Báo Tiền Phong số 233

THỨ SÁU 21/8/2026 Số 233 0977.456.112 TRANG 3 TRANG 8-9 TRANG 7 SỬA ĐỔI BỘ LUẬT HÌNH SỰ: BỔ SUNG 9 TỘI MỚI, BỎ HÌNH PHẠT TỬ HÌNH VỚI 6 TỘI TRANG 15 TRANG 4-5 100 đại biểu thanh niên Việt Nam “tìm theo dấu đỏ” Học cách biến nét riêng thành lợi thế Chăm sóc sầu riêng ẢNH: PV Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương ẢNH: TTXVN TRANG 2 VẪN CÒN VĂN BẢN DÀN TRẢI, HỌP NHIỀU NHƯNG HIỆU QUẢ THẤP CHUYỆN HÔM NAY Xây ngành hàng tỷ đô XEM TIẾP TRANG 9 n NGUYỄN TUẤN Một ngành hàng đạt doanh thu tỷ USD là niềm vui của cả nền kinh tế. Nhưng đằng sau những con số đẹp ấy luôn có một câu hỏi khó hơn: chúng ta đang có một ngành hàng tỷ USD thực sự, hay mới chỉ có một mặt hàng bán được nhiều tiền? NÂNG TẦM THƯƠNG HIỆU SIÊU CÚP BÓNG ĐÁ QUỐC GIA: NHỮNG DẤU SON LÀM NÊN LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN SẦU RIÊNG BỀN VỮNG:

Sáng 20/8, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về Đề án sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 28 - NQ/ TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. KHÔNG LÀM ĐỨT QUÃNG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu trao đổi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, xem xét cách thực hiện vai trò lãnh đạo cầm quyền và cách cả hệ thống chính trị chuyển đường lối, chủ trương thành hành động và phải có kết quả cụ thể. Mục tiêu không chỉ hoàn thành một báo cáo hoặc là ban hành thêm một văn bản, mà phải nhận diện đúng vấn đề cản trở hiệu lực lãnh đạo cầm quyền; đề xuất cho được những chủ trương, cơ chế để tạo chuyển biến, nhất là yêu cầu trong giai đoạn mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu, đánh giá thực hiện Nghị quyết số 28 là nền tảng trực tiếp của đề án, do đó các quan điểm, mục tiêu, nhóm nhiệm vụ giải pháp vẫn còn nguyên giá trị, phải tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Không vì nghiên cứu văn kiện mới mà chờ đợi hoặc xem nhẹ các việc mà nghị quyết đã giao, đã bàn; phải kế thừa, bổ sung và phát triển Nghị quyết số 28, không làm đứt quãng quá trình đổi mới mà nhiều giai đoạn, nhiều thời kỳ đã xác lập được. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, tinh thần xuyên suốt là kiên định nền tảng tư tưởng, nguyên tắc tổ chức và vai trò lãnh đạo của Đảng; đồng thời đổi mới mạnh mẽ để lãnh đạo đúng hơn, trúng hơn, sâu sát hơn, khoa học hơn, dân chủ hơn, hiệu quả hơn. Lãnh đạo toàn diện nhưng không làm thay; tập trung thống nhất nhưng phát huy chủ động; phân cấp mạnh nhưng kiểm soát quyền lực chặt; ban hành chủ trương phải gắn với tổ chức thực hiện và trách nhiệm về kết quả cuối cùng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, báo cáo sơ kết phải bám sát Nghị quyết số 28, đánh giá đầy đủ, thực chất kết quả thực hiện trong phạm vi cả nước và nhất là sau khi sắp xếp lại bộ máy tổ chức. Không chỉ thống kê số văn bản, hội nghị, mô hình mà phải làm rõ những chuyển biến thực chất trong phương thức lãnh đạo, chất lượng phối hợp và hiệu lực tổ chức thực hiện và mức độ thụ hưởng của nhân dân. Kết quả đạt được phải đánh giá rõ mức độ ổn định, khả năng duy trì, phát huy và nhân rộng. Nội dung chưa đạt phải chỉ rõ khoảng cách so với yêu cầu, nguyên nhân và trách nhiệm ở khâu nào, phần nào. PHÂN CẤP MẠNH ĐI ĐÔI VỚI KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định việc thực hiện Nghị quyết số 28 đã tạo ra nhiều chuyển biến tích cực. Nhưng bên cạnh những kết quả, phải nhìn thẳng vào những hạn chế: Vẫn còn văn bản dàn trải; nhiệm vụ, sản phẩm, thời hạn, trách nhiệm chưa rõ; họp nhiều nhưng hiệu quả thấp; xin ý kiến việc thuộc thẩm quyền hoặc có nơi, có lúc can thiệp sâu vào quản lý điều hành; phân cấp có nơi chưa giao đủ quyền, đủ lực, dữ liệu; phối hợp nhiều tầng nấc; dự báo, phản hồi chính sách, đánh giá kết quả còn yếu. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, phải xác lập rõ trọng tâm đổi mới, lấy tổ chức thực hiện làm khâu đột phá và kết quả thực chất để làm thước đo. Đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền không thay đổi bản chất, nguyên tắc và phương thức lãnh đạo cơ bản của Đảng, mà làm cho sự lãnh đạo đúng, trúng, khoa học, dân chủ, sâu sát và hiệu quả hơn. Kiên định gắn với đổi mới; lãnh đạo toàn diện nhưng đúng vai, đúng thẩm quyền; tập trung thống nhất nhưng phát huy chủ động; phân cấp mạnh đi đôi với kiểm soát quyền lực; công nghệ không thể thay đổi trách nhiệm chính trị và quyết định của con người. Trục xuyên suốt là từ quyết sách đúng đến kết quả thực chất. Tổ chức thực hiện là bộ phận cấu thành chất lượng lãnh đạo cầm quyền. Đến năm 2030 phải xác lập vững chắc nền nếp lãnh đạo gắn với mục tiêu, sản phẩm, kết quả và trách nhiệm; đến năm 2045 phải phát triển phương thức lãnh đạo cầm quyền lên trình độ cao, khoa học, dân chủ, pháp quyền, hiện đại, thích ứng cao, bảo đảm hệ thống chính trị vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, tạo ra động lực cho đất nước phát triển nhanh, bền vững, phồn vinh, hạnh phúc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị cần nghiên cứu làm rõ: thống nhất tư duy, nhận thức và hành động về lãnh đạo cầm quyền; chuẩn hóa chu trình xây dựng, ban hành, thể chế hóa, tổ chức thực hiện và điều chỉnh chủ trương. Đổi mới công tác tư tưởng, tuyên truyền, vận động cần phát huy dân chủ thực chất, củng cố mối quan hệ mật thiết với nhân dân. Đổi mới tổ chức, cán bộ phù hợp với mô hình, bộ máy mới, phân định rõ chức năng, thẩm quyền, quan hệ công tác. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, phải hoàn thiện những vấn đề cốt lõi của dự thảo nghị quyết, bảo đảm đúng tầm, rõ trọng tâm và khả thi; tập trung hoàn thiện đề án, đảm bảo chất lượng, tiến độ. Ban Tổ chức Trung ương tập trung hoàn thiện, đảm bảo xây dựng đề án thật sự có chất lượng, có sức đổi mới, có tính khả thi để góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền của Đảng, hiệu lực hoạt động của hệ thống chính trị và củng cố niềm tin của nhân dân. Dự thảo nghị quyết phải ngắn gọn, đúng tầm, rõ quan điểm, mục tiêu tập trung, nhiệm vụ có tính đột phá; đồng thời chuẩn bị đồng bộ chương trình hành động, báo cáo giải trình, danh mục các văn bản cần sửa đổi, bổ sung, đảm bảo khi nghị quyết ban hành có thể triển khai được ngay. TRƯỜNG PHONG 2 THỜI SỰ n Thứ Sáu n Ngày 21/8/2026 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång Bieân taäp: Nguyeãn Ngoïc Tieán, Traàn Thò Thu Haø n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá bên cạnh những kết quả, phải nhìn thẳng vào những hạn chế: vẫn còn văn bản dàn trải; họp nhiều nhưng hiệu quả thấp; xin ý kiến việc thuộc thẩm quyền hoặc có nơi, có lúc can thiệp sâu vào quản lý điều hành; phân cấp có nơi chưa giao đủ quyền, đủ lực, dữ liệu... Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng là yêu cầu thường xuyên, trực tiếp gắn với năng lực lãnh đạo cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng. Điều quan trọng không chỉ là có chủ trương đúng mà phải tổ chức thực hiện nghiêm và đến cùng, tạo những chuyển biến rõ trong thực tiễn bằng những kết quả cụ thể; phải giữ vững nguyên tắc, đồng thời phải mạnh dạn đổi mới; lãnh đạo toàn diện nhưng không bao biện làm thay; phân cấp nhưng không buông lỏng kiểm tra, giám sát. Tiếp tục Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, sáng 20/8, Quốc hội nghe trình bày tờ trình, báo cáo thẩm tra về dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi). Dự thảo Luật đề xuất bỏ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện để phù hợp mô hình tổ chức bộ máy mới của Công an nhân dân; bổ sung quy định giao Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết về tổ chức, bộ máy Cơ quan điều tra của Công an nhân dân trên cơ sở căn cứ vào cơ cấu tổ chức của Bộ Công an. Dự thảo cũng quy định không tiếp tục tổ chức Cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao; bổ sung quy định giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết về tổ chức, bộ máy Cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân trên cơ sở căn cứ vào cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng; bổ sung quy định để chuyển thẩm quyền của Cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao cho Cơ quan điều tra của Công an nhân dân và trong Quân đội nhân dân. Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung quy định về thẩm quyền của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh theo hướng được tiến hành điều tra các vụ án hình sự của Bộ luật Hình sự khi các tội phạm đó thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án nhân dân... Để bảo đảm sự linh hoạt, tính thống nhất, toàn diện trong việc thực hiện thẩm quyền điều tra vụ án, dự thảo Luật giao Bộ trưởng Bộ Công an quyết định về việc phân công, điều chuyển thẩm quyền điều tra giữa các cơ quan điều tra của Công an nhân dân và giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định về việc phân công, điều chuyển thẩm quyền điều tra giữa các cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân... Trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết, cơ quan thẩm tra tán thành phương án không tiếp tục tổ chức Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân Tối cao. Bên cạnh đó, cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ nghiên cứu đề xuất các giải pháp để khắc phục những khó khăn, vướng mắc có thể phát sinh khi thực hiện thay đổi này trên thực tế. LUÂN DŨNGTRƯỜNG PHONG Đề xuất không tổ chức cơ quan điều tra của Viện KSND Tối cao Dự thảo Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi) bỏ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện và quy định không tiếp tục tổ chức Cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương ẢNH: TTXVN Vẫn còn văn bản dàn trải, họp nhiều nhưng hiệu quả thấp

3 n Thứ Sáu n Ngày 21/8/2026 THỜI SỰ Sáng 20/8, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến trình Quốc hội dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), gồm 514 điều, tập trung vào 6 nhóm vấn đề lớn. Trong đó, dự thảo đổi mới thủ tục tố tụng theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Ông Nguyễn Huy Tiến cho biết, dự thảo đơn giản hóa một số thủ tục, giảm giấy tờ, yêu cầu chứng thực không cần thiết và chuẩn hóa quy trình tố tụng. Đặc biệt, dự thảo đổi mới và mở rộng thủ tục rút gọn, trong đó quy định thủ tục rút gọn bắt buộc, rút gọn trong giai đoạn xét xử phúc thẩm và bổ sung trường hợp bị can, bị cáo tự nguyện nhận tội, chấp nhận hình phạt để được hưởng chính sách khoan hồng. Việc áp dụng phải bảo đảm tự nguyện, được giải thích đầy đủ về quyền, nghĩa vụ và hậu quả pháp lý, lời nhận tội phải phù hợp với các chứng cứ khách quan khác và không được là chứng cứ duy nhất để buộc tội, kết tội. Cùng với đó, tăng cường phân hóa và thực hiện chính sách khoan hồng. Theo đó, dự thảo bổ sung nguyên tắc phân hóa thủ tục tố tụng, cho phép lựa chọn thủ tục phù hợp với tính chất, mức độ hành vi, nhân thân, thái độ khai báo, mức độ hợp tác và việc khắc phục hậu quả. Đồng thời, dự thảo cũng bổ sung các trường hợp khởi tố theo yêu cầu của bị hại, trường hợp không khởi tố, miễn trách nhiệm hình sự và bổ sung thủ tục tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự, bảo đảm đồng bộ với chính sách của Bộ luật Hình sự (sửa đổi)…. Thẩm tra sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu nêu rõ ủy ban, các cơ quan của Quốc hội tán thành cần thiết sửa đổi cơ bản, toàn diện Bộ luật Tố tụng hình sự. Ủy ban cơ bản tán thành việc hoàn thiện thủ tục rút gọn theo hướng mở rộng các trường hợp được áp dụng thủ tục rút gọn nhằm bảo đảm yêu cầu giải quyết vụ án khẩn trương, nhanh chóng, kịp thời, xây dựng tố tụng hiệu quả. Với thủ tục rút gọn bắt buộc, ủy ban cơ bản tán thành mở rộng áp dụng thủ tục này với tội nghiêm trọng và trường hợp người phạm tội đầu thú. Đối với thủ tục rút gọn áp dụng trong trường hợp bị can, bị cáo tự nguyện nhận tội, chấp nhận hình phạt, ủy ban nhận thấy, việc bổ sung thủ tục này nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng về hoàn thiện pháp luật hình sự, tố tụng hình sự theo hướng hiện đại, đồng bộ, khả thi, nhanh, gọn, hiệu quả, đồng thời phù hợp với thực tiễn giải quyết án thời gian qua. Tuy nhiên, theo ủy ban, đây là chế định mới, có tác động trực tiếp đến hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và cơ chế kiểm soát quyền lực trong tố tụng hình sự, do đó đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, làm rõ những nội dung đã được nêu trong báo cáo thẩm tra đầy đủ để bảo đảm phù hợp và khả thi. TRƯỜNG PHONG - LUÂN DŨNG Dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) bổ sung các trường hợp khởi tố theo yêu cầu của bị hại; trường hợp không khởi tố, miễn trách nhiệm hình sự và bổ sung thủ tục tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự, bảo đảm đồng bộ với chính sách của Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Đề xuất bổ sung trường hợp không khởi tố, miễn trách nhiệm hình sự Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến ẢNH: NHƯ Ý GIỮ HÌNH PHẠT TỬ HÌNH VỚI 4 TỘI Đại tướng Lương Tam Quang thông tin, việc xây dựng bộ luật nhằm tiếp tục thể chế hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng về xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước trong tình hình mới, khắc phục các vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành Bộ luật Hình sự. Dự thảo bộ luật gồm 3 phần, 25 chương, 415 điều. So với Bộ luật Hình sự hiện hành, đã bỏ 8 điều luật, bổ sung 14 điều luật mới, sửa đổi 301 điều luật, giữ nguyên 100 điều luật. Về các nội dung trong dự thảo sửa đổi, có bổ sung quy định liên quan đến tội phạm, trong đó bổ sung 9 tội danh mới, đồng thời bổ sung vào cấu thành của các tội danh hiện hành một số hành vi khách quan mới. Bỏ gộp, tách một số tội danh để bảo đảm tinh gọn, thống nhất, bảo đảm phân hóa trách nhiệm hình sự, phản ánh đúng bản chất, vai trò và mức độ nguy hiểm của từng nhóm hành vi. Dự thảo bộ luật cũng sửa đổi, bổ sung các quy định về hình phạt. Trong đó, thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình với 6 tội, chỉ giữ lại hình phạt tử hình tại 4 tội gồm: phản bội Tổ quốc, giết người, khủng bố, sản xuất trái phép chất ma túy. Theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, dự thảo cơ bản nâng gấp đôi mức phạt tiền và mức định lượng bằng tiền trong cấu thành định tội, định khung hình phạt tại các tội danh. Mở rộng phạm vi áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ tại khung cơ bản đối với 10 tội danh và sửa đổi, bổ sung một số quy định khác có liên quan đến hình phạt. Một nội dung nữa, theo Bộ trưởng Công an, dự thảo sửa đổi, bổ sung các quy định về loại trừ trách nhiệm hình sự, tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự. Trong đó, mở rộng phạm vi loại trừ trách nhiệm hình sự trong nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng công nghệ mới, thử nghiệm có kiểm soát công nghệ, quy trình, giải pháp, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới trong phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo. Đồng thời mở rộng phạm vi loại trừ trách nhiệm hình sự trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng vũ trang. Bổ sung quy định về tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với một số trường hợp cụ thể. Dự thảo luật cũng sửa đổi các quy định của bộ luật để bảo đảm đồng bộ, thống nhất khả thi và kỹ thuật lập pháp. Đại tướng Lương Tam Quang nêu, do dự án bộ luật có nội dung phức tạp, tác động trực tiếp đến quyền cơ bản con người nên cần thiết ban hành nghị quyết của Quốc hội về thi hành bộ luật sau khi được thông qua để bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong áp dụng. Chính phủ đề xuất Quốc hội xem xét, cho ý kiến dự án bộ luật tại kỳ họp không thường lệ tháng 8/2026 và thông qua tại kỳ họp thứ 2 (10/2026), dự kiến có hiệu lực kể từ ngày 1/3/2027. CÂN NHẮC THẬN TRỌNG VIỆC BỎ HÌNH PHẠT TỬ HÌNH Ở MỘT SỐ TỘI Trình bày thẩm tra sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu nêu rõ ủy ban, các cơ quan của Quốc hội tán thành sự cần thiết sửa đổi cơ bản, toàn diện Bộ luật Hình sự như tờ trình của Chính phủ. Về tiếp tục thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình, ủy ban tán thành việc tiếp tục thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình. Song nhiều ý kiến trong ủy ban đề nghị cân nhắc thận trọng việc bỏ hình phạt tử hình ở một số tội, bao gồm: tội mua bán trái phép chất ma túy (điều 251), tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi (điều 142), tội chống loài người (điều 422) và tội phạm chiến tranh (điều 423). Việc này nhằm tránh gây tác động bất lợi tới hiệu quả răn đe, phòng ngừa, xử lý tội phạm và cần đặt trong mối tương quan về tính chất nguy hiểm của các tội phạm cũng như tính hiệu quả trong tổng thể các biện pháp phòng, chống các tội phạm đặc biệt nguy hiểm. Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tán thành việc bổ sung một số tội danh mới, nhằm kịp thời đấu tranh với các hành vi nguy hiểm cho xã hội mới phát sinh, tiếp tục nội luật hóa các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Tuy nhiên, đề nghị cần rà soát kỹ về cấu thành các tội, làm rõ ranh giới giữa hành vi phạm tội và vi phạm hành chính, bảo đảm thống nhất với pháp luật chuyên ngành. Cơ quan thẩm tra cũng cơ bản tán thành việc bổ sung quy định tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự đối với các hành vi vi phạm, gây thiệt hại về kinh tế nhưng vì mục đích phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, không tham nhũng, mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội cho địa phương, đất nước. Song cần rà soát các lĩnh vực có liên quan để quy định cụ thể các tội danh được áp dụng chính sách khoan hồng nói trên, không áp dụng cho tất cả các tội phạm quy định tại chương XVIII của Bộ luật Hình sự, không để lợi dụng chính sách hình sự tiến bộ này để hợp thức hóa các sai phạm về kinh tế. TRƯỜNG PHONG - LUÂN DŨNG SỬA ĐỔI BỘ LUẬT HÌNH SỰ: Bổ sung 9 tội mới, bỏ hình phạt tử hình với 6 tội Sáng 20/8, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an trình Quốc hội dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), trong đó có việc bổ sung 9 tội mới, bỏ hình phạt tử hình với 6 tội. Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an trình bày dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) ẢNH: NHƯ Ý “Mở rộng phạm vi loại trừ trách nhiệm hình sự trong nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng công nghệ mới, thử nghiệm có kiểm soát công nghệ, quy trình, giải pháp, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới trong phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo”. Đại tướng LƯƠNG TAM QUANG, Bộ trưởng Bộ Công an

4 KINH TẾ n Thứ Sáu n Ngày 21/8/2026 SIẾT QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, MINH BẠCH THÔNG TIN Tại tọa đàm, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam, cho rằng những điểm nghẽn của ngành sầu riêng hiện nay tập trung ở chất lượng sản phẩm, năng lực kiểm nghiệm, truy xuất nguồn gốc và thủ tục thông quan. Trong đó, chất lượng đang là điểm nghẽn lớn nhất. Theo ông Bình, các thị trường nhập khẩu ngày càng đưa ra nhiều tiêu chuẩn, quy định khắt khe hơn đối với nông sản, trong đó có yêu cầu về hàm lượng cadimi, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và sinh vật gây hại. Chẳng hạn, vấn đề cadimi và vàng O đã được đặt ra từ cuối năm 2024 nhưng đến nay vẫn cần những hướng dẫn, giải pháp cụ thể hơn từ cơ quan chức năng, đặc biệt là về quy trình xử lý cadimi trong đất để hạn chế nguy cơ tồn dư trong sầu riêng. “Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cần sớm có hướng dẫn rõ ràng về quy trình, giải pháp xử lý vấn đề này”, ông Bình đề nghị. Từ góc độ doanh nghiệp xuất khẩu, ông Nguyễn Đình Tùng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Vina T&T Group, cho rằng cần nhìn nhận vấn đề chất lượng theo từng vùng, từng trường hợp cụ thể. Sầu riêng Việt Nam hiện đã xuất khẩu tới nhiều thị trường, không chỉ Trung Quốc, nên mỗi thông tin liên quan đến an toàn thực phẩm đều có thể tác động đến uy tín của cả ngành hàng. Theo ông Tùng, việc truyền thông về các rủi ro là cần thiết nhưng phải đi kèm thông tin đầy đủ về nguyên nhân, biện pháp xử lý và kết quả khắc phục. Nếu chỉ nhấn mạnh rủi ro mà không làm rõ quá trình kiểm soát, các thị trường nhập khẩu có thể hiểu rằng sầu riêng Việt Nam đang tồn tại vấn đề nhưng chưa được giải quyết. Đối với doanh nghiệp, một cảnh báo về dư lượng hoặc an toàn thực phẩm có thể kéo theo thiệt hại lớn, từ việc phải hủy hàng, phát sinh chi phí đến nguy cơ bị thị trường nhập khẩu tăng cường kiểm soát. Đặc biệt, với sầu riêng tươi, thời gian bảo quản hạn chế khiến rủi ro càng lớn. “Chỉ cần một vấn đề trong quá trình kiểm tra, logistics hay thông quan, hàng trăm container có thể phải quay đầu, không thể tiêu thụ do đặc thù sầu riêng cần thời gian chín”, ông Nguyễn Đình Tùng nói. Từ thực tế này, ông cho rằng, ngành hàng cần tăng đầu tư vào công nghệ chế biến, nhất là công nghệ cấp đông. Đây có thể trở thành một “van an toàn”, giúp doanh nghiệp giảm áp lực khi phát sinh sự cố trong kiểm nghiệm hoặc thông quan, đồng thời mở rộng khả năng đưa sản phẩm sầu riêng tới các thị trường xa như châu Âu, Mỹ. Theo ông Nguyễn Văn Mười, Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nghiệp Nông nghiệp nhiệt đới, chất lượng không chỉ là vấn đề của riêng sầu riêng mà là yêu cầu cốt lõi đối với toàn ngành rau quả. Điều đáng quan tâm là khi xảy ra sự cố chất lượng, cần xác định rõ cơ quan nào chịu trách nhiệm chính, cơ quan nào xử lý và thời gian xử lý ra sao. Hiện, nhiều nội dung liên quan đến chất lượng được phân công cho các đơn vị khác nhau trong Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nhưng điều quan trọng là phải có một đầu mối nắm được bức tranh tổng thể và xây dựng kế hoạch giảm rủi ro. “Chúng ta phải đánh giá được mức độ, phải có số liệu cụ thể, có kế hoạch và có lộ trình”, ông Mười nói. Theo ông, cần xác định rõ chất lượng nông sản, rau quả của Việt Nam hiện ở mức nào, những vấn đề nào cần khắc phục và đến thời điểm nào có thể cơ bản bảo đảm yêu cầu. Việc phân công phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm để khi phát sinh vấn đề có thể xử lý nhanh chóng. MINH BẠCH KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM Ở góc độ cơ quan quản lý, ông Nguyễn Quốc Mạnh, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, cho rằng ngành sầu riêng cần tiếp tục nâng mức ưu tiên kiểm soát chất lượng, đồng thời nghiên cứu, phát triển các giống sầu riêng mới có chất lượng tốt hơn. Trong đó, kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, sinh vật gây hại, quản lý mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói cần được thực hiện chặt chẽ hơn. Liên quan năng lực kiểm nghiệm, ông Phạm Văn Duy, Phó Cục trưởng Cục Chế biến, chất lượng và Phát triển thị trường, cho biết hệ thống phòng kiểm nghiệm hiện cơ bản đáp ứng nhu cầu kiểm nghiệm sầu riêng xuất khẩu sang Trung Quốc, kể cả trong giai đoạn cao điểm. Theo ông Duy, so với cùng kỳ năm ngoái, năng lực kiểm nghiệm hiện đã tăng khoảng 3 lần. Vấn đề còn lại là tổ chức điều phối, kiểm soát quy trình và bảo đảm tính minh bạch của kết quả kiểm nghiệm. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang hướng tới kiểm soát toàn bộ quy trình, từ lấy mẫu đến phát hành kết quả, thay vì chỉ kiểm tra phiếu kết quả. Các giải pháp gồm chuẩn hóa quy trình lấy mẫu, ứng dụng công nghệ số trong quản lý mẫu và kết quả, tăng cường hậu kiểm và xử lý vi phạm. QUY HOẠCH VÙNG NGUYÊN LIỆU ĐẠT CHUẨN Bên cạnh chất lượng, quản lý vùng trồng và kiểm soát tốc độ mở rộng diện tích được nhiều chuyên gia xác định là điều kiện quan trọng để ngành sầu riêng phát triển bền vững. Ông Nguyễn Thế Tùng, Tổng Giám đốc Queen Farm, cho rằng người nông dân và vùng trồng phải được đặt ở vị trí trung tâm trong chuỗi giá trị sầu riêng. Nếu vùng trồng không ổn định, nông dân thiếu định hướng và hỗ trợ, các giải pháp ở khâu thu mua, chế biến hay xuất khẩu khó phát huy hiệu quả. Theo ông Tùng, cần kiểm soát từ cây giống, vật tư nông nghiệp đến quy trình canh tác tại thực địa. Mô hình “Ba khoa học”, gồm khoa học canh tác, khoa học quản lý và khoa học công nghệ ứng dụng, cần được chuyển giao rộng rãi tại các vùng trồng. Người dân cần được hướng dẫn về thổ nhưỡng, cải tạo đất và kỹ thuật chăm sóc; sản xuất cần được tổ chức đồng bộ để kiểm soát chất lượng, trong khi công nghệ hỗ trợ quản lý tưới tiêu, sâu bệnh và dữ liệu vùng trồng. Theo quan điểm của ông Nguyễn Trí Ngọc, nguyên Cục trưởng Cục Trồng trọt, Phó Chủ tịch thường trực Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, từ bài học của ngành cà phê, cần nhìn lại công tác quy hoạch đối với sầu riêng. Nếu quy hoạch không đi kèm cơ chế quản lý và chế tài khả thi thì rất khó kiểm soát việc mở rộng diện tích. Việc tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp cũng tạo điều kiện để quản lý sát hơn vùng trồng, mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói và trực tiếp hướng dẫn các hộ nông dân. “Tôi muốn nhấn mạnh yếu tố minh bạch, bởi những câu chuyện xảy ra vừa rồi cho thấy thiếu minh bạch mới dẫn đến những xáo trộn và làm khổ cả ngành. Vì vậy, một lần nữa, tôi cho rằng dứt khoát phải điều chỉnh quy hoạch trồng sầu riêng”, ông Ngọc nói. Tại Đắk Lắk, địa phương đang triển khai chiến dịch 30 ngày đêm, nhằm số hóa mã số vùng trồng và định danh các khu vực sản xuất. Bà Đặng Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk, cho biết mục tiêu là nâng cao trách nhiệm của nông dân trong ghi chép nhật ký canh tác, tuân thủ quy trình sản xuất và hạn chế rủi ro về kiểm dịch thực vật, vi phạm quy định của thị trường nhập khẩu. Địa phương cũng dự kiến xây dựng bản đồ nông hóa thổ Tại Tọa đàm “Gỡ điểm nghẽn ngành hàng sầu riêng: Kiến tạo xuất khẩu bền vững” do báo Tiền Phong tổ chức sáng 20/8, các chuyên gia, doanh nghiệp và cơ quan quản lý cho rằng, chất lượng, kiểm nghiệm, truy xuất nguồn gốc và quản lý vùng trồng đang là những vấn đề cần ưu tiên tháo gỡ để ngành sầu riêng phát triển ổn định, tránh tình trạng tăng trưởng nóng nhưng thiếu bền vững. Nâng tầm thương hiệu Các đại biểu dự tọa đàm tìm giải pháp gỡ điểm nghẽn cho ngành sầu riêng PHÁT TRIỂN SẦU RIÊNG BỀN VỮNG: Việt Nam được cấp 567 mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói sầu riêng Ông Nguyễn Quốc Mạnh, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ NN&MT) cho biết, trong thời điểm đang vào chính vụ sầu riêng, Việt Nam vừa nhận được thông tin tích cực từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC). Theo đó, phía GACC mới đây đã thông báo cấp 567 mã số cơ sở đóng gói và mã số vùng trồng cho Việt Nam. Trong số này có 401 mã số vùng trồng và 166 mã số cơ sở đóng gói. Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã thông báo tới các địa phương để doanh nghiệp, người dân và các đơn vị liên quan nắm rõ, chủ động chuẩn bị các điều kiện phục vụ xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. 50 phòng kiểm nghiệm đủ tiêu chuẩn Tính đến ngày 5/8/2026, Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) đã chấp thuận 50 phòng kiểm nghiệm của Việt Nam đủ tiêu chuẩn phân tích các chỉ tiêu như Cadimi và vàng O. Tổng công suất đạt khoảng 10.00013.000 mẫu/ngày. Đến ngày 14/8, thêm hai phòng kiểm nghiệm được chấp thuận. Riêng khu vực Tây Nguyên hiện có 7 phòng kiểm nghiệm, năng lực xử lý hơn 1.000 mẫu/ngày. Trong khi đó, các phòng kiểm nghiệm tại TPHCM, Cần Thơ, Cà Mau và các địa phương lân cận có công suất khoảng 10.000 mẫu/ngày; các phòng kiểm nghiệm dọc tuyến vận chuyển từ vùng trồng tới cửa khẩu như Đà Nẵng, Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Lạng Sơn có công suất hơn 2.000 mẫu/ngày. Ông Nguyễn Quốc Mạnh, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ NN&MT)

Diện tích sầu riêng được trồng trong những năm 2021-2023 tại Tây Nguyên và Đông Nam bộ sẽ bước vào thời kỳ cho năng suất tối đa, đưa tổng sản lượng sầu riêng Việt Nam vượt mốc 2,2-2,5 triệu tấn mỗi năm. Thời gian tới, việc truy xuất nguồn gốc sẽ được số hóa 100%. Các yêu cầu về kiểm soát Cadimi, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và chứng nhận GlobalGAP sẽ trở thành điều kiện bắt buộc để duy trì mã số xuất khẩu. Ngoài Trung Quốc, các sản phẩm sầu riêng đông lạnh và chế biến sẽ tiếp tục mở rộng thị phần tại Ấn Độ, Bắc Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Đông. Theo ông Đặng Phúc Nguyên, Việt Nam có lợi thế chiến lược độc nhất là khả năng thu hoạch rải vụ quanh năm và vị trí địa lý liền kề thị trường Trung Quốc, qua đó giúp tối ưu hóa chi phí vận chuyển. Tuy nhiên, để duy trì và nâng cao vị thế, ngành sầu riêng Việt Nam phải chuyển từ tăng trưởng dựa vào sản lượng sang cạnh tranh bằng chất lượng và giá trị của toàn bộ chuỗi. “Nếu kiểm soát tốt bài toán an toàn thực phẩm và chuẩn hóa mã số vùng trồng, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng Việt Nam hoàn toàn có thể ổn định ở mức 4,5-5 tỷ USD mỗi năm, chính thức đưa Việt Nam cạnh tranh ngang ngửa vị trí quốc gia xuất khẩu sầu riêng số một thế giới. Ngược lại, nếu buông lỏng kiểm định chất lượng, nguy cơ mất thị phần vào tay các đối thủ sẽ diễn ra rất nhanh”, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam nói. P. THIÊN nhưỡng và bản đồ dinh dưỡng riêng cho ngành sầu riêng. Các dữ liệu này được kỳ vọng trở thành công cụ quản lý, cập nhật thường xuyên để cơ quan chức năng theo dõi vùng trồng và hỗ trợ người dân tối ưu năng suất, chất lượng. Ông Lê Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk nêu quan điểm: mục tiêu đưa sầu riêng trở thành ngành hàng tỷ USD trong 3-5 năm tới phải bắt đầu từ vùng trồng. Các vùng sản xuất cần được chuẩn hóa, nông dân được tập huấn về quy trình canh tác, điều kiện môi trường và thổ nhưỡng. Cùng với đó, doanh nghiệp xuất khẩu cần nâng cấp hệ thống kho bãi, đầu tư công nghệ chế biến sâu để đa dạng hóa sản phẩm thay vì phụ thuộc quá lớn vào xuất khẩu quả tươi. Liên quan đến việc cấp mã số vùng trồng cho các diện tích nhỏ lẻ, ông Nguyễn Quốc Mạnh cho rằng, về nguyên tắc, người dân có nhu cầu và đáp ứng đủ điều kiện thì cơ quan quản lý phải thực hiện cấp mã số, không phân biệt diện tích lớn hay nhỏ, phục vụ cả xuất khẩu và tiêu thụ trong nước. Tuy nhiên, nếu cấp mã số riêng cho từng diện tích nhỏ sẽ làm tăng áp lực về nhân lực kiểm tra, xác minh và chi phí quản lý. Vì vậy, Nghị quyết 36 khuyến khích các hộ dân liên kết với nhau để hình thành vùng trồng quy mô lớn và sử dụng chung một mã số. Theo ông Mạnh, đây là chính sách khuyến khích chứ không phải quy định bắt buộc. Mục tiêu là tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý và bảo đảm chất lượng, an toàn sản phẩm. Từ những vấn đề được đặt ra tại tọa đàm, các đại biểu thống nhất: bài toán của ngành sầu riêng hiện nay không còn đơn thuần là mở rộng thị trường hay tăng sản lượng. Khi đã trở thành một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của ngành rau quả, yêu cầu đặt ra là kiểm soát chặt chất lượng ngay từ vùng trồng, hạn chế phát triển diện tích tự phát, minh bạch dữ liệu và nâng cao năng lực kiểm nghiệm, chế biến. Một ngành hàng tỷ USD chỉ có thể duy trì tăng trưởng khi vùng trồng được quản lý, chất lượng được kiểm soát và doanh nghiệp, nông dân cùng tham gia vào một chuỗi sản xuất minh bạch, đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường quốc tế. NHÓM PV BAN KINH TẾ 5 n Thứ Sáu n Ngày 21/8/2026 KINH TẾ Ông Vũ Duy Hải, Tổng Giám đốc Vinacam cho biết, trước khi xuất hiện những cảnh báo mạnh từ năm 2022, việc kiểm soát Cadimi chưa được chú trọng đúng mức, trong khi thông tin và xét nghiệm đối với phân bón lưu thông trên thị trường còn hạn chế. Theo ông Hải, Cadimi có thể hiện diện trong phân bón chứa lân, đặc biệt trong điều kiện đất chua phèn. Ông cho rằng cần kiểm soát ngay từ nguồn vật tư đầu vào. Ngày 1/6/2026, Vinacam đề xuất giảm giới hạn Cadimi trong phân DAP và phân lân từ tối đa 12 ppm xuống khoảng 5-6 ppm; phân hữu cơ xuống 2-3 ppm; đồng thời bổ sung quy định kiểm soát Cadimi đối với NPK và các loại phân có chứa lân. Vinacam cũng đề xuất khuyến khích sản xuất, nhập khẩu các dòng DAP có hàm lượng Cadimi thấp, kết hợp các chất cải tạo đất và vi lượng nhằm hạn chế nguy cơ cây hấp thụ Cadimi. Một vấn đề khác được doanh nghiệp quan tâm là việc sử dụng vàng O trong xử lý sau thu hoạch. Theo phản ánh, vàng O được một bộ phận người dân sử dụng trong xử lý sau thu hoạch nhằm kéo dài bảo quản, tạo màu vàng đẹp và giúp sầu riêng chín đều. Tuy nhiên, khi chất này bị cảnh báo về nguy cơ gây hại, việc thiếu sản phẩm thay thế an toàn có thể khiến người dân tự tìm giải pháp khác, tiềm ẩn rủi ro. Do đó, doanh nghiệp kiến nghị cơ quan chuyên môn nhanh chóng nghiên cứu, công nhận và phổ biến các chế phẩm sinh học hoặc hóa học an toàn có thể thay thế vàng O. Đồng thời, cơ quan quản lý cần chủ động chuẩn bị trước nguy cơ các thị trường nhập khẩu tiếp tục siết dư lượng Clo, Asen và những chất nguy hại khác. TUÂN THỦ SPS ĐỂ GIẢM RỦI RO XUẤT KHẨU Ở góc độ quản lý, ông Đinh Đức Hiệp, đại diện Văn phòng SPS Việt Nam cho biết, giá trị xuất khẩu sầu riêng đang rất lớn, vì vậy doanh nghiệp cần đặc biệt quan tâm đến việc tuân thủ các quy định về SPS của thị trường nhập khẩu. Theo ông Hiệp, khi xuất khẩu bất kỳ mặt hàng nào, doanh nghiệp đều phải tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp SPS, bao gồm những quy định liên quan đến kiểm dịch động thực vật, an toàn thực phẩm và các yêu cầu kỹ thuật của thị trường nhập khẩu. Hiện ngoài Trung Quốc, ngành sầu riêng đang hướng tới mở rộng sang nhiều thị trường khác như châu Âu, Nhật Bản, Mỹ. Tuy nhiên, mỗi thị trường có những quy định riêng, vì vậy doanh nghiệp cần nghiên cứu kỹ yêu cầu của từng nước và chủ động đáp ứng ngay từ quá trình sản xuất. Đối với thị trường Trung Quốc, ngoài yêu cầu kiểm soát 6 đối tượng kiểm dịch thực vật theo quy định, sầu riêng xuất khẩu còn phải đáp ứng những điều kiện liên quan đến mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói và truy xuất nguồn gốc. Theo ông Hiệp, việc xuất khẩu bằng đường biển mang lại nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp, nhất là khi vận chuyển hàng hóa với khối lượng lớn. Tuy nhiên, trước khi đưa hàng lên tàu, doanh nghiệp cần kiểm tra kỹ tình trạng của mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói… NHÓM PV BAN KINH TẾ Bên cạnh các yêu cầu về kiểm soát dư lượng trong quá trình sản xuất, xuất khẩu sầu riêng, vấn đề kiểm soát Cadimi (một kim loại nặng có độc tính cao) trong phân bón và nông sản cũng đang được doanh nghiệp đặt ra như một yêu cầu cấp thiết, nhằm hạn chế rủi ro từ sớm. Ông Đặng Phúc Nguyên - Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam đánh giá, trong giai đoạn 3-4 năm tới (từ 2027-2030), ngành sầu riêng Việt Nam sẽ bước qua thời kỳ “tăng trưởng nóng về sản lượng” để chuyển sang giai đoạn sàng lọc chất lượng, định hình lại cấu trúc thị trường và cạnh tranh về chuỗi giá trị. Chế biến sầu riêng Thu hoạch sầu riêng ở Tây Nguyên Sớm ban hành tiêu chuẩn về Cadimi trong phân bón Lời giải để sầu riêng Việt tiến tới ngôi vị số một thế giới Thời gian tới, Văn phòng SPS Việt Nam định hướng nâng cấp cổng thông tin điện tử, hướng tới xây dựng hệ thống có khả năng tự động gửi thông báo về những thay đổi trong quy định của thị trường đến doanh nghiệp và từng ngành hàng cụ thể. Qua đó, doanh nghiệp có thể tiếp cận thông tin nhanh hơn, chủ động đáp ứng yêu cầu của thị trường và hạn chế rủi ro trong hoạt động xuất khẩu.

Trước tình hình nhiều phụ huynh tại các địa phương vất vả đi mua bộ sách giáo khoa nhưng ra về tay trắng, đại diện Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết, phụ huynh học sinh có thể tìm mua SGK tại các cửa hàng thuộc hệ thống của đơn vị trên 34 tỉnh, thành phố. Ví dụ, tại Hà Nội có 19 cửa hàng sách thuộc hệ thống của nhà xuất bản được công khai trên website. Tuy nhiên, ngày 20/8, PV liên hệ tới các cửa hàng ở ngõ 385 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô; nhà sách ở 129 Trần Phú, Hà Đông; nhà sách ở địa chỉ 75A Trần Đại Nghĩa, phường Bạch Mai và 45B Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, nhân viên cũng có câu trả lời chung là: “Có SGK từ lớp 1 đến lớp 12 nhưng không đủ bộ”. Đáng chú ý, tại cửa hàng sách 129 đường Trần Phú, nhân viên cho biết, hiện chỉ có ít SGK các môn và nhân viên cũng chưa thể hẹn ngày có đủ bộ vì lí do “kho hết hàng”. Nhân viên nhà sách ở phố Lý Thường Kiệt cũng không “dám hẹn khách” vì số lượng sách về có thể bán hết ngay. Liên quan đến nội dung này, ông Ngô Văn Hoan, Phó Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết, đơn vị ghi nhận có sự thiếu SGK cục bộ tại một số nơi ở thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, nơi có nhiều học sinh. Nguyên nhân thiếu SGK theo ông Hoan là do một số nhà trường, học sinh không đăng ký mua sách với các công ty phát hành sách của địa phương, công ty phát hành sách của NXB giáo dục Việt Nam. Vì vậy, thời điểm trước thềm năm học mới, phụ huynh phải đi mua sách ở các cửa hàng bán lẻ bên ngoài. Nếu các nhà sách này không thuộc hệ thống của NXB có thể sẽ thiếu một số đầu sách. “Những ngày qua, hệ thống nhà sách của đơn vị đã phục vụ rất đông phụ huynh, học sinh. Tại một số thời điểm, có thể thiếu một số đầu sách nhất định tuy nhiên, đơn vị đều cho bổ sung ngay. Do đó, phụ huynh yên tâm, sẽ không lo thiếu SGK trước ngày khai giảng”, ông Ngô Văn Hoan khẳng định. Trước đó, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thông tin, tính đến ngày 15/8, đơn vị đã hoàn thành cung ứng ra thị trường hơn 220 triệu bản SGK và 76 triệu bản sách bài tập (SBT), sách tham khảo (STK). Với số lượng sách này, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh và các nhà trường. Nhà xuất bản cũng cho biết, hiện nay, đơn vị tiếp tục triển khai in bổ sung thêm khoảng 9 triệu bản SGK. Để thuận lợi cho việc trang bị sách, nhà xuất bản khuyến cáo phụ huynh và học sinh chủ động tra cứu các điểm bán sách chính thống thuộc hệ thống. Song song với việc cung ứng sách giấy, NXB cũng đã triển khai các giải pháp hỗ trợ linh hoạt bằng sách SGK điện tử miễn phí. Theo đó, học sinh và giáo viên có thể tra cứu, khai thác và sử dụng SGK điện tử hoàn toàn miễn phí để chủ động cập nhật kiến thức và phục vụ công tác dạy học. Đơn vị cũng khuyến khích học sinh tận dụng lại SGK cũ của bộ Kết nối tri thức với cuộc sống (nếu được người dùng năm trước tặng lại) nhằm giảm áp lực phát hành và thực hành tiết kiệm. HÀ LINH 6 n Thứ Sáu n Ngày 21/8/2026 KHOA GIÁO Theo kế hoạch tuyển sinh đại học năm 2026 của Bộ GD&ĐT, thời gian kết thúc xác nhận nhập học đại học (ĐH) đợt 1 là sau 17h ngày 21/8. Sau thời gian này, các trường ĐH có thể triển khai tuyển sinh các đợt bổ sung. Nhưng ngay từ khi công bố điểm chuẩn, nhiều trường ĐH đã thông báo tuyển bổ sung với mức điểm nhận hồ sơ từ điểm sàn (15/30 điểm) trở lên. Số trường ĐH tuyển bổ sung lên đến hàng chục cơ sở. Quy mô tuyển bổ sung giữa các trường có sự chênh lệch lớn, từ vài chục chỉ tiêu ở một số ngành đến hàng nghìn chỉ tiêu tại một số trường. Một trong những trường có quy mô tuyển bổ sung lớn là Trường ĐH Tài chính - Marketing. Nhà trường dự kiến tuyển bổ sung 800 chỉ tiêu tại Phân hiệu Quảng Ngãi và 1.800 chỉ tiêu tại Phân hiệu Huế. Thí sinh có thể được xét tuyển bằng nhiều phương thức, trong đó có điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ và các kì thi đánh giá năng lực theo quy định của trường. Trường ĐH Văn Lang công bố tuyển bổ sung khoảng 2.000 chỉ tiêu. Một số trường ngoài công lập khác như Trường ĐH Công nghệ TPHCM, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM, Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn, Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành... cũng dành hàng trăm đến hàng nghìn chỉ tiêu cho đợt tuyển bổ sung với mức điểm nhận hồ sơ ở phương thức điểm thi tốt nghiệp từ 15 điểm trở lên. Nhiều trường trong số này tuyển bổ sung tất cả các ngành đào tạo. TRƯỜNG CÔNG LẬP CŨNG “KHÁT” SINH VIÊN Điểm đáng chú ý của mùa tuyển sinh năm nay là tuyển bổ sung không chỉ diễn ra ở các trường ngoài công lập. Một số trường công lập, trường thành viên của các ĐH quốc gia cũng thông báo tuyển bổ sung. Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TPHCM) dự kiến tuyển bổ sung 305 chỉ tiêu với mức điểm nhận hồ sơ 50-53/100 (phương thức xét tổng hợp). Trường ĐH Kinh tế TPHCM tại Phân hiệu Vĩnh Long tuyển khoảng 300 chỉ tiêu với mức điểm nhận hồ sơ 60/100 (xét tuyển tổng hợp). Một số đơn vị thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội như Trường ĐH Việt Nhật, Trường Quốc tế, Trường Quản trị và Kinh doanh cũng có nhu cầu tuyển bổ sung ở một số chương trình. Trường ĐH Luật TPHCM dành khoảng 350 chỉ tiêu tuyển bổ sung tại Phân hiệu Quảng Trị. Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 dự kiến tuyển bổ sung 180 chỉ tiêu. Học viện Phụ nữ Việt Nam có 67 chỉ tiêu tuyển bổ sung. Một số chương trình tại Trường ĐH Hà Nội và Trường ĐH Thương mại cũng tiếp tục nhận hồ sơ theo thông báo riêng của nhà trường. Học viện Hàng không Việt Nam dự kiến tuyển bổ sung khoảng 700 chỉ tiêu. Đây là con số tương đối lớn, cho thấy nhu cầu tuyển sinh của một số ngành đào tạo chuyên biệt vẫn còn đáng kể sau đợt xét tuyển chính. Đặc biệt, một số cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe tiếp tục tuyển bổ sung từ trường tư thục đến trường công lập. Trường ĐH Y Dược Thái Bình dự kiến tuyển bổ sung 111 chỉ tiêu, trong đó có 105 chỉ tiêu ngành Dược học và 6 chỉ tiêu ngành Y học dự phòng, với mức điểm nhận hồ sơ lần lượt 20 điểm và 18 điểm. Trường ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột cũng tuyển bổ sung 80 chỉ tiêu. Mức điểm nhận hồ sơ tùy ngành và phương thức, trong đó có ngành yêu cầu từ 18 điểm. THÍ SINH CẦN TỈNH TÁO Nhìn tổng thể, nếu tính riêng phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm nhận hồ sơ tuyển bổ sung năm 2026 đang dao động từ 15-22 điểm. Thí sinh cần lưu ý điểm nhận hồ sơ theo các phương thức của từng trường để có lựa chọn hợp lí. Việc hàng loạt trường mở tuyển bổ sung tạo thêm cơ hội cho thí sinh chưa có kết quả phù hợp trong đợt 1. Tuy nhiên, các chuyên gia tuyển sinh cho rằng, thí sinh không nên lựa chọn trường chỉ dựa vào tiêu chí điểm nhận hồ sơ thấp. Điều quan trọng là phải kiểm tra chỉ tiêu còn lại của đúng ngành, phương thức xét tuyển, tổ hợp môn, điều kiện phụ, học phí và thời hạn đăng kí. Đặc biệt, thí sinh cần phân biệt ba khái niệm: điểm sàn của Bộ GD&ĐT, điểm nhận hồ sơ của trường và điểm trúng tuyển. Một thí sinh đủ điểm sàn chưa chắc đủ điều kiện theo quy định riêng của trường; đủ điểm nhận hồ sơ cũng chưa có nghĩa chắc chắn trúng tuyển. Trong bối cảnh tuyển bổ sung, số lượng hồ sơ có thể biến động rất nhanh. Một ngành công bố còn hàng chục hoặc hàng trăm chỉ tiêu nhưng nếu lượng đăng kí tăng mạnh, điểm trúng tuyển cuối cùng vẫn có thể cao hơn đáng kể so với mức nhận hồ sơ. Vì vậy, khoảng điểm 15-22 điểm có thể xem là “khung cửa” của nhiều trường trong đợt tuyển bổ sung năm nay, nhưng cơ hội thực tế của từng thí sinh phụ thuộc vào ngành, trường và phương thức xét tuyển cụ thể. NGHIÊM HUÊ Sau khi kết thúc đợt tuyển sinh chính thức, hàng loạt trường đại học trên cả nước công bố tuyển bổ sung với chỉ tiêu lên tới hàng chục nghìn. Đáng chú ý, danh sách có cả những trường đại học công lập, trường thuộc nhóm đại học quốc gia và một số cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe. Trước lo ngại thiếu sách giáo khoa cho năm học mới, đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết, hiện đơn vị đã in bổ sung thêm khoảng 9 triệu bản, đảm bảo SGK cho năm học tới. Các trường đại học tuyển bổ sung hàng nghìn chỉ tiêu In thêm 9 triệu bản sách giáo khoa Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh ĐH 2026 ẢNH: NTCC SGK được chuyển đến các nhà sách Hàng chục nghìn chỉ tiêu tuyển bổ sung không chỉ là cơ hội “vớt” cho thí sinh mà còn là một chỉ dấu đáng chú ý về thị trường tuyển sinh ĐH năm 2026. Trường ĐH ngày càng phải cạnh tranh để thu hút người học, trong khi thí sinh có nhiều lựa chọn hơn và cũng đứng trước yêu cầu phải lựa chọn kĩ hơn.

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