Báo Tiền Phong số 224

CHUYỆN HÔM NAY Nhức nhối bạo hành trẻ em XEM TIẾP TRANG 9 n NGUYỄN TUẤN Liên tiếp những ngày qua, những vụ bạo hành trẻ em khiến dư luận phẫn nộ. Một bé gái 11 tuổi ở Đồng Nai nhiều lần bị cha dượng đánh đập chỉ vì chuyện học hành. Một bảo mẫu tại cơ sở mầm non ở TPHCM bị bắt khẩn cấp sau khi có hành vi đánh vào đầu, dùng dây thun bắn vào chân trẻ. THỨ TƯ 12/8/2026 Số 224 0977.456.112 VinSpace ký hợp đồng phóng vệ tinh với SpaceX TRANG 3 TRANG 5 TRANG 12 HÀ NỘI SÁP NHẬP SỞ NGÀNH: GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC NHANH HƠN CHO NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP TRANG 16 Chấm hoa hậu từ phía ngoài sân khấu TRANG 8-9 TRANG 7 Lãnh tụ tối cao Iran bổ nhiệm 6 nhân sự cấp cao GIẢI MÃ SỨC MẠNH TUYỂN VIỆT NAM Anh Lê Xuân Hải luôn đau đáu gìn giữ giá trị văn hóa, lịch sử vùng đất Đông Hồ (Điện Bàn Bắc, TP Đà Nẵng) ẢNH: GIANG THANH Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Úc Anthony Albanese ẢNH: TTXVN TRANG 2 LÀM SÂU SẮC QUAN HỆ ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC TOÀN DIỆN VIỆT NAM - ÚC TRƯỞNG THÔN gen Z

Trong khuôn khổ chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lần này, hai bên đã thông qua 3 tuyên bố chung và ký kết 13 văn kiện hợp tác. Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Úc đang phát triển tốt đẹp, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, nhất là trong những lĩnh vực sẽ quyết định năng lực cạnh tranh và sự thịnh vượng của mỗi quốc gia trong nhiều thập kỷ tới. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng trước đà phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam-Úc sau hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao, với tin cậy chính trị vững chắc và sự hiểu biết, chia sẻ lẫn nhau ngày càng được củng cố. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Anthony Albanese trao đổi và nhất trí cao về những định hướng lớn nhằm đưa quan hệ Việt Nam-Úc tiếp tục phát triển sâu rộng trong thời gian tới, đáp ứng nhu cầu phát triển của mỗi nước cũng như thích ứng với những biến chuyển của tình hình khu vực và quốc tế. Hai bên nhất trí củng cố nền tảng chính trị thông qua tăng cường trao đổi cấp cao và các cấp, làm sâu sắc hơn quan hệ quốc phòng - an ninh, trong đó mở rộng sang an ninh mạng, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống. Trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh việc cần khai thác hiệu quả tính bổ trợ của hai nền kinh tế, tận dụng các hiệp định thương mại tự do mà hai nước cùng tham gia, tháo gỡ rào cản và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. ĐƯA KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ TRỞ THÀNH ĐỘNG LỰC MỚI Lãnh đạo Việt Nam và Úc nhất trí hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại 20 tỷ USD, đồng thời đẩy mạnh liên kết chuỗi cung ứng, đầu tư chất lượng cao và hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế xanh, kinh tế số, năng lượng mới và công nghiệp tương lai. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Anthony Albanese chia sẻ mục tiêu đưa khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực mới của quan hệ hai nước; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, công nghệ lượng tử, công nghệ sinh học, y sinh, nghiên cứu biển, khoáng sản thiết yếu và hydrogen xanh; thúc đẩy các dự án nghiên cứu chung, kết nối trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, hướng tới hình thành không gian kết nối công nghệ Việt Nam - Úc và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác chuyển đổi xanh và bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu; thúc đẩy kết nối giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục và đào tạo nghề, hướng tới xây dựng các chương trình chia sẻ tri thức, kinh nghiệm, hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao giữa hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Úc tiếp tục tạo thuận lợi cho sinh viên Việt Nam học tập, làm việc và tích lũy kinh nghiệm tại Úc, khuyến khích cộng đồng người Việt Nam tại Úc phát triển lớn mạnh, đoàn kết, phát huy những giá trị văn hóa tích cực của cả hai nước và trở thành cầu nối hữu hiệu của tình hữu nghị giữa hai nước. Về khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương, nhất là Liên Hợp Quốc, ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt; thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982. Việt Nam khẳng định sẵn sàng cùng Úc tăng cường kết nối với Đông Nam Á, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN và đóng góp vào một khu vực hòa bình, ổn định, phát triển bền vững và bao trùm. ÚC SẴN SÀNG HỖ TRỢ VIỆT NAM THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN Sáng 11/8, sau Lễ đón cấp Nhà nước được tổ chức trọng thể tại Phủ Toàn quyền ở thủ đô Canberra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có cuộc hội kiến Toàn quyền Úc Sam Mostyn. Toàn quyền Úc Sam Mostyn tin tưởng chuyến thăm lần này sẽ chứng kiến các thành tựu mới, góp phần tiếp thêm những động lực mới đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước đi vào chiều sâu hơn nữa trong giai đoạn mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng sự phát triển ổn định của Úc không chỉ đem lại thịnh vượng cho người dân Úc, cho quan hệ Việt Nam-Úc, mà còn đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và thế giới. Về quan hệ song phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Úc là người bạn, đối tác tin cậy, có nhiều lợi ích chiến lược tương đồng với Việt Nam. Việt Nam trân trọng sự đồng hành và hỗ trợ của Úc trong quá trình phát triển đất nước, đồng thời mong muốn đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ với Toàn quyền những nét lớn về tình hình kinh tế-xã hội của Việt Nam, về quyết tâm và khát vọng bứt phá để đạt hai mục tiêu 100 năm, phấn đấu trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045. Trong bối cảnh thế giới hiện nay đang có những biến đổi sâu sắc và đặt ra những yêu cầu rất cao đối với phát triển của hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng hai bên càng cần tăng cường hợp tác hơn nữa. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn chuyến thăm đến Úc lần này sẽ tiếp tục nâng quan hệ hợp tác lên tầm cao mới, đáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng cao của Việt Nam và Úc. Toàn quyền Úc Sam Mostyn bày tỏ ấn tượng về những thành tựu phát triển và sự năng động của Việt Nam, đặc biệt là quá trình chuyển đổi mạnh mẽ về kinh tế, khoa học-công nghệ và hội nhập quốc tế. Bà cho rằng Úc và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng về tầm nhìn phát triển, coi khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục, nguồn nhân lực chất lượng cao là những động lực chủ yếu của phát triển; khẳng định đây là nền tảng thuận lợi để hai nước mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực mới. Bà Sam Mostyn khẳng định Úc mong muốn trở thành đối tác tin cậy của Việt Nam, sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu phát triển. HƯỚNG TỚI MỤC TIÊU KIM NGẠCH HAI CHIỀU ĐẠT 20 TỶ USD Về định hướng hợp tác, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua trao đổi cấp cao và các kênh hợp tác; mở rộng hợp tác quốc phòng-an ninh; thúc đẩy thương mại, đầu tư, hướng tới mục tiêu kim ngạch 2 THỜI SỰ n Thứ Tư n Ngày 12/8/2026 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. 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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Úc Anthony Albanese ẢNH: TTXVN Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Toàn quyền Úc Sam Mostyn ẢNH: TTXVN

3 n Thứ Tư n Ngày 12/8/2026 THỜI SỰ hai chiều 20 tỷ USD và tăng mạnh đầu tư hai chiều. Việt Nam mong muốn đón thêm các dòng vốn chất lượng cao từ các doanh nghiệp, quỹ đầu tư Úc thông qua Chiến lược Kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040 của Úc, đồng thời đề nghị Nhà nước, Chính phủ Úc tiếp tục tạo thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hoạt động tại Úc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Úc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực quản trị công, cải cách hành chính và chuyển đổi số khu vực công; mở rộng học bổng, liên kết giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và hợp tác đào tạo nghề, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các ngành công nghiệp mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị tăng cường giao lưu văn hóa, du lịch và kết nối nhân dân, nhất là giữa thanh niên, giới nghiên cứu và các thế hệ lãnh đạo trẻ. Đánh giá cao chính sách đa văn hóa của Úc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn Úc tiếp tục tạo điều kiện để cộng đồng người Việt ngày càng phát triển, đóng góp tích cực cho xã hội Úc và trở thành cầu nối hữu nghị giữa hai nước. Toàn quyền Sam Mostyn nhấn mạnh ý nghĩa của quan hệ nhân dân và cộng đồng trong xây dựng nền tảng lâu dài cho quan hệ hai nước; đánh giá cao những đóng góp ngày càng nổi bật của cộng đồng người Việt Nam tại Úc, cũng như vai trò của sinh viên, trí thức, chuyên gia và doanh nhân Việt Nam trong thúc đẩy kết nối giữa hai nước. Toàn quyền Sam Mostyn khẳng định Úc sẽ tiếp tục tạo môi trường thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam phát huy thế mạnh, gìn giữ bản sắc văn hóa và đóng góp vào sự đa dạng, thịnh vượng của xã hội Úc. Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, đề cao đối thoại, hợp tác và tôn trọng luật pháp quốc tế; cùng hướng tới một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, bao trùm và phát triển bền vững. BÌNH GIANG Một số văn kiện hợp tác -Bản ghi nhớ giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Bộ Nông nghiệp, Thủy sản và Lâm nghiệp Khối thịnh vượng chung Úc về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn bền vững. -Bản ghi nhớ về hợp tác thực thi pháp luật trên biển giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Biên giới Úc. -Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực biên phòng giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Lực lượng Biên giới, Chính phủ Úc. -Bản ghi nhớ hợp tác giáo dục giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Việc làm và Quan hệ lao động Khối thịnh vượng chung Úc về hợp tác về giáo dục nghề nghiệp. -Bản ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Khối thịnh vượng chung Úc về hợp tác Kinh tế số. -Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực y tế giữa Bộ Y tế Việt Nam và Bộ Y tế, Người khuyết tật, Người cao tuổi Khối thịnh vượng chung Úc. -Nghị định thư sửa đổi và bổ sung Hiệp định giữa Chính phủ Úc và Chính phủ Việt Nam về vận chuyển hàng không. -… PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, trao đổi với Tiền Phong về việc sáp nhập các sở ở Hà Nội. QUẢN LÝ ĐÔ THỊ THEO TƯ DUY TÍCH HỢP Thành phố Hà Nội vừa quyết định sáp nhập Sở Quy hoạch - Kiến trúc với Sở Xây dựng, Sở Du lịch với Sở Văn hóa, Thể thao. Theo ông, đâu là giá trị lớn nhất mà những cuộc sáp nhập này mang lại? Tôi cho rằng, giá trị lớn nhất của việc sắp xếp này không nằm ở việc Hà Nội giảm được bao nhiêu đầu mối, bao nhiêu phòng, ban hay vị trí lãnh đạo, mà quan trọng hơn là tạo ra một năng lực quản trị mới, giải quyết công việc nhanh hơn, đồng bộ hơn và thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp. Bộ máy tinh gọn chỉ thực sự có ý nghĩa khi hiệu quả quản trị được nâng lên. Tôi rất mong Hà Nội có thể so sánh các chỉ số trước và sau sắp xếp, chẳng hạn, một thủ tục trước đây mất bao nhiêu ngày, nay còn bao nhiêu ngày; một dự án trước đây phải qua bao nhiêu đầu mối, nay còn bao nhiêu; tỷ lệ người dân hài lòng tăng như thế nào. Khi những con số ấy được công khai, xã hội sẽ nhìn thấy rất rõ hiệu quả của cải cách. Tôi đặc biệt kỳ vọng vào việc gắn quy hoạch - kiến trúc với xây dựng trong cùng một cơ quan. Quản trị đô thị, quy hoạch, kiến trúc, đầu tư xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và phát triển đô thị vốn là một chuỗi liên tục. Nếu các khâu bị chia cắt giữa nhiều cơ quan, một dự án có thể phải đi qua nhiều vòng tham vấn, xin ý kiến, điều chỉnh, thậm chí có những vấn đề không rõ cơ quan nào chịu trách nhiệm cuối cùng. Việc đưa các chức năng có quan hệ mật thiết về một đầu mối sẽ tạo điều kiện để Hà Nội quản lý đô thị theo tư duy tích hợp, từ quy hoạch đến kiến trúc, xây dựng và vận hành không gian đô thị. Tương tự, việc kết hợp văn hóa, thể thao và du lịch cũng mở ra cơ hội rất lớn. Du lịch của Hà Nội trước hết là du lịch văn hóa. Di sản, nghệ thuật, ẩm thực, lễ hội, làng nghề, không gian sáng tạo, công nghiệp văn hóa chính là những nguồn tài nguyên quan trọng tạo nên sức hấp dẫn riêng của Thủ đô. Khi quản lý văn hóa và du lịch được đặt trong một tổng thể thống nhất, chúng ta có điều kiện chuyển mạnh hơn từ tư duy “quản lý từng lĩnh vực” sang tư duy phát triển hệ sinh thái văn hóa - du lịch, biến tài nguyên văn hóa thành sản phẩm, trải nghiệm và giá trị kinh tế, đồng thời, nguồn lực từ du lịch quay trở lại nuôi dưỡng, bảo tồn và sáng tạo văn hóa. Làm thế nào để tránh tình trạng sáp nhập cơ học nhưng những điểm nghẽn trong quản lý vẫn còn nguyên, theo ông? Điều cần tránh nhất, đúng là sáp nhập cơ học - ghép hai bộ máy lại với nhau nhưng quy trình cũ, dữ liệu cũ, cách phối hợp cũ và tư duy quản lý cũ vẫn giữ nguyên. Theo tôi, sau sáp nhập, phải đồng thời làm ít nhất ba việc: Rà soát lại toàn bộ chức năng để loại bỏ giao thoa, khoảng trống và trung gian không cần thiết; thiết kế lại quy trình xử lý công việc theo nguyên tắc một việc phải có một đầu mối chịu trách nhiệm cuối cùng; đặc biệt, phải liên thông dữ liệu, số hóa quy trình để người dân, doanh nghiệp không phải mang hồ sơ đi “kết nối” thay cho các cơ quan nhà nước. Như vậy, mục tiêu cuối cùng không phải là làm cho sơ đồ tổ chức đẹp hơn, mà phải làm cho dòng chảy công việc thông suốt hơn. Nếu sau sáp nhập, người dân bớt phải đi lại, doanh nghiệp bớt thời gian chờ đợi, các dự án được xử lý nhanh hơn, các quyết định quản lý đô thị đồng bộ hơn thì đó mới là giá trị thực chất của cuộc cải tổ. CHIẾN LƯỢC CHO “NGOẠI GIAO THỦ ĐÔ” Cùng với việc sáp nhập, Hà Nội cũng quyết định thành lập Sở Ngoại vụ. Ông đánh giá thế nào về quyết định này? Hà Nội không chỉ là một đô thị lớn mà còn là thủ đô của đất nước, trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, nơi tập trung các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và thường xuyên diễn ra nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng. Trong giai đoạn phát triển mới, đối ngoại địa phương cũng không còn chỉ là lễ tân hay tổ chức các đoàn ra, đoàn vào, mà phải ngày càng gắn chặt với ngoại giao kinh tế, xúc tiến đầu tư, hợp tác khoa học - công nghệ, giáo dục, văn hóa, du lịch, công nghiệp sáng tạo và quảng bá hình ảnh Thủ đô. Chính vì thế, Sở Ngoại vụ không đơn thuần là một cơ quan thực hiện các thủ tục đối ngoại, mà phải trở thành một đầu mối tham mưu chiến lược cho “ngoại giao Thủ đô”. Đặc biệt, tôi cho rằng, ngoại giao văn hóa cần trở thành một thế mạnh của Hà Nội. Một Thủ đô nghìn năm văn hiến, Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo của UNESCO có rất nhiều chất liệu để kể câu chuyện của mình với thế giới. Nếu kết nối tốt đối ngoại với văn hóa, du lịch, đầu tư, đổi mới sáng tạo và công nghiệp văn hóa, chúng ta có thể biến bản sắc của Hà Nội thành một nguồn sức mạnh mềm rất quan trọng. Vì vậy, việc thành lập Sở Ngoại vụ nên được nhìn trong tư duy rộng hơn: Tổ chức bộ máy phải đi theo nhiệm vụ phát triển. Lĩnh vực nào cần tích hợp thì mạnh dạn tích hợp; lĩnh vực nào có tính đặc thù và cần tăng cường năng lực thì cũng cần có mô hình phù hợp. Đó mới chính là tinh thần của một nền quản trị hiện đại, linh hoạt và hướng tới hiệu quả. LỰA CHỌN MÔ HÌNH PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN TỐT NHẤT Một trong những điểm mới của quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy là không nhất thiết địa phương nào cũng phải có một mô hình tổ chức giống nhau, mà có thể căn cứ vào đặc điểm, yêu cầu phát triển và thực tiễn quản lý để quyết định. Theo ông, việc trao quyền tự quyết này sẽ mở ra dư địa như thế nào cho các địa phương trong đổi mới quản trị? Tôi đánh giá rất cao tư duy này, bởi đây không đơn thuần là thay đổi về tổ chức bộ máy mà sâu xa hơn, là một bước chuyển trong triết lý quản trị. Một đô thị đặc biệt như Hà Nội hay TPHCM rõ ràng có những vấn đề quản trị khác với một tỉnh miền núi, một địa phương ven biển, hay một địa bàn có thế mạnh về nông nghiệp, du lịch, công nghiệp. Vì vậy, trao thêm quyền chủ động cho địa phương sẽ mở ra không gian để mỗi nơi thiết kế bộ máy phù hợp hơn với những vấn đề mình cần giải quyết và những lợi thế mình muốn phát huy. Điều quan trọng hơn nữa là tư duy này tạo động lực cho đổi mới và sáng tạo trong quản trị địa phương. Thay vì chỉ chờ một mô hình thống nhất từ Trung ương, địa phương phải tự trả lời câu hỏi: Mô hình nào phục vụ người dân tốt nhất, bộ máy nào thúc đẩy phát triển hiệu quả nhất và tổ chức như thế nào để những lợi thế đặc thù của địa phương được giải phóng mạnh mẽ nhất? Khi được trao quyền, đồng thời trách nhiệm giải trình cũng phải cao hơn. Cảm ơn ông. LUÂN DŨNG (thực hiện) HÀ NỘI SÁP NHẬP SỞ NGÀNH: Giải quyết công việc nhanh hơn cho người dân, doanh nghiệp Người dân vui chơi trong ngày nghỉ ở Thủ đô Theo đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn (ảnh), giá trị lớn nhất của việc sắp xếp các sở ở Hà Nội không nằm ở việc giảm bao nhiêu đầu mối, mà phải tạo ra năng lực quản trị mới, giúp công việc được giải quyết nhanh hơn, đồng bộ hơn và thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp.

TRAO QUYỀN MẠNH HƠN ĐỂ TẠO ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN Đại biểu Trịnh Xuân An (đoàn Đồng Nai) nói rằng, dự thảo luật đã chuyển mạnh từ quản lý sang kiến tạo phát triển, từ việc từng địa phương phải xin cơ chế đặc thù sang phân quyền mạnh, ổn định, minh bạch và có trách nhiệm. Góp ý về phạm vi, ông An cho rằng, nếu đã xây dựng Luật Phát triển đô thị, không nên chỉ dừng lại ở việc luật hóa các cơ chế đặc thù cho TPHCM rồi mở cho các địa phương khác áp dụng từng phần, mà cần hướng tới hình thành một khuôn khổ thể chế chung về phát triển và quản trị đô thị, trong đó có sự phân tầng phù hợp với quy mô, vị trí, vai trò và năng lực quản trị của từng đô thị. Đại biểu An cũng nêu, phân quyền triệt để phải đi đôi với kiểm soát quyền lực. “Quyền được trao càng mạnh thì thiết chế kiểm soát phải càng mạnh và thực chất”, ông nhận định. Theo dự thảo luật, có tới 32 điều trực tiếp giao thẩm quyền cho HĐND thành phố. Theo ông An, HĐND đang được trao một không gian tự chủ về thể chế rất lớn, vì vậy, phải thiết kế đồng thời cả năng lực quyết định chính sách và năng lực kiểm soát quyền lực. Ông cũng lưu ý nguy cơ phân mảnh pháp luật nếu HĐND mỗi thành phố đều có quyền ban hành các chính sách khác nhau, có thể hình thành nhiều “lớp pháp luật đô thị” khác nhau. Trong phần góp ý, đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn (đoàn Hải Phòng) đề cập cơ chế tháo gỡ các dự án chậm triển khai. “Đây là nguồn lực lớn đang bị đóng băng, đất đai chưa được sử dụng hiệu quả”, ông Sơn nói, cho rằng đưa quy định này vào dự thảo là hướng tiếp cận cần thiết. Tuy nhiên, đại biểu Sơn đề nghị bổ sung hai khóa kiểm soát. Khi cho phép tiếp tục dự án, phải rà soát, xác định đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất đai và nghĩa vụ phát sinh do việc điều chỉnh, tiếp tục dự án. Phải bảo đảm Nhà nước không thất thu nhưng cũng không xác lập lại nghĩa vụ đã được thực hiện hợp pháp. Không thể để cơ chế giải phóng nguồn lực trở thành cơ chế hợp thức hóa lợi ích phát sinh từ việc dự án bị kéo dài. Liên quan vấn đề quy hoạch, đại biểu Sơn ủng hộ tăng quyền chủ động cho đô thị đặc biệt, nhưng quy hoạch của một siêu đô thị tác động vượt địa giới hành chính, liên quan giao thông vùng, cảng biển, sân bay, nguồn nước, lưu vực sông và nhiều kết cấu hạ tầng quốc gia. Ông Sơn đề nghị luật quy định rõ việc lấy ý kiến và xử lý ý kiến của Chính phủ hoặc Thủ tướng đối với nội dung liên quan quy hoạch ngành quốc gia, kết cấu hạ tầng quốc gia và liên vùng trước khi thành phố phê duyệt. Tinh thần lớn của dự án luật là trao quyền mạnh hơn để tạo động lực phát triển. Đồng tình quan điểm này, song đại biểu Sơn cho rằng, “trao quyền càng mạnh thì càng phải luật hóa rõ ba yêu cầu: ranh giới của quyền lực, trách nhiệm của người quyết định và cơ chế kiểm soát độc lập”. KIỂM SOÁT TÌNH TRẠNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG CHẠY ĐUA ƯU ĐÃI Giải trình làm rõ một số vấn đề, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, dự án luật được xây dựng với mục đích thiết lập hành lang pháp lý ổn định, đột phá, tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng và nguồn lực để thúc đẩy các động lực phát triển, đặc biệt là TPHCM và các khu kinh tế đặc biệt phát triển nhanh, bền vững. Về một số vấn đề cụ thể đại biểu nêu liên quan đến cơ chế đối với thành phố chưa là đô thị đặc biệt, ông Tùng nói rằng, quy định giao Chính phủ quyết định thay vì áp dụng đương nhiên các cơ chế, chính sách đặc biệt là nhằm bảo đảm các cơ chế vượt trội được triển khai một cách thận trọng và có kiểm soát, như: bảo đảm sự tương xứng với năng lực; bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật; bảo đảm tính linh hoạt và kịp thời; tránh dàn trải, phân tán nguồn lực. “Quy định này giúp kiểm soát tình trạng các địa phương chạy đua ưu đãi dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh, phân tán nguồn lực quốc gia và làm xói mòn tính ưu việt của các cơ chế đặc thù”, ông Tùng nói. Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhận định, dự thảo luật được thiết kế theo mô hình phân quyền triệt để gắn với kiểm soát đa tầng và đáp ứng đúng yêu cầu “có van, có khóa”. Cụ thể, dự thảo có các van điều tiết và nguyên tắc nền tảng, xác định những giới hạn đỏ ngay tại điều 3, điều 4 nhằm ổn định vĩ mô. Tức là phân quyền không được ảnh hưởng tới ổn định kinh tế vĩ mô, an toàn tài chính quốc gia, tôn trọng quy luật thị trường; mọi cơ chế đặc thù đều loại trừ các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, tôn giáo... Cùng với đó, dự thảo có các khóa quyền lực cụ thể. Trong đó, về xây dựng thể chế, dù đô thị đặc biệt như TPHCM được ban hành văn bản quy định khác quy định của Trung ương thì vẫn phải tuân thủ quy trình chặt chẽ về đánh giá tác động, tham vấn ý kiến các bộ, ngành, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày ban hành. Thủ tướng có quyền đình chỉ, bãi bỏ văn bản của thành phố nếu trái pháp luật hay xâm phạm lợi ích quốc gia. Về cơ chế thí điểm sandbox, có khóa về thời gian, tối đa là 5 năm và gia hạn không quá 5 năm. UBND thành phố phải tạm dừng ngay nếu việc thí điểm gây ra tác động tiêu cực. Khóa trong quản lý tài chính và đầu tư là việc quy định huy động vốn qua trái phiếu, vay nợ phải nằm trong hạn mức nợ công được phê duyệt để tránh quá tải rủi ro ở địa phương. Với các dự án lớn, Chính phủ vẫn giữ quyền quyết định bổ sung ngân sách có mục tiêu để bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương. Khóa trong xử lý dự án chậm triển khai là quy định chính sách đặc biệt chỉ được áp dụng khi có kết luận thanh tra, bản án có hiệu lực, nghiêm cấm hợp pháp hóa các sai phạm do tham nhũng, trục lợi. Theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp, dự thảo luật cũng có cơ chế kiểm soát hậu kiểm, thiết lập hệ thống giám sát từ xa và định kỳ của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội cùng với phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam... TRƯỜNG PHONG - LUÂN DŨNG - NHƯ Ý 4 n Thứ Tư n Ngày 12/8/2026 THỜI SỰ Ủng hộ tăng quyền chủ động cho đô thị đặc biệt Sáng 11/8, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Phát triển đô thị, có đại biểu bày tỏ ủng hộ tăng quyền chủ động cho đô thị đặc biệt. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, dự án Luật Phát triển đô thị được xây dựng với mục đích thiết lập hành lang pháp lý ổn định, đột phá, tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng và nguồn lực để thúc đẩy các động lực phát triển, đặc biệt là TPHCM và các khu kinh tế đặc biệt phát triển nhanh, bền vững. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng ĐBQH Nguyễn Ngọc Sơn ẢNH: NHƯ Ý Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh đề nghị bổ sung một nội dung về giao thông - đó là “Thí điểm các phương pháp, nguyên tắc, mô hình tổ chức giao thông giải quyết các vấn đề giao thông đô thị; áp dụng trực tiếp các quy định trong Công ước Giao thông đường bộ 1968 mà Việt Nam là thành viên”. Về thẩm quyền của HĐND thành phố trong việc quy định hạn chế phương tiện giao thông cá nhân vào khu vực trung tâm, ông Cảnh đề nghị bổ sung một nội dung quan trọng. Theo đó, việc hạn chế phương tiện giao thông cá nhân cần được thực hiện “sau khi đã tổ chức thực hiện các giải pháp để tối ưu khả năng đáp ứng của hạ tầng giao thông hiện hữu”. Ông Cảnh cũng đề xuất thành phố tổ chức thí điểm các khu vực dừng xe máy để gọi điện thoại, cũng như những điểm để shipper dừng xe giao hàng dọc các tuyến đường. Theo ông, đây là những giải pháp rất cụ thể nhưng có thể góp phần giảm va chạm và ùn tắc giao thông. Hiện nay, nhiều người vừa lái xe vừa gọi điện thoại, trong khi shipper phải lấn chiếm lòng, lề đường để giao hàng, gây ảnh hưởng đến giao thông. ĐBQH Lê Thị Hoài Chung (Nghệ An) nhìn nhận, phát triển đô thị không chỉ là phát triển nhà ở, đường sá và các công trình xây dựng, mà phải hướng tới một đô thị bền vững, an toàn, thông minh, bao trùm, có khả năng chống chịu và đáng sống; lấy con người và chất lượng cuộc sống làm trung tâm. Theo bà Chung, cần quy hoạch đồng bộ mạng lưới cấp cứu ngoại viện, các điểm cấp cứu, phương tiện vận chuyển cấp cứu và hệ thống điều phối cấp cứu thông minh, gắn với quy hoạch giao thông đô thị. Bà cũng đề xuất nghiên cứu xây dựng một đầu số cấp cứu ngắn, dễ nhớ; khi người dân gọi, hệ thống có thể xác định vị trí, lựa chọn điểm cấp cứu và phương tiện gần nhất, điều phối theo thời gian thực, tương tự nguyên lý của một hệ thống gọi xe công nghệ. “Đây không chỉ là vấn đề ứng dụng công nghệ, mà là vấn đề quy hoạch và tổ chức hạ tầng đô thị để cứu người”, bà nói. LUÂN DŨNG - TRƯỜNG PHONG - NHƯ Ý Đề xuất thí điểm các khu vực dừng xe máy để gọi điện thoại Tiếp tục chương trình kỳ họp, sáng 11/8, Quốc hội thảo luận tại hội trường dự án Luật Phát triển đô thị. ĐBQH Nguyễn Văn Cảnh (Gia Lai) đề xuất thành phố tổ chức thí điểm các khu vực dừng xe máy để gọi điện thoại, cũng như những điểm để shipper dừng xe giao hàng dọc các tuyến đường.

Theo thỏa thuận, các vệ tinh do VinSpace phát triển sẽ được phóng lên quỹ đạo trong năm 2027 trong một lần phóng chung nhiều vệ tinh trên cùng một tên lửa thuộc chương trình chia sẻ chuyến bay của SpaceX. Mô hình này cho phép nhiều khách hàng cùng sử dụng một lần phóng, qua đó tối ưu chi phí và mở rộng khả năng tiếp cận không gian. VinSpace sẽ đảm nhiệm toàn bộ quá trình nghiên cứu, phát triển, chế tạo và vận hành các vệ tinh trên quỹ đạo. Các vệ tinh dự kiến được sử dụng để thử nghiệm và chứng minh khả năng hoạt động trên quỹ đạo của những công nghệ do VinSpace tự phát triển, đồng thời nâng cao năng lực thiết kế, chế tạo vệ tinh và tạo nền tảng cho các ứng dụng thương mại trong tương lai. Thỏa thuận với SpaceX tạo cơ sở quan trọng cho các sứ mệnh vệ tinh đầu tiên của VinSpace. Trước đó, vào tháng 4/2026, công ty công bố kế hoạch phát triển và đưa những vệ tinh đầu tiên lên quỹ đạo vào năm 2027. Việc ký hợp đồng với SpaceX là bước tiếp theo trong tầm nhìn dài hạn của VinSpace nhằm trở thành một doanh nghiệp hàng không vũ trụ có năng lực toàn diện, tham gia vào nhiều khâu trong chuỗi giá trị không gian. Lộ trình này bao gồm thiết kế và chế tạo vệ tinh, lắp ráp, tích hợp và thử nghiệm (AIT), quản lý nhiệm vụ phóng, vận hành vệ tinh trên quỹ đạo, cũng như phát triển các sản phẩm và dịch vụ dữ liệu không gian ở hạ nguồn. Việc lựa chọn SpaceX làm đối tác cung cấp dịch vụ phóng cũng thể hiện chiến lược của VinSpace trong việc hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới để hiện thực hóa những sứ mệnh không gian đầu tiên. Ông Vũ Trọng Thư, Tổng giám đốc VinSpace, cho biết khả năng tiếp cận không gian một cách tin cậy là yếu tố nền tảng để biến các sáng kiến về vệ tinh thành những sứ mệnh vận hành thực tế. “Hợp đồng với SpaceX là một dấu mốc quan trọng trong chiến lược dài hạn của VinSpace nhằm góp phần xây dựng hệ sinh thái không gian Việt Nam và củng cố vị thế của đất nước trong nền kinh tế không gian toàn cầu”, ông Thư nói. THÚC ĐẨY NĂNG LỰC CÔNG NGHỆ VÀ NHÂN LỰC VŨ TRỤ VIỆT NAM Các sứ mệnh vệ tinh sắp tới của VinSpace được kỳ vọng tạo ra nền tảng quan trọng để kiểm chứng công nghệ trong điều kiện thực tế trên quỹ đạo, đồng thời đẩy nhanh quá trình phát triển nguồn nhân lực hàng không vũ trụ Việt Nam và mở rộng hợp tác quốc tế. Trong bối cảnh vệ tinh, các chòm vệ tinh quỹ đạo thấp (LEO) và những công nghệ không gian khác ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, khả năng chống chịu của hạ tầng và năng lực cạnh tranh công nghệ quốc gia, VinSpace cho biết, công ty hướng tới việc củng cố năng lực không gian tự chủ của Việt Nam, đồng thời phát triển các giải pháp có tính thương mại bền vững. Các giải pháp này được định hướng phục vụ khách hàng tại Việt Nam, Đông Nam Á và các thị trường khác. VinSpace là thành viên trong hệ sinh thái Vingroup, đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp hàng không vũ trụ toàn diện hàng đầu tại Việt Nam. Công ty định hướng phát triển năng lực trên toàn bộ chuỗi giá trị không gian, từ hệ thống vệ tinh và hạ tầng mặt đất đến thông tin địa không gian, kết nối vệ tinh và các ứng dụng ở hạ nguồn. Thông qua hợp tác chiến lược với các nhà cung cấp công nghệ hàng đầu thế giới, cùng với đầu tư dài hạn cho nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa, VinSpace hướng tới cung cấp các giải pháp ứng dụng công nghệ không gian cho nhiều lĩnh vực như hạ tầng, năng lượng, quản lý môi trường, logistics và đô thị thông minh. THÁI AN 5 n Thứ Tư n Ngày 12/8/2026 KINH TẾ Theo thông báo ngày 11/8 trên Vingroup.net, Công ty Cổ phần VinSpace (VinSpace) đã ký hợp đồng phóng vệ tinh với công ty hàng không vũ trụ SpaceX của tỷ phú Mỹ Elon Musk. Thỏa thuận được xem là một dấu mốc quan trọng trong lộ trình xây dựng năng lực hàng không vũ trụ toàn diện của VinSpace, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp vũ trụ Việt Nam. VinSpace ký hợp đồng phóng vệ tinh với SpaceX Hình ảnh trích từ video cho thấy tên lửa đẩy Falcon 9 mang theo 60 vệ tinh Starlink của SpaceX rời bệ phóng tại Trạm không quân Mũi Canaveral, bang Florida, Mỹ ẢNH: AP/TTXVN Ngày 14/2/2026, Cục Tần số Vô tuyến điện (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, Cục đã chính thức cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện cho Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam. Theo Giấy phép tần số vô tuyến điện được cấp, giai đoạn đầu, doanh nghiệp triển khai 4 trạm cổng (gateway) và quy mô thiết bị đầu cuối tối đa 600.000 thiết bị tại Việt Nam. Quy mô này thể hiện cách tiếp cận bài bản, triển khai có kiểm soát và phù hợp với lộ trình phát triển hạ tầng viễn thông quốc gia. Ngày 13/3, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam được khánh thành tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội). Đây được xem là dấu mốc quan trọng trong chiến lược tăng cường năng lực và từng bước làm chủ công nghệ vũ trụ, góp phần triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Dự án được triển khai với hai mục tiêu trọng tâm: Xây dựng hạ tầng trung tâm vũ trụ hiện đại, tiếp nhận chuyển giao công nghệ để từng bước làm chủ công nghệ vệ tinh quan sát Trái đất; đồng thời nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và giám sát môi trường thông qua dữ liệu viễn thám, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm an ninh quốc gia. Một số ngân hàng đã chủ động giảm lãi suất cho vay trong tháng 8. NCB vừa giảm 0,5% lãi suất cho vay đối với toàn bộ các gói vay dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, áp dụng từ ngày 10/8. Với khách hàng cá nhân, mức lãi suất ưu đãi mới được áp dụng cho nhiều khách hàng có nhu cầu vay phục vụ sản xuất - kinh doanh, mua nhà riêng lẻ và tiêu dùng có tài sản bảo đảm. Sau điều chỉnh, lãi suất thấp nhất còn 8,49%/ năm. Với nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ, ngân hàng giảm đồng loạt 0,5% cho tất cả kỳ hạn vay. Lãi suất ngắn hạn trong 3 tháng đầu được áp dụng ở mức 10%/năm. Không chỉ các ngân hàng thương mại chủ động giảm lãi suất, ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước cũng đang thúc đẩy các chương trình tín dụng ưu đãi hướng vào những lĩnh vực được xác định là động lực tăng trưởng và khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, ngay trong tháng 8, nhiều ngân hàng triển khai chương trình tín dụng với lãi suất cho vay thấp hơn tối thiểu 1% so với mức lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn của chính ngân hàng. Những động thái trên cho thấy mặt bằng lãi suất cho vay đang có xu hướng được điều chỉnh theo hướng hỗ trợ doanh nghiệp phát triển kinh tế. Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, ông Trần Văn Hiển - Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam - cho rằng, điều quan trọng nhất phải xem việc hấp thụ vốn ra sao. “Vẫn phải chờ xem giải ngân thế nào. Khi giải ngân rồi thì mới đánh giá được mức lãi suất đã giảm có thực sự tác động tích cực đến hoạt động của doanh nghiệp hay không”, ông Hiển nói. Theo ông Hiển, với doanh nghiệp nhỏ và vừa, vấn đề không chỉ nằm ở lãi suất mà còn là điều kiện tiếp cận vốn. Nếu ngân hàng giảm lãi suất nhưng đồng thời thắt chặt tiêu chuẩn tín dụng, những doanh nghiệp có hồ sơ tài chính yếu hoặc mức độ rủi ro cao vẫn sẽ khó vay vốn. KHÓ KỲ VỌNG LÃI SUẤT GIẢM NHANH TS Châu Đình Linh - giảng viên Trường Đại học Ngân hàng TPHCM - nói với phóng viên báo Tiền Phong rằng, để đánh giá xu hướng lãi suất thời gian tới, cần nhìn tổng thể thanh khoản của hệ thống ngân hàng, chiến lược huy động vốn của từng ngân hàng và tương quan giữa huy động với cho vay. Hiện tại, nhu cầu tín dụng đang ở mức cao, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế đẩy mạnh giải ngân cho các công trình, dự án. Khi nhu cầu vốn tăng nhanh hơn nguồn vốn huy động, khoảng cách giữa huy động và cho vay sẽ tạo sức ép lên lãi suất. “Thanh khoản của các ngân hàng hiện phân hóa. Những ngân hàng lớn bắt đầu có sự dò dẫm, trong khi một số ngân hàng quy mô trung bình và nhỏ đang chịu áp lực thanh khoản nên phải đẩy lãi suất lên để huy động vốn”, ông Linh phân tích và nói điều này cũng lý giải vì sao dù một số ngân hàng đã giảm lãi suất huy động, chưa thể kỳ vọng mặt bằng lãi suất trên toàn thị trường giảm. TS Linh cho rằng, về dài hạn, không nên để hệ thống ngân hàng trở thành nguồn vốn gần như duy nhất cho các dự án lớn, đặc biệt là các dự án có nhu cầu vốn trung và dài hạn. Thị trường trái phiếu, cổ phiếu cần được phát triển mạnh hơn để chia sẻ gánh nặng cung ứng vốn với hệ thống ngân hàng. NGỌC MAI Lãi suất huy động và cho vay bắt đầu giảm Lãi suất huy động tại một số ngân hàng bắt đầu giảm, mặt bằng lãi suất cho vay cũng bắt đầu có tín hiệu hạ nhiệt. Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng, dư địa giảm lãi suất vẫn phụ thuộc lớn vào thanh khoản hệ thống, tương quan giữa huy động và tín dụng, cũng như khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp. Sau khi lãi suất huy động giảm, nhiều ngân hàng hạ lãi suất cho vay

CHÊNH LỆCH TỚI 6 ĐIỂM Kết quả điểm chuẩn trúng tuyển khối ngành Sức khỏe năm nay cho thấy sự tăng nhiệt ở các ngành “nóng” như Y khoa, RăngHàm- Mặt, đồng thời ghi nhận sự phục hồi và cân bằng trở lại ở nhóm ngành Dược và Y học cổ truyền. Sự phân hóa không chỉ thể hiện giữa các nhóm ngành mà còn phản ánh rõ nét thương hiệu đào tạo và khu vực địa lí của từng trường ĐH. Ghi nhận cho thấy, hai ngành Y khoa và Răng-Hàm-Mặt tiếp tục khẳng định vị thế "quán quân" và "á quân" bền vững tại tất cả các trường đào tạo y dược. Ngành Y khoa ghi nhận mức điểm trúng tuyển dao động từ 25,10/30 điểm (Trường ĐH Y Dược Hải Phòng) đến 28,5/30 điểm (Trường ĐH Y Hà Nội). Như vậy, thí sinh phải đạt trung bình từ 8,37 đến 9,5 điểm/môn trong tổ hợp xét tuyển. Ngành Răng-Hàm-Mặt bám đuổi sát sao với dải điểm phổ biến từ 24,75/30 điểm (ĐH Y Dược Hải Phòng) đến 27,57/30 điểm (Trường ĐH Y Hà Nội). Đặc biệt, tại Trường ĐH Y Dược (ĐH Thái Nguyên), điểm chuẩn ngành Răng-Hàm-Mặt đạt 26,80 điểm, vượt qua ngành Y khoa (26,50 điểm). Nhóm ngành Dược và Y học cổ truyền có ngưỡng điểm trúng tuyển "dễ thở" hơn. Ngành Dược dao động từ 20/30 điểm (Trường ĐH Y Dược Hải Phòng) đến 24/30 điểm (Trường ĐH Y Dược TPHCM). Ngành Y học cổ truyền dao động từ 22,20/30 điểm (Trường ĐH Y Dược Hải Phòng) đến 24,7/30 điểm (Trường ĐH Y Hà Nội). Có thể thấy, bức tranh điểm chuẩn ngành Y Dược có sự phân tầng rõ nét giữa các trường ĐH. Tốp đầu là Trường ĐH Y Hà Nội, tiếp đến là Trường ĐH Y Dược TPHCM và Trường ĐH Y Dược (ĐH Quốc gia Hà Nội). Trong khi đó, ở nhóm trường khu vực như Trường ĐH Y Dược Hải Phòng, ĐH Y Dược (ĐH Huế), Trường ĐH Y Dược (ĐH Thái Nguyên) có điểm chuẩn thấp hơn nhóm trường tuyến đầu từ 1,0 đến 2,8 điểm tùy ngành. Điểm chuẩn năm 2026 ngành Y khoa và Răng-Hàm-Mặt tại các trường đại học tư thục nhìn chung bám sát ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) do Bộ GD&ĐT quy định. Điểm chuẩn 2 ngành này của các trường ĐH như Nguyễn Tất Thành, Duy Tân, Cửu Long bằng điểm sàn của Bộ GD&ĐT, 22 điểm. Một số trường khác, điểm chuẩn có nhích lên 1 đến 3,75 điểm như ngành Y khoa ĐH Phenikaa 25,75 điểm, ngành Răng-Hàm-Mặt là 25,25 điểm. So với mùa tuyển sinh năm 2025, điểm chuẩn năm nay ghi nhận xu hướng tăng nhẹ từ 0,25 đến 0,61 điểm ở các ngành top đầu, đồng thời phục hồi ở nhóm ngành tầm trung. Ở 2 ngành tốp đầu, điểm chuẩn của Trường ĐH Y Dược TPHCM tăng 0,61 điểm; Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch tăng 0,25 điểm ở ngành Y khoa và 0,54 điểm ở ngành Răng-Hàm-Mặt. Trường ĐH Y Dược (ĐH Huế) và Trường ĐH Y Dược (ĐH Thái Nguyên) cũng ghi nhận mức tăng từ 0,5 đến 1,0 điểm. Đối với nhóm ngành Dược và Y học cổ truyền, sau đợt giảm nhẹ năm 2025, hai ngành này nhích tăng trở lại. ĐH Y Dược Huế tăng 0,6 điểm ở ngành Dược và tăng 1,0 điểm ở ngành Y học cổ truyền. Việc điểm chuẩn nhích tăng ở hầu hết các trường cho thấy có nguyên nhân từ phổ điểm thi THPT ở các môn khoa học tự nhiên (Toán, Hóa, Sinh) tập trung nhiều ở phân khúc điểm khá, giỏi. Thí sinh giỏi, xuất sắc có xu hướng dồn nguyện vọng vào các ngành bác sĩ điều trị trực tiếp (Y khoa, Răng-Hàm-Mặt), khiến tính cạnh tranh ở nhóm này luôn duy trì ở mức khốc liệt. Tuy nhiên, có thể thấy, chất lượng đầu vào giữa nhóm trường công lập và tư thục đang được rút ngắn nhưng vẫn còn khá xa, ngành Y khoa chênh tới 6,5 điểm (Trường ĐH Y Hà Nội điểm chuẩn 28,5/30; một số trường tư thục chỉ 22/30). HỌC PHÍ "KHỦNG" Đặc thù của ngành bác sĩ (Y khoa, Răng-Hàm-Mặt, Y học cổ truyền) thời gian đào tạo dài và học phí cao. Ở các trường công lập, học phí của nhóm ngành này phụ thuộc vào 2 yếu tố, thứ nhất do nhà nước quy định nhóm ngành sức khỏe có học phí cao nhất trong 7 nhóm ngành đào tạo; thứ hai do các trường tự chủ. Mùa tuyển sinh năm 2026, học phí tại các trường ĐH đào tạo khối ngành Sức khỏe trên cả nước có biến động đáng kể. Việc chuyển giao sang cơ chế tự chủ tài chính hoàn toàn cùng việc áp dụng định mức kinh tế-kĩ thuật mới đã khiến học phí nhóm ngành "đỉnh" như Y khoa và Răng-Hàm-Mặt thiết lập mặt bằng giá mới. Điểm nóng nhất trong điều chỉnh học phí năm 2026 thuộc về các cơ sở giáo dục ĐH công lập đã hoàn tất chuyển đổi cơ chế tự chủ tài chính hoàn toàn (tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư). Tại Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, mức học phí ngành Y khoa và Răng-Hàm-Mặt ghi nhận đợt điều chỉnh tăng mạnh nhất trong 5 năm trở lại đây. Cụ thể, học phí hai ngành này tăng thêm 25,8 triệu đồng/năm, từ mức 55,2 triệu đồng lên mức 81 triệu đồng/năm học (tương đương mức tăng gần 47%). Nhóm ngành Dược học và Y học cổ truyền của trường cũng nhích lên mức 68 triệu đồng/năm, tăng hơn 23% so với năm trước. Trong khi đó, Trường ĐH Y Dược TPHCM tiếp tục duy trì vị thế là một trong những đơn vị có mức thu học phí cao nhất khu vực phía Nam đối với hệ công lập tự chủ. Ngành Y khoa và RăngHàm-Mặt tại đây hiện dao động trong khoảng từ 45 đến gần 85 triệu đồng/năm học tùy theo từng khóa tuyển sinh và lộ trình tự chủ. Trong khi đó, các trường ĐH Y Dược công lập khu vực phía Bắc và miền Trung duy trì mức tăng "dễ thở" hơn, thường nằm trong ngưỡng điều chỉnh từ 5% đến 10% theo quy định tại Nghị định 97/2023/NĐ-CP của Chính phủ về học phí. Trường ĐH Y Dược (ĐH Quốc gia Hà Nội), mức học phí các ngành dao động phổ biến từ 27,655 triệu đồng/năm. Tại các trường ĐH vùng, khu vực, mức học phí ngành Y khoa, Răng-Hàm-Mặt và Dược học nằm trong khoảng từ 30 đến 45 triệu đồng/năm học. Lí giải về nguyên nhân học phí khối ngành Y Dược liên tục lập đỉnh mới, đại diện các cơ sở đào tạo cho biết chi phí đào tạo một bác sĩ y khoa cao hơn nhiều so với các ngành học thông thường. Để đảm bảo cơ hội học tập cho những tài năng y khoa có hoàn cảnh khó khăn trước áp lực tăng chi phí, các trường Y Dược công lập năm nay đồng loạt gia tăng chính sách hỗ trợ. Hầu hết các đơn vị đã trích lập Quỹ học bổng khuyến khích học tập ở mức tối đa (từ 8% đến 10% tổng nguồn thu học phí), đồng thời liên kết với các ngân hàng chính sách xã hội và tổ chức cựu sinh viên để mở rộng các gói tín dụng ưu đãi học tập lãi suất thấp. NGHIÊM HUÊ 6 n Thứ Tư n Ngày 12/8/2026 KHOA GIÁO Điểm chuẩn cao, học phí "khủng" Điểm chuẩn nhóm ngành sức khỏe tại các trường đại học (ĐH) y dược công lập trên toàn quốc cho thấy có tăng nhẹ so với năm 2025. Chất lượng đầu vào giữa nhóm trường đại học công lập tốp đầu và nhóm trường ngoài công lập vẫn giữ một khoảng cách tương đối xa. Nhóm ngành sức khỏe đặc thù nên nếu chuẩn đầu vào quá chênh lệch sẽ dẫn tới việc khó đảm bảo được chất lượng chuẩn đầu ra để đáp ứng yêu cầu chăm sóc, khám sức khỏe cho người dân. Sinh viên ngành Y khoa, Trường ĐH Đại Nam ẢNH: NTCC NGÀNH Y KHOA: Theo Bộ GD&ĐT, trước đó, mạng xã hội đã lan truyền thông tin, môn Lịch sử ở bậc trung học phổ thông là môn tự chọn. Liên quan đến thông tin này, Bộ khẳng định, ở chương trình Giáo dục phổ thông hiện hành, Lịch sử là môn học bắt buộc đối với tất cả học sinh cấp trung học phổ thông, với thời lượng 52 tiết/ năm học. Quy định này được ban hành tại Thông tư số 13 năm 2022 của Bộ GD&ĐT và được thực hiện từ năm học 2022 - 2023 đến nay. Ngoài phần nội dung bắt buộc, Chương trình môn Lịch sử còn có các chuyên đề học tập lựa chọn, với thời lượng 35 tiết/năm học. Việc có thêm các chuyên đề học tập lựa chọn không có nghĩa Lịch sử là môn học tự chọn. “Vì vậy, thông tin cho rằng môn Lịch sử hiện là môn học tự chọn ở cấp trung học phổ thông là không đúng”, theo Bộ GD&ĐT. Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 quy định, khi học sinh học lên bậc THPT, các em sẽ được học 8 môn bắt buộc và 4 môn lựa chọn. Trong đó, môn lựa chọn là các môn học theo năng lực, định hướng nghề nghiệp. Các môn bắt buộc gồm: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ 1, Lịch sử, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng an ninh, Hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp, Nội dung giáo dục của địa phương. Ngoài ra, học sinh sẽ phải chốt 4/9 môn lựa chọn trong số: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật. HÀ LINH Bác thông tin Lịch sử thành môn tự chọn Lịch sử vẫn là môn học bắt buộc ở bậc THPT Trưa 11/8, Bộ GD&ĐT thông tin, môn Lịch sử ở bậc trung học phổ thông vẫn là môn học bắt buộc, không phải môn tự chọn như mạng xã hội lan truyền.

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