã hội số; đánh giá lại khả năng thực hiện từng mục tiêu của Nghị quyết số 57, nhất là tỷ trọng kinh tế số trong GDP. Số hóa các ngành sản xuất chủ lực; phát triển kinh tế dữ liệu và doanh nghiệp công nghệ số. Lấy mua sắm công, đầu tư công làm thị trường đầu tiên; phổ cập kỹ năng số, phát triển giáo dục số, y tế số, thanh toán số, gắn với bảo đảm an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân. Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận vào 3 nhóm nội dung chính. Thứ nhất, năng lực nghiên cứu, làm chủ, ứng dụng và thương mại hóa; vai trò trung tâm của doanh nghiệp; cơ chế liên kết hiệu quả giữa viện, trường, doanh nghiệp; cơ chế đặt hàng, mua sắm sản phẩm công nghệ đầu tiên. Thứ hai, chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế-xã hội như phát triển dữ liệu, hạ tầng số, nền tảng số, kinh tế số, xã hội số, công nghiệp công nghệ số và điều kiện để dữ liệu tạo ra giá trị kinh tế theo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung.” Thứ ba, lượng hóa mức đóng góp vào tăng trưởng, tăng năng suất lao động, tỷ trọng kinh tế số - mức cần thiết để bảo đảm tăng trưởng hai chữ số. Những vướng mắc nào còn về thể chế, cơ chế tài chính, cơ chế đặt hàng, cơ chế giải ngân và chấp nhận rủi ro cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. PV (theo TTXVN) Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, cần chuyển mạnh từ đo đầu vào sang đo đầu ra tăng trưởng; không lấy số văn bản, số đề tài, số nền tảng làm thước đo, mà lấy năng suất lao động, doanh thu công nghệ số, giá trị gia tăng và mức đóng góp vào GRDP của từng địa phương và GDP của đất nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp chuyên đề về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ẢNH: TTXVN Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đề nghị đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ Ban Chỉ đạo giao trong quý III/2026; tiến độ thực hiện kế hoạch hành động 100 ngày về chuyển đổi số; các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn, trách nhiệm của các cơ quan và các nhiệm vụ trọng tâm trong quý 4 và trong thời gian tới; đồng thời lưu ý, sau phiên họp, mỗi bộ, ngành, địa phương phải xác định việc gì cần làm ngay, cần ra sản phẩm gì, tiến độ thời gian cụ thể, cũng như lượng hóa đóng góp cụ thể cho mục tiêu tăng trưởng của ngành mình, địa phương mình. THỦ TƯỚNG LÊ MINH HƯNG: Ngày 28/9, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 đơn vị số 9 (TPHCM) tiếp xúc cử tri 12 phường gồm: Bình Lợi Trung, Thạnh Mỹ Tây, Bình Quới, An Khánh, Bình Thạnh, Gia Định, An Hội Đông, An Hội Tây, Thông Tây Hội, An Nhơn, Gò Vấp và Hạnh Thông. Trao đổi với tổ ĐBQH, cử tri Trần Văn Nhựt (phường An Hội Đông) bày tỏ đồng tình với chủ trương thống nhất một bộ sách giáo khoa nhằm thuận lợi cho việc giảng dạy, học tập. Tuy nhiên, ông cũng băn khoăn bởi ngay trước thềm năm học 2026-2027 đã xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa và cung ứng chưa kịp thời. Theo cử tri này, dù sau đó tình hình đã được khắc phục, sự việc vẫn khiến nhiều phụ huynh lo lắng và ít nhiều ảnh hưởng đến việc học của học sinh. Từ thực tế trên, cử tri đề nghị cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân thiếu sách, chỉ ra những bất cập trong khâu dự báo nhu cầu, in ấn, phân phối cũng như sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị. Trách nhiệm của từng khâu cần được xác định rõ, đi kèm cơ chế giám sát, cảnh báo sớm để kịp thời điều phối sách đến những địa phương thiếu hụt. Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị cần tăng cường kiểm tra nguồn cung, giá bán và xử lý nghiêm các hành vi nâng giá, găm hàng và công bố công khai kết quả kiểm tra. NGÀNH GIÁO DỤC BỊ ĐỘNG TRONG VIỆC IN SÁCH Lắng nghe kiến nghị của cử tri, Thượng tướng Lê Quốc Hùng nhận định, năm nay ngành giáo dục “bị động trong việc in sách giáo khoa do nhiều nguyên nhân”. Theo ông, đây không phải tình trạng thiếu kéo dài mà chỉ xảy ra ở một thời điểm nhất định. Thượng tướng Lê Quốc Hùng cho biết, sách giáo khoa đã được đưa lên mạng để tải miễn phí. Tuy nhiên, phụ huynh và học sinh còn hạn chế về kỹ năng tiếp cận hình thức này nên nhu cầu dùng sách giấy vẫn rất lớn. Ông cho biết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ và các lãnh đạo chủ chốt rất quan tâm vấn đề này, liên tục làm việc với các cơ quan, nhất là Bộ Giáo dục và Đào tạo. Lãnh đạo Chính phủ đã đặt thời hạn “trong 10 ngày phải cung ứng đủ sách giáo khoa cho học sinh”. THANH TÂM - NGÔ TÙNG Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, nguyên nhân thiếu sách giáo khoa đầu năm học 2026-2027 sẽ được kiểm tra, làm rõ, công khai. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan cũng sẽ được xác định. Sẽ làm rõ nguyên nhân thiếu sách giáo khoa Cảnh chờ mua sách giáo khoa tại Nhà Xuất bản Giáo dục trên đường Nguyễn Văn Cừ, TPHCM sáng 20/8 ẢNH: VNE “Nguyên nhân dẫn đến việc thiếu sách giáo khoa sẽ được kiểm tra, làm rõ và công khai. Trách nhiệm thuộc về ai, tổ chức, cá nhân nào cũng sẽ được xác định”. Thượng tướng LÊ QUỐC HÙNG, Thứ trưởng Bộ Công an Lấy năng suất lao động, doanh thu công nghệ số… làm thước đo

MÙA HÈ SỐ Từ những thủ tục hành chính trên môi trường số đến việc số hóa hồ sơ, hướng dẫn người dân sử dụng VNeID, VssID hay ứng dụng AI trong công việc, mùa hè này, lực lượng sinh viên, thanh niên tình nguyện tại TPHCM đang mang kiến thức công nghệ đi vào từng việc cụ thể ở cơ sở. Theo anh Nguyễn Đăng Khoa, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN TPHCM, điểm nhấn của chương trình “Mùa hè số” năm 2026 là không dừng ở hoạt động tuyên truyền, mà trực tiếp đồng hành cùng người dân và chính quyền trong quá trình chuyển đổi số. Ban Thường vụ Thành Đoàn phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM triển khai các đội hình “Mùa hè số” tại 168 phường, xã, đặc khu. Kết quả, 467 đội hình được thành lập, vượt 188,3% chỉ tiêu, với hơn 14 nghìn chiến sĩ tình nguyện tham gia tại 100% phường, xã, đặc khu. “Chúng tôi xác định người dân phải là trung tâm của quá trình chuyển đổi số. Vì vậy, các đội hình không chỉ hướng dẫn mà thực hiện theo phương châm ‘cầm tay chỉ việc’, giúp người dân từng bước tự sử dụng công nghệ”, anh Khoa chia sẻ. Đến ngày 18/7, các đội hình đã tổ chức 477 buổi phổ cập kỹ năng số cho hơn 42 nghìn người dân; thực hiện 993 buổi hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến, hướng dẫn hơn 77 nghìn lượt người dân. Lực lượng tình nguyện cũng hỗ trợ chuẩn hóa, số hóa hơn 10 nghìn bộ hồ sơ, tài liệu hành chính. Một điểm nhấn khác là hỗ trợ chuyển đổi số trong hoạt động của tổ chức Đảng. Các đội hình đã tổ chức hơn 2.500 buổi, hướng dẫn gần 75 nghìn lượt đảng viên sử dụng các nền tảng số, trong đó có Sổ tay Đảng viên điện tử. Theo anh Khoa, giá trị của “Mùa hè số” còn nằm ở việc phát huy đúng chuyên môn của sinh viên. 33 trường đại học, học viện, cao đẳng triển khai 92 đội hình chuyên sâu tại 11 tỉnh, thành phố phát huy thế mạnh chuyên môn của mình đồng hành cùng người dân trong nâng cao kỹ năng. Trong đó, sinh viên khối ngành công nghệ tham gia chuyển giao giải pháp số, hỗ trợ xây dựng và số hóa cơ sở dữ liệu, hướng dẫn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong xử lý công việc; sinh viên kinh tế đồng hành cùng hộ kinh doanh, hợp tác xã; sinh viên luật, hành chính, truyền thông hỗ trợ thủ tục và tuyên truyền kỹ năng số. Đặc biệt, 144 lớp tập huấn AI đã được tổ chức cho gần 6.500 lượt cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên và người dân. BẮT ĐẦU TỪ VIỆC CỘNG ĐỒNG CẦN GÌ Nhiều địa phương trên cả nước, hoạt động tình nguyện hè 2026 cũng đang đổi mới mạnh mẽ theo hướng “bắt đầu từ việc cộng đồng cần gì và thanh niên có thể tạo ra sản phẩm gì”. Tại Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính, cách tiếp cận ấy được thể hiện rõ qua Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng. Trong năm 2026, Đoàn Bộ Tài chính triển khai 20 hoạt động, thành lập 60 đội hình với khoảng 3 nghìn ĐVTN tham gia tại 34 tỉnh, thành phố và nước Lào. Các hoạt động huy động trực tiếp 6 tỷ đồng cho an sinh xã hội, tiếp nhận hơn 4 nghìn đơn vị máu và trồng mới hơn 168 nghìn cây xanh. Theo anh Nguyễn Văn Thuấn, Bí thư Đoàn Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), xác định phải phát huy thế mạnh chuyên môn và sức mạnh của cả hệ thống để hoạt động tình nguyện đi vào thực chất. “Chúng tôi xác định phương châm lấy nghiên cứu làm điểm xuất phát, lấy sức mạnh hệ thống làm nền tảng”, anh Thuấn nói. Từ đó, cách làm tình nguyện chuyển từ trao tặng theo khả năng sang hỗ trợ theo nhu cầu; từ vận động nguồn lực đơn lẻ sang kết nối nguồn lực toàn hệ thống; từ những hoạt động ngắn hạn sang các công trình, phần việc có giá trị lâu dài. TỪ TIẾP SỨC ĐẾN ĐỒNG HÀNH XUYÊN SUỐT Một chuyển động khác được nhìn thấy rõ tại Hải Phòng, nơi chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm nay được thiết kế theo hướng đồng hành với thí sinh trước, trong và sau kỳ thi, thay vì chỉ hỗ trợ tại các điểm thi. Chị Dương Thị Hương Giang, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch 4 GIỚI TRẺ n Thứ Ba n Ngày 29/9/2026 Ngày 28/9, tại Thái Nguyên, Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ 2 khoá XIII diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Dự hội nghị có ông Trịnh Xuân Trường - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên; anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư. PHÁT HUY VAI TRÒ XUNG KÍCH, SÁNG TẠO TRONG GIAI ĐOẠN MỚI Phát biểu chào mừng hội nghị, ông Trịnh Xuân Trường - Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên cho biết, Thái Nguyên là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng. Trên mảnh đất Thái Nguyên, từ ngày 7/2 đến ngày 12/2/1950 đã diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Cứu Quốc lần thứ nhất (nay là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) tại xóm Tân Lập, xã Phú Xuyên (trước đây là xã Cao Văn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên). Phú Xuyên cũng là nơi gắn với sự ra đời của Đội Thanh niên xung phong công tác Trung ương - một trong những lực lượng tiêu biểu của tuổi trẻ Việt Nam trong những năm tháng kháng chiến. Từ những địa chỉ như thế, tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” đã trở thành biểu tượng đẹp của các thế hệ thanh niên Việt Nam. Đặc biệt, tại Nà Tu, xã Cẩm Giàng (trước đây thuộc huyện Bạch Thông) ngày 28/3/1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến thăm, động viên lực lượng Thanh niên xung phong đang làm nhiệm vụ và tặng bốn câu thơ: "Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền/ Đào núi và lấp biển/ Quyết chí ắt làm nên". Ông Trịnh Xuân Trường khẳng định, lời căn dặn của Bác tại Nà Tu đã trở thành nguồn động viên, phương châm hành động của nhiều thế hệ thanh niên. Hơn bảy thập kỷ đã qua, những lời thơ giản dị ấy vẫn mang nguyên giá trị, nhắc nhở tuổi trẻ phải có ý chí, có nghị lực, dám nhận việc khó, dám dấn thân, biết biến khát vọng thành hành động và biến quyết tâm thành kết quả. Hôm nay, trong điều kiện đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, tinh thần ấy càng có ý nghĩa. Những “việc khó” của tuổi trẻ không chỉ là vượt qua gian khổ trong chiến đấu, mà còn là làm chủ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, khởi nghiệp, lập nghiệp; xung kích bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hiện đại; tình nguyện vì cộng đồng, đồng hành với đồng bào vùng khó khăn và góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh. TẬP TRUNG TRAO ĐỔI 4 NHÓM NỘI DUNG Phát biểu khai mạc hội nghị, anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho biết, Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ hai, khóa XIII diễn ra trong thời gian ngắn nhưng có ý nghĩa hết sức quan trọng. Anh Huy đề nghị, hội nghị phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, tập trung trao đổi, cho ý kiến 4 nhóm nội dung chính. Cụ thể, Hướng dẫn tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng giai đoạn 2026 - 2031; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”; Dự thảo Chương Tập trung cho ý kiến 4 nhóm nội Chú trọng tạo giá trị thật Anh Bùi Quang Huy – Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho biết, Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ hai, khóa XIII diễn ra trong thời gian ngắn nhưng có ý nghĩa hết sức quan trọng. Hội nghị tập trung phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, tập trung trao đổi, cho ý kiến 4 nhóm nội dung chính. Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2026 chứng kiến sự đổi mới mạnh mẽ, chuyển cách làm, chú trọng vào tạo giá trị thật. Những người trẻ không chỉ đơn thuần tuyên truyền, mà thực sự trở thành chuyên gia trong các lĩnh vực mà người dân cần, sẵn sàng “cầm tay chỉ việc” giúp dân. Thanh niên tình nguyện đội hình “Mùa hè số” của TPHCM hỗ trợ người dân nâng cao kỹ năng số ẢNH: CTV Thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến ẢNH: CTV HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN LẦN THỨ HAI, KHÓA XIII:

trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2027; Dự thảo Khung Bộ tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2027 - 2031 và năm 2027. Đối với hướng dẫn tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng giai đoạn 2026 - 2031, anh Huy nêu rõ, hướng dẫn 08 của Ban Tuyên giáo Trung ương xác định nhiệm vụ đến năm 2030. Ban Bí thư T.Ư Đoàn mạnh dạn đề xuất mở rộng thời gian của tổ chức Đoàn đến hết năm 2031. Bởi năm 2031 là dấu mốc lịch sử đặc biệt: Kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 90 năm Ngày thành lập Đội và 75 năm truyền thống Hội LHTN Việt Nam. Anh Bùi Quang Huy đề nghị Ban Thường vụ cho ý kiến về việc phân cấp mạnh hơn cho các tỉnh, thành Đoàn gắn với những địa danh, sự kiện lịch sử trong tổ chức hoạt động; đồng thời đổi mới hình thức tuyên truyền, khuyến khích các sản phẩm nội dung số như video ngắn, podcast, infographic, tranh biện trực tuyến… để tăng sức hấp dẫn đối với thanh thiếu niên. Về kế hoạch thực hiện chỉ thị “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”, anh Huy cho biết, Ban Bí thư đã đề xuất phương châm “3 dễ, 3 rõ, 3 đo”; đồng thời xác lập khung 29 nhiệm vụ trọng tâm và xây dựng Bộ chỉ số phẩm chất cán bộ Đoàn theo 3 nhóm (Bản lĩnh chính trị, tư duy đổi mới - Đạo đức công vụ, kỷ luật thực thi - Tinh thần phục vụ nhân dân). XUÂN TÙNG - THANH HIẾU 5 n Thứ Ba n Ngày 29/9/2026 GIỚI TRẺ Chiều 28/9, tại Thái Nguyên, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2026 với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối với các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc và các đoàn xã, phường, đặc khu trên cả nước. Phát biểu kết luận hội nghị, anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn ghi nhận, hoạt động tình nguyện được tổ chức bài bản, đổi mới mạnh mẽ về phương thức triển khai. Điểm sáng của năm nay nằm ở việc “số hóa” thành công lịch sử với hơn 700 nghìn câu chuyện, nhân chứng được lan tỏa trên không gian mạng; đồng thời áp dụng AI vào phục dựng di ảnh liệt sĩ, tạo nên những làn sóng tích cực trên không gian số. Anh Huy nêu rõ, với những kết quả nổi bật và khảo sát dư luận xã hội cho thấy gần 80% ý kiến đánh giá tích cực về chiến dịch, càng có ý nghĩa trong bối cảnh tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ các cấp có nhiều biến động sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN DỰA TRÊN DỮ LIỆU Nhấn mạnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính, anh Bùi Quang Huy yêu cầu phong trào tình nguyện trong giai đoạn tới tiếp tục chuyển mình mạnh mẽ trên mọi phương diện, không ngừng nâng cấp và liên tục đặt ra mục tiêu cao hơn đối với từng cá nhân, từng tập thể, từng hoạt động. Anh Bùi Quang Huy dẫn lại phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII: “Thanh niên tình nguyện phải đi vào việc khó, việc mới, việc ở cơ sở; tham gia chuyển đổi số cộng đồng, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ biên giới, hải đảo”. Anh đề nghị các cấp bộ Đoàn tập trung 6 nhóm nhiệm vụ. Trước hết, khẩn trương hoàn thiện, bàn giao các công trình, phần việc, bảo đảm mỗi công trình đều có người quản lý, vận hành sau bàn giao; không khởi công mới khi chưa bảo đảm nguồn lực hoàn thành. Phát huy mạnh mẽ vai trò xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thông qua các hoạt động tình nguyện, trọng tâm là đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên. Các tỉnh, thành Đoàn phải chủ động chuẩn bị lực lượng tình nguyện tại chỗ cho cao điểm mùa mưa bão, đặt yêu cầu an toàn của tình nguyện viên lên hàng đầu. Duy trì thường xuyên, hiệu quả các chương trình Tiếp sức đến trường, tìm nhà trọ, kết nối việc làm, học bổng; thúc đẩy hoạt động tình nguyện thường xuyên, xây dựng các dự án dài hạn, ưu tiên đội hình chuyên môn và cơ chế phối hợp lâu dài để giải quyết dứt điểm những vấn đề cụ thể của địa bàn. Thúc đẩy các hoạt động tình nguyện thường xuyên. Mỗi đơn vị cần xác lập lĩnh vực trọng tâm, xây dựng dự án tình nguyện dài hạn giải quyết dứt điểm vấn đề cụ thể của địa bàn; ưu tiên đội hình tình nguyện chuyên môn; xây dựng cơ chế phối hợp dài hạn với các đơn vị, tổ chức để chủ động nguồn lực. “Theo dõi sát sao, đánh giá tác động thực tế của từng công trình, phần việc và kịp thời nhân rộng các mô hình hiệu quả giữa các địa bàn. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đứt gãy hoạt động tình nguyện sau mỗi đợt cao điểm hay nhiều hoạt động dàn trải, chạy theo số lượng mà thiếu chiều sâu, không tạo được giá trị bền vững, không đem lại kết quả cụ thể”, anh Huy nói. Nhân rộng mô hình bản đồ số tình nguyện, duy trì, khai thác hiệu quả các nền tảng quản lý, hình thành cơ sở dữ liệu dùng chung cho các hoạt động tình nguyện thường xuyên, đột xuất từ trung ương đến cơ sở. Đồng thời, tiếp tục vận dụng hiệu quả hơn nữa công thức “3 Dễ - 3 Rõ - 3 Đo” vào mỗi công trình, phần việc; chuyên nghiệp hóa hoạt động tình nguyện thông qua đổi mới phương thức quản trị, chỉ đạo, điều phối nguồn lực dựa trên cơ sở dữ liệu, phản ánh thực chất, khách quan từng kết quả, sản phẩm của mọi hoạt động, đóng góp của từng chiến sĩ tình nguyện. Tại hội nghị, Ban Bí thư T.Ư Đoàn công bố và trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2026. Báo Tiền Phong có 5 cá nhân được nhận Bằng khen. XUÂN TÙNG - THANH HIẾU Đa dạng màu sắc, mang hơi thở của thời đại số Anh Bùi Quang Huy và anh Nguyễn Minh Triết trao Bằng khen cho các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc có thành tích xuất sắc trong triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2026 ẢNH: XUÂN TÙNG Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026 đã được triển khai với đa dạng sắc màu, vừa bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa dân tộc, vừa mang hơi thở của thời đại số; lan tỏa từ biên cương, trường học, cơ quan, đơn vị đến không gian mạng. dung chính Thu hút hơn 10,2 triệu lượt tình nguyện viên Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026 diễn ra từ ngày 23/5 đến 31/8, lấy 248 xã, phường khu vực biên giới đất liền làm địa bàn trọng tâm. Sau hơn 3 tháng triển khai, chiến dịch đã thu hút hơn 10,2 triệu lượt ĐVTN tham gia. Chiến dịch hoàn thành 9/9 chỉ tiêu, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch. Tại các địa bàn trọng tâm đã thành lập và duy trì 1.423 đội hình thanh niên tình nguyện, thu hút hơn 116 nghìn lượt ĐVTN, chiến sĩ tình nguyện tham gia; tổng nguồn lực huy động và kinh phí triển khai đạt trên 87 tỷ đồng. CHIẾN DỊCH THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN HÈ 2026: Hội SVVN TP. Hải Phòng cho biết, trong hai đợt cao điểm kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT, thành phố thành lập 146 đội hình với hơn 6 nghìn ĐVTN, hỗ trợ hơn 10 nghìn lượt thí sinh; tổ chức 100 chương trình tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp cho hơn 41 nghìn lượt thí sinh. Điều đáng chú ý là từ thực tiễn triển khai, Hải Phòng nhận diện những yêu cầu mới của chương trình. Nếu chỉ tập trung vào vài ngày thi, lực lượng tình nguyện khó đáp ứng đầy đủ nhu cầu về thông tin tuyển sinh, hướng nghiệp, sức khỏe tinh thần hay hỗ trợ những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt. “Vì thế, mô hình được đặt lại theo hướng rộng hơn: Trước kỳ thi cung cấp thông tin, tư vấn chọn trường, chọn ngành và ổn định tâm lý; trong kỳ thi hỗ trợ đi lại, thông tin, vật dụng thiết yếu, an toàn giao thông; sau kỳ thi tiếp tục tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp, hỗ trợ thủ tục nhập học và kết nối cơ hội học tập”, chị Giang nói. Cùng với đó là ý tưởng xây dựng “bản đồ số Tiếp sức mùa thi”, tích hợp thông tin về điểm thi, giao thông, khu vực hỗ trợ, y tế, phương tiện đưa đón và các số điện thoại cần thiết. Cách làm này hướng tới một sự thay đổi quan trọng: từ chờ thí sinh cần mới hỗ trợ sang chủ động cung cấp thông tin và dự báo nhu cầu. Tại Hà Tĩnh, sự đổi mới được thực hiện từ trường học, với việc chuyển từ “tình nguyện phong trào” sang “tình nguyện dự án”. Với mục tiêu “mỗi trường có một dự án tình nguyện vì cộng đồng”, có sản phẩm cụ thể, có thể đo đếm được, Trường THPT Nguyễn Trung Thiên đã có cách làm sáng tạo. Đoàn trường định hướng mục tiêu, sản phẩm và tiến độ, đồng thời trao quyền để từng chi đoàn, câu lạc bộ chủ động lựa chọn cách làm và chịu trách nhiệm với sản phẩm. LƯU TRINH “Tôi đề nghị người đứng đầu các cấp bộ đoàn phải trực tiếp chịu trách nhiệm về chất lượng phong trào tình nguyện, coi mỗi hoạt động tình nguyện là môi trường rèn luyện cán bộ và tạo nguồn phát triển đảng”. Anh BÙI QUANG HUY – Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn “Điểm chung trong sự đổi mới của chúng tôi là tình nguyện được thiết kế từ nhu cầu thực tế, thay vì triển khai theo những phần việc có sẵn. Hiệu quả vì thế không chỉ được tính bằng số tiền huy động hay số phần quà trao đi, mà bằng mức độ phù hợp với địa bàn, khả năng kết nối thế mạnh chuyên môn và giá trị mà công trình để lại sau khi chiến dịch kết thúc”. Anh NGUYỄN VĂN THUẤN, Bí thư Đoàn Thanh niên TKV Về chương trình công tác Đoàn và phong trào thiếu nhi năm 2027, anh Bùi Quang Huy cho biết, tại hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ nhất đã thảo luận, thống nhất chủ đề công tác năm là “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đoàn”. Anh Bùi Quang Huy đề nghị hội nghị tập trung cho ý kiến để nhiệm vụ trọng tâm năm 2027 cụ thể hoá, gắn với chủ đề công tác năm 2027; tính khả thi, hiệu quả chỉ tiêu công tác năm 2027… Anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn phát biểu khai mạc hội nghị ẢNH: X.T

6 KHOA GIÁO n Thứ Ba n Ngày 29/9/2026 ĐẠI HỌC THỜI TRÍ TUỆ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓ THEO KỊP Từ thực tế phát triển xe tự hành, ông Đinh Vĩnh Cường, Chủ tịch Tập đoàn 365 Group, mô tả một phương tiện không có người cầm lái vẫn cần cả đội ngũ phía sau. Xe phải nhận biết vật cản qua camera, radar và cảm biến; di chuyển theo bản đồ được cập nhật; kết nối với trung tâm điều hành và hạ tầng sạc. Mỗi khâu đó đòi hỏi những kỹ năng khác nhau, từ AI, cơ khí, phần mềm đến an ninh mạng. Theo ông Cường, doanh nghiệp cần kỹ sư xử lý dữ liệu cảm biến để phương tiện nhận biết môi trường, kỹ sư xây dựng bản đồ và mô phỏng, kỹ sư hệ thống nhúng, robot cùng nhân sự hiểu về pháp lý công nghệ. Đây là những công việc khó gói gọn trong một ngành học truyền thống. “Chúng tôi thiếu kỹ sư vận hành, không phải người lái xe”, đại diện doanh nghiệp nêu vấn đề. Theo ông Cường, khi công nghệ thay đổi cách vận hành phương tiện, nhu cầu tuyển dụng cũng dịch chuyển. Một người học thuần túy cơ khí hoặc phần mềm có thể chưa đủ để xử lý toàn bộ bài toán của hệ thống tự hành. Từ đó, đại diện 365 Group đề xuất các trường tăng đào tạo liên ngành, tích hợp AI, robot và thị giác máy tính; đồng thời chú trọng hạ tầng năng lượng xanh như pin, trạm sạc thông minh… Doanh nghiệp cũng mong người học có ngoại ngữ để tiếp cận tài liệu kỹ thuật quốc tế. Câu chuyện máy bay không người lái trong nông nghiệp được ông Cường đưa ra như một ví dụ khác. Thiết bị đã đi vào sử dụng, nhưng theo đại diện doanh nghiệp, việc đào tạo và xác nhận năng lực người vận hành vẫn là vấn đề cần được làm rõ. Công nghệ có thể được đưa vào thực tế nhanh hơn tốc độ hình thành chương trình đào tạo tương ứng. Tuy nhiên, đặt hàng ngành nghề mới chỉ là một phía của bài toán. Ông Cường cho biết, doanh nghiệp sẵn sàng tiếp nhận và đầu tư đào tạo sinh viên có năng lực, song cũng gặp trường hợp người học đến thực tập chủ yếu để lấy xác nhận. Theo ông, muốn hợp tác hiệu quả, trường cần tìm hiểu doanh nghiệp đang làm gì để đưa đúng sinh viên đến đúng vị trí, với nhiệm vụ học tập rõ ràng. ĐƯA AI VÀO LỚP CHƯA ĐỦ, PHẢI ĐỔI CẢ CÁCH HỌC PGS.TS Nguyễn Hữu Quỳnh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học CMC, cho rằng, rào cản lớn không nằm ở việc trường có sử dụng AI hay không, mà ở cách tổ chức dạy và học. Nếu giảng viên dùng AI ra đề, sinh viên dùng AI trả lời, còn phương pháp đánh giá vẫn như cũ, công cụ có thể tham gia vào mọi công đoạn nhưng năng lực người học chưa chắc được cải thiện. Theo ông Quỳnh, khi AI có thể hỗ trợ tìm kiếm, giải thích và tổng hợp kiến thức, đại học cần dành nhiều thời gian hơn cho khả năng nhận diện vấn đề, kiểm tra thông tin, tìm lời giải và thực hiện công việc đến cùng. Vai trò của giảng viên cũng thay đổi: hướng dẫn sinh viên xử lý những điểm chưa rõ, phân tích tình huống và làm dự án, thay vì chỉ truyền đạt nội dung trên lớp. Trường Đại học CMC cho biết đã ứng dụng hệ sinh thái học tập số vào hơn 150 học phần và 500 lớp. Theo mô hình được nhà trường giới thiệu, sinh viên chuẩn bị kiến thức trước ở nhà; thời gian trên lớp tập trung thảo luận, giải quyết vấn đề và thực hiện dự án. Trường cũng hướng tới việc để sinh viên tham gia công việc tại doanh nghiệp với nhiệm vụ, thời hạn và yêu cầu kết quả cụ thể. Tuy nhiên, đưa sinh viên ra doanh nghiệp không đồng nghĩa mọi kỳ thực tập đều tạo ra trải nghiệm tốt. PGS.TS Trần Thị Mỹ Diệu, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang, cho biết, khi quy mô người học lớn, trường phải tổ chức thực tập theo nhiều chặng: từ tìm hiểu nghề nghiệp, thực hành một phần công việc đến thực tập tốt nghiệp. Sinh viên cần có giảng viên đồng hành và tiêu chí đánh giá để quá trình này không trở thành một khoảng thời gian tự xoay xở tại doanh nghiệp. Theo bà Diệu, mỗi doanh nghiệp thường chỉ có thể hướng dẫn tốt một nhóm nhỏ sinh viên trong cùng đợt. Vì vậy, trường phải xây dựng mạng lưới đối tác đủ rộng, đồng thời xác định người học đến doanh nghiệp để làm gì. Bà cũng nhấn mạnh nhu cầu nhận từ doanh nghiệp những “bài toán thật”, dữ liệu thật và điều kiện thực hành thật để đưa vào học tập, nghiên cứu. Một đề bài có thể được tiếp cận từ nhiều ngành: sinh viên kỹ thuật giải quyết phần công nghệ, sinh viên kinh doanh tìm cách triển khai, còn nhóm truyền thông nghiên cứu cách tiếp cận người dùng. Theo bà Diệu, những vấn đề thực tế ấy không chỉ giúp sinh viên học, mà còn giúp giảng viên xác định nghiên cứu của mình có thể giải quyết nhu cầu nào của xã hội. Một ví dụ về đào tạo gắn với công việc được bà Đinh Thị Tuyết Trinh, Giám đốc Đào tạo và Tuyển dụng Alta Group, chia sẻ qua chương trình “học kỳ doanh nghiệp”. Doanh nghiệp tiếp nhận sinh viên năm cuối đại học, cao đẳng tham gia dự án sau khi các em đã có kiến thức nền tảng. Bà Trinh nhận xét, sinh viên nhìn chung đáp ứng phần kiến thức cơ bản, nhưng thường cần ít nhất sáu tuần đầu để làm quen với quy trình và cách triển khai dự án thực tế. Khoảng thời gian ấy cho thấy việc hoàn thành học phần ở trường và thích nghi với nhịp làm việc tại doanh nghiệp vẫn là hai yêu cầu khác nhau. Alta Group đã giới thiệu chương trình đào tạo song hành với 40-50 trường, nhưng theo bà Trinh, hiện mới có khoảng 4-5 trường tham gia và triển khai có hiệu quả. Số còn lại chủ yếu dừng lại ở mức ký kết, chưa hợp tác sâu. Bà cho rằng, có thể còn vướng mắc trong cơ chế nội bộ của các trường, dù chưa xác định cụ thể nằm ở khâu nào. Từ góc nhìn doanh nghiệp, đây là điểm Phải đổi cách đào tạo Xe tự hành cần kỹ sư xử lý dữ liệu và vận hành hệ thống; doanh nghiệp cần sinh viên bước vào dự án mà không mất quá lâu để làm quen… Tại Diễn đàn hợp tác nhà trường - doanh nghiệp năm 2026 ở TPHCM ngày 28/9, những yêu cầu ấy đặt ra câu hỏi cho đại học thời AI: chương trình học thay đổi nhanh đến đâu và ai cùng nhà trường đào tạo người học? Sinh viên khoa cơ khí một trường đại học thực tập tại doanh nghiệp ẢNH: NGUYỄN DŨNG CHUYỆN HÔM NAY Điều đáng nói là sau nhiều năm bàn về sự lệch pha giữa giảng đường và nơi làm việc, chúng ta vẫn chưa đo được khoảng cách ấy đã thu hẹp bao nhiêu. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân đặt câu hỏi trực diện hơn: Người tốt nghiệp làm được gì? Theo ông, ngoại ngữ, năng lực số và năng lực thực hành phải được thể hiện rõ ở người học. Nếu một kỳ thực tập chủ yếu được đánh giá bằng bản báo cáo, nhà trường khó biết sinh viên đã xử lý công việc nào, doanh nghiệp cũng khó tin tấm bằng phản ánh đúng năng lực. Vấn đề ấy càng cần được đặt ra sau mỗi lễ ký kết hợp tác. Biên bản ghi nhớ có thể mở đầu quan hệ giữa trường và doanh nghiệp, nhưng số chữ ký không cho thấy sinh viên được học gì. Bao nhiêu người được tham gia dự án? Họ làm phần việc nào? Ai hướng dẫn, ai đánh giá? Có sản phẩm hoặc kỹ năng cụ thể nào sau kỳ thực tập? Nếu những câu hỏi này bỏ trống, hợp tác rất dễ dừng ở việc đưa sinh viên đến doanh nghiệp và lấy giấy xác nhận. Đại diện một doanh nghiệp kể rằng, qua nhiều năm tiếp nhận sinh viên, họ gặp cả những bạn mong muốn học việc lẫn những bạn chủ yếu cần con dấu thực tập. Không nên chỉ trách người học. Một khi trường không giao nhiệm vụ rõ ràng, doanh nghiệp không bố trí người hướng dẫn và kết quả được tính bằng việc nộp đủ hồ sơ thì sinh viên khó xem thực tập là cơ hội để trưởng thành nghề nghiệp. Khảo sát do Navigos Group trình bày cũng gợi ra một khoảng lệch trong ưu tiên kỹ năng. Trong nhóm được hỏi, 39% nhà tuyển dụng chọn khả năng thích ứng, linh hoạt; 34% chọn kỹ năng giải quyết vấn đề ở nhân sự mới. Người tìm việc lại ưu tiên học năng lực sử dụng công nghệ và kiến thức về AI, dữ liệu lớn. Các tỷ lệ này không chứng minh ứng viên thiếu kỹ năng nào nhưng nhắc nhà trường rằng, biết dùng công cụ thôi chưa đủ. Sinh viên còn phải biết xác định vấn đề, kiểm tra kết quả và điều chỉnh cách làm khi công việc thay đổi. PGS.TS Trần Thị Mỹ Diệu, Hiệu trưởng Trường ĐH Văn Lang, đề nghị doanh nghiệp đưa những “bài toán thật” vào trường. Đây là cách hợp tác có thể bắt đầu từ lúc sinh viên còn học, thay vì chờ đến kỳ thực tập cuối khóa. Với một yêu cầu thực tế, giảng viên có đề bài để hướng dẫn, sinh viên có cơ hội thử và sửa, còn doanh nghiệp có thể quan sát cách người học giải quyết công việc. Đổi lại, doanh nghiệp cũng cần góp sức. Không thể yêu cầu sinh Lệch pha TIẾP THEO TRANG 1

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==