Báo Tiền Phong số 187

TRANG 2 GIẤC MƠ CỦA MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG 103 TUỔI THỨ HAI 6/7/2026 Số 187 0977.456.112 TRANG 5 Tổng thống Mỹ phát biểu mừng Quốc khánh TRANG 16 TRANG 6 TRANG 7 TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2026: Điểm sàn lệch tới 10 điểm Doanh nghiệp “ngộp thở” vì chi phí logistics tăng sốc Xã, phường nào tiếp tục bị TRANG 14 MBAPPÉ ÁP SÁT MESSI TRONG CUỘC ĐUA LỊCH SỬ Mùa hè rời màn hình, “chạm” vào trải nghiệm TRANG 4-5 TRANG 8-9 Công chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nha Bích (Đồng Nai) ẢNH: TTXVN VPOP ĐANG “SĂN” HIT TRONG TRANG SÁCH Một hình ảnh trong MV Đẩy xe bò của Phương Mỹ Chi được sáng tác dựa trên tác phẩm Vợ nhặt của nhà văn Kim Lân SÁP NHẬP?

HƠN NỬA THẾ KỶ NHỚ THƯƠNG CON Đêm xuống, trong căn nhà nhỏ bên dòng Lam, Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Sáu (sinh năm 1923, trú ở phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) lại thao thức. Tuổi 103 khiến đôi chân mẹ không còn vững, mái tóc đã bạc trắng, nhưng ký ức về hai người con liệt sĩ thì chưa bao giờ phai. Mẹ bảo, tối qua hai anh lại về. Vẫn là khuôn mặt trẻ trung của hơn nửa thế kỷ trước. Vẫn câu hỏi quen thuộc như ngày còn sống: “Mẹ có khỏe không?”. Mẹ cười hiền, đưa đôi tay gầy guộc ôm các con vào lòng. Rồi mẹ choàng tỉnh. Căn phòng vẫn im ắng, chỉ còn tiếng cánh quạt xoay đều trong màn đêm. Ngồi trên chiếc giường cũ kỹ, mẹ Sáu chậm rãi lần giở từng lớp ký ức. Có những chuyện chỉ còn là ký ức, nhưng chỉ cần nhắc đến tên các con, từng chi tiết hiện lên rõ ràng như mới hôm qua. Mẹ Sáu sinh ra ở vùng Bến Thủy, nơi từng là trọng điểm đánh phá ác liệt của không quân Mỹ. Chồng làm công nhân cảng, còn mẹ quanh năm cấy lúa bên bãi bồi sông Lam. Mẹ Sáu có ba người con trai. Chiến tranh, hai người con trai Lê Huy Minh, Lê Huy Trường lần lượt lên đường nhập ngũ. Người con cả Lê Huy Minh nhập ngũ năm 1964. Cuối năm ấy, người con thứ hai Lê Huy Trường cũng tham gia dân quân tự vệ, trực chiến bảo vệ cảng Bến Thủy - đầu mối giao thông huyết mạch chi viện cho chiến trường miền Nam. Mùa hè năm 1965, bầu trời Vinh đỏ rực. Bom Mỹ trút xuống cảng Bến Thủy như muốn xóa sổ nơi này. Giữa trưa hôm ấy, mẹ Sáu nghe tin dữ, anh Trường bị thương nặng khi làm nhiệm vụ cứu tải thương cho bộ đội hải quân. Mẹ lao đến bệnh viện, nhưng chỉ kịp nhìn con lần cuối. Chàng trai mới 18 tuổi đã mãi mãi nằm lại. Nhắc đến người con thứ hai, giọng mẹ vẫn nghẹn đi sau gần 60 năm. Mẹ kể, Trường học rất giỏi. Ngày trường sơ tán sang Hà Tĩnh, cậu học trò nghèo vẫn ôm sách, đội quần áo lên đầu rồi bơi qua sông Lam đến lớp. Một buổi học, một buổi chăn trâu nhưng quyển sách lúc nào cũng kẹp bên nách. Bảy năm sau, khi nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai, thêm một tờ giấy báo tử nữa được gửi về. Người con trai cả Lê Huy Minh hy sinh tại chiến dịch 81 ngày đêm Thành cổ Quảng Trị ngày 11/7/1972. Lúc hy sinh, anh Minh giữ chức vụ Đại đội trưởng Trung đoàn 146. Ngày lên đường, anh Minh vừa cưới vợ. Đó là một đám cưới chóng vánh đến xót xa. Chiều 30 Tết anh mới được về phép. Mùng 4 cưới vợ. Mùng 5 khoác ba lô trở lại đơn vị. Người vợ trẻ chỉ kịp làm vợ đúng một ngày. Cuộc chia tay ấy trở thành vĩnh biệt. Trong căn nhà của mẹ bây giờ vẫn còn bức ảnh cưới đã úa màu của đôi vợ chồng trẻ. Đó gần như là kỷ vật cuối cùng lưu giữ hình bóng người con trai cả. Còn Trường... đến một tấm ảnh cũng không có. MẸ CHỌN GIỮ NỖI ĐAU CHO RIÊNG MÌNH Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, những hố bom ngày nào giờ đã phủ đầy màu xanh, chỉ có người mẹ già vẫn sống cùng những khoảng trống không gì lấp đầy. Những năm sau chiến tranh, mẹ Sáu lặng lẽ sống cùng ruộng vườn và nỗi nhớ. Mẹ ít khi nhắc đến những mất mát của mình. Mỗi lần có người hỏi, mẹ chỉ cười hiền rồi nói: “Muốn có độc lập thì phải hy sinh. Mẹ xin giữ nỗi đau ấy về phần mình”. Trong căn nhà nhỏ, bà Nguyễn Thị Huệ - người con dâu đã nhiều năm kề cận chăm sóc mẹ Sáu - nay trở thành chỗ dựa của mẹ lúc tuổi già, sau khi người con út là ông Lê Huy Thắng qua đời vào tháng 10/2024. Từng bữa cơm, giấc ngủ đến viên thuốc hằng ngày đều được bà Huệ tận tình chăm chút, yêu thương và chu đáo như đối với chính mẹ ruột của mình. Bà Huệ kể, dù tuổi đã cao nhưng mẹ Sáu vẫn rất minh mẫn. Có những đêm đang ngủ, mẹ chợt gọi tên hai người con rồi giật mình tỉnh giấc. “Nhiều khi mẹ thức dậy rồi bảo đêm qua thấy các anh về. Mẹ nói chuyện với các anh như thật, hỏi han rồi ôm các anh. Tỉnh dậy mẹ cứ ngồi lặng rất lâu. Mỗi lần như vậy, nhìn mẹ mà tôi không cầm được nước mắt”, bà Huệ xúc động. Theo bà Huệ, điều khiến con cháu khâm phục nhất là suốt cuộc đời, mẹ chưa bao giờ than trách hay oán hận. Dẫu mang trong lòng nỗi đau mất hai người con trai, mẹ vẫn luôn động viên con cháu sống tốt, gìn giữ truyền thống gia đình và biết trân trọng giá trị của hòa bình. Điều tự hào là ba thế hệ trong gia đình mẹ Sáu đã tiếp nối màu xanh áo lính. Chồng mẹ từng tham gia kháng chiến chống Pháp. Hai người con anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Hôm nay, người cháu của mẹ cũng đang phục vụ trong quân đội, tiếp nối truyền thống của gia đình. Có lẽ, sau tất cả những mất mát, niềm an ủi lớn nhất với mẹ Sáu là được nhìn thấy đất nước thanh bình, con cháu lớn lên trong tiếng cười thay cho tiếng bom rơi. THU HIỀN 2 THỜI SỰ n Thứ Hai n Ngày 6/7/2026 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång Bieân taäp: Nguyeãn Ngoïc Tieán, Traàn Thò Thu Haø n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chiều 5/7, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đã kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị cho Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ sẽ diễn ra sáng 6/7 tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM). Đặc biệt quan tâm việc xác định thông tin liệt sĩ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ của Quân khu 7 và TPHCM mở rộng phối hợp với các đơn vị, cơ quan có năng lực, chức năng trong việc xác định thông tin hài cốt liệt sĩ, trên cơ sở di vật, danh tính các liệt sĩ có thể xác định được để mở rộng phạm vi tìm kiếm thông tin về liệt sĩ; phối hợp với cơ quan chức năng của địa phương tổ chức sớm lấy mẫu thử ADN của thân nhân liệt sĩ. Hơn nửa thế kỷ sau ngày hai người con lần lượt ngã xuống trong kháng chiến chống Mỹ, Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Sáu vẫn chưa nguôi nỗi nhớ. Ở tuổi 103, những người con liệt sĩ vẫn trở về trong giấc mơ của mẹ, như chưa từng rời xa. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Sáu, tháng 5/2025 Giấc mơ của Mẹ Việt Nam Anh hùng 103 tuổi Sáng 5/7, tàu Hải quân mang số hiệu 83 là tàu Chỉ huy Biên đội tàu 83, Hải quân Trung Quốc do Đại tá Lưu Chiếm Phong và Đại tá Hứa Kiến Quốc dẫn đầu cùng thủy thủ đoàn đã cập bến cảng Lotus, TPHCM. Vì lý do an toàn kỹ thuật, tàu đổ bộ 998 neo đậu kỹ thuật tại vùng neo số 0 Vũng Tàu. Đại tá Phạm Tiến Dũng, Phó Tham mưu trưởng Vùng 2 Hải quân; đại diện UBND TPHCM; Bộ Tư lệnh Vùng 3 Cảnh sát biển; Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng; một số đơn vị chức năng cùng đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam; Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại TPHCM dự lễ đón tàu. Trong thời gian thăm TPHCM, nhóm Chỉ huy Biên đội tàu 83 sẽ đến dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; chào xã giao lãnh đạo TPHCM; Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Vùng 2 Hải quân. Cán bộ, thủy thủ Biên đội tàu 83 sẽ tham gia một số hoạt động giao hữu thể thao với cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân Việt Nam; tham quan một số di tích lịch sử, thắng cảnh văn hóa tại TPHCM. Chuyến thăm TPHCM của Biên đội tàu 83 Hải quân Trung Quốc nhằm cụ thể hóa các nhận thức chung đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, hai Quân đội Việt Nam - Trung Quốc về việc tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng phát triển ngày một thực chất hơn, tăng cường sự tin cậy, hiểu biết giữa lực lượng Hải quân hai nước nói riêng, Quân đội hai nước nói chung, qua đó, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước. P.V (theo TTXVN) Biên đội tàu Hải quân Trung Quốc thăm TPHCM Được sự đồng ý của Bộ Quốc phòng Việt Nam, Biên đội tàu 83 của Hải quân Trung Quốc (gồm tàu huấn luyện 83 - Thích Kế Quang và tàu đổ bộ 998 - Côn Lôn Sơn) thăm TPHCM từ ngày 5-9/7.

3 n Thứ Hai n Ngày 6/7/2026 THỜI SỰ Vào 13h chiều qua, tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực tỉnh Quảng Tây với cường độ cấp 7 (5061 km/h), giật cấp 9. Dự báo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Đông Bắc, suy yếu dần thành một vùng áp thấp và tan dần, không còn khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam. Chiều 5/7, khu vực các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Lào Cai và Quảng Ninh tiếp tục có mưa. Từ 13 giờ ngày 4/7 đến 13 giờ ngày 5/7, khu vực các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Lào Cai và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. THIỆT HẠI Ở MÓNG CÁI, QUẢNG NINH Rạng sáng 5/7, bão số 1 (Maysak) đổ bộ vào khu vực các phường thuộc TP Móng Cái cũ, tỉnh Quảng Ninh. Theo cơ quan khí tượng thủy văn, sau khi đổ bộ đất liền, bão số 1 di chuyển rất chậm, quần thảo nhiều giờ trên đất liền, gây gió giật tới cấp 12 tại Móng Cái gây thiệt hại nặng nề cho địa phương. Hàng loạt cây cối gãy đổ, 600ha đầm tôm ngập trắng, 20 tàu cá đắm chìm cùng tình trạng mất điện diện rộng khiến nhịp sống nơi đây bị đảo lộn nghiêm trọng. Phóng viên báo Tiền Phong ghi nhận, cây đổ nằm ngổn ngang trên đường kéo theo làm đứt dây điện khiến các phường Móng Cái 1, 2, 3 mất điện toàn bộ. Phường Móng Cái 1 có khoảng 600ha diện tích nuôi trồng thủy sản tại các khu Hải Hòa 1, Hải Hòa 2 và Hải Hòa 6 bị ngập, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất của người dân, đặc biệt là các đầm nuôi tôm đang chuẩn bị thu hoạch. Cùng với đó, khoảng 10 cột điện chiếu sáng bị hư hỏng; gần 800 cây xanh các loại bị gãy, đổ; khoảng 20 mái tôn nhà dân bị tốc; trụ cổng Trạm Kiểm soát Biên phòng Mũi Ngọc bị đổ sập. Hệ thống nhà chờ, mái tôn trước khu vực Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái bị gió quật đổ nằm ngổn ngang trên đường. Thông tin từ phường Móng Cái 2 và 3, nước trên sông Ka Long dâng cao do mưa lớn gây ngập toàn bộ hệ thống đường hai bên bờ sông. Cầu phao KM3+4-Cảng ICD Thành Đạt, phường Móng Cái 3 bị ngập do nước lũ dâng cao. Trưa 5/7, Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng CSGT, Công an tỉnh và Đồn Biên phòng Trà Cổ, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp cứu 3 thuyền viên trên tàu bị chìm do bão tại khu vực Chương Cát, Mũi Ngọc thuộc phường Móng Cái 1. Bão kèm theo gió giật làm đắm và hư hỏng khoảng 20 tàu cá của ngư dân. Chính quyền phường chờ thủy triều lên để trục vớt, đưa số tàu cá thiệt hại về khu vực neo đậu an toàn. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, ông Quản Minh Cường, sau khi đi thị sát thiệt hại tại các địa phương thuộc TP Móng Cái cũ đã chỉ đạo các địa phương trước hết phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, ngập úng, chịu ảnh hưởng của triều cường và các yếu tố thời tiết bất lợi. Ông cũng yêu cầu các đơn vị chức năng khẩn trương khắc phục sự cố về điện, tổ chức cắt tỉa, thu dọn cây xanh gãy đổ, giải tỏa các điểm ách tắc, bảo đảm giao thông thông suốt. QUỐC NAM Trưa 5/7, sau khi đi sâu vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, không ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta. Tuy nhiên, mưa lớn vẫn tiếp tục ở miền Bắc. Bão kèm theo gió giật làm đắm và hư hỏng khoảng 20 tàu cá của ngư dân ở TP Móng Cái (cũ), tỉnh Quảng Ninh Do ảnh hưởng của bão, sáng và trưa 5/7, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô và Cát Hải) vẫn có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9 - 10, sóng biển cao 2 - 3m, biển động mạnh. Khu vực ven biển Quảng Ninh có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8. Sáng 5/7, ông Phạm Đình Tâm, chủ khách sạn Đông Á tại đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh, cho biết gần 50 du khách đang lưu trú tại khách sạn phải ở lại đảo khi toàn bộ tàu khách dừng hoạt động để bảo đảm an toàn trước ảnh hưởng của bão số 1. Số du khách lưu trú tại khoảng 20 phòng. Khi nhận được thông tin bão sắp đổ bộ, nhiều người không khỏi lo lắng vì chưa biết khi nào có thể rời đảo. Để giúp du khách yên tâm, tối 4/7, chủ khách sạn quyết định mổ một con lợn rừng, tổ chức bữa cơm thân mật để mọi người cùng quây quần trong thời gian tránh bão. “Con lợn rừng này tôi mua từ Mộc Châu và nuôi hơn một năm. Tôi muốn du khách dù gặp bão vẫn có cảm giác ấm cúng, an toàn như đang ở nhà và cảm nhận được sự thân thiện, mến khách của người Cô Tô”, ông Tâm chia sẻ. Sau khi thống nhất tổ chức bữa tối, 20 nhân viên khách sạn cùng một số du khách đã tham gia sơ chế, chế biến gần 10 món ăn. Đặc biệt, một số du khách đến từ tỉnh Phú Thọ còn trực tiếp thực hiện những món ăn mang hương vị đặc trưng của địa phương. Bữa tối sau đó được tổ chức tại khu vực nhà ăn và sảnh khách sạn. Gần 50 du khách cùng dùng bữa trong không khí vui vẻ, thân mật, phần nào vơi bớt tâm lý lo lắng trước diễn biến của bão. Ông Tâm cho biết, ngoài việc tổ chức bữa ăn, khách sạn không tăng giá các dịch vụ và tạo điều kiện hỗ trợ tối đa cho du khách trong những ngày phải lưu trú kéo dài vì tàu khách tạm dừng hoạt động. “Quan điểm của tôi là phải giúp du khách có trải nghiệm tốt nhất, kể cả trong điều kiện thời tiết không thuận lợi. Điều quan trọng nhất là mọi người cảm thấy an toàn, thoải mái và không quá lo lắng”, ông Tâm nói. HOÀNG DƯƠNG Gần 50 du khách phải lưu lại đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh do tàu khách tạm dừng hoạt động trong bão số 1 (Maysak) đã được chủ khách sạn tổ chức bữa tối ấm cúng với gần 10 món ăn chế biến từ lợn rừng. Gần 50 du khách mắc kẹt vì bão được chủ khách sạn ở Cô Tô mời cơm tối với món chính là thịt lợn rừng Bão số 1 suy yếu, mưa lớn tiếp tục Gần 100 cây xanh ở Móng Cái bị đổ gãy Móng Cái tan hoang Mổ lợn rừng đãi gần 50 du khách mắc kẹt vì bão Dù bão đã tan nhưng từ chiều tối 5/7 đến sáng 6/7, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai và Tuyên Quang tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 130mm. Do ảnh hưởng của mưa lớn, từ đêm 5/7 đến ngày 6/7, trên các sông nhỏ, thượng nguồn các sông chính Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-4m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ có khả năng lên mức báo động (BĐ)1-BĐ2. Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất xảy ra tại các tỉnh vùng núi, trung du khu vực Bắc Bộ. Nhận định xa hơn, từ ngày 6-11/7, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và đêm, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trong khoảng 10 ngày tới, nắng nóng chưa có dấu hiệu xuất hiện ở miền Bắc, thời tiết nhìn chung mát mẻ với ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất chỉ từ 30-33 độ. Thanh Hoá đến Huế và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ trong những ngày tới ít mưa, ban ngày trời nắng nhưng ít khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng và gay gắt, riêng khu vực Thanh Hoá đến Huế có thể xuất hiện mưa dông rải rác vào chiều tối và tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Tây Nguyên và Nam Bộ những ngày tới tiếp tục hình thái thời tiết điển hình của mùa mưa, ban ngày trời nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ nơi có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. NGUYỄN HOÀI Mưa vẫn tiếp tục ở miền Bắc

4 n Thứ Hai n Ngày 6/7/2026 XÃ HỘI LÀM HẾT VIỆC, KHÔNG HẾT GIỜ Một năm sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tại trụ sở UBND phường Hồng Bàng trên phố Đinh Tiên Hoàng (Hải Phòng) không còn cảnh người dân tấp nập tới làm thủ tục hành chính truyền thống. Bộ phận một cửa và các phòng ban chuyên môn trực thuộc phường đã ứng dụng triệt để công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào giải quyết các thủ tục, công việc hằng ngày. Trong căn phòng nhỏ trên tầng 2 tòa nhà cũ thời Pháp, anh Trần Công Dĩnh - tân Trưởng phòng Kinh tế phường ngồi cặm cụi trước màn hình máy tính cập nhật tiến độ giải quyết công việc phụ trách. Vừa nhận nhiệm vụ mới được hai ngày, song anh đã quen thuộc, xử lý thành thạo phần việc của mình. Chỉ trong ít phút, nam cán bộ duyệt rồi chuyển hàng chục công văn, thông báo, hồ sơ tới các chuyên viên xử lý, đồng thời đôn đốc báo cáo, kết quả giải quyết của các tổ chuyên môn để tham mưu, trình cấp trên phê duyệt, quyết định. Nhấp ngụm trà trong phút giải lao, anh Dĩnh chia sẻ, phường Hồng Bàng được thành lập trên cơ sở hợp nhất toàn bộ diện tích, dân số 6 phường trung tâm: Hoàng Văn Thụ, Minh Khai, Phan Bội Châu, Thượng Lý, Sở Dầu, Hùng Vương (quận Hồng Bàng cũ) và một phần phường Gia Viên (quận Ngô Quyền cũ) với quy mô diện tích hơn 12,1km2, khoảng 113.000 người. Hồng Bàng là một trong những phường trung tâm, có mật độ dân số, tốc độ đô thị hóa cao bậc nhất tại Hải Phòng. Chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, phường Hồng Bàng được kế thừa đội ngũ lãnh đạo, công chức, cán bộ từ quận Hồng Bàng (cũ), kết hợp với đội ngũ lãnh đạo, cán bộ chuyên môn từ 6 phường hợp thành. Với trình độ chuyên môn, năng lực đồng đều, các phòng ban chuyên môn của phường đã vận hành trơn tru, thuận lợi ngay từ những ngày đầu. Sơ kết một năm, Hồng Bàng được đánh giá là một trong những phường dẫn đầu về cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, tỷ lệ thủ tục được giải quyết trong thời hạn… thuộc nhóm dẫn đầu thành phố. Trước ngày 1/7/2026, Phòng Kinh tế hạ tầng và đô thị phường Hồng Bàng (thời điểm chưa tách phòng) có gần 50 công chức, phụ trách nhiều lĩnh vực nóng như: tài nguyên, đất đai, kế hoạch đầu tư, tài chính, xây dựng, quản lý đô thị… với khối lượng công việc khổng lồ. Là phường trung tâm nhất thành phố cảng, công tác quản lý đô thị, trật tự vỉa hè được đặc biệt chú trọng. Địa phương đã tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức online, loa phát thanh kết hợp tuần tra trực tiếp, nhắc nhở để đô thị văn minh, xanh, sạch, đẹp; không phát sinh xây dựng không phép, trái phép. Ngoài ra, hàng loạt cơ sở nhà đất công sản sử dụng không đúng mục đích đã được phường phối hợp với liên ngành tổ chức thống kê, cưỡng chế thu hồi sớm và bàn giao cho thành phố quản lý, lên kế hoạch sử dụng phù hợp, chống lãng phí. Theo anh Dĩnh, cán bộ phường làm việc từ 7h sáng đến khoảng 19h-20h hằng ngày. Ngày cao điểm, nhiều thủ tục, hồ sơ, báo cáo được trình duyệt lúc nửa đêm, trước thời điểm sang ngày mới để kịp tiến độ đề ra với tinh thần “hết việc, không hết giờ”. Mặc dù khối lượng công việc lớn, áp lực tiến độ, song hệ thống online tắc nghẽn mới là điều anh và đồng nghiệp lo ngại nhất. Để hạn chế lỗi này, anh thường lên kế hoạch, xử lý linh hoạt và dự phòng phương án, tránh điểm nghẽn. “Tiến độ công việc đều được cập nhật trên hệ thống. Hồ sơ, thủ tục, báo cáo, kết quả… được nhận diện rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ. Khâu nào chậm, chưa hoàn thành, hoàn thành đến đâu đều được kiểm tra và đôn đốc giải quyết triệt để”, anh Dĩnh nói. Sau khi sơ kết một năm vận hành, Hồng Bàng là một trong những phường loại 1, Phòng Kinh tế hạ tầng và Đô thị được tách ra thành Phòng Kinh tế và Phòng Xây dựng - Nông nghiệp - Môi trường. Anh Trần Công Dĩnh - Chánh văn phòng UBND phường được phân công giữ chức Trưởng phòng Kinh tế. ĐỀ XUẤT BỔ SUNG CÁN BỘ CHUYÊN MÔN CAO Cách xa trung tâm thành phố khoảng 40km, xã Hùng Thắng (huyện Tiên Lãng cũ) ôm trọn vùng biển Vinh Quang rộng lớn và những cánh đồng bát ngát dọc cửa sông Văn Úc. Giữa trưa hè đầu tháng 7, ông Vũ Trọng Thủy - Phó Chủ tịch UBND xã Hùng Thắng rời căn phòng họp trực tuyến, tiếp chuyện phóng viên trong phòng làm việc riêng ở trụ sở xã cũ, đã xuống cấp. Mặc dù tất bật với công tác sắp xếp thôn và nhiều nhiệm vụ mới, song ông Thủy vẫn hào hứng chia sẻ về một năm thực hiện nhiệm vụ. Theo ông Thủy, Hùng Thắng là xã ven biển khó khăn, hiện còn thiếu thốn về cơ sở vật chất. Địa phương tận dụng trụ sở UBND xã Vinh Quang (cũ) làm trụ sở của Đảng ủy và Công an xã, còn trụ sở UBND xã Hùng Thắng (cũ) làm trụ sở UBND Hùng Thắng (mới). Mặc dù khoảng cách giữa các cơ quan chỉ 2-3 km, nhưng do điều kiện hạn chế, mỗi khi họp tập trung trực tuyến với thành phố và Trung ương, cán bộ địa phương phải tập trung tại nhà văn hóa xã. Ông Thủy chia sẻ, một năm qua, chính quyền địa phương hoạt động ổn định, hiệu lực, hiệu quả sau sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn tổ chức bộ máy. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được đổi mới theo hướng khoa học, đồng bộ, cơ chế phối hợp chặt chẽ, đảm bảo sự thống nhất trong điều hành. Các lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường đều phát triển ổn định, vượt kế hoạch, chất lượng dịch vụ công được nâng cao, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và giải quyết đúng hạn, trước hạn đạt 99,82%. Tuy nhiên, ông Thủy cho biết, giai đoạn đầu vận hành ở địa phương còn lúng túng do khối lượng công việc lớn, phức tạp hơn. Nhiều nhiệm vụ được chuyển giao từ cấp huyện về cấp xã trong khi một số quy định chưa thống nhất, chồng chéo. Phạm vi quản lý các lĩnh vực được mở rộng, đòi hỏi yêu cầu cao hơn về năng lực quản lý. Công tác quản lý quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng, hạ tầng kỹ thuật phát sinh nhiều vấn đề cần rà soát, điều chỉnh, gây áp lực lớn trong giai đoạn đầu. Bên cạnh đó, một số cán bộ, công chức thời điểm đầu chưa kịp thích nghi với vị trí, nhiệm vụ mới. Ngoài cơ sở vật chất, yếu tố nhân sự tại địa phương cũng còn nhiều khó khăn, chưa đồng đều về năng lực, trình độ. Theo định biên, chính quyền xã có 41 công chức nhưng hiện tại vẫn còn thiếu 5 vị trí, việc làm, nhất là các vị trí, lĩnh vực chuyên môn Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, TP Hải Phòng đề xuất Trung ương nghiên cứu sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo hướng rộng hơn (đối với các đơn vị chưa đảm bảo tiêu chí diện tích và dân số), để mở rộng không gian, tăng khả năng liên kết vùng, tập trung nguồn lực phát triển địa phương. Hải Phòng hiện có 46 xã phường, đặc khu loại 1; 67 xã phường loại 2 và 1 đặc khu loại 3 (Bạch Long Vĩ). Thành phố có 3 đơn vị hành chính cấp phường, xã, đặc khu với quy mô dân số, diện tích tự nhiên lớn, đáp ứng tiêu chí ưu tiên để đề xuất phân loại đặc biệt, gồm: Đặc khu Cát Hải, phường Hải An và phường Đông Hải. Theo anh Trần Công Dĩnh - Trưởng phòng Kinh tế phường Hồng Bàng, việc tách phòng Phòng Kinh tế hạ tầng và Đô thị là phù hợp với thực tiễn, giúp địa phương tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát, điều hành và thực thi công vụ, nhất là tại các địa bàn trọng điểm về đô thị, kinh tế. Địa phương đang dự kiến xây dựng một ứng dụng mini để thuận lợi hơn trong việc tiếp công dân và giải quyết những kiến nghị, phản ánh. Trung tâm phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng ẢNH: NGUYỄN HOÀN Anh Trần Công Dĩnh – Trưởng Phòng Kinh tế phường Hồng Bàng ẢNH: NGUYỄN HOÀN Xã, phường nào tiếp tục bị sáp nhập? Bài 1: Mở rộng không gian phát triển Sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều kết quả tích cực đã đạt được, song cũng bộc lộ không ít bất cập, nhất là ở cấp xã. Nhiều xã có quy mô dân số, diện tích nhỏ, nguồn lực hạn chế, trong khi biên chế ít khiến cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều việc, ảnh hưởng đến chất lượng tham mưu và hiệu quả giải quyết công việc. Từ thực tiễn này, một số địa phương đề xuất tiếp tục nghiên cứu sáp nhập đơn vị cấp xã. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng yêu cầu rà soát, đánh giá việc sáp nhập trên cơ sở tiêu chí dân số, diện tích, hạ tầng và năng lực cán bộ. Đồng thời, nghiên cứu thành lập các đơn vị hành chính đô thị đặc biệt, tạo động lực phát triển và kết nối hạ tầng.

5 KINH TẾ n Thứ Hai n Ngày 6/7/2026 CHI PHÍ VẬN CHUYỂN LEO THANG Là doanh nghiệp (DN) chuyên xuất khẩu nông sản sang những thị trường khó tính, ông Nguyễn Đình Tùng - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Vina T&T Group - cho biết, đầu tháng 5, giá cước tàu biển vận chuyển hàng lạnh đối với trái cây tươi chỉ khoảng 2.800 USD/container nhưng đến nay đã tăng lên 7.800 USD, tương đương mức tăng gần 200%. Dù chấp nhận mức giá rất cao, DN vẫn không dễ dàng đặt được chỗ mà phải lên kế hoạch từ rất sớm. Bên cạnh đó, dù giá cước lên nhưng DN không thể đàm phán lại với đối tác nước ngoài mà buộc phải chấp nhận chịu lỗ, thậm chí đối diện nguy cơ phá sản. Không chỉ tăng giá cước, thời gian vận chuyển hàng đi Mỹ cũng kéo dài hơn, từ khoảng 20 ngày thì nay phải đi đường vòng kéo dài tới hơn 40 ngày. Với mặt hàng tươi sống, Vina T&T buộc phải chuyển sang vận tải hàng không. Tuy nhiên, khi thị trường biến động hoặc các hãng hàng không cắt giảm chuyến bay, hàng hóa của DN Việt thường không được ưu tiên. “Thậm chí, một số hãng hàng không nước ngoài còn từ chối vận chuyển trái cây Việt Nam vì mặt hàng này có trọng lượng lớn, tiêu tốn nhiên liệu” - ông Tùng nói. Sự bị động đó khiến DN phải tự tìm cách thích ứng. Ông Tùng đã đầu tư thêm xe container để chủ động vận chuyển hàng hóa. Tuy nhiên, theo ông Tùng, không DN xuất khẩu nào mong muốn phải làm việc này vì quản lý đội xe, tài xế cũng như xử lý các rủi ro giao thông đều nằm ngoài chuyên môn. CẦN ĐỒNG BỘ GIẢI PHÁP Ngày 4/7, tại buổi cà phê doanh nhân HUBA lần thứ 90, bà Đặng Minh Phương - Chủ tịch Hiệp hội Logistics và Cảng biển TPHCM - thừa nhận, ngành logistics Việt Nam đang chịu nhiều sức ép trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động. Theo bà Phương, nguyên nhân khiến chi phí logistics tăng cao trước hết do những biến động địa chính trị trên thế giới đẩy giá nhiên liệu tăng, kéo theo chi phí vận tải. Bên cạnh đó, hạ tầng giao thông chưa theo kịp tốc độ phát triển kinh tế, kết nối chưa đồng bộ, tình trạng ùn tắc tại các tuyến đường và cảng biển vẫn diễn ra thường xuyên. Ngoài ra, DN còn phải gánh nhiều chi phí phát sinh như bản quyền phần mềm, chi phí công nghệ và nhiều khoản chi ẩn khác. Hơn nữa, hạn chế của DN trong nước vẫn chưa khai thác tốt dịch vụ logistics thuê ngoài. Trong khi hầu hết DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đều sử dụng các đơn vị logistics chuyên nghiệp để tối ưu chi phí, nhiều DN Việt vẫn tự thực hiện toàn bộ chuỗi logistics khiến hiệu quả chưa cao. Để vượt qua khó khăn, bà Phương cho rằng, DN cần chuyển mạnh sang vận tải đa phương thức nhằm tối ưu thời gian và chi phí; tăng cường chuyển đổi số và ứng dụng AI trong quản trị; chủ động đáp ứng các tiêu chuẩn xanh của thị trường quốc tế; áp dụng mô hình quản lý kho hiện đại và tập trung vào giá trị cốt lõi thông qua thuê ngoài các dịch vụ logistics chuyên nghiệp. Ở góc độ quản lý, ông Lê Văn Danh - Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM - cho biết, theo báo cáo Logistics năm 2025 của Bộ Công Thương, chi phí logistics tại Việt Nam hiện chiếm khoảng 17-18% GDP, cao hơn đáng kể so với Singapore (khoảng 8%) và Malaysia (khoảng 11%). Để giảm chi phí logistics, TPHCM đang triển khai nhiều nhóm giải pháp đồng bộ. Trước hết là hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông đa phương thức gồm đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt, hàng không và cảng biển. Hàng loạt dự án trọng điểm như các tuyến đường vành đai, cao tốc TPHCM - Chơn Thành, TPHCM - Mộc Bài, TPHCM - Cần Thơ, mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương... đang được đẩy nhanh tiến độ. Dự kiến trong khoảng 5 năm tới, mạng lưới giao thông đường bộ sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu vận tải và hoạt động logistics. Song song đó, TPHCM cũng triển khai quy hoạch các tuyến đường sắt mới, nổi bật là tuyến kết nối Bình Dương với cụm cảng Cái Mép - Thị Vải. Khi đi vào hoạt động, tuyến đường sắt này sẽ giúp giảm đáng kể chi phí vận chuyển, rút ngắn thời gian và nâng cao hiệu quả logistics. Đối với đường thủy nội địa, TPHCM đang kiến nghị Trung ương phân cấp quản lý các tuyến luồng lớn để chủ động đầu tư, nâng cấp hạ tầng. Trong khi đó, khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải tiếp tục được mở rộng với nhiều cảng mới, hướng đến trở thành cảng trung chuyển quốc tế. TPHCM cũng đẩy mạnh chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển nguồn nhân lực cũng như tăng cường hợp tác quốc tế. TPHCM cũng đang đề xuất đưa vào dự thảo Luật Đô thị đặc biệt các cơ chế về Khu thương mại tự do và Trung tâm logistics tích hợp, đồng thời kiến nghị nhiều chính sách ưu đãi về thuế, đất đai và thủ tục đầu tư nhằm thu hút DN tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, góp phần giảm chi phí logistics và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. UYÊN PHƯƠNG “Trước đây, chúng tôi chỉ chi khoảng 7-8 tỷ đồng/tháng tiền cước tàu, vậy nhưng riêng tháng 6 đã phải trả tới 17 tỷ đồng. Cộng thêm các khoản phụ phí khác, tổng chi phí logistics lên khoảng 22 tỷ đồng, chiếm hơn một nửa tổng chi phí vận hành trong tháng”, ông Phan Minh Thông - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phúc Sinh - nói. Doanh nghiệp “ngộp thở” vì chi phí logistics tăng sốc Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 148,4 - 151,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với sáng 4/7. Tuy nhiên, tính từ đầu tuần đến nay, giá vàng miếng SJC tăng 5 triệu đồng/lượng. Ở phân khúc vàng nhẫn, mặt bằng giá cũng tăng mạnh trong vòng 1 tuần qua. Cụ thể, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 141,4 - 148,4 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn Phú Quý giao dịch quanh 148-151 triệu đồng/lượng. Điểm đáng chú ý là dù giá vàng trong nước tăng mạnh, khoảng cách giữa giá vàng SJC và giá vàng thế giới quy đổi lại thu hẹp xuống còn khoảng 18 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 2 triệu đồng so với đầu tuần trước. Đây là tín hiệu cho thấy giá vàng thế giới tăng với tốc độ nhanh hơn, góp phần rút ngắn mức chênh lệch vốn duy trì ở mức rất cao trong thời gian qua. Giới phân tích cho rằng, diễn biến của giá vàng trong tuần này sẽ tiếp tục phụ thuộc vào xu hướng của thị trường quốc tế, đặc biệt là kỳ vọng về chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), biến động của đồng USD và nhu cầu trú ẩn an toàn của nhà đầu tư. Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới vẫn cao, ở quanh ngưỡng 17-18 triệu đồng/lượng. Trên thị trường ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm sáng 5/7 ở mức 25.203 đồng/USD. Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở 26.073 - 26.463 đồng/ USD (mua vào - bán ra). Trong khi đó, trên thị trường tự do, đồng bạc xanh tiếp tục giao dịch quanh 26.700 đồng/USD ở chiều mua vào và 26.720 đồng/USD ở chiều bán ra. NGỌC MAI Giá vàng tăng mạnh, chênh lệch trong nước và thế giới vẫn cao Sáng 5/7, giá vàng trong nước ở mốc 151,4 triệu đồng/lượng. Tính từ đầu tuần đến nay, giá vàng tăng mạnh 5 triệu đồng/ lượng, khoảng cách với thế giới là 18 triệu đồng/lượng. Ông Phan Minh Thông - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phúc Sinh - nói rằng, chưa khi nào chi phí logistics lại tạo áp lực lớn như hiện nay. Chi phí logistics, chiếm hơn một nửa tổng chi phí vận hành trong tháng 6. Chi phí logistics tăng cao gần 200%, thời gian vận chuyển cũng kéo dài gấp đôi khiến doanh nghiệp xuất khẩu trong nước “ngộp thở” sâu, như: y tế, giáo dục, giao thông. Để khắc phục khó khăn, địa phương đã bố trí cán bộ chủ chốt, có năng lực kiêm nhiệm thêm các nhiệm vụ, làm thêm giờ với tinh thần đoàn kết, “hết việc, không hết giờ”. Mặc dù là vùng trũng về kinh tế nhiều năm qua, song xã Hùng Thắng được quy hoạch trở thành vùng lõi Khu thương mại tự do thế hệ mới, thuộc Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng. Ông Thủy cho biết, địa phương vừa đề xuất Thành phố sớm có phương án bố trí, sắp xếp, điều động, tăng cường cán bộ, công chức có chuyên môn phù hợp cho địa phương. Đặc biệt, trong các lĩnh vực kinh tế, xây dựng, đô thị, tài nguyên, môi trường, công nghệ thông tin. TĂNG KHẢ NĂNG LIÊN KẾT VÙNG Trong báo cáo sơ kết 1 năm, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đánh giá mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại địa phương được vận hành ổn định, thông suốt, hiệu quả. Năng lực quản trị hệ thống, quản lý xã hội các cấp được nâng lên, thể hiện ở kết quả toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11,81%, duy trì 11 năm liên tiếp tăng trưởng 2 con số. Tổng thu ngân sách năm 2025 hơn 197.800 tỷ đồng. Năm tháng đầu năm, thành phố thu ngân sách ước đạt hơn 95.700 tỷ đồng. Hải Phòng là địa phương đứng thứ nhất cả nước chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và chỉ số hài lòng của người dân (SIPAS). Bên cạnh kết quả đã đạt được, còn một số hạn chế như chất lượng cán bộ, công chức còn chưa đồng đều, nhất là ở cơ sở; thiếu nhân lực có chuyên môn sâu và kinh nghiệm công tác ở các lĩnh vực: y tế, xây dựng, giao thông, quy hoạch. Một số cán bộ, công chức yếu về kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ năng số. Năm qua, Thành phố đã điều động 346 lượt cán bộ giữa các địa phương với nhau; biệt phái 91 công chức, viên chức; điều động 202 công chức thuộc các sở ngành về địa phương; phối hợp với Viettel và VNPT tăng cường 119 nhân viên về hỗ trợ các địa phương trong lĩnh vực công nghệ thông tin. TP Hải Phòng đề xuất Trung ương nghiên cứu sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo hướng rộng hơn, với các đơn vị chưa đảm bảo tiêu chí diện tích và dân số, để mở rộng không gian, tăng khả năng liên kết vùng, tập trung nguồn lực phát triển địa phương. (Còn nữa) NGUYỄN HOÀN

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD&ĐT) cho biết, Nghị định 179 của Chính phủ quy định chính sách học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kĩ thuật then chốt và công nghệ chiến lược hướng tới 2 nhóm đối tượng sinh viên. Thứ nhất, đoạt giải nhất, nhì, ba trong kì thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc quốc tế dành cho học sinh THPT theo quy định của Bộ GD&ĐT; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét duyệt. Nhóm thứ hai, tổng điểm môn Toán và hai trong các môn Vật lí, Hoá học, Sinh học và tiếng Anh của kì thi tốt nghiệp THPT từ 22,50 trở lên theo thang điểm 30 không bao gồm điểm ưu tiên, điểm cộng và trúng tuyển thuộc nhóm 30% thí sinh đạt điểm trúng tuyển cao nhất cùng nhóm ngành đào tạo trên phạm vi toàn quốc trong đợt xét tuyển chung của năm tuyển sinh. Như vậy, ngoài những thí sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, các thí sinh còn lại dù xét tuyển phương thức nào, điểm thi tốt nghiệp THPT các tổ hợp có môn Toán và 2 môn trong các môn Vật lí, Hóa, Sinh, tiếng Anh phải đạt từ 22,5 điểm trở lên và trúng tuyển thuộc nhóm 30% thí sinh đạt điểm trúng tuyển cao nhất. Do đó, những thí sinh trúng tuyển bằng tổ hợp có môn tiếng Anh quy đổi từ chứng chỉ IELTS, TOEIC nếu không thi tốt nghiệp môn này hoặc có thi nhưng không đạt tổng điểm theo quy định đều không được cấp học bổng. Ông Thảo lấy ví dụ, một thí sinh xét tuyển vào nhóm ngành được học bổng theo Nghị định 179 bằng kết quả thi đánh giá tư duy cao nhưng điểm thi tốt nghiệp tổ hợp các môn quy định không đạt thì cũng không được nhận học bổng. Điều này cũng tương tự với thí sinh xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực của 2 đại học Quốc gia, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội… Như vậy, thí sinh muốn nhận được học bổng từ Nghị định 179 bắt buộc phải có kết quả thi tốt nghiệp THPT 3 môn trong các tổ hợp được hình thành từ môn Toán và hai môn bắt buộc trong các môn Lí, Hóa, Sinh, tiếng Anh. Các thí sinh xét tuyển tổ hợp A01 (Toán, Lí, Anh), D07 (Toán, Hóa, Anh), tổ hợp D08 (Toán, Sinh, Anh) nếu không thi môn tiếng Anh mà xét bằng quy đổi chứng chỉ thì sẽ không có cơ hội nhận học bổng. Hiện, Việt Nam có hơn 770.000 người học thuộc khối ngành STEM, chiếm tỉ lệ 29% tổng số sinh viên. Số này thấp hơn các nước trong khu vực và thế giới, như Singapore (46%) và Malaysia (50%). Bộ GD&ĐT dự kiến năm nay có khoảng 32.000 sinh viên trúng tuyển nhận học bổng theo Nghị định 179 cùng với đó là khoảng 22.000 sinh viên trúng tuyển từ năm trước cũng được hưởng chính sách này. HOA BAN 6 n Thứ Hai n Ngày 6/7/2026 KHOA GIÁO XÉT TỪ “SÀN CỦA SÀN” Năm 2025, Trường ĐH Hùng Vương (TPHCM) xác định điểm sàn thấp nhất toàn quốc (12/30 điểm). Năm nay, trường lấy mức điểm sàn đối với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT từ 15, phương thức xét kết quả học tập THPT (học bạ) từ 18 và phương thức xét kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM từ 600. Cùng mức điểm sàn là 15 còn có Trường ĐH Gia Định, Trường ĐH Xây dựng Miền Trung và Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương. Mức điểm 15 cũng bằng điểm sàn do Bộ GD&ĐT quy định đối với các phương thức xét tuyển (trừ tuyển thẳng). Một số trường khác có điểm sàn từ 16 - 22 điểm, như Học viện Chính sách và Phát triển (16 - 19 điểm tùy cơ sở đào tạo), Trường ĐH Thành Đô (16 - 17,5 điểm), Trường ĐH Nông Lâm TPHCM (16 - 18 điểm), Trường ĐH FPT (18 - 21 điểm); ĐH Bách khoa Hà Nội (19,5 - 20 điểm). Ở phân khúc tiếp theo, Trường ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội lấy điểm sàn từ 22 - 24 điểm; Trường ĐH Ngoại thương xác định điểm sàn là 24 điểm đối với tổ hợp A00 (Toán, Lí, Hóa), các tổ hợp còn lại là 23 điểm; Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) từ 19 - 25 điểm; ĐH Kinh tế Quốc dân 22 điểm. Điểm sàn năm 2026 giữa các trường ĐH phản chiếu rõ nét sự chênh lệch về chất lượng nguồn tuyển, tư duy định hướng đào tạo cũng như xu hướng dịch chuyển nghề nghiệp trên thị trường lao động hiện nay. Khảo sát hệ thống dữ liệu từ một số cơ sở giáo dục ĐH trên cho thấy, về chất lượng nguồn tuyển, vị thế có sự khác biệt rất lớn. Trường ĐH Khoa học Tự nhiên phân hóa nguồn tuyển ở ngưỡng cao và đặc biệt tập trung vào nhóm thí sinh xuất sắc. Hệ thống các chương trình đào tạo tài năng và chương trình tích hợp thạc sĩ - cử nhân ở các ngành cốt lõi như Toán học, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Khoa học dữ liệu và Khoa học vật liệu đều neo ở mức điểm sàn chạm mốc 25 điểm. Các ngành công nghệ mang tính cạnh tranh cao như Toán tin, Khoa học máy tính và thông tin hay Công nghệ bán dẫn, mức sàn tối thiểu để nhận hồ sơ cũng đạt 22 điểm. Ở chiều ngược lại, ví dụ như Trường ĐH Mỏ - Địa chất đưa ra dải điểm sàn rộng hơn, hướng tới việc tiếp cận số đông thí sinh có học lực trung bình khá. Ngưỡng điểm nhận hồ sơ cao nhất của trường này thuộc về nhóm chương trình đào tạo tài năng như Kĩ thuật mỏ thông minh, Trí tuệ nhân tạo ứng dụng hay Kĩ thuật xây dựng công trình ngầm nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức 21 điểm. Đối với các ngành hot đại trà như Công nghệ thông tin, trường đưa ra mức sàn 19 điểm, và Khoa học dữ liệu là 18 điểm. Có thể thấy, điểm sàn giữa các trường đang có khoảng cách chênh lệch rất lớn, ngành cao nhất và ngành thấp nhất (tới thời điểm hiện tại) lên tới 10 điểm. CHẤT LƯỢNG VÀ THƯƠNG HIỆU Sự phân hóa về điểm sàn này có mối liên hệ mật thiết với chất lượng, thương hiệu và triết lí đào tạo của từng trường. Trường ĐH Khoa học tự nhiên kiên trì với mô hình đại học định hướng nghiên cứu chuyên sâu và tiên phong công nghệ. Việc đặt điểm sàn rất cao cho các hệ tài năng và tích hợp thể hiện quyết tâm xây dựng một bộ máy đào tạo tinh hoa, cung cấp lực lượng nhà khoa học, chuyên gia mũi nhọn cho quốc gia. Thậm chí, ở những khối ngành vốn khó tuyển sinh như Địa chất học hay Khí tượng khí hậu, trường vẫn giữ mức sàn đại trà là 19 điểm và đẩy hệ chất lượng cao lên tới 23 điểm để bảo đảm chuẩn đầu ra chuyên môn. Trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội) cũng hướng tới nguồn tuyển chất lượng cao khi từ năm 2025, điểm sàn nhà trường xác định với nhóm ngành công nghệ thông tin, vi mạch bán dẫn là 24 điểm. Trong khi đó, những trường ĐH khác theo đuổi triết lí đào tạo ứng dụng thực hành nghề nghiệp. Phần lớn các ngành của những trường này duy trì mức điểm sàn vừa phải từ 15 - 19 điểm. Những ngành có điểm sàn “vọt” lên thường là các chương trình đào tạo về công nghệ thông tin, vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo đang được thí sinh đặc biệt quan tâm. Cấu trúc điểm sàn năm 2026 của hai thái cực đã phản chiếu xu hướng ngành nghề của thị trường lao động. Làn sóng công nghệ cao, chíp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo đang chiếm vị trí độc tôn. Điều này thể hiện qua việc nhóm ngành Công nghệ bán dẫn tại các trường đều có điểm sàn cao nhất. Trái lại, các ngành truyền thống đang gặp thách thức lớn trong việc thu hút người học khi điểm sàn đại trà luôn nằm ở mức đáy khung tuyển sinh. TS Võ Thanh Hải, Phó Giám đốc thường trực ĐH Duy Tân lưu ý năm nay có 3 khái niệm điểm sàn và có sự khác nhau, thí sinh cần nắm rõ. Thứ nhất, lần đầu tiên Bộ GD&ĐT đưa ra điểm sàn chung cho tất cả các phương thức xét tuyển (trừ tuyển thẳng) là 15/30 điểm. Thứ hai, điểm sàn nhận hồ sơ do các cơ sở giáo ĐH quy định. Thứ ba, điểm sàn nhóm ngành đặc thù do Bộ GD&ĐT quy định là Sư phạm, Pháp luật và Sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề ở tất cả các phương thức xét tuyển. Điểm chuẩn trúng tuyển luôn lớn hơn hoặc bằng điểm sàn. Điểm chuẩn trúng tuyển mỗi năm dựa trên số lượng chỉ tiêu so với số lượng thí sinh đăng kí. Do đó, có 2 cơ sở để thí sinh tham khảo khi đăng kí nguyện vọng là điểm sàn và điểm chuẩn những năm trước của ngành yêu thích. NGHIÊM HUÊ Hàng chục trường đại học (ĐH) đã công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) trong tuyển sinh năm nay. Nhiều trường xác định bằng điểm sàn quy định chung của Bộ GD&ĐT, 15/30 điểm. Theo Nghị định 179 của Chính phủ, thí sinh xét tuyển vào các ngành khoa học cơ bản, kĩ thuật then chốt và công nghệ chiến lược (các khối ngành STEM) nếu xét tuyển bằng quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ sẽ không có cơ hội nhận học bổng hỗ trợ hằng tháng từ 3,7 - 5,5 triệu đồng. Thí sinh quy đổi chứng chỉ tiếng Anh mất cơ hội nhận học bổng TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2026: Dự kiến ngày 8/7, Bộ GD&ĐT sẽ công bố điểm sàn 3 nhóm ngành là Sư phạm, Sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề và Pháp luật. Thí sinh tìm hiểu các ngành học để đăng kí nguyện vọng ẢNH: DUY PHẠM GS.TS Nguyễn Tiến Thảo trao đổi thông tin tuyển sinh ĐH năm 2026 với thí sinh ẢNH: ĐĂNG KHOA Điểm sàn lệch tới 10 điểm

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